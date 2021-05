Rutas bizarras - El calamar gigante y el pueblo de un habitante

Ya, pero necesito que me la devuelvas.

Pero ¿qué cámara? "Touri,"

no tengas jeta, la que te presté hace un año

"cuando la obra de teatro".

Voy a hacer reportajes por España y quiero mostrar sitios

curiosos, recónditos, insólitos.

¿Y esto qué es? ¿Son adosados colmena al lado del mar?

Es un cementerio.

¿Y ahora cómo salgo?

Tira. Sí. (RÍE)

Nosotros nos vamos. Sí.

Está guay.

Date cuenta de que soy imprescindible en este proyecto.

Es buen momento para decidir que debo ser copresentador

de este programa.

Nos vamos a ir al Museo de Man, Manfred Gnädinger.

(PRONUNCIA) Gnädinger. Gnädinger.

¿Qué opinas

de esto de vivir en Camelle en taparrabos?

# Adiós, Manfred, adiós. #

Yo te espero aquí, por si hay que sacarte.

(Cabezazo y grito)

Sonó a cráneo roto, una cosa así.

Tengo un chichón y un chichón en el chichón.

Mira, sanatorio.

Ahí pone "sanatorio". ¡Coge el desvío!

Hola. ¿Hay alguien?

Oye, esto parece abandonado.

(GRITA)

¿Qué hacen aquí parados?

¿Y la cámara? ¿Cámara?

¿Qué cámara?

Hombre, por fin.

Un cuarto de hora esperándote.

Habíamos quedado a y media, ¿no?

Y son menos cuarto.

Pues por eso.

Venga, ¿qué, mi cámara?

Ah, sí. Está aquí.

Ahí tienes. Toma.

Esta no es mi cámara. Sí que es tu cámara.

Touri, no es mi cámara.

Igual no la conoces porque...

se habrá quedado obsoleta,

como te decía. Se habrá quedado obsoleta,

pero no habrá envejecido hasta los 90, que es de cinta.

Si se ha quedado en los años 90

no ha envejecido, ha rejuvenecido.

Vale, perdón, Marta. Es que no encontré tu cámara.

Y tenía esta por casa

que es buenísima, es "vintage".

"Vintage", ¿eh? Sí. No te preocupes.

Mira, si la voy a usar yo. Voy a grabar yo.

Total, es para documentación.

Después para el programa usamos una buena de cine.

Pero esta es muy buena.

Y además, voy a conducir yo.

Déjame la llave.

Está dentro. Este no necesita. ¿Ah, no? Vale.

Es buena idea.

De chófer a lo mejor... Se cierra aquí, ¿no?

Dale al botón. Ya.

(Pitidos)

Mira qué maravilla. Hala.

(Sintonía)

Vas a ver lo que puedo aportar yo

a este proyecto. Venga.

He hecho los deberes y no creo que otros puedan

decir lo mismo. Deslúmbrame.

¿Qué pone aquí?

¿"Mazinger"? Mazinger Z.

Vamos a ir a ver una escultura

de tamaño real que hace más de 40 años

que la han construido, de Mazinger Z.

Ajá. ¿Y cómo se puede hacer a tamaño real algo que no existe?

Marta, no seas tiquismiquis.

¿Vale? Ya verás, tiene más de diez metros de altura.

Vas a flipar. Te va a encantar.

¿Y dónde está?

En Tarragona.

Tú sabes que vamos a Asturias, ¿no?

Ah, sí, claro. A Asturias.

Sí, sí. ¿Y a qué parte de Asturias vamos?

A Luarca. A Luarca, ya.

¿Luarca con H o sin H?

(SUSPIRA)

Rami, cuéntame algo de Luarca.

(RAMI) "Luarca es una de las villas costeras más pintorescas

de Asturias.

De fuerte tradición pesquera,

es conocida por albergar

uno de los cementerios con mejores vistas

del mundo.

Y por ser la cuna del Nobel español el doctor Severo Ochoa".

("Beginner's Luck", Eels)

Vamos, ¿no?

Sí.

Yo preguntaría. ¿A este señor?

Venga, tú. Hola, muy buenas.

Hola, buenas.

¿Sabe dónde está el Parque de la Vida?

Sí. El Parque de la Vida queda

en la carretera yendo para Galicia

a tres kilómetros de aquí, de Luarca.

Vale. ¿Va a pescar?

No, estoy...

cortando porque esta red ya no vale.

Hay que ponerle... Lo que se aprovecha es la cuerda.

Esto, sí.

Esto, hay que poner otra nueva.

Y esto pesca salmonete y de todo. Ah, salmonete.

Se llaman "rielas".

Estamos buscando calamares gigantes.

Ah, sí.

¿Usted ha pescado alguna vez

alguno gigante? No, no.

Hubo un viejo aquí que pescó... Hace muchos años de esto.

Le llamaban aquí un Zepelín. ¿Un...?

¿Un Zepelín? El Zepelín.

Pero eso vuela. No...

De... de yo qué sé.

Vamos, el nieto...

Voy con él a pescar todavía, con el nieto de ese señor.

Recuerdo que eran siete u ocho kilos

el calamar ese. Hala.

Ah, pero es un calamar.

Aquí tiene unos brazos así cortos. Pero luego tiene unos largos.

Esos largos me causaron una gran impresión

que tenía ganchos en ellos. O sea,

tiene unas ventosas delante, una cosa así

con ventosas, pero aparte tiene unos ganchos así, para coger...

¿El calamar este?

Sí, sí.

Es un "kraken". Y estos que hay gigantes,

pues serán mayores.

Y esto se pesca y se hace una fiesta

en el pueblo para comerlo todos.

No, si no hay quien lo coma eso. ¿No?

Eso sabe a alcanfor puro. Eso no se puede comer.

¿No? No, hombre.

Ni quien, ni en combinación ninguna.

Pues vaya.

Nada. Qué pena.

Si es una cosa para... Para el museo.

Sí, claro, de museo.

De meterlo ahí en un cristal y hala, venga, ahí está.

En alcohol y hala.

Se puede hacer licor de calamar, si lo metes con alcohol.

Siempre pensando en lo mismo. (RÍE) Se puede hacer un licorcillo.

¿Y hay alguna leyenda o algo así sobre el calamar gigante

o algún cuentito?

(RÍE) ¿Un cuento?

Cuentan las leyendas de eso...

Yo qué sé. Sobre el calamar, con las ballenas

que si tiene marcas el calamar de la ballena...

Sobre eso yo particularmente...

Pero ¿también hay ballenas?

Sí. Hoy existen las ballenas. Claro.

No, no, digo aquí.

No, no. No, hombre. Aquí, no.

No, no. Aquí no hay. Pero aquí se pescaban también.

Antiguamente, sí. Puerto ballenero.

Allí tienes...

tienes "la mesa", que le llaman,

en azulejos pintados todos los marineros.

Era un sitio de reunión de ellos.

Iban para allí y...

estudiaban la mar, cómo estaba la mar,

y ahí están las ballenas dibujadas para lo que iban.

Era puerto ballenero Luarca. Sí, sí.

Yo qué sé. ¿Y las orcas, lo voraces que son?

Porque cae un humano al mar

y lo primero que le faltan son los ojos por las gaviotas.

Claro. Claro.

Ah, por las gaviotas. Claro.

Pensé que era el calamar. Y los peces... No.

¿El calamar come personas?

Si lo echan, claro.

Hoy se ve el mar tranquilito, pero aquí en invierno las olas...

¿Alguna ola del tamaño de Mazinger Z pasó aquí alguna vez?

Los focos de entrada, que está el rojo y el verde,

hubo una ola ahí

que llegaría a los 15 o "0 metros para arriba.

¡15 metros!

Aquí pasaba el agua como si fuera cuento de risa.

Y venir allí, pasa todo esto y pasó ahí por aquí.

Lleva redes, barre todo por ahí. Claro.

Pues encantados y... Nada. (RÍE)

Le dejamos con la red. Muy bien.

Muchas gracias. A ver si vemos el calamar gigante.

(RÍE) Hasta luego.

Hala, hasta luego.

Qué pasada lo del calamar gigante. Sí.

Quiero saber todo sobre esos bichos.

Rami, calamar gigante.

(RAMI) "El 'Architeuthis' o calamar gigante,

es un cefalópodo que vive en aguas profundas

y alcanza dimensiones extraordinarias".

Dimensiones extraordinarias. Eso también lo sé yo.

Si es gigante... (CHISTA)

"Estos calamares de tamaño descomunal

son el origen de la leyenda de un pulpo gigante mitológico

que atacaba a barcos

y ahogaba marineros, al que llamaban Kraken".

(GRITA) ¡Líbranos del Kraken!

¿En serio?

Tío, qué vergüenza. Todo el mundo mirando.

Siempre quise hacer esto.

("Rueda, corazón", Pauline en la playa)

¿Me vas a dejar preguntar cuántas raciones de choco

da un calamar gigante? ¿No has oído al señor? No se come.

Igual no lo come él

porque a su edad a lo mejor le hace daño.

Pero eso con un poquito de perejil,

un poco de ajo, mayonesa, aceite, eso tiene que estar riquísimo.

Vale.

Si quieres lo preguntas en el Parque de la Vida.

Vale.

Ah, y otra cosa, ¿de verdad crees que es bueno

presentar un programa con una máquina? ¿Eh?

Con una máquina que no es ni máquina, que es una voz.

Que hasta es desagradable. ¡Marta! ¡Marta!

(Melodía alegre)

(RAMI) "En las afueras del pueblo encontramos

el Parque de la Vida, un espacio de divulgación científica".

"En el centro,

entre otras muchas interesantes piezas

se encuentran algunos ejemplares

del famoso calamar gigante".

Hola, Luis. ¿Qué tal? Hola. Muy bien.

¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?

Muy bien, encantados de estar aquí.

Fantástico.

¿Qué nos cuentas?

Veníamos a ver un calamar gigante y nos hemos encontrado un vergel.

Tenemos 14, 15... No sé cuántos, un montón.

Tenemos la mayor colección del mundo de calamares gigantes.

¿Algún Kraken? No solo los tenemos aquí

los tenemos incluso en el Museo de Historia Natural de Washington.

Desde el 2007 allí tengo una exposición

de calamares gigantes. ¿Pescados aquí?

Capturados... ¿Algún Kraken?

Perdona que insista. Yo te oí, pero

me estaba haciendo la loca. Yo quiero ver...

Un Kraken, no. Tenemos unos cuantos Kraken.

Y además, otros calamares gigantes

muy singulares. ¿Y este esqueleto?

Esto es un rorcual común, la ballena más grande que tenemos en Europa.

Y que puede llegar a medir pues 32 metros de longitud

y unas 50 toneladas de peso.

Y este está aquí no por una razón caprichosa

sino por simbiotizarlo con lo que sería la vida terrestre

porque hace 60 millones de años

las ballenas eran animales terrestres.

Fueron cambiando las patas por aletas.

No sabemos por qué. Y se fueron adentrando al mar.

¿Y podemos ver el Kraken? Vas a ver unos cuantos.

Pero me vas a prometer que no vas a pasar miedo, ¿vale?

Yo, no. Vale.

Yo no soy miedoso para estas cosas. No.

Ya veremos.

(Música terrorífica de órgano)

Guau. Esto es increíble. Guau.

Esto es increíble, efectivamente. Fijaos, es mito y es leyenda,

pero es una realidad.

Cuando hablamos de estos ejemplares, estamos hablando

de esos "Kraken", la palabra noruega que significa "monstruo marino".

Tenía dos leguas de longitud. Devoraba hombres y barcos.

Atemorizó a los pueblos.

¿Es una leyenda nórdica?

Es una leyenda sobre todo nórdica a pesar de que realmente

el calamar gigante, el "Architeuthis dux",

que es el nombre científico, sea cosmopolita

y viva en todos los mares del planeta.

Nosotros hemos hecho 37 necropsias aquí, es el punto más importante.

¿Y qué han aparecido, en la playa ya muertos?

¿O algún pescador los ha pescado?

¿Sabes qué cosa muy curiosa tenemos aquí

a diferencia de cualquier otra parte del planeta?

Que nosotros cuando recibimos un ejemplar, es recién muerto

porque es capturado en el 80 % en artes de arrastre.

Por lo tanto, a las dos horas estamos estudiando el cadáver.

# Qué feliz es el pez en el agua.

# Qué feliz es el pez en el mar

# con su traje de baño de escamas

# y a nadar, a nadar, a nadar. #

Sabía que esto iba a llamar su atención, esto de

(LEE) "¿Sabías que con los tentáculos vemos también su pene?

Supera la longitud de los mismos y tiene otro de repuesto".

¿Cómo que tiene otro de repuesto? Tiene otro por si acaso, claro.

¿Crees que es como tú y yo,...

Es un precavido. ...que cuando falla ya no hay más?

Ese ejemplar de ahí es el único macho conservado en el mundo.

Y si os fijáis en esto, le faltan incluso 25 centímetros.

Todavía está fragmentado. ¿Cómo que le faltan?

Sí. ¿Le faltan 25 y sigue teniendo eso?

Le faltan 25 cm de lo que es la naturalidad del propio pene.

Lo que impacta es que tenga otro de repuesto.

Claro. Tiene otro.

Por si acaso... Tiene un esguince en el pene.

Tiene otro de repuesto.

¿Y cuántas raciones se pueden sacar de un calamar de estos?

Depende. De estos que ves ahí de 176 kilos o este de 134,

de estas, ningunas raciones porque te iba a entrar una diarrea tremenda

entre otros problemas añadidos porque son

altamente tóxicos por la cantidad de amoniaco que tienen.

Pero este tiene un sabor muy fuerte a limón.

Lo puedes comer. Anda.

Entonces, alguien se lo comió para saber que no se puede comer.

Sí, te aseguro que en la época allá por los años 50

se ponían a cocinarlo en la cocina, lo ponían en la pota

y cuando empezaba a hervir un olor tremendo

que tiraban la pota por la ventana y todo.

¿Y hay algún ejemplar que te gustaría de algún pez abisal

o de algo que no tengas en el museo?

Aquí tengo peces fantásticos y muchos peces tremendamente feos.

Pero nada que hayas estudiado y que digas: "No lo tenemos en el museo,

me apetecería tenerlo, que apareciera...".

Aquí cualquier cosa que me apeteció tener

a nivel biológico, lo tengo.

Bueno. Joder.

Y a nivel astronáutico, también.

¿Astronáutico? Pues enséñanoslo.

Astronáutico.

("Así habló Zarathustra", Orquesta filarmónica de Budapest)

Os prometí un viaje por el Universo

y qué mejor que hacerlo que en un cohete espacial de verdad.

Pero ¿es de verdad?

Este es el fuselaje real,

una parte del fuselaje del Ariane 5,

que es el cohete espacial europeo.

¿Y cómo lo conseguiste tú? Porque está aquí en Luarca.

Pues porque en algún momento los sueños se cumplen.

Y gracias a Airbus lo tenemos aquí.

Airbus tiene

una infraestructura tremenda en España y construye precisamente

estas piezas que son las que componen

parte del cohete espacial europeo.

Tú grábame un poquito de esto. Sí, sí, claro.

(RÍE) ¿Hay persona dentro aquí?

¿Hay alguien? No.

¿Es de verdad el traje?

Ese traje lo utilizó Yuri Usachov,

el cosmonauta ruso vivo más importante que tenemos

actualmente, que estuvo 568 días en el espacio,

que voló en siete cohetes espaciales Soyuz,

en los tres últimos vuelos siendo él comandante de vuelo,

y que además hizo en total seis paseos espaciales.

Tengo la suerte de que ha visitado el Parque de la Vida

y además, no solamente eso,

que ha dejado aquí las huellas, sus propias huellas descalzo.

Como Neil Armstrong, por ejemplo, sobre la Luna.

En la Luna, igual.

Pues muchas gracias, muy interesante.

No, es un placer.

Veníamos buscando un calamar gigante

y no me esperaba yo que íbamos a ver esto.

Qué pasada lo del calamar gigante, ¿verdad?

Sí.

¿No te recordó al de "Piratas del Caribe"?

¿Qué parte?

¿Cómo que qué parte? Todo, el calamar...

Digo, las patas y los tentáculos y el ojo, sobre todo, los ojos.

No, que qué parte de "Piratas del Caribe".

Ah, la cuarta o la quinta. No sé en cuál sale.

El del capitán que tenía así como la barba.

Ni idea. Me quedé en la tercera. Ah.

¿Te apetece comer algo?

Hum...

Porque a mí con tanto bicho me ha entrado hambre.

Sí, a mí un poco, también. Sí.

Voy a preguntar a Rami dónde vamos. Dale con preguntarle a Rami.

Pero ¿qué pasa? ¿No podemos decidir los humanos?

¿Hay que preguntarle dónde vamos a comer a un robot?

Vale. ¿Dónde vamos a comer?

No sé. Yo diría a un restaurante.

A un sitio así, no sé. ¿Quieres preguntar tú a Rami?

A ver, dinos un sitio para comer.

Que nos digas un sitio para comer, por favor.

¿Ves? Nada.

Rami, un sitio bueno para comer.

(RAMI) "Muy cerca de aquí

se encuentra un excelente restaurante

de comida típicamente asturiana".

("Sarxentu Retonda", Skama La Rede)

# Otra vez de retonda,

# otra vez que me pare,

# otra vez el carné,

# otra vez el registro. #

(Canción rock asturiano)

La verdad es que este calamar era un manjar.

Yo estoy un poco decepcionado

porque quería probar el calamar gigante.

Tú no eres normal.

Gracias.

¿No te dijo el señor que esos calamares no se pueden comer?

Ya, pero porque lo diga él, si no los quiere comer, que no los coma.

Yo quiero probarlos. Además,

creo que sería una ideaza

montar una granja de calamares gigantes vivos.

Como de vacas.

En vez de ordeñarlas y que diesen leche, que diesen tinta.

A ver, ¿cuánto cuesta un cartucho

de tinta de impresora?

¿30?

¿40 euros?

Pues imagínate un litro de tinta

de calamar para cartuchos de impresora.

Nos haríamos ricos, de oro. Sí, sí.

Ahí te voy a dar la razón.

¿Qué te parece?

Que es una idea fascinante. Deberías patentarla.

Ya. No sé si sería mejor una granja de calamares pequeñitos de estos

antes, por ir probando, por empezar de abajo arriba.

Es que pequeñitos, con lo que comemos tú y yo, no nos cunde.

No... Ya.

Claro.

Además, así pequeños dan como penita, que les coges cariño...

Yo cuando era niño tenía un pollito pequeño.

Le tenía un cariño...

Me lo comí después de mayor ya, pero le tenía mucho cariño.

Pero los calamares, por ejemplo, podríamos ir comiendo un tentáculo

que les crecen, ¿sabes?

A ellos no les importa, les da igual

porque les crece otro. Es como a ti el pelo o las uñas, igual.

(RÍE)

¿Y ahora adónde vamos?

Pues Rami me ha recomendado

un sitio muy chulo, una central eléctrica

por aquí cerca, además. (RÍE) ¿Una central eléctrica?

Una central eléctrica... anda...

Eso es por preguntarle a aparatos electrónicos

dónde hay un sitio típico curioso. Le preguntas

y te dice una central eléctrica que hay miles en España.

Anda, tira con Rami. Tírala. Tírala porque no...

No funciona. No sirve.

Pero ¿a ti quién te ha dicho que es un sitio...?

(Música de acción y suspense)

Emilio, ¿y esta construcción tan original?

Pues mira, esta es una de las centrales que Joaquín Vaquero

diseñó entre los años 1950 y 1980.

Esta en concreto

como él estaba vinculado con su padre a la historia de la compañía,

viajaba mucho con él de pequeño a construir otra central

en La Malva, en Somiedo.

Y se quedó con la imagen de la montaña asturiana

que quiso reflejar con estos pliegues

fusionándola con el fondo de la montaña

y replicando las montañas

de Peñas Juntas, que están aquí cerca.

Pero además de ser tan chulo,

¿es realmente útil o es solo una cuestión estética?

Sí, es verdaderamente útil

porque Joaquín Vaquero intentaba aunar en sus diseños,

juntar tanto la ingeniería, como la arquitectura,

como la escultura, como la pintura.

Y dado el diseño de este edificio

permite muy bien la entrada de la luz,

con lo cual Vaquero también intentaba

desmitificar el espacio de trabajo. Y estando dentro

no da la sensación de que se trate de una instalación industrial,

que incluso las llaman catedrales industriales.

(RÍE) Qué guay.

Hola, ¿qué tal? Hola.

Hablando de catedrales. Intentaba leer lo que pone ahí

en la pared esta. Te presento. Él es Emilio.

Hola. Él es Touri, que me acompaña.

Sí.

Y ya que lo dices, ¿esos símbolos de la pared

qué significan?

Son unos símbolos

donde Vaquero intentaba plasmar

la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Entonces, representan el aire, el fuego, el agua...

Pero esto porque te lo ha contado él, porque ¿en qué...? (RÍE)

Sí, lógicamente esto no me lo sé de memoria. Lo he estudiado antes.

Pero digo que tú lo ves y no haces la interpretación.

¿Dice algo o son solo símbolos? Solo símbolos.

Y tenemos la interpretación de cada uno:

el intelecto, el ocaso, el alba.

Intenta ser la unión entre el ser humano y la naturaleza.

Ajá. Como el edificio en sí.

Pues ¿entramos y nos lo enseñas?

Muy bien, venga. Adelante. Muchas gracias.

De nada.

(Música años 70)

Vamos a poner el casco y la mascarilla.

Perfecto.

Son las condiciones de seguridad en el establecimiento.

¿Cuál quieres? ¿Tienes tallas?

(RÍE) Porque...

Este será el mío. Sí, el tuyo es más grande.

Guay. Efectivamente.

Me llama la atención

que ahora entras y parece una instalación muy futurista.

Es como... No sé, aquí dan ganas de rodar algo.

Sí, la verdad que sí. Nos lo dice mucha gente

que es una instalación que parece más moderna del año que es,

que es de 1968. Sí.

Forma parte del arte brutalista. Mira, ese te gustará.

Brutal, yo, sí. Más bruto que yo, nadie.

(RÍE) No, me encanta.

Además, tiene como... recuerda como a construcción o diseño ruso.

¿No? O comunista.

Perdón, perdón... No, no. Bien.

Veo que te vas soltando. Lo digo por eso,

porque eran años, cuando se construyó esto,

que comunistas aquí en España igual no les dejaban trabajar mucho.

No debía haber muchos, no. Por lo menos fuera, en la calle.

La verdad que sí... El estilo.

Vas bien encaminado.

¿Sí?

Viene de usar los materiales en estado bruto.

Por eso veis el hormigón en su estado natural,

incluso veis las marcas de la madera que se usaba para en encofrado.

Ajá.

Es usar todos los materiales que se usan en la construcción

incluso veis en los mallados,

en parte de la escalera donde vamos a circular, que usaban

cobre de la instalación eléctrica

para reutilizar todos los materiales.

(Gong)

Aquí puedes ver la sala de alternadores.

Ajá.

Donde ves que no dejó ningún detalle sin su toque.

Y estas carcasas que son los alternadores

hizo ese diseño que parece un platillo volante.

Sí, total. (RÍE)

Esta es la única central donde hizo

este diseño.

Luego veis pinturas... ¿Eso de ahí?

...con campos magnéticos en toda la estancia

porque un campo magnético es vital a la hora de producir la electricidad.

Es bonito.

Me parece un espacio para trabajar superbién pensado.

Sí, la verdad que tenemos suerte.

Lo que imaginas de "central", en plan Homer Simpson,

de central nuclear... (RÍE)

Es muy chulo. Está mucho mejor que eso.

¿Ahora dónde vamos? Aquí, a la sala de control.

Vale.

Adelante.

Oh.

Me imaginaba aquí como mucho lío de gente.

Y... No.

Esta central está muy automatizada

y ahora prácticamente se controla desde Oviedo.

Esto no funciona.

Sí, sí. Funciona perfectamente.

Desde aquí podríamos ahora... ¿Se puede tocar a probar?

Alguno, sí.

Estos cuatro de aquí los podemos tocar.

Pero esto, no, porque podríamos...

Te doy la razón porque es tentador, dan ganas de...

Prueba. Anda, dale a uno a ver.

Prueba. Prueba tú uno, el que tú quieras.

¡Ese no! (TODOS RÍEN)

¿Ese? ¿Este no pasa nada?

No, no pasa nada.

¡Ay!

¿Te has fijado que tienen también regulación

de la excitación? Sí, sí.

Sí, además es fundamental. La excitación...

sin ella no funcionan las máquinas. -(RÍEN)

¿Y el diseño también es del arquitecto?

No. ¿O fue Prince que vino a dibujar?

(RÍEN)

¿Y este? (LEE) "Borrado de defectos".

(RÍEN)

(Timbre)

Pues me noto distinto. (LOS TRES RÍEN)

-Ahora, si me acompañáis,

podemos ir a ver las plantas inferiores de la central.

Vale, perfecto. ¿De acuerdo?

Muy bien. Venga, pues vamos.

Te seguimos.

¡Touri!

¿Eh? Voy.

(Melodía rock)

Hala, este sitio es espectacular. Sí, tened cuidado.

Da un poco de miedo esto. Sí, sí.

Ahora veis el agua muy abajo, pero luego, cuando arranquen las máquinas

va a subir bastante el nivel.

(Rock)

Imaginaos que cuando está a plena potencia, cada segundo

40 000 litros.

("High Voltage Rock And Roll", Eagles Of Death Metal)

Esto es un poco como un jacuzzi, así gigante, para jacuzzi de grupo.

Se podrían hacer fiestas aquí y todo.

Uf, qué pasada. Cuando me has visto ahí dentro

¿te he recordado a Sean Connery?

Hombre...

Yo diría más a...

A Pierce Brosnan, porque tenemos un aire, nos parecemos más.

Lo decía por la construcción.

Parece una cueva de los malos de las "pelis" de Sean Connery.

Las de Pierce Brosnan ya eran otro rollo.

Sí, justo hay malos aquí.

Me aparece. Sí. ¿Malos?

Pero ¿qué hablas, del Timothy Dalton?

¿Lo dices por él? Qué va...

Sí, él hizo un James Bond cojonudo. La verdad que estaba un poco

"understated", un poco infravalorado la verdad.

Al malo, me recordabas al villano que se quiere cargar a Bond.

¿Al malo de James Bond, yo? No, si tengo que hacer de alguien

haré de James siempre.

Además, voy a llamar a Eduardo para que vaya ya...

¿Quién es Eduardo? Mi "repre", Eduardo.

Para que vaya trabajando el tema

porque Daniel Craig está un poco cascadete. Está viejo.

Yo creo que necesita recambio.

Ah, podemos hacer una cosa. Espera, ya que estamos aquí.

Eh... me grabas.

Grabamos aquí una prueba para mandar a la productora

y van a flipar con el decorado. Sí, van a flipar, estoy segura.

No, tengo una idea mejor.

¿No te ha dado sed de ver todo este agua?

Vamos a ir a un pueblo muy peculiar. Nos tomamos algo.

Un pueblo... ¿y qué tiene de especial?

Que es un pueblo que está en venta.

¿Está en venta el pueblo todo? Y solo vive un habitante.

¿Solo un habitante y está en venta? Ajá.

¿Y qué vas, a ir a tomarte algo a su casa o qué? Qué morro tienes.

No. Da la casualidad de que ese es el dueño del bar.

¿Has visto qué suerte? ¿El habitante es el dueño del bar?

Joder. Eso he dicho.

¿Y cómo hace?

¿Qué pasa? ¿Si quiere tomar algo se paga a sí mismo?

Coge el dinero, se lo da a sí mismo y lo mete en la caja registradora.

Lo vuelve a meter en su bolsillo

y así al día siguiente, ¿no?

Venga, el ciclo de la vida.

Hala.

(Música instrumental setentera)

¡Hola!

Conseguisteis llegar.

Uf, madre mía. Sí.

Vaya carretera. ¡Yuju!

Pero solo viene aquí, creo. Tiene su encanto.

La carretera tiene su encanto.

Pero ¿qué es esto de un pueblo en venta?

Pues ya ves,

se vende un pueblo,

se vende un trocito del corazón del Paraíso aquí.

¿Qué trocito se vende?

Se vende el pueblo entero y todo lo que le rodea,

que son unas 800 hectáreas, 700 y pico, 800 hectáreas.

¿Tú tienes casa aquí? Sí.

¿Cuál es tu casa? Aquella.

La pequeñita. Ah, donde hemos dejado el coche.

¿También la vendes? No.

(RÍE) No. La tuya, no.

Ah, no. Me quedo de okupa.

Hay que comprar el pueblo contigo dentro.

Bueno, sí. En principio, sí. (RÍEN)

¿Y a cómo va el pueblo? ¿A cómo va de precio?

Se conforman con el valor fiscal. No piden mucho, dos millones y pico.

Tres. Suficiente. Ah, mira.

Tú eso lo puedes pagar así. Sí.

Pero por trozos, no. Se pagan bien los monólogos, veo.

Sí, se pagan superbién. Touri tiene tres o cuatro pueblos.

Yo con tres o cuatro pueblos, de cada monólogo compro un pueblo.

(RÍEN) -A ver.

Claro, enséñanos. Pero ¿solo entero?

¿Lo venden entero o parcelado? Sí, se vende entero.

No. Se vende... lo que es el resto del pueblo se vende solo

todo en un pack.

¿Y no viene gente de veraneo?

Sí que hay más movimiento de verano.

Siempre hay mucho más movimiento, se ocupa alguna casa a veces...

Hay alguna otra casa por aquí abajo que no se ve.

Y sobre todo viene mucha gente a hacer montaña. Y ganaderos.

Sí. Hemos visto ovejas subiendo. Hemos visto una llama también.

Sí. Se está diversificando el tema de la ganadería.

(RÍEN) Ya veo, ya.

Hemos subido y hemos dicho: "Esto parece Perú".

Y después...

¿Tú naciste aquí? ¿Eres de aquí? No.

Mi padre nació aquí.

Yo pasé mis vacaciones aquí, turismo rural activo.

Y muy bien.

Activo porque hay que andar. ¿Qué actividad?

No, hombre. Se hace mucho

de ganadería, las vacas, la hierba...

Se recoge en verano la hierba. Mucha matanza. Mucha comida fuerte.

Algo de vino... Picadillo rico...

Aquí, sidra.

¿Es zona de sidra también? Asturias, sí.

Pero aquí hay un bar.

Hay un bar. Aquí hay un bar. Pixoto Bar.

Pero vamos, subir si no te has tomado la sidra, bien.

Pero para bajar, tela. Para bajar, en taxi.

Creo que el que hizo la carretera

fue después de tomarse varias botellas de sidra.

Aquí hablan de que se soltó un burro

y que por donde iba el burro hacían una carretera. Eso dicen.

(RÍE)

¿Las curvas las contasteis... Qué va.

...para llegar aquí? No, qué va. Demasiadas.

Aquí tenemos el bar.

Hola. Hola, ¿qué tal?

-Muy buenas. Muy buenas.

-Aquí tenemos a Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo va?

-Bien. Encantado de la vida.

-Aquí os dejo en buena compañía con él.

Os dejo. Encantado. Javi, muchas gracias.

Hasta luego. -Hasta luego.

Y cuéntanos.

¿Qué es esto de montar un bar en un sitio tan peculiar?

Porque me vine de la capital y vine para aquí a vivir.

¿De dónde eres tú, de Oviedo? No, no.

De Madrid. Mi madre es de aquí.

Y mi padre, que en paz descanse, del pueblo de abajo, de Cortes.

Él vino a montar esto aquí porque había antes un pequeño bar

porque esto es de la escuela del pueblo.

La pizarra. Es la pizarra, sí.

Vale. Oye, ¿nos sentamos

y te preguntamos más? Sí, sí.

Genial. Ahí.

("Voy al bar", Ilegales)

# Voy al bar.

# Rabiosa ociosidad. #

¿Cuánto tiempo llevas en el bar?

Nueve años

hizo el 14 de febrero. Nueve años.

Nueve años. ¿Y antes a qué te dedicabas?

Estaba trabajando en la mina. ¿En la mina?

En Palencia. Ah, en Palencia.

No aquí.

Y tú tenías la familia aquí.

Sí, mi madre estaba aquí.

Decías que aunque no hay mucha gente en el pueblo

te viene a visitar gente. No gente

de venir de continuo, nadie. El que vengo diariamente soy yo.

Tú estás todo el año. Sí.

¿Abres todos los días? Todos.

¿Y el horario? Eso ya lo pongo yo

a mi manera. (TODOS RÍEN)

Anarquía de horario, ¿no? Sí.

Aquí, por ejemplo, aunque estéis hasta altas horas de la madrugada

los vecinos no protestan.

No. Te advierto que...

Es una ventaja. Es lo bueno que tiene.

Y supongo que mucho turista de montaña.

Sí, eso sí.

Que vienen al monte. Viene mucha gente.

Sobre todo del Sur, de Madrid, de Barcelona...

Y los inviernos aquí tienen que ser duros.

Aquí tiene que nevar.

Sí, hay veces que nieva tres años.

1,60 había aquí.

¿Y cuál crees que es el atractivo del bar para que tengas tanta gente

y puedas vivir de esto? Porque es pequeñín

y es muy... (CHASQUEA LA LENGUA) No sé.

Supongo que por el barman. Yo trabajé un verano también así,

y se liga. De barman se liga. Hombre, perdona, no, oye.

Pero ¿sabes lo que pasa? Que vienen más paisanos que mujeres.

(RÍEN) Ahí hay para gustos, claro.

Para gustos hay colores. Claro.

Y tienes unas horas en que viene más gente, supongo.

¿Por la mañana? Sí.

¿A la tarde cuando se acaban las labores y los trabajos?

Sobre todo, la gente que viene de fuera,

que vienen... bueno, para la montaña y eso,

claro, paran más de tarde que no de mañana.

De mañana para uno a tomar café

de pota. Claro, antes de subir.

¿Es rentable? ¿Te sale bien la jornada?

Sí. ¿Cómo es este negocio?

Me sale bien porque lo compra mi madre,

lo hace y yo lo vendo y lo cobro.

(RÍEN) Así tiene que ser.

Por ejemplo, tú cuando estás solo y te tomas algo,

¿tú te pagas a ti mismo o te invitas?

Bueno, porque las perras están en el cajón, y el cajón...

¿Es todo para el mismo? El cajón para el mismo bolso.

Es todo para él mismo, claro.

Y tu idea era jubilarte aquí y listo.

Hombre... No...

Hombre... Claro.

Vale. Yo hasta los 100 aguanto.

¿Sí? Sí, sí.

Sin problema.

Pues ¿sabes que hay un pueblo en Otero del Monte

que también hay una persona que es el único habitante del pueblo?

Yo lo quisiera conocer. Pues eso tendríamos

que organizarlo para que os conocierais,

pero ¿tú le dirías algo?

¿Le darías algún consejo? Touri, podrías grabar esto

y si podemos hablar con él en Cantabria...

Está en Cantabria este pueblo. Y luego iremos para allá.

Por que dijeras algo a cámara y le dieras a este paisano algún consejo

o que le emplazaras a que visite tu bar.

A ver, majo.

"A ver si nos conocemos y olé tus huevos por seguir ahí.

Y que sigas muchos años más,"

que aquí hay vida.

En la ciudad, cero.

(RÍE)

No lo cambio ni por la Reconquista.

¿Sí? ¿No te irías a vivir a la capital?

No, no. (CHASQUEA LA LENGUA)

¿Ya? Ya está. Perfecto.

No, no, no... Pues muchas gracias.

Gracias a vosotros.

Un gusto conocerte y hablar contigo.

Y dile a tu madre que estaba muy rico el café de pota.

("La lluvia", Emilio el Moro)

# El periódico informó

# que el tiempo está fatal.

# Hay nubarrones en el cerro

# y los rayos por allí. #

Hala, cómo se ha puesto. Qué majo.

La verdad que me están dando ganas de comprarme el pueblo.

¿Sí? Sí.

Si tuviera la pasta...

Igual tú me puedes ayudar, me echas una mano y...

y puedo llegar. ¿Cuánto te falta?

Pues como dos millones y pico. Ah, mira, te acercas, ¿eh?

(RÍE)

Me acerco... Bueno, casi me acerco pero por abajo.

Me acerco un poquito por abajo. Qué optimista eres.

Tienes pasta. Podías ayudarme.

Lo que me gustaría a mí, aunque no fuera el pueblo,

poder comprar un trozo de pueblo.

Por ejemplo, juntarme con colegas y comprarlo todo,

pero si lo pudiese comprar como por entregas,

por fascículos, ir comprando poco a poco.

Vas coleccionando el pueblo. Pues tú pregunta,

que igual te venden un trozo de calle.

Me encantaría. En Lindes, calle Touriñán.

La avenida principal, por ejemplo.

No, yo te decía un trozo de calle, literal.

Un adoquín, un guijarro, una piedra...

Ya, pues sería propietario igualmente.

Mira, voy a grabar esto que es precioso.

No sé si quiero...

Touri, ¿estás seguro de que sabes manejar esto?

Claro que estoy seguro. Llevo grabando...

todo el viaje. Está todo aquí. Ya, ya...

Está todo lo del calamar de ayer, lo de la nave espacial...

Ya, ya... el calamar. El mensaje de Vidal.

Ya, ya. Todo, todo.

Calamar, nave y mensaje de Vidal. Está todo.

Claro que sé grabar. Además, el calamar

lo saqué precioso.

Al que estaba tumbado le hice un trávelin.

Al que estaba de pie, no. El trávelin vertical no...

No me funciona tan bien. No te funciona.

Pero está todo aquí, todo grabado aquí. Puro Spielberg.

Ya, puro Spielberg.

¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? Sí, sí...

Mírala.

Tú sabes cómo se usa la cámara, ¿no?

Claro que sé cómo se usa la cámara.

Mira, lo primero para funcionar como equipo

es que tenemos que ser sinceros, ¿vale?

Si no te gusta mi manera de filmar, me lo dices y punto.

No, si a mí tu manera de filmar me fascina. Estilazo.

Pues eso es importante, ser sinceros, ¿vale?

¿Qué?

Que no tiene cinta, Touri.

Que es una cámara de cinta y no has metido la cinta.

Has estado grabando la nada. Pero...

Es un pequeño fallo. Sí, un pequeño fallo.

Por lo menos lo reconoces, pero es un fallo gigante,

como el puñetero calamar o como tu cabeza.

A ver, si hay un fallo, no es mío que yo he hecho mi trabajo.

El fallo es de la cámara que no avisa que no tiene cinta.

Mi trabajo está hecho.

No, si la culpa es mía. Lo que tengo

es que comprarme una cámara y filmar yo, si dependo de ti

y de tus manazas.

Quedamos en que de la cámara me encargaba yo.

Fue sin querer. No te preocupes.

Me compro yo otra cámara y ya lo filmaré todo...

No. ...porque contigo no puedo contar.

Pero ¿no quedamos en que yo venía para la cámara? ¿No?

Déjalo, venga. Arranca.

Vámonos. No, no, mira...

Solo quería explicarte... (CHISTA)

No, sinceramente... Mira.

Sinceramente, Mart... (CHISTA)

Que tienes razón, no debí traer esta cámara viejuna.

Pero no tienes que comprar ninguna cámara.

Lo que vamos a hacer es traigo tu cámara y ya.

¿Me lo juras?

Te lo juro. ¿En paz?

En paz.

¿Y soy copresentador ya?

Eso, ya veremos. ¿Dónde vamos?

Y yo qué sé.

Para qué le preguntaré...

Seguro que Rami nos lleva.

Rami, llévanos al Pozo Sotón.

Venga.

(SUSPIRA) Ay.

Te gana por goleada. No sé por qué cargo contigo.

("Flying Peacefully", Morgan)

(RAMI) "El Pozo Sotón está situado en el corazón de la Asturias minera.

Permaneció en funcionamiento

hasta el año 2014

y actualmente ofrece una experiencia

casi real de cómo se trabajaba

en el interior de la mina.

Su edificio es

uno de los más hermosos ejemplos de patrimonio industrial".

("Flying Peacefully", Morgan)

Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?

María y Alejandro, ¿verdad? Sí.

Qué bien que nos hayáis... Yo soy Touri, ¿qué tal?

Encantada.

Que a ti te conocían, hablasteis.

(RÍEN) A mí, no.

Ay, pobre, que si no le presentamos, sufre.

Estoy sufriendo por otra cosa. (RÍEN)

A ver dónde me metes. Pero estas placas

antes estábamos viéndolas al llegar no es que sean un homenaje,

no es que estén aquí, ¿no?

No. Esto sería un homenaje.

Los fallecidos están en sus respectivas tumbas.

Pero es en memoria de estas personas que dejaron la vida

por la empresa.

¿Cuánto tiempo lleva abierta esta mina?

Esta mina lleva abierta desde 1917.

Llevaba más de cien años abierta, entonces, bueno,

un referente de la minería asturiana

por todo lo que se dio dentro, todo lo que se trabajó.

Entonces no nos vais a hacer trabajar ni nada.

-Sí, sí. -No se sabe.

Este tipo de cosas que "vamos a montar para que vengan turistas

y piquen ellos". -Claro.

Intentamos tener producción a final de año de todas formas.

No sé si a ti te dejarían un pico. -Tenemos un poco de picardía.

Vosotros pagáis por la visita. Eso es.

Y la gente viene, trabaja, saca el carbón.

Y María y yo vamos de vacaciones.

-Sí, de paso, si sacamos algo, pues sí.

Pues tú estás moreno.

Estás moreno para trabajar en una mina.

Porque se quita muy mal el carbón. (RÍEN)

-Se quita muy mal...

Pues si queréis vamos pasando. Venga, vamos por aquí.

¿Seguro que quieres?

(Melodía alegre)

Buenos días. Hola, buenas.

-Los compañeros os van a dar la ropa

para que parezcáis auténticos mineros.

-Una funda, una camiseta y guantes de seguridad.

Vale.

# Cuando vi a los mineros # dentro de su habitación

# me dije: "Mejor habita # en su concha el caracol". #

Si no te gusta el modelito... ¿Ropa interior?

Es importante poner los calzoncillos de seguridad.

Están ahí dentro.

Pero ¿qué vamos, a manchar los calzoncillos?

(RÍEN) Menos miedo que te dé.

(Melodía)

# Las hileras de casuchas # frente a frente, sí, señor. #

Oye, ¿hasta qué profundidad vamos a bajar?

Vamos a bajar ahora mismo a 383 metros de profundidad.

Pero realmente el pozo, su profundidad máxima son 695.

(ASUSTADO) ¿Vamos a bajar a cuánto? (RÍE)

A 383 metros de profundidad. Vamos a ir a la octava planta.

¿Eso es como ocho plantas de un edificio hacia abajo?

Algo más. De hecho, luego vais a ver una comparativa de los edificios

lo que pasa es que muchas veces

en profundidad nos cuesta hacernos idea.

Tenemos una comparativa de edificios que más o menos todos conocemos

o tenemos una imagen de ellos, pero hacia abajo.

Vale.

Vais a hacer la visita espectacular, ¿vale?

Vais a ser mineros por un día.

Ya visteis la ropa que os pusimos: unas botas, una funda,

que el compañero Touri dice que le queda pequeña por no sé qué.

No, me... Ya está. Ah, vale, vale.

Y va a ser en condiciones reales de mina.

En condiciones de gas y vamos a tener unas condiciones

que son las reales. No vamos a tener ningún teatro ni nada.

Con lo cual, es muy importante nuestra salud.

Durante todo el recorrido tenemos unos detectores de gas.

Están fijos ahí. Van a estar repartidos durante toda la visita.

No obstante, mi compañero Juan tiene

este detector portátil que va a hacer la misma función

que esos detectores. En caso de que se provoque

una anomalía que tengamos que salir,

este aparato emitiría una señal, una luz luminosa,

y nos indicaría que tenemos que seguir.

Con lo cual, mira Touri, ¿una cara ya taconeando?

No. Está muy guay esto.

¿Alguna duda de esto que digo? No. La misma

que en los aviones. Igual.

(RÍEN)

Esto es como en los aviones pero me preocupa más.

¿Vale? Pues al lío.

Vamos. -Vamos.

Pero ¿el bocata no...?

¿No dan bocata? Nada.

(Música de suspense)

Es una jaula eso.

Vamos a bajar ahí, a octava planta.

Pero ¿cómo ahí? Ahí.

Pero ¿no está cerrado por los dos lados?

¿No tienen un piso normal ni nada? No.

-Tiene unas persianas que vamos a bajarlas

para que nos proteja un poquitín y no haya problema.

(Sirena estruendosa)

(ATERRADO) ¡Ay!

(Sirena)

(Sirena)

(ININTELIGIBLE)

(MARÍA) Esto es como al feria. Es la atracción.

Qué guay.

¿Preparados? Sí.

-Venga, vamos.

Venga. Vamos.

Tened cuidado con los pies.

-Vigila que escurre.

(ALEJANDRO) ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Ven para acá! ¡Pasa para ahí!

Ten cuidado con el suelo.

Así... Así en la jaula.

Bueno, hala, ya no hay vuelta atrás.

¡Uh!

Bueno...

¿Es normal que así de primeras dé agobio a la gente?

(MARÍA) Es no pensarlo.

-La primera vez que entré en la jaula

no era capaz de sujetar las rodillas.

Ay... ¿En serio?

-No, yo sí. -Mirando por ahí vemos pasar...

Hay unos que están por ese lado, otros por este.

Vas a verlos pasar.

Ya veis que la jaula no hace mucho ruido tampoco.

A mí las atracciones de feria me gustan. (RÍE)

A mí, nada.

(MARÍA) O sea, estamos bajando a cuatro metros por segundo,

pero cuando trasportamos material va a ocho metros por segundo.

Tened en cuenta que un ascensor suele bajar a un metro por segundo

más o menos. -Sí.

¿Tengo la luz encendida, Marta? Está apagada.

-Graba lo que quieras.

-Ahí es nada.

(ININTELIGIBLE)

(Estruendo)

(ININTELIGIBLE)

(ININTELIGIBLE)

(MARÍA) Ahora estamos en la octava planta, en la octava galería.

Estamos a una profundidad de unos 386 metros, ¿vale?

El pozo es como si fuera un edificio pero al revés.

Conforme bajamos vamos aumentando niveles, plantas.

Cuando bajábamos veíamos que íbamos pasando las diferentes plantas.

Y cuando salimos de la jaula nos encontramos un espacio

como este que tenemos aquí, el embarque.

A partir de aquí los mineros nos dirigimos a los puntos de trabajo.

Puede estar cerca, incluso aquí mismo.

Hay mineros que trabajan en el embarque.

Pero puede haber mineros que trabajan a kilómetros.

Con lo cual desde aquí vamos caminando,

o si hay una distancia mayor a unos dos kilómetros

iríamos en un tren que llamamos "rápido"

que nos acercaría al punto de trabajo.

("Just Like You Imagined", Nine Inch Nails)

¿Esto del nitrógeno?

(ALEJANDRO) Ese nitrógeno nosotros lo utilizamos porque cuando

tenemos un incendio en la mina y nos vemos en la imposibilidad de poder

controlarlo, lo que hacemos es meter nitrógeno a ese incendio.

Lo que hace el nitrógeno es expande el oxígeno,

a la vez enfría la zona y el incendio va extinguiéndose.

Pero ya te digo que es

muy difícil tener un incendio en la mina. Puedo decir imposible.

Si queréis echar un vistacín por aquí.

Ay, sí. ¿Y por dónde vamos a bajar?

¿Bajamos por aquí ahora? Sí, por aquí.

¡Bueno!

(RÍE NERVIOSA)

¿Eso aguanta cualquier cantidad de peso?

No tienes problema. -¿Damos la vuelta?

Venga, pues vamos. ¿Sí?

Habrá que probar. Venir para "na" es tontería.

No, yo con verlo...

Muy importante, los brazos dejadlos a los lados de la cadera.

No sé si entraré. Sí, hombre, sí.

De lado así un poco. ¿Seguro?

¡Venga, Touri! Sí, sí, ya, venga.

¡Venga!

(Música de suspense)

¡Touri! (LEJANO) Ay...

¿Qué tal? ¡Bien!

-Creo que va a salir con vida. -¿Hay que ir a rescatarte?

A ver si se nos queda atascado ahí.

Uy.

¿Cabes? ¡Ay!

¿Cabes o no? Cuidado, que voy.

Cuidado.

No, bien, bien...

(RÍEN) -¿Qué tal?

No, muy bien.

Hala, ya estás en la novena. Bien.

Estupendo. (RÍEN)

De maravilla. Bien.

Gracias por salvarme. (TODOS RÍEN)

Me bajaba con el pie para abajo.

Ha ido bien. -¿Había tensión?

Había tensión. No, bien. ¿Todo bien?

Sí, sí.

¿Y es verdad eso que he leído por ahí

de que metían antiguamente canarios dentro de la mina

para saber si había algún escape de gas?

Sí. Si morían...

¿Canarios de Canarias, personas?

(TODOS RÍEN) -No, no.

Tú dales ideas que igual

lo cambian por gallegos. (RÍEN)

Los gallegos no se morían.

Les puedes echar de todo que no se caen.

Lo de los pájaros es porque el gas metano, en este caso,

que es el gas más peligroso para los mineros,

almacenas en la parte de arriba de las galerías.

Tú llegabas con el canario, lo ponías en la parte de arriba

y si veías que ese canario seguía respirando oxígeno

pues sabías que estaba vivo, sabías que estaba la galería limpia.

Si veías que ese bicho...

Loros nunca, porque el loro te avisa.

(VOZ DE LORO) "Huele a gas. Huele a gas".

(RÍEN)

Y no tiene que morirse.

-Supongo que también la disposición en el momento de animales alrededor.

Si tuvieran que hacerse con un loro estarían...

Es muy complicado. ...poniéndose en contacto con...

Es complicado. -Es más complicado.

Por eso se usaba un canario porque era un animal muy ligero,

lo pones ahí y era un buen indicador.

Luego hubo una figura, la del penitente,

no sé si oísteis hablar de ella, que normalmente era

un preso que estaba condenado a muerte

y para saber si había gas en las minas,

metíanlo con unos trapos mojados, con una antorcha

y él iba registrando, por decirlo así,

las zonas en las que íbamos a trabajar los mineros.

(RÍEN)

Imaginad qué peligro, entrar ahí en una zona con gas con una antorcha.

Sí, sí.

¿Seguimos andando o vamos ya en metro?

(RÍEN)

-Tienes que andar todavía 16 kilómetros, Touri.

¿Andando? A pata, a pata.

Pero ¿podemos ir en esto?

¿No es eléctrico? Están llenos. Hay que vaciarlos.

¿Los puedes ir empujando?

-No tenemos máquina. -Tracción animal.

Entonces, andando casi mejor. Mejor.

Dejamos esto aquí. Vosotros quizá con otro calzado un día por semana.

¿Es para allá? Sí, vamos a ir por probar.

Venga. Porque esto no lo conocemos.

(RÍE) Vamos a ir por ahí a ver.

-El otro día fuimos por aquí, para cambiar.

(RÍEN) Es por saber lo que tenéis.

Sí, para conocer.

¿Y hay chistes de mineros?

Salimos por ahí.

Cuéntanos uno.

(ALEJANDRO) Decimos que los que están solteros o se acaban de casar

son los que se ponen arriba porque si pican en casa,

no van a venir a picar aquí. (RÍEN)

(Melodía alegre)

Ha sido muy divertido, toda una experiencia.

¿Os ha gustado? Claro.

Sí, muchísimo. Gracias, María.

Me alegro.

Muchas gracias por todo y repetiremos seguro.

-Seguro, ¿no? Ha sido un planazo.

-A vosotros. Aquí estamos cuando queráis.

Gracias. Muchas gracias.

-¡Hasta luego! Chao.

Renueva los chistes, Alejandro, para la próxima visita.

-Hasta luego. Chao.

("There's No Other Way", Blur)

("En el pozu María Luisa", Nuberu)

# Santa Bárbara bendita,

# trai, lala, lalai, lalalá.

# Patrona de los mineros,

# mira, mira, Maruxina,

# mira, mira cómo vengo yo.

# Patrona de los mineros,

# mira, mira, Maruxina,

# mira, mira cómo vengo yo. #

Pues yo creo que a pesar de lo de la cámara,

que no fue culpa mía del todo,

del todo, no, pues yo creo

que estoy aportando un montón de cosas a este proyecto.

Por lo menos logro llegar a los sitios.

Sí, gracias a Rami.

Ya.

¿Y mis preguntas incisivas, qué? ¿Cuál de ellas?

¿La del jacuzzi en la turbina o...?

Pero te he llevado a sitios a comer que estaban guay,

que estaban muy bien, ¿no? Bueno,

los que recomendaba Rami. Pues vale,

Rammi hace todo muy bien.

Pero hay una cosa que puedo hacer yo y que no puede hacer Rami.

Miedo me da preguntar. ¿Qué?

Pues conducir, para que tú descanses.

¿Lo puede hacer Rami? ¿A que no?

Mira, es buena idea. Ah.

Nada, Rami, ahí tienes.

Touri 1, Rami 0. (RÍE)

No te metas con ella a ver si no te va a indicar dónde hay que ir

y no sabes llegar. Bueno,

no voy a saber yo llegar, anda.

(Música setentera)

Que el compañero Touri se pegue el castañazo.

Me notarás encima, pero nunca mires hacia arriba.

¿Paramos para el bocadillo?

Pobres perros, para un bar que hay y no les dejan entrar.

(RÍE) Bueno...

¡Viva el Kraken!

Uy, la moto.

Si puede ser esto... (ININTELIGIBLE)

Podemos mandar una prueba

y... (RÍE) y volver a empezar, si quieres.

Podemos volver a empezar, ¿vale? (RÍE)

Yo no te pido. No me pidas.

# "Na" te debo... #

Eso es, ahí. (RÍEN)

Tienes que mirar para abajo.

Vamos a ver el cohete. Sí, enséñame el cohete.

Tiene mala idea. Siempre están pensando en algo.

Siempre está en algo retorcido.

Esto es para la nariz, ¿no?

Por fin.

¿Qué? Un cuarto de hora esperando.

Habíamos quedado a y media. No, a menos... Perdón.

(RÍE)

Repite eso de "olé tus cojones".

No hay ningún ser humano que pueda decir eso.

Bueno, bueno, bueno... (RÍEN)

No toques nada. No, no.

Estaba probando la lámpara.

Y aquí vienes pues a... (ININTELIGIBLE)

(Risas)

(Música en la radio)

(RAMI) "Te has pasado la salida.

Dirección equivocada".

Encima, se chiva.

¿Qué pasa? ¿Hemos llegado?

No, duerme un rato más, que ya casi está.

(RAMI) "La ruta no es correcta.

La próxima salida está a diez kilómetros".

¿Te quieres callar?

Touri, ¿dónde estamos?

(RAMI) "Estamos alejándonos del destino".