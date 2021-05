Totes les empreses estaran obligades des d'aquest dimecres a tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret d'igualtat retributiva entre dones i homes. També afectarà aquest registre al personal laboral al servei de les Administracions Públiques, però amb les peculiaritats establertes en la seva legislació específica.



La norma sobre igualtat salarial es va aprovar a l'octubre de l'any passat per a la seva entrada en vigor al cap de sis mesos, és a dir, aquest dimecres 14 d'abril. Té per objectiu impulsar la transparència salarial en les empreses per a garantir la igualtat retributiva entre homes i dones en treballs d'igual valor. Es tracta, en definitiva, de combatre l'anomenada bretxa salarial de gènere.