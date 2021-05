Els nens alletats per dones immunitzades amb la vacuna de Pfizer podrien estar protegits contra la COVID-19, segons un estudi fet pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que ha conclòs que la llet materna conté anticossos específics contra el SARS-CoV-2. Una bona notícia per les dones lactants, a qui l'actual pandèmia ha provocat una gran preocupació per la possibilitat de contagiar-se i transmetre el virus als seus fills durant l'alletament, i també pels possibles efectes nocius de la vacunació.