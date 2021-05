Servir y proteger - Capítulo 939

¿Y si vienes a Tarragona y lo intentamos de nuevo?

-No voy a irme de Distrito Sur

hasta haber metido entre rejas a Ramiro Infante.

-Miralles está organizando la investigación de Ramiro

con la Guardia Civil de Jaca.

¿Alguna novedad?

Uno de los empleados del cementerio

antes de cerrar vio a un hombre encapuchado

frente a la tumba de la familia Infante.

Estuve viendo una página web

y Chloe tiene ahí anunciadas todas las prendas.

-Venga, vamos.

-Yo no he hecho nada. -Vamos.

-Lárgate, Lucía.

Que mi hermana no se entere de dónde viene

ni cómo llegó a casa.

-Tiene derecho a saber la verdad.

-¿Eliges este entonces?

-Nunca me he parado a pensar en tener hijos.

(Música emocionante)

Ahí está. Muchas gracias.

Daniela, ¿cómo has pasado la noche?

Pues muy bien, la verdad.

Muy tranquila de que Chloe estuviera en el calabozo

y no se pasara por el piso.

Bien. Vale.

Aún no ha ido por allí entonces. No, no.

Va a ir esta tarde a por sus cosas.

¿Y cuando vaya estarás por allí para echar un ojo?

Sí, claro. Le he pedido a Ángel que esté ahí conmigo cuando vaya.

Ah, vale.

Bueno, si por lo que sea Ángel no puede ir,

puedes contar conmigo.

Vale, muchas gracias, Carlos. Pero no.

Tú ya has hecho un montón de cosas por mí. No te preocupes.

No es molestia ninguna.

Vale.

Hola.

Hola. ¿Qué tal? ¿Me pones un café, por favor?

Sí. Descafeinado, ¿verdad? Sí.

Comisario.

Okoye, ¿podemos hablar un momento ahora?

De un tema personal.

Sí, claro.

Soy todo oídos.

Es sobre la agente Figueres.

Vale, claro, Paula.

Paula es una policía espectacular.

Es muy joven, usted ya sabe eso.

Le queda muchísima carrera por delante,

pero a mí cada día me demuestra que es una gran compañera.

Debería estar muy orgulloso de ella.

Me alegra mucho que la tengas en tan buena consideración.

Yo también se la tengo,

pero no he venido a hablar de las cualidades de mi sobrina.

Lo que me preocupa es cómo le ha afectado

lo que ha ocurrido.

Ah, ¿que haya disparado a Lucas Infante?

Exacto.

Bueno, está afectada, sí.

Pero eso no se ha filtrado a la prensa, ¿no?

Nadie sabe nada.

No, no. Estamos haciendo el esfuerzo para que ese nombre no trascienda.

Es un tema muy delicado

y las pocas personas que lo sabemos en la comisaría

tenemos que intentar ser muy discretos.

En Jefatura van a hacer el mismo tratamiento que nosotros.

Si Ramiro Infante se entera de que Paula mató a su hijo...

seguramente se convierta en su próximo objetivo.

Eso no va a ocurrir nunca. Exacto.

¿Y yo qué puedo hacer, comisario?

¿Quiere que esté alerta por cualquier cosa que pueda surgir?

Porque si quiere, yo puedo estar pendiente de ella

todo el rato, puede contar conmigo. Okoye, para el carro.

No es eso lo que quiero.

Y que conste que esto

no lo hago porque Paula sea mi sobrina, ¿de acuerdo?

Ya, claro.

Bueno.

Lo que quiero es que estés pendiente por si en algún momento flaquea.

Disparar a una persona es una situación de máxima tensión

y a cualquiera le puede afectar.

Y ella quiere seguir adelante como si no pasara nada, pero...

intuyo que se está intentando hacer un poco la valiente.

Entiendo, entiendo. Bueno, yo la observaré.

Bien. Y que sepas que esto lo haría exactamente igual

por cualquier agente de la comisaría que lo necesitara.

Sí, sí, desde luego. Lo tengo claro, comisario.

Pero que tampoco pasa nada

si se preocupase un poquito más por Paula.

Que es su sobrina. Es humano.

Bueno, me siento un poco...

responsable porque al fin y al cabo

lo que le está pasando fue por protegerme.

No se preocupe, comisario.

Todo va a ir bien. Y yo le echaré un ojo.

Gracias. De nada.

¿Quiere un poquito de cruasán?

No, no. No me gusta el cruasán.

(Puerta)

¿Qué haces vestido?

Me voy a casa. Me han dado el alta.

¿Ya, tan pronto?

Esperaba otra reacción, la verdad.

Bueno, lo celebro, pero me sorprende.

¿Por qué?

Ayer mismo te dije que los médicos eran muy optimistas

y que no tardarían en darme el alta.

Sí, sí, lo recuerdo.

Pero vamos, nunca pensé que fuera algo tan inmediato.

Pues a mí se me ha hecho una eternidad

el tiempo que he pasado aquí.

Estoy deseando incorporarme al trabajo.

Un poco precipitado me parece.

Igual deberías quedarte en casa a descansar unos días.

Yo me encuentro muy bien

y la herida está cicatrizando perfectamente.

¿Qué problema hay?

Hombre, no, problema ninguno.

Celebro que te encuentres bien y que...

y que estés tan animado.

Pero ¿seguro que el médico no te ha dicho que guardes reposo

y que no hagas esfuerzos?

Porque es lo que dicen siempre.

Miralles.

Tu marido es médico, pero tú no tienes el título.

Ay, bueno, disculpa. Yo solo trato de que te cuides.

Lo último que necesito es un sermón.

Pues nada, haz lo que consideres.

Si me preocupo es porque la bala te rozó la médula.

Nada más, es por eso. Ya está.

Discúlpame, he sido un grosero.

No pasa nada.

Miralles, necesito trabajar

y volver a sentirme útil y atrapar a ese asesino.

Dime, ¿cómo van las cosas en comisaría?

Bueno, ya tendrás tiempo de ponerte al día.

Te aseguro que la pila de expedientes

que hay en tu mesa no se va a evaporar

porque tú te reincorpores antes.

Vaya, la inspectora jefe Miralles bromeando. Esto sí que es nuevo.

No, te lo estoy diciendo completamente en serio.

Has pasado por algo verdaderamente duro.

Sé que lo que quieres es lo mejor para mí,

pero tú y yo ya no estamos en ese punto.

Le diría lo mismo a cualquier otro compañero.

Ya. Eso es lo que me duele.

Haberme convertido en otro compañero... Perdón, perdón.

Ya habíamos zanjado ese tema.

Prometo no volver a hacer ese tipo de insinuaciones

y no quiero ser alguien con quien te resulte difícil trabajar.

No, eso no tiene por qué pasar.

Podemos seguir trabajando juntos.

Siempre hemos trabajado bien, hacemos buen equipo.

Eso no hay por qué romperlo.

Estos días, que he tenido tiempo para pensar

me he replanteado cosas de Ramiro Infante.

¿Cómo qué?

Ya te las explicaré en comisaría.

Paciencia.

Sí, sí, yo tendré paciencia, no preocupes.

Pero ¿y tú qué, la vas a tener?

Bueno, venga. ¿Te llevo a casa? Me pilla de camino, voy a comisaría.

No, no, gracias.

Todavía tengo que recoger el informe médico

para llevarlo a Recursos Humanos.

Cuando pueda.

Alguien me ha dicho que tengo que ir con cuidado

con mi recuperación y con mucha calma.

¿Y le vas a hacer caso a ese alguien?

¡Ay! Te dejo por imposible, venga. Cuídate.

(Música emotiva)

A ver, que si corre mucha prisa me puedo acercar ahora mismo.

No, esto está bastante tranquilo.

Venga, pues ahora nos vemos. Chao.

A ver.

Ey, Paula.

¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día? Bien, bien.

Oye, ¿te apetece un café? Justo iba ahora a por uno.

Pues gracias, pero me estoy yendo ahora mismo al juzgado

que tengo que entregar unas diligencias

del robo a la tienda de licores.

Una pereza, vamos.

Bueno, si no te apetece llevarlas puedo encargarme yo.

Justo había quedado con un posible testigo

de una agresión.

Pero ¿no te ibas a tomar un café?

Sí, pero como he quedado con este posible testigo de agresión

dentro de media hora, pues...

me da tiempo de ir al juzgado y ya me puedo tomar el café

si eso por allí porque además que ya llevo tres cafés

a lo largo de la mañana...

Carlos, eso es muchísimo.

Por eso, eso es muchísimo. Tengo que dejar ya el café.

Déjame las diligencias, voy al juzgado

y ya me olvido del café.

Pues mira, gracias, pero prefiero ir yo.

Así el abogado me debe una también. Muy bien.

Oye, que a mí me viene muy bien ir para allá.

Si quieres te acompaño. Pero ¿a ti para qué?

Daniela, que está muy preocupada por todo el asunto de Chloe

y desde el juzgado me pueden decir cómo va el proceso.

Ya, es que para eso no hace falta que vayas al juzgado.

Solo tienes que levantar el teléfono y preguntar.

De todas formas, como voy a ir, si quieres, pregunto.

No, no, que prefiero ir yo y así compartimos viaje.

¿A qué viene tanta insistencia?

No tienes que hacer mi trabajo, ni acompañarme al juzgado.

Lo sé, Paula, pero muchas veces compartimos las gestiones.

Sí, porque es necesario.

Exacto, a veces es necesario y ahora, bueno...

a lo mejor querías que te acompañase,

pero ya está, si quieres ir sola, pues vas sola.

Solo quería acompañarte. ¿No somos binomio?

Sí, exacto, somos binomio, no gemelos siameses.

Ya está. Solo quería que no fueses sola, Paula.

Si te molesta pues... ya está. No te acompaño.

Perdona, no te insisto más.

Estoy bien, ¿vale?

No estoy preocupada, no me siento en peligro.

Sé que todo está bajo control si es lo que te preocupa.

¿Que me preocupa a mí? A mí...

qué me va a preocupar, no he dicho nada.

Vale, pregunto yo por Chloe, ¿vale?

Sí, por favor. Muchas gracias.

Y deja de tomar café, que te sienta un poquito mal.

-Hola. Buenos días. -Buenas.

Ayer cuando llegué a casa te habías metido ya en la cama.

-Sí. Estaba cansada.

-No sé, como esta mañana me he despertado y no te he visto.

-Tenía cosas que hacer aquí. Digo: "Voy antes de que empiece el jaleo".

-Ya. O sea, no es que me estés evitando, ¿no?

-¿Yo? ¿Evitándote por?

-No sé. Por Lucía a lo mejor.

-¿Por Lucía por qué?

-Con lo exigente que eres con el curro,

¿no te extraña que no esté aquí?

-Pues lo que me extraña es que como siempre desayunáis juntas

y venís juntas, no esté aquí contigo.

-Qué rabia me da cuando te haces la tonta.

Eva, sabes perfectamente que Lu se marchó anoche.

-¿Y a dónde?

-Yo no lo sé, desde luego. Igual tú sí.

-¿Yo? ¿Por qué?

-Porque la has echado tú.

-¿Que te lo ha dicho ella eso?

-No, ella no me lo ha dicho porque ni se despidió de mí.

Fui a buscarla al hotel y me dijeron que se había ido.

-Bueno. Igual pensó que era lo mejor para todos.

-Eres increíble.

¿Qué pasó? ¿Por qué se ha ido?

(Música de tensión)

Pues... mira.

No es nada nuevo que yo a esta tía no la trago y que no me fío.

Así que quería ponerla a prueba.

-¿A prueba? (ASIENTE)

-¿Y qué hiciste?

-Ofrecerle pasta para que se fuera.

Pasta que aceptó.

-Vale. Aun así hay algo que no me estás contando.

-Llámala a ella y pregúntale a ver qué versión te da.

-Muy bien. O sea que sabiendo lo importante

que era para mí Lu, aun así,

vas y la echas.

-Y tú sabiendo que está en el punto de mira de la policía, aun así,

¿pretendes que se quede? -Normal.

Normal que lo estuviera

si la obligaste a ir a comisaría a delatar a su ex.

-¿Qué dices? Si la policía vino aquí a interrogarla

antes de que yo dijese ni supiese nada. Vamos.

¿Querías tener a la policía aquí siempre?

-Llámame loca, pero igual le podrías haber ofrecido la pasta antes

de que se humillase traicionado a su ex.

-¿No ves que lo he hecho por ella también?

-Ya.

-Ahora mismo Lucía está en paz con la policía,

le he dado pasta, paga su multa, empieza de cero donde quiera.

¿Cuánta gente que sale de la cárcel tiene esta posibilidad?

-Eres increíble. Porque tú no sabías que Lu necesitaba la pasta

y pensabas que lo iba a rechazar y que te iba a decir que no.

-Pero que lo he hecho por ella y por el negocio.

-Pequeña decisión que igual deberías haberme consultado.

Para variar, no lo hiciste.

-Claro, pequeña decisión que igual tú no hubieses tomado

porque parece que algunas cosas te cuestan.

Lo siento.

Pero no tenemos tiempo para esto. Hay mucho que hacer.

Los compradores de la "dark web", por ejemplo. ¿Cómo va eso?

-Eh...

Va muy bien porque los últimos días hemos recibido bastantes pedidos.

-Ya. ¿Y qué es lo que quieren?

Habrá que ponerse con ello.

-Sí, evidentemente. A ver. Uno de ellos quiere armas cortas...

-Tú no tendrías que estar aquí trabajando,

sino en tu casa con el pie en alto descansando.

-Si me encuentro bien, María.

-¿Seguro? ¿No te duele el tobillo?

-Te lo prometo que no.

-Bueno. ¿Y tú cómo estás?

Con todo lo que te pasó ayer, casi que lo de menos es el tobillo.

¿Sabemos algo de Chloe?

-Sí, que la dejaron salir en libertad con cargos

a la espera de juicio.

-De verdad que fuiste una valiente enfrentándote a ella.

-Bueno, ahora que lo pienso creo que se me fue un poco la pinza

reteniéndola contra su voluntad.

Pero yo pensaba que Carlos iba a llegar un poco antes.

-Un poco la pinza se te fue. Creo que actuaste

con los nervios del momento, sin pensar.

-Totalmente. Si era mejor lo que decías: ir a comisaría

y luego ya ver qué pasaba porque así me puse en riesgo.

Y que Carlos se sintió un poco mal por no haber llegado antes.

Todo mal. -Bueno.

Todo tampoco.

-No, sí. Todo mal, María,

porque acuérdate cómo lo traté la semana pasada.

Si es que Carlos tenía razón desde el principio,

pero yo necia.

-¿Y tú eso se lo has dicho a él? -No.

-Mujer, pues si te preocupa, igual deberías decírselo,

pedirle perdón. Aunque vamos, conociendo a Carlos

ya se le habrá olvidado.

-No sé, no creo.

-Pero si ese chico, si algo ha demostrado

es que no es rencoroso. -Es verdad, porque después de todo

ni un reproche, ni un "te lo dije".

Mira que pudo haberlo hecho.

Pero nada.

Me acompañó al médico y a poner la denuncia.

-Es que es muy majo. -Sí.

Y conmigo se ha portado fenomenal.

-A ver, majo, detallista, buena gente...

Para llevárselo a casa, lo que yo te diga.

-Ya, María, que te veo venir.

-Pues sí, chica, que me da mucha rabia.

Con lo estupendo que es y que a ti te sigue gustando,

¿qué vas a hacer, dejarlo correr, así sin más?

-Carlos y yo ya solo somos buenos amigos.

-Lo que tú quieras.

¿Le has hablado al médico de que tu trabajo

es estar todo el día de pie detrás de una barra?

-No.

No se lo he dicho porque no quiero que me dé la baja, María.

-Ah, pues eso está fatal porque las bajas son para eso,

para cuando se necesitan, así que vuelve al ambulatorio

y dile que te dé la baja.

No puedes estar aquí trabajando con un pie "esguinzado".

-Pero si es que el médico me ha dicho que es superleve.

Me dijo que tenía que estar caminando

para no perder movilidad ni musculatura.

Hazme caso, voy a estar bien. -Chica, pues sí que ha cambiado todo.

En mis tiempos te escayolaban entera

y de apoyar el pie, nada.

-Pues eso me ha dicho.

-Bueno, pero no te hagas la valiente.

Si te duele o algo te vas a tu casa.

¿Estamos? -Estamos.

-Oye, y otra cosa.

Ahora lo del piso ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar otra chica o...?

-Sí, tendré que buscar otra compañera porque a mí sola no me alcanza.

-¿Y aquella que estaba trabajando con los abogados en el bufete?

-Marta.

Pues no sé, María. Es que no me cayó tan bien.

Y luego, ya ves, que me quería redecorar toda la casa.

-Pero a lo mejor más vale una sargento que nada, ¿no?

-Bueno, eso sí, mejor eso que una mangante.

Oye, huele a humo, ¿no? ¿Lo notas?

No vaya a ser que se esté quemando algo.

-No, hija. Es la campana extractora, que está jodida.

-Ah, es verdad que lleva un rato fallando.

-No me va a quedar otra que cambiarla.

-Y eso va a costar una pasta.

-¿Me lo dices o me lo cuentas?

-Bueno, basta de chácharas, vamos a vender pinchos.

-Venga. Ve con cuidadico. -Sí.

-Vale, y añade cuatro armas detonadoras modificadas

y 500 unidades de munición...

-Seguid, por favor. Si estáis hablando de negocios

no os cortéis por mí.

-¿Lo de llamar a la puerta qué tal?

-Bueno, no sé. Cuando una puerta está abierta

pues igual se entiende que se puede entrar,

pero en fin, si estáis hablando de algo tan delicado,

igual la puerta debería estar cerrada.

Pero bueno, vamos a dejarlo ahí.

Estabais hablando de la "dark web".

Es algo de lo que creo que te encargabas tú.

-Correcto. -Ya.

¿Podríamos quedar algún día o en algún momento

para ver cómo funciona?

-Limítate a tu área anda.

-Eso es lo que estoy haciendo, Eva.

Limitarme a mi responsabilidad

que es cuidar y velar por la seguridad de este negocio.

-Quintero, el tema es que hasta ahora

mi hermana y yo nos hemos encargado y ha ido bien, y no sé...

Si no me equivoco, va a seguir siendo así. ¿Eva?

-Bueno, no lo sé, igual tendríamos que hablarlo.

Ya sabemos que todos los envíos son importantes

sean grandes o pequeños, hay que cuidar los detalles.

No queremos que nos pillen por tonterías.

-No tenemos ningún problema de seguridad.

Jamás lo hemos tenido.

Así que céntrate en el transporte

que nosotras nos ocupamos de lo nuestro.

-Está bien, está bien. Como queráis. Yo solo pretendía ayudar.

Si la ayuda no es bien recibida, no pasa nada.

-Beatriz. ¿Te vas a la nave?

Y arreglas eso con Carrizo, por favor.

-Vale, luego te cuento. -Venga.

(Música de tensión)

Bueno, cuéntame. ¿A qué has venido?

-Me ha sorprendido no ver por aquí a esa amiga vuestra,

la gallega, Lucía Filguero.

Me dijo que la habíais contratado.

-Lucía ya no trabaja aquí.

-¿Qué pasa, la has echado?

-No, no la he echado.

Ha encontrado otra manera de ganarse la vida.

-Sí, claro.

-¿Qué quieres, Quintero?

-Solo he venido a decirte que la mercancía que esperamos

llegará esta noche.

-¿Qué mercancía? -La del pedido de Hariri.

-¿Has hecho un pedido a Hariri?

Quedamos en que yo iba a comprobar los credenciales de los clientes.

-¿Has comprobado algo ya?

-Sí, es que yo me ocupo de mi trabajo.

-¿Y son de fiar?

-Son de fiar.

-Entonces, ¿dónde está el problema?

-Esa no es la cuestión.

-Si queremos ganar pasta de verdad a veces hay que adelantarse

a algunos acontecimientos, aunque eso suponga correr un riesgo.

-Cuando la pasta no es tuya la cosa cambia, ¿eh?

-En ese caso, entono el "mea culpa" y te pido disculpas.

Pero yo lo único que he intentado ha sido ganar tiempo.

-Puenteándome.

Mira.

De los pedidos a Hariri

me he encargado yo y me voy a encargar yo.

-Creo que eso también podríamos llegar a negociarlo.

-Tú y yo no vamos a negociar absolutamente nada más.

Está todo cristalino. Tú al transporte y yo a lo mío.

Y si me dejas, por favor.

Tengo que organizar el tema de la descarga

porque es lo que tiene.

Cuando uno se salta pasos la gente tiene que trabajar más.

-Esa es la cuestión, es una pena

que la gente tenga que trabajar un poco...

Hay que levantar el país. Ya me cuentas.

(Música de tensión)

¿En serio te pillo con un café?

Sí, pero este es descafeinado.

Queda un poco, ¿quieres?

No, gracias.

¿Qué tal por el juzgado?

Pues bien, bien. Más rápido de lo que pensaba.

Por cierto, el caso de Chloe sigue su curso, así que todo bien.

Perfecto.

Gracias por preguntar.

No hay de qué.

¿Queda algo de café para mí? Sí.

Es descafeinado, lo único.

Es solo lo que tomo.

¿Qué tal el servicio?

Bien.

¿Verdad? Estamos bien.

Los dos.

Sí.

Sí, comisario, cuando pueda me gustaría hablar con usted.

¿Qué tal ahora?

Pues perfecto, genial.

Carlos, si no te importa, ¿nos podrías dejar solos? Por favor.

Por supuesto.

Tú dirás.

Últimamente... veo un poco raro a Carlos.

Se preocupa por mí más de lo habitual.

¿Tú has tenido algo que ver?

Sí, la verdad es que sí.

Le pedí que estuviera un poco pendiente de ti,

pero vamos... sin agobiarte. Ya, pues no ha funcionado.

Me molesta mucho que me pregunte todo el rato qué tal estoy.

Estoy bien, de verdad.

¿Por qué no me crees y ya está?

Te dije que si necesitaba algo te lo diría.

Tienes toda la razón.

No me queda otra que pedirte disculpas.

No tenía que haberle dicho que se preocupara por ti.

Pues no, desde luego que no.

Porque es una presión innecesaria, tanto para él como para mí.

Esa desde luego que no era la idea, pero vamos, lo entiendo.

De verdad, no voy a dejarme intimidar

porque ese perturbado siga ahí fuera.

Por supuesto que no.

Hombre, tenemos que extremar las precauciones

y seguir trabajando duro para atraparle, pero...

Paula, no va a trascender que fuiste tú quien disparó,

así que corres el mismo peligro que cualquier policía de comisaría.

Si me preocupo por ti es por otra cosa.

Sí, sí, es porque he matado a una persona.

Pero estoy bien y no voy a volver a repetirlo.

De verdad, siento tener que echarte la bronca

porque al fin y al cabo eres mi comisario.

Y tu tío pesado también, así que me lo merezco.

Hablaré con Okoye para que deje de agobiarte.

Pues yo te lo agradezco

porque es un pedazo de policía, pero como amigo...

es un poquito intenso.

Ya me he dado cuenta, ya.

(Música triste)

(LUCÍA) -"Beatriz.

Siento haber marchado sin decir nada".

-¿Por qué te has ido, Lu?

-"Mira, tu hermana y yo no nos entendemos.

No podíamos trabajar juntas.

No hubiese funcionado".

-Ya.

Y mi hermana te ofreció dinero para que te fueras.

Lu, dímelo, si me voy a acabar enterando.

-"Fue muy generosa conmigo.

Podré pagar la multa y comenzar de nuevo".

-Me alegro.

Lo que no entiendo es que te fueras sin despedirte.

O sea, eso no me lo esperaba de ti.

-"Lo siento".

-Me sentí cuna idiota cuando fui al hotel a buscarte

y me dijeron: "No, ya se ha ido, no está".

-"No era mi intención, cariño.

Ya sabes lo mucho que me cuesta despedirme

y sobre todo de las personas a las que quiero.

Espero que...

puedas perdonarme".

-Sí, sí puedo

porque te quiero mucho

y no puedo estar mal contigo.

-"Yo también, mi niña".

-No sé, por lo menos prométeme que seguiremos en contacto.

-"Claro que sí.

Te mando un beso enorme".

-Cuídate mucho, Lu.

(Música emotiva)

Joder.

Eva, qué susto. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?

-El suficiente.

Hablabas con Lucía, ¿no? (ASIENTE)

-¿Te ha contado?

-Sí.

Me ha reconocido que cogió el dinero que le diste.

-¿Ves como no te mentía?

-Y me ha dicho que...

sentía que no encajaba aquí

y que no se veía trabajando en la mensajería.

Por eso se ha ido.

-¿Y tú crees que eso es culpa mía también?

-Hombre, Eva, a ver. No nos engañemos.

Tú tampoco pusiste todo de tu parte para que ella estuviera cómoda aquí.

(Música triste)

¿Y qué puedo hacer?

¿Estás bien? -No.

No estoy bien.

Porque siento que...

desde que llegué a Madrid como que todo el mundo

se ha puesto de acuerdo en dejarme sola.

Primero papá,

luego Bruno, de la peor forma posible,

al tío Abel ni siquiera le pudimos llorar

y ahora Lu.

-Pero no estás sola, eso lo sabes, ¿no?

Oye, que me tienes a mí.

-Ya, pero es que no sé hasta qué punto

te interesa que yo esté sola para que dependa más de ti todavía.

-¿Qué estás diciendo?

Vamos, yo te adoro.

Yo sufro cuando te veo así, yo no quiero que estés sola.

-Eva, si es que haces conmigo lo que te da la gana.

O sea, tú mandas y yo obedezco, tú mandas y yo obedezco.

-A ver, es que no...

A ver, ¿que soy un poco mandona? Sí.

Pero también soy mayor, llevo más tiempo en esto, ¿no?

Yo te quiero.

-Si es que Eva...

Da igual. -Oye...

-De verdad, no, da igual.

(Música triste)

Hola, Dani. ¿Me pones un café solo para llevar?

-Claro.

-¿Puedo?

-Adelante.

-Cuando he ido a buscarte ya te habías ido.

-He venido a preparar mi declaración.

-Ah, sí, es verdad.

Mañana tenemos el juicio de Saturnino.

-Y te falta decir: "Y te lo mereces".

-Lidia, esa fase ya creo que la hemos pasado.

Ahora quiero saber cómo estás.

-Bien, bien.

He tenido tiempo para ordenar mis ideas

y ahora estoy tranquila.

-No hace falta que te hagas la dura

que ya imagino que la profesión va por dentro.

-Yo estoy tranquila.

-El juez te dará un toque por tu comportamiento,

eso seguro, pero no creo que haya condena.

-Nunca se sabe.

-Otra cosa será lo que haga Régimen Disciplinario.

-Pues tomarán medidas.

Al menos es lo que yo haría.

-No hace falta que te condenes a ti misma antes de tiempo.

-Hombre, Néstor, arremetí contra un detenido

que estaba en calabozos que no era ninguna amenaza

y le culpé de un crimen sin pruebas.

Además, perdí los papeles y mi comportamiento no fue adecuado.

O sea, que mínimo una multa yo creo que merezco.

-Pero tus circunstancias personales seguro que se van a tener en cuenta.

-No me des pañitos calientes.

Lo que tenga que ser, será.

Y yo cerraré la boquita

aunque sea por primera vez en mi vida.

-Eso tengo que verlo yo.

Bueno, me voy. Tengo que reportarle al comisario.

-¿Te acompaño? -No hace falta.

Yo me ocupo, tú tranquila.

-Bueno, pues deja que te invite al café.

-Eso, eso, antes de que te caiga la multa del siglo.

-Qué gracioso estás hoy, ¿no?

-Anda, venga.

Ánimo.

Daniela, cóbrame y cóbrame lo de Néstor también.

-Vale, pues son 3,40.

-Igual lo llevo justo. -A ver.

-Sí. -Buenísimo.

Gracias. -A ti.

-Hola.

-Hola.

-¿Cómo estás?

-Pues entre fuerte y floja.

-Me he enterado de lo de Nacha. Lo siento mucho.

-Gracias.

-Debe ser horrible perder a una compañera así

y más de esa manera.

-Es duro, sí.

No la conocía mucho, pero...

era una mujer bastante especial.

-Yo tampoco traté mucho con ella, pero también me dio esa sensación.

La última vez que la vi fue cuando vino al "pub"

para colgar unos carteles de una niña desaparecida.

-Greta Olsen.

-Sí, sí. De ella.

Y... y no sé.

Hablamos un poco y me pareció muy amable

y que estaba muy preocupada por la niña.

-Era muy buena policía.

Ha dejado en comisaría un vacío tremendo.

-Ya, me puedo imaginar.

-Pero vamos a atrapar al que lo hizo.

Estoy completamente segura.

-Yo también. Siempre cumples lo que prometes.

-Bueno, me tengo que ir.

-Oye...

Si necesitas hablar o cualquier cosa, sabes que me tienes, ¿no?

(ASIENTE)

(Música triste)

Creemos que es un grupo de carteristas

que emplea el método de la muleta. ¿De cuántos estamos hablando?

Unas tres o cuatro a lo sumo, yo diría que son mujeres.

¿En base a qué?

Sus víctimas también lo son y como en el método de la muleta

los ladrones rodean a la víctima para cometer el robo...

De haberse visto rodeadas por hombres

se habrían sentido incómodas. Exacto. La mayoría de víctimas

también lo son, además. Bien visto.

¿Montamos un dispositivo de vigilancia

a ver si podemos pillarlas?

Me parece muy bien.

(Puerta)

Adelante.

Hola. ¿Se puede pasar?

Salgado, qué sorpresa.

Bienvenido. Qué alegría verte por aquí de nuevo.

-Gracias a los dos.

-Te has recuperado muy rápido.

-Sí, pero los médicos todavía no me dejan correr.

Pero tiempo al tiempo.

Miralles me dijo que hoy, como es lógico,

no te ibas a pasar por aquí. Me lo he pensado mejor.

-Mejor aprovechar la baja laboral.

-No, prefiero ponerme al día de cómo van las cosas por aquí

y de si hay avances en el caso de Ramiro Infante.

Salgado, espera. A ver, sé que tienes muchas ganas

de volver a trabajar, pero hoy no va a ser.

A Recursos Humanos les pareció bien que me reincorporara cuanto antes.

No me lo creo, Salgado. Es imposible que Recursos Humanos

te deje volver al trabajo el mismo día que sales del hospital.

Bueno, me incorporo con fecha de mañana,

pero ¿para qué esperar?

Ya que estoy aquí puedo aprovechar la tarde para adelantar trabajo.

Además, Miralles me ha dicho que me pondría al tanto

de las novedades que hay.

Por cierto, ¿dónde está?

-Ha tenido que ir a los juzgados, pero estará al caer.

-Cuando vuelva, por favor, dile que se pase por mi despacho.

Lo siento mucho, Salgado pero tengo que pedirte

que te vuelvas a casa a descansar, ¿de acuerdo?

Solo te falta que estando de baja te pase algo y la liemos ya.

¿Qué me va a pasar estando encerrado en mi despacho leyendo expedientes?

Buen intento, Salgado, pero no cuela.

Así que tengo que pedirte que seas razonable

y te vayas a casa a descansar ahora mismo, ¿eh?

¿Puedo llevarme algún expediente conmigo?

Por favor, Tomás.

No quiero que por las prisas tu salud se resienta. Anda.

Tampoco tengo otra alternativa, ¿no?

La verdad es que no.

Bueno, pues nada.

Hasta mañana.

Descansa, ¿eh? Que los primeros días siempre son duros.

Hasta mañana.

-Cepeda, Bremón.

Gracias.

De verdad que en mi vida he conocido a una persona

tan obstinada como Salgado.

Bueno, pon al tanto a Miralles de lo de los carteristas

cuando la veas. Vale.

Escucha, Claudia.

Ha estado aquí Salgado y quería trabajar hoy mismo, ¿qué te parece?

"Me había dicho que no iba a hacerlo.

La muerte de Nacha le ha afectado más de lo esperado".

Pues sí, pero bueno. Ya le he mandado para casa.

¿Te falta mucho?

"No, estoy volviendo".

Es que quiero comentarte algo.

"¿De qué se trata?".

Bueno, he pensado algo para concienciar a todos los agentes

sobre la importancia de guardar bien la seguridad.

Es un poco extremo, quería ver qué te parecía.

"No te preocupes. En 10 minutos estoy".

Perfecto.

Salgado.

Perdóname, antes te he puesto la sin, pero no te he preguntado

ni cómo estabas ni nada, pero te veo muy bien, muy entero.

-Sí, sí. Gracias.

Estaba pensando en picar algo.

¿A qué hora empezáis a servir cenas?

-No te preocupes por eso. Lo que te apetezca picar me lo dices

y yo te lo preparo. -Vale, gracias.

-Y me alegro de verte.

Antonio, ¿dónde estabas?

Llevo intentando localizarte todo el día.

-Se me ha acabado la batería, ¿pasa algo?

-Claro que pasa. Que te he conseguido una reserva

en el restaurante que querías, el francés.

-¿En el francés? ¿En serio? -Claro que sí.

Resulta que el metre es hijo de una muy buena amiga mía

y dice que ha tenido una cancelación. Si la queréis.

-Claro que la queremos. Hay una lista de espera de un mes.

-Bueno, pues voy a decírselo al chico. ¿Le digo que sí?

-Claro que sí. Gracias, María. Me hace mucha ilusión.

Ya verás a Claudia qué sorpresa. Está a punto de llegar.

-Voy a confirmar que el chico lleva esperando toda la tarde.

-Vale, venga.

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?

-Bien, dadas las circunstancias.

-Me dijeron que te habían dado el alta hoy, sí,

pero suponía que ibas a esperar unos días para incorporarte.

-Solo he ido de visita y de paso he venido aquí a comer algo decente

antes de irme a casa. -Me alegro de que estés bien.

De todas formas, no te precipites para incorporarte al trabajo, ¿sabes?

Mejor poco a poco.

-Llevo todo el santo día escuchando esa misma matraca.

Estoy perfectamente y tus compañeros médicos

que me han dado el alta están completamente de acuerdo.

-Aunque te encuentres bien, eso no significa que tu cuerpo

no se esté todavía recuperando. De verdad, tómate tu tiempo.

-Bueno, ya descansaré cuando detengamos a Ramiro Infante.

-Te han hecho una operación muy complicada. Tómatelo con calma.

-No me pienso pasar el día viendo la tele

cuando sé que puede actuar en cualquier momento.

-Tu trabajo exige un ritmo muy alto. Si no te cuidas,

no vas a poder capturar ni a Infante ni a nadie.

¿Qué tal, Salgado? Miralles.

¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal el día?

Bien, tengo una sorpresa para ti.

Ah, ¿sí? ¿El qué?

María nos ha conseguido una reserva en ese restaurante, el francés.

El que te enseñé el otro día.

Ah, sí. Uno que era pequeñito y que estaba por Ópera, ¿no?

¿Y... cuándo es la reserva? Si nadie lo impide, esta misma noche.

Está María confirmándolo.

¿María por qué?

El metre es el hijo de una amiga suya.

Si no vamos con enchufe, no podemos. La lista de espera es de un mes.

Vaya, madre mía.

Venga. Vamos a darle las gracias y nos vamos. Cuídate.

-Antonio, Miralles. Que descanses.

Gracias.

-Hola, Claudia.

Antonio, que lo de eso que ya...

María, que ya no hace falta que disimules.

Me lo ha contado Antonio.

Esta noche, vamos, va a disfrutar de lo lindo.

Espero que tú también. Claro, yo también,

pero te hace una ilusión loca. Está como un niño.

Pues venga, tirad para allá, que os esperan a las 21:00.

-Muchas gracias, María. -Disfrutadlo.

Gracias.

(Música triste)

¿Qué? ¿Te has pensado ya qué quieres que te ponga para comer?

-Pues...

he perdido el apetito.

No sé, estoy cansado. Dime qué te debo.

-Pues nada, 1,50.

-Muchas gracias, María.

-Que pases muy buena noche. -Gracias.

Hasta mañana. -Hasta mañana.

(Música triste)

(Timbre)

Voy. Un momento.

Hola.

¿Qué haces aquí?

Espero que no hayas cenado todavía. No, no. Pasa. Pasa, por favor.

Justo estaba buscando en la nevera para prepararme cualquier cosa,

pero esto huele delicioso. Qué bien que he llegado a tiempo.

Sí. Siéntate. Siéntate, por favor. No, siéntate tú.

Yo me encargo de todo.

No, Carlos, que has traído la cena. Voy a poner yo la mesa.

Escúchame, siéntate. Descansa el tobillo que yo me encargo.

Vale. ¿Vale?

Vale.

Lleva esto para allá.

¿Qué tal ha ido con Chloe?

Bueno, fue...

fue una... una cosa bastante violenta, la verdad.

¿Por qué?

¿Te dijo algo?

No, pero fue una situación bastante incómoda.

¿Ya sabes qué va a pasar con ella? Sí.

Le van a poner una multa, pero no irá a la cárcel.

Vale. Así que olvídate de ella,

lo importante es que tú estás bien.

Vale.

Sí.

Oye, me parece un poco extraño que te portes así conmigo

después de cómo reaccioné la semana pasada.

Fui una idiota, Carlos. En lugar de hacerte caso a ti,

preferí confiar en una desconocida. Mira, por mi parte

está todo olvidado, ¿de acuerdo?

No pasa absolutamente nada.

Vale, pero déjame que me disculpe porque, de verdad,

me porté fatal contigo.

En cambio tú tuviste

una templanza absoluta todo el tiempo.

Estoy acostumbrado a gestionar situaciones así casi a diario,

es mi trabajo, pero está todo bien.

¿Vale? Pasado olvidado.

Vamos a dejar ese asunto y vamos a disfrutar de la cena.

¿Te parece?

Me parece. Además, quiero que sepas una cosa

y es que no cambiaría ninguna de las cosas buenas,

pero tampoco las malas, porque al final me llevan

a este preciso instante en el que voy a compartir

una cena deliciosa contigo.

Vamos a por ella, que se nos enfría. Vamos.

A ver qué tal está esto.

-Bueno, me voy a casa. Cierro la puerta, ¿no?

-Sí, cierra la puerta al salir. A esta hora no creo que venga nadie.

Venga, hasta luego. Que descanses. -Chao.

-Necesito hablar con tu jefe.

A solas.

-Hanna, vete a casa tranquila a descansar, ya me encargo yo.

A ver, ¿tú crees que tienes derecho a presentarte así a estas horas

en casa de los demás sin avisar, sin comentar nada?

-Ha llegado el pedido de Hariri a la nave.

-Lo sé, ya me han llamado para decirme que todo ha ido bien,

pero a ti no te ha alegrado mucho. -No estoy para bromas.

-Yo tampoco lo estoy, así que dime de una vez cuál es el problema.

-Han llegado el doble de armas de las que íbamos a pedir.

Entiendo que no es un error.

Hariri no cometería una equivocación así.

Intuyo que es cosa tuya

y por eso hiciste el pedido a mis espaldas, ¿me equivoco?

-No, no te equivocas. Es cosa mía, sí.

Pero, sinceramente, no entiendo por qué te pones así, la verdad.

-Cuéntame qué vamos a hacer con las armas.

-Venderlas.

-¿Y hasta entonces las tenemos en stock con el peligro que supone?

-De vez en cuando tienes que correr algún riesgo.

-Estás mal de la cabeza.

-No te preocupes, se colocarán esas armas.

-Si me lo hubieras contado desde el principio.

-Entonces no lo hubiésemos hecho.

Necesito ganar dinero, mucho dinero, y lo necesito ya.

-¿Esta obsesión tuya con encontrar a Khan nos va a arrastrar a todos?

-¿Eso es lo que crees? No sé.

Khan no solo va a venir a por mí, también va a venir a por ti.

Yo hasta ahora no sé si estás preparándote para defenderte

de ese malnacido o si te vas a sentar a esperar a que venga y ver qué hace.

-¿Sabes qué pasa? Soy de hacer las cosas bien,

con criterio, con un plan. -Exactamente igual que yo,

que también tengo un plan.

-¿Y cómo vamos a pagar todo eso?

-No tienes por qué preocuparte, cuando hablé con Hariri

lo convencí de que nos diese un plazo

y le pudiésemos pagar toda esa mercancía

una vez que la hayamos colocado.

-¿Qué plazo?

-Cuatro días.

-¿Y a qué clientes?

Porque tenemos dos, así que nos vamos a comer las armas me temo.

-Qué sorpresa.

¿Solo tenemos dos clientes? Como no parabas de vacilarme

de que tenías muchos más.

-No sabes de lo que es capaz Hariri.

-Tengo un cliente que es nuevo, parece que es un cliente importante.

He hecho una llamada para pedir referencias

y estoy esperando a que me contesten. Si va bien,

solo me queda cerrar un par de detalles y asunto resuelto.

-¿Buscando clientes también por tu cuenta?

Metiéndote en mi terreno. -Yo solo estoy intentando hacer algo

que sea bueno para el negocio, nada más.

-Tendrá consecuencias.

-¿Las únicas consecuencias de todo esto sabes cuáles son?

Que vas a poder vender el doble de mercancía de lo previsto.

-No le voy a vender armas a un tipo al que no conozco.

-Eva, yo ya me he comprometido.

-Pues ya lo siento.

No me fío y no hay venta.

¿Queda claro?

(Música de tensión)

Carlos, deja, que yo recojo mañana.

De verdad, ven.

Venga.

Ya está.

No me ha costado nada. Bueno.

Vale.

¿Qué vas a hacer con el piso?

Eh, pues...

No hay mucho que hacer, tengo que alquilar la habitación,

aunque ahora no sé cómo lo voy a hacer

porque, según yo, hice una búsqueda muy minuciosa por conseguir

compañera de piso y bueno, me encontré con Chloe.

Ahora no sé cómo voy a meter a alguien a mi casa.

Si necesitas dinero, puedo ayudarte.

Te lo agradezco, pero no.

Bueno. ¿Estás segura? Sí, sí.

Estoy segura, porque me vas a prestar un mes dinero

y luego el resto de los meses pues...

Vale. De todos modos, mi propuesta está encima de la mesa.

Si te ves apurada, solo tienes que decírmelo.

Vale.

A lo mejor tú tienes que madrugar.

No. Bueno, a ver, María va a abrir el bar.

Pero sí me tengo que levantar temprano

porque tengo que servir los desayunos.

Si te tienes que madrugar, me voy.

No, no lo digo por eso. Sí, está bien, está bien.

No quiero... que no descanses entonces.

Nada, ten cuidado y ponte hielo en el tobillo.

¿Vale? Y...

Qué bien cenar.

Sí, muchísimas gracias por haber traído la cena.

Que estaba todo riquísimo.

(A LA VEZ) Buenas noches.

Chao.

(Música dramática)

(Música emotiva)

Si este tío se cree que se va a hacer con el negocio, va listo.

-Eva, escúchame. Yo te lo dije. Quintero es lo peor

y asociarnos con él, más de lo mismo, pero como nunca me haces caso...

-¿Y qué te digo? ¿Nos lamentamos o buscamos el siguiente paso?

-Encima de la mesa tengo un gran interrogante,

así que necesito investigar desde cero. Quiero saberlo todo,

quiero conocer todos los detalles de la muerte de su familia.

Hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, ¿quién los mató?

-¿Y quién es ese cliente?

-Es un tipo que se llama Cosme Carmona, no sé si lo conocéis.

-¿De qué vertedero lo has sacado?

-¿Por qué dices eso? Si hablas así de él es que le conoces.

Hoy era el juicio de Saturnino, ¿no? ¿Cómo ha ido?

Pues culpable por abuso de autoridad.

Me han puesto una multa.

-Además, Matías, que es el hombre este, Matías Vives,

dice que necesita contratar a mucha gente.

Pero quiero hablarlo para asegurarme de que todo esto es legal,

que luego nunca se sabe.

Como sabéis, Ramiro ha amenazado de muerte

a todos los agentes de esta comisaría.

Aunque llevemos unos días sin tener noticias de él,

no debemos relajarnos. Quiero enseñaros algo.

Ay, papá. Por favor, de verdad.

¿No me puedo quedar contigo unos días?

Lo probamos y, si va mal, te juro que vuelvo con mamá.

¿Y tú a qué te dedicas?

-Soy... "public relations"

de una cadena de hoteles.

Te has quedado un poco rayado, ¿no? Pues sí, un poco sí.

Si me lo pregunta, vamos, si saca el tema,

es porque ella quiere tener hijos. ¿Si no de qué?

-¿Y qué pasa si no quiere tener hijos? ¿Lo vas a dejar?

-Te recuerdo que soy el segundo en la cadena de mando

de esta comisaría

y que soy yo quien está encargado

de decidir qué casos son prioritarios.

Pensaba que éramos un equipo capaz de colaborar sin suspicacias,

pero si quieres que volvamos a la relación inicial,