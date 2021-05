Raquel Carrera, la perla del baloncesto español ha visto cumplido su sueño de ser elegida en el draft por un equipo de la WNBA. Número 15 en 2ª ronda por Atlanta Dreams, un equipo que dirige Nicki Collen, ha sido tres veces subcampeón de la competición y dónde juega Tiffany Hayes, la alero de Perfumerías Avenida.

Carrera, orensana de 19 años y 190 cms de estatura es la gran revelación de la Liga Endesa. En su segunda temporada promedia 7 puntos por partido y 10 créditos en valoración.

"Fiché por Valencia basket porque era un proyecto ambicioso y creí que me podía ayudar a crecer como jugadora, y lo está consiguiendo. Mi sueño es poder jugar en la WNBA pero ya habrá tiempo. Ahora todo me está saliendo bien, pero lo importante es seguir difruntando del camino" asegura una jugadora que no le tembló la mano en los dos tiros libres decisivos que anotó para ganar la Eurocup femenina en Hungría.

La jugadora gallega se ha hecho un hueco en la selección española que este verano disputará el Eurobasket en Valencia (17-27 de junio) y los JJOO de Tokio.

VÍDEO: ELENA JIMÉNEZ @elegasolina

FOTO: FIBA