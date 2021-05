L'Informatiu 2 - 12/04/2021

La quarta onada ja és un fet a Catalunya. La situació hospitalària és preocupant, especialment pel repunt d'ingressats crítics a les UCI. A l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida han hagut de desprogramar intervencions i obrir nous espais. La primera partida de la vacuna de Janssen arriba a Espanya amb 300.000 dosis i s'incorpora al pla de vacunació aquest dimarts. El Suprem torna al TSJC la causa contra Laura Borràs mentre ERC insisteix a donar pressa a Junts perquè investeixi Aragonès. Aquest cap de setmana hi ha hagut 3 morts violentes a Catalunya: a Terrassa, Rubí i Gelida. Un informe de Càritas deixa en evidència l'increment de llars sense ingressos per la crisi provocada per la covid-19. Després de 7 anys de silenci discogràfic la Beth torna amb un nou treball 'Origen'.