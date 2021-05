Galicia en 2 minutos 12-04-2021

En busca de positivos asintomáticos entre adolescentes de Pontevedra, cun cribado mediante test de saliva que comeza hoxe coa colaboración das farmacias. Aumentan lixeiramente os casos activos e os pacientes ingresados, anque non se rexistran falecementos // Sanidade prevé manter nos próximos días o plan de vacinacións masivas, logo das cerca de 50.000 administradas durante a fin de semana. O avance da vacinación fai descender a cero os contaxios nas residencias e centros de atención a discapacidade // O presidente do Tribunal Constitucional pon o desenrolo do Estatuto de Galicia como exemplo para outras comunidades. Nun acto para conmemorar o 40 aniversario da Autonomía // Xornada de balance e reparación de danos no Polígono do Ceao, en Lugo, logo do incendio que destruiu varias naves industriais. O lume puido orixinarse por un fallo eléctrico nunha fábrica de pintura. 12-04-2021