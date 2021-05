L'Informatiu - 16/04/2021

Condemna contundent de l'Audiència de Barcelona contra tres dels processats per la violació múltiple de Sabadell. Imposa 31 anys de presó a l'autor material, a qui també considera cooperador de les altres violacions que va patir la menor en una oficina bancària abandonada.

Moren dues persones en l’incendi d’una casa ocupada a Cassà de la Selva, al Gironès. El Govern diu que necessita set dies més per estabilitzar la quarta onada de la pandèmia i manté el confinament comarcal. El Sant Jordi d’aquest any tornarà a ser atípic. S’espairà en tres dies per evitar aglomeracions i només podran vendre roses al carrer els floristes professionals. Johnny Depp arriba al BCN Film Fest.