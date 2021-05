Tesoros de la tele - El loco de la colina

Desde la colina del Guadalquivir,

del Guadalquivir de las estrellas

te habla uno que tiene un pie en la tierra

y otro en la locura.

El 10 de enero de 2006

se estrenaba en Televisión Española

"El Loco de la Colina".

He venido para cambiarte tus lágrimas

por una sonrisa.

La versión televisiva del mítico

programa de radio de los años 80

llegaba con el sello inconfundible de Jesús Quintero.

¿Quién te desean más los hombres o las mujeres?

Ni me importa, mientras que sirva para eso,

me da igual la cantidad.

¿Tú recuerdas la última vez que te pusiste colorada?

Sí. ¿Sí?

Sí.

¿Cuándo, siglo XIX? No.

Ya en este.

Quintero ya había puesto su personal voz

a programas como "El perro verde",

también en Televisión Española,

y sus entrevistas eran conocidas

incluso fuera de nuestras fronteras.

Pues una buena entrevista es cuando...

el personaje al final me dice:

"Me había olvidado que estaba en la televisión".

Te quiero.

Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad.

¿Cómo se prepara un muchacho de Málaga

para un éxito de esas dimensiones, verdad?

Es muy difícil prepararse,

porque en primer lugar no sabes si te llega o no.

Escritores, actores, políticos, cantantes,

todos los nombres propios del país

pasaron por el plató de este espacio.

Pero también personajes anónimos que se hicieron populares

gracias a su participación en el programa.

Jesús, ¿cuándo vamos a empezar?

La música, siempre en directo,

completaba la oferta televisiva de "El Loco de la Colina".

# Castigo de Dios, castigo de Dios...

# y en la crucecita que llevas a cuestas

# María de la O... #

Las mejores voces amenizaron las entrevistas de Jesús Quintero.

# No quedan días de verano...

# el viento se los llevó... #

Esta noche regresan a la televisión las preguntas

y también los silencios de Quintero.

Vuelven las entrevistas de "El Loco de la Colina",

que son un verdadero "Tesoro de la tele".

En comunicación, como en casi todo,

lo bello si es útil,

dos veces bello.

(Música de cabecera)

Buenas noches. He venido a sembrar...

ha sembrar contigo la noche de sensaciones

y de sueños.

He venido para compartir soledades y deseos.

He venido para hablar y para escuchar.

Me gusta más escuchar que hablar.

He venido para dar y para recibir.

He venido para amar y para ser amado.

He venido para ayudar

y para pedir ayuda.

He venido para acompañar

y para buscar compañía.

He venido para que me conozcas

y para conocerte.

He venido para esperar contigo

que las cosas mejoren y que el mundo cambie.

He venido casi dispuesto a todo,

ya lo verás...

ya lo verás cuando pasen los días.

He venido.

(Música suave)

# Llenarás de primaveras este enero...

# y bajará la luna para que juguemos.

# Dime si tú te vas, dime, cariño mío,

# ¿quién te va a curar el corazón partío? #

-Anda que no. -Venga.

¿Siempre quisiste ser rubio?

No, yo quise ser libre.

-Bien, bien. Libre, claro. -Yo quise ser libre.

Así no tengo patas de gallo, sino patas de pollo.

Mucho mejor.

¿Tú cantas para que te quieran?, como García Márquez decía

y Lorca, que escribían...

"Yo escribo para que me quieran".

Yo canto para que me den de comer.

Así empecé en un bar de Galicia,

cantando para que me dieran mejillones.

¿Empezaste cantando para que te dieran mejillones?

Está bien.

Mi vecino, que el pobre era más torpe, estudió piano.

Nunca pudo ir a la playa...

Imagínate.

Una noche me dijo Antonio Banderas que la fama...

era un rumor

que iba a tres o cuatro metros de ti por donde ibas.

Es así, ¿no?

Bueno, tiene suerte que va a tres o cuatro metros.

Lo malo es que vaya encima.

Menos vergüenza que eso y va a diez centímetros.

Yo creo que el rumor existe siempre. Los rumores...

nos acompañan en nuestra vida.

Si cuando no eres un personaje público

te acompañan los rumores, imagínate cuando...

cuando te conocen más de dos.

Pero hay placer por la rumorología, ¿verdad?

Hay placer, pero creo que insano.

Llega un punto en el que las cosas que gustan demasiado

se convierten en vicio. -Claro.

Yo creo que es un poco...

malsano ese gusto...

-¿Tú pagarías por el anonimato?

No sé...

A lo mejor sí, probablemente sí.

En algunos casos.

No es el anonimato lo que uno...

desea o no es el éxito lo que uno rechaza.

Es el respeto lo que uno busca, ¿sabes?

El mínimo respeto que se pueda tener a cualquiera.

Es decir...

La gente te conoce porque el trabajo que haces es cara al público.

Pero lo único que yo creo que...

que no se tiene en consideración cuando se habla de la gente pública

es que son personas,

que tienen familia, que tienen padre, madre...

Que escuchan todas las barbaridades que se dicen sobre la gente.

Pero bueno, realmente...

eso no va a cambiar.

¿Tú no entras en el cotilleo cruel?

No, a mí no me gusta, no me interesa.

Muchas veces me llaman para comentarme...

"Han dicho...". "No quiero saber nada de eso".

Ni siquiera quiero saber lo que han dicho de mí.

No me... Creo que es una pérdida de tiempo.

-Sí.

¿Has notado la envidia revoloteando a tu alrededor?

Alguna vez, pero...

La envidia no es poderosa.

O sea, el odio es mucho más poderoso.

La envidia no lo es, porque es ruin y es mísera...

Las cosas míseras no tienen fuerza.

Son molestas, huelen mal. Son como... si pisaras un...

Pero no pueden...

-Los envidiosos no han podido hacer nada contra ti.

O si lo han hecho no me he enterado. -Claro.

¿No se cansa uno de tener éxito?

Es que yo no mido las cosas por el éxito que tengan, sino...

para mí un éxito es que me guste una canción que acabo de hacer.

Eso es un éxito.

Porque lo que yo creo que compartimos muchos artistas

que somos muy críticos con lo que hacemos,

hasta el punto que nos llega a agobiar. Es decir,

terminas una canción, no te gusta para nada.

Al día siguiente la escuchas, crees que te gusta un poco.

Cuando consigues una canción que te llena, eso es un éxito.

No tengo un... No utilizo el éxito como baremo para...

Pero cuando se tiene mucho éxito deja de emocionar, dicen algunos.

¿Verdad?

¿Deja de emocionar el éxito? -Sí, el éxito deja de emocionar.

No sé.

A mí me emociona todavía cuando la gente me aplaude

o cuando sé que un concierto he comunicado con la gente

y sé que existe algo fuerte ahí.

Y me emociona todavía cuando...

cuando me hacen un reconocimiento por un disco,

o cuando mis compañeros me votan para que me lleve un Grammy.

Eso me emociona. -Claro.

Pero también me emocionó el último capítulo de Lassi,

donde Tiny moría.

¿Te sigues sintiendo flamenco aunque vivas en Miami?

Sí, por supuesto. -Sí.

Por supuesto. Además,

mucho más quizá.

-Claro. -Sí.

Puedo ronear más allí que en Triana.

Claro. -Adelante.

# ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?

# ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?

# ¿Quién me va a curar el corazón partió?

# ¿Quién llenará de primaveras este enero

# y bajará la luna para que juguemos?

# Dime, si tú te vas, dime cariño mío,

# ¿Quién me va a curar el corazón partió? #

¡Bravo!

Es la luz que ilumina

con cada nuevo disco

el panorama de la música española

y nuestros sentimientos.

Gallega de nacimiento y asturiana,

porque en Asturias

vivió su infancia y adolescencia.

Y descubrió la música cuando descubrió la vida.

Es una de nuestras voces más bellas y potentes.

Es nuestra Luz,

Luz Casal.

# Cómo te puedo amar...

# Si lejos de mí...

# estás.

# Si yo estoy loca...

# es por ti.

# Sé muy bien que desde este lugar...

# yo no llego donde estás

# tú...

# Y aunque dentro de mi copa estás

# reflejada tu fría luz...

# La beberé...

# Servil y acabada...

# Es por ti...

# Sin ti el amanecer...

# En lágrimas nacerá...

# Mojando la lluvia...

# que caerá...

# sin fin...

# Y tú me atraparás...

# Con esa blanca luz...

# Si yo estoy loca...

# es por ti...

# Sé muy bien que desde este lugar...

# yo no llego donde estás...

# tú...

# Y aunque dentro de mi copa está...

# reflejada tu fría luz...

# La beberé...

# Servil y acabada.

# Es por ti...

# Y si estoy loca...

# es por ti...

# Es por ti...

# Es por ti... #

¿Y tú crees que la felicidad doméstica es posible?

Sí, si tienes la suerte de tener a tu alrededor

gente que no esté muy desequilibrada.

Y tú no lo estás tampoco, ¿por qué no? Claro. Claro.

El roce también hace el afecto.

El roce no crea problemas solo.

También da satisfacciones.

¿En el mundo artístico no se da mucho el desequilibrio?

Sí se da, pero para eso tienes la suerte de contar con una...

un vehículo, ¿no?,

que te permite expresarte y entonces tus cargas

malas son menores, ¿no?

-El vehículo es cantar.

El vehículo es cantar, escribir...

componer.

Y tomar distancia de tus cosas. Entonces...

puedes analizarlas y casi

siempre llegas a la conclusión de que no son importantes.

¿Cantar sintiendo lo que expresas?

¿Cómo se va a cantar... si no sientes?

Imagínate los actores que llevan

con las misma representación cada noche.

Pues cada noche será de una manera diferente.

Así dicho suena como imposible, pero no lo es.

Siempre hay un detalle que lo hace único.

Siempre hay un comentario de alguien entre el público.

Siempre hay un detalle que hace un músico,

que nunca lo habías escuchado.

Siempre hay algo... si estás atenta siempre hay algo que te hace

tu trabajo único.

Indispensable además.

Hay comunión entre lo que sientes y lo que dices.

Claro.

¿Notas cuando un grande está mintiendo mientras canta?

¿Lo percibes rápido? -Sí, claro. Sí, sí.

De todos modos los grandes mienten poco.

Cuando están en su trabajo, en su profesión,

en su vocación, cuando hacen aquello que...

para lo que han nacido... pocas veces mienten.

¿Tu patria es la humanidad?

Mi patria es el mundo.

Sí.

Sé dónde están mis raíces, pero no...

Donde me sienta bien y donde tenga una persona al lado

que me haga la vida agradable,

que me... Ya está.

¿Qué es lo máximo que tú has hecho por amor?

He tenido suerte en la vida,

no he tenido que hacer grandes esfuerzos.

Tu intimidad es innegociable.

No estamos haciendo ningún negocio, ¿no?

¿Has tenido suerte en el amor?

He tenido suerte en la vida. -En la vida.

Bastante.

¿Privilegiada?

Sí.

¿Eres privilegiada? -Claro.

Hay gente que se va al otro barrio sin saber

qué es lo que le gusta.

Yo lo supe desde muy temprano.

Imagínate si eso no es tener suerte en la vida.

¿Por qué a los tímidos les gusta el escenario?

Porque ahí dejas de ser tímido.

Porque ahí eres más que en ningún otro lado.

Eres más verdad, más completa que en ningún otro lado.

A mí lo que me aterra es...

las distancias pequeñas.

Me gustaría tanto que...

precisamente, en este sitio,

que esto es muy flamenco... -Ya.

...que cantaras por derecho.

Vámonos a hacerlas... -Que sea la mejor versión de todas.

¡Ole!

# Pienso en mí...

# cuando sufras...

# Cuando llores...

# también piensa en mí.

# Cuando quieras...

# quitarme la vida.

# Para nada...

# Para nada me sirve...

# sin ti... #

Gracias a la escritura, he leído,

usted no está en un sanatorio o en un manicomio.

Es posible. Es posible.

La literatura ha sido mi alienista.

Es la actividad que de alguna manera

me permite vivir en buena relación con mis fantasmas,

mis fobias, mis traumas.

A otras personas eso...

se lo curan los psicólogos, los psicoanalistas,

el alcohol, las drogas.

Yo creo que a mí la literatura

me resuelve de alguna manera los problemas.

No me los resuelve, me permite vivir con los problemas,

acomodarme con ellos...

Y creo que eso hace una vocación. Cuando una vocación es muy fuerte

y se impone y organiza la vida de una persona,

pues eso canaliza todo lo que hay en ella,

lo bueno y también lo malo.

Su obra antes de los 30 años fue portentosa.

Un poco más y era usted Lope de Vega...

Escribía mucho, ¿no?

Escribía mucho desde muy joven, es verdad.

Porque yo descubrí la vocación muy joven.

Creo que incluso de niño.

Pero más como lector al principio que como escritor.

Aprender a leer a mí me cambió la vida.

Yo siempre recuerdo. Tenía cinco años, en Cochabamba,

y recuerdo todavía el maravilloso enriquecimiento

de la vida, gracias a las aventuras

que me hacían vivir a mí los libros que leía.

Y desde entonces pues sí, la literatura, la ficción...

Esa vida alternativa que crea la imaginación.

Ha sido un refugio maravilloso

y probablemente nada me ha hecho gozar tanto,

nada ha enriquecido tanto mi vida como esa vida paralela,

inventada, la vida de la literatura.

¿Usted ha conocido el amor? -Sí.

Lo he conocido y debo al amor los momentos más...

exaltantes, más intensos,

también más desgarradores de la existencia.

¿Los momentos más hermosos de la vida van asociados al amor

o a los premios?

No, a los premios no,

pero sí a la literatura.

A la literatura, el placer que a mi me ha podido producir

la literatura.

No sé, no me atrevo a decir que...

ha sido tan intenso, como el placer que me ha producido

el amor, ¿no es cierto?

Son cosas distintas.

La literatura son fantasmas.

El amor son personas de carne y hueso

y quizá nada es tan auténtico, tan vívido,

como una persona de carne y hueso a la que uno ama,

por la que se siente amado.

Creo que es la experiencia suprema, pero...

algo de eso vivo también

con la literatura y gracias a la literatura.

O sea, que el amor existe. -Sí.

El amor existe y es probablemente la experiencia

más importante que puede vivir un ser humano.

Sin ninguna duda.

Sin ninguna duda. Yo creo que el amor

enriquece el contorno, da de pronto

a los actos más nimios, más triviales,

más tontos una riqueza,

una intensidad, una profundidad.

Cuando uno está enamorado y se siente amado

pues la vida cambia de color,

cambia de temperatura.

Todo parece a uno sonreírle y estimularlo.

Y hacer la cosa más tonta

puede cobrar para uno una trascendencia extraordinaria.

Es el milagro del amor, ¿no?

¿Es posible enamorarse de alguien que miente?

Sí.

Es posible enamorarse de alguien que miente

y comete toda clase de crueldades. -¿Que no puede ser fiel?

El amor puede tener un componente masoquista.

De hecho en muchos casos lo tiene o sádico.

En el amor se vuelca todo lo que somos.

Lo mejor, pero también lo peor que tenemos.

A usted le ha pasado el enamorarse perdidamente, ¿no?

Me ha pasado, desde luego. Claro que sí.

¿De alguien que no lo merecía? -Bueno...

No me atrevo a llegar a esas intimidades...

¿O al revés? -Pero...

creo haber vivido los grandes tumultos del amor.

Los grandes tumultos, las...

revoluciones afectivas,

emocionales que el amor provoca, sin ninguna duda.

Y desde luego no lo deploro.

Aunque el amor me ha hecho feliz, también me ha hecho muy infeliz.

Pero, sin embargo, me ha hecho vivir más intensamente

que muchas otras cosas, desde luego.

Me encantaría seguir con usted,

pero ya sé que no para...

Tiene usted una marcha extraordinaria.

Muchas gracias. Buenas noches.

Buena suerte.

Muchas gracias también. Muchas gracias.

# Para mis manos...

# Paḿi capricho...

# Y paḿi cuerpo lucirlo, manteles bordaos.

# Vestíos de seda...

# La luna... la luna que me das...

# que pasa mi payo...

# Serás más que reina...

# Me dijo el payo y yo le creí...

# Mi vía y mi oro daría yo ahora

# por ser lo que fui...

# María de la O...

# qué desgraciaíta tú eres, gitana,

# teniéndolo to...

# Te quieres reír...

# y hasta los ojitos los tienes moraos de tanto sufrir...

# Maldito parné...

# que por su culpita dejé yo al gitano,

# que fue mi querer...

# Castigo de Dios... Castigo de Dios...

# Y en la crucecita que llevas a cuestas...

# María de la O...

# María de la O...

# Para su sed fui el agua.

# Para su frío candela.

# Y paśus besos amante...

# De entre sus brazos mis carnes morenas...

# Como aquel querer nuestro no hay en el mundo dos...

# Maldito dinero...

# y a mí me apartó.

# Será más que reina...

# me dijo a mí el payo y yo le creí.

# Mi vía y mi oro daría

# yo ahora por ser lo que fui.

# María de la O...

# qué desgraciaíta tú eres

# teniéndolo to...

# Te quieres reír...

# y hasta los ojitos los tienes moraos

# de tanto sufrir.

# Maldito parné...

# que por su culpita...

# que fue mi...

# Castigo de Dios... Castigo de Dios...

# y en la crucecita que llevas a cuestas...

# María de la O...

# María de la O. #

Es uno de nuestros más grandes músicos

y uno de los más auténticos.

Ha sido y es referencia y faro de generaciones.

Canta para conmovernos y para conmoverse.

Como dijo Gala: "Serrat

lleva la vida entre los dientes

como un cuchillo y como un beso".

¿El paso del tiempo ayuda a sentir lo que se canta?

El paso del tiempo es bastante complicado.

Alguna ventaja deberá tener.

-¿Esa es una?

Sí. Uno tiene una mayor complicidad con él mismo.

A mí el paso del tiempo lo que me hace

es valorar el tiempo.

Si para mí hay algo valioso,

independientemente de todo

lo que puede ver con los sentimientos,

qué es lo más valioso, la capacidad

de amar y de ser amado, de sentir...

y de emocionarte, que en el fondo esto es la vida.

Lo demás es sobrevivir.

Lo más valioso que hay es el tiempo.

El tiempo que es absolutamente... Por eso...

es incomprable. A mí creo que...

es otra de las cosas en que la vida es justa.

El tiempo no se puede comprar.

Lo que... y esto nos equipara

un poco a los humanos.

Lo que sí se puede es utilizar mejor.

Entonces yo haría campaña para que la gente

utilice mejor su tiempo, porque es escaso.

Hace unos días

viendo el Mediterráneo

y desayunando con un amigo

me dice mi amigo encantado...

Dice: "Me estoy acordado de Homero cuando decía:

'El Mediterráneo sonríe'".

"Y lo miré fijamente y me di cuenta de que sonreía".

"Mediterráneo" todos la señalan como tu mejor canción.

¿Por qué?

No sé, creo que es una canción en la que se juntan...

se juntan muchas cosas y, sobre todo, que fue...

Lo que debe tener es un respaldo generacional muy fuerte.

Que esto es lo que ocurre con canciones

que son capaces de crear esta...

Bueno, canciones que te abandonan.

Tú sabes que dejan de ser tuya para convertirse de todo el mundo.

Que es el sueño de todo creador pequeño o grande.

Cuando ya las cosas

dejan de ser de uno para ser de todos.

Yo siempre... los mejores momentos

de mi vida están ligados a esta sensación.

A la sensación de...

de despedirme de...

-¿Cómo es la sensación cuando los demás cantan con uno?

Es un poco la culminación.

Cuando una canción deja de ser tuya para ser

de alguna forma un himno.

Cuando ya la cantan todos, contigo o "sintigo".

Que puede ocurrir.

Un político argentino dijo: "Esto se hará conmigo o 'sinmigo'".

Pues cuando la gente canta con uno...

es...

es para eso que uno escribe las canciones, ¿no?

Para que la gente las cante y si las cantan muchos...

entonces las canciones agarran un vuelo especial.

¿No estás cansado? -No.

No estoy cansado de nada. No estoy cansado de lo que hago

en la música, ni estoy cansado de...

de estar aquí, por ejemplo. Aquí estoy encantado de la vida.

Estoy encantado con mi trabajo.

Y cuando yo no estoy cansado no estoy cansado física...

ni espiritualmente, ¿no?

Estoy bien. Estoy...

Creo que...

Tengo una gran...

facilidad para cargar pilas.

Y que supero con...

con poca dosis de optimismo los momentos...

los momentos de bajonazo, que de alguna forma

todos tenemos constantemente, ¿no?

Si alguna vez he pensado en retirarme,

a los 15 minutos ya he vuelto otra vez al oficio.

Me he alegrado mucho que sigas con la pasión

para la música y supongo que también por Candela, tu mujer.

Con Candela hay una relación absolutamente de amor.

Muchos años de estar juntos...

y una relación de amor

que, afortunadamente, de vez en cuando

el agua bendita de la pasión salpica.

Pero eso es estupendo también.

Sí, es fantástico. Sí, claro.

Gracias, maestro.

Una alegría estar aquí.

# Ven a llenarme de caricias diferentes.

# Ven a sacarme de este pozo de amargura,

# donde me encuentro yo...

# Dame el agua de tu fuente cristalina.

# Y dame el beso que sin darse se adivina.

# Que estoy sediento sin cariño sin medía...

# Cansá de dar amor...

# De volar siempre buscando

# la fantasía.

# De nío en nío como paloma...

# perdía.

# Y estoy cansada de secretos y de mentiras.

# Buscando un gran amor...

# que sea capaz de enamorarme

# cada día...

# Velar mi sueño mientras yo estoy...

# dormía...

# Mirarme siempre con la mirada encendía...

# Igual que miro yo...

# Dame tu mano sin temor a equivocarte.

# Si tú me entiendes, yo nunca...

# voy a engañarte.

# Dame las cosas...

# que nunca supieron darme.

# Te llenaré de amor...

# Y no hagas caso de lo que diga la gente.

# Tienen envidia porque amamos

# libremente.

# Porque mi amor

# es como un pájaro silvestre.

# No se puede enjaular.

# Que vuela siempre y va buscando fantasía...

# De nío en nío como paloma perdía...

# Que estoy muy "jarto" de secretos y de mentiras. #

¡Ole!

# Buscando un gran amor...

# que sea capaz de enamorarme cada día...

# Me vele el sueño...

# mientras se duerme mi vía...

# Me mire siempre

# con la mirada encendía.

# Igual que miro yo...

# Que sea capaz de enamorarme

# cada día. # -¡Ole!

# Velar mi sueño mientras yo estoy...

# dormía. # -¡Ole!

# Mirarme siempre con la mirada encendía.

# Y porque miro yo... #

Te quiero.

¿El mundo se viene abajo

cuando a uno le comunican lo que tiene?

Totalmente.

Se acaba la vida, se acaba la perspectiva.

O sea, se acaba el...

el proyecto de futuro.

Se rompe.

No hay futuro, no existe.

Tú piensas: "Hasta aquí hemos llegado".

Y entonces es un momento muy fuerte

porque entonces es cuando te viene la duda de...

si has hecho lo correcto...

Yo siempre he tenido una preocupación muy grande

de pensar si he hecho lo correcto.

He creído que sí en momentos,

otras veces creo que he metido la pata.

Pero en ese momento

es cuando de verdad te miras hacia dentro...

y dices: "Bueno, he estado aquí hasta ahora".

"¿Habrá valido la pena? ¿Habré hecho las cosas

como se esperaba?

¿Por qué me pusieron aquí, en el mundo?

¿Para hacer lo que he hecho o para hacer alguna otra cosa?".

Me ha quedao... Siempre quedan muchas cosas por hacer.

Eso también lo pienso.

¿El sufrimiento

¿O nos hace mejores el placer y la felicidad?

Yo creo que deberíamos de ser mejores

sin sufrimiento.

¿Los grandes, Rocío, se crecen en la adversidad?

Sí, claro.

Ahí está la grandeza también.

Ante lo fácil

se puede ser grande.

O medianamente grande.

Yo creo que no hay tanta grandeza si no hay

crecimiento ante la adversidad.

¿Te emocionas ahora, Rocío,

por cosas que no te emocionabas antes?

Sí, claro que sí.

Por ejemplo, yo antes me emocionaba mucho con una mujer embarazada.

Siempre me ha gustado mucho la maternidad.

Pero es que ahora...

Es que ahora nada más que pensarlo, no me hace falta ni verlo.

Ante la maternidad.

Que yo ya no voy a poder, ¿no?

Y eso de nunca más...

¿sabes?, ante una cosa que te llega tanto...

es muy fuerte.

Es muy fuerte.

Tremendo.

Pero la vida es así. -Sí.

También la vida es así. Es alegría y llanto.

¿No has perdido la alegría de vivir? -No.

Al contrario.

Tengo unas ganas de luchar...

¿Sientes que vas a ganar la batalla?

Y si no la gano, no será porque no la haya peleado.

Grande, grande. -Vamos, claro.

Vamos a estar ahí con el mazo.

¿Tú cambiarías...

los 300 premios mundiales que tiene,

los grandes teatros del mundo,

los poemas escritos por Alberti, o por Gala,

o por Burgos o por los grandes poetas,

lo cambiarías todo,

por el brillo de la juventud?

No.

Ah, ¿no?

Yo no quiero volver patrás. -¿Tú tampoco?

Yo no quiero volver patrás.

Lo vivío, vivío. Lo pasao, pasao.

Y que Dios me dé muchos días pairar palante.

Y que si volviera a nacer,

ya te he dicho que posiblemente caería en las mismas...

Porque lo que no puedo renunciar es a ser como soy.

Y creo que aunque me volvieran a fundir

como funden los metales,

sería siempre yo con mi manera de ser.

Y ante una misma cosa reaccionaría de una misma manera.

Y no me quiero volver patrás.

No, no, no, no, no por el brillo de la juventud.

Si volviera patrás sería solamente,

para verle la carita a mi madre y a mi padre

y a la gente que se me ha ido.

Pero nada más. No por ser yo más joven.

Tengo yo una niña que se llama Gloria

y un niño que se llama José Fernando y una nieta que se llama Rocío,

donde veo... y a mi David...

en donde veo la juventud

y la frescura de una mujer joven en mi hija

y en mis sobrinos...

Y todo eso lo vuelvo a vivir con ellos.

La frescura de la juventud la vivo de muchas maneras.

Mi vida, lo que ha pasado

está bien que haya pasado,

las penas y las alegrías.

¿Tú vas llegando a conclusiones, Rocío,

después de haber vivido con tanta intensidad?

-Claro que sí.

Se llega, que quieras que no, se llega

a las conclusiones, claro.

Aunque no te lo propongas.

Aunque tú no quieras. Muchas veces rechazo

hacer conclusiones,

pero la vida te lo pone por delante, tienes que hacerlas.

¿Has vuelto a una cámara? ¿Te gusta?

Contigo sí.

# Porque contigo vibro...

# cuando despiertan tus besos...

# Mis dos palomas dormidas...

# Cuando tus manos caminan...

# por el borde de mi cuerpo.

# Cuando tus brazos me amarran...

# y me vencen y dominan...

# Contigo siempre vibro... #

Valió la pena conocerte.

Te quiero, Rocío.

Y gracias. -Gracias a ti.

Capitán Alatriste, buenas noches.

Buenas noches.

Porque usted es el capitán, ¿verdad?

Le he prestado algunas cosas.

No soy, le he prestado algunos puntos de vista.

-Usted es su cuerpo.

Soy su mirada, soy su mirada.

-Su mirada. -Su mirada, sí.

Vender tantos libros como usted vende en un país

donde se dice que no se lee...

Eso no es cierto, a mí sí me leen.

Y a muchos otros también los leen.

Eso de que España no lee es mentira.

Hace mucho tiempo que dejó de serlo.

Es que vivimos de clichés... -Con el automático.

Pero hace ya como 20 años...

en España había una literatura que era imposible de leer.

Salvo que uno leyera a los clásicos.

Pero hace años que hay una buena veintena de escritores

que, cada uno con su sector de público, con sus temas

y su tipo de libros...

ha generado un mundo de lectores bastante importante.

Hay lectores... Creo que se lee mucho y bien en este momento.

¿Su obra, señor Pérez Reverte, hubiera sido distinta

si no hubiera sido corresponsal de guerra?

Es que quizá no hubiera habido obra.

Yo hay varias cosas a las que debo mi vida como es.

Una es a los libros que leí de pequeño,

a la formación que me dieron, a haber estudiado latín y griego,

a haber leído a los clásicos españoles

y latinos cuando era pequeño.

El haber leído mucha historia

y después el haber estado en la guerra.

21 años de países en guerra.

De ver la condición humana como es, con lo bueno y con lo malo.

Más con lo bueno que con lo malo.

Te da una manera de ver... una especie de lucidez...

especial.

No digo mejor o peor que la de otros,

pero sí es diferente.

Entonces, bueno, eso me ha hecho como soy.

Sin esa biografía yo no tendría nada que decir.

Si hubiera sido médico de urgencias, si hubiera sido policía, a lo mejor.

Pero...

Yo creo realmente... hay una cosa además

que me lleva a un asunto, que ahora me preocupa más todavía.

Yo creo que justamente estamos creando una generación de...

Pero iba a decir que eso me ha dado vitaminas para defenderme

frente al fracaso, el horror, el dolor,

el desconsuelo de la certeza de que el universo es como es.

Mi pregunta es: los jóvenes que ahora criamos,

los chicos que estamos haciendo creer

que no existe el dolor ni la muerte,

que les hacemos creer que todo el mundo es bueno

y todo el mundo se besa, diálogo de civilizaciones,

mecheritos, todos buenos... colegas...

Y al mismo tiempo también les estamos negando cultura.

Les negamos a Homero, a Cervantes, a Goya, a Brueghel.

Les estamos negando lo que protege el presente y protegerse

de él y consolarse en él, ¿no?

Entonces ¿hasta qué punto...?

Yo tuve mucha suerte,

pero otros chicos no la están teniendo.

Entonces me temo que estamos dejando generaciones enteras

inermes en manos de la crueldad

del universo y del mundo.

Y, bueno, lo van a pasar muy mal.

¿Qué tiene usted contra la televisión?

Que trabajé en ella mucho tiempo,

mucho tiempo y la conozco muy bien, muy bien.

Detesto la televisión.

-La odia. -Voy muy poco, como sabe.

Estoy en este programa...

En los últimos diez años he ido

no sé si a cuatro programas de televisión.

Y otro ha sido aquí también.

No, es que la televisión...

frivoliza tanto todo, hasta el horror...

que pierde sentido. La televisión,

que podía haber sido un arma de educación maravillosa,

es el mayor invento de la humanidad,

es la más nefasta,

porque ha banalizado y vulgarizado todo aquello que es importante.

Entonces desconfío de ella. Yo me fui de la tele por eso.

¿Qué hago yo en Sarajevo contando la guerra

en minuto y medio para que un tipo haga zapping

y de ponga a ver después "Lo que necesitas es amor"?

¿Qué hago aquí? Estoy haciendo el gilipollas y me fui.

Es lo que hay.

Es la tele que queremos tener.

Tenemos la tele que nos merecemos. -También la que nos merecemos.

Habría que crear...

un espacio que se llamara "Yo odio la tele"

y que pasaran todos...

-¿Sabes qué pasa? Que creemos que siempre hay solución.

Uno de los males, también supongo del ser humano ahora,

es que creemos que todo tiene solución.

"Esto tiene solución...". A veces no hay solución.

-No...

No hay. Es un callejón sin salida.

Creo que hay cosas que no la tienen y la tele es una de ellas.

(CANTA EN INGLÉS)

(CANTAN EN INGLÉS)

(CANTA EN INGLÉS)

El paraíso está aquí, hermanos,

en la sonrisa de un niño,

en los ojos de los enamorados,

en la mano tendida de un amigo,

en dos cuerpos desnudos que se aman,

en la caricia de una madre, en las palabras y en los actos

de un hombre bueno,

en la música, en un árbol,

en un nido de gorriones,

en un arrollo de aguas cristalinas,

en un cielo estrellado,

el paraíso está aquí

y nadie tiene derecho a arrojarnos

de lo que es de todos.

(CANTA EN INGLÉS)

¿Algún cámara se ha desmayado al tomar tu cuerpo desnudo?

Anda ya, me desmayo yo de los nervios

cuando he tenido que enseñarlo.

Qué va, qué va.

Tú tampoco te desmayarías.

A lo mejor por lo que hago con él, bueno, pero por verme, no.

Seguro que sí.

Seguro que sí. -No, es coña.

Normalita en todo.

La fama si abre alcobas, ¿no?

Bueno, qué fácil es ligar.

"Uy, no, es tan difícil...".

Qué fácil es ligar siendo famoso.

Y qué fácil, mira,

el otro día estaba cenando con Guillermo del Toro,

que es el director de mi última película,

el mexicano maravilloso.

Y decía, fíjate, y me hablaba de Edward Norton,

un actor maravilloso.

Dice: "Si este señor no fuese un actor famoso,

o sea, no le mirarías, no te fijarías en él".

¿Sabes lo que te digo? Y este tío se las lleva de cenas porque...

porque es famoso, porque es actor... Cuantísima gente

que físicamente

pues no es nadie especial

pues solo por ser famoso engancha

y es muy fácil, sí, efectivamente...

ligar siendo famoso, muy fácil.

¿Tú nunca te has prostituido?

Pues mira, no.

En el cine sí, claro.

En mis papeles, en mis películas.

Pero en la vida no.

No. Y mira que han intentado.

Quiero decir, siempre está...

el canalla

y la persona sin ningún tipo de...

-Que viene a darte la oportunidad.

-Pero trabajando ya y siendo una actriz...

con mucho trabajo a sus espaldas y muchas películas.

Y te dicen: "Pero tú podrías...". "¿Cómo?".

¿Fuiste amante alguna vez? -Sí.

¿Se sufre mucho siendo amante? -Sí.

Pero es maravilloso.

Se sufre mucho.

-¿No?

Se sufre mucho y siempre se quedan con la mujer además.

En mi caso desde luego no he valido suficiente

como para...

que se hayan quedado conmigo, así que me ha salido siempre fatal.

Y siempre era: "Nunca más, nunca más,

no puedo enamorarme de un casado, sobre todo porque... qué horror,

es patético. O sea, no".

Pero el corazón es algo que estalla, macho,

y que no puede controlarlo la cabeza,

no puede controlarlo nada.

Es como una personita aparte.

¿Crees en el pudor?

Absolutamente.

Yo soy muy, muy, muy pudorosa.

-¿Y no crees que el pudor es un enemigo del arte?

No, porque yo soy pudorosa en mi vida.

¿No?

Yo leo un guion y sé

lo que pone ese guion y lo que tengo que hacer.

Cuando llego al plató y digo:

"Ay, es que ahora...". "No, el guion era esto.

Tú lo has leído y tú sabes lo que...".

No sientes pudor cuando te desnudas ante una cámara.

Sí, lo siento, pero soy actriz

y tengo que hacerlo en un momento dado.

Si no me hubiese desnudado en el cine,

quizás hubiese perdido las mejores películas que hice.

"Amantes", "La buena estrella", "Y tu mamá",

"Belle Epoque"...

"Carreteras secundarias", "La Celestina"...

Es que...

Te puedo decir en las que no me desnudé y son...

como para dormirse.

¿Sentiste pudor

en el trío...

de la película "Huevos de oro"?

Bueno, "Huevos de oro". -Con Javier Bardem.

No.

-Con María de Medeiros. -De Medeiros.

No, porque él estaba tan cortado

que María y yo nos aprovechamos muchísimo de Javier.

Éramos dos... animales.

No, al contrario, ahí unimos fuerzas las chicas.

Y nos pasábamos lo que nos daba la gana, además Bigas nos dejaba.

"Vosotros hacedle todo lo impensable".

Bigas Luna daba libre terreno. -Sí, sí, sí.

¿Y Javier Bardem se cortó? -Muchísimo.

-Fíjate. -Muchísimo.

¿Sexo solo por el sexo tiene punto?

¿Puede tener punto? -Sí.

Vamos a mí me ha pasado y sí.

Pero luego

me doy cuenta que soy demasiado...

-Sensible. -Y necesito que haya algo más.

Lo he tenido y en un momento bien, pero lo que me mola realmente

tener sexo con alguien que me guste muchísimo,

que me guste muchísimo.

El amor a lo mejor es otra cosa.

Luego que te guste muchísimo y sientas amor ya es...

la hostia, por supuesto. -Claro.

Mi querida actriz, mi amada actriz,

si fuera actor te diría

de tres maneras distintas te quiero.

¿Cómo lo dirías tú?

No a mí, claro. -Como lo sientas.

Solo como lo sientas.

Venga, acción.

Acción.

Es así, acción.

Te quiero.

Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad.

-¿Has estado bien, reina? -Muy bien.

Muy bien. De verdad que sí.

Aquí te estamos esperando siempre para tus éxitos.

Muchas gracias.

Mira.

Se mueve sola.

¡Hala!

Bueno, no me lo puedo creer.

Qué bueno. Gracias.

¿Ves? Estas cosas a mí me matan.

Gracias. -Al hombre que le pasan cosas.

Me has matado con esto.

Gracias. -Buenas noches.

(Aplausos)

Ey, vamos allá. -Vamos a rendir homenaje...

¡Anda!

¡Viva Louis Armstrong!

# Ha salido el sol...

# a sonreír.

# Todo empezó

# para los dos...

# y pensé

# para mí qué bonito es vivir.

# Bajo el cielo azul...

# que dio mi amor...

# Bella canción...

# que te dedicó...

# y después para mí...

# qué bonito es vivir...

# Si saliera arcoíris

# o si nevando está...

# estando tú a mi lado

# a mí qué más me da.

# El placer de vivir...

# cantar y reír...

# Tenerte siempre...

# junto a mí...

# Para ser feliz...

# me dio tu amor...

# Que te dedicó...

# tu alegre canción.

# Y pensé para mí

# qué bonito es vivir.

# Y pensé...

# para mí...

# qué bonito...

# es vivir... #

¡Ole!

Maravilla.

Bien, bien, compañero. Bien, compañero.

Charo López, ¿y tú ahora qué prefieres

ir a una fiesta, quedarte en casa...

escuchando música clásica, leyendo,

pensando...?

Depende del día, de la época,

del trabajo, de cómo esté mi corazón.

Me gusta mucho quedarme en casa de todas maneras.

-Claro.

-Siempre me ha gustado.

¿Siempre te gustó el hogar?

El hogar... no sé si el hogar.

-La casa. -Me gusta estar en casa.

La calle me gusta menos.

Una vez dijiste que no había habido un día en tu vida

que te hubiera dicho...

Y cómo me arrepiento de haberlo dicho.

¿Por qué? ¿Te lo recuerdan?

Supongo que estamos hablando de lo mismo.

¿No?

Que no me hubieran dicho qué guapa eres.

Sí.

No ha habido un día que no te haya dicho un hombre qué guapa eres.

Si he salido a la calle, no.

Lo cual no lo digo con vanidad.

-Yo lo sé que no. -Y me parece maravilloso.

Me parece más bien agotador,

pero ocurre.

Es como al que llaman todos los días listo...

Sin embargo tú eres carne de pareja.

Qué va, el caso es que no lo sé.

Me voy a morir sin saberlo.

No lo sé.

No lo sé. Tendríamos que empezar una charla en otro sitio a solas.

No lo sé. -Ya.

¿Y sigues creyendo en el matrimonio?

No.

No, no.

En el matrimonio, en la institución...

no, absolutamente nada. -Nada.

No, creo en la pareja si es capaz de construir

algo sólido en los años estos de la pulsión

y de la locura...

Y de intercambiar cosas importantes.

Entonces sí creo que puede durar, pero en el matrimonio no creo.

Debe ser también

porque te has divorciado algunas veces.

Bueno...

Las generaciones jóvenes qué van... Solo dos.

-¿Sí?

Plural, sí, desde luego.

Y hay incluso quien dice que lo más emocionante

del matrimonio es el divorcio.

Estoy de acuerdo.

¿Estás de acuerdo? -Sí, sí.

Sí, sí. -Es muy emocionante,

el día antes de casarte es precioso.

-Una maravilla.

Pero cuando ha pasado una semana...

¿Dónde has vivido mejor, arriba o abajo?

Abajo.

-¿Por?

Arriba sopla el viento muy fuerte.

Muy fuerte.

Hay que atender muchas cosas, hay que salir adelante como sea.

Abajo se está más en la sombra, más arropado,

uno tiene a su disposición más cosas y lo pasa mejor.

¿Tu mayor éxito como actriz, Charo López?

Haber conseguido la estabilidad interior que tengo,

la paz, el hacer lo que quiero.

Solo dependiendo de que...

me guste a mí, al público que está conmigo,

que son, sobre todo, las mujeres de mi generación.

Ese es mi mayor éxito.

¿Y tu mayor fracaso?

El haber hecho muchas cosas que no...

de las que me he arrepentido...

Pero no puedo decir la frase socorrida de todas he aprendido.

Lo que he aprendido divinamente es a caerme de un caballo.

He aprendido... En fin...

Yo siempre tenía mucha tristeza cuando hacía,

al principio sobre todo, malas películas.

Decía: "No he venido a esta profesión

para hacer estas tonterías".

Y me sentía... me avergonzaba.

No decía: "Hay que comer".

Yo pensaba: "Si hay que comer, se pueden fregar escaleras".

Pero tuve la suerte inmensa que en un momento de mi carrera

todo fue extraordinario y... pude elegir.

Como de hecho ahora hago, elegir mi trabajo en el teatro.

Es raro todo, es...

Porque a lo mejor

la peor película a lo mejor viene

antes o después de la más buena.

Por ejemplo. Por ejemplo.

Yo la peor la hice nada más terminar "Los gozos y las sombras".

No voy a decir el nombre ni el director...

Pero... -Ni la ciudad.

Ni la ciudad.

No, pero lo peor de darme vergüenza.

-¿Sí?

Vinieron algunas, dos o tres terroríficas.

Y fueron después de "Los gozos y las sombras".

¿Pero tú te sentías un mito sexual de los españoles?

-Nunca. -Nunca.

Aunque te pusieron el sello. -Nada.

Pero eso es lo que me parece divertido

de ese apartado de mi vida.

Ni nunca lo he creído ni nunca lo he entendido.

Ni nunca me he identificado con él. Tú lo sabes mejor que nadie,

porque nos conocemos hace muchos años.

Yo siempre he sido una mujer vestida de negro

y tapada hasta aquí.

Luego muy segura no andaba, no,

de ser un mito erótico, toda esta historia

que, bueno, estupendo que los demás hablen de eso, pero...

Que a mí no me lo pregunten.

¿No te ponía la idea de que a los demás le ponía?

Es que no, porque no lo entendía.

No lo entendía ni yo vivía ese personaje...

No lo vivía. No vivía como mito erótico.

He sido una persona siempre con complejos,

siempre insegura. Estas cosas le debe haber pasado a más actrices,

a más mujeres públicas, ¿no?

Me encanta que sigua llenando

el patio de butacas. -Gracias.

Sí, eso es maravilloso. -Eso es maravilloso.

# Uno en la noche, uno al despertar...

# Uno soñando una mitad...

# Uno buscando... desamor...

# Uno queriendo ser dos.

# Uno desierto, uno mar azul.

# Uno en el filo, uno inquietud.

# Uno asustado, uno y su dolor.

# Uno queriendo ser dos.

# ¿Dónde estaré mañana?

# ¿Dónde estaré mi amor?

# Bajo el sol abrázame...

# Hundidos los dos...

# en un corazón.

# Uno dudando si hay o no verdad.

# Uno mil veces soledad.

# Uno escuchando a su corazón.

# Uno queriendo ser dos.

# ¿Dónde estaré mañana?

# ¿Dónde estarás, mi amor?

# Bajo el sol abrázame,

# que sé que tú y yo...

# podemos ser dos.

# Que sé que tú y yo...

# podemos ser dos.

# Fundidos los dos

# en un corazón.

# Una identidad, una realidad...

# Uno la herida y la sal.

# Uno pregunta

# sin contestación.

# Uno queriendo ser dos.

# ¿Dónde estaré...

# mañana?

# ¿Dónde estarás, mi amor?

# Bajo el solo, abrázame...

# que sé que tú y yo...

# podemos ser dos.

# Que sé que tú y yo...

# podemos ser dos...

# fundidos los dos

# en un corazón...

# Qué sé que tú y yo...

# podemos ser dos...

# fundidos los dos...

# en un corazón. #

"Thank you". Gracias.

(Música dramática)

Tiene usted, Paulo Coelho, lectores en 150 países.

Está traducido a más de 60 idiomas.

¿No le extraña su éxito, su popularidad?

Bueno, para empezar es muy abstracta.

Ahora que estoy haciendo unas firmas...

voy a la próxima ciudad y digo: "Voy a firmar".

Contacte con la librería de la próxima ciudad.

Voy a hacer eso por tres meses.

Y ahí uno se da cuenta

mucho de su poder de convocatoria, por ejemplo.

Pero para un escritor eso es muy, muy abstracto.

No tiene el contacto que tiene usted,

por ejemplo, con su público,

que le ve todos los días.

Y, bueno, para mí solo me entero

y ahora en este peregrinaje que estoy haciendo,

ahí me entero un poco.

Ya.

Pero ser un escritor universal...

Es algo muy especial.

Porque me pregunto...

por qué me leen en Filipinas y en Noruega.

¿Qué hay en común?

Y me entero de una cosa muy importante,

señor Jesús, que es

tenemos muchas cosas en común, las preguntas.

Entonces

hoy día que vemos que la gente

no entiende el sistema político del otro,

el sistema económico del otro, el sistema...

filosófico del otro...

Pero seguimos entendiendo las historias,

las músicas, el arte del otro.

Y en este caso, si hay una posibilidad

de comprensión todavía hay esperanza.

Paulo Coelho ha conocido el manicomio.

-Sí, interesantísimo.

Ha conocido la cárcel. -Que no tiene nada de interesante.

Y ha conocido la droga. -También.

¿Qué le llevó al manicomio?

Mis padres

que pensaban que yo era loco,

porque quería ser artista.

Pero me llevaron al manicomio

por amor, ¿eh?

Intentaban, bueno,

salvar su hijo de esta tontería

de ser un artista en un período

de gran represión en Brasil.

Y me llevaron tres veces.

Y, bueno, nunca los culpabilicé por eso.

Creo que lo hicieron en un acto desesperado de amor.

¿Por qué un hombre se vuelve loco, Paulo?

Yo creo que un hombre se vuelve loco

por varias razones. Hay, claro, problemas físicos,

de presión, de cosas así,

química biológica.

Pero creo que el hombre se vuelve loco

cuando intenta controlar su destino.

Y ahí su universo empieza

en una locura que nadie se entera...

Pero, bueno, porque...

porque sale de trabajar a las 20...

Pero está totalmente destrozado dentro de uno mismo.

Hasta que un día se da cuenta.

Y ahí acontece las mayores barbaridades o...

o lo que sea.

¿En el manicomio no se dio cuenta de que los locos eran los otros?

Sí, Sartre dice eso, ¿no?

Pero no, yo creo que...

en el manicomio me enteré que

era importante aceptar

que yo tenía una dosis de locura.

Y eso, señor Jesús, me dio una gran libertad en la vida.

¿Y cómo ha vivido el amor, como un goce o como un tormento?

Hombre, como las cuatro estaciones.

Primavera, verano, otoño, invierno.

Pasa de todo.

Entonces

puede tener tormentas en la primavera, en el invierno.

Puede tener goces en el otoño y en el verano.

Es más para las cuatro estaciones que para la polaridad

goce-tormento.

Uno nace, crece, madura y se cae del árbol.

Sí, y vuelve a nacer en la próxima primavera.

¿Se puede amar a dos o más mujeres a la vez, Paulo?

Yo creo que se puede amar a todo el mundo a la vez.

El corazón

es algo mucho...

ancho, ¿no?

Por ejemplo, si una madre puede amar a muchos hijos a la vez.

Yo creo que nosotros, seres humanos, tenemos la capacidad

mucho más grande de amar.

Vamos a seguir esta canción aquí

para el Loco de la Colina y toda su gente.

# Y él era un hombre...

# algo calvo y revenío.

# Él era un hombre algo bajito y chuchurrío.

# Y por las noches baila al estilo Tarantino. #

Compadre, una cosa a ver si me sale.

# Toda la noche de fiesta...

# y por la noche dormío...

# Toda la noche de fiesta...

# y por el día dormío.

# Y por la noche baila...

# al estilo Tarantino... #

Vamos, Santito bueno.

# Aunque era de Cádiz,

# tiene alma de negro.

# Aunque era de Cádiz,

# tiene el alma de negro.

# Como los calzoncillos

# siempre los lleva dentro.

# Él era un hombre bajito,

# bajito, calvo y revenío.

# Él era un hombre bajito,

# bajito y chuchurrío.

# Y por la noche baila al estilo Tarantino. #

Maravilla, maravilla total.

(Música animada)

¿Probamos sonio?

Hola. Buenas noches, Jesús.

Hola.

Hola.

¿Y con eso crees tú que el sonido está probado?

Tengo voz, ¿no?

¿No me has dicho que pruebe el sonido?

Hola. Buenas noches.

¿Qué quieres, Jesús?

Prueba la risa.

Jesús, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Ya?

Hazme la pregunta.

Un crítico muy importante ha dicho que tú eres

un animal televisivo.

Un animal "telesivo"...

¿Eso qué es?

Que eres un genio.

Un genio...

Ahora me entero yo.

¿Tú no tienes conciencia de que eres un animal televisivo?

No.

Yo tengo conciencia de una persona,

que soy un hombre.

Que eres un fenómeno sociológico.

Yo no voy al zoológico.

Yo me entiendo bien.

Soy una persona.

Zoológico me da igual. No me hagas preguntas difíciles, Jesús.

Que eres un monstruo de la naturaleza.

Ah, vale.

¿Tú qué prefieres ser? -Yo una persona.

¿No prefieres ser un fenómeno sociológico,

ni un monstruo de la naturaleza?

No, de bichos nada.

Yo me quiero considerar como soy, una persona.

# No quedan días de verano,

# para pedirte perdón.

# Para borrar del pasado

# el daño que te hice yo.

# Sin besos de despedida...

# y sin palabras bonitas...

# Porque te miro a los ojos...

# y no me sale la voz...

# Si pienso en ti pienso que esta vida no es justa.

# Si pienso en ti y en la luz

# de esa mirada tuya.

# No quedan días de verano,

# el viento se los llevó.

# Y un cielo de nubes negras...

# cubría el último adiós.

# Si fue sentir de repente tu ausencia,

# como un eclipse de solo.

# Porque no vas a mi vera...

# Si pienso en ti pienso que esta vida no es justa.

# Si pienso en ti y en la luz

# de esa mirada tuya,

# de esa mirada tuya...

# No quedan días de verano...

# No quedan días de verano... #

-Bien.

¿La tele te acompaña? ¿Eres televidente?

Soy teleadicta. -¿Teleadicta?

Sí. -Ah, ¿sí?

¿Lleva cuatro o cinco argumentos a la vez?

Puede ser, sí, lo hago.

Porque, bueno, estoy en casa y...

enciendo la tele, vivo sola...

Tengo muchas teles, las enciendo todas para...

creerme que tengo familia.

Y entonces hay mucho jaleo.

Y pongo aquí un canal, allí el otro...

Y mientras voy haciendo, voy recogiendo...

O voy planificando mi vida.

Ay, mira aquí está esta.

Y no me pierdo nada.

Aquí está el otro.

Y veo todo.

Luego cuando me siento y me relajo me pongo un canal.

Pero si me aburro voy cambiando.

Pero me gusta la tele.

¿Has llegado a hablar con la tele?

No he llegado, he hablado.

Sí, hablo siempre con la tele.

Contesto y me peleo.

¿Sí? -Sí.

¿Y la ofendes incluso?

Vamos...

Pero mucho.

Insulto.

Ah, ¿insultas? -Sí.

Sí la insulto.

Pero bueno, es mi tele, es mi casa, es mi aparato,

es mi electrodoméstico.

Están en mi casa. Hago lo que me da la gana.

Lo mismo cuando vas por la calle. Estás comiendo,

estás cenando en un restaurante y te vienen y te dicen:

"Hazme esto, lo otro, dos besos...".

Y lo haces porque yo estoy en sus casas

y les pertenezco.

Y entonces, bueno, pues sí.

A veces hay alguien que son un poquito violentos,

un poco agresivos y me pongo en guardia.

Pero porque soy mayor y me molestan algunas cosas.

Pero si no, yo sé que esto,

bueno, es mi obligación.

Porque yo me meto en sus casas.

Y hago allí lo que me da la gana en el salón de sus casas.

¿Tú recuerdas la última vez que te pusiste colorada?

Sí. -¿Sí?

Sí.

¿Cuándo, siglo XIX? -No.

Era en este.

En este. -¿Sí?

Sí. Hace, pues ya ves...

Pues hará...

un par de años o así.

Mirando a un hombre.

Fantástico, ¿no?

Cuando un hombre me gusta y digo: "A ver si no me mira",

para mirarle, ¿no?

Y entonces era un poco como... ¿sabes?

Y tú miras de una manera

cuando miras a un hombre que te gusta.

Es una mirada.

Es una mirada.

Una señora mirada.

Es una mirada de alma, de corazón y de más abajo.

Entonces va cargada de todo eso. Y, claro...

me miró...

y es como yo...

porque siempre me digo por dentro:

"Ten fuerza, aguanta la mirada".

No pude. Me pongo colorada.

Con tus amantes ya podrías llenar una discoteca, ¿no?

No, no he tenido tantos. -Una discoteca pequeñita.

Ni un café teatro, tío.

Un café teatro sí.

Bueno, un café teatro sí.

-Un café teatro. -Un café teatro sí.

Y cuando me dedique a eso, cuando me retire de todo esto

y de cuando en cuando que quiero salir...

"Que hoy voy a dar un poco de conciertito".

Y lo llamo: "Oye, veniros, que me llenáis el café teatro".

¿Te gustan más jóvenes que tú?

No es que me gusten es que me ha surgido.

Es que no lo sé porque...

No se sabe. Porque yo ahora pienso:

"¿Qué le pasa a los hombres de mi edad?

¿Qué les pasa conmigo?".

Y pienso que a lo mejor tienen miedo, lo he dicho.

Pero estoy convencida de eso, deben tener miedo de mí.

Porque...

porque puede ser que me ven tan fuerte,

tan... tal... Hombre, yo en la cama soy... "échale guindas al pavo".

Pero... pero bueno...

que puedo ser como la cosa venga.

Qué bien que te sigas sintiendo anarquista, Loles.

Sí me siento, lo que pasa que...

estoy más sola que la una.

Estoy muy sola.

Porque estos pensamientos, ya ves tú

a veces, bueno, los comparto contigo.

-Claro.

Y los puedo hablar contigo y los puedo disfrutar.

Hay una letrilla de una soleá que dice:

"Soleá no es estar solo,

es estarte a ti queriendo y que quieras a otro".

¡Oh!

Esa es muy bonita.

¿Y no la cantas?

Ay...

# Soleá no es estar solo...

# Soleá no es estar solo, es...

# es estarte a ti queriendo...

# y tú queriendo a otro... #

¡Ole!

# Dime por qué tienes carita de pena.

# ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena.

# Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa.

# Dime lo que tienes, reina de mi casa.

# Tu madre la pobre no sé dónde está...

# Dime lo que tienes...

# Dime lo que tienes...

# Dime lo que tienes, dime la verdad.

# Mi niña Lola...

# Mi niña Lola...

# Se le ha puesto la carita del color de la amapola.

# Mi niña Lola...

# Mi niña Lola...

# Se le ha puesto la carita...

# del color de la amapola.

# Siempre que te miro, mi niña bonita.

# Le rezo a la Virgen que está en la ermita...

# Cuéntale a tu padre lo que le ha pasado...

# Dime si algún hombre a ti te ha engañado.

# Hija de mi alma, no me llores más...

# Dime lo que tienes...

# Dime lo que tienes...

# Dime lo que tienes...

# Dime la verdad.

# Mi niña Lola...

# Mi niña Lola...

# Mientras que viva tu padre

# no estás en el mundo sola.

# Mi niña Lola...

# Mi niña Lola...

# Mientras que viva tu padre

# no estás en el mundo sola.

# Mi niña Lola, ay, mi niña Lola...

# mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola.

# Mi niña Lola, ay, mi niña Lola...

# mientras que viva tu padre...

# no estás en el mundo...

# sola. #

-¡Bravo!

¿Cuál es la mayor locura que haya hecho usted en su vida?

Nacer.

Nacer y encima no fui culpable de ello.

¿Quiere decir que si le hubieran pedido permiso...

no hubiera nacido?

Me hubiera quedado ahí, como un pez.

Se estaba fenomenal. -Calentito.

Calentito. -Y menudo vientre.

Imagínate. Y además recibiendo...

No sé si es a partir del tercer mes que te entra la luz.

Es todo así como...

Empiezas a oír los sonidos entumecidos.

Pero después hay locuras.

La locura de amor...

que la habrá vivido.

Sí. El encoñe.

-La locura del encoñe.

-Ese es peor.

Si el encoñe es lo más peor,

la locura del encoñe, eso no tiene nombre.

Se lo acabamos de dar, pero...

La locura de los celos.

Es otra locura. -¡Uf!

Eso es enfermedad.

-Terrible. -Sí.

La locura de la ambición, la locura del poder.

La locura de la eterna juventud.

El éxito...

Nunca he sabido quién te desean más, ¿los hombres o las mujeres?

Ni me importa, mientras que sirva para eso.

Me da igual la cantidad.

(RÍE) Pero no la calidad.

Pero si es que vamos a ver, mientras que sea ciego

no voy a separar los granos de las monedas.

De lo que se trata es de hacer feliz a la gente.

El deseo es libre.

Pero vamos... Y cuanto más se expanda mejor.

¿Tú no has colgado nunca en tu cuarto

un póster de una persona que desees?

Sí.

-¿Sí? -Sí.

Kim Basinger.

-¡Ah!

Pero además es una fotografía

en blanco y negro,

que saqué de un almanaque...

Yo jamás he visto una cosa... Y fíjate que...

especialmente a mí no me gustan las rubias.

Me gustan más las...

Pero... pero es espectacular.

Debía tener 19 o 20 años encima.

Pero espectacular.

Y me turbaba.

-Por su belleza.

Y masturbaba, claro.

-Natural. -...deseo.

-Y por el encoñamiento.

Lo que yo hubiese querido.

(RÍE)

Mira que encoñarse con un póster.

Es el colmo de la desesperación del monje.

¿Y no te excita que se toquen pensando en ti?

Si lo veo no.

Porque me parece que es mejor...

O sea, abiertamente, no.

No.

Como que no.

Que se toquen.

Pero delante mía no.

Que se toquen si quieren.

No, porque pierde... No sé...

No sé, a lo mejor no se tocan como a mí me gusta.

No sé.

Dime un bello poema en italiano, por favor, Bosé.

No, te voy a hacer algo más bonito.

Te voy a cantar la nana que me cantaba mi abuela

para que yo me durmiese y...

y que luego descubrí que era la historia de una puta.

Pero... -La abuelita tenía guasa.

No.

Ella se imaginaba a esta mujer y nunca descubrió...

nunca descubrió que era una prostituta

que iba de pueblo en pueblo.

La veía tan bonita vestida. Describe cómo va vestida,

con sus zapatillas rosas y su rebequita, no sé cuántos...

Que ella la veía como se veía ella

cuando llegaba del pueblo a Milán.

Y decía así...

(CANTA EN ITALIANO)

(Aplausos)

Es uno de los periodistas más admirados, premiados,

criticados y envidiados de este país.

Se llama Iñaki Gabilondo.

Buenas noches.

¿Con qué ánimo se acerca usted a esta entrevista, señor Iñaki?

Con curiosidad.

¿Solo con curiosidad?

No, pero, sobre todo, con curiosidad.

Ser uno de los periodistas más premiados

y más elogiados,

eso significa también

que es uno de los periodistas más criticados.

Efectivamente.

Todo en exceso, seguramente.

Todo en exceso, sí.

Demasiado premios, muchos de ellos...

más resultado del afecto que del mérito.

Y algunos reproches que tienen muchísimo menos que ver

con el mérito, con el demérito, que con otras cosas.

¿Y cómo soporta usted las críticas?

Bien, binen. Yo hace muchísimo tiempo que...

que el éxito y el fracaso son dos impostores.

Y que no hay que tomarse demasiado en serio ni uno ni otro.

Yo he procurado siempre cuando me han ido las cosas muy bien

mantener la serenidad y no volverme loco.

Y cuando me han ido peor tampoco he perdido la serenidad.

Me las tomo bien, con calma.

¿Conoce a alguien que ha difundido una noticia sabiendo que era falsa?

Sí.

Sí.

-¿Ha encontrado más corrupción en el periodismo que en la política?

No he encontrad en el periodismo más corrupción ni menos

que en el resto del país. Ayer supe que había...

que este el país

medalla de oro en dinero negro,

en blanqueo de dinero,

en corrupción inmobiliaria, en muchas cosas.

Luego el país se declara a sí mismo inocente

y decreta que hay un colectivo

periodistas o políticos,

que son los malos oficiales, pero creo que no.

El periodismo hay la dosis

que le corresponde

a la cuota de sinvergonzonería

que hay en este país, que es bastante.

Sin embargo el mundo le debe cosas al periodismo.

Muchas. Muchas.

Sin el periodismo el mundo sería otro.

Evidentemente.

Por de pronto no podría haber, seguramente, democracias,

que siendo tan imperfectas, es lo mejor que se ha inventado,

sin periodismo.

¿Cuál es la pregunta que nunca se atrevió a hacer?

¿Existió esa pregunta al menos?

Seguramente sí. Yo creo que casi en cada conversación

ha habido una pregunta que has tenido la sensación

de que no era adecuada, oportuna, no lo sé.

No sé.

Me gustaría preguntarle al rey si es monárquico.

No lo sé.

-Y al papa si cree en Dios.

Sí.

¿Qué nos diría?

Nos diría que sí.

¿Ha triunfado, Iñaki, también en su vida privada?

Creo sinceramente que sí.

Creo que es donde yo... a lo mejor si estuvieran...

Si están mis hijos viéndome, a lo mejor se dan codazos

diciendo: "Este está loco".

Yo tengo la sensación de que he triunfado con mis hijos.

En el sentido de que se han hecho mayores y me quieren y...

que quieren a Lola y nos queremos todos...

Nos dejamos en paz.

¿Ha triunfado en el amor?

Sí.

A pesar de algunos naufragios. -A pesar de algunos naufragios.

Naturalmente.

Pues mi querido líder de opinión,

buenas noches y buena suerte.

Buenas noches y mucha suerte.

Muchas gracias.

# Tonto el que no entienda...

# Cuenta una leyenda...

# que una hembra gitana

# conjuró a la luna...

# hasta el amanecer.

# Llorando pedía...

# al llegar el día desposar a un calé.

# Tendrás a tu hombre,

# piel morena,

# desde el cielo habló la luna llena.

# Pero a cambio quiero,

# elijo primero que le engendres a él.

# Que quien su hijo inmola

# para no estar sola

# poco le iba a querer.

# Luna quiere ser madre...

# y me intentas querer... # No me mires que me ponga nerviosa.

# ...mujer.

# Dime, luna de plata...

# qué pretendes hacer con un niño de piel...

# Hijo de la luna... #

-Conozco, Antonio, a muchos famosos

internacionales que están mal, que andan...

hechos polvo,

que la cumbre, el pódium, los ha destrozado de alguna manera.

¿Cómo se prepara uno para el éxito grande?

¿Cómo se prepara un muchacho de Málaga

para un éxito de esas dimensiones, verdad?

Es muy difícil prepararse porque, en primer lugar, no sabes

si te va a llegar o no.

No, no... No veo que haya una preparación posible

para lo que se le viene a uno encima.

Excepto probablemente el hecho nada más de que...

puedes ir viendo lo que te está ocurriendo

día a día.

A mí el éxito no se me dio de una forma muy rápida.

Me lo tuve que trabajar mucho. He sido hormiguita muchísimos años.

He ido haciendo películas poquito a poco.

Personajes que han ido creciendo poquito a poco,

que me ofrecían más responsabilidades.

Y eso ocurrió tanto en el salto de Málaga a Madrid,

como de Madrid a Los Ángeles. No ha habido

un boom, así como dijéramos...

La primera cosa que hizo...

Es muy peligroso cuando el éxito te llega de repente

y te llega sin preparación, sin haber visto las miserias

de otras personas que han subido y han bajado.

Yo he sido siempre muy testigo

de lo que ha pasado en mi profesión.

Y eso creo que me ha ayudado a conformar mi propia personalidad

y no creerme nada. Vivir siempre...

aprender a vivir en la eventualidad.

-Ser tierra. -Sí.

Sí, mucho. -Ajá.

Sin embargo no deja de ser complicado, ¿verdad?

Lo es, mucho.

Lo es. El éxito conlleva...

muchas renuncias. Muchas.

¿Qué te resultó más duro

hacer los madriles o hacer las américas?

Más los madriles. -¿Sí?

Madrid estaba mucho más lejos de Málaga,

en aquella época, que Madrid de Los Ángeles.

Mucho más.

Era una época también distinta.

No había... Ahora hay mucho más trabajo.

Ahora hay muchas televisiones, muchas series.

Entonces eran círculos muy cerrados en el teatro y en el cine.

Y era muy difícil penetrar en ellos.

Era una apuesta

absolutamente enloquecida marcharse como yo me marché

un verano del 80 a Madrid.

Y sin embargo lo otro ocurrió de una forma accidental casi.

No lo busqué, aunque en el fondo yo

he de reconocer que había algo en mí que buscaba eso,

no lo busqué de forma efectiva, simplemente me vino.

Yo creo que si uno se pone en una situación

mental y espiritual

con respecto a la vida, las cosas le llegan a uno.

Hay un momento en que ese tren pasa y yo lo agarré.

-Ajá.

Yo lo agarré, sí.

¿La fortuna cuenta? -Mucho.

¿La suerte cuenta? -Sí.

Por supuesto.

Lo que pasa es que la suerte no es...

De repente... Quizá es estar

en el lugar indicado en el momento justo.

Pero también uno tiene que buscarla, ¿no?

-Claro. -A mí no me vino nadie por una calle

un día y me dijo: "¿Quiere hacer cine?".

No, iba buscándolo, iba detrás de ello.

Pero dentro ya de eso

hay mucha gente que se queda en el camino.

Y yo he dejado atrás a actores compañeros que eran muy buenos...

muy buenos y no han tenido suerte, no han tenido la posibilidad,

las posibilidades que tuve

o no agarraron los trenes en el momento que tenían que llegar.

Ya todo se convierte no tanto en que si eres bueno o malo

para hacer lo que tienes que hacer o no.

Se convierte en un proyecto vital que tiene muchas cosas que ver,

cómo te relaciones con la vida, con los eventos,

con las cosas que te vayan sucediendo.

Y es un todo, no es solamente si eres bueno o mal actor.

¿Y el camino quién lo abrió

Almodóvar, el hambre o la desesperación

para ir a América? -Hombre... Para ir a América...

Para ir a América una cantidad de coincidencias increíbles.

Pero sí, Almodóvar colaboró muchísimo.

Yo llegué a Los Ángeles por primera vez...

No a América, pero a Los Ángeles por primera vez

con la nominación al Oscar

de "Mujeres al borde de un ataque de nervios".

Y allí conocí a un tipo

que es hoy mi agente, que se llama Emmanuel Núñez,

un cubano criado en los EE. UU.,

que llevaba los cafés a los agentes.

Y este tipo se me acercó un día

y me dice: "¿Tú quieres que yo te represente aquí?".

Lo miré y dije: "Sí, seguro".

Y pensé que eso jamás iba a suceder.

Fui a hacer una película italiana a Venezuela y cuando volví

me dice: "Vete para Londres que hay un director

americano que quiere verte.

Se llama Arne Glimcher y quiere hacer "Los reyes del mambo".

"¿Yo cómo voy a ir a Londres si yo no hablo inglés?

Estás pirao".

"Yo le he dicho que hablas inglés". "¿Cómo le dices eso, tío?".

Y me metí en un avión

y me fui a Londres y me senté delante de un señor elegante

en un restaurante de Londres.

Y nada este tipo...

(IMITA HABLA INGLESA)

Y yo le decía pues eso... yes, yes.

Y of course.

Y me aprendí también "I can do that".

Eso lo puedo hacer yo y esa fue la que coló.

# Será que tengo alma de bolero.

# Tú siempre buscas lo que no tengo.

# Te busco en todos y no te encuentro.

# Digo tu nombre cuando no debo. #

-Ole.

# No sé por qué te quiero.

# Si voy a tientas, tú vas sin frenos.

# Te me apareces en los espejos

# como una sombra de cuerpo entero.

# Yo me pellizco, no me lo creo.

# Si no me hicieran falta tus besos,

# me tratarías mejor que a un perro.

# Piensa que es libre porque anda suelto,

# mientras que arrastras la soga al cuello.

# Querer como te quiero...

# No tiene nombre ni documento.

# No tiene madre, no tiene precio.

# Soy hoja seca que arrastra el tiempo.

# Medio feliz...

# en medio del cielo... #

Olé tú. Olé tú.

Olé.

Guapa.

-¡Bravo!

Muchas gracias.

(Música dramática)

Nos vemos. Nos vemos no sé cuándo,

pero sé que sucederá

porque la vida sigue

y el mundo da muchas vueltas.

Y tú y yo estamos llamados a encontrarnos

en la noche.