Divendres d'hivern, cap de setmana de primavera

Divendres d’ambient hivernal, amb fred, pluja i neu. Cap de setmana d’ambient primaveral amb sol, nuvolades, ruixats, fred de nit i fresca de dia. I és que l'arribada d'una bossa freda a 5500 metres d'alçada afavorirà un augment de la inestabilitat durant aquesta tarda. Amb precipitacions intenses que afectaran sobretot el Prepirineu i la Catalunya Central, arribant al vespre al litoral. Nevarà al Pirineu però també pot floquejar a altres indrets perquè la cota de neu pot baixar a 600 metres. I és que avui farà fred, les temperatures màximes seran entre 3 i 9º més baixes a les normals per aquests dies. Demà, es mantindrà la inestabiltiat en forma de nuvolades i ruixats de tarda localment intensos a les comarques central i del Prelitoral, la cota de neu al Pirineu pujarà a 800 metres. Les temperatures pujaran una mica però encara es quedaran entre 1 i 6º per sota les habituals per l’època. Diumenge serà un dia més tranquil, amb més sol i amb nuvolades de tarda que deixaran ruixats febles i dispersos. La matinada també serà freda però al centre del dia les temperatures ja tindran valors més o menys normals per a mitjans d'abril i l'ambient serà més primaveral.