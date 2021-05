Telexornal Galicia 2 16-04-2021

As novas normas de desescalada entran en Vigor. Atrásase unha hora o toque de recollida ata ás once e pódese sair de cea ata esa hora, por primeira vez dende que, en xaneiro, se endureceran as restricións. Anque so nos restaurantes que cumpran os requisitos. // Os cambios de hoxe non afectan aos concellos que permanecen co máximo nivel de restriccións, entre os que a partir do luns estará o de Cualedro, tal como acordou o subcomité clínico que asesora A Xunta. Sumarase a lista formada por Carballeda de Valdeorras, A Pobra do Caramiñal e O Grove. // Traballadores da refinería de Repsol da Coruña realizan arestora unha protesta para pedir que se deteña o ERTE anunciado pola compañía. O plan afectaríalle ao 31% dos empregados, 212 en total. 16-04-2021