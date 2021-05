Las recetas de Julie - Región de Uzès

Subtitulado por ACCESIBILIDAD TVE

Impresionante. Hola.

Esta vez, Micheliney yo os llevamos a Gard,

en concreto, al municipio de Uzèges

que está situado entre el valle del Ródano y las Cevenas,

aquí hay paisajes muy diversos y muchos lugares de interés.

Su patrimonio histórico es increíble,

como por ejemplo el puente de Gard, donde estamos ahora.

El puente acueducto más alto del mundo se construyó

hace casi dos mil años para llevar el agua a Nîmes,

que en la época romana era una ciudad importante.

Aunque no hablaremos solo de historia y arquitectura,

pese a estar muy presentes en la zona.

Hablaremos también de paisajes,

porque aquí hay higueras, olivos, viñedos, prados verdes,

y ríos como el Gardon, donde estamos ahora y el Cèze.

Hablaremos por supuesto de gastronomía y probaremos la cuajada

y la brandada nimeña; sin patatas, eso sí.

Empezaremos por el mercado de Uzège. Bueno, si Micheline quiere.

Cantan en francés

Veamos el mapa: aquí está Languedoc,

que se compone de los departamentos de Gard, Lozère, Hérault y Aude

que miran al Mediterráneo.

Es una especie de anfiteatro formado por plantas, estratos o gradas,

por seguir con el mismo vocabulario.

En primer lugar, están las montañas, con las Cevenas por aquí.

En Aude está la montaña Negra.

En segundo lugar, la garriga, que aromatiza Provenza.

En tercero, la planicie, sobre todo, la Camarga

y, para terminar, el litoral.

El litoral se conserva muy bien,

pues más del sesenta por ciento está sin construir

y, probablemente, así seguirá.

Recordemos que es el viñedo francés más grande en superficie.

Tengo muchas ganas de verlo, sobre todo la parte de Gard.

Vamos, Micheline,

Cantan en francés

Vamos a visitar Uzège.

Hoy es miércoles y es día de mercado.

Hay dos mercados por semana:

el domingo hay uno muy grande, que no es solo de alimentos.

Hoy hay mercado en la plaza de las Hierbas,

una bonita plaza rodeada de arcos.

Seguro que hay productos buenísimos y, locales.

Yo que vengo del norte disfruto con los colores, los olores,

las sonrisas y el sol, que hoy está un poco escondido.

Me había traído un vestido ligero pensando en un mercado en laProvenza,

pero la verdad es que hace un poco de frío.

¿Quieres probar un queso de oveja? Hola. ¿Tienes alguno que sea local?

Tenemos el tridente y también queso fresco de Camarga.

¿Es un queso fresco de leche de oveja?

Sí, se come con aceite de oliva, lechuga y tomate.

Anda. Es un plato muy fresco.

¿Es una especie de mozzarella? Sí, eso es.

¡Qué curioso!

Se hace en Arles desde principios de siglo.

No he oído hablar de él. Es de producción limitada.

Se llama «cuajada de Arles». Vale ¿Hay muchos productores?

Ya somos los últimos.

¿Qué puede darme a probar? ¿El tridente?

Si quiere...el tridente fresco.

Venga. Está delicioso. Gracias Es muy sutil.

No es un queso fuerte. Se hizo ayer.

La textura se parece a la de la cuajada. Muy blando.

Solo que no se deshace.

Sí, es más espeso que la cuajada, pero tiene un toque blando.

Es... delicado. Se deshace en la boca.

Sí. ¡Qué bueno! Voy a llevarme unos cuantos

porque, al final de mi viaje, organizo una comida

y me gustaría que los probaran.

Imagino que ya los conocen, pero lo mismo no.

Estos están más curados. Son quesos de oveja curados.

¿Puedo? Claro, adelante.

Anda. Al principio es dulce, pero después tiene un toque amargo.

Bueno, este va a la bolsa también. Gracias. Hasta pronto.

Gracias por la visita. Gracias.

Hola. Hola. Póngame dos manojos de espárragos

y una caja de cerezas que me están diciendo ¡cómeme!

Ya tengo verdura, fruta y queso. Solo me falta el pescado.

Y no uno cualquiera, ya que en esta región hay un plato imprescindible,

la brandada.

Se conoce como brandada nimeña,

aunque Nîmes está a veinticinco kilómetros. Hola.

La brandada de Nîmes se hace sin patatas,

solo con bacalao, aceite de oliva y quizá un poco de ajo.

Casi todos los que vienen al mercado coinciden

en que Sandra es quien mejor conoce todos sus secretos

y es pescadera, obviamente.

Hola, Sandra. Hola, Julie.

Cuánta variedad de pescados. Esto es un sueño.

¿Qué se pesca aquí en la zona? Todo lo que hay en el Mediterráneo.

Sobre todo, salmonetes, lubina, merluza y caballa.

¿A qué puerto llega este pescado? A Gros du Roi y a Sète.

Vamos directamente a la lonja.

Pero volvamos a lo que nos interesa hoy: el bacalao salado y seco.

Bueno, en realidad, es abadejo.

¿De dónde viene el abadejo? El abadejo viene de Bretaña.

Es abadejo salado.

No hay mucho abadejo en la zona. No.Es de agua fría. Eso es.

¿Y este es francés? Intentamos que sea pescado francés.

Pero antes de meternos en la cocina,

dejo que Sandra siga trabajando y atendiendo a sus clientes.

Venga, hasta luego. Adios Sandra.

Aprovecho para terminar mis compras y entro en la panadería.

Hola. Hola. Busco algo típico de Gard;

una fougasse que lleva chicharrones o cortezas, no sé.

Son chicharrones de pato o de cerdo. Son mejor los de pato, más suaves.

Vale, me llevo cuatro o cinco

para la comida que voy a organizar al final de mi viaje.

Se suele hacer con masa de pan, ya que en sus orígenes,

eso permitía que el panadero pudiera estar seguro

de que el horno tenía la temperatura correcta.

Pero aquí se hace más sabrosa y ligera, con masa de hojaldre,

y de una forma distinta a la que conocemos.

Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.

Puedes subir. Vale.

Recojo a Sandra y nos vamos juntas a su casa, a las afueras del pueblo.

Adiós, señora.

Mi humilde morada. ¡Qué agradable!

Aquí os reuniréis los amigos. Sí.

Con Sandra no se pierde ni un segundo.

Sacamos el abadejo, que previamente,

ella ha puesto a desalar doce horas en frío.

La piel siempre va hacia arriba.

Si la ponemos hacia abajo, la sal se queda y no se desala nada.

Eso no lo sabía.

Este trozo es de la parte más cercana a la cabeza,

cerca de la aleta. Porque sabe mejor.

Sabía que no era casualidad.

Es lo que se reserva el pescadero. Eso es.

El carnicero y el pescadero, se quedan lo mejor.

Lo ponemos a cocer en agua hirviendo con tomillo y laurel.

¿Cómo? Tomillo.

Yo lo digo de otra forma, pero su forma de decirlo es más melódica.

Entonces, una vez que el agua hierva ¿cuánto lo dejamos cocer?

Treinta minutos.

Creo que la brandada suscita mucha polémica ¿no es verdad?

Sí, hay muchas formas distintas de hacerla, cada uno tiene su receta.

Pero sabemos que la auténtica brandada, o al menos la nimeña,

la original, se hace con abadejo y aceite de oliva.

Sí. ¿Y ajo?

Yo no le echo ajo. ¿En serio?

En Nîmes todo el mundo la hace así, creo. ¿Sí? Sí.

Para la brandada de abadejo de Nimes, que está buenísima,

necesitamos seiscientos gramos de abadejo salado con piel;

cuatro hojas de laurel; una cucharada de tomillo;

una cucharada de copos de puré de patatas

y unos sesenta centilitros de leche semidesnatada.

También treinta centilitros

y dos cucharadas soperas de aceite de oliva;

setenta de aceite de girasol y pimienta. Nada de sal, claro.

Ahora troceamos el pescado cocido.

Se quita la piel, las espinas y el cartílago.

Ya estamos.

¿Y ahora vuelves a cocerla? Sí.

Pensaba que, una vez cocida, se echaba en el mortero

o en la batidora y ya está.

No, yo hiervo el abadejo en leche.

Para que se deshaga. Sí.

Aún queda trabajo por hacer. Sigamos.

Lo echo aquí. ¿Cómo pongo el fuego? Fuerte para que hierva.

Ya está empezando a hervir. Ahora, añadimos una cucharadita.

¿Qué es eso? Un poco de fécula.

Entonces, sí lleva patata. Es para ligarlo, ¿no?

Eso es, pero solo una cucharadita. Es mi secreto.

Como cuando echamos harina para espesar las salsas. Sí.

Lo bueno de este plato es que se puede hacer con antelación y,

cuando llegan los amigos, se mete al horno, ¿no?

Aunque como aperitivo se sirve frío.

¿Sí? No tengo ni idea.

Para mí, la brandada lleva patatas y se sirve caliente.

Como un gratén de abadejo.

Lo escurrimos un poco. Muy bien, eso es.

La leche y el abadejo llevados a ebullición se mezclan

hasta conseguir un poco de textura.

Debemos obtener unos filamentos como los de cabello de ángel.

¿Qué tal, lo mezclamos más? Está bien así.

Ahora lo mezclamos todo. ¿Es esto lo que querías? Está perfecta.

Lo dejamos enfriar antes de añadir progresivamente

el ingrediente estrella de la receta, el aceite,

como si fuéramos a montar una mayonesa.

Todo en la picadora.

Así va bien. ¿Ya? ¿Tú crees?

Vamos a probarlo. Lo pruebo.

Tiene sabor. No está nada mal. Está buenísimo.

Se come con panecillos.

Es una locura lo rico que está.

Se supone que la vamos a comer con el resto de la familia,

así que no puedo tomar mucho. No, hay que dejar algo.

Y tenemos un banquete de diez personas.

Dejaremos algo para que lo prueben. Está de muerte.

¿Sabe qué? Es bastante complicado de hacer,

pero merece la pena hacerlo y siguiendo sus indicaciones.

¿Ponemos la mesa? Vamos.

Cuando hay brandada, vienen todos.

Chicas, ¿os gusta la brandada de mamá? Sí.

Parece que no estás convencida. La he probado, está bien.

En casa del herrero, cuchillo de palo.

¿No te gusta el pescado? No. -Ya cambiará.

Yo pensaba que la brandada era un gratén de abadejo con queso emmental.

Yo le hecho mucho en el pan. Voy a copiar ese método.

¿Cómo decidieron ser pescaderos? Es una tradición familiar.

¿Por su parte? Mi abuelo y mi padre. ¿Pescadores no? No.

Solo venden pescado. Sí.

Salud. Salud. Gracias.

Chicas, por el aperitivo de pescado.

Adiós, familia. Hasta pronto. Gracias.

A parte de la brandada de abadejo nimeño,

otro motivo de orgullo nacional

algo menos conocido es el Establo nacional de Uzès.

Hay seis caballerizas nacionales en Francia fundadas por Luis XIV,

quenecesitaba los mejores caballos para su ejército,

los cuales mejoró Napoleón.

Aquí se crían y se adiestran caballos,

también se hacen demostraciones y competiciones.

Nosotros vamos a conocer este prestigioso lugar

a través de uno de sus trabajadores.

Se llama Lucien Gruss y pertenece a un gran linaje circense.

(Canta en francés)

Desde hace más de trescientos años,

los establos nacionales se han ido adaptando

para responder a las necesidades del ejército francés,

de agricultores, criadores, asociaciones y jinetes.

Hoy en día, las dieciséis hectáreas, del establo de Uzès se utilizan

principalmente para la enseñanza y ocio.

Además está abierto al público para concursos de hípica.

Pero ahora, como os decía, vamos a conocer Lucien Gruss

Hola, Lucien. Hola.

¿Puedo entrar? Sí, claro.

Parad. Tranquilos. Eso es. Vaya, están muy adiestrados.

No demasiado, pero digamos que están atentos.

Esta es una de las cosas más difíciles de este trabajo,

que los caballos estén atentos, bueno tampoco demasiado.

No se meten en la conversación, pero están quietos.

¿Son de una raza en particular? Sí, son frisones. Vienen de Holanda.

¿Qué tienen de especial? Pues yo creo que tienen mucha clase.

¿Les habla como a las personas? Más o menos.

Soy como su director de orquesta, no su verdugo.

Mi padre siempre me decía:

«Adiestra a los caballos, pero no los despersonalices».

Cada caballo tiene su personalidad y hay que explotar eso.

No anularla. Eso es.

Este intenta quitarse las riendas. No eres nada tonto, ¿eh?

Es hora de que estos caballos descansen.

Su lección de hoy casi ha terminado

y hay que dejar que sus mayores entren en la pista.

Yo no pienso irme de aquí.

Vamos, vamos.

Venid. Venid, pequeños.

Despacio. Despacio.

Venga Julie.

Estaba esperando la orden, como los caballos.

Cójalo con la derecha. ¿Quiere que los lleve yo?

Con la izquierda. Es como cazar moscas.

Venga.

Látigos abajo y brazos extendidos. Vale, entiendo.

Tiene que seguirlos sin mover mucho el látigo.

Eso es, siga así. ¿Los dirigimos nosotros?

Sí. ¿Con la orientación del cuerpo?

Exacto. Eso es. Y la fusta.

La voz también. Ahora digo: Ah top.

Sí, es como un STOP. Es indiscutible. ¿Qué hago ahora?

Aquí tiene un látigo y aquí,

una fusta que nos sirven para definir la posición del cuerpo y los gestos.

Son como la batuta del director. Eso es.

Así les da el tono. Es lo que iba a decir.

En marcha. Venga, en marcha. Tome esto.

Vale. Déjela abajo. Perfecto.

Salvador, ven aquí. Llámalo. Salvador, Salvador.

Levanta la fusta. Levántala. Dios mío. Levanta las patas y todo.

Claro, muy bien, cariño. Bravo, Salvador.

Muy bien, cariño. Ha estado perfecto.

Y usted también. Llevo años practicando.

En serio, está muy bien.

Gracias, Lucien. Un placer.

Ha sido impresionante. Ya está.

Ya tengo la solución cuando mi marido no se porte bien. No.

Para que se eche atrás. Gracias, Lucien.

De nada. Gracias. Vendré al espectáculo.

Encantado. Ha sido muy emocionante.

Este es el balance de mi primer día en Uzès: muchas delicias,

el placer de pasear bajo el sol y algún que otro susto.

Tengo que decir que no estoy muy familiarizada con el universo equino.

(Cantan en francés)

Nos dirigimos ahora a Saint-Maurice-de-Cazevieille,

un precioso pueblo medieval situado a unos veinte kilómetros de Uzès,

para conocer a Jean-Yves.

Va a enseñarnos una receta muy antigua, local y familiar:

las caillettes.

Seguro que conocéis esas pequeñas bolas de masa

que encontramos a lo largo del valle del Ródano y, sobre todo,

en Drôme yArdèche.

Se preparan con cerdo, obviamente, y también con muchas hierbas.

La receta de Jean-Yves lleva hierbas silvestres que coge él mismo.

Le apasiona la cocina en general y veréis que bien habla de ella.

Hola, Jean-Yves. Hola, Julie.

¿Qué estaba cogiendo? Son borrajas azules,

borrajas blancas y fresas para decorar el plato.

¡Ummmm! ¿Vamos adentro para hacer las caillettes?

Sí, vamos. Quiero que me lo explique todo.

Por favor, pase.

Vaya, cuántas hierbas. Son acelgas, ¿no?

Es un tipo de acelga que no tiene mucha penca.

Es cierto, no tienen tallo.

Si yo no vivo en el campo y no puedo coger esteacelgas silvestres,

¿puedo utilizar las normales?

Sí, hay un tipo de acelga que aquí llamamos la acelga bouchère,

que tiene mucho verde y poco blanco. No es la gruesa.

Es preferible, ¿no? Sí, se utiliza esa.

Esto es lo único que no voy a cocer;

son espinacas que he traído de la tienda.

Pero estas son espinacas silvestres.

La Chenopodium, que tiene un sabor más fuerte.

Sí. ¿Esto qué es? Acedera silvestre.

Tiene hojas pequeñas. Pensé que eran más grandes.

¿Qué hacemos con ellas? ¿Las picamos?

Primero vamos a limpiarlas.

Optamos por una cocción a la inglesa.

Echamos las acelgas, en agua hirviendo

con dos buenos puñados de sal gorda, para preservar la clorofila.

Después, haremos lo mismo con el resto.

Para el resto de la receta,

nos guiaremos por el peso de las hierbas cocidas.

La cantidad de cerdo depende de eso.

Exacto. Vamos a echar el equivalente en papada de cerdo.

¿Igual al peso de las hierbas? Eso es.

Un diez por ciento del peso de hígado de cerdo

con un poco de panza hervida. Ese es el secreto.

Antes, cuando se mataba un cerdo, solo había una panza,

pero si hay diez o veinte, se pueden hacer andouillettes.

Claro. Para no desperdiciarlo, hacían las caillettes.

Mi madre me decía que incluso a veces añadían los pulmones.

Pero mi abuela no los echaba, prefería echar solo la papada.

Pues se lo agradezco. No me apetece comer pulmones.

¿Ya puedo escurrirlas? Ya puede.

Una vez hervidas, se echan directamente en agua congelada

para detener la cocción y preservar su color.

Ha echado bloques de hielo, No se anda con chiquitas.

No tengo cubitos, así que...

Vale. Ahora echamos el resto de las hierbas.

Vamos.

Cuando todas están hervidas y frías, podemos escurrirlas y lo volcamos.

Hay que intentar que no quede nada de agua

Y... listo. Mi abuela lo hacía así.

Lo giraba y presionaba para escurrirlas bien.

Ahora es el turno de la carne.

Vamos a cocer la papada en el agua de antes.

Creo que lo hacía así para aprovechar el sabor de las hierbas.

Se deja cocer unos veinte minutos.

Ahora, pesamos las hierbas cocidas

para saber la cantidad de carne que debemos añadir al relleno.

Un kilo y medio.

Pues echamos un kilo y medio de papada.

Un kilo doscientos. Perfecto. Ahora, lo cortamos.

¿En trozos? Lo ideal es cortarlo en tiras.

¿Así de pequeñas? Vale.

Echamos la grasa en agua hirviendo; no mucho tiempo.

Basta con escalfarlo con un poquito es suficiente. Vale.

Para la base el diez por ciento, trescientos gramos de hígado.

Esta receta es un ejemplo de que del cerdo se aprovecha todo.

Lo cortamos igual. Igual, en tiras.

Ahora llega el turno del condimento casi pesado al miligramo.

Sal, pimienta y una mezcla de especias.

Falta la verdura, necesitareis todo un huerto.

Preparamos el acompañamiento aromático

con tomillo en flor y salvia.

Las hierbas, el hígado, la panza y la papada.

Ahora solo queda mezclarlo a mano, mi trabajo como de costumbre.

Con los dedos. Claro.

Hay que mezclar bien la carne con las hierbas ¿a qué sí?

¿Está bien amasado, chef? Un poco más.

Vale. Tiene que estar bien aplastado.

Vaya, ha metido a segunda. Como una batidora.

¿Por qué hace eso?

Para que la sal y el cerdo se mezclen bien.

No queremos que la sal se quede en un lado, no nos interesa.

Hay que mezclarlo bien.

Ahora el siguiente paso: hacer bolas.

El tamaño depende de la mano.

Primero, hacemos bolas como esta, de unos ciento veinte gramos.

¿Las hace así? No, se recubre de tripa.

Vale, ¿es eso de ahí? Sí. Mi abuela decía:

«Vamos a hacer encaje». ¡Qué bonito!

Ya hay bastante. Hay que escurrir la tripa también.

Cogemos la bola, la envolvemos y la cortamos.

No hay que ponerle mucho. No, no serviría de nada.

La ponemos aquí. ¡Qué maña! ¿No se pone nada de grasa?

No. Ahora se envuelve. Que bonito, increíble.

¿Entiende por qué decía lo de encaje?

Sí, queda precioso con el fondo verde.

¿Remojas antes la tripa en vinagre? Sí, un poco.

Esta capa se pone debajo para que esté más bonito.

Para cerrarla. Hay que juntarlas mucho, ¿no?

Que queden uniformes.

Si no, se aplastan. Un truco.

Así se redondean más. Así lo hacían las abuelas.

Se da un empujoncito. Perfectas.

Ya está. Listo. Bien redondas.

Ahora, las metemos en el horno. Venga.

Metemos las caillettes en el horno un total de dos horas.

Una hora a ciento veinte grados y otra a ciento cincuenta.

Apunto la receta.

Para unas veinticinco caillettes, necesitamos:

dos kilos de hierbas silvestres crudas: acedera, acelgas,

espinacas, rúcula y diente de león,

que pesarán un kilo y medio una vez cocidas.

También un kilo y medio de papada de cerdo,

trescientos gramos de hígado de cerdo y un trozo de panza.

Para el condimento, treinta y dos gramos de sal;

dos de pimienta y seis de quatre-épices.

Además de dos gramos de tomillo y cuatro de salvia.

Finalmente, doscientos gramos de tripa de cerdo.

No podremos hacer la receta sin una báscula.

Yo ya estoy sentada. Tengo hambre.

Espero impaciente en la mesa. Huele que alimenta.

Ponemos un poco de salsa de tomate, va muy bien.

Caliente y frío.

Una bolita de salsa de tomate. Eso es, más o menos.

Están bien doradas. Qué bonito. Gracias.

Tengo ganas de ver el interior.

Es como una especie de esas cajas sorpresa.

Es interesante porque, a primera vista,

parece que hay más hierbas que carne.

Qué bueno. Se deshace en la boca. Lleva carne, pero casi no se nota.

Predomina el sabor de las hierbas. Pone el listón muy alto.

Lo que también me gusta es que está crujiente y dorada por fuera.

Pero está blando por dentro. Como ve me lo he comido todo

Qué bien. Me lo he comido por educación.

Me ha encantado y me gustaría volver a tomarlo y, sobre todo,

compartirlo con mis amigos,

porque al final de mi viaje organizo una comida.

Como ha hecho unas cuantas caillettes, podrías llevarlas.

Será un placer. El placer será mío.

Me despido con tres besos y gracias. De nada.

Gracias por este descubrimiento Adiós, Jean-Yves.

Ahora quiero ir al pueblo de Saint-Quentin-la-Poterie.

Ya sabéis que me encanta el arte de la cerámica.

Por eso, me parece esencial pasar por aquí.

Hace treinta años, gracias al impulso de algunos aficionados

el pueblo recobró su vocación de antaño.

Hoy en día, existen unos veinticinco talleres, así como un museo,

una galería de arte y una librería especializada.

Por el camino me encuentro con Nathalie Hubert

que llegó aquí en 1993, atraída por la tradición local

especializándose en el arte de la mesa.

Se trata de una tradición muy antigua, del siglo XII.

Hay mucha arcilla en los alrededores del pueblo y madera para los hornos,

Además siempre existió la posibilidad de comerciar con la cerámica

a través de las grandes vías de comunicación del Ródano

y poblaciones como Aviñón o Nîmes.

Aquí tenemos un ejemplo

de que la cerámica sigue estando presente en el pueblo.

Estas son de un alfarero jubilado

que ha rehecho diferentes decoraciones tanto tradicionales

como reinterpretaciones de la cerámica de Saint-Quentin.

Sin tiempo para deshacer las maletas vuelvo a ponerme al volante.

Vamos a conocer a Catherine y Pascal.

Él es agricultor y ella era arqueóloga,

pero decidió cambiar de profesión para ayudar a su marido,

que siempre ha sido vitivinicultor, aportando su toque particular.

Gracias a ella, han desarrollado cultivos de flores

y plantas aromáticas para hacer mermeladas, gelatinas y siropes.

De hecho, vamos a hacer una receta a base de flores.

Es una receta de su infancia, pero no me han dicho nada más.

Hola enamorados. Hola.

Hola, Catherine. ¿Lo dejo aquí y voy para allá?

Sí, ahí a un lado.

¿Estáis en plena recolecta? Qué rosas tan bonitas.

Hola, Julie. ¿Tres?

Aquí son tres. Vale pues tres.

Entonces ¿Cultivan estas rosas? Sí. Son rosas de Damasco.

Empezamos con una planta y ahora tenemos novecientas.

Es impresionante. Qué maravilla.

Es una de las variedades más simples de rosa, pero es magnífica.

Magnífica, aromática y sabrosa, porque también se come.

Sí, está deliciosa en confitura y en sirope.

Pétalos en confitura, ¿no? Mejor mermelada de pétalos.

Pero que lo cuente Catherine que es la quien la hace.

las cultivo, las recojo y me las como.

¿Ayudo a recogerlas?

Hoy no cocinaremos rosas, ¿no?

Hoy vamos a recoger otras flores silvestres.

Allí a lo lejos se ve la antigua vía férrea

y la estación de Arpaillargues.

Para reforzar los taludes, se plantaron acacias en las vías.

Buñuelos de acacia. Sí, eso es lo que vamos a hacer.

Me da una alegría porque, siempre he querido comer flores de acacia

Pero, como son de temporada, nunca he podido hacerlo.

¿Qué hacemos? Echamos las rosas en la cesta.

Para eso hemos venido.

¿Nos vamos a las vías? Ya está.

Me recuerdan un poco a las glicinias.

Las glicinias y las acacias son de la misma familia.

¡Qué bonitas! Huele casi como el jazmín.

Saben un poco a guisantes. Tienes razón.

A guisantes frescos. Increíble.

Lo ideal es coger los racimos antes de que tengan muchas flores,

para evitar que se pierdan los pétalos en la preparación.

Entiendo.

Ya tenemos muchas, ¿no?

Creo que hay bastantes para una pequeña degustación.

Para unos cuantos buñuelos.

¿Vamos? Vamos. -Venga.

No habrá serpientes en la zona, ¿no?

¿Es su casa? Esta es la casita.

La pequeña masía. Sí.

La utilizaban los agricultores para refugiarse en caso de temporal.

Desgraciadamente, las masías están desapareciendo

¿Para qué la utilizan?

Para invitar a los amigos, hacer barbacoas o picnics.

Claro, pícnics y barbacoas. También para cantar.

Hacer buñuelos. No molestamos a nadie.

Vamos a hacer los buñuelos. Yo me marcho.

Voy a recoger salvia y romero.

Traiga salvia y nosotros haremos los buñuelos. Eso haré.

Qué bajitos eran antes. cuidado con la cabeza.

Está todo preparado. Harina... Sí, harina con un poco de sal,

levadura, huevos de nuestras gallinas y un poco de mantequilla.

Vamos al fuego.

Me hace ilusión poder probar las flores de acacia.

Empezamos por separar las yemas y las claras.

¿Se montan a punto de nieve?

Sí, la masa es la clásica de los buñuelos. Necesitamos cuatro.

Aunque no salga tan espesa como al montarla con la batidora.

No se me da mal, ¿eh?. Sí, está bien.

Ahora hay que batir la harina con el huevo,

una cucharada de mantequilla y un vaso de agua.

Oído, cocina. ¿Esta receta es suya?

Es una receta clásica.

Sí. Yo la he mejorado un poco.

Le ha dado tu toque. Sí, mi toque personal.

Me gusta añadir sirope de acacia.

He hecho esta mañana. Creo que refuerza el sabor.

Seguro. Una cucharada de mantequilla.

¿Solo una? Sí. Voy a buscarlo.

Eso es.

Solo queda calentar el aceite, en este caso, de girasol.

Para hacer bien la masa de buñuelos,

debe estar a una temperatura muy alta.

Las remojamos bien, así.

¡Qué delicado!. Es como una caricia, casi como una tempura.

¡Qué bonito!. Mira, se abren. ¿Se pueden echar dos? Sí.

No hay que empaparlas mucho, ¿verdad?

Así está bien, perfecto. Tienen que dorarse, pero no demasiado.

Les damos la vuelta. ¿Los sacamos ya?

Que no se doren mucho.

Para hacer los buñuelos de acacia de Catherine,

debemos esperar a la temporada, abril o mayo,

y recoger cien gramos de flor de acacia.

Después, necesitamos un huevo, ciento veinticinco gramos de harina,

una pizca de sal, una pizca de levadura química,

una cucharada de mantequilla,

treinta centilitros de aceite de girasol y, a ser posible,

dos cucharadas de sirope de flor de acacia.

Vaya. Qué poético. Es magnífico.

Me gustaría probarlo antes de sentarnos a la mesa, ¿puedo?

Claro.

El tallo no se come, ¿verdad? No, solo la flor.

¡Qué bueno! Yo también voy a probarla.

Se nota perfectamente el sabor del sirope.

Parece que estás comiendo una fruta.

La masa es muy ligera. Sí, le va muy bien.

Esta receta es estupenda.

Voy a coger otro para asegurarme de que está bueno.

Están de muerte. También me gustaría probar un buñuelo de rosa;

la rosa prohibida.

Hay que deshojarla. ¿Cojo todos los pétalos?

Los echas en la masa y lo mezclas.

Entonces es una especie de crep, ¿no?

Sí, es parecido. Tengo que mezclarlos bien.

Y después hacemos bolitas. No hay que freírlas mucho. No.

Es increíble, huele a acacia y arosa a la vez.

Es magnífico poder hacerlo en plena naturaleza. Es un privilegio.

Este lugar es especial. Sí. ¿Ya está? Creo que sí.

El buñuelo de rosa está un poco anticuado.

¿Qué tal si no los hacemos todos ahora?

porque sino se van a ablandar y se van a estropear.

Y nos llevamos las flores y la masa, para prepararlos allí a última hora.

Es buena idea. El buñuelo está mejor caliente,

para que no se reblandezca.

Estos son para comérnoslos ahora.

Es curioso porque, al principio, notas el sabor de la masa de buñuelo

pero, dentro, está el sabor de la rosa.

Se nota el sabor del pétalo.

Creo que deberíamos haber puesto más pétalos.

En el segundo había más y es una explosión de sabor. Qué bueno.

Iba a decir: «Qué rosas más bonitas». Pero no, qué rosas más buenas.

¿Nos vamos juntas?

Me quedo porque aún tengo cosas por hacer,

hay que recoger todo esto y, después, llevarlo a casa.

Muy bien. Nos vemos después.

Nos vemos en Uzès.

Es una casa preciosa y los anfitriones son encantadores.

Tres besos. Tres.

Gracias a su clima y a sus suelos fértiles,

podemos decir que en Gard se pueden cultivar

todo tipo de frutas y verduras.

pero hay algo más que crece muy bien aquí y que es menos conocido,

aunque comienza a tener importancia

para la industria farmacéutica y agroalimentaria.

Me refiero a la espirulina.

Es una especie de alga que posee muchas propiedades

y se suele tomar en cápsulas como complemento alimenticio.

Pero Emilie y Franck nos cuentan

que también se usa como alimento y condimento.

(Cantan en inglés)

Los aztecas y los mayas ya consumían espirulina,

pero su descubrimiento en Occidente es muy reciente.

Hubo que esperar hasta 1961, cuando un equipo de investigadores

la descubrió en el Chad, en África,

donde se consume desde el principio de los tiempos.

Nuestra joven pareja lo cultiva cerca de Alès desde hace un año.

Hoy en día, hay unos cien productores en Francia

y solo cinco en Gard.

La espirulina es un microalga,

un alga microscópica difícil de ver a simple vista.

Su textura no se parece a la de las demás algas,

ya que solo mide cero coma dos milímetros.

Tiene forma de un muelle o de espiral.

De ahí el nombre de espirulina.

Es uno de los alimentos más nutritivos de la actualidad,

contiene casi todos los elementos nutricionales

necesarios para el hombre.

Además, tiene otras propiedades:

desintoxica el organismo y refuerza el sistema inmunitario.

La espirulina se cultiva en estanques, en invernaderos

y se extrae cada mañana antes de escurrirla, filtrarla y exprimirla,

para obtener un producto seco y comestible.

Después de aplastarla durante media hora, se obtiene espirulina fresca.

Esta es la primera etapa en la que puede consumirse.

Tiene una textura parecida a la de la plastilina.

Es un producto de gran calidad y muy nutritivo.

A mí me encanta.

Por ahora, no se ha desarrollado un método de distribución

de la espirulina fresca, aunque estamos en ello.

El inconveniente es que solo se conserva durante tres días.

Para comercializar, hay que secarla.

Esta masa se transforma en espaguetis para poder secarla

y conservarla durante un año y medio sin ningún conservante.

Esto es espirulina seca.

Luego estos espaguetis se trituran.

Es lo que llamamos lentejas de espirulina, el producto final.

Debo reconocer que la producción de este alimento milenario

a la par que revolucionario, parece tener futuro.

Hay quien dice que si tuviésemos que elegir un solo alimento

para salvar a la humanidad, debería ser este.

Ahora voy a reunirme con mis invitados,

entre los que estarán los productores de espirulina.

Me dirijo a Uzès,

donde vamos a disfrutar de todos los platos

que he descubierto durante mi estancia.

Estamos en Artemisa, una casa rural y también restaurante

a cien metros del centro de Uzès,

reformada hace poco tiempo por Benoit y Pierre,

aunque la casa es muy antigua.

No son de aquí, pero les encanta esta zona.

Han invertido mucho en esta casa,

de la que han hecho un auténtico paraíso

que están deseando compartir con nosotros.

Yo llego justo a tiempo.

Hola, amigos. Estamos en el paraíso.

El grupo está casi al completo:

Olivier y Sandra, los pescaderos.

Tres besos.

Nathalie, la alfarera;

Pascal, míster acacia, y Jean-Yves, especialista en caillettes.

Hola, Jean-Yves.

Y los anfitriones.

Hola. Gracias por acogernos. Hola.

A ver, sé que estoy en casa de Pierre y Benoit, pero no sé...

Yo soy Pierre.

Vale. Pierre y Benoit. Qué casa tan maravillosa.

Llegamos hace poco más de diez años

y no esperábamos que nos acogieran tan bien.

Cuando uno viene del «extranjero»

Sí París y él de Londres, se nota su acento.

Hola. Hola. Ha traído las flores. Sí.

¿Rosas y acacias o solo acacias?

Las dos. Vamos a probar las dos.

No quiero adelantaros nada, pero ha sido un gran descubrimiento.

La primavera en la boca.

Qué poético. Eso es.

Hola, Julie.

Finalmente llegan nuestros dos últimos invitados con su familia.

¿Qué tal? Muy bien. Un besito. Hola, Franck.

Os presento a Franck y Emilie, productores de espirulina.

Ya veo vuestras caras de desconcierto.

A mí me pasó igual hace unos días. Pensaba: «¿Cómo debo reaccionar?».

Aquí sois raros, unos comen flores y otros algas.

Va genial con la brandada. ¿Si?

Hablando de brandada, ¿nos vamos a la mesa?

Que empiece el banquete.

Aquí está la brandada.

Por lo que tengo entendido, es algo que no puede faltar aquí.

También tenemos fougasse de chicharrones, ¿la conocen todos?

Es esencial. -Se toma con el café.

¿Para desayunar? Vaya, me encantaría. Servíos.

Esperad, vamos a ponerle espirulina.

Os leo lo que pone, porque pinta bien.

«La espirulina es uno de los alimentos más completos del mundo.

Según la ONU, es el alimento del tercer milenio».

Así que, estamos a punto de entrar juntos en el tercer milenio.

No es moco de pavo.

¿Soy el primero? Sí, el primero en probarlo.

Hoy solo vamos a probarla por hacer la gracia y, además,

va bien en la brandada, pero ¿podemos usarla de otra forma?

Se puede espolvorear sobre cualquier plato. No hace falta cocerla.

¿En ensaladas o arroz cocido, Eso es. Arroz cocido, pasta...

Esta lleva aceitunas negras mezcladas con espirulina rehidratada.

Se le puede echar a las tostadas

y es cierto que con la brandada está deliciosa.

Además, la brandada está buenísima. -Sí, está exquisita.

Con un poco de trufa de temporada,

en enero o febrero, quedaría muy bien,

porque la trufa no hay que cocerla, solo calentarla.

Una tostada de brandada al horno con unas lonchas de trufa

y un poco de sal gorda es una delicia.

Tiene que volver en enero, Julie.

Sí,me ha convencido. De todas formas, sin trufa está exquisita.

Sí, estupenda.

La espirulina sobre la brandada está buenísima

porque le da un toque crujiente.

¿Qué nos trae? Las caillettes de Jean-Yves.

Y la salsa. Y la salsa de Jean-Yves.

Sí. Todo casero.

¿Las caillettes forman parte de su repertorio culinario?

Creo que sí.

Yo he comido siempre caillettes cuando hacíamos matanza en invierno.

Recuerdo que mi madre iba a buscar lechuga silvestre

para echarla en las caillettes.

-Este lleva muchas hierbas. -Muy bien.

Yo he ayudado a prepararlas y sí, lleva muchas.

Como tiene que ser.

Tiene el mismo color que la espirulina.

¿Te sirvo? Sí. Gracias. Cojo un poco de salsa de tomate.

¿Qué os hizo venir a Uzès? ¿El castillo, el sol o qué?

Vinimos a Uzès y nos enamoramos de él.

Lo llaman «la bella durmiente»

y es cierto, ha estado totalmente protegido durante siglos.

Aparte de Sarlat, creo que no hay otra ciudad en Francia

que guarde un patrimonio arquitectónico tan bello.

En los sesenta llegó Malraux y la protegió,

y eso hizo que no derribaran tantos edificos como pasó en otros sitios.

Es cierto que André Malraux,

ministro de cultura durante un tiempo, hizo mucho por Uzès.

Creo que era amigo de uno de los descendientes de la familia

de los duques de Uzès.

Era muy amigo de la duquesa de Uzès.

Muy amigo de la duquesa.

Bueno, no vamos a profundizar en ello, no es lo que nos incumbe.

Es un pueblo que hay que conocer. Como las caillettes de Jean-Yves.

Están deliciosas.

Aquí están los quesos.

Este es el tridente, un queso de oveja fresco.

-He traído una mermelada de tomillo para que la probéis.

Seguro que casan muy bien. Mermelada de tomillo.

La mermelada de lavanda también le va muy bien a los quesos.

Ah, ¿sí? ¿Y esto que lleva? Tomillo.

Veo que ese pélardon ha visto mundo.

La región es conocida por las hierbas,

pero también por su cerámica. Eso es. La cerámica.

¿Hay que ser alfarero para vivir en Saint-Quentin-la-Poterie?

Habría demasiada competencia. ¿Cuantos habitantes hay?

Hay tres mil habitantes,

y somos mucho menos que a finales del siglo XIX.

Tengo entendido que ha llegado a haber casi ochenta talleres

en el mejor momento de la alfarería de Saint-Quentin.

Eran talleres familiares y los hijos y las madres ayudaban.

Hay que decir que la cerámica no era algo que diera mucho dinero.

Por eso, eran agricultores y, en invierno, alfareros.

Era una actividad secundaria. Complementaria. Sí.

Aquí llegan los buñuelos de Catherine.

Ha hecho de rosas y de acacia. Cada uno tiene su flor.

Cojo uno de cada, me encantan.

Yo los había probado, pero nunca de rosas.

-Qué bonitos. Lo bonito de la acacia es que guarda la forma de la flor.

Sí, son como campanillas. Es muy gráfico.

Después de probarlas,

cuando veamos las acacias en la carretera, veremos buñuelos.

Seguro. A mí me pasa.

Sí. Ha sido genial.

Por desgracia, hay que pasar página y cambiar de escenario.

Dejaremos esta región de buen comer

donde conviven antiguos monumentos y alimentos del futuro.

Solo me queda deciros que cocinéis, ya sea aquí o en casa.

Desalad el abadejo para hacer una brandada como los nimeños,

freíd flores de acacia o de rosas, y cocinad hierbas silvestres.

En definitiva, cocinad como antaño.

Ya sabéis que las recetas están disponibles en nuestra página web.

Os espero en el próximo episodio. Adiós.

