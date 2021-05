Un 38% de ciclistes no coneix les normes de circulació

En l’últim any, la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha provocat la caiguda de la mobilitat urbana i ha modificat especialment la que afecta els usuaris de la bicicleta. Així, les dades del “3r Baròmetre RACC del Ciclista Urbà a Barcelona” indiquen que encara hi ha un 38% de ciclistes que admet no conèixer bé aquestes normes malgrat l’augment del coneixement general de la normativa de circulació de bicicletes.