Telecanarias - 13/04/2021

Doble crimen en este edificio de la capital Gran Canaria.

Un chico de 19 años ha sido detenido por matar presuntamente a su tío,

después de que este acabase, a su vez, con la vida de su abuela.

Una mujer dependiente, encamada, a la que el joven cuidaba.

Buenas tardes.

Un día más los contagios en Canarias superan la barrera de los 200.

En concreto 239 casos de los cuales

mas de 90% pertenecen a Gran Canaria y Tenerife.

Es precisamente en estas dos islas

donde se está intentando acelerar el ritmo de vacunación.

Se está haciendo a través de estos espacios.

Los llamados vacunódromos.

Grandes superficies donde vacunar diariamente a miles de personas.

Entre mañana y pasado habrá 3 operativos en Tenerife,

en el campus de Guajara, en Garachico y en Candelaria.

En Gran Canaria estará en Infecar.

Y esta imagen que van a ver ha circulado por redes sociales

como la pólvora,

La imagen de esta manta raya,

a la que en este puerto de las Vueltas, en La Gomera,

conocen ya como Josefina.

Mide metro y medio y pesa casi 150 kilos

pero eso no impide que se acerque mansamente a comer

de la mano de los pescadores como si fuera un perro.

Luego conocemos su curiosa historia.

Sanidad prepara nuevos espacios

para administrar las vacunas contra la Covid.

En Tenerife 3 y en Gran Canaria 1.

Aunque sólo este último comenzará a operar mañana

como centro de vacunación masiva.

Los equipos de vacunación ya han administrado más de 400 mil dosis.

Aquí ya han instalado lectores de tarjeta sanitaria y sillas,

con la distancia exigida.

Es un espacio cedido hasta que concluya la vacunación.

"Hemos hecho una restructuración".

Ni este centro ni los de Candelaria y Garachico

estarán operativo hasta el jueves porque faltan detalles

y cerrar las agendas de los vacunados.

El que sí abrirá mañana es el Infecar, en la capital grancanaria.

Aquí está ya todo preparado para seguir vacunando.

Los equipos han administrado hasta el momento 404 mil dosis.

Por grupos, el 87% de los dependientes

y el 9% de los mayores están ya inmunizados.

Y cuatro de cada diez mayores ha recibido la primera dosis.

Mañana también llegan a Canarias 6.000 dosis de la vacuna de Janssen,

Se administrará a la población entre 70 y 79 años.

En cuanto a AstraZeneca,

los expertos mantienen la confianza en ella.

Lo que ocurra con AstraZeneca. lo decidirá la interterritorial.

La vacunación será el requisito fundamental

para obtener el certificado verde digital pero no el único.

Bruselas mantiene su intención de que pueda estar vigente

antes del verano y trabaja para superar las dificultades técnicas.

Entre ellas la protección de datos.

La Comisión da a los estados libertad

para aceptar certificados de vacuna no autorizadas por la EMA,

pero insiste en que sin vacuna o test no se podrá viajar.

"Claro que es posible decir yo no quiero vacunarme,

no quiero hacerme un test,

pero si uno se encuentra en esa situación

y alguna restricción impuestas por un estado miembro

pues tendrá que quedarse en casa".

Un pasaporte COVID al que antes de que acabe el verano

podrá acceder más de un millón y medio de Canarios.

Es decir el 70 por ciento de la población de las islas.

Lo dijo hace una semana el presidente Sánchez,

y hoy lo ha vuelto a confirmar en el Parlamento Regional

el presidente Torres.

"Estará inmunizado el 70% de la población de Canarias en el verano.

Si es posible a finales de julio o medidos de agosto

que es la voluntad".

Son palabras de Ángel Víctor Torres esta mañana en la Cámara Regional.

Esto después de haber enviado un mensaje de tranquilidad

a todos aquellas personas

que ya han recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

"Quienes han sido inoculados con la primera dosis

y han pasado los 4 días que son los efectos secundarios,

hay seguridad y tranquilidad".

Ha sido la respuesta a una pregunta de Vidina Espino,

quién, por cierto, ha aprovechado para acusar de misoginia

algún miembro del Gobierno, en alusión directa a su portavoz.

Algo que le costó una llamada al orden por parte del presidente.

"Corte de una vez las actitudes machistas

de alguno de los miembros de su Gobierno".

"Evidentemente su intervención no ha tenido nada que ver

con la pregunta formulada al Gobierno.

La próxima vez la llamaré al orden.

No, no, no tiene la palabra".

Y poco después quien ha cargado las tintas contra el Gobierno

ha sido la portavoz del Partido Popular.

Asunto, la gestión de la crisis migratoria.

"Y sabe que hace Pedro Sánchez, no dar ninguna solución.

Sabe que hace usted, lamentarse y callarse".

"Yo lo que le pido que le diga

a la presidenta de la Comunidad de Madrid,

la señora Ayuso, que al menos tenga la deferencia

de responder las cartas del presidente de Canarias,

ya que ni siquiera responde".

Y en cuanto al fin del estado de alarma el próximo 9 de Mayo,

la preocupación del Gobierno es que pueda afectar

al llamado escudo social

destinado a amortiguar los efectos de la pandemia.

Así ha expresado su rechazo al doble crimen de Gran Canaria

el Presidente del Gobierno que lo ha definido como Feminicidio.

Una repulsa que han expresado no solo en el Parlamento.

También en el cabildo de la isla

donde se ha guardado un minuto de silencio por este doble asesinato

dentro de una misma familia.

Los fallecidos son una mujer y su hijo.

El detenido, un joven de 19 años sobrino y nieto de las víctimas.

Las primeras hipótesis apuntan a que el joven, presuntamente,

mató a su tío después de descubrir que éste había matado a su abuela.

La mujer era dependiente

y según los vecinos era el chico quien la cuidaba.

"La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años

como presunto autor de un delito de homicidio.

Varias llamadas a los servicios de emergencia

alertaron de una importante riña familiar

que se estaba produciendo en el interior de esta casa

en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Cuando la policía llego se encontró dos cuerpos.

Uno del hombre, presuntamente, asesinado por su sobrino

el detenido de 19 años

y otro el de la abuela del joven.

Ambos cuerpos se encuentra

en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria

y la autopsia tendrá que determinar las causas exactas de estas muertes.

"Hombre es un disgusto y más con personas que conozco

y esto no es agradable para nadie y menos cuando son conocidos.

Me enteré esta mañana por la radio que lo oí".

Continúa la llegada incesante de migrantes a Canarias.

Los últimos 87 fueron localizados en alta mar

2 embarcaciones cerca de Fuerteventura y Gran Canaria.

En esta última viajaba además una mujer embarazada

que tuvo que ser trasladada al Materno Infantil.

El resto, entre ellos mujeres y niños,

serán llevados a diferentes centros de acogida.

Centro temporales como el de Las Raíces.

Hoy ha sido visitado por el Delegado del Gobierno

Hoy ha comenzado el Ramadán,

un tiempo de ayuno y oración para casi el 90% de los usuarios

del campamento de Las Raíces, de religión musulmana.

Para facilitar su práctica los migrantes

y hacerlo mas llevadero en condiciones tan excepcionales,

se han buscado espacios de oración

y se han adaptado los horarios de comida.

La situación está tranquila. Nos cuenta este joven de Senegal.

A las cinco de la mañana se sirvió el desayuno.

Mantendrá el ayuno hasta la caída del sol.

"Comidas que intentan ser más calóricas

para poder aguantar el esfuerzo que hacen durante el día,

no comer durante el periodo del luz".

Hoy el delegado del gobierno en Canarias

ha mantenido un encuentro con usuarios

y miembros de la ONG que gestiona el campamento.

Sobre la mesa, las deficiencia de las instalaciones

como denunciadas la semana pasada en un informe municipal.

También el origen de peleas como este, el pasado martes,

que acabó con varios heridos y 9 migrantes en prisión.

Un conflicto, que apunta el delegado, se originó en el exterior.

"Criticaban esos propios migrantes

el campamento fuera que afuera circula alcohol,

medican alteran buena convivencia después en el interior del centro".

Asegura Pestana que buscan alternativas de alojamiento

menos masificadas y ha defendido la gestión de estos centros,

provisionales.

Insiste a Canarias ha llegado 29.000 personas

a bordo de pateras o cayucos.

Ahora permanecen, unas 7000.

Canarias y, en general, la Macaronesia

es un laboratorio natural por el que navega estos días el Eugen Seibold.

Un velero oceanográfico ligado al estudio del cambio climático.

Ha hecho escala, en el muelle de Taliarte, en Gran Canaria

para proveerse de material científico.

Es uno de los laboratorios del Eugen Seibold.

El velero oceanográfico del Instituto Max Planck,

equipado para analizar la evolución del cambio climático.

Ha hecho escala en Gran Canaria para llevarse esto.

En el interior de la caja,

una boya perfiladora de más de 2 metros y medio.

"Va a ser lanzada entre los archipiélagos

de Canarias y Cabo Verde

para el muestreo de variables del océano

-en este caso, de la columna de agua-

relativas a temperatura, oxígeno y pigmentos".

Los sistemas del velero permiten

a los científicos que forman parte del equipo

recibir datos tanto cuando navegan, como cuando fondean.

Del agua y del aire. para comparar, por ejemplo,

el C02 atmosférico y el del mar.

"Llevan sistemas que captan tanto el aire como el agua

y van analizando en continuo

las diferentes variables de interés en cada caso.

Y después, el velero también va equipado

con una serie de instrumentos".

"Que le permiten, una vez se para,

poder tomar tanto muestras de agua como muestras de aire para,

posteriormente, ser analizadas".

Ralf y sus compañeros han analizado aguas mucho menos cálidas

que las canarias, las del Atlántico Norte.

Nos cuenta que han visto cambios en la productividad primaria,

en la velocidad a la que el dióxido de carbono

se convierte en materia orgánica.

Cambios en los nutrientes, en el fitoplancton.

Veremos qué datos obtienen entre Cabo Verde y Canarias.

Las redes sociales las han sacado de sus anonimato,

pero en el Puerto de Valle Gran Rey las conocen desde hace mucho tiempo.

Las mantas llevan años comiendo de la mano de los pescadores

y entre ellos ha surgido una curiosa y entrañable relación.

Hay muchos videos circulando por las redes sociales,

pero nosotros hemos sido testigos de lo que cada día ocurre aquí

en el Puerto de Vueltas, en La Gomera.

Ella es Josefina, una manta raya que cada mañana

espera a que Diego llegue y la llame para comer.

"A comeeer".

Cuando era pequeño este pescador ya salía con su padre

para alimentar a estos animales, y así conoció a Sebastián,

la raya más famosa de La Gomera

que también ha protagonizado algunos videos.

Desde entonces, estas escaleras ubicadas en Valle Gran Rey,

han recibido la visita de 7 rayas.

Para Diego, se han convertido en su mejor compañía.

Una historia que conmueve a este pescador

que encontró entre sus aguas

a unos amigos de gran envergadura en tamaño y cariño.

"La noche más freak", uno de los ciclos más populares

del Festival Internacional de Cine de Las Palmas,

se reconvierten este año en las "Tardes más freak",

debido a las limitaciones de horario de la pandemia.

El cambio de horario no afecta al espíritu y al contenido

de esta sección del festival

según explicaba hoy en rueda de prensa su director Jesús Palacios

A la mayor gloria del cine

pertenecen algunas joyas del festival.

'Cámara oscura' se llama esta sección,

y 'La carreta fantasma' la pieza de museo que se estrenó hace 100 años.

Dirigida por el sueco Víctor Sjstrm,

que también actúa en el film,

es un drama de terror que ya introduce efectos especiales

para crear un clima de misterio.

Durante la proyección, música en directo a cargo de Jonay Armas,

un compositor clásico colmado de premios

y acostumbrado a trabajar solo.

"Y aquí me he propuesto un proyecto de música electrónica en el que,

además, colaboro con otros dos compañeros,

así que ha sido una experiencia muy novedosa para mí y muy curiosa".

Sí, le acompañan Carolina Hernández y Juanca Trujillo.

Y el resultado es magnífico.

"Han sido tres semanas de trabajo muy intenso, de conocer al equipo,

de ver nuestras necesidades

y nuestra forma de entender la película,

que ha sido muy bonito también".

La música electrónica, nada habitual como acompañamiento en el cine mudo,

eleva claramente el tono espectral de la historia.

Una historia de fantasmas que cumple cien años en el festival de cine

de Las Palmas de Gran Canaria.

Y hoy nos despedimos con cultura japonesa.

En el espacio cultural de la Fundación Cajacanarias en Tenerife

podrán ver mas de 190 obras que nos adentran

en la historia de las geishas, los samuráis

y la vida nipona en general.

Con un adelanto nos vamos.

El papel de lo cotidiano a través de estampas.

Esto es el ukiyo-e, una forma de plasmar la realidad

de la burguesía japonesa desde el siglo XVII al XX.

Pasando por todas los temas de la sociedad, el paisaje,

el papel de la mujer o la imagen de un samurái.

"Y que nos habla también

de conceptos trascendentales de la cultura japonesa,

el tema del honor en el mundo del guerrero,

hasta las diferentes categorías dentro de los roles de la mujer".

Y es que esto de Japón va más allá de los marcos

que cuelgan en la pared, de manera simultánea,

el arte nipón también es palpable

"Podemos ver los nesuques que son esos botones,

que se colocaban en el oby de las mujeres,

podemos contemplar los espejos,

espejos de mano que utilizaban para maquillarse las geishas".

Y la historia de la cultura nipona

también debe formar parte de la cultura en la escuela.

A través de grupos burbuja, presencial o de manera virtual

pretenden llegar a mas de 2500 alumnos de canarias.

"No sabemos por qué pero, crea, tiene un atrape,

como que a todos nos apasiona, como que a todos nos interesa

y que creemos que lo mismo va a ocurrir con los escolares".

Y no solo podremos disfrutar de la obra maestra por excelencia

como es el monte Fuji a través de un lienzo,

el arte japonés llegará también a Canarias en conferencias,

cine o talleres hasta el próximo 24 julio.