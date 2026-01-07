La Generalitat s'adhereix al FLA mentre enllesteix el finançament singular
- El Consell Executiu formalitza l'adhesió al FLA per aquest any
- El Govern confia en un acord imminent per al finançament que aportaria 5.000 milions extres a Catalunya
La Generalitat ha aprovat en Consell Executiu la formalització de l’adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per a aquest any, després que el Ministeri d’Hisenda validés la sol·licitud a finals de desembre. L’any passat, el Govern va recórrer al FLA per un total de 8.479 milions d’euros.
Per primer cop en anys, la Generalitat també ha optat per bancs privats i ha refinançat 3.500 milions, fet que permetrà estalviar 130 milions en interessos fins al 2035. Aquesta estratègia busca reduir la càrrega financera i millorar la gestió del deute públic.
A les portes del nou finançament
Paral·lelament, el Govern assegura que l’acord per un finançament singular per Catalunya és “imminent”. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que “estem a la recta final”, tot i que queden “alguns serrells” per tancar. La reunió prevista entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa serà clau per desencallar el pacte.
Segons ERC, el nou model podria aportar 5.000 milions extres a Catalunya. El portaveu Isaac Albert ha destacat que cal concretar el calendari de recaptació d’impostos, considerat “clau” per negociar els nous pressupostos. Tant Govern com ERC confirmen que el principi d’ordinalitat es mantindrà: Catalunya continuarà sent la tercera comunitat en aportació i en retorn.
El exconseller d'Economia Jaume Giró també en una entrevista al Cafè d'Idees el finançament singular per a Catalunya perquè representa "una millora" respecte a la situació actual, sempre que es respecti l'ordinalitat i es gestionin més impostos.
"Qui no estigui a favor d'aquesta millora no ho tindrà fàcil d'explicar als ciutadans. (...) Catalunya sempre ha avançat pas a pas, mai ha avançat 'tot o res'", ha assegurat en declaracions a la 2 Cat.