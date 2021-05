A 99 días que de arranquen los Juegos de Tokio 2020 han saltado las alarmas, después de que un alto cargo japonés, Toshihiro Nikai del Partido del Gobierno nipón, haya dicho que los Juegos deberían suspenderse si empeora la pandemia. Y de momento, la situación no es buena. En Tokio ayer se superaron los 700 contagios, algo que no ocurría en los últimos dos meses. A esto se suma que esos contagios son de una cepa mas contagiosa y que la vacunación no avanza. Por ahora, la población vacunada no llega ni al 1% por lo que es casi imposible que se alcance la inmunidad de rebaño antes de los Juegos.

Especial Juegos Olímpicos Tokio 2020 en RTVE.es