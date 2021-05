L'Informatiu - 12/04/2021

La situació hospitalària és preocupant. Amb més de 1.700 ingressats, a l'hospital Arnau de Vilanova han hagut de desprogramar intervencions i obrir nous espais. La quarta onada avança ràpidament a Catalunya. Però és diferent de les anteriors perquè un 90% dels casos són de la variant britànica. Avui a les nou del matí ha començat el cribratge massiu que es farà durant tres dies a Olot. La primera partida de la vacuna de Janssen arriba a Espanya amb 300.000 dosis i s'incorpora al pla de vacunació aquest dimarts. El Suprem torna al TSJC la causa contra Laura Borràs. Aquest cap de setmana hi ha hagut 3 morts violentes a Catalunya: a Terrassa, Rubí i Gelida. Barcelona farà una prova pilot d'arribada de creuers al juny. ERC defensa que la negociació amb Junts ha avançat prou per investir Pere Aragonès. Els comuns insten Salvador Illa a trucar a Pere Aragonès per forçar un govern d'esquerres. Després de 7 anys de silenci discogràfic la Beth torna amb un nou treball 'Origen'.