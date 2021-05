Los conciertos de Radio 3 - Trashi

(Música)

(Música)

(Música)

(Música)

(Música)

(Música)

# Ayer, volví a lo que pasaba,

# ya no quiero vivir en el mañana.

# Te pensé otra vez, # ya no quiero nada

# y si vuelvo a beber, # déjame en la cama.

# Porque solo tú, # sabes cómo tratarme.

# Solo tú, entiendes como matarme.

# Te veo en los ojos de la gente.

# No me busques, me tienes en frente.

¡Aaaah!

# Sin ti, baby ya no hay nada.

# Si me mientes lo sabré mañana,

# a veces te huelo desde aquí,

# he llorado mucho por ti.

# Sin ti, baby ya no hay nada,

# si me mientes, lo sabré mañana,

# a veces te huelo desde aquí,

# he llorado mucho por ti.

Rrrrrrr....

# Llevo mucho tiempo baby, # pensando en mí,

# no me intentes echar # todas las culpas a mí,

# sabes que si tú me buscas, # yo estoy aquí,

# pero sé que cuando vengas # voy a morir...

# Bebé déjalo ya, # para aquí y para allá,

# últimamente, para aquí y para allá,

# no quiero escuchar mi mente, # no necesito a gente,

# me necesito a mí, # que intentes entender.

# Sin ti, baby ya no hay nada,

# si me mientes lo sabré mañana,

# a veces te huelo desde aquí,

# he llorado mucho por ti.

# Sin ti, baby ya no hay nada,

# si me mientes, lo sabré mañana,

# a veces te huelo desde aquí,

# he llorado mucho por ti. #

(Música)

Rrrrrr....

(Música)

# Si me dejas un segundo

# voy a respirar # que me oprime el pecho, ma

# A la primera me miras, # pero lo único que quiero es llorar.

# Si tú quieres lo segundo, tranqui', # te dejo mi hombro, pero para ya.

# Que me mira tu carita está mojada # y la luna te hace brillar.

# Por lo menos, el brillito # de tus ojos me ilumina pa' andar.

# Por donde no dan las luces # y el camino está fatal.

# Me he quedado sin batería, # a veces siento que me voy a apagar.

# Enchúfame antes que pase, # para verte aunque sea una vez más.

# Y vamos de la mano # andando por las piedras,

# si me sueltas me caigo.

# Y te sigo mirando, porfa, # quédate más aunque sea un rato.

# No me sueltes

# que me quedo en la esquinita # sentado.

# Es que estoy chiquito

# quiero tus besitos por toda mi cara # pa' dormir

# tranquilito aquí, # baby.

# Se ha hecho de noche

# y te veo con tu vestido Gucci # en mi coche

# Te miro y me miras # y sé que todo va a estar bien

# Baby, nos has dado la noche, # no sé cómo lo haces.

# Las luces de las farolas # te favorecen.

# No sé cómo lo haces, # haces brillar al highlighter.

# Se ha hecho de noche

# y te veo con tu vestido Gucci # en mi coche

# Te miro y me miras # y sé que todo va a estar bien.

# Baby, nos ha dado la noche, # no sé cómo lo haces

# Las luces de las farolas # te favorecen.

# No sé cómo lo haces, # haces brillar al highlighter

# Baby, se ha hecho de noche. # Brillar al highlighter.

# Se ha hecho de noche # Haces brillar al highlighter.

# Se ha hecho de noche. #

(Música)

# Te quiero con el alma # y el alma nunca muere

# me duele tanta calma # ya siento como duele

# el no saber que duele, # querer saber si dueles

# querer saber si duele por ti.

# Pase de yo hablar a escucharte # de beber a tocarte

# de perrear a cantarte.

# Me volví loco y tú no...

# Ni siquiera, ni siquiera, # ni siquiera sé si estoy pa'ti o qué

# Ni siquiera, ni siquiera, # ni siquiera sé a dónde vamos bebé.

# Ni siquiera, ni siquiera,

# ni siquiera sé si tú estás mal # o qué,

# ni siquiera, ni siquiera, # ni siquiera sé si nos queremos ver.

# Respiro to eso que no debo, # luego vuelvo y me lo bebo

# porque no estas tú.

# Intento mirar al cielo # desde el suelo

# todo loco pensando que estarás tú, # bae.

# En la mañana me despierto # con la cara contra el suelo

# me miro al espejo y solo veo luces.

# Intento mirar al cielo # desde el suelo todo loco

# pensando que estarás tú, bae.

# Que tú sabes # que no puedo parar de pensar...

# Que tú sabes # que no puedo parar de mirarte...

# Que tú sabes # que estoy encerrado en mi mismo...

# Ni siquiera, ni siquiera, # ni siquiera sé si estoy pa'ti o qué

# Ni siquiera, ni siquiera, # ni siquiera sé a dónde vamos bebé.

# Ni siquiera, ni siquiera,

# ni siquiera sé # si tú estás mal o qué

# ni siquiera, ni siquiera, # ni siquiera sé si nos queremos ver#

(Música)

# Cuando yo te bailo, # solo cuando yo te bailo

# solo cuando yo te bailo, # sé que cuando yo te bailo

# sé que tú te vuelves loco.

# Cuando yo te bailo, # solo cuando yo te bailo,

# solo cuando yo te bailo, # sé que cuando yo te bailo

# sé que tú te vuelves loco.

# Cuando yo te bailo, # solo cuando yo te bailo

# solo cuando yo te bailo, # sé que cuando yo te bailo

# Sé que tú te vuelves loco.

# Sé que tú te vuelves loco.

¡Eeeh!

¡Aaaah!

# Cuando yo te bailo # sé que tú te vuelves loca,

# especialmente # si te doy un beso en la boca.

# Sabes que te quiero # pero eso no es lo que toca.

# Cuando yo te bailo # sé que tú te vuelves loca,

# especialmente # si te doy un beso en la boca.

# Sabes que te quiero # pero eso no es lo que toca.

# Es un placer conocerte.

# Quizás tú me traigas pena,

# pero no puedo perderte, # la número uno, la que más me llena.

# Es un placer conocerte.

# Quizás tú me traigas pena,

# pero no puedo perderte, # la número uno, la que más me llena.

# Te canto, me miras, # yo sé que tú me amas,

# no quería ver tu cara, # pero a ti te casaba

# Te bailo, me miras, # yo sé que tú me amas

# No quería ver tu cara, # pero a ti te casaba.

# Cuando yo te bailo # sé que tú te vuelves loca,

# especialmente # si te doy un beso en la boca.

# Sabes que te quiero # pero eso no es lo que toca.

# Sabes que estoy mal # y aún así si te pongo loca.

# Cuando yo te bailo # sé que tú te vuelves loca,

# especialmente # si te doy un beso en la boca.

# Entre en el dance hall

# Había mucha gente, # pero a ti te vi primero,

# camiseta pegá # con pantalones negros.

# Yo solo te bailo a ti.

# Te estaba mirando.

# Estaba pensando,

# como te lo haría, te daría tanto.

# Yo solo te bailo a ti.

# Desde ese momento # sabía que iba pa' largo

# y es que me tienes alocao

# intentando, pero no consigo, # dime mami, si te vienes conmigo.

# Desvístete y caldea mi cama, # mi cama.

# Es que me tienes alocao,

# intentando, pero no consigo, # dime mami, si te vienes conmigo.

# Desvístete y caldea mi cama, # mi cama.

# Se que me tienes alocao,

# intentando, pero no consigo, # dime mami, si te vienes conmigo.

# Desvístete y caldea mi cama, # mi cama. #

Aaaaaah...

Aaaaaah...

(Música)

# Que pasaría si estuviéramos solas,

# pienso en que me dirías, # si te digo la verdad.

# Recuerdo las veces # en las que me escribías.

# Y pasaban las horas # y pasaban los días.

# Se siente, como saltar de un avión.

# Un dolor en mi interior.

# Cuando me llamas y yo...

# lo dejo todo

# Yo quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Y te lo digo porque a veces # se me olvida,

# si decías que te hería,

# pero nunca te creía, papá.

# Estoy sentado en el tejado

# y a mi lado # tengo lo que había pensado

# que ya tenía olvidado.

# Tengo grabada esa noche # en que miramos al cielo

# y me dijiste que te quiero.

# Ojalá que me escribas de nuevo

# y me digas # que quieres dormir conmigo.

# Que quiero dormir contigo, que...

# Que quiero dormir contigo, que...

# Que quiero dormir contigo, que...

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo, que...

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo.

# Que quiero dormir contigo. #

(Música)

# Que no te irías, ya da igual.

# Que lo sabías, y ya es tarde,

# sé que todo lo hacías por ti # y ya no, ya no vale, baby.

# Que me querías pa' ti pa' siempre

# y yo no hacía na' más que verte

# niña, yo tuve que alejarme

# para saber que e'ya demasiado tarde

# En verdad no estoy mal, # y me sabe fatal

# creo que es mejor si no, # si no nos vemos más.

# ¡Uh, uuh!, en verdad no estoy mal

# y me sabe fatal,

# creo que es mejor si no, # si no nos vemos más.

# Un abrazo vacío, # cuando vuelves hace frío

# luego hago que no olvido, # pero al final te sonrío, baby.

# Estoy un poco ido, # y desde que te has ido

# me pesa todo un poco más.

# Deja la mano yo no queiro saber na', mamá

# ya estaba todo roto # y tú calla, 'na' má'

# que me querías al la'o, # y lo que habías dao'

# me dejó frío y solo.

# En verdad no estoy mal

# y me sabe fatal

# te juro no estoy mal

# y no nos vemos más

# te juro no estoy mal.

# De verdad no estoy mal,

# y me sabe fatal,

# creo que es mejor si no, # si no nos vemos más.

# ¡Uh, uuh!, en verdad no estoy mal

# y me sabe fatal,

# creo que es mejor si no, # si no nos vemos más, más, más.

# Uuuh, uuuh, uuuuh. #

(Música)

(Música)

# Quisiera ser como antes

# poder verte cada vez

# que el cielo se ponga de color,

# y que tú estés aquí.

# Ven conmigo a la orilla del mar

# he comprado un litro, # podemos charlar.

# Me metería al agua contigo

# pero, bebé no sé nadar.

# Y es verdad # que a veces meo en el mar,

# que sin querer voy hacia atrás,

# que superé a esta chica en Navidad.

# Y es real # que me lío los pitis fatal

# que mis tatus son un poco cutres

# que soy adorable # y que no sé bailar.

# Ahora estoy aquí, # no te puedes ir

# te gusta fingir que no me ves.

# Tírame una foto aquí, # me gusta mi pelo así.

# Ahora creo # que te aprecio un poco más.

# Ahora creo también, # que soy tu crush.

# Voy un poco ciego # no te voy a engañar,

# tú te ves muy guapa # y yo como si na. ¡Aaah!

# Na, na, na...

# Na, na, naaa....

# Y es verdad # que a veces meo en el mar,

# que sin querer voy hacia atrás,

# que superé a esta chica en Navidad.

# Y es real # que me lio los pitis fatal,

# que mis tatus son un poco cutres,

# que soy adorable # y que no sé bailar. #

(Música)

(Música)