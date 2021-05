Telediario 2 en cuatro minutos - 14 /04/21

Europa apuesta por las vacunas de Pfizer. -- En España, Sanidad esperará al dictamen de la Agencia Europea del Medicamento sobre Janssen para decidir si administran o no las casi 150 mil dosis de esa vacuna que ya han llegado a España. -- El pasaporte de vacunación no dará libertad total de movimientos por Europa. -- De nuevo el presidente del Gobierno ha rechazado prorrogar el estado de alarma. -- El debate definitivo de las elecciones madrileñas se celebrará en directo en RTVE.-- Ha muerto uno de los mayores defraudadores de la Historia, Bernie Madoff. -- El presidente de Estados Unidos anuncia la retirada total de Afganistán y las tropas de la OTAN seguirán los mismos pasos. -- Manresa, en Barcelona, los Mossos han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de su expareja. -- Sevilla se queda sin feria de abril por segundo año consecutivo pero lo que llaman la "No feria" estará por toda la ciudad. -- Ingenieros del MIT, el instituto de tecnología de Masachusets, han creado un modelo en 3D de las vibraciones que emiten al interactuar sobre sus telarañas.