Los conciertos de Radio 3 - VVV [Trippin'You]

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

(Música)

(Música)

# Copas de cristal,

# vino y ansiedad;

# un verano de amor.

# Copas de cristal;

# vino y ansiedad;

# un verano de amor;

# un invierno nuclear.

# Copas de cristal;

# vino y ansiedad;

# un verano de amor,

# un invierno nuclear.

# Eras casi inmortal,

# comiendo Phillippe Plein,

# bailando hard trance,

# the moon loves the sun.

# Tú cogiste mi mano

# y te escuche susurrar;

# si no quieres la guerra

# solo nos queda follar. # Si no sabes...

# distinguir nuestra carne

# del dolor del enjambre,

# no nos vas a querer

# más allá del cadáver.

# Copas de cristal;

# vino y ansiedad;

# un verano de amooor,

# un invierno nuclear.

# Copas de cristal;

# vino y ansiedad;

# un verano de amor;

# un invierno nuclear.

# Felina, # tu cuerpo es tan provocante

# que es pecado no pensarte;

# que es pecado no pensarte.

# Felina, # debo ser el rey,

# porque disparo a matar.

# Lloro por la sangre

# de a quien debo de amar.

# Ya perdimos la guerraaa;

# ya no nos queda follar,

# ya no nos queda follaaar,

# ya no nos queda follaaar.

# Copas de cristal;

# vino y ansiedad;

# un verano de amor,

# un invierno nucleaaar.

# Copas de cristal;

# vino y ansiedad;

# un verano de amor,

# un invierno nuclear.

# Copas de cristal;

# vino y ansiedad;

# un verano de amor,

# un invierno nuclear.

# Ya no nos queda follaaar,

# ya no nos queda follaaar,

# Ya no nos queda follaaar,

# Ya no nos queda follaaar. #

# Oooooh

# ooooh. #

# Bailas # como perdiendo el miedo a morir;

# bailas, # como perdiendo el miedo a morir.

# No sé si fuiste tú # o fui yo,

# si fue el bajón del M # o la depresión,

# la guerra o el amor, # la calma o el rencor.

# Si no fuiste tú # tuve que ser yo.

# Apunto con el dedo en el Metro.

# Mi sien se pega al hierro; # te sigo queriendo.

# No quedan vacaciones en tu cuerpo;

# cuando tu vacío # es el calor de mis adentros.

# Bailas... # como perdiendo el miedo a morir,

# bailas... # como perdiendo el miedo a morir,

# bailas... # como perdiendo el miedo a morir.

# Bailas... # como perdiendo el miedo a morir.

# Bailas... # como si perdieras el miedo a morir.

# Bailas # como si muriera solo para ti,

# Bailas # como si estuviera muerto para ti,

# bailas # como si tus pies bailaran sobre mí.

# Bailas porque ya no tienes # mi miedo a morir.

# Mis fiestas no son tan locas;

# siempre falta amor,

# siempre falta amor;

# siempre faltas tú; # siempre falta droga.

# Bailas... # como perdiendo el miedo a morir;

# bailas... # como perdiendo el miedo a morir.

# Bailas... # como perdiendo el miedo a morir.

# Bailas... # como perdiendo el miedo a morir. #

(Música)

# Aquel día de mayo # en que saldamos las cuentas,

# no sé si eras luna o eras tormenta.

# Ya tendremos tiempo # de consecuencias;

# la realidad no espera # por mostrarse cruenta.

# Aquel día de mayo # en que saldamos las cuentas,

# pagamos el precio # de nuestra impaciencia.

# Tu piel que me roza al sudar, # perfecta;

# que todo fuese real # rompió con lo que sueñas.

# Ooooh

# No te tengo miedo. # Puedo ver tu luz;

# no has salido de mi infierno.

# Ooooh.

# No me tengas miedo. # Seremos como siempre;

# si hace falta yo te miento.

# Ooooh.

# Fuiste tú.

# Mis manos temblando # aquel día de mayo.

# Oooooh.

# Fuiste tú.

# Mis manos temblando # aquel día de mayo

# Aquel día de mayo # en que saldamos las cuentas.

# Pareció en verano, # no sé si lo recuerdas.

# No sé qué buscas # pero sé lo que encuentras;

# No es lo que buscas # pero quizá lo quieras.

# Aquel día de mayo # en que saldamos las cuentas,

# no perdimos a nadie, # nunca fue una guerra.

# No me importa cómo tus ojos me vean

# si después de aquel mayo # siguiéramos tan cerca.

# Ooooh...

# He perdido el tiempo;

# tú también perdiste la prisa # por los recuerdos.

# Ooooh...

# Qué es lo que hemos hecho.

# Nunca fue un error # si teníamos que hacerlo.

# Ooooh... # Fuiste tú.

# El fuego cruzado

# aquel día de mayo.

# Ooooh... # Fuiste tú.

# Quédate a mi lado

# cualquier día de mayo.

# Ooooh... # Fuiste tú.

# Quédate a mi lado

# cualquier día de mayo.

# Ooooh... # Fuiste tú.

# Quédate a mi lado

# cualquier día de mayo. #

(Música)

# Eres como yo, # pero mañana,

# pero mañana.

# Eres como yo, # sin control,

# sin control.

# Eres como yo, # pero mañana,

# pero mañana.

# Eres como yo, # sin control,

# sin control.

# Hablas igual que yo,

# el mismo terror.

# Buscas lo mismo que yo, # pero no es nada,

# pero no es nada.

# Dueles igual que yo;

# la misma habitación.

# Miras al espejo # pero no hay nada,

# pero no hay nada.

# Solo te calma el ambiente,

# el calor del Diazepam.

.# Morir no es matarse,

# pero eso nos da igual.

# Eres como yo, # pero mañana,

# pero mañana.

# Eres como yo, # sin control,

# sin control.

# Eres como yo, # pero mañana,

# pero mañana.

# Eres como yo, # sin control,

# sin control.

# Nos une más miedo que odio,

# más odio que amor.

# Si queda algo bonito # no somos tú y yo,

# no somos tú y yo.

# Vives buscando paz

# o una guerra que ganar.

# Formas de provocar; # alergia y ansiedad,

# alergia y ansiedad.

# Sonrío por no llorar.

# Dices al llorar # que no sabes porqué estas triste,

# pero lo estás, # pero lo estás.

# La muerte es rara,

# a vida lo es más.

# Si queda algo bonito # no somos tú y yo,

# no somos tú y yooo.

# Eres como yo, # pero mañana,

# pero mañana.

# Eres como yo, # sin control,

# sin control.

# Eres como yo, # pero mañana,

# pero mañana.

# Eres como yo,

# eres como yo. #

(Música)

# Más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego.

# Son las 6 AM

# de un lunes que es un viernes,

# se una vida que está en ciernes,

# de alguien que no se sostiene,

# de alguien que prefiere bailar

# a lidiar con sus problemas.

# Todo es brillo en estas gemas

# que no dejan de ser piedras;

# qué te queda pa' mis venas

# me preguntan tus ojeras.

# Mi voz rota te contesta

# hasta que caigamos muertas.

# Más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego.

# La niñez en decadencia

# que es la vida nuestra;

# Excesos sin consecuencias

# hasta que nos atropellan.

# Besas tan amarga que me excitas,

# besas tan amarga que me asustas,

# besas tan amarga que me irrita.

# Que haya dulzura.

# Solo tengo el miedo

# a mis párpados por dentro.

# Si no fuese por el miedo # todo sería perfecto.

# Más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego,

# más fuego, # más fuego,

# más fuego. # Más fuego.

# Más fuego. # Más fuego.

# Más fuego. # Más fuego.

(Música)

# Miedo y asco en Madrid.

# Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# La primavera permanece

# aunque haya muerto el jardín.

# Si el invierno me convence

# nunca vuelvas a mí.

# El hielo sobre tu vientre

# quizá ya no esté allí;

# y en la escarcha de mis viernes

# muere un nuevo jardín.

# Oooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# Tras el Flandria que te enciendes

# buscas salir de aquí.

# Todos los lugares son aquííí;

# todos los lugares son Madrid.

# So...lo hay luz # en lo que quema.

# Mírame arder;

# que te ilumine mi piel.

# Miedo y asco en Madrid. # Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid.

# Ooooh...

# Miedo y asco en Madrid. #

(Música)

# Estrella de mar,

# beber de tu boca es como andar

# encima de un mar de luz y silencio.

# Estrella de maaar,

# mirar a los ojos es nadar;

# nadar en un mar # más frío que el hielo.

# El mar junto al cual # yo fui a nacer

# mi estrella fugaaaz

# en un día gris # del mes de febrero.

# Tú y yo, # tú y yo,

# tú y yo # nos abrazamos.

# Tú y yo, sí, tú y yo,

# tú y yo nos abrazamos.

# Estrella de maaar,

# dormir en tus brazos es viajar

# a un mundo irreal, # perdido en el tiempo.

# Estrella de maaar,

# sentir el contacto de tu piel

# es amanecer # en un mar abierto.

# El mar junto al cual # yo fui a nacer

# mi estrella fugaaaz

# en un día gris # del mes de febrero.

# Tú y yo, # tú y yo,

# tú y yo # nos abrazamos.

# Tú y yo, sí, tú y yo,

# tú y yo nos abrazamos.

# El mar junto al cual # yo fui a nacer,

# mi estrella fugaaaz

# en un día gris # del mes de febrero.

# Tú y yo, # tu y yo,

# tú y yo # nos abrazamos.

# Tú y yo, sí, tú y yo,

# tú y yo # nos abrazamos.

# Tú y yo, # tú y yo,

# tú y yo # nos abrazamos.

# Tú y yo, sí, tú y yo,

# tú y yo # y yo y yoooo.

# Tú y yo. #

(Música)

# Todos los caminos # son la destrucción.

# Es mi excusa # ante la autodestrucción.

# No puedo quererte # si no me quiero yo.

# Todos mis amigos # son la destrucción.

# He cambiado la comida # por el tabaco;

# he cambiado la felicidad # por el trabajo.

# He cambiado tu rostro # por no sé cuantos.

# Ooooh...

# Yo no te he perdido # y tú no me ha cambiado.

# Yo no te he perdido # y tú no me has cambiado.

# Cuánto ha cambiado el barrio. # Deberíamos volarlo

# y volverlo a construir # sobre la sangre

# de los que nos lo robaron.

# Ven a perderte junto a mí, # junto a mí.

# A perderlo todo junto a mí.

# Todos los caminos # son la destrucción.

# Es mi excusa # ante la autodestrucción.

# No puedo quererte # si no me quiero yo.

# Todos mis caminos # son la destrucción.

# He cambiado a peor, # lo sé;

# he cambiado a peor, lo sé. # No me perdones madre,

# o quiero el perdón de nadie, # el perdón de nadie.

# Adri, # deberías cambiarlo todo.

# No lo hagas por ti pero hazlo. # No lo hagas por ti pero hazlo.

# Hazlo por mí, hazlo por mí. # No sé quién soy,

# solo sé quién fui. # No sé quién soy,

# solo sé que fui. # Algo más de tu vida que aprendí

# en el puto infierno de Madrid. # No nos queda gasolina que prender,

# no nos queda otra vida que gastar.

# Quizá sea el momento de asumir # que nada va a cambiar,

# que nada va a cambiar. # Todos los caminos

# son la destrucción;

# Es mi excusa # ante la autodestrucción.

# No puedo quererte # si no me quiero yo.

# Todos mis amigos # son la destrucción. #

Realizado por Yolanda Fernández Gaitán.