Telediario - 21 horas - 12/04/21

Buenas noches.

Suben los contagios

y rozan los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

La tasa aumenta más suavemente que en las tres olas de la pandemia.

Pero preocupa la situación en las UCI de Madrid,

Cataluña y La Rioja.

Sanidad cree que los contagios actuales están relacionados

con la Semana Santa.

Frenar lo que ya pasó no podemos hacer,

ni lo que ya pasó,

ni lo que pasó en los dos o tres días posteriores,

si que podemos frenar lo que pueda pasar en adelante.

Ante el aumento de contagios algunas comunidades endurecen medidas.

País Vasco confina 7 municipios, entre ellos Bilbao.

Castilla y León cierra interiores de hostelería en otros 9 municipios,

la misma medida que se está planteando Cantabria.

Otras regiones como Comunidad Valenciana o Baleares

flexibilizan restricciones.

En total esta semana llegan a España un millón y medio de dosis.

300 mil de Janssen y un millón 200 mil de Pfizer.

En los tres últimos días, con el fin de semana de por medio,

se han inyectado más de medio millón de vacunas.

Más de la mitad de los mayores de 80 están inmunizados

y casi el 95% ya tiene un pinchazo.

Mientras Sanidad estudia qué hacer con las segundas dosis

de AstraZéneca,

disminuye el número de personas que rechazan la vacuna.

Y novedades sobre la futura reforma de las pensiones,

que negocian Gobierno y agentes sociales.

El Ejecutivo propone incentivos de hasta 12 000 euros

por cada año que se retrase la edad de jubilación.

El ministro José Luis Escrivá plantea además

revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior.

Los funcionarios podrán teletrabajar tres días a la semana.

Gobierno y sindicatos han llegado a este acuerdo,

que afectará a unos 230.000 trabajadores.

La pandemia hizo que el teletrabajo se implantara de forma generalizada

y ahora, un año después,

nos preguntamos hacia dónde va el mercado laboral.

Después se lo contamos.

Los sanitarios de atención primaria denuncian

que la pandemia ha agravado las carencias que ya tenían

los centros de salud.

Dicen que se sienten los grandes olvidados del sistema de salud

y vuelven a pedir más recursos

porque son una pieza clave en la gestión de pandemia

y ahora en la vacunación.

Piden que hoy, día de la atención primaria,

se escuchen sus reivindicaciones.

Tras más de cuatro meses de cierre y restricciones,

Inglaterra ha comenzado hoy a reabrir el comercio no esencial:

tiendas, gimnasios o peluquerías...

También las terrazas de pubs y restaurantes vuelven a llenarse.

En un par de semanas el gobierno británico revisará la medida,

si suben los contagios.

Aquí, en el cementerio de Vila Formosa en Sao Paulo,

el más grande de América Latina,

se preparan para una nueva noche de entierros.

Brasil ha superado estos días,

la barrera de los 4 000 muertos diarios

por coronavirus.

En Ecuador, el conservador Guillermo Lasso se ha impuesto

en la segunda vuelta al candidato de la izquierda, Andrés Arauz,

heredero del expresidente Rafael Correa,

que ya ha reconocido su derrota.

Lasso, un exbanquero miembro del Opus Dei,

se convertirá el 24 de mayo en presidente de Ecuador,

será el primer gobierno conservador en en más de una década en el país.

Protestas en Mineápolis, en Estados Unidos,

por la muerte de un joven negro en un control de tráfico.

La policía ha difundido este vídeo

en el que se ve cómo una agente le dispara.

Según la propia agente,

confundió su arma eléctrica con la de fuego real.

Úrsula Von der Leyen y Charles Michel

se han reunido por primera vez después del "incidente del sofá",

cuando la presidenta de la Comisión quedó relegada

en una reunión con el presidente de Turquía

y el presidente del Consejo Europeo no reaccionó.

La tensión entre ambas instituciones comunitarias es máxima

mientras estudian cómo evitar futuros incidentes de esta índole.

Choque en la UE.

Dejar atrás el 'sofa-gate'

Primer día del juicio a Norbert Feher,

conocido como Igor el Ruso,

acusado de asesinar a tres personas en Teruel, en 2017.

En su declaración desde una cabina blindada ha dicho que disparó

a las víctimas pero que no tenía intención de matar.

Las acusaciones y la Fiscalía

piden para él prisión permanente revisable.

Así comenzaba una misión para la Historia.

El Vostok 1 despegaba del cosmódromo de Baikonur

para llevar al primer ser humano al espacio.

Su nombre era Yuri Gagarin, un piloto de la Unión Soviética.

Hoy se cumplen 60 años de aquella gesta.

Y les hablaremos de uno de las grandes voces del flamenco,

José Mercé, que comienza gira en una semana.

El cantaor prepara además un nuevo trabajo

que ha producido con Antonio Orozco: una autobiografía

que trata de resumir los más de 50 años de José Mercé

en los escenarios.

La vacunación avanza,

aunque esta semana se reciben menos dosis que la anterior.

Serán un millón y medio.

La mayor parte -más de 1 millón 200.0000 de Pfizer,

como otros lunes y el primer envío de Janssen.

300.000 dosis.

Con esta vacuna solo hace falta una inyección, no dos.

Y se destinará a población de entre 70 y 79 años.

Se espera que esta semana se alcance una cifra simbólica,

cuando el número de inmunizados

supere al número oficial de contagios

desde que comenzó la pandemia.

En este momento aún hay más contagios que inmunizados.

Con la llegada el miércoles de 300.000 dosis de Janssen,

se prevé un aumento en el ritmo de vacunación.

Especialmente para la población de 70 a 79 años,

a la que inicialmente se destinará la vacuna monodosis.

No se usará para los que ya han pasado el virus.

-El ritmo de vacunación se va incrementando,

se va acelerando"

Lo ha dicho la ministra de Sanidad en la recepción hoy en Canarias

de dosis de Pfizer.

En total han llegado más de un 1.200.000 a España.

Con ellas se prevé terminar de inmunizar a los mayores de 80.

Casi un 95% tiene la primera dosis

y más de la mitad, la pauta completa.

Es la franja de edad más inmunizada.

-Está claro que son los colectivos más frágiles

y está claro que cuanto antes se les vacune,

pues muchísimo mejor.

Para los mayores de 60 años ha continuado

la vacunación con AstraZeneca

como en el museo del Fuego en Zaragoza

-La que me toca me toca y ya está, sin ningún problema

-Antinguos compañeros de colegio

se han vacunado todos con AstraZeneca

y no ha tenido ninguno ningún problema.

Las dudas sobre el fármaco

hicieron que, por ejemplo, el viernes en Madrid

asistieran menos de la mitad de los citados a vacunarse.

Una tendencia que ha cambiado a lo largo del fin de semana.

Solo un 8% renunció ayer a su dosis en la capital.

-Esas dudas se despejan

cuando las personas ponen en la balanza el riesgo muy bajo,

estremadamente bajo de tener un efecto secundario

con una u otra vacuna

y los riesgos asociados a tener la enfermedad.

Y sobre Sputnik.

Andalucía ha hablado hoy con representatnes

del laboratorio ruso .

Castilla y León ha rechazso hacerlo.

-¿Adónde va un lander o una autonomía solas

compitiendo con países de miles de millones de personas

a la hora de acceder a una vacuna?

Sánchez ha insistido en la necesidad de unidad a la hora de negociar.

-La transmisión que estamos viendo ahora

y que vamos a ver en los próximos días,

durante toda esta semana,

es la transmisión que se produjo aproximadamente,

día arriba día abajo, durante la Semana Santa.

Frenar lo que ya pasó, no podemos hacerlo,

ni lo que ya pasó

ni lo que pasó en los dos o tres días posteriores

sí que podemos frenar lo que pueda pasar

de aquí en adelante.

La incidencia media sigue subiendo en España.

Se acerca a los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

Sube en todas las comunidades,

pero la situación es muy diferente dependiendo de la autonomía.

Lo vemos en este mapa.

Solo Comunidad Valenciana está en riesgo bajo.

País Vasco, Madrid, Ceuta, Melilla y Navarra.

La presión hospitalaria aumenta.

Solo Comunidad Valenciana está en riesgo bajo.

Baleares, Canarias, Galicia, Murcia y Extremadura

están en riesgo medio, entre 50 y 150 casos.

Estos son los niveles medios:

poco más del 8% de las camas tienen a pacientes Covid

pero en las UCI la situación es más grave.

Casi el 22%.

Lo peor está ahora mismo en las UCIS madrileñas.

También en La Rioja y en Cataluña,

donde las unidades de cuidados intensivos

empiezan a estar al límite.

Algunos hospitales están en el colapso.

preocupa la situación de un CIS.

Cada vez ingresan personas más jóvenes.

Se pide al departamento de salud, endurecer medidas.

para frenar la 4 ola.

podemos superar el nivel de las 500 camas UCI.

Se ha retrasado, la actividad quirúrgica no urgente.

Esta semana se empieza a interpretar el efecto de la Semana Santa

en la curva de contagios y, dependiendo de la incidencia,

las Comunidades van modificando las restricciones.

Unas, como Baleares, relajan sus limitaciones y abren perimetralmente

y otras, como el País Vasco, confinan nuevos municipios,

entre ellos Bilbao.

Desde mañana la ciudad de Bilbao se ve obligada

a cerrar perimetralmente

porque ha superado los 400 casos por cada 100.000 habitantes,

el límite de incidencia establecido por el departamento de Salud Vasco.

Igual que Bilbao,

otros 49 municipios vascos se encuentran

en las mismas circunstancias

por lo que tienen que aplicar nuevas restricciones.

La principal es la obligatoriedad

de ni entrar ni salir de cada municipio,

salvo motivo justificado

y también el cierre del interior de la hostelería,

salvo en horarios de desayunos y de comidas.

En Euskadi nos encontramos en zona de riesgo

con 125 personas ingresadas en camas UCI.

Desde hoy se puede entrar y salir de las islas Baleares

sin motivo justificado,

el gobierno autonómico ha levantado el cierre perimetral

que se estableció

para controlar la movilidad durante la pasada Semana Santa.

Lo que si se mantiene es la obligación de entrar en las islas

con una prueba de coronavirus negativa.

Los residentes se la pueden hacer

en laboratorios de la Península gratuitamente

y están exentos si el viaje de ida y vuelta dura menos de 72 horas.

Pasada la Semana Santa, Baleares se mantiene, ahora mismo,

como la segunda comunidad con menos incidencia de coronavirus,

59 casos por cada 100.000 habitantes.

Canarias, rectifica

y desde hoy vuelve a pedir test negativo

para entrar en las islas.

Desde el País Vasco, con 7 nuevos confinamientos,

el lehendakari apela a prolongar el estado de alarma.

-Si fuera posible,

yo creo que es necesario mantener el estado de alarma.

-No se trata, por tanto,

de que las comunidades autónomas presionen o no presionen,

se trata de que ojala en el momento que finaliza el estado de alarma

la incidencia acumulada que tenga nuestro país,

permita que decaiga

y que solo con la aplicación de la legislación que tenemos

sea posible controlar.

Ante el aumento de casos,

Castilla y León amplía las restricciones

a otros 9 municipios, incluido Salamanca.

No se podrá consumir en el interior de bares y restaurantes.

Cantabria también endurece las restricciones

y cierra de nuevo el interior de la hostelería

y reduce los aforos en terrazas.

-Les adelanto que eso va a seguir así

con bastante previsión durante unos cuantos días

porque lógicamente estamos recogiendo ahora,

los efectos de la Semana Santa.

Melilla, con la incidencia acumulada más alta de España,

cerrará a partir del viernes

el interior de la hostelería, los gimnasios

y amplía el horario comercial hasta las 9 de la noche.

-La situación va a seguir empeorando en los próximos días.

En Pontevedra están haciendo cribados masivos a los adolescentes

y Madrid amplía los confinamientos a 7 zonas básicas de salud

y una localidad.

Las medidas se relajan en Valencia y en Andalucía.

Los universitarios de Granada y Almería vuelven

a las clases presenciales.

Los sanitarios de atención primaria reclaman más recursos económicos

y más profesionales de esta especialidad

se sienten los grandes olvidados del sistema sanitario

y su labor es crucial en la gestión de la pandemia.

Hoy es el día de la Atención Primaria

y quieren que se escuchen sus reivindicaciones.

A estas alturas de la pandemia ya sabemos que la atención primaria

es la puerta de entrada al sistema sanitario.

Lo que quizá pasa desapercibido, dicen sus profesionales,

es que han atendido

a la mayoría de los pacientes infectados por covid.

-Probablemente tengan más notoriedad los casos graves, severos,

atendidos en el ámbito hospitalario,

pero no hay que olvidar que la atención de salud

se ha encargado de gestionar los pacientes no graves.

La pandemia ha agudizado las carencias

que ya arrastraba la atención primaria desde hace mucho,

dice el colectivo.

Y hace falta inversión.

-Sobre todo tener una atención primaria con recursos,

cualificada y bien organizada

para saber llevar esta u otras crisis.

-El mayor problema el mas acuciantes es el déficit de profesionales,

las plantillas están cada vez más mermadas.

Su situación es muy diferente

según la comunidad en la que trabajen,

empezando por el sueldo no reciben los mismos pluses

ni cobran igual las horas de guardia.

Y la excesiva burocracia, dicen, empeora la atención sanitaria.

La atención telefónica con la pandemia, les ha sobrecargado

y la infraestructura no estaba preparada.

-Es fundamental reorganizar los centros de salud,

los locutorios locales,

las plantillas de los centros de salud

y el número de tarjetas sanitarias vinculados a cada médico.

-Los recursos que tanto nos prometieron

y que en la mesa de reconstrucción del Congreso se prometía

y que todos los políticos estaban de acuerdo

en que la atención primaria y la salud pública

deberían salir reforzadas en esta pandemia,

a fecha de hoy, nosotros no lo estamos viendo.

Los profesionales de atención primaria calculan

que necesitaríamos 2 médicos de familia

por cada diez mil habitantes para equipararnos a la Unión Europea

Y más de 3000 millones de euros de inversión en 5 años comomínimo.

mínimo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

puso en duda la semana pasada los datos sobre la pandemia

que ofrece la Comunidad de Madrid.

Hoy, Fernando Simón, ha dicho que a él no le consta

que alguna comunidad esté ofreciendo cifras falsificadas.

En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid

son falsos o no, a mí no me consta.

Yo creo que son los datos con la misma calidad

que cualquier otra comunidad autónoma.

El debate preelectoral sigue centrado, en buena medida,

en la gestión de pandemia.

Esta tarde el Partido Popular

ha recurrido ya al Tribunal Constitucional

la sentencia que sacó de su candidatura en Madrid

al exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó.

Díaz Ayuso ha vuelto a acusar al candidato socialista

de tratar de atemorizar a la gente,

después de que Gabilondo destacase este dato de sanidad.

-Las posibilidades de haber fallecido en Madrid

son un 54% más elevadas que en cualquier otro lugar,

y de ahí se deduce que este es el riesgo,

estamos hablando del riesgo.

No se trata de alarmar.

-No le oí decir lo mismo cuando el contagio

de las comunidades socialistas estaban absolutamente disparado

en estos meses.

No le oí decir lo mismo cuando en Cataluña hubo elecciones

El Partido Socialista nos tiene enfrentados

hasta por CC.AA.

Lo ha dicho en un acto en Parla, en el que un grupo de vecinos

le ha reclamado la construcción de un instituto público.

La policía ha intervenido,

aunque no se han producido incidentes.

El otro tema del día ha sido el recurso que el PP

ya ha presentado ante el Constitucional,

para que Toni Cantó siga en las listas.

Alega que nunca se había exigido el requisito de estar empadronado

antes del cierre del censo.

Los demás partidos han pedido que se respeten las reglas

del juego democrático

La libertad es que las sentencias no las hagan los políticos

Capaz lleve con tanta paz lleve como irregularidades de acá.

Se desmarca VOX, que critica

que el Constitucional no resuelve primero sus recursos

Estado de alarma.

La ley da 3 días de plazo.

para pronunciarse.

terminal jueves.

En el juicio de los papeles de Bárcenas

ha declarado como testigo

el empresario Ignacio López del Hierro,

marido de María Dolores de Cospedal,

que ha negado estar detrás de las entregas de dinero

que aparecen con el nombre López Hierro o López H.

-Yo no soy ninguna de esas dos personas que figuran ahí.

El que sí da por buenas las anotaciones del extesorero

es el empresario Santiago Lago.

Ha explicado

que hizo de intermediario con un grupo francés

que quería donar 10 millones de pesetas al PP.

Dice que se entregaron en efectivo en Génova

pero que no hubo a cambio ninguna contraprestación.

El Tribunal Supremo propone juzgar a Alberto Rodríguez

por un delito de atentado y otro de lesiones.

El secretario de organización de Podemos

se sentará en el banquillo

acusado de haber dado una patada a un policía en una manifestación

en La Laguna, Tenerife, en 2014.

Él lo niega.

El juez considera que el testimonio del agente y los partes médicos

son suficientes para mandarle a juicio.

Tres de las 4 asociaciones de jueces denuncian en Bruselas

las reformas legislativas

del Consejo General del Poder Judicial,

entre ellas, el veto a los nombramientos

mientras esté en funciones.

Consideran que esos cambios atacan la independencia de este órgano

y ponen en riesgo el Estado de Derecho.

Han enviado una carta a la Comisión Europea

pidiendo que tome medidas al respecto.

Novedades sobre la futura reforma de las pensiones,

que negocian Gobierno y agentes sociales.

El Ejecutivo propone incentivar con hasta 12.000 euros el retraso

en la edad de jubilación con un pago de hasta 12.000 euros por cadaaño.

Es una de las propuestas del Ejecutivo.

Escrivá plantea subir las pensiones con el IPC, pero ajustándolo

en los años posteriores si la inflación es negativa.

Sus socios de Gobierno de Unidas Podemos

han criticado que no haya una fórmula clara.

Un cheque a cambio de alargar la edad de jubilación.

Es una de las propuestas que baraja el Gobierno

para aproximar la edad real que está en los 64,5 años,

a la legal, que ahora es de 66.

Puede llegar a los 11.000 euros en pensión máxima

o por encima de los 12.000

para las personas en carreras largas.

Es decir, para aquellos que hayan cotizado

más de 44 años y medio.

Es uno de los incentivos que se ofrecería.

El otro, un 4 % adicional de la pensión

por cada año de demora, a elección del trabajador.

Y después vamos a permitir una combinación

de los dos elementos,

una combinación de pago al tanto alzada

con un incremento adicional de la pensión.

Otra de las reformas que negocian Gobierno y agentes sociales es

cómo revalorizar las pensiones.

La opción que defiende el Ejecutivo

vincular las pensiones al IPC del año anterior.

En caso de que la inflación fuera negativa,

la diferencia se compensaría en los tres años posteriores,

algo que no afectaría a las pensiones mínimas.

Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar tres en días en semana.

Gobierno y sindicatos han puesto hoy las bases para ello.

El teletrabajo será voluntario y reversible, y la Administración

proporcionará el equipo para que se pueda desarrollar.

No todos los funcionarios podrán optar a esta modalidad.

Podrían acogerse a él un máximo de 230.000 personas,

según el cálculo efectuado por el sindicato CSIF.

Mientras esto ocurre en la Administración,

otras empresas ya están viendo cómo volver a las oficinas.

Nos hemos preguntado hacia dónde va ahora el mercado de trabajo.

En España, muchas compañías están optando por el modelo mixto.

En esta empresa permiten a sus empleados

elegir cuántas horas trabajan desde casa

y cuándo ir a la oficina.

La mayoría, ha preferido teletrabajar.

Más del 70% de los empleados,

eligen trabajar íntegramente desde casa,

y los resultados son muy positivos.

Está habiendo muchísima colaboración.

Pero a pesar de que las oficinas pasan muchas horas vacías,

prescindir de ellas no está sobre la mesa.

-Me gusta venir a la oficina.

Creo que tengo mejores medios,

un ambiente más adecuado para centrarme y para trabajar.

"La clave es no hacer un medida uniforme y homogénea

para todos los profesionales si no personalizar muy bien".

Es lo que han hecho otras grandes como Telefónica,

que han comenzado el retorno a la oficina

y alternan semanas de teletrabajo con otras presenciales.

"Mantenemos muchas medidas de flexibilidad, retorno agradable"

Otras empresas más jóvenes

han decidido apostar por teletrabajar al 100%

para atraer a empleados en edad de tener hijos

o para fichar fuera de España

"Estamos contratando en Turquía y en pueblos de Asturias".

Teletrabajar sí, pero no del todo.

Los últimos informes aseguran que en España,

el 80% quiere volver a la oficina al menos 3 días por semana.

Hacienda se da un año para lanzar la reforma fiscal.

Hacienda se da un año para lanzar la reforma fiscal.

Hacienda se da un año para lanzar la reforma fiscal.

Encima de la mesa,

la posible subida del Impuesto de Sociedades

y los tributos que gravan la riqueza.

Lo ha anunciado en la presentación del comité de expertos

que asesorará al Gobierno en la reforma.

Echa a andar el reloj para que, en el plazo de un año,

el Gobierno presente su propuesta de reforma fiscal.

Con la vista puesta en los impuestos a las empresas.

Por aquí ministra

-En torno a obtener mayor eficacia en esta figura fiscal

que tiene un bajísimo rendimiento a nivel internacional.

La presión fiscal sobre las empresas,

que es el nivel de recaudación total sobre el PIB nacional,

se sitúa en el 2 por ciento,

por debajo de la media de la Unión Europea.

-Y luego por otra parte, las figuras vinculadas a la riqueza,

desde al patrimonio hasta sucesiones y donaciones

Son, a día de hoy, las prioridades del Gobierno

para reformar el sistema tributario y de financiación autonómica,

ya que algunos de estos impuestos están parcialmente cedidos

a las comunidades.

Para ello, contará con el informe de estos 17 expertos y académicos.

El objetivo: que la presión fiscal española, del 35,4%,

se acerque a la media de la Unión Europea, del 41%,

lo que implicará, entre otras cosas,

aumentar la recaudación y revisar deducciones.

Es la pregunta que se hacen muchos gobiernos.

¿Qué pasaría si las grandes multinacionales tuviesen que pagar

los mismos impuestos en todos los países?

Ahora Estados Unidos se pone a la cabeza de esta iniciativa:

y propone una tasa global para empresas

"Para detener la carrera fiscal a la baja",

explica la secretaria del Tesoro.

Para que las grandes tecnológicas, entre otras, no declaren impuestos

en el pais que les cobra menos, si no donde venden sus productos.

Lo que han intentado Francia o España

con la llamada "tasa Google"

Trump se oponía, pero ahora Biden tiene otros planes:

quiere financiar su megaplan de infraestructuras

subiendo el impuesto de sociedades,

y acabando con la ingeniería fiscal,

con los trucos de las multinacionales

para pagar menos impuestos.

No quiero fastidiar a nadie,

pero quizás sea porque vengo de un barrio de clase media,

estoy harto de ver cómo despluman a la gente corriente.

Y en plena pandemia, otro argumento,

que los gobiernos puedan recaudar bastante para invertir

en servicios públicos esenciales.

El Fondo Monetario Internacional le da la bienvenida a la propuesta.

Los impuestos han sido, precisamente,

uno de los temas estrella de sus reuniones de primavera,

virtuales por la pandemia.

Y han propuesto, por ejemplo, una tasa temporal a los más ricos

y a grandes empresas para repartir la factura de la crisis.

El Reino Unido sigue de luto por el príncipe Felipe de Edimburgo.

Los británicos continúan dejando flores en su memoria.

Hoy le han rendido homenajes en la Cámara de los Comunes,

la de los Lores y en los parlamentos de Escocia e Irlanda del Norte.

Sus nietos los príncipes Guillermo y Enrique

han publicado mensajes recordándolo.

Hoy además puede ser un punto de inflexión

en la evolución de la pandemia del coronavirus en Inglaterra,

porque allí han reabierto sus puertas todos los comercios

considerados "no esenciales".

Por eso, el ejecutivo británico ha apelado

a la responsabilidad de los ingleses,

sobre todo, en un día como hoy, cuando han reabierto

las terrazas de los pubs y los restaurantes,

y también todo el comercio considerado no esencial,

como las tiendas de moda, gimnasios, peluquerías.

Así que todo el mundo se ha lanzado a la calle a comprar,

después de cuatro meses de confinamiento en Londres,

que han sido mucho más en algunas otras ciudades de Inglaterra.

Dentro de un par de semanas más o menos,

el Ejecutivo revisará cómo han evolucionado

las cifras del covid.

Y de ello dependerá si se siguen levantado las restricciones

y si se abre la mano, por ejemplo, a los viajes internacionales.

El vertiginoso ascenso del coronavirus ha convertido a la India

en el segundo país con más contagios del mundo,

después de Estados Unidos.

Desde febrero los casos diarios se han multiplicado por quince

y suman ya trece millones y medio.

Cien millones de personas, de una población de 1.300 millones,

han recibido ya la vacuna india o la de AstraZeneca.

Las autoridades sanitarias han recomendado comprar la rusa Sputnik,

que se produciría en el país.

Brasil despide a sus muertos por coronavirus.

Andrea ha perdido a su madre, María Fátima.

Tenía 58 años.

Muchos cementerios están desbordados.

Las plantillas y flotas municipales de coches funerarios

se han reforzado.

Los operarios trabajan sin descanso, pero el día se queda corto.

Para atender a la altísima demanda por el covid,

algunos cementerios de Sao Paulo

han empezado a hacer entierros por la noche.

Es el caso de este camposanto, Vila Formosa,

el más grande de Brasil y de toda América Latina.

Es plena noche y no paran de llegar familias.

Siguen las despedidas.

Y el sufrimiento de un país, Brasil, convertido, muy a su pesar,

en epicentro mundial del coronavirus.

Sorpresa en las elecciones de Ecuador.

El conservador Guillermo Lasso será el próximo presidente del país

después de haber dado la vuelta a todos los pronósticos.

Ha ganado al candidato de la izquierda

y deja atrás 14 años de correísmo.

La sorpresa estaba hoy en las portadas de los periódicos.

El "gol" lo ha marcado Guillermo Lasso,

cinco puntos le ha sacado a su rival Andrés Arauz,

el hombre que había ganado de largo la primera vuelta en Ecuador.

-El pueblo está contento porque esa era la voluntad.

- Yo no le he votado pero le doy una oportunidad.

- Un cambio ya, de los correístas estábamos ya hartos.

Pocos apostaban a que este exbanquero,

que ya había perdido dos elecciones presidenciales

y que pasó por un margen mínimo a la segunda vuelta,

podría cantar victoria.

Pero ha sabido adaptar su mensaje.

Les ha hablado a los ecuatorianos de entendimiento, de reconciliación.

-Un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años

Miembro del Opus Dei.

La religión está en su discurso y en su política.

No hará ninguna concesión con el aborto.

Sus grandes apuestas en campaña, atraer inversión extranjera

para generar empleo y combatir la corrupción,

el argumento con el que ha golpeado una y otra vez al delfín de Correa.

Arauz ya ha reconocido su derrota.

-Le felicitaré.

Guillermo Lasso tomará posesión el 24 de mayo

y Ecuador girará a la derecha por primera vez en 14 años.

Sorpresa también en Perú.

El candidato de la izquierda radical, Pedro Castillo,

es el más votado en la primera vuelta electoral.

Ha pasado de estar a la cola de los sondeos a ser el aspirante

con más posibilidades de ganar la presidencia en segunda vuelta.

Castillo se enfrentará a un candidato del bloque conservador.

Keiko Fujimori encabeza, por la mínima,

el segundo puesto en el recuento provisional.

El voto de las regiones pobres ha marcado unas elecciones

en medio de una grave crisis política.

En Estados Unidos,

la policía de Mineápolis ha difundido el vídeo

en el que se ve cómo una agente dispara sobre un joven negro

dentro de su vehículo.

Al parecer, la policía confundió su arma eléctrica "teaser"

con la de fuego real.

Tras una infracción de tráfico.

comprobaron que el joven tenía órdenes de arresto pendiente.

el joven se resistió a la atención.

Segundos después, el joven antes de morir, tiene fuerzas para acelerar.

estampa el vehículo algo más lejos.

la policía dice que ha sido un accidente.

1 confusión.

enfrentamientos entre policía y manifestantes,

vuelve a producirse en Minnesota

Irán ha calificado de "terrorismo nuclear"

el ciberataque que ayer dejó sin suministro eléctrico

a la central nuclear de Natanz.

Acusa a Israel, que no lo desmiente.

El incidente se produce

en medio de las negociaciones abiertas en Viena

para reactivar el acuerdo nuclear.

Canciones de alabanza del régimen de Teherán

para un programa nuclear que ha sido herido.

Mientras señala con el dedo al responsable.

Irán acusa a Israel del sabotaje de ayer

contra el sistema eléctrico de la central nuclear de Natanz,

su mayor planta de enriquecimiento de uranio.

El régimen de los ayatolás promete venganza y asegura que el ataque

no les detendrá.

"Compensaremos el sabotaje", ha señalado el responsable

del programa nuclear iraní.

La acusación contra Israel no la hace solamente Irán.

Incluso medios públicos hebreos aseguran

que fue obra de los servicios secretos israelíes.

El propio primer ministro Netanyahu no lo ha desmentido.

"Nunca permitiré que Irán obtenga la capacidad nuclear

para eliminar a Israel", ha señalado

delante del secretario de Defensa estadounidense,

de visita en Israel.

El sabotaje que se produce en un momento clave.

A principios de mes se abrieron en Viena negociaciones

para retomar el deteriorado acuerdo nuclear entre Irán

y las seis grandes potencias.

Son las primeras conversaciones en las que participa Estados Unidos

desde su retirada del pacto en 2018.

Y ese, dicen los expertos,

era el verdadero objetivo del sabotaje.

"Lo que se busca es una respuesta iraní

en el ámbito político estrictamente

para romper el principio de negociación

que se ha abierto Viena en estos últimos días".

Teherán asegura que no caerá en la trampa

y que no afectará a esas negociaciones.

El desplante de Turquía a Úrsula Von der Leyen,

sin que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,

saliera en su defensa,

ha enrarecido las relaciones entre las dos primeras autoridades

de la Unión Europea.

Esta tarde se han visto las caras por primera vez desde el incidente.

Es la reunión habitual que mantienen todos los lunes,

de la que no hay imágenes ni tampoco información,

pero hoy había muchísimo interés,

porque era el momento

en el que Ursula von der Leyen y Charles Michel

se iban a reencontrar después del incidente de Ankara,

donde la presidenta quedó apartada en un sofá

durante la reunión con el líder turco.

Esta semana no ha cesado la tormenta política,

se ha alimentado la tensión entre las dos instituciones

poniendo contra las cuerdas a Charles Michel,

por no haber reaccionado.

La comisión ha confirmado

que hace unos días enviaba un mensaje al equipo de Michel,

con una serie de pautas para mejorar, dicen,

la cooperación de cara a futuras reuniones

y que no vuelva a suceder algo así.

Mañana, Von der Leyen y Michel van a acudir a la Eurocámara

a explicar lo sucedido

ante los líderes de los grupos parlamentarios.

La activista por los derechos de los migrantes Helena Maleno

ha hecho pública la noticia de que fue deportada

en enero por Marruecos.

La fundadora de la ONG Caminando Frontera

acusa al Ministerio del Interior español

y a la policía marroquí de hostigamiento.

La activista española Helena Maleno fue deportada el pasado 23 deenero

cuando llegó a Tánger,

ciudad en la que vive desde hace más de 20 años.

Según ha contado, la policía marroquí la requisó el pasaporte

y la introdujo en un vuelo de vuelta a Barcelona.

Y hasta ahora no lo había hecho público

para poder repatriar a su hija menor.

El gobierno de Marruecos

no ha confirmado ni desmentido esta versión.

Televisión española se ha puesto en contacto con varios ministerios

pero, de momento, no hemos recibido ninguna respuesta.

Helena Maleno junto a su ONG lleva años alertando

a Salvamento Marítimo y a la Armada marroquí

de posibles naufragios en alta mar.

Los migrantes suelen llevar su teléfono para pedir auxilio,

en caso de necesidad.

Ha sido acusada e investigada de posible tráfico de personas

pero ha sido absuelta.

Gracias a su labor humanitaria

ha recibido varios galardones internacionales.

no soportan que alcemos la voz.

Así es como llegaba a la audiencia de Teruel, Norbert Feher,

el ex militar serbio conocido como Igor, el ruso.

Está acusado de matar a un ganadero y a dos guardias civiles

en diciembre de 2017.

Debido a su peligrosidad,

ha declarado dentro de una jaula blindada.

Ayer mismo, Igor el ruso agredió a cuatro funcionarios

de la prisión de Palencia con un trozo de azulejo

no quería ser trasladado a Teruel.

En su declaración, Norbert Feher,

ha dicho que disparó a las víctimas

pero ha asegurado que no lo hizo con intención de matar

sino para protegerse

y poder escapar ya que le habían pillado robando en una finca.

Las acusaciones piden para él prisión permanente revisable.

Igor el Ruso, con la ayuda de un intérprete,

ha confesado que disparó hasta en 17 ocasiones

a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero

en diciembre de 2017.

Igor estaba escondido en la finca del ganadero José Luis Iranzo

a quien había matado horas antes.

¿Se acuerda de cuántos disparos efectuó?

-17, 17 disparos.

Reconoce que lo hizo en legítima defensa

y porque no podía salir de allí

sin una biblia que tenía guardada en el coche.

-No podía irse de allí sin llevarse la biblia.

¿Ese es el motivo

por el que siguió disparando y disparando a los agentes?"

-Sí, si no fuera por eso, seguirían vivos.

Su abogado pide su absolución

al alegar una presunta neurosis de guerra,

un trastorno que le impidió actuar, dice, de forma coherente.

Una tesis que las acusaciones rechazan.

-Feher emboscó a los agentes, de forma vil, premeditada,

los cogió por la espalda, no una vez sino dos veces.

-No debe haber ninguna duda tenemos informes médicos forenses,

informes criminalísticos.

La fiscalía también defiende

que los asesinatos se produjeron con ensañamiento y alevosia

y por ello piden prisión permanente revisable para el acusado.

-Porque las víctimas no lo habían atacado previamente,

porque las victimas no pudieron defenderse

y porque además y porque, además, los remató.

Mañana es turno para que declaren los testigos de las tres víctimas.

de una niña de 13 años en Vilanova y la Geltrú en 2018.

Al detenido, vecino de los abuelos de la víctima,

se le acusa de agresión sexual y asesinato.

La Fiscalía ha insistido en que la muerte de la pequeña

fue salvaje y pide la prisión permanente revisable.

La defensa por su parte quiere que se le condene

por homicidio involuntario alegando que iba drogado.

Hoy han declarado los familiares del asesino confeso

y mañana lo harán los padres de la víctima.

Es la denuncia de varias asociaciones animalistas

hoy en Madrid

piden el cierre de un laboratorio que investiga con animales.

Y lo hacen tras la difusión de un vídeo

que muestra los presuntos malos tratos a distintos animales.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación,

mientras que la comunidad de Madrid

ha suspendido de manera temporal la actividad de la empresa,

tras constatar en una inspección indicios de maltrato.

Es una reproducción de la nave Vostok 1.

Despegó hace exactamente 60 años de la base de Baikonur,

en plena estepa kazaja.

En el interior viaja un piloto soviético, Yuri Gagarin,

el primer ser humano que va al espacio.

La Unión Soviética se apunta un gran tanto

en la carrera espacial frente a EEUU

y en menos de 2 horas da la vuelta a la Tierra,

desciende en la cápsula,

sale despedido en su asiento eyectable, a unos 7.000 m de altitud

y cae en paracaídas a unos 900 km al sureste de Moscú.

Aquel día todo salió bien,

pero antes, muchos vuelos de prueba habían fracasado.

No estaba claro

si un humano sobreviviría a tal viaje,

como habían hecho ya los primeros perros cosmonautas.

Por si acaso, el vuelo se programó en secreto

y se controló desde la Tierra.

Solo ante una emergencia,

Gagarin tenía el código para tomar el mando.

No hizo falta.

Durante 108 minutos

la nave Vostok 1 orbitó con éxito alrededor del planeta.

Mientras su pasajero lo describía maravillado por radio.

Nunca unos ojos humanos lo habían contemplado desde el espacio.

El momento más crítico, a su reentrada a la atmósfera,

cuando la cápsula comenzó a arder.

Gagarin se eyectó

y aterrizó con paracaídas y traje espacial

entre campesinos de la región de Saratov.

Nacía su leyenda.

Nikita Jruschov, líder de la Unión Soviética,

lo recibió en Moscú como un héroe.

Era un triunfo científico

pero también político sobre Estados Unidos,

en plena Guerra Fría.

La euforia de los rusos empezó 4 años antes,

poniendo en órbita el Sputnik o primer satélite de la historia.

Siguieron a la cabeza de la carrera espacial durante años

Hasta que en 1969 Estados Unidos eclipsó sus logros

llevando al primer hombre a la Luna.

Gagarin no llegó a enterarse.

Murió un año antes, con solo 34, pilotando un avión.

Un accidente que sigue rodeado de incógnitas

y teorías conspirativas.

El Kremlin lo despidió con un funeral de Estado.

Y le dio sepultura en sus murallas.

Honor reservado a los máximos líderes del país.

Homenaje en el Congreso a Clara Campoamor,

la diputada que impulsó el voto femenino,

cuando se cumplen 90 años de su aprobación.

Al acto no han acudido los partidos independentistas

por la presencia de la Reina.

Un fallo de protocolo nos ha dejado esta imagen a su llegada.

La Reina ha tenido que esperar unos segundos

porque no estaban en la puerta para recibirla

las presidentas del Congreso y del Senado

y la vicepresidenta primera del Gobierno.

Con los teatros cerrados en Francia desde hace meses,

la escena se reinventa para que, de una forma u otra,

el telón suba.

Un ejemplo es una obra donde el público disfruta de la función

a través de un escaparate.

La pandemia está generando situaciones nuevas

y aquí una de ellas: una representación de teatro

tras el escaparate de una tienda en París.

Parte de la obra transcurre en una bañera,

donde una mujer le pregunta repetidamente a un hombre

sobre sus pensamientos.

Y él va dándole respuestas a veces filosóficas,

a veces mundanas.

Un espectáculo que se adentra en la intimidad de una pareja

y el efecto es aún mayor a través del cristal.

Los espectadores se convierten en mirones, dice el director.

El público asiste sorprendido

y escucha los diálogos a través de un altavoz;

los actores, desde el otro lado,

se confiesan también maravillados por el efecto.

La gente se conmueve y nosotros, también, es importante.

Ha pasado un año,

todo el mundo echa de menos el teatro, dice la actriz.

Aquí en Francia siguen cerrados, cines, teatros

y espacios culturales

y no hay, de momento, calendario de reapertura.

Y es que estamos viendo algunos escenarios efímeros,

que quieren ser también espacios reivindicativos.

Los creadores de este espectáculo en la bañera,

aseguran que es un acto de resistencia

en un momento en el que la mayoría de los teatros están vacios

y otros muchos, ocupados, pero en señal de protesta.

El colombiano Juanes publica "El amor después del amor".

Se trata de una versión de Fito Páez.

Todo un himno de principios de los 90.

Con esta canción el músico rinde homenaje al artista argentino.

Es un adelanto del que será su próximo trabajo "Origen".

Un disco en el que Juanes interpreta versiones de sus temas

y artistas favoritos del rock en español,

que han influido en su carrera.

Jose Mercé comienza el próximo lunes su gira 2021,

con un concierto que coincide con su cumpleaños.

Además da los últimos retoques a un trabajo autobiográfico

que ha preparado con Antonio Orozco.

-Felicidades porque es tu cumpleaños

y vas a estar currado.

-Muchísimas gracias.

En realidad, cumple años el 19 de abril.

Lo celebrará cantando en este teatro.

Ya está en edad de jubilación, pero dice que de jubilarse nada.

-No, no, yo quiero jubilarme en el escenario

y la verdad es que parece que ha sido una cosa breve, ¿no?

Después de la pandemia,

pisar el el primer escenario grande en Madrid, además,

y el día de mi cumpleaños, ¿no?

El guitarrista Antonio Higuero le acompañará

en la primera parte del concierto, con palos más serios.

La segunda parte será más festiva.

Y seguramente no faltará "Al Alba"

# Que el día que se avecina

# Viene con hambre atrasada #

En otoño publicará nuevo disco

que acaba de grabar con Antonio Orozco de productor.

-Quizá me atreva a decir que es un trabajo revolucionario,

que no sé si lo van a entender dentro de un mes

o dentro de seis años.

Es mi autobiografía, ¿no?

Una biografía que habla de más de 50 años en los escenarios,

desde que salió, casi niño de su Jerez natal.

Y lo que le queda.

-Voy a pedir un deseoa.

Le dejamos pidiendo un deseo para todos, dice.

Quizás salud y que no pare la música.

# Como yo vivo niña.

# La ra la y la reeee

# La ra la y la reeee #

La competición para encontrar al mejor bailarín de España continúa

en "The dancer".

El programa que emite esta noche La 1 contará

con catorce nuevas actuaciones como la de Freddy,

un joven transexual que utiliza la danza como forma de expresión,

o la de Sadanza,

un grupo que traerá el folclore gallego.

Solo los que logren superar el 75% de votos del público

conseguirán estar más cerca de cumplir su sueño.

Y tras ganar el clásico, el Real Madrid cambia el chip

y ya piensa en la Champions y en el Liverpool

Buenas noches Arsenio

Buenas noches Carlos.

Los blancos defienden el 3 a 1 conseguido en Madrid

pero Zidane afronta partido de pasado mañana en Inglaterra

en cuadro.

La última baja es la de Lucas Vázquez,

que en este choque con Busquets se lesiona la rodilla izquierda.

Sin Lucas, sin Sergio Ramos, sin Carvajal y sin Varane,

que sigue ausente por coronavirus, Zidane tiene 4 bajas en defensa.

Tampoco está recuperado el belga Hazard

y el que forzará para jugar es Valverde

a pesar de acabar el clásico medio cojo.

A pesar de todo el Real Madrid resiste en la Champions

y en la Liga.

Los de Zidane se han puesto segundos, a un punto del líder,

el Atlético de Madrid,

que también resiste al frente de la clasificación

y el Barça de Koeman,

tampoco se da por vencido y resiste.

¿Es optimista para conseguir el título, todavía?

-Sí, mucho.

-Estamos al límite físicamente.

-Estamos en un momento de resistencia.

Resistir.

Como nos pasa en la sociedad

en este momento que todos estamos viviendo.

Un momento duro, difícil.

Hay que resistir.

-Contra todo y contra todos.

Dos puntos separan al primero del tercero a falta de 8 jornadas.

El Atlético resiste una semana más como líder.

-Un lugar lindo, bonito, que hay que cuidar, saber mantener.

Pero ya sin red.

Barça y Real Madrid acechan.

Hace un mes Zidane estaba en entredicho.

No tiró la toalla.

Ahora, tras ganar el clásico es segundo, a un punto,

y con dos goles de ventaja hacia las semifinales de Champions

frente al Liverpool.

Aunque,

-No hemos ganado nada. Estamos en la pelea.

Con plaga de lesiones:

Lucas Vázquez, Ramos, Varane, Carvajal y Valverde.

Por su parte el Barça aspira al doblete

Copa, este fin de semana, y Liga.

-Vamos a reaccionar,

a luchar hasta el último partido con todo lo que tenemos.

Y el Atlético de Madrid tendrá que seguir resistiendo en Liga,

pero sin Joao Félix,

que tiene un esguince en el tobillo.

Este golpe va a dejar fuera al portugués

para el próximo partido contra el Éibar.

-Buenas tardes.

Son los árbitros del clásico del baloncesto español

entrando en el Palau.

El partido lo ganó el Real Madrid pero en el siguiente minuto

nos fijamos en cómo lo vivió el árbitro principal, AntonioConde.

-Es aviso de técnico para banquillo ¿vale?

Si, bueno, todo el banquillo está hablando ¿vale?

-Eh, eeeeh,

Es el primer comentario que te hago

por eso no te doy ningún tipo de aviso.

Si quieres hablar, hablas conmigo

o con el árbitro que esté más cerca,

-Sí, por eso te pregunto por el contacto de...

-El contacto allí, fue paralelo, fue cuerpo paralelo a otro.

Aquí es el brazo lo que lo pone delante.

Eh, eh no quiero problemas ¿eh?

¿Tienes sangre, tienes sangre en la boca?

Te tienen que cambiar.

-No, por favor.

-Sí, te tienen que sacar.

Hay cambios.

Está sangrando, si.

A la siguiente falta técnica comportamiento.

Un partido que se prevehía que iba a ser disputado, ya está disputado.

Venga, buen trabajo.

Venga, si señor, gracias.

Son los árbitros del clásico del baloncesto español

Y el Real Madrid ha hecho oficial esta tarde, que este jugador

al que vemos machacando una y otra vez el aro rival,

Vicent Poirier

jugará en el equipo de Pablo Laso lo que resta de temporada

y tres más.

El pívot francés viene de la NBA y jugó dos años en el Baskonia.

Los Juegos de Tókio son el gran objetivo de la selección española.

Para afrontar su último reto, la generación de oro contará

con la ayuda de Lorena Torres,

tecnología punta recién llegada de la NBA al servicio de Scariolo.

-Voy a un equipo de super-éxito,

entonces, a mi lo que me apetece mucho es aprender,

aprender de como trabajan,

de como se trabaja en una selección para unos juegos.

Tras su paso por los Spurs y los Sixers,

Lorena afronta el reto

de llevar al máximo rendimiento físico a España

y a Pau Gasol

-Es que cuando tu entrenas con jugadores de este nivel

como Tony Parker o Pau Gasol

y les ves que, su fuerza mental es brutal

entonces con eso tiran para toda la parte física.

Lorena, además, será la primera mujer

en la selección española masculina.

-Yo espero que se rompan barreras, que el hecho del género

no suponga una distinción.

Y atención a esta imagen.

La ha subido el propio Rafa Nadal a redes sociales

lo vemos entrenando en Montecarlo, uno de sus torneos preferidos,

lo ha ganado 11 veces.

Nadal arranca la temporada en tierra batida

pasado mañana miércoles si la lluvia lo permite

porque esta es la imagen de la tarde

lluvia, pista resguardada y muchos partidos suspendidos.

Para llegar a Tokio hay que pasar por Mallorca.

Es la ruta elegida por la Selección Española

de Gimnasia Artística.

-He tenido que cambiar todo, trastocar todo

y adaptarnos a las condiciones que tenemos

y lo mejor posible.

Es su primera concentración, a tan solo tres meses de los Juegos.

espero llegar a los Juegos Olímpicos sano y salvo,

en las mejores condiciones posible de salud.

Ray Zapata ya tiene plaza.

-Yo quiero una medalla.

Pero también formará parte del equipo nacional.

Siete gimnastas para cuatro plazas, que aún están por decidir.

-Indudablemente, cuánta más gente tengas,

más competitividad hay entre ellas

y los cuatro que elijas van a ser mejores.

Lo que sí saben los gimnastas es que tienen que huir del Covid.

-Un mes antes de los Juegos, coger el covid

sería para nosotros dejarnos de los juegops.

En el equipo ya se frotan las manos porque tras esta escala en Mallorca,

la próxima parada será Tokio.

Que no es poco.

España - Suiza partido de clasificación para la Eurocopa.

España ya tiene el billete.

1 buena noche.