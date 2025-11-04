Compromís i les associacions de víctimes de la DANA, preocupats pel futur de la Comunitat Valenciana "en mans de Vox"
- Mariló Gradolí carrega contra el president dimitit per marxar "de manera indigna i insultant"
- Joan Baldoví, síndic de Compromís: "Escoltant Abascal, no descarto eleccions"
Representants de l'Associació de víctimes de la DANA 29-O i de Compromís es mostren "preocupats" pel futur d'una Comunitat Valenciana "en mans de Vox". Un malestar que han mostrat en dues entrevistes al programa 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4 l'endemà de la dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana que ha arribat més d'un any després de la tragèdia que va segar la vida de 229 persones a província de València.
Sobre la dimissió de Mazón, la presidenta de l'Associació de víctimes de la DANA del 29-O, Mariló Gradolí, ha carregat contra Mazón per marxar "de manera ridícula i insultant". Joan Baldoví, síndic de Compromís a les Corts Valencianes, la celebra: "És una victòria col·lectiva dels valencians".
"Ha marxat victimitzant-se, però les víctimes de veritat van ser els qui lluitaven per a sobreviure el 29-O" ha dit Gradolí sobre el president dimitit en una entrevista al. "Que ell no podia més? Qui o pot més son les famílies que no veuen justícia", s'ha queixat la portaveu de les famílies.
Amb relació al paper de les associacions de víctimes de la DANA en la comissió que arrenca aquest dimarts al Congrés, Gradolí ha expressat que, des de la seva organització, volen "portar-hi la veu de les víctimes": "Volem traslladar què van viure i com van gestionar la tragèdia. És la dimensió humana del que va passar".
La pressió "ha fet caure" Mazón
En aquest sentit, el president de Més-Compromís creu que "ha sigut la pressió de les víctimes, les famílies i la gent que els ha embolcallat" qui ha fet caure el dirigent del PP: "Pensàvem que no era possible i no ha tingut més remei que presentar la dimissió".
Així mateix, la presidenta de l'Associació de víctimes de la DANA del 29-O coincideix amb el diputat de Compromís i, a més, descarta que Mazón considerés dimitir abans: "No ens el creiem, perquè és un mentider. Va ser el partit que es va adonar que no callaríem".
"Demanem responsabilitat per la gestió criminal del 29-O, una alerta en temps i forma hauria salvat moltes vides", ha recalcat Gradolí assenyalant el govern dels populars.
El futur polític del País Valencià, en mans de Vox
"Valorem seriosament la idea d'unes eleccions", ha especulat Joan Baldoví sobre el futur polític de la Comunitat Valenciana després de la dimissió de Carlos Mazón.
En aquesta línia, el diputat de Compromís creu que "ara com ara, el PP està en mans de Vox": "Passarà el que Abascal cregui més favorable per als seus interessos electorals, i el PP firmarà el que hagi de firmar amb Vox."
En l'escenari hipotètic que tots dos partits es posin d'acord per a nomenar un president en funcions, Baldoví creu que seria el diputat popular Juanfran Pérez Llorca. El síndic de Compromís a les Corts Valencianes descarta que assumeixi el càrrec María José Catalá, alcaldessa de València perquè "vol passar de puntetes pel focus mediàtic" i "Vox tampoc la vol".
Pel que fa al poder del partit d'ultradreta sobre aquesta decisió, Mariló Gradolí es mostra "preocupada". La portaveu de les famílies de víctimes recorda que "Per votar Mazón, Vox va posar com a condició que s'eliminés la Unitat Valenciana d'Emergències".