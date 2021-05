ERC presenta una proposta completa a Junts per formar Govern

Es compleixen just dos mesos de les eleccions catalanes del 14 de febrer i el vicepresident, Pere Aragonès, tornarà abans al Parlament per retre comptes de la gestió de la pandèmia, de la crisi i els fons europeus, que per la investidura. El mateix líder republicà ha explicat aquest dimecres que han fet arribar a Junts una proposta completa de Govern i mecanismes per blindar els acords. Aragonès ha assumit ja en primera persona les negociacions i ha revelat que s’ha reunit amb l’expresident Carles Puigdemont per desencallar la constitució del nou executiu que tot sembla indicar es demorarà fins a mitjans de maig.