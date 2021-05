Saber y ganar - 12/04/21

(Música)

Bienvenidos, amigos espectadores, aquí está ya "Saber y Ganar".

Nueva semana, encantadísimos de acompañarles todo el equipo.

Hoy es día de sorteo, uno de ustedes

puede conseguir esos 3000 euros de la Pregunta Exprés.

Vamos a saludar ya a los tres concursantes.

Hoy con Eder, David Roca y David Díaz.

¡Bienvenidos!

Saludamos a Eder García Periñán, segundo programa.

Eder, ¿qué tal?

Segundo programa y a ver si son muchos más.

Sí, que sean muchos, que pongamos un cero detrás del dos,

que llegue a 20. Y así sucesivamente.

Claro que sí. De Alcalá de Henares, Madrid.

Así me gusta, con ganas.

Es promotor comercial. Exacto.

Que sean muchos programas y que suba el marcador. Suerte.

Gracias. Tenemos hoy temas muy interesantes.

Tenemos a David Roca, que todavía no es Magnífico,

pero le gustaría llegar a Magnífico como su tocayo David Díaz.

¿Qué tal, David? Muy bien.

Vayamos programa a programa. Ah, ya se le ha pegado.

Lo del Cholo de su compañero.

De Baix, de Tarragona, ingeniero técnico informático.

1610, David, hoy es el cuarto programa.

Sí.

Y tendremos otra pista en la Parte por el Todo.

Ánimo, suerte. Que vaya todo bien. Muchas gracias.

David, Díaz, aquí está el Supermagnífico.

136 hoy. Bravo, enhorabuena.

Gracias, Jordi. Buenas tardes.

Muy bien, 123.880. Muy contento.

Esperando la segunda pista. A ver.

Supongo que la necesitan. Hemos dado algunas vueltas

este fin de semana por Burgos y Zaragoza,

pero no hemos llegado a ningún otro camino.

Mira qué bien, han podido salir un poco.

Bueno, vueltas mentales, nada más. Claro que sí.

Pero la imaginación, ¿verdad? Es lo que nos queda ahora mismo.

Nos queda imaginación siempre, buena, positiva.

Supermagnífico, suerte. Feliz programa.

Gracias. Marcadores a cero, todos iguales.

Juanjo Cardenal, una gran semana, tenemos ya hoy el inicio

y grandes programas. Tenemos grandes programas.

Vamos programa a programa, como decía el concursante.

Llevamos así más de 24 años.

Y vamos a seguir así, programa a programa. ¡Ah, bueno!

Con la segunda pista tampoco se hagan demasiadas ilusiones,

que es la segunda.

Lo que sí les recomendamos es que estén atentos

a otra de las pruebas del programa

en el momento en que tendremos música,

unas canciones para después de una guerra.

Un tema interesante.

Ya batería de Sabios, tenemos los marcadores preparados.

Eder, suerte, a responder. Tiempo.

Mikel Erentxun y Diego Vasallo formaron el grupo de pop rock...

Duncan Dhu. Correcto.

"El gato negro" y "El escarabajo de oro"

son cuentos de...

Allan Poe. Correcto.

Los compartimentos del estómago de los rumiantes

son panza, redecilla, libro y...

Cuajar. Correcto.

¿Cuántos raíles tiene un ferrocarril de cremallera?

Tres. Muy bien, correcto.

Los Globos más deseados por los profesionales

del cine y la televisión son de...

De oro. Correcto.

¿Cuál es la única catedral de España consagrada por un papa?

La Almudena. Correcto.

¿La final de qué competición estadounidense

es conocida como Super Bowl?

NFL. Correcto.

¿Qué país europeo es llamado coloquialmente el Hexágono?

Francia. Correcto.

Según el refranero español, ¿qué es lo que no mueve molino?

Agua pasada. Sí, señor. Correcto.

¿Qué país del sudeste asiático es el más oriental

de la península de Indochina?

Tailandia. No es correcto. Cambio.

¿Cuál de estas películas de Luis Buñuel

es una adaptación de una novela de Benito Pérez Galdós?

"Viridiana". No es correcto. Cambio.

¿Qué cantautora española ha publicado varios discos

con títulos lunares como "Lunas rotas",

"Luna nueva" y "Ocho lunas"?

Rosana. Correcto.

¿En qué idioma le está dando las gracias a alguien

que le dice "shukraan"?

¿En árabe? Correcto.

¿Qué compositor fue contemporáneo de Isaac Newton?

Bach. Correcto.

El Puente Nuevo es a París

lo que el Puente de las Cadenas es a...

Praga. No es correcto. Cambio.

¿A qué cultura precolombina pertenece la Piedra del Sol,

una calendario solar y estelar?

Azteca. Correcto.

¿En qué ciudad está la capilla real

donde descansan los restos mortales de los Reyes Católicos?

Granada. Correcto.

¿Sobre qué soporte pintó Picasso el "Guernica"?

Lienzo. Correcto.

¿Qué banda británica de rock nacida en 1976

lidera Robert Smith?

The Cure. Correcto.

¿Cuál es el oficio del limeño Alfredo Bryce Echenique?

Político. No es correcto. Cambio.

¿Qué especia es el ingrediente característico del goulash,

un estofado de carne originario de Hungría?

Pimentón picante. Correcto.

¿Qué es el Nevado del Ruiz en los Andes colombianos?

Un volcán. Correcto.

¿Qué Enrique fue el fundador de la Casa Tudor?

Enrique VI. No es correcto. Cambio.

¿Qué elemento químico metálico es el azogue?

Mercurio. Correcto.

¿En qué provincia española se alza el arco romano de Cabanes?

Castellón. Y punto. Uno y dos.

Y punto, efectivamente. Castellón.

Con el arco romano de Cabanes ahí nos hemos quedado

en esta batería de Sabios.

Atención, Eder. Vamos al sudeste asiático, Juanjo,

porque buscábamos un país, el más oriental.

De la península de Indochina no es Tailandia, sino Vietnam.

Ya lo sabe, Vietnam, con unos paisajes extraordinarios.

David Roca, ¿qué ha ocurrido? La película de Buñuel

que buscábamos, Juanjo, es... Adaptación de Galdós, "Tristana".

No "Viridiana", "Tristana". La gran adaptación de Galdós.

Puente de las Cadenas, David... Budapest.

Lo confundió con el de Carlos. El de Carlos.

El puente de Carlos. Budapest el de las Cadenas.

Claro, sobre el Danubio, el Puente de las Cadenas.

Atención a los marcadores: tenemos a David Roca 40 puntos,

David Díaz 100 y, atención, Eder García con 260

en estos momentos en primera posición.

Aquí tenemos ya las Preguntas Calientes

en forma de temas, sí, hay diez.

Muy bien, pues ese es el menú.

David Roca decide el tema y a quién lo envía.

Estoy intrigado con kaiseki, se lo mando a Eder.

A Eder.

Eder, ¿qué tal la comida japonesa? ¿Le gusta?

Sí. A ver si le suena el tema.

El kaiseki es una comida tradicional japonesa.

Suele estar compuesto por una gran variedad de platos

cada uno con ingredientes distintos:

carne, pescado, hortalizas, sopa, etc.

Y con el paso del tiempo el kaiseki se ha hecho cada vez más complejo.

Al principio no era más que un pequeño aperitivo

que se servía para acompañar, ¿qué? ¿Qué?

¿Sake? No es correcto. Rebote.

¿El té? El té, para la ceremonia del té.

Claro, en Japón, la ceremonia del té.

Por lo tanto, rebote, David Díaz, ahí están esos 100 puntos.

Y a elegir un tema, "arigato".

Están curiosos algunos temas. Sí.

A ver quién es Mariana, se la mando a mi tocayo, David Roca.

Es una Mariana muy famosa, muy conocida.

Quizá están pensando en ese apellido.

Y Mariana en el teatro...

"Mariana Pineda", una de las obras de teatro

más conocidas de Federico García Lorca,

está basada en la vida de Mariana de Pineda Muñoz,

ejecutada durante el reinado de Fernando VII porque en su casa

se encontró, ¿qué? ¿Qué?

¿Una constitución? No es correcto. Rebote.

Paso. Rebote.

¿Unas tijeras? No es correcto.

Una bandera con las palabras libertad, igualdad y ley

a medio bordar. Leo entre comillas:

"Señal indubitada del alzamiento que se forjaba".

El caso es que Mariana Pineda fue condenada a muerte y ejecutada.

Su ejecución, en vez de amedrentar a los liberales,

la convirtió en una mártir de la causa

y en un símbolo de la lucha por la libertad.

Esa bandera a medio bordar. Eso lo podíamos ver también

en la serie de TVE, la espléndida serie.

Nadie dio la respuesta. David Roca, un tema.

Por asignación, a buscar un tema.

Que no suene mal, pero mando a paseo a David.

(RÍE)

No va a sonar mal, David Roca, porque va a pasear por Madrid.

Huy.

El Paseo de Recoletos es uno de los jardines públicos

más antiguos de Madrid.

Empieza en la Plaza de Cibeles y termina en la de Colón

y en medio hay una estatua de don Ramón María del Valle-Inclán.

Cada 27 de marzo, Día Mundial del Teatro,

esta estatua se adorna con una prenda.

¿Cuál es? Una bufanda.

Una bufanda, para más señas, blanca. Correcto.

Una bufanda blanca, efectivamente.

Muy bien ese paseo en Madrid y esa estatua.

Día Mundial del Teatro, lo hemos recordado otra vez.

100 puntos, David Díaz. David, a enviar.

Vamos a tomarle medidas a Eder.

Tomar medidas, atención, con precisión.

Dígame cómo consiguió Tales de Mileto

medir con precisión una pirámide durante uno de sus viajes a Egipto.

¿Cómo lo consiguió Tales de Mileto? Rebote.

David, ¿con? ¿Con un triángulo y una cuerda?

No es correcto. Rebote.

Midió su sombra y aplicó cálculos trigonométricos.

Sí, señor, esperó a que su sombra midiera exactamente como él

y entonces midió el tamaño de la sombra de la pirámide

para averiguar su altura.

Muy bien esa respuesta de rebote, David, efectivamente.

Si es que calcular es lo suyo, tomar medidas.

Ahora a enviar un tema, Supermagnífico.

A ver si David Roca es mañoso, vamos a comprobarlo.

Mañoso, mañoso.

Nos acercamos a la naturaleza porque tenemos el buitre mañoso.

El alimoche es una especie de buitre

notable por ser uno de los pocos animales

que utilizan herramientas.

¿En qué circunstancia concreta lo hacen?

Para partir un hueso o un huevo. No es correcto. Rebote.

¿Para cazar alguna presa? No es correcto. Rebote.

Coge las presas y las lanza contra las rocas

para que se parta la comida y pueda comerla.

No es correcto, es todo lo contrario.

Toma una piedra con el pico y la lanza sobre los huevos

para romperlos y alimentarse.

Era el protagonista este alimoche de un episodio

de "El hombre y la tierra" de Félix Rodríguez de la Fuente

titulado "El buitre sabio".

Efectivamente, lo recordamos, "El buitre sabio".

Hemos recordado a Félix. David Roca, por asignación,

a elegir un tema. Ánimo, a ver si le llega de rebote

que tiene solo diez.

¡Al abordaje! a David.

David Díaz, está claro con este título.

# Una de piratas... #

¿Qué nombre recibían los piratas que en el siglo XVII

atacaban las colonias y barcos españoles

en el mar de las Antillas?

Filibusteros. Filibusteros, correcto.

Sí, señor, filibusteros y 100 puntos, David Díaz.

Ahí está en primera posición.

Ahora a enviar un tema.

Quedan pocos.

David no ha sido mañoso, a ver si Eder es un jabato.

Eder, tenemos jabato.

Jabato en este caso es héroe de cómic.

El Jabato, héroe de cómic cuyas aventuras transcurrían

durante el dominio de Roma en Hispania,

tuvo un compañero muy especial,

un poeta griego, de Mileto para más datos,

que martirizaba al protagonista con sus interpretaciones poéticas

normalmente acompañadas por una lira

y cuyo nombre aludía a su extrema delgadez.

¿Cuál era el nombre de este poeta?

Rebote.

Rebote.

Delgadín de Mileto. Delgadín.

Delgadín de Mileto, el famosísimo Delgadín.

Fideo.

Ay. Su nombre era Fideo.

Víctor Mora afirma haber situado esta historieta

73 años antes de Jesucristo, pese a que sea cristiano,

tras la muerte de Espartaco.

Pero no está demasiado claro de todos modos

porque la época exacta en la que vive El Jabato,

dado que en algún episodio se cita a Nerón,

en otro a Trajano; e incluso hay alguno

donde se nombra a un ficticio emperador Sulla.

Mientras que en aventuras más recientes se trata de Tito.

Ya lo saben, Fideo.

Nadie ha dado la respuesta.

Eder, le toca por asignación elegir un tema.

Vamos a mandar música a David Díaz.

David Díaz con buen jazz.

El pasado mes de febrero falleció uno de los grandes pianistas

de la historia del jazz.

A lo largo de su carrera logró 23 Premios Grammy

y compuso piezas que ya son clásicos,

como esta titulada "España".

(Música)

Gran pianista y maestro de la fusión musical y es...

Chick Corea. Armando Anthony Corea.

Obtuvo 23 Grammy y 67 nominaciones.

Nada más y nada menos, el gran Chick Corea

que actuó muchas veces en España en festivales de jazz.

En el Palau de la Música tuvimos ocasión

de escuchar la música del gran Chick Corea.

Muy bien, David Díaz, y 100 puntos, ahí están.

Y a enviar tema.

Vamos a ver qué queda, quedan... Quedan dos.

Solo dos. Arquitectura a David Roca.

David, arquitectura, atención,

en Italia, vamos a Italia, fíjense.

La torre inclinada de Pisa es el campanario más conocido

en todo el mundo.

¿Sabe decirnos cuántos grados está inclinada?

Cuidado, como los sábados, No Os Paséis.

Siete. No es correcto. Rebote.

25. No es correcto. Rebote.

Cuatro. 3,97 para ser exactos.

Y pese a su inclinación, que no llega a 25 grados,

sigue funcionando como campanario.

Y en su cima hay siete campanas afinadas

siguiendo la escala musical diatónica tradicional.

Muy bien esa respuesta, David. Ya decía, ¡no os paséis!

Eder, con 25 qué peligro. Exactamente.

Cuatro afortunadamente, no llega a cuatro,

como ha dicho Juanjo 3,97. David, 100 puntos.

Muy bien el marcador y a enviar el último tema

que ha quedado abajo. A ver si David Roca

se estrena con la geografía. Yo creo que sí.

Atención, vamos a América. David, escuche.

Estamos en EE.UU., pero...

¿Qué dos estados de los EE.UU. de América

no tienen frontera con ningún otro estado del mismo país?

Hawái y Alaska. Correcto.

O Alaska y Hawái. Tanto monta, monta tanto.

Muy bien, respuesta correcta y eso quiere decir

que gana 100 puntos David Roca.

Se estrenó el marcador, ahí está.

100 David Roca, Eder 200 y David 670.

Y llega ya Por su Obra lo Conocerán.

Atención, porque hoy Juanjo nos trae un libro muy especial

y de un valor incalculable.

Juanjo, esperemos que jamás caiga en malas manos.

Esperemos. Es el "Libro de las Puertas".

Sus páginas contienen la ubicación y el destino

de todas las puertas temporales del Ministerio del Tiempo.

Sin este manuscrito el Ministerio no podría existir,

de ahí su importancia, claro.

Y estuvo a punto de desaparecer en un incendio,

pero por suerte se salvó, no sin sufrir algunos daños.

¿Su autor quién fue?

Pues un prestigioso médico del siglo XV.

Un prestigioso médico del siglo XV, quédense con ese dato.

Ese libro importante, el "Libro de las Puertas".

Y los que hemos estado en el Ministerio del Tiempo

sabemos la importancia de ese libro.

Juanjo, vamos con las opciones, cuatro.

Vamos a ver si son ustedes fieles seguidores de esta serie.

Voy a preguntar quién escribió el "Libro de las Puertas".

¿Fue el rabino Abraham Levi?

¿Quizá el trastornado místico árabe Abdul Alhazred?

¿El alquimista Paracelso?

¿O es una obra del misterioso templario don Íñigo Montoya?

Tienen que descartar.

Sí, tienen que descartar, efectivamente,

David, no descartar el autor. ¿Qué tal, David?

¿Seguidor de "EL Ministerio"? Sí, recuerdo el capítulo.

Primero de la primera temporada que aparece todo esto.

El nombre no lo recordaba, pero hay una pista

que me lleva solo a él. ¿A quién va a descartar?

Como ha dicho que es médico y tal, voy a descartar a Paracelso.

¿Descarta a Paracelso?

David Díaz, ha hecho bien en descartar a Paracelso.

Muy bien. Eder, seguimos jugando.

Por su Obra lo Conocerán, hoy una obra muy especial.

Como ha dicho Juanjo, esperemos que jamás

caiga en malas manos este libro, el "Libro de las Puertas".

¿Qué tal, Eder? ¿Seguía "El Ministerio del Tiempo"?

La primera temporada solo.

Eso es muy importante, como acaba de decir su compañero.

En la primera temporada ya se explica esta historia.

Abraham Levi, Abdul Alhazred, Íñigo Montoya.

Voy a descartar a Íñigo Montoya. Íñigo Montoya,

el misterioso templario.

Bien, ha hecho bien.

También han descartado al alquimista Paracelso.

Bien, Eder. David Roca, solo quedan dos

y debe descartar quien no es el autor

de ese "Libro de las Puertas" tan importante.

Ya ve: Abraham Levi, Abdul Alhazred.

Una gran serie. Voy a descartar a Abdul Alhazred.

Al místico árabe. Sí.

¿Sí? Sí.

Lo descarta y deja al rabino Abraham Levi como autor.

¡Pues muy bien, David! Por su Obra lo Conocerán.

El rabino Abraham Levi escribió el "Libro de las Puertas".

Se lo cedió a la reina Isabel la Católica.

Y con él la monarca pudo crear

el primer Ministerio del Tiempo.

Fue creado por la reina Isabel la Católica.

Vamos, si lo sabré yo.

Por lo tanto, estoy muy feliz

de que hayan dado la respuesta correcta.

Claro que sí, Abraham Levi.

Han descartado bien y 100 puntitos, David Roca, en el marcador.

Eder también 100 puntos arriba y David Díaz.

Ahí están los marcadores, ¡alegres!

Por su Obra lo Conocerán.

Llega el Relevo, hay 1000 puntitos. Pero, atentos,

porque antes tenemos aquí ya la Pregunta Exprés

que ustedes están esperando porque hoy es día de sorteo.

Ahora el Relevo, Juanjo. ¿Cuántas preguntas tienes?

19. 19 preguntas, hay 1000 euros.

Y abre David Roca esta gran prueba.

Cuando quieras con la primera, por favor.

¿De qué país son los gentilicios rosarino, bonaerense y marplatense?

De Argentina. Muy bien, 200 puntos. De Argentina.

Segunda pregunta.

¿Por qué compositor siente auténtica devoción

Schroeder, el pianista amigo de Snoopy?

Chopin. Beethoven.

Beethoven. A cero el marcador.

Pues nada, marcador a cero.

Eder, estamos en la tercera, adelante con el relevo.

¿A qué familia de aves pertenecen los guacamayos?

Los loros. A los loros. Muy bien, 200 puntos.

(PARLOTEA) Los loros, correcto.

Cuarta pregunta. ¿Qué líquido se utiliza

para medir el tiempo en una clepsidra?

¿Mercurio? Agua, simplemente agua.

Claro. Ay, se ha ido ahí, lo sabía, claro.

Reloj de agua, clepsidra. Eder, marcador a cero.

David Díaz en la quinta.

¿En qué curiosa superficie

pintó el Bosco los "Pecados capitales"?

En un retablo, en madera. En una mesa.

¡Ay, es verdad, está en el Prado! Está en el Prado, efectivamente.

Ahora la recuerda. Ahora sí.

Claro, esa mesa con todos los pecados capitales,

ese dibujo del Bosco.

Cambio, David Roca de nuevo en el relevo.

Sexta pregunta.

¿Qué capacidad tiene una persona ambidiestra?

Que puede utilizar las dos manos indistintamente.

O los dos pies con la misma habilidad.

Muy bien, 200 puntos, correcta su respuesta.

Séptima. En ecología la regla de las tres R

consiste en reducir, reciclar y...

Reutilizar. Reutilizar.

Ya tiene 500, muy bien.

Octava pregunta. ¿Quién dirigió "Ed Wood",

el biopic sobre el considerado peor director

de la historia del cine?

Tim Burton. Tim Burton, sí, señor.

Ha llegado a los 1000. Johnny Deep era Ed Wood,

claro, que ha trabajado mucho con Tim Burton.

Muy bien, a mantenerlos. Novena pregunta.

¿En qué ciudad andaluza transcurre la historia

de "El amor brujo" de Manuel de Falla?

En... Granada. En Granada.

Aunque lo dude, en Granada. Sí.

Undécima pregunta. En la Armada,

¿cómo se denomina a un general de brigada?

Almirante. Contralmirante.

Contralmirante. General de brigada,

contralmirante en la Armada.

Ay, que ya tenía los 1000, David Roca, marcador a cero.

Juega Eder, atención, estamos en la undécima.

¿En qué parte del cuerpo podemos encontrar la materia gris?

En el cerebro. En el cerebro, 200 puntos.

Muy bien. Vamos con la duodécima.

Para que se decrete una ola de frío,

¿cuántos días consecutivos tienen que pasar

con temperaturas más bajas de lo habitual?

¿Cinco? Tres.

Con tres ya es suficiente para que se decrete una ola de frío.

Tres es suficiente. A cero.

Por lo tanto, marcador a cero y cambio, relevo.

Quedan menos preguntas, estamos en la decimotercera.

Juega David Díaz, juega el Supermagnífico,

a ver si pone la directa y llega a los 1000. Adelante.

El canal de María Cristina que atraviesa la ciudad de Albacete

desemboca en el río...

Júcar. Júcar. 200 puntos.

Decimocuarta.

¿A qué asociación cristiana de jóvenes

le cantaron los Village People? YMCA.

Sí, señor, correcto. Ya tenemos los 500.

Decimoquinta.

¿Con qué letra del alfabeto griego

se denominan los ácidos grasos poliinsaturados?

Omega.

Tenemos los 1000 y estamos en la decimosexta.

¿Qué composición poética utilizó Virgilio

para escribir las "Bucólicas"?

Égloga. Églogas, en plural, fueron varias.

Mantenemos los 1000. Decimoséptima.

¿En qué siglo se independizó India del Imperio británico?

En el XX. En el XX.

Los mantenemos. Penúltima.

Agosto de 1947, aquel 15 de agosto.

Atención, penúltima, Juanjo, a ver.

¿Qué cuadro atribuido a Francisco de Goya

es conocido también como "El gigante",

"El pánico" o "La tormenta"?

"Saturno devorando a su hijo".

"El coloso".

No. "El coloso".

"El gigante" era una buena pista. El Prado hoy me la está liando.

Sí. ¡Ay! Sí, qué pena.

No es "Saturno", ha ido muy rápido, David.

Es "El coloso", lo conocen en El Prado.

Atención, solo queda la decisiva.

¿Concentrado, David Roca? ¿A por los 200?

Porque esta es la última.

Celia Cruz fue la reina de la salsa.

Tito Puente fue el rey, ¿de qué instrumento?

De los timbales. De los timbales es correcto.

El gran Tito Puente, sí, señor.

El rey de los timbales llamado el rey de la música latina,

"the king of the Latin music".

Muy bien, David Roca, acaba de ganar 200 puntos.

¡Bravo, 200 puntos!

Estos son los marcadores: tenemos a Eder con 300,

David Roca 400 y David Díaz en primera posición, 770.

Atención, llega ya Última Llamada.

Juanjo, vamos a acercarnos a través del título

de aquella película que todos recordamos con mucho cariño.

Porque íbamos a los cines en 1976 a ver aquella película

de Basilio Martín Patino.

Sí, aprovechamos el título del documental

rodado por Basilio Martín Patino para esta prueba

en la que les presentaremos canciones vinculadas

de una u otra forma con grandes conflictos bélicos

con los que tendrán que relacionarlas.

Por lo tanto, canciones para después de una guerra.

Martín Patino nos hablaba de la guerra civil española.

Y hoy nosotros en esta prueba aquí están

las respuestas que identificarán nuestros concursantes

a través de esas músicas.

Una música relacionada con la Guerra Fría.

David, está en primera posición,

a mantener ese lugar.

Escuche la música y luego da la respuesta. Fíjese.

(Música)

(Música)

Precioso tema,

esta voz a usted le sugiere, ¿qué respuesta?

Guerra de Secesión. Guerra de Secesión.

No es correcto.

Pues esa respuesta no es correcta, David, ha perdido 100 puntitos.

David Roca, aproveche que hay bote.

Vamos a ver, escuche primero la música.

(Música)

(Música)

¿Qué le parece? Supongo que habrá escuchado...

Dice muchas veces "Spanish". "Spanish".

O sea, que Guerra Civil española.

La banda punk The Clash rinde homenaje

a los combatientes del Frente Popular

en su canción "Spanish bombs". Correcto.

Sí, efectivamente, lo escuchaba muy bien.

The Clash, "Spanish bombs".

David, respuesta correcta, Guerra Civil española,

y los 100 puntitos suben al marcador de David Roca.

500 en estos instantes

y está en la prueba de cálculo mental.

Eder, a mantener los 300.

Escuche esta música, primero escuche y vaya pensando.

(Música)

(Música)

Un tema muy conocido, fue número uno en muchos países.

¿Qué le parece? ¿Con qué respuesta lo relaciona?

Voy a decir la guerra de Vietnam.

Pues no es correcto.

Eder, no, la guerra de Vietnam no.

Qué pena, ha perdido 100 puntitos.

Lo siento, Eder, no era guerra de Vietnam.

Vamos a seguir jugando, es curioso el tema, es interesante.

Hay que relacionar las músicas con esas respuestas, esas guerras.

David, que hay bote, atento. Escuchamos otro tema.

(Música)

(Música)

¿Qué le parece este tema? Me ha parecido que sonaba un banjo,

voy a insistir con la guerra de Secesión.

La guerra de Secesión, estaba más claro ahora.

"Dixie", también conocido como "Dixie's Land",

llegó a convertirse en un himno nacional de facto

de los estados confederados del sur de los EE.UU.

durante, muy bien por su respuesta, la guerra de Secesión.

Ahora sí, ese sonido nos llevaba a la guerra de Secesión.

Y 100 puntitos que recupera David muy feliz,

ahí están en el marcador. David Roca, solo quedan dos.

Atención, David, escuche ahora esta música.

(Música)

(Música)

¿Reconoce quién canta? El Boss.

¿Y la respuesta? Guerra de Vietnam.

"War" es una canción producida en 1969

para el sello Motown

como evidente protesta contra la guerra de Vietnam.

Efectivamente, aunque las hemos escuchado,

es la poderosísima versión realizada a mediados de los 80

por El Boss, Bruce Springsteen, como ha dicho muy bien. Correcto.

Sí, aquí teníamos esta música relacionada

con la guerra de Vietnam, estaba aquí.

Muy bien, David. Atención, Eder, la última.

Piense con todo lo que se ha dicho ya, escuche.

(Música)

(Música)

Bien, ¿qué le parece?

Voy a decir Guerra Fría.

Primera Guerra Mundial. Es la I Guerra Mundial.

"One" es uno de los primeros éxitos de Metallica

basado en la novela y película de Dalton Trumbo,

"Johnny cogió su fusil", en la que se narra la historia

de un soldado de la I Guerra Mundial

que, tras ser alcanzado por un obús,

se despierta en una cama de hospital sin extremidades

y completamente ciego, sordo y mudo.

Sí, dura, "Johnny cogió su fusil".

Era la Primera, la Gran Guerra.

Y vamos a recuperar la primera música,

que ya sabemos que no se refería a la guerra de Secesión.

(Música)

"Los blancos acantilados de Dover"

se hizo muy popular entre los soldados británicos

que combatieron en la II Guerra Mundial.

Sobre todo, en la melodiosa voz de Vera Lynn,

fallecida, por cierto, hace pocos meses a los 103 años.

Qué bien cantaba Vera Lynn. Era la II Guerra Mundial.

Y era, como decíamos, número uno en muchos países,

lo volvemos a escuchar.

(Música)

Buen tema.

Scorpions alcanzó el número uno en una veintena de países

con "Wind of change",

considerada todo un himno de la Perestroika

y el final de la Guerra Fría. Por lo tanto, era la Guerra Fría.

Gracias, Juanjo. Hasta aquí hoy Última Llamada.

Marcadores: Eder, 100, Reto.

David, primera posición, Parte por el Todo.

Tendremos la segunda pista, a ver con la segunda.

Y, David Roca, hoy la prueba de cálculo mental.

Tenemos Más-Menos, sumas y restas,

o Calculadora tradicional.

¡Mire qué bonita, siete operaciones!

No la veo. ¡Está lejos!

¿Está lejos?

Siete operaciones y la posibilidad de conseguir un comodín

para el momento en el que usted vaya al Reto.

¿Qué prefiere?

Es una cantidad importante, pero me arriesgo con la tradicional.

¿La tradicional? Calculadora tradicional.

Aquí son 500 euros y si no se supera la prueba,

el marcador queda a cero. No es eliminatoria.

Pero si la supera, conseguirá un comodín.

David, ¿ha conseguido ya algún comodín?

Uno. Uno, tiene un comodín

de la Calculadora anterior que superó. De nuevo, atención.

Compañeros, preparad Calculadora tradicional.

30 segundos, cronómetro.

Dispuesto David Roca, señoras y señores, calculando.

Vamos a empezar con una resta, David, venga, ánimo. Suerte.

Tres, dos, uno... Adelante, tiempo.

113 menos 89.

24. Por 8.

192. Menos 66.

126. Entre 7.

18. Por 6.

6.

126. No, por 6.

118. Menos.

108. Más 63.

171. Campana y se acabó.

Ha sonado la campana, David. 171, sí, estaba a punto,

pero sonaba el gong de final y quedaba una operación más.

¡Ay! Lo siento.

Ha perdido tiempo en esa operación, ahí que era 108.

Y el marcador a cero, David, qué pena.

Que iba por el comodín, David, y esos 500 han volado.

A ver qué ocurre con la Parte por el Todo.

Así es el juego.

Y David Díaz está aquí, solo hay uno.

Qué lástima, ¿verdad? Una pena, pensé que lo sacaba.

Sí, todos lo deseamos fervientemente.

Segunda pista, 900 euros para la Parte por el Todo.

Juanjo, cuando quieras, nos recuerdas la primera.

Y están ya los concursantes con ganas de conocer la nueva.

Nos llevó a Burgos y Zaragoza, esta era la primera.

Hoy tengo algo más, claro. Ah...

Nos trajo rosas y tulipanes.

Qué bonito.

David Díaz, ahí en primera posición.

Hay 900, Parte por el Todo.

Ya sabemos que nos llevó a Burgos y Zaragoza.

Y nos trajo rosas.

Nos trajo rosas y tulipanes. Y tulipanes.

Alguien que pudiera introducir rosas en España

y tulipanes y pasara...

Por ir disparando, voy a decir Sabatini,

el arquitecto Sabatini.

De los jardines Sabatini en Madrid y otras obras que tenemos en Madrid

y quizá hizo algo en Burgos y Zaragoza que desconozco.

Y dentro de esos jardines quizá fue el primero

que introdujo rosas y tulipanes en esos jardines.

Se ha quedado con la segunda. La primera la he descartado

porque me he quedado despistado.

Va a seguir un ratito despistado. Vale.

Pues no, parece ser que no es el famoso arquitecto Sabatini.

Hay que ir al rebote. David Roca, que hay 900 euros,

si consigue la respuesta, imagínese qué bien.

Irían muy bien. David, diga.

No tengo nada claro, pero por decir algo y descartar.

La primera pista me lleva camino del Cid,

a la figura del Cid.

Pensaba que pudiese ser el libro de Arturo Pérez-Reverte, "Sidi".

Y la segunda que fuese un pasaje de alguno de sus libros.

Entonces el todo sería Arturo Pérez-Reverte.

Juanjo, ¿el libro del Cid de Arturo Pérez-Reverte?

Pues todavía no lo tiene claro, todavía no lo tiene claro.

No, David Roca, tampoco. Por lo tanto, otro rebote.

Eder, ¿qué le parece?

Ahora tenemos rosas y tulipanes.

Pues como los compañeros, bastante perdido.

Había pensado que a lo mejor una novela

que se desarrollase por Burgos y Zaragoza,

algo que tuviera ahí.

Pero no he encontrado ningún autor o autora que pueda decir.

Por lo tanto, el tema queda frío, frío, Eder.

Mañana serán 800 euros para los tres.

Juanjo, ¿tercera pista mañana? Sí. Voy a esperar hasta mañana, sí.

Hasta mañana, entonces todos tenemos que esperar a mañana,

al próximo programa, tercera pista y 800 en la Parte por el Todo.

Marcadores: David,

vamos a sumar a David los 770, al Supermagnífico,

y ahí está ese gran marcador. Pasa al 137.

Enhorabuena, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.

David Roca, sigue con los 1610 y a por el quinto programa.

Mañana a por los 1000 del Relevo. Suerte.

Eder, a por ese Reto.

Segundo Reto, Eder. Mucha suerte, mucha concentración.

Enseguida llega el Reto, ya está Juanjo con las definiciones.

Ahí está ese Reto, Eder. Tres, dos, uno...

Adelante, tiempo.

Conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad

que los caracterizan frente a los demás.

Paso. Estar al acecho.

Paso. Tímido, amedrentado.

Cohibido. Correcto.

Impulso que se da con fuerza

para apartar o mover alguien o algo.

Empujón. Correcto.

Dicho de un barco, salir del lugar en que estaba fondeado.

Zarpar. Correcto.

Poco vigoroso y eficaz.

¿Lento? Correcto.

Cada uno de los golpes o toques que se dan en un teclado.

Pulsación. Correcto.

Conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad

que los caracterizan frente a los demás.

Paso. Estar al acecho.

¿Agazapar? Correcto.

Conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad

que los caracterizan frente a los demás.

Conjunto... Tiempo.

Quedó una nada más. ¡Ay, qué rabia!

Identidad. Eso es identidad.

Ese conjunto de rasgos propios de un individuo, la identidad.

Eder, lo siento, quedó una palabra, así es el Reto.

Sumamos hoy 100.

Eder García, de Alcalá de Henares, de Madrid, promotor comercial.

Mucha suerte, que vaya todo muy bien.

Les deseamos lo mejor a nuestros jóvenes concursantes,

venga, son el futuro.

Suerte, Eder, y el aplauso de sus compañeros también.

Gracias, Jordi. Y estos abrazos nos despedimos.

Gracias, Jordi. Y estos abrazos nos despedimos.

Ustedes siguen. Hasta mañana, suerte.

Y a todos gracias por seguirnos, por estar aquí.

Hasta el próximo "Saber y Ganar". ¡Eder!

(Música)