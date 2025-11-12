Barcelona encén un Nadal de rècord: més llum, més mar i un arbre gegant al Port
- La ciutat amplia Nadal al Port fins als 24.000 m² i incorpora noves activitats marítimes
- L'Ajuntament presenta candidatura per esdevenir Capital Europea de Nadal 2026
El 22 de novembre el cor de Barcelona tornarà a bategar. Una cita pels barcelonins al passeig de Gràcia amb l'encesa dels llums de Nadal i una dansa aèria per començar les festes que, un cop més, es presenten com la combinació entre emoció i creativitat.
Aquest 2025 hi ha més de 126 quilòmetres de llums, nous dissenys d’autor i més de 357 funcions d’arts de carrer a la plaça Catalunya.
Les corals, com a fil conductor
La música té un paper central. El programa Sons de Ciutat portarà 45 concerts a places i mercats entre el 12 de desembre i el 4 de gener, amb estils que van del jazz a la rumba, el pop o la clàssica.
Hi haurà també 10 actuacions de corals infantils de Barcelona que interpretaran la 'Un cor que batega', entre d'altres, els dies 20 i 21 de desembre.
“🎵 La música i els corals seran el fil conductor de Nadal a Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2025
🗣️ "Són cantaires de la ciutat que s'hi han sumat perquè el cor de la ciutat bategui amb força" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/9E91yT4ZKY“
A més a més, el Cantagran, dedicat 'A la ciutat', reunirà cors de persones grans a L'Auditori el 22 de desembre. Aquest 2025 s'ha optat per un concert de cors amb persones voluntàries de més de 60 anys que s'hi han inscrit voluntàriament.
Al seu torn, el Concert de Nadal de l’Orfeó Català tindrà lloc al Pla de la Seu, davant de la catedral de Barcelona, el 29 de desembre, amb un repertori de nadales catalanes i internacionals.
El pessebre tradicional, el triple de gran
La màgia arriba a la plaça Sant Jaume amb el pessebre tradicional, que torna a exhibir-se portes endins, però que serà tres vegades més gran que en l'edició anterior, passant dels 24 als 70 m².
Enguany s'incorpora també una "intervenció lumínica" conjunta entre Ajuntament i Generalitat que reinterpretarà la iconografia nadalenca amb arts digitals.
Un arbre gegant al Port i activitats marítimes
Barcelona s'hi suma als arbres gegants. El Nadal al Port estrena les festes amb un arbre de grans dimensions, un dels símbols visuals al Port Vell, junt amb una nova estrella lluminosa de 17 metres al Portal de la Pau.
El recinte creix fins als 24.000 m², el doble que en la seva primera edició, i presenta una oferta d’activitats renovada del 28 de novembre al 6 de gener, per apropar la vida marítima a la ciutadania.
Entre les novetats, hi haurà batejos de vela gratuïts, visites guiades a un vaixell de Salvament Marítim, i espais dedicats a la sostenibilitat i la integració social.
El Circ Històric Raluy obrirà les portes amb l’espectacle 'Terra', i el vaixell Santa Eulàlia acollirà la bústia reial per als més petits.
Barcelona vol ser Capital Europea de Nadal
Jaume Collboni ha presentat la candidatura perquè la ciutat esdevingui 'Capital Europea de Nadal 2026', una distinció promoguda per la Unió Europea que reconeix els models de celebració nadalenca inspiradors per a altres ciutats.
Segons l’Ajuntament, la proposta “posa en valor un model que combina tradició i innovació”, amb pessebres, fires i mercats que conviuen amb instal·lacions de llum, tecnologia i la implicació del comerç i la ciutadania.
El veredicte del jurat es farà públic a finals de novembre, i la ciutat guanyadora recollirà el guardó el 13 de desembre a Vilnius, Lituània.