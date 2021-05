The Offspring publica nuevo disco tras casi 10 años de silencio, 'Let the Bad Times Roll'

Se han hecho esperar 10 años pero sus nuevas canciones de 'Let the Bad Times Roll' recuperan esa energía de su particular punk rock, con el que convencieron a medio mundo en los 90...Sólo que ahora son unos Offspring más maduros y más reflexivos con la temática social actual... Con referencias a la frontera con México, al Black Lives Matter o los momentos oscuros que aún seguimos pasando...Activos desde los 80, los californianos marcaron a varias generaciones y alcanzaron un éxito mundial... Han vendido cerca de 70 millones de copias... Y ahora, desde 'Days go bye' afrontan su vuelta con emoción...Sus fans llevan tiempo esperando sus canciones y verlos tocar...No tendrán que esperar mucho, en unos meses The Offspring volverán a la carretera.

