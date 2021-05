Servir y proteger - Capítulo 937

Félix, no puedo esconderte.

No quiero líos con la policía.

Haberlo pensado antes de disparar a ese taxista.

-¿Sabe algo de Félix Muñoz Saavedra?

Está en busca en captura por un atraco.

-Hace mucho que no sé nada de él.

-A Eva no le va a hacer gracia.

-Y menos cuando sepa que he doblado un pedido

que ya había hecho ella.

-¿Es por lo de Quintero y tu mujer?

-El muy cafre se acordaba de ella.

Ella murió por culpa de la droga que vendía en el barrio.

Hemos recibido una denuncia por hurto de una tienda.

Está todo bien, pero podría no estarlo.

Menos mal que te he dado la ropa.

Seguimos con el plan: hacemos las fotos para la plataforma.

(SALGADO) -"Y ahora no dejo de ver a un hombre encapuchado

disparando a Aguirre una y otra vez.

Y yo en el suelo sin poder hacer nada".

(Música emocionante)

Sí, mande las diligencias.

Yo le mando las fotos de Ramiro Infante.

Novedades. He hablado con la Guardia Civil de Jaca.

Han dejado flores en la tumba de Lucas Infante.

Creí que no había presupuesto para vigilarla.

Así es, a la ceremonia solo han asistido los nuestros.

Le han enterrado junto a su madre y su hermana

en la más absoluta soledad.

Quien le haya dejado las flores ha ido después.

Ha dado el aviso un empleado del cementerio.

¿Qué flores han dejado?

Flores silvestres,

es lo que me ha dicho el teniente de la Guardia Civil.

Era más de ciudad que los semáforos.

Y supongo que el teniente habrá hecho unas fotos.

Sí, ahora las manda junto con las diligencias.

A ver si nos dan pistas.

Que sean silvestres nos da una pista.

No son flores "edelweiss". Tampoco es una corona

ni un ramo pomposo de estos que llevan tarjeta

y que nos ayudaría a seguir el rastro.

Quería un zumo, no un té.

-¿Y de dónde te has sacado lo del té?

¿Te has dejado la cabeza en tu casa?

-Ay, lo siento, María. Es que dormí supermal.

Me costó mucho, con el disgusto que llevaba.

Perdón.

-A ver, para que me aclare.

¿El disgusto es con un qué o con un quién?

-Pues en realidad con todo.

No me gustó que me interrogaran, y menos que registraran mi casa.

Y que haya sido Carlos, tantito peor.

-Fue un malentendido, tiene que hacer su trabajo.

-Pero yo le había dicho que no encontraría nada.

¿Por qué no me creyó?

Y ni siquiera pidió disculpas.

-A ver, que conste que Chloe me cayó fenomenal.

Pero ¿entiendes que Carlos es policía?

Tendrá que hacer su trabajo.

Y si hay indicios de delito, tiene que preguntar.

-Pero hay formas y formas de hacer el trabajo.

No tratas igual a un cliente de toda la vida que a uno nuevo.

-Depende. Hay clientes más especiales.

Mira, un cliente especial. -Eso era antes.

Hola.

Hola, Carlos. Corazón, ¿qué te pongo?

Un café para llevar, por favor. Muy bien.

Hola, Daniela.

Hola.

¿Sigues enfadada?

¿Tú qué crees?

Ayer nos trataste como a delincuentes.

Primero a mí y luego a Chloe.

Daniela, solo hacía mi trabajo.

Creo que fui correcto en todo momento.

¿Y para qué? Te dije que no habíamos robado nada.

Ya lo sé. Yo en ningún momento dudé de ti.

Pero tenía que hacer las comprobaciones pertinentes.

Pues ya hiciste las comprobaciones. Metiste la pata con Chloe.

Lo de menos sería una disculpa.

Que la ropa no estuviese allí no significa que no la robase.

(GIME DISGUSTADA) Es el colmo, Carlos.

No es el colmo, es la verdad. Solo estoy narrando los hechos.

¿Tú sabes si Chloe no metió la ropa cuando hablabas con la dependienta

o cuando estabas en el probador?

¡Ya, ya! Ya está.

Es que es verdad. Ya está, ya está.

¡Déjalo estar! Yo también tengo trabajo.

María, cóbrame este café y los que hay apuntados.

Muy bien.

No te preocupes, que se le pasará.

Pues no lo sé, María.

No sé si me perdonará que la llevase a comisaría.

Muchas gracias. Perdona por el numerito.

No, a mí no me tienes que pedir disculpas.

Gracias. Toma, no quiero azúcar.

Adiós.

Crees que ha podido ser Ramiro Infante, ¿verdad?

¿Quién si no?

Habría que descartar a Alba Ochoa.

Pues tienes toda la razón.

¿Alba? Soy la inspectora Miralles.

Disculpa que te moleste otra vez.

Verás, es que necesito hacerte una pregunta.

¿Tú has visitado o has enviado flores a la tumba de Lucas?

Ya, ya, ya. Sí... Sí, lo comprendo.

Bueno, no te preocupes.

Todos estamos deseando que se acabe esta pesadilla.

Vale. Disculpa de nuevo. Gracias.

Ya lo has oído. Ha tenido que ser el padre.

He enviado la foto de Ramiro a la guardia civil de Jaca.

Van a peinar la zona del cementerio

y cualquier sitio donde se haya podido hospedar.

Sinceramente, no creo que siga allí.

Tenemos que intentarlo.

En algún momento saltará la liebre.

También van a preguntar en el Tordal.

Alguien le reconocerá.

Sí, tienes razón.

Debemos ser tan meticulosos como él.

Pero tengo la intuición de que ha vuelto a Madrid

a seguir con sus planes.

¿Has hablado con Salgado?

Sí.

He ido al hospital a primera hora.

Supongo que al recordar lo de Nacha estará destrozado.

Sí, está muy mal.

Los médicos están satisfechos con que haya recuperado la memoria,

pero, claro, se ha acordado de lo que ha pasado con Nacha.

Aguirre.

Salgado se siente culpable porque ella le salvó la vida

y ese fue su último acto de servicio.

Y eso es algo que pesa.

Si queremos hacer algo por Salgado,

para alegrarle la vida debemos conseguirle alguna pista.

A él y a todo el cuerpo de policía.

En fin, sigamos.

Eva, ¿tienes un minuto?

-En realidad no. He quedado con el gestor.

-Será rápido. Era para saber si habías hablado con Lucía.

Si había recordado algo más.

-No sé de qué me hablas.

-¿La policía va a tu mensajería y no sabes nada?

Qué raro.

-¿La policía en mi mensajería?

¿Otra vez? ¿Ahora qué pasa?

-Nada, si quieres jugar al despiste,

te lo explico. No me importa.

Creemos que Lucía está protegiendo a un atracador.

-¿Creemos?

Ya, pues a creer, al templo.

-Se llama Félix Muñoz, antiguo amigo de Lucía.

Ha disparado a un taxista para robarle y está en la uci.

-Yo lo siento.

¿Pero estáis interrogando a todos los amigos de Félix Muñoz

o solo a los que trabajan para mí?

-Es que tienes un ojo para seleccionar personal...

-¿Por qué? Mi hermana quedó libre.

-Pero no será por falta de ganas.

Por cierto, ¿de Abel no sabemos nada desde entonces?

-No, no fue por falta de ganas, fue por falta de pruebas.

Y que me saques a Abel...

-No negarás que es una casualidad bastante grande,

que dos de tus empleados estén relacionados de forma directa

o indirecta con atracos a mano armada.

-Pero, Lidia, aclárate.

¿Están relacionados con los atracos

o son amigos de los atracadores? Es un matiz importante.

-Digamos que la versión que nos ha contado Lucía

no nos acaba de encajar.

Por eso quería ir a la mensajería a hablar con ella.

-Yo te acompaño.

-No, si tienes cita con tu gestor.

-Es que me gusta verte trabajar.

(Notificación)

-Pues, mira, no te voy a hacer cambiar de planes.

Mi compañero me reclama. Me pasaré luego a verla.

-Hasta luego.

Bea.

¿Estás con Lucía?

-"Sí, le estoy enseñando a hacer albaranes. ¿Por?".

-No os mováis, que voy para allá. -"¿Pasa algo?".

-Eso quiero saber yo.

-Iván, tengo novedades.

-¿Sobre el caso?

-Sí, bastante alucinantes.

He ido a Distrito 7 y ha aparecido Gema Urbieta,

la compañera de Rubén. -¿Y está bien?

-Sí, sana en salva.

Está en "shock" por la muerte de Rubén

y ha ido a prestar declaración.

-¿Y dónde se había metido?

-Está embarazada.

-¿Cómo? -De Rubén.

-¿De él?

-Ya sabes que se llevaban muy bien.

Y una noche de fiesta bebieron de más

y lo típico, acabaron enrollándose.

-Y poco después, sorpresita.

-Sí, sí.

Gema decidió decírselo.

Quiso seguir adelante con el embarazo,

independientemente de lo que él pensara.

Pero él quería asumir la paternidad.

Todo el mundo coincide en que Rubén

era un tipo estupendo.

-Sí, lo que no sé es lo que pensaría la novia.

-Eso ya no lo sabremos.

Pero al parecer iba a decírselo esa semana.

Y cuando Gema supo lo del crimen entró en pánico.

Pensó que fue culpa suya.

-¿Culpa suya, por qué?

¿Le dijo a Rubén que dejara a su novia?

-No, pensaba que habían discutido porque estaba embarazada.

Normal, por otro lado.

Pero Gema insiste en que Rubén es incapaz

de matar a sangre fría.

Pensó que habrían discutido,

que habría habido algún problema

y finalmente Rubén terminó suicidándose.

-¿A ti te encaja de este tío,

que diera la cara con un embarazo no deseado?

-Es todo muy raro, pero yo creo que hay algo más.

-¿Y si Gema mató a Silvia por celos?

-¿Y al padre de la criatura?

-Es verdad, no tiene sentido.

-Gema estaba muy afectada por la muerte de Rubén.

Así que decidió irse. No dijo nada a nadie

y estuvo en una casa en la sierra, para desconectar.

-¿Lo has comprobado?

-Sí, he hablado con los vecinos y lo corroboran.

Es la casa de una amiga suya que vive fuera de España.

-¿Y ahora qué?

-Ahora no sé.

Es que me resulta raro que si Silvia y Rubén discutieron esa noche,

el vecino no oyera nada.

-En el salón había signos de pelea, ¿no?

Igual el vecino no tiene tan buen oído como cree.

-No sé. Sigo dándole vueltas al ex de Silvia.

-¿Alejandro Riezu? ¿Por?

-Es un tipo que cumple el perfil de un asesino,

Rubén, no.

Además, los compañeros de Albacete dicen

que la pena por la muerte de Silvia parecía fingida.

-Es una hipótesis, pero el tipo tiene una coartada sólida.

-Ya. Pero si tiro más de ahí, igual... ¿No?

Pero para eso te necesito.

-Ya. Venga, dispara.

-Vale, pues me gustaría

que revisaras todas las cámaras de seguridad

de las áreas de servicio en el tramo de Madrid-Albacete.

-Ya sé que vas hasta arriba de curro, pero...

No sé, tengo una corazonada.

-¿Todas?

Bueno, porque eres tú, claro.

Vale, las miraré todas.

-Igual es una pérdida de tiempo.

-Tranquila, yo me fío de tu instinto.

Y, si no hay nada, me debes una cena.

-Por supuestísimo.

Gracias. -De nada.

Venga, luego te veo.

-Tienes esta en papel y esta de aquí.

-¿Qué pasa? -Eso digo yo, ¿qué pasa?

¿No se os ha olvidado contarme algo?

-Que yo sepa no, ¿el qué?

-¿Vamos a jugar a este juego de instituto?

Me tengo que enterar en la calle de que ha venido la policía.

-Es culpa mía. Beatriz te lo quería contar,

pero le dije que no lo hiciera porque te enfadarías.

-Y si me mentías no me iba a enfadar.

-No te miento.

-No, me estás ocultando la verdad.

Y sois responsables las dos.

Ya no de haberme dejado quedar como una idiota ante la policía,

de haber hecho que parezca sospechosa.

-Vale, ¿qué es lo que ha pasado?

-Lidia.

Me ha dicho que iba a volver para ver si habías recordado

algo de tu amigo Félix, el atracador.

-Lo siento, no quería causarte problemas.

-Pues te ha salido regular. ¿Le has encubierto, sí o no?

Pero ¿cuánto tiempo llevas aquí y ya me la has liado?

-Me dijo que estaba metido en un follón

y que necesitaba ayuda.

Pero pasé de él porque no quiero líos.

-¿Y se lo has contado a la policía?

Pues es que viene muy bien contarles la verdad,

porque yo he dado la cara por ti y has mentido.

-Me callé que me había llamado, nada más.

¿Vale? No soy una chivata, y Félix es un buen amigo.

-Eva, escucha: esto lo hubiéramos hecho yo y tú.

Es lo que nos decía papá.

-¿Qué dices? Papá quería lo mejor para el negocio,

que es tener a la policía lejos.

-No es algo que yo me haya buscado.

-Te lo has encontrado. Y tú también.

Porque yo te lo dije. Y te empeñaste en meter a esta.

Pues ahí la tienes.

-Eva, no ha sido ningún drama.

Han venido los polis, le han preguntado por su ex...

-¿Su ex? ¿Que es su ex?

Esto es una telenovela. Cuéntame más.

-Eva, ¿me dejas terminar?

-Lu ha dicho que no sabía nada. Fin de la historia.

-Fin de la historia, no. Principio en todo caso.

Porque esa señora va a venir día sí día también.

-¿Y qué puedo decir para que me crea?

-No sé, déjame pensar...

¿Decir la verdad?

-Lu, escúchame.

Mi hermana tiene razón.

Me cuesta pedírtelo... -Entonces no lo hagas.

Porque tengo unos principios.

-Pero ¿qué principios? Ese tío le ha metido un tiro a un taxista,

que está en la uci. Mira a ver tus principios.

-Eva, por favor.

-Lu, esa policía es una maldita pesadilla.

No te va a dejar tranquila y a nosotras tampoco.

-Pero ¿cómo le voy a hacer eso a Félix? No puedo.

-Prefieres hacernos esto a nosotras.

O él o nosotras, tú decides.

(Pitido del monitor cardiaco)

(SALGADO GOLPEA CON EL DEDO)

-¿Qué?

-¿Estás preocupado o nervioso?

-Qué sagaz.

¿Ahora también interpretas a los vivos?

-Mira, Tomás, hace tiempo que decidí quererme,

así que no voy a aguantar ninguna salida de tono.

Si vas a continuar así, cojo mis cosas y me voy.

-Lo siento, tienes razón.

Eres la última con quien debería pagar mi frustración.

-Ya, pero la primera que te ha pillado más a mano.

Te perdono porque estás convaleciente.

-No deberías haber malgastado tus días libres conmigo.

-Lo hago por mí. Estoy más tranquila teniéndote cerca.

-Gracias de todos modos.

-Tú hubieras hecho lo mismo.

-Sabes que sí.

Pero preferiría que no me hubieras dado un susto como este.

-¿Qué te duele? Cuidado con la vía.

-Todo.

-¿Te pido otro calmante? -No.

Necesito estar despierto, pensar.

La clave está en los detalles.

-No, lo que necesitas es descansar.

Ya escuchaste al médico.

Tienes muchas ganas de volver a la investigación,

pero debes recuperarte.

-Yo no debería estar aquí.

-No digas eso. Ella murió, tú no.

¿Cuestión de suerte? Probablemente.

La mayoría de cadáveres que veo mueren de forma absurda,

fortuita, injusta.

No hay que buscar una lógica.

Tristemente, sucede. Es lo que es. Y tú estás vivo.

Tienes que continuar viviendo. Nada más.

-Tengo motivación para hacerlo.

Quiero atrapar a Ramiro Infante.

Ya ha matado a demasiados compañeros.

-Ya, y tú has estado a punto de formar parte de ese grupo.

Por milímetros no estás sentado en una silla de ruedas.

Mira, creo que es hora de que empieces a pensar en ti.

Has entregado tus mejores años al cuerpo.

-¿Qué insinúas, que debería dejarlo?

-No, no.

Sé lo importante que es para ti tu trabajo, pero...

No sé, pedir un traslado a un sitio más tranquilito, ¿no?

-Es irónico.

Es justo lo que acababa de hacer.

Había pedido el traslado. -¿En serio?

-Una vez finiquitado el caso del Vigilante,

ya no tenía razones para quedarme en Distrito Sur.

-¿Ni siquiera por Miralles?

Ha venido todos los días a verte.

-Ojalá significara algo, pero...

si lo ha hecho es por compañerismo.

Supongo que, después de lo que hubo entre ella y yo,

ella me considera algo así como un amigo.

Pero a mí me cuesta más, sinceramente.

-¿Te habías hecho ilusiones?

-Sí.

Estoy viendo dónde metérmelas.

(ELLA RÍE)

-Pues...

razón de más para que pidas ese traslado.

¿Qué tal te suena Tarragona?

-¿Quieres volver a tenerme cerca?

-Bueno, no me parece tan mala idea.

He estado a punto de perderte para siempre

y eso cambia la perspectiva de las cosas, ¿no crees?

-Hola, comisario, ¿qué le pongo?

Agua y un pincho de tortilla. Muy bien.

El agüica se la pongo ya y el pincho ahora se lo llevo.

Tengo una que va a salir ahora mismico.

Gracias.

¿Por qué querías que nos viéramos aquí?

Porque lo que te voy a contar no es oficial todavía.

Escucha, Paula:

vengo de Jefatura. Pero tranquila,

tenía una reunión por el tema de Ramiro Infante.

Y he aprovechado para preguntar por lo tuyo.

Pues no sé si quiero oírlo, la verdad.

Pues no te cuento nada, ya te lo comunicarán ellos.

No, venga, cuéntamelo.

Paula,

te van a exonerar de toda culpa.

Tu actuación fue proporcional al riesgo existente.

Me lo ha adelantado un viejo conocido.

Madre mía, qué alivio.

Te dije que no te preocuparas.

Es que era justo lo que necesitaba,

que una persona de fuera valorando objetivamente los hechos

dijera que no tuve más remedio que matar a Infante.

Paula, eso fue exactamente lo que pasó.

Deberías estar orgullosa.

Tu actuación me salvó la vida. A mí, a saber a cuántos más.

Cuando detengamos a Ramiro Infante te propondré para una medalla.

No, no necesito ninguna medalla.

No me siento orgullosa de haber matado a Lucas.

Pero me alivia que Régimen Disciplinario

me haya exonerado. A ver si duermo más tranquila.

Aunque sabiendo que Ramiro está suelto, no sé yo.

Vaya, veo que mis intentos por tranquilizarte

no te hacen sentir segura.

No del todo, la verdad.

Se va a enterar de quién mató a su hijo y va a ir a por mí.

No sé,

quizá debería plantearme lo de ponerte escolta.

¡No! Dijimos que seguiría trabajando con normalidad.

No ha trascendido que maté a Lucas.

No, solo lo sabe un círculo reducido de personas

y vamos a mantener tu anonimato.

Pero sí te voy a poner seguridad.

Para que estés más tranquila,

no porque crea que Ramiro vaya a ir a por ti.

Que no, tío, que no.

Llevar seguridad sería como llevar un cartel

diciendo que maté a Lucas.

Superaré mis miedos y ya está.

Es lo que esperaba oír.

Pero, escucha:

una cosa es ser valiente y otra hacerse el valiente.

Si lo necesitas, me lo dices.

Vale, te haré caso.

María, ponme otro pincho de tortilla que me ha entrado hambre.

-Me habías dicho que tenías el estómago cerrado.

-Sí, es que mi tío me ha dado una buena noticia de trabajo.

-Pues ya va siendo hora de que den alguna buena noticia,

porque llevamos una racha...

-Hola, inspector.

-¡Bueno, bueno! ¿A qué debemos este honor?

-Tengo información sobre Félix Muñoz.

-¿De qué se trata?

-Me llamó para pedirme dinero.

No me contó nada del atraco.

Solo que necesitaba esconderse.

-¿Y cuándo le ha llamado? -Anoche.

Cuando vinieron a preguntarme no sabía nada.

-Muy oportuno.

-Y verdad. Cuando le llamó yo estaba delante.

-¿Y qué hizo usted? ¿Le dijo algo?

-Sí, que estoy sin blanca, que no podía ayudarle

y que no me llamase más, no quiero líos.

-¿Y lo ha consultado con su almohada antes de venir?

¿O lo ha consultado con alguien más?

Podría haber venido antes. -¿Tú de qué vas?

-Vamos a calmarnos todas.

-Que se calme su compañera.

Nosotras venimos de forma voluntaria.

-Yo estoy muy calmada.

-Lucía pagó su pena, esto no se lo merece.

-No quiero líos con la justicia.

Tengo un trabajo y quiero llevar una vida tranquila.

-Yo solo digo que me parece curioso

que esta mañana he visto a Eva, que no sabe nada de esto,

y me ha dicho que no me pasara a la mensajería.

Y ahora me manda a su empleada para contarnos...

nada, porque no nos está contando nada.

-¿Si les digo dónde encontrar a Félix me dejarán en paz?

-¿Le dijo dónde estaba?

-No, pero puedo imaginármelo.

Busquen aquí.

-¿Qué es eso?

-Una cochera que usan de trastero. Está a nombre de su hermana.

Félix va allí cuando necesita esconderse.

-Lo comprobaremos. Muchas gracias por su colaboración.

-Espero que no me molesten más con este tema.

Y no le digan nada a Álex.

-Descuide.

-Qué bien, tienes lo que querías.

-No. Falta de tenerlo.

-Creo que miente sobre la hora de la llamada,

pero por lo demás es sincera.

-¿Por qué ese tanque de sinceridad?

-Mientras sirva para cazar al pájaro...

A ver si tenemos suerte.

-Señorita, creo que necesita ayuda, no sé.

-Los caballeros están pasados de moda.

-Yo lo hago porque tengo alma de botones.

-¡Ah!

Pensaba que te encargabas del mantenimiento.

-Bueno, hago de todo. Soy como comodín.

Puedo estar arreglando un baño, subiendo maletas, de todo.

-Suena muy bien.

-Es broma, ¿no?

-¡Que no, de verdad que no!

Me parece muy bien.

Porque no te aburres, haces un poco de todo.

Y además ves los resultados rápido.

Y eso me parece interesante.

Sobre todo cuando tiene que ver con que la gente se sienta a gusto.

-Yo soy especialista en hacer feliz a las personas.

-Pues igual me voy a tener que quedar en el hotel una noche.

-Qué buena idea.

E igual yo te puedo hacer un precio de amigos, ¿sí?

-¿Y a quién contacto para que me den ese precio?

-A la de recepción le preguntas por mí.

-Vale.

O me das tu número de teléfono y nos dejamos de rodeos.

-Esa es muchísimo mejor idea que la otra.

697... -697.

-9929...

Disponible siempre.

(Llamada)

Esa soy yo.

Y me puedes enseñar el barrio.

Y podemos ir a cenar.

-Qué buena idea. -"Chloe", con "h".

-Me encanta lo de la "h".

-Angelito.

-¿Qué pasó, mi Dani?

-¿Me puedes explicar qué ha sido eso?

-¿El qué?

-Te vi pasándote el teléfono con Chloe.

-Sí. ¿Cuál es el problema?

-De todas las chicas del mundo tiene que ser mi compañera.

-Pero, Dani, ya viste que entre ella y yo...

hay un "feeling" ahí que nos estamos muriendo.

¿Cómo voy a renunciar a eso?

-Primero: tú tienes "feeling" con todas.

-No. -Y segundo:

te lo pido por favor, Ángel.

No quiero tener que mentirle a alguien otra vez por tu culpa.

Por eso me tuve que conseguir otra compañera.

-¿Por qué le vas a tener que mentir si le dije la verdad?

Sabe todo lo que hago en el hotel.

-Ah, sí. ¿También sabe de tu otro trabajo?

-No. Nadie sabe de eso ni lo sabrá.

-Ese es el problema: siempre tienes algo que ocultar.

Ángel, lo digo en serio: Chloe es mi compañera de piso.

Y es muy maja,

así que te voy a pedir que seas sincero con ella

y que te dejes de meter en líos por ligues

y por cualquier otro motivo. ¿Vale?

(LAMENTA ALGO ININTELIGIBLE)

-Un ratito de charla y te relajas.

-¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras por mi local.

-Solo venimos a tomar una copa, sin problemas.

-Por eso lo digo, porque no quiero problemas aquí.

-Ahora trabajo en la mensajería. No necesito robar carteras.

-Y hemos tenido un día de mierda. Relaja un poco.

-¿Día de mierda por qué? ¿Pasa algo que tenga que saber?

-No, que a ti te interese, no.

¿Nos atiendes o vamos a otro sitio?

-Anda, vámonos. No estoy para broncas.

-Vale. -Está bien, está bien.

Os pondré algo. Sentaos ahí.

¿Qué os apetece tomar?

-¿Qué nos recomiendas? Algo que nos levante el ánimo.

-No sé, si necesitáis levantar el ánimo,

¿os parece bien un Tom Collins? Si os gusta la ginebra.

-Y a quién no.

-Pues que sean dos. -Estupendo.

-¿Ves? Este tío es un bocas. Pero tiene buenos cócteles.

-Ya pueden ser potentes.

No dejo de pensar en Félix.

¿Le habrán pillado ya? -Yo qué sé, Lu,

igual sí, igual se escondió en otro sitio.

Tranquila, tú has hecho lo que tenías que hacer.

-Es un buen tío, te lo prometo.

Muy mal estaría para pegarle un tiro a ese taxista.

-Sus razones tendrá, supongo; y tú las tuyas,

pero no te puedes hacer cargo de la mierda de otros.

-Tu hermana tampoco me ha dejado muchas opciones.

Necesito conservar el curro en la mensajería.

-Eva es así, ya la conoces:

te exige mucho, te deja preguntar poco...

-¿Y te compensa?

-Es mi hermana, ¿qué te voy a decir?

Va, no te comas la cabeza.

-Muy bien, aquí tenéis. -Qué buena pinta.

-Espero que os guste. -¿Está cargadito?

-Pues sí, lo he cargado bastante

porque decíais que teníais un día de mierda.

Pues nada, venga, a volar.

-Pues entonces... salud.

-Salud.

-Hola. ¿Qué te pongo de beber? La guapa ya ha pedido cena.

-Una sin. -Muy bien.

Ahora os lo traigo, chicos.

-Tengo algo. -¿Qué?

-Mi intuición era buena.

-¿Riezu?

-Le he trincado con el carrito del helado.

-¡Toma! -Repostando en una gasolinera.

La noche de autos.

A 40 kilómetros de Albacete, en la Roda.

-Eso es genial.

-Sí, mira.

-Es él, se le ve perfectamente.

-Sí, es una ampliación.

Lo que me ha costado conseguir algo del tramo Madrid-Albacete.

Hay más de 20 gasolineras. -¡Es genial!

¡Este fin de semana te invito a lo que quieras!

-Me lo he ganado.

-Esto demuestra que mentía, que no fue a trabajar esa noche.

-Estaba volviendo de Madrid sobre las 18:30, así que...

Por cierto, el coche no era el suyo.

Estaba a nombre de un tal... Juan Pedro Esparza.

-Por eso no le importó que registráramos su coche.

-Y dejó el móvil en el trabajo

para que la geolocalización saliera en Albacete.

Se creía que lo tenía todo previsto. Le falló la gasolina.

-Y no pensó que íbamos a ir a por él.

-No, pero eso es porque...

Porque tú eres muy buena.

-Tú también eres muy bueno.

Dame un minuto, que llame a los compañeros de Albacete

para que le detengan.

-Que sepas que quiero mi cena.

-Hola, buenas noches. Soy la oficial Muñoz.

-Para una hija es difícil ver a su padre con otros ojos,

pero es que Enrique era guapísimo.

Y tenía una personalidad arrolladora.

-Por eso te lo digo, por la personalidad.

-No era fácil convivir con él, tenía un carácter controlador.

La frialdad que tenía en los negocios la perdía,

y se ponía celoso sin motivo.

-¿En serio? ¿Celoso y controlador?

-Los celos acababan en discusiones.

Recuerdo una enganchada que tuvimos por culpa de Abel.

Yo nunca tuve nada con él, pero tu padre pensaba...

¡yo qué sé!

Oye, ¿qué es de Abel?

Deja eso, que solo es hielo.

Bea...

Bea,

¿le ha sucedido algo a Abel?

-Abel está muerto.

-¿Qué?

¿Qué dices?

-No te puedo contar más. Lo siento.

-Pero Abel estaba trabajando con tu hermana.

¿Ha tenido ella algo que ver en esto?

Bea, solo quiero entenderlo.

El tío le salvó la vida a mi hermana. De no ser por él...

-¿Y no pudo evitarlo tu hermana?

-¿Qué va a evitar? ¿Qué va a evitar, Lu?

Iban a por ella. Si no llega a ser por Abel...

-Ya.

Muy propio de él.

-Pero mi hermana dio con el tío y se encargó de él.

-¿Qué quieres decir? ¿Que tu hermana...?

-Esto va así.

Hay que tomar decisiones difíciles.

No creas que papá nunca hizo algo así.

-Supongo que es el precio que ha pagado tu hermana

por hacerse la fuerte

en un mundo de hombres. (ASIENTE)

Pero tú, Bea...

-Yo apoyo a muerte a mi hermana con esto.

Esto va así: o comes o te comen.

El problema se corta de raíz. Si no, luego se te viene encima...

y es un lío.

-¿Tú has estado implicada en alguna de esas muertes?

-No, de momento no.

O sea, un día entré en la mensajería y...

y vi que mi hermana se había cargado a un tío.

No sé, me acostumbraré, supongo.

-¿Es eso lo que quieres, acostumbrarte a eso?

-Va, Lu, vamos a cambiar de tema.

-Beatriz...

lo tuyo era robar carteras y vivir sin preocupaciones.

Cariño, esto es otra liga.

-¿Y Bea no puede jugar en esa liga porque no está a la altura?

Porque no está preparada.

¡Por favor!

Me he criado viendo a mi padre, lo llevo en la sangre.

-Conmigo no tienes que hacerte la fuerte.

-No me hago la fuerte, Lu. Soy fuerte, muy fuerte.

Mucho.

No quiero beber más. Cuando quieras, nos vamos.

-Vale.

(Sirenas lejanas)

(RESOPLA)

(Llaman a la puerta)

-Perdón por las horas. ¿Tiene un minuto?

-Supongo que sí. ¿Qué pasa?

-Hemos detenido a Félix.

-La he llamado, pero no me cogía el móvil.

-Lo tenía apagado. Necesitaba desconectar.

Supongo que me temía esa noticia.

-Igual no debería haber venido.

Pero cuando alguien no coge el móvil me saltan las alarmas.

Defecto profesional.

-Pobre Félix.

¿Ha preguntado por mí?

-No, no sabe que hemos llegado a él gracias a usted.

No presentaremos cargos por haberlo encubierto.

-Es un detalle, gracias.

-¿Puedo preguntarle por qué le delató?

¿Qué le hizo cambiar de opinión?

-Es lo que toca.

Si quiero dejar de ser una delincuente

debo alejarme de eso.

-Pues muy bien. Ha hecho lo correcto.

Imagino que no debió ser fácil.

-Voy a ver si encuentro por ahí

algo que me haga olvidar que soy una chivata asquerosa.

-Félix iba armado.

Casi mata a una persona. Así que ha salvado una vida.

-Gracias por los ánimos.

-Hay que ver

cómo deja de tratarte la policía como a una delincuente

en cuanto empiezas a colaborar.

-Bueno, me iré y la dejaré tranquila.

Pero antes quiero comentarle una cosa.

Si de verdad quiere seguir el buen camino,

aléjese de las Velasco.

-Ya me extrañaba tanta amabilidad.

¿Qué es lo que tiene contra ellas?

-Usted las conoce desde hace años.

Creo que las dos sabemos de qué estamos hablando.

Esa mensajería no es lo que parece.

-Yo solo he visto paquetes y repartidores yendo y viniendo.

Pero, ahora que soy una chivata profesional,

si veo algo...

sospechoso, iré corriendo a la comisaría.

-Pero una cosa es delatar a un ex

y otra cosa es las Velasco.

Hágame caso, salga de ahí cuanto antes.

(SUSPIRA)

(Llaman a la puerta)

¿Qué más quiere?

Hola, Joaquín.

-Hola. ¿Pensabas que era la policía esta?

-¿Me estabas espiando?

-No, es que me han dicho en recepción

que una policía había preguntado por ti.

-Ya, ya.

Y esperabas que me sacaran esposada, ¿no?

-Pues no, y celebro que no haya sido así.

-Para tu información,

ha venido a darme las gracias por colaborar con ellos.

Les he ayudado a detener a un delincuente peligroso.

-Me alegra escuchar eso.

Y perdóname, de verdad, lo siento mucho.

Perdona, no tendría que haber pensado mal de ti.

No sé, se me ocurre...

¿Te invito a una copa de desagravio?

-A lo mejor, si es en un sitio tranquilo...

-Donde tú quieras.

-No sé. ¿Te apetece aquí?

Si te apetece.

(Timbre)

-Hola.

Pasa.

Tenemos la casa para nosotros solos.

No pensaba que llamarías tan rápido.

Me gustan los chicos con iniciativa.

-No, vengo a aclarar las cosas contigo.

-Yo pensaba que ya estaban bastante claras.

-Mira, lo siento, pero no puedo seguir con esto.

-A ver, esta mañana tú me das tu número de móvil,

y yo te mando un mensaje.

Y tú me mandas un mensaje.

Y tú a mí me gustas. Y yo a ti te gusto, ¿no?

-Pues sí. -¿Y cuál es el problema?

-Mi hermana.

-¿Dani? ¿Qué tiene que ver ella con esto?

-Pues son compañeras de piso

y si esto sigue fluyendo...

-¿Y qué importa eso?

-Mira, tú a mí me gustas, es evidente.

Pero igual lo nuestro es un rollito así pasajero.

-Eh, vale. Yo no estoy buscando marido.

-No, ya sé, ya sé. Pero ¿si se tuerce esto, qué?

-Vale.

¿Y lo puedo decidir yo o lo habéis hecho los dos?

-No, Dani no sabe nada de esto.

-¡Venga, por favor, Ángel! Has venido en plan honesto,

pues di la verdad.

Te ha dicho que pases de mí. ¿Sí o no?

Ella jamás me pediría algo así.

-Ya. Ya.

Pero no le hace gracia que nos enrollemos, ¿no?

¡Si es que lo vi el otro día en la cena aquí!

-Está bien, no le hace nada de gracia.

Pero no quiere que te haga daño.

-¿Y si la que te hace daño soy yo?

-No, eso tampoco.

De verdad, hombre, no te lo tomes tan en serio.

Si nosotros queremos pasar un buen rato,

tu hermana no es nadie para intervenir, en serio.

-Mira, yo ya vine y te lo dije mirándote a los ojos.

Pero me tengo que ir como un caballero. Adiós.

-No.

(NIEGA)

Porque no te veo de los obedientes. ¡Es que no te pega nada!

No, en serio. Y a mí

lo que me pasa es que, cuando me prohíben algo,

me dan más ganas de probarlo. ¿A ti no?

-Lo estás poniendo muy difícil, ¿eh?

-O muy fácil, según cómo lo quieras ver tú.

-Es que no me quiero meter en problemas ya.

-Es que no te vas a meter en problemas.

Porque mira, Dani no está.

Y además va a llegar tarde.

Y no se tiene por qué enterar porque yo...

Yo no se lo voy a decir.

¿Y tú? ¿Se lo vas a decir tú?

-¿Yo? No, no le voy a decir nada.

-Yo tampoco. -Nada de nada.

-Yo tampoco le voy a decir nada.

-¿Y cómo es tener dos hijos con dos exmujeres diferentes?

-Bueno, pues es caro, es complicado...

Pero no los cambiaría por nada del mundo.

-¿Qué años tienen?

-El pequeño tiene ocho y la mayor ya es una mujer,

va a la universidad.

La verdad es que crecen muy deprisa.

¿Tú no tuviste hijos?

-Creo que me hubiera gustado,

pero no se dieron las circunstancias.

-Ya lo siento.

-Fui algo parecido a una madre con las hijas de mi pareja anterior.

Pero no ha supuesto una frustración. La vida viene como viene.

-Supongo que...

Es la forma más inteligente de tomárselo.

-¿Te parezco inteligente?

-Sí, mucho.

Y muy atractiva también. -Gracias.

-También tengo suerte de que no eres rencorosa.

-Has tenido suerte, hoy tengo un día sensible.

-¿Ah, sí? ¿Ya me has perdonado el plantón que te di?

-Lo malo no fue el plantón,

sino los prejuicios, Joaquín.

Pero me gustan los hombres que saben pedir perdón.

-Perdón.

-Y que me hagan reír.

-¿Algo más que busques en un hombre?

-Que sepan callar a tiempo.

-He sabido que Miralles está organizando

la investigación de Ramiro con la Guardia Civil de Jaca.

¿Alguna novedad?

Uno de los empleados del cementerio, antes de cerrar,

vio a un encapuchado ante la tumba de la familia Infante.

-Te estoy hablando de mí, de nosotros.

¿Por qué no vienes a Tarragona y lo intentamos de nuevo?

-No sé qué decir.

-Ese es el problema,

que solo quieres demostrarle que estás a la altura.

-Sí, se lo quiero demostrar porque quiero que tenga claro

que soy muy válida para el negocio. Y que los tengo bien puestos.

-¿Y si eso supone...

tener que matar a alguien?

Los testigos de Tordal y de Jaca no se mueven de donde están.

Así que no hay prisa.

Pero Ramiro sí se mueve

y, si no nos damos prisa, se nos escapará.

Lo primero que haré cuando salga es ir a la comisaría.

He hablado con Bremón y Jefatura para anular mi traslado.

-Tu padre os educó para seguir sus pasos.

Pero su vida y su familia tendrían que haber sido otras.

-He dicho que eso no se tocaba.

-No me lo puedo creer, ¡Chloe se robó la ropa

y tomó las fotos en mi casa! Este es el sofá de mi casa.

-¿No deberías estar currando?

-Sí, pero me he venido a ver si no me habían robado nada.

-¿Qué habrías hecho?

-No me he visto en esa situación.

No me he parado a pensar en tener hijos.

No sé.

-Ahora mismo voy a comprar tu silencio.

Con esto...

o con esto.

-¿De verdad estás amenazando con matarme?