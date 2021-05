Telediario - 21 horas - 13/04/21

Buenas noches.

Las dudas sobre la vacuna de Janssen retrasan la llegada de las dosis.

Aquí en España se esperaban 300.000 mañana mismo,

pero las autoridades médicas de EE.UU. recomiendan

que se suspenda temporalmente su uso,

mientras estudian 6 casos de trombo,

entre 7 millones de vacunados en ese país.

Johnson and Johnson ha aplazado su distribución en Europa.

De momento, la Agencia Europea del Medicamento espera

a los resultados de su investigación para dar alguna recomendacion.

Los expertos recuerdan que estas suspensiones temporales

confirman que los sistemas de fármacovigilancia funcionan

pero cuestionan la forma

en la que se están comunicando estas decisiones.

Para mí significa vivir.

Tras la vacuna,

así se sienten muchos de los que ya se han vacunado.

Tienen que seguir cumpliendo las medidas de seguridad

pero dicen que la perspectiva cambia.

En España hay casi 8 millones de personas con al menos una dosis.

Esta desgracia que yo he tenido,

ha servido para evitar otras desgracias.

Beto ha pasado dos meses en la UCI con covid.

Durante ese tiempo su hija contó su evolución cada día

en un grupo de whatsapp que llegó a tener más de 200 personas.

Así han podido concienciar a los más jóvenes

de la gravedad de la enfermedad.

El Gobierno da las primeras pistas sobre su plan de reforma laboral

Reduce a tres el número de contratos:

estable, temporal y de formación.

Es una de las reformas que espera Bruselas,

para que la Comisión dé luz verde a los 140 mil millones

de fondos europeos que recibirá nuestro país.

Hoy el presidente ha dicho

cómo quiere asignar los primeros 70 mil millones.

Es el plan económico más ambicioso y más trascendental

de la reciente historia económica de España,

y por tanto quiero ser muy claro,

este plan es la mayor oportunidad para España

desde la entrada de España en la UE.

Los planes del Gobierno,

con incentivos por retrasar la jubilación

y penalizar las anticipadas,

no han gustado nada a los sindicatos.

UGT y Comisiones Obreras dicen que no se ha negociado con ellos

y que no hay acuerdo.

Entre los trabajadores, hay opiniones de todo tipo.

- A mi mi profesión me gusta igual alargaba igual.

Me lo podría plantear.

-Realmente a mí,

me da igual cobrar un poco menos. Si me puedo jubilar antes.

En Brasil, el país latinoamericano con más muertos y contagios

por covid, la gestión de la pandemia ha polarizado aún más a la sociedad.

Lo ha comprobado los enviados especiales en TVE.

Las restricciones adoptadas en varios estados

como aquí en Sao Paulo, han provocado un choque político

entre el presidente Jair Bolsonaro, contrarios a los cierres,

y varios alcaldes y gobernadores que los considera imprescindibles

para frenar el coronavirus.

Francia prohíbe los vuelos domésticos

que puedan hacerse en tren en menos de dos horas y media.

Es una medida que busca reducir la contaminación

y que llega en el peor momento para las aerolíneas,

uno de los sectores más castigados por la crisis del covid.

Reducir la contaminación

Francia apuesta por el tren

Es la enorme columna de humo provocada por el incendio

en un polígono industrial de Seseña, en Toledo.

Las llamas han arrasado varias naves situadas junto a una zona

de chalets, muy próxima a la autovía A-4.

No hay heridos ni personas intoxicadas.

Varias dotaciones de bomberos trabajan a esta hora

para tratar de sofocar el fuego.

Quedan muchas horas de trabajo por delante.

No hay nada más que ver esa columna de humo,

que sigue siendo inmensa,

y se ve desde diferentes puntos de Toledo.

Las palabras tienen una biografía,

que recoge el momento en que nacen, cómo se usan,

qué palabras derivan de ellas e incluso si mueren

y dejamos de usarlas.

De recuperar esa vida de las palabras se encarga

el Diccionario Histórico de la Lengua,

una de las misiones más antiguas y tiránicas de la RAE,

y que hasta ahora realizaban 11 personas.

Ahora van a pasar a ser 200, para poder describir más términos

que nos ayuden a entender mejor nuestra lengua.

Masterchef vuelve esta noche a La 1 en cuanto acabe este telediario.

La novena edición del concurso ha recibido 70 mil solicitudes,

más del doble que el año pasado.

Y de los 50 aspirantes seleccionados,

solo 16 conseguirán el delantal que les permitirá entrar en los fogones.

John Lennon y Yoko Ono en un Hotel de las Bahamas,

mientras componen "Give peace a chance".

Pocos días después la canción se convertiría

en el himno pacifista de toda una generación.

Lo que vemos es la primera grabación,

su composición en directo, un vídeo inédito que acaba de publicarse.

Un vídeo hasta ahora inédito La 'demo' de Lennon y Ono

Estados Unidos lleva más de mes y medio administrando

la vacuna de Janssen,

la fábrica la multinacional Johnson and Johnson.

Pero hoy las agencias de salud de ese país han recomendado

que se deje de utilizar temporalmente.

Están estudiando 6 casos de trombo.

6 casos entre casi 7 millones de dosis inyectadas.

Y eso ha hecho

que Johnson and Johnson paralice, de momento,

su distribución en Europa.

Ya son varios los estados que cancelan citas

para la vacuna de Janssen.

La Casa Blanca afirma poseer dosis suficientes de Pfizer y Moderna

para que esta pausa no retrase significativamente

su plan de vacunación.

Todo mientras la agencia estadounidense del medicamento

y el Centro de Control de Enfermedades

estudian los trombos raros en 6 mujeres entre 18 y 48 años.

Una de ellas ha fallecido.

Esperan tener respuestas en cuestión de días

y quieren asegurarse

de que los médicos conocen el tratamiento adecuado

ya que el estándar, la heparina,

afirman, puede causar daños importantes.

La farmacéutica recuerda

que no se ha establecido una relación directa causa-efecto.

Aquí en Italia se dan unos días para decidir qué hacer

Seguridad de las vacunas es lo primero,

y por eso se pone en manos de la agencia del medicamento.

Todavía no tiene conclusiones que pueda relacionar esos trombos

con la vacuna.

Ésa vacuna no se está inoculando en Europa.

La Ema confía en todos los datos de los reguladores estadounidenses

cuando tenga una conclusión lo comunicará.

Esperan que se produzcan esos 5 de 5.000.000 de dosis

en este 2 trimestre.

Algunas de ellas ya están los países de destino.

En Bélgica llegaron ayer,

y aseguran que no tienen previsto suspender

su plan de vacunación.

Aquí en Italia se dan unos días para decidir qué hacer

con las 184 mil dosis de la vacuna que acaban de llegar a Roma.

Nada más conocerse que Estados Unidos suspendía la vacunación

con la Janssen,

el Ministro de la Salud ha reunido al grupo de científicos

que le asesoran

y a los responsables de la Agencia Italiana del fármaco

y después ha anunciado que valorarán en los próximos días

qué camino tomar.

Van a esperar a que la Agencia Europea del Medicamento y EE.UU

den datos definitivos sobre esos casos sospechosos de trombos.

Pero insisten aquí en que hay que contar con esta vacuna

y esperan usarla cuanto antes.

La vacunación con Janssen en España tendrá que esperar.

Tras el anuncio de la propia compañía

de retrasar la entrega de sus vacunas en Europa,

Sanidad ha confirmado que no se van a repartir las 300.000 dosis

que esperaba mañana las comunidades.

-Estamos expectantes pero en cualquier caso,

la Agencia Española del Medicamento está en contacto permanente

con la EMA.

Por ahora, el grupo para el que iba destinada,

personas de 70 a 79 años,

pasará a vacunarse con Pfizer o Moderna

después de inmunizar a los mayores de 80.

Así que cambia la estrategia de vacunación

hasta que las autoridades sanitarias concluyan sus investigaciones

sobre los casos de trombos en Estados Unidos y Europa.

Posibles efectos que recuerdan a los relacionados con AstraZeneca.

-Ambas vacunas esencialmente son lo mismo.

Es decir, es un vector viral, es un adenovirus.

Un vehículo que lleva como pasajero a un componente del coronavirus

pero el vehículo es muy parecido.

6 casos de trombos entre casi 7 millones de estadounidenses

vacunados con Janssen muy son pocos, según los expertos.

Pero la pausa en el uso de la vacuna es normal en un buen sistema

de farmacovigilancia.

-Cuando se utiliza de forma masiva las vacunas

y tienes un buen sistema de farmacovigilancia

empiezas a detectar estos efectos adversos,

muchos más infrecuentes.

Las decisiones corresponden al principio de precacución

pero hay que mejorar nuestra capacidad de mejorar

nuestras decisiones.

Porque los cambios primero con AstraZeneca

y ahora con Janssen pueden generar desconfianza

entre la población.

Los científicos recuerdan que los beneficios de estas vacunas

son mucho mayores que los riesgos.

¿Qué es para usted la vacuna, el tenerla consigo misma?

-Pues es hacer una vida normal, estar con los míos.

Hace que no veo a mi hermana.

¿Quién nos iba a decir que lo normal,

sería algo extraordinario?

Después de recibir la primera dosis

es la sensación que más repiten los vacunados.

-Tranquilidad.

Feliz de la vida.

Mejor dicho, me siento que quiero pegar una carrera y dar la vuelta.

-A mí me dio esperanza

y creo que poco a poco vamos a salir adelante.

Algunos han ido con miedo,

pero lo han superado por proteger

a los demás. Es, dicen, un antes y un después,

aunque sigan manteniendo

El Cobi ya mucho miedo.

Tranquilidad SAS que a ti,

y hacia los que te rodean.

Un compromiso con la sociedad.

como ellos, mentalmente ha sido importante.

Para mí ha sido algo mágico.

Es una tranquilidad grandísima.

- ha sido como un rayo de esperanza.

- el principio del fin.

- espero que cambie esto radicalmente.

- si todos ponemos de parte de todos,

yo creo que sí.

la vacuna es una inyección,

pero de aliento. Feliz de la vida.

Hoy el dato de la incidencia no está completo.

Marca un ligero descenso: 196 casos por 100.000 habitantes,

3 puntos menos que ayer.

Pero no se han incorporado los datos de Andalucía,

así que no ofrecen una imagen del todo fiable.

Desde hace días vemos cómo la media nacional

de la incidencia de contagios está subiendo suavemente.

Y hay más de 2.100 pacientes ingresados ahora mismo en las UCI.

Con historias como la que van a ver.

"Beto ha aguantado 24 horas boca arriba

y como todos ya somos unos expertos, entendemos

que es una buenísima señal".

Así, con mensajes como este en un grupo de Whatsapp,

la hija de Beto narró a su entorno los 60 días que su padre estuvo

en la UCI.

"Cada día hasta que salió del hospital".

Y poco a poco, fue creando conciencia.

"Cuando empiezas a explicar

exactamente cuáles son las consecuencias,

como es el día a día de un paciente con covid,

entonces la gente si que toma conciencia.

Yo tengo mucha gente que me ha contestado,

'Julia, gracias.

Porque gracias al proceso de tu padre,

yo he tomado conciencia'".

Lo que empezó siendo un chat reducido de amigos,

terminó con más de 200 participantes.

"Si esas 200 personas a su vez,

han ayudado a que otras se conciencien,

bueno la nube va haciéndose más grande."

Hoy Beto ha dado sus primeros pasos sólo desde que salió de laUCI

y se alegra del efecto que ha provocado su historia.

"Yo doy por bueno todo mi proceso, todo lo que he pasado,

todo lo que he sufrido,

tanto yo, como mi familia,

si alguno de estos chicos, de estos jóvenes,

se conciencia de que tiene que estar alerta".

Testimonios como este demuestran que lo ha conseguido.

"Darte las gracias Julia

porque el hecho de vivir esto más cerca de mi padre ha hecho

que fuera mucho más consciente del peligro

y de lo que pueda pasar".

Estamos viendo pacientes jóvenes,

que acaban infectándose.

La media de edad de los pacientes en las UCIs ha bajado

significativamente desde la primera ola.

Ahora atienden a personas de entre 40 y 50 años.

Acabamos de saber que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,

está confinado y en cuarentena

tras mantener un contacto con un positivo.

La veíamos esta mañana,

poco después de recibir la vacuna contra la covid.

En esa comparecencia, Pedro Sánchez detallaba

parte del Plan de Recuperación,

que es clave para que Bruselas dé luz verde

a los 140 mil millones de fondos europeos

que tienen que llegar a España

De aquí a 2023,

el Gobierno quiere movilizar la mitad de ese dinero:

70.000 millones.

¿A dónde irá destinado?

Sobre todo a movilidad sostenible y a la rehabilitación de viviendas,

dos cuestiones ligadas a la eficiencia energética.

También a la modernización de la Administración Pública.

Bruselas exige también reformas.

Esta tarde el Ejecutivo ha publicado

sus compromisos en diferentes materias, como la reforma laboral.

Gobierno es acercar la edad laboral a la legal.

Casi el 40% iría a proyectos para impulsar las políticas

de sostenibilidad medioambiental,

cerca del 30% a la digitalización del sector público y privado,

algo más del 10 a la educación y la formación,

y el 7 a la innovación y desarrollo.

"Es el plan económico más ambicioso y más trascendental

de la reciente historia económica de España.

Este plan es la mayor oportunidad para España

desde la entrada de España en la UE hace 37 años.

Pedro Sánchez ha desgranado los detalles de su propuesta

en la Moncloa un día antes de hacerlo en el Congreso

y de que Nadia Calviño se lo presente

a empresarios y sindicatos.

"Lo tenemos todo listo para comenzar a desarrollar

los primeros proyectos al día siguiente de su aprobación

por parte de la Comisión Europea".

Pero, para eso, todavía queda camino por recorrer.

A falta de que lo apruebe el Gobierno,

el plan llegará este mes a manos de la Comisión Europea.

En él, no solo están las inversiones,

también las reformas.

Algunas acompañan al dinero,

como las que afectan a renovables, vivienda, administración pública

y movilidad.

Una de las reformas fundamentales para Bruselas, como hemos visto,

es la de las pensiones.

Las últimas propuestas del ministro Escrivá

se han encontrado con el rechazo de los sindicatos.

Dicen que no las ha discutido con ellos

y que no hay un acuerdo cercano.

Escrivá propone penalizar las jubilaciones anticipadas

e incentivar a quienes retrasen su retiro.

-No coincide con la propuesta que hoy en día tenemos

los sindicatos encima de la mesa.

No ha sido contrastada todavía en el marco del diálogo social.

-Radicalmente en contra de penalizar las jubilaciones anticipadas.

Ampliar la edad de jubilación desde mi punto de vista,

no se puede tratar con tanta frivolidad.

No es lo mismo un trabajador de la construcción

que un médico.

Agotada por la pandemia y frustrada por la enseñanza a distancia,

Rosa tuvo en la mano en octubre los impresos para pedir su pensión

y jubilarse.

Aguantó y no lo hizo.

Ahora prefiere quedarse y seguir dando clases de arte

en este instituto.

Y no lo hace por dinero.

-Lo que más me satisface y el proyecto que tengo de vida

es seguir aprendiendo.

Doy clases pero voy aprendiendo todos los días de mis alumnos.

Ellos me motivan.

Con la propuesta del Gobierno, habrá premio

para quien atrase su jubilación más allá de la edad legal.

Un trabajador con una pensión de 15.000 euros anuales,

si retrasara 12 meses su jubilación cobraría 21.285 euros ese ejercicio

y si trabajara dos años más, 27.570 euros ese segundo año.

Para los expertos retrasar la jubilación

es la medida más potente para contener gastos

y aumentar ingresos del sistema.

-La persona se mantenga activa no está cobrando

es posible que de alguna se cotice.

En la calle, algunos recogerán el guante y otros no.

-Pues depende, a mí mi profesión me gusta

a lo mejor alargaba.

-Yo ahora no, porque no me encuentro bien.

-Para mí es más importante vivir que el dinero.

-Sí, encantado.

-Todavía no lo sé, me queda un año.

Habrá penalización para los que se jubilen antes

de forma voluntaria.

Sobre todo, para los de rentas más altas.

Pero eso a Catalina, profesora en el mismo instituto,

no le preocupa.

Después de más de 34 años entre pupitres,

tiene otros proyectos.

-Me da igual cobrar algo menos si me puedo jubilar antes.

No es mucho y no te cambia sustancialmente el nivel de vida.

Nos cuenta que empezó a trabajar muy joven, que está cansada

y que quiere empezar otra etapa como pintora fuera de las aulas.

Falta menos de un mes para que termine el estado de alarma

el 9 de mayo

y el gobierno reitera que su objetivo es no prorrogarlo.

Hoy, tanto partidos de la oposición como los socios de investidura,

han pedido a Pedro Sánchez un plan B

que permita a las comunidades gestionar la pandemia.

Del fin del estado de alarma se ha hablado hoy en todos

los foros políticos.

Pedro Sánchez ha insistido en que su intención es levantarlo

y confía en que la situación y la vacunación lo permitan.

Y asegura que hay herramientas jurídicas para tomar medidas

tras el 9 de mayo.

El PP lo ve una contradicción.

En el Senado le reprochan que hace unos meses dijera

que ese mecanismo era imprescindible.

-En qué quedamos, sr.Sánchez,

Miente, otra mentira al descubierto.

Miente siempre.

Cómo puede pedir responsabilidad a los demás.

alguien que miente más que habla, sí,

que miente más que habla.

-¿Ustedes están a favor del estado de alarma

a partir del 9 de mayo o no?

Porque, claro, la sensación que tengo es que si el Gobierno

propone prolongar el estado de alarma

a partir del 9 de mayo, ustedes chillan

y si no lo proponemos también ustedes chillan.

Antes, en el Congreso, casi todos los partidos

-incluidos los socios de investidura-

han pedido al Gobierno una solución jurídica

tras el estado de alarma, para que las comunidades

puedan adoptar restricciones con garantías

y que no se repita lo que ocurrió hace 6 meses

las mismas decisiones en unos casos eran aceptadas por tribunales

de justicia y en otros casos tumbaban esas medidas.

Un caos jurídico y una inseguridad social imposibles de asumir

Nosotros no estamos jugando creemos que es un tema lo suficientemente

importante y serio

Rechaza una nueva prórroga.

En vez de tomar medidas proactivamente es

mucho más fácil trasladar la responabilidad a los españoles

y obligarles a quedarse en su casa

Precisamente mañana Sánchez acude al Congreso para rendir cuentas,

previsiblemente por última vez por el estado de alarma.

La fallida moción de censura en Murcia sigue coleando.

Esta tarde, el PSOE ha denunciado por cohecho

al presidente de la región, el popular Fernando López Miras

y a los diputados tránsfugas de Ciudadanos

que primero firmaron la moción

y después impidieron que saliera adelante.

En la denuncia señalan

que tomaron esa decisión a cambio de contraprestaciones,

de entrar en el gobierno de Murcia como consejeros.

Desde primera hora de la mañana

efectivos de la Guardia Civil han registrado la sede

de la multinacional sevillana Abengoa.

Han desalojado la plantas de auditoría interna y contabilidad

y han recabado a petición de la Audiencia Nacional

documentación sobre las cuentas de la energética entre 2014 y2016.

Continúan esos registros aquí en Palmas Altas

en la sede sevillana de Abengoa.

Unos registros ordenados por la Audiencia Nacional

en una investigación que está bajo secreto de sumario.

TVE sí ha podido confirmar que se están investigando

delitos societarios contra el mercado y los consumidores,

presuntamente cometidos antes de 2016,

por la anterior cúpula directiva de la empresa.

Hay que recordar que Abengoa pidió el pasado mes de febrero

el concurso voluntario de acreedores por suportar un deuda

de 6000 millones de euros.

El número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo,

admite que participó en 23 delitos de corrupción

en un escrito que ha enviado a la Audiencia Nacional.

Reconoce que cobró comisiones por hacer de intermediario

para que el PP adjudicase contratos públicos

a varias constructoras.

Y señala financiación irregular en la campaña electoral de2007

del PP de Boadilla del Monte.

Su confesión se suma a la del cabecilla de la Gürtel,

Francisco Correa y el objetivo es el mismo:

que la Fiscalía rebaje su petición de pena en el juicio

que se celebra este otoño.

Joe Biden va a retrasar cinco meses la retirada

de las tropas estadounidenses de Afganistán,

que no se irán hasta el 11 de septiembre.

La fecha coincide con el vigésimo aniversario

del atentado contra las Torres Gemelas

que llevó a Estados Unidos a invadir el país asiático.

El gobierno Trump y los talibanes habían pactado la salida

el 1 de mayo,

pero las negociaciones con los integristas islámicos

todavía no han terminado.

Estados Unidos tiene más de 2500 militares desplegados

en Afganistán.

Europa y Estados Unidos siguen con preocupación la tensión

entre Ucrania y Rusia.

Moscú ha desplegado miles de soldados cerca

de la frontera común y dice que responde

a las actividades de la OTAN en la zona.

Y Biden ha hablado hoy con Putin.

Le pide "rebajar la tensión".

Buques de guerra rusos enfilan hacia el Mar Negro.

Más de una docena, según el Ministerio de Defensa.

Maniobras que, aseguran, no son una amenaza.

Sino una respuesta a movimientos similares de la OTAN.

Como el envío de dos barcos estadounidenses a esas aguas.

La tensión se palpa por mar y por tierra.

Nuevos batallones llegan a la frontera con Ucrania.

Allí se están concentrando

entre 40 000 y 100 000 soldados rusos,

según distintas estimaciones.

La mayor cantidad de tropas desde 2014,

cuando Rusia se anexionó Crimea y apoyó una insurrección

que llevó a la guerra en el este de Ucrania.

Temiendo una nueva invasión,

el gobierno de Kiev busca auxilio en Occidente.

Y acelerar su ingreso a la OTAN.

El ministro ucraniano de Exteriores se ha reunido hoy

con el jefe de la Alianza Atlántica en Bruselas.

-Necesitamos disuadir a Rusia de sus intenciones agresivas.

Con más sanciones y ayuda militar directa, ha dicho Dmytro Kuleba.

El jefe de la diplomacia ucraniana

también ha encontrado respaldo de Washington,

reuniéndose con su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blinken,

en la capital europea.

La tensión de Kiev y de la OTAN con Moscú vuelve a estar en maximos.

Haciendo temer que salte la chispa de un nuevo conflicto

en cualquier momento.

Rusia ha advertido a los buques de Estados Unidos

que no se acerquen a Crimea.

"Manos arriba, no disparen",

gritan los manifestantes en Mineápolis,

donde han desafiado el toque de queda

para protestar por la muerte del joven negro Daunte Wright

en un control de la policía.

40 personas han sido arrestadas.

La agente que le disparó con su pistola dijo

que pensaba que lo estaba haciendo con un arma de descarga eléctrica.

Ya ha anunciado que renuncia.

En Portland también ha habido protestas

que han acabado en disturbios y cargas policiales.

Hoy el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,

y la de la Comisión, Ursula Von der Leyen,

han acudido al Parlamento Europeo,

convocados para hablar del conocido como "sofágate".

Volvemos a Bruselas,

el conflicto diplomático preocupa en la Eurocámara,

que no quiere que se repita algo así.

Para ellos esto no es una anécdota más

la imagen de la Europa al exterior.

Han llegado por separado . ella delante, el detrás.

La presidenta se ha mostrado muy dura,

y ha dejado muy clara su situación.

San Michele se ha disculpado,

no solamente ante ella,

si no ante todas las mujeres que se han sentido ofendida.

Aseguran que esto no va a volver a ocurrir.

Los 2, en una semana se explicarán ante las cámaras.

Desde el comienzo de la pandemia,

Brasil ha sido uno de los países más afectados del mundo

y registra cifras récord en las últimas semanas.

Vamos a ver los números totales que convierten al país

en el tercero del mundo en contagios y muertes.

Más de 13 millones de contagios y más de 350.000 muertes.

Además las cifras de fallecimientos por COVID

se han disparado en los últimos días.

Se han superado las 4.000 muertes en una jornada.

Esto que ven es la evolución de muertes

desde que comenzó la pandemia.

Se aprecia cómo esta última ola esta siendo mucho más violenta

que las anteriores.

Es el promedio de muertes en 7 días Con Bolsonaro en la presidencia,

la gestión sanitaria ha acentuado el enfrentamiento

entre el gobierno central y los estados

y también la polarización en la calle.

Un equipo de TVE lo ha comprobado en Sao Paulo.

Douglas es diputado

y uno de los principales defensores en São Paulo

del presidente Bolsonaro.

Igual que el presidente se opone a los cierres decretados

por algunos gobernadores para frenar la pandemia.

El gobernador de São Paulo defiende que las medidas restrictivas

han salvado miles de vidas.

Este político conservador, antiguo aliado de Bolsonaro,

es ahora su gran enemigo.

-Ha sido un negacionista desde que empezó esta pandemia.

Un debate que también está muy presente en las calles.

"El gobierno de Bolsonaro se tomó a broma esta pandemia

y la gripecita se ha convertido un gripazo, dice Cleudimar.

-Los recibos siguen llegando y hay que pagarlos, explica Vanessa,

partidaria como el presidente de reabrir todos los comercios.

La sociedad brasileña está muy dividida entre partidarios

y detractores del presidente Bolsonaro.

Su gestión de la pandemia le ha hecho perder apoyos

pero todavía conserva una base solida de férreos defensores

que representa el 30 por ciento de la población brasileña.

México podría haber evitado 190 mil muertes el año pasado

si hubiera gestionado mejor la pandemia.

Lo dice un estudio de la Universidad de California encargado por laOMS.

Partiendo de las cifras del exceso de mortalidad,

que aquí fue del 43 % frente a promedio mundial del 17 %,

concluye que si México estuviera en la media

tendría esos 190 mil fallecidos menos.

Entre otros errores,

el informe señala la falta de liderazgo

del gobierno de López Obrador

o su comunicación errática:

su resistencia, por ejemplo, a recomendar con contundencia

el uso de la mascarilla.

También apunta a otros factores estructurales

como la mala salud crónica de los mexicanos

o la baja inversión en salud.

La pandemia vuelve a marcar este año el Ramadán,

el mes sagrado de los musulmanes.

Casi dos millones viven en España.

En Marruecos no podrán cumplir con la tradicional visita de noche

a la mezquita, porque allí el toque de queda

Comienza el segundo Ramadán consecutivo

con importantes medidas sanitarias

para cerca de dos mil millones de musulmanes del mundo.

En muchos países, como Marruecos, bajo toque de queda,

está prohibido viajar

y, sobre todo, no están permitidas las grandes reuniones familiares.

Los marroquíes tampoco podrán ir al rezo de la noche, a la mezquita.

Es el rezo más importante y multitudinario del Ramadán

pero no se puede salir después de las 8 de la tarde.

Las autoridades sanitarias y religiosas recomiendan

que durante este mes se siga con la campaña de vacunación.

No aporta ningún nutriente y no pasa nada por estar en ayunas.

A diferencia del año pasado, este año, los fieles no residentes

sí podrán visitar La Meca pero eso sí,

tienen que demostrar que, al menos, se ha puesto una dosis.

Egipto reclama más de 750 millones de euros

a los propietarios del buque Ever Given,

que estuvo encallado durante 6 días bloqueando el Canal de Suez.

Culpan al barco, entre otras cosas,

de causarles una pérdida de reputación.

La aseguradora del megacarguero

defiende que estaba en perfectas condiciones

cuando ocurrió el accidente.

Mientras, el Ever Given se encuentra retenido

por orden de un tribunal egipcio.

A esta hora prosigue el incendio

en varias naves de un polígono industrial de Seseña, en Toledo.

Desde media tarde trabajan allí una veintena

de dotaciones de bomberos.

Lucía San Agustín está en ese lugar,

¿cómo se prevé que evolucione el incendio?

-De momento sabemos,

que lo que están haciendo ahora,

es que las llaman disminuyan,

porque es peligroso detener el fuego.

Ya hay 4 naves dañadas.

Tienen mucho trabajo por delante,

desde aquí vemos las llamas,

y esa columna de humo que se ha visto durante toda la tarde

desde distintos puntos de Toledo,

e incluso desde la Comunidad de Madrid.

Es una nave industrial,

de una empresa de paquetería de de HEM

los trabajadores que estaban dentro han salido,

no hay heridos.

La guardia civil controla que nadie se acerque .

En Barcelona, hoy, segunda jornada del juicio por el crimen de unaniña

de 13 años en Vilanova i la Geltrú en 2018.

Han declarado los padres y los tíos de la víctima

en una sesión sin cámaras.

En su declaración los padres de la pequeña han dicho,

que su hija tenía miedo a la oscuridad

y que nunca se hubiera ido con un desconocido.

Cuando ha acabado de declarar, la madre ha increpado al acusado

diciéndole que ojalá el miedo no le deje vivir.

Hoy tambien ha sido el turno de los tíos de Laia.

Ellos fueron quienes encontraron su cadáver

en el domicilio del asesino confeso.

Han dicho que el asesino para nada se mostró nervioso

y dudan que estuviera drogado y bebido,

tal y como alegó ayer su defensa.

Esta pide,

que al acusado se le condene por homicidio imprudente.

La fiscalía y la acusación particular piden

la prisión permanente revisable.

Con el auge de la comida a domicilio

han empezado a proliferar las llamadas "cocinas fantasma".

Son espacios compartidos

en los que decenas de restaurantes preparan sus pedidos.

Varias multinacionales preparan nuevas aperturas en España

y los vecinos denuncian las molestias que generan.

"Es muy bonito tener aquí la moto que me trae la hamburguesa

a 100 metros calentita, pero así no es.

Están ustedes fastidiando a miles de vecinos".

"Yo estoy medicada porque no puedo dormir,

esto me provoca mucha ansiedad

y nuestra calidad de vida ha cambiado mucho".

Cocinas fantasma lejos de las zonas residenciales.

Es lo que piden los vecinos de las grandes ciudades

que ven como este negocio crece sin freno.

Algunos barrios llegan a agrupar hasta una veintena de cocinas,

dedicadas solo a pedidos virtuales.

En esta calle madrileña denuncian los ruidos y el peligro de incendio

que provocará la apertura de casi 40 cocinas

en pleno patio de vecinos.

-¿Todo esto se gestiona con una chimenea?

-Con la madre de todas las chimeneas.

Puedes aparcar dos coches en su base.

La zarzuela de olores

que van a salir de 38 cocinas diferentes.

-¿Qué respuesta os da la empresa?

-La empresa no da respuestas.

Yo no estoy en contra del futuro,

pero que se adapten a una normativa, no tiene sentido aquí.

Ante las quejas,

el Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado

todas las licencias un año.

Los vecinos piden que los requisitos se asemejen a los de una fábrica.

"Si van a venir aquí todo motos, coches, camiones,

esto es una industria.

No lo podemos permitir aquí".

Ubicarlas en suelo industrial

es la solución que proponen muchas asociaciones,

y es lo que ha hecho este empresario,

que dará servicio a sus 6 restaurantes

desde un polígono.

"Nos han ofrecido cocinas ciegas por muchas zonas de Madrid,

pero al final lo que hemos hecho es crear un proyecto nuestro,

con distintas cocinas y chefs.

Al final aquí no molestamos a nadie, esto es un complejo de naves".

En el sector defienden

que la comida a domicilio aumenta el empleo.

El año pasado las cocinas fantasmas

movieron ya más de 700 millones de euros en España.

Francia ha dado ya el paso para prohibir vuelos domésticos

que se puedan hacer en tren, en menos de dos horas y media.

El objetivo es contaminar menos.

De media, un avión contamina 7 veces más por persona que el tren.

La medida forma parte de un proyecto de ley de Macron

que busca recortar las emisiones de carbono en un 40 %

de aquí al 2030

y ha sido aprobada en la Asamblea Nacional

en medio de un acalorado debate.

Y es una decisión que no contenta a todos,

y que ha sido recibida con críticas.

Por un lado por parte de los ecologistas

que dicen que es una medida insuficiente;

y por otro, por parte de los trabajadores del sector,

que dicen que no es el mejor momento

para cancelar vuelos en plena crisis

y con tantos puestos de trabajo en peligro.

Por supuesto se espera

que sea ahora ratificado por el Senado.

"La elección ambiental debe primar,

pero no abandonemos lo social y económico",

decía este diputado socialista.

"Proponemos volver a lo que ha defendido

la convención ciudadana por el clima",

decía esta otra diputada, defendiendo que se vaya más lejos

y se prohíban más vuelos,

todos los que se puedan hacer en trayectos de tren

en menos de cuatro horas.

El sector del transporte aéreo es uno de los más castigados

por la crisis.

Por eso el Gobierno ha inyectado 4000 millones de euros en AirFrance,

con el compromiso de que adopte una política

que la convierta en la compañía más respetuosa con el planeta.

Algunos perros están considerados como "potencialmente peligrosos"

únicamente por la raza a la que pertenecen.

El Gobierno plantea ahora cambiar la ley actual

para que se evalúe el riesgo que supone cada uno de forma individual

e independientemente de su raza.

Este es Jack, un "american stafford".

Por esa razón es considerado peligroso.

Sin embargo, su dueño, que le conoce bien,

ve otras cosas en esa raza cuando le mira.

"Es noble, es tranquila".

Asegura que nunca ha tenido ningún problema con otros perros,

ni con humanos,

pero muchas personas le temen.

"Se cambia de acera la gente cuando te ve,

te mira de malas formas, no lo ve como un perro".

Legalmente estas ocho razas también reciben un trato distinto.

Por ejemplo,

los dueños no les pueden soltar y deben tener un seguro

con una cobertura no inferior a 120 000 euros.

"Son muy sociables, muy simpáticos.

Te van a saludar

y te pueden hacer daño porque son muy brutos

pero es de buen rollo, nunca de agresividad".

"Peligrosos hay muchos, pero porque tienen problemas,

no porque sean de raza x o y".

Según los expertos, la agresividad, más que heredarse,

es algo que viene por la falta de socialización, la educación

o, incluso, problemas físicos.

Por eso se pretende cambiar la norma y que todos pasen una valoración

técnica individual, sean de la raza que sean.

"No existe ninguna base científica

que nos establezca que existan perros peligrosos".

"Al igual que se pueden poner vacunas de la rabia de manera anual,

también se van a poder hacer evaluaciones técnicas".

La reforma de la ley también pretende agravar las penas

por maltrato o abandono,

factores que podría influir en su carácter,

aunque la mayoría puede reeducarse.

Él recibió un trato cruel en sus primeros años de vida

y ahora,

"Es uno más de la familia".

En apenas veinte minutos arranca la novena edición de Masterchef,

que en esta edición ha recibido el doble de solicitudes

que en la anterior.

Hoy se seleccionan a los 16 aspirantes

que concursarán definitivamente durante los próximos meses.

Bueno, seguro que promete esta novena edición que a puntito está

de arrancar y con dos de nuestros protagonistas.

Pepe, Amanda, gracias por estar aquí.

-Falta uno.

-Está llegando, está llegando.

Es el más retrasado de los tres.

Bueno, esto que no lo oiga.

Una edición con el récord de inscritos... yo no lo sé,

pero seguramente que con más del doble de inscritos

que en la edición pasada.

-Sí, más del doble, en efecto.

70.000 personas se han apuntado este año al casting de Masterchef.

Hemos tenido un casting espectacular.

Hemos elegido a unos concursantes increíbles, lo mejor.

-Todas las ediciones han sido especiales

y esta quizás un poquito más por todo esto que estamos viviendo

desde hace un año.

En exteriores va a haber menús solidarios.

-Como no podía ser de otra manera.

Ha sido un año difícil para grabar, un año difícil para la gente,

un año difícil para los hosteleros.

Somos lo más solidarios posible, siempre lo hemos sido,

y este año además ayudamos a gente que lo estamos pasando mal,

sobre todo damos visibilidad

a esa gente que ha hecho mucho por todos los demás.

-¡Qué planazo!

-¡Que programón!

Estamos aquí en San Sebastián, pero no podemos desvelar...

-Que no lo cuentes.

-La ciudad más bonita del mundo.

Todas las emisoras de Radio Nacional de España

crecen y consolidan su audiencia,

según los datos del último Estudio General de Medios.

La cadena pública obtiene 1.098.000 oyentes diarios,

70 mil más que la anterior medición.

Radio 3, la emisora musical y cultural de Radio nacional,

es la cadena temática que más crece con 487.000 oyentes.

Los turistas que paseaban aquel día por esta playa de Bahamas.

no podían imaginar,

que unas plantas más arriba se estaba produciendo esto.

La pareja más famosa de la música,

John Lennon y Yoko Ono

ensayaban desde su habitación de hotel,

lo que seis días después, se convertiría en historia.

Habían dejado las Bahamas por el calor asfixiante

y se trasladaban a la mítica cama del hotel Queen Elizabeth

en Montreal.

Desde allí querían llamar la atención de la prensa,

y sobre todo, del presidente Nixon.

No pudieron hacerlo en Nueva York porque al líder de los Beatles

se le denegó la entrada en EE.UU.

por una pena por consumo de marihuana.

De ese momento hemos hablado durante décadas y de esta canción,

con la que nos pedían

que le diéramos una oportunidad a la paz también.

Lo que era inédito es este metraje,

nunca visto hasta ahora, grabado en primera línea de playa

y con una pareja que daba los primeros acordes

del himno antibelicista que marcó a toda una generación.

Un tema optimista sobre la pandemia Mick Jagger publica "Eazy Sleazy",

un nuevo tema junto a Dave Grohl, fundador de la banda Foo Fighters

y antes batería de Nirvana.

La canción fue escrita por el líder de Los Rolling Stones

durante el confinamiento.

Todas las palabras tienen su biografía

y recuperarla y dejarla por escrito

es una de las misiones más antiguas de la Real Academia Española.

Parte de esas vidas se recogen en el Diccionario Histórico,

uno de los proyectos más titánicos de la institución.

A las estanterías de la Real Academia de la Lengua

a palabras no las gana nadie,

vamos a detenernos en un diccionario concreto, en ese, el Histórico.

-Un diccionario que recoge la historia

de cada una de las palabras que recoge el español.

Su biografía, su vida, cuando nació como se ha desarrollado,

cómo ha cambiado y cuál es su situación actual.

Estos tomos son de los años 30,

empezaron a trabajar en ellos en 1914

Llegaron a la C,

ahí se quedaron hasta que retomaron la tarea en 2013, ahora.

Su edición siglo XXI ni siquiera tiene lomo,

es un buscador gratuito en internet que nos cuenta por ejemplo

que delfín en el siglo XIII era un animal, en el XVI un cañón

y en el XX ha pasado significar también, sucesor.

-Será de enorme utilidad para conocer nuestra lengua

y para darle más proyección y empuje internacional todavía

y para aunar también los esfuerzos con nuestros hermanos americanos.

En 7 años han descrito 6.400 términos,

y lo ha hecho un equipo de apenas 11 personas,

van a pasar a ser casi 200.

En los próximos cinco años, escarbarán, rastrearan,

y esperan entregarnos la historia de 20 000 palabras más.

Estamos a 24 horas de que el Real Madrid se juegue la clasificación

para las semifinales de la Liga de Campeones.

Buenas noches, Arsenio.

Buenas noches, Carlos y se la juega en Inglaterra,

en Liverpool pero tiene una ventaja de 2 goles.

Mañana el portero Courtois

se tiene que hacer más grande todavía

y no encajar goles.

El Real Madrid ha entrenado esta tarde en Anfield,

allí hemos visto a Fede Valverde que está recuperado y disponible

para Zidane,

es la noticia positiva en el conjunto blanco

tras las muchas ausencias en la defensa.

El técnico francés, que dijo que su equipo estaba físicamente allímite,

aseguran que jugarán al máximo.

Pero nosotros no vamos a gestionar los esfuerzos, sobre todo,

venimos aquí y cuando se está en el campo,

es para intentar ganar el partido, y es lo que vamos hacer.

-Tenemos que aguantar, hemos trabajado 8 o 9 meses,

para estar en esta situación, podemos pelear por todo,

por La Liga y La Champions,

ahora no nos podemos quejar de cansancio y de no se que.

Los jugadores del Real Madrid han entrenado en Anfield;

así que ya saben como es este estadio sin público

de la mima manera que estará mañana

cuando tengan que enfrentarse a los jugadores de Jürgen Klopp,

sin bajas desde el partido de ida

y con todo el tridente ofensivo listo para remontar la eliminatoria.

Claro que la circunstancia de que el estadio esté vacío,

puede ser una ventaja para el equipo blanco.

"Es un problema extra que no haya aficionados

en el estadio.

El resultado es un problema,

la calidad del adversario es un problema

y obviamente el estadio vacío, también es un problema".

Y con el estadio vacío así sonará el himno "You'll never walkalone"

cuando los jugadores entren al estadio solo se oirá

por los altavoces, sin los espectadores coreándolo.

En Inglaterra, como en España, se sigue jugando sin público.

"Es la situación.

También nosotros en nuestra casa no tenemos público, bueno

y tenemos que hacer sin público.

Igual efectivamente, que la ida en el Di Stefano,

el que Kloss se refirió como "campo de entrenamiento".

-Nada de lo que se dice fuera puede manchar nuestra historia.

Cuando eres el mejor equipo del mundo eso es normal que pase".

Así contesta a las críticas, a todas, Luka Modric,

una de las mejores noticias de este año para el Madrid

y todo apunta, a que también del próximo.

-Mi renovación va bien. Y espero seguir el año que viene..

Quién sabe si al lado de Kilian Mbappé.

-Es top, top, uno de los mejores del mundo

y los grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid.

De momento, en Anfield, Klopp se la va a dar a Vinicus.

Una pesadilla en la ida,

que le impresionó, pero no le sorprendió.

Y sorpresa agradable esta tarde en el entrenamiento del Atlético

de Madrid.

Ahí vemos a Moussa Dembelé,

otra vez haciendo ejercicios con sus compañeros.

las últimas tres semanas ha estado entrenando solo

por el desvanecimiento que sufrió por una bajada de tensión.

Lydia Valentín ha ganado 3 medallas olímpicas,

un oro en Londres, una plata en Pekín y un bronce en Río

pero no está clasificada para Tokio.

Lydia se la juega en el Campeonato Iberoamericano de Halterofilia,

máxima presión para la española que se la juega

dentro de un mes, a mediados de mayo.

Entre Madrid y Tokyo hay más de 10 000 kilómetros

y quedan justo 101 días para la inauguración

pero la cifra que le importa a Lydia es otra,

239 kilos,

ese eso es en principio lo que tiene que levantar

para estar seguro en Tokyo

Es en total olímpico, es decir, sumando arrancada y dos tiempos

y aunque suena a locura,

ella en los 3 Juegos Olímpicos, nunca ha bajado de los 250 kilos.

Es asequible, pero entra en juego la presión

porque el preolímpico de Colombia es la ultima bala.

Asi que contra los nervios, doble ración de ilusión.

-Lo voy a dar todo

y quiero estar en mi sueño que es Tokyo 20-21.

Me encuentro animada

con muchas ganas de ir a Colombia a competir

y con muchísimas ganas de estar en mis cuartos Juegos Olímpicos.

La gastronteritis que la dejó fuera del campeonato de Europa,

la obliga a jugárselo todo dentro de un mes.

La situación no es fácil, pero además de corazón y pasión,

en su cabeza solo hay pensamientos positivos como este.

-Mi mensaje es que en la adversidad siempre hay que crecer.

Le pueden ayudar otras combinaciones, por ejemplo,

Lydia entraría directamente.

Si al final los deportistas de Corea del Norte

mantienen su idea de no ir a los Juegos

-la numero uno delmundo deja su plaza libre

lo importante, depende de sí misma, para ir a Tokyo

la palabra que lleva años en su cabeza

y, cómo ven, en todo lo que la rodea.

Calles vacías en Osaka al paso de la antorcha olímpica a 101 días

de los Juegos Olímpicos.

El relevo ha sido sin público en pleno repunte de los contagios

de covid en Japón.

La antorcha salió hace tres semanas y se espera que llegue a Tókio

el 23 de julio.

Rafa Nadal debutará mañana ante el argentino Delbonis

en el Masters Mil de Montecarlo y eso que, hace dos días,

aquí lo vemos, entrenó con Medvíedez que ha dado positivo por coronavirus

Nadal ha dado negativo y sigue en Mónaco como Carreño, Davidovich

y Bautista que hoy han ganado sus partidos.

Tenemos 2 partidos de Champions.

Partido de vuelta en el descanso.

Estaría clasificado el Paris Saint Germain.

-Terminamos el telediario,

se quedan con el tiempo,

después Manchester.

Volvemos mañana.