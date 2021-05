El secretario general de Salud Digital, Alfredo González, ha anunciado que España pondrá en marcha un certificado digital para conocer en qué estado está cada ciudadano en materia del coronavirus. Este registro mostrará si la persona ha sido vacunada o no, si ha pasado la enfermedad y cuanto tiempo ha pasado desde que la superó. No obstante, el certificado no será necesario para poder justificar los viajes ni impedirá la movilidad a ningún ciudadano español. El documento podría ser aplicado o presentado ante otros países de la Unión Europea o países terceros.