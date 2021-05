Telediario - 21 horas - 15/04/21 - Lengua de signos

No es frecuente que una ley logre un apoyo amplio en el Congreso. Lo ha conseguido la ley de Protección a la Infancia. -- Contempla más facilidades para escuchar a los niños que han sufrido abusos. -- Escucharemos testimonios de víctimas, ya adultas, que cuando han podido dar el paso para denunciar, el delito había prescrito. -- Toni Cantó no formará parte de las listas del PP en las elecciones de Madrid. -- Imputados dos de los rostros más destacados del empresariado español: el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de la Caixa, Isidro Fainé. -- ¿Qué pasará si no se prorroga el estado de alarma el 9 de mayo? -- La activación de determinados genes podría hacernos más propensos a sufrir un covid grave. -- Científicos españoles han creado en China 132 embriones con una mezcla de células de humano y mono. -- Segundo aniversario del incendio que devoraba uno de los grandes símbolos de París: la catedral de Notre Dame, que sigue teniendo un enorme agujero en la bóveda. -- El fuego arrasó el edificio durante 15 horas hasta que lograron sofocarlo. -- Emblemática Estación Internacional de Canfranc, en Huesca, inaugurada en 1928 y que conectó España y Francia hasta el año 1970.