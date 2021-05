Las recetas de Julie - La mesa de Emile Zola

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

(Música)

Desde hace varios años recorro Francia

al volante de mi Micheline

para descubrir la cocina de las regiones de nuestro país.

Cada una tiene sus propios embajadores gastronómicos

y, a veces ilustres; porque algunos artistas famosos

no han dudado en plasmar su amor por la cocina en sus creaciones.

Por ejemplo, Colette evoca el pudin de su madre y las trufas;

las novelas de Jean Giono hablan de un montón de platos provenzales,

y por supuesto los bodegones de fruta de Cézanne,

de Claude Monet o los bocetos de Toulouse-Lautrec,

que son una celebración de la comida ¡Ah!, y no olvidemos a Marcel Proust

y sus magdalenas.

Así que vamos a sentarnos a la mesa de estos creadores

para mostrar el vínculo entre su universo artístico

y nuestra pasión por la gastronomía. Descubriremos las mejores recetas

de estos artistas epicúreos.

(Música)

(Canción en inglés)

Hoy os traigo al bonito municipio de Médan, en Yvelines,

y a orillas del Sena, para descubrir el universo íntimo y gourmet

de uno de los autores más importantes del siglo XIX,

el escritor moderno por excelencia, Émile Zola.

«Nana», «La taberna», «La bestia humana»

y «El paraíso de las damas», ese increíble fresco

de la sala de los Rougon-Macquart, una obra pletórica, sinfónica,

humanista, pero sobre todo comprometida,

que se convirtió en el referente mundial de la corriente naturalista.

Zola fue el escritor social por excelencia

que se puso del lado del pueblo. Aquí, en Médan, el piragüismo,

la bicicleta y la fotografía, que apareció en su época,

lo mantenían ocupado. Y también recibía a sus amigos;

su esposa Alexandrine le deleitaba con sus deliciosos platos.

Era una gran cocinera y, ambos eran los perfectos anfitriones.

En Médan se vivía al estilo de las altas esferas parisinas,

pero también era una vida de placeres simples como vais a ver.

«Adoro los rumores literarios muy especiados»,

escribió Zola a su amigo Goncúr.

Nacido en París en 1840, de madre borgoñona y padre veneciano,

Émile adquirió muy pronto el gusto por los platos italianos

y los buenos vinos. El autor, que creció en Aix-en-Provence,

durante su adolescencia descubrió la cocina meridional, la escritura

y la pintura, en la que le inició su compañero de clase Paul Cézanne,

otro gourmé de renombre.

Émile dejó atrás las bullabesas marsellesas que tanto le gustaban

y, se mudó a París en busca del éxito literario.

Pero la cocina de su infancia nunca estuvo lejos de su mesa:

ni el aceite de oliva ni el risotto ni los frutos del mar.

Periodista y cronista literario o político,

publicó su primera novela en 1864, a los 24 años.

A lo largo de su obra, Zola muestra el día a día de sus personajes

gracias a una meticulosa descripción de sus comidas.

En la ciudad, el escritor descubrió la gastronomía

de los grandes restaurantes parisinos junto a sus amigos

Flaubert, Daudet o los hermanos Goncúr.

En el campo, su casa de Medán, siempre estaba abierta,

y su esposa Alexandrín, deleitaba a sus comensales

con banquetes descomunales. Émile Zola defendió

en su famoso manifiesto «Yo acuso», al teniente coronel Albert Dreyfus,

condenado erróneamente por alta traición.

Su compromiso sería total, tanto en su vida como en su obra.

Y aquel que se comió el mundo,

hizo que todos nosotros devorásemos sus libros.

Para empezar nuestro viaje me reúno con Martine Leblond-Zola,

bisnieta del escritor, que es también vicepresidenta

de la asociación Maison de Zola.

Martine nos abre las puertas de la guarida de su bisabuelo.

Hola, Martine. ¡Hola, Julie! Estoy muy contenta

de recibirte en la casa de los Zola. ¡Bienvenida!

Gracias. Gracias.

Estamos bajo los tilos. Un pasillo de tilos que plantó Zola;

estos árboles legendarios han visto pasar por aquí

a muchas celebridades:

Huysmans, Flaubert...

Los invitados de Emile y Alexandrine Flaubert,...

Maupassant. Maupassant también, Vallès,...

los Goncourt. Venían a las comidas de Médan.

Venían a las célebres veladas de Médan.

El escritor adquirió la finca en 1878

gracias al éxito de su libro «La taberna».

Pasaba aquí ocho meses al año para escribir con tranquilidad,

lejos del tumulto parisino. La famosa casa.

Esta es la famosa casa que se construyó en tres tiempos.

La iba ampliando en función de su éxito literario.

Con los derechos de autor de «Nana», mandó construir una torre cuadrada

porque quería tener en el último piso

un gran despacho para trabajar, un taller de artista

con vistas al valle del Sena. Y con los derechos de autor

de «Germinal», mandó construir otra ala, en este caso hexagonal,

para que se ajustase al terreno.

Y se fueron sucediendo otras construcciones,

que con el tiempo, acogerían el museo Dreyfus.

La casa no paraba de crecer. ¿Pasamos?

Claro, un placer.

En la cocina nos espera Karine, amiga de Martine

y gran admiradora de Zola y la gastronomía.

¡Qué cocina! Bonita, ¿eh?

Preciosa; ¿se parece a la de la época

de Alexandrine y Emile?

Sí, la cocina tenía este aspecto.

Esos son los azulejos originales y, conserva el mismo ambiente

en el que cocinaba Alexandrine Zola.

Y está claro que la cocina ocupaba un lugar importante en su vida.

Alexandrine era una gran cocinera. Muy buena cocinera.

En la casa de los Zola se comía muy bien

y, al contrario que en las casas burguesas,

su cocina estaba junto al comedor.

Ella supervisaba la preparación de los platos, participaba

y escribía las recetas porque... Aquí tenemos una.

¿Está escrita por ella? -Se ha añadido algo aquí y allá,

y la fueron mejorando en base a la experiencia,

como se suele hacer hoy. No escatimaban con las cantidades.

Trescientos setenta y cinco gramos de mantequilla, 375 de azúcar.

Contundente, ¿eh? -Muy contundente.

¿Ella actualizó la receta? -Sí. Ella actualizó la receta,

pero yo también la hice evolucionar un poquito.

Ya no se come como antes. -Lo importante son las proporciones.

-Se han mantenido las mismas, la misma cantidad de mantequilla,

azúcar y chocolate. ¿Nos ponemos?

-¡Venga! A seis manos.

Primero vamos a cocer las castañas.

-Al cocer las castañas es fundamental que sean de buena calidad.

-Porque hay castañas que están malas o son de mala calidad,

y cuando las abres es muy desagradable ver que tienen

una lombriz dentro; ya sabes.

¿Ycómo lo sabemos? -Pues las ponemos en remojo

y, las que suben a la superficie son las que tienen un agujerito.

-Las empujamos un poquito para ver si es aire

o es que realmente están agujereadas.

-Y si están agujereadas... Es una forma de comprobarlo ¿no?

No conocía yo este truco. -Esta tiene mucho aire.

Vale. -Se oye.

-Esta tiene un agujero. ¡Siempre aprendes algo!

Calculad entre 25 y 30 minutos de cocción para que queden tiernas

y sea fácil macharlas.

-Zola escribió sobre las castañas en... «La tierra»,

que no es una de sus obras más conocidas, pero...

en ella habla de las castañas y de este pastel.

-Dice que es un plato de fiesta, entre comillas,

que se tomaba la víspera de Todos los Santos.

De Todos los Santos. -La víspera, sí.

-Obviamente, es temporada, así que tiene lógica.

Dicen que era alimento de los pobres y, que mucha gente sobrevivió

gracias a ellas en tiempos de escasez.

Sí, tienen gran cantidad de sales minerales.

¿Voy pesando los ingredientes? -He reducido el azúcar, mantequilla

y el chocolate a 125 gramos. ¿Manteniendo la cantidad?

-Sí. Voy a usar esta báscula tan bonita.

Es el pastel de Alexandrine del siglo XXI.

Pesamos 125 gramos de azúcar y la misma cantidad

de chocolate negro para repostería que Karine funde al baño maría.

Las castañas ya están cocidas. Ahora quitamos la cáscara

con una técnica muy original.

-Las abrimos con el cuchillo y las cortamos en dos.

-El problema de las castañas es que cuesta mucho pelarlas

porque te quemas si lo haces cuando están calientes,

y te manchas las manos porque se mete entre las uñas; es horrible.

-Además, tienen dos pieles,

la corteza y una segunda piel que es muy difícil de quitar.

-Pero hay otra técnica. -Las cortamos en dos,

cogemos una cucharita y las vaciamos como si fueran kiwis.

-Y como están cocidas, la piel se desprende sola.

Es extraordinario. Tienen que estar muy calientes.

-Así se hace muy bien. Sí, salesola.

Perfecto. Martine ¿Podemos usar tu pasapurés?

Sí.

Mira, hay trocitos. ¡Vamos a ver!

Como ves es de la época. ¡Dale, dale!

Allá voy.

¡Esto es un infierno!

-Se hace bien con el tenedor. Vale.

Y siguiendo el consejo de Karine, las machacamos con el tenedor.

Ya huele, ¿eh?

Añadimos los 125 gramos de mantequilla y el azúcar.

-Y algo muy importante, un poquito de sal.

Para realzar el sabor. -Sí, sobre todo con el chocolate.

Trabajamos bien la masa para hacerla homogénea.

Así está bien, ¿no? Requiere mucha habilidad.

A mí no me importa encontrar trocitos.

En realidad no quiero tener que trabajarla más.

A continuación, Karine vierte el chocolate fundido.

-Zola era también muy amante de la merienda,.. del té de la tarde.

¿Esto es típico de la merienda? Acabó convirtiéndose en algo...

más fino,... en algo más típico;

en el té de las cuatro o las cinco.

Ahora me toca coger la pluma a mí.

Dejo a Martine y a Karine y voy a apuntar la receta.

Para el pastel de castañas de Zola o mejor dicho, de Alexandrine,

necesitamos 750 gramos de castañas, 125 de mantequilla,

125 de azúcar,

125 gramos de chocolate al 55 %,

125 gramos de chocolate al 70 % para el glaseado

y una cucharada de aceite de girasol.

-Ahora voy a extenderla sobre una bandeja

y la dejo reposar en frío para que espese.

¿Aprovechamos para ver la casa? Claro que sí. Te la enseño encantada.

-¡Buena visita! -¡Hasta luego!

Dicho y hecho. Karine extiende la masa

en un molde cubierto con papel de horno.

Antes de servir el pastel tendrá que estar 24 h en la nevera.

Mientras tanto, Martine me lleva a la torre Germinal

para mostrarme el escondite de Zola, un honor para mí.

Es como si el tiempo se hubiera detenido.

Estamos en su guarida, en el santuario de Zola.

¿Era su despacho? Sí, su despacho;

su taller de artista, con grandes ventanales y techos

de seis metros de altura.

Y ahí está su lema: «núlla díe síne línea»,

«ningún día sin una línea».

¿Era ese su caso; escribía todos los días?

Y más de una línea; el equivalente a cuatro páginas de manuscrito.

¡Era trabajador! Escribía unas cuatro páginas

y, lo hacía todas las mañanas, de nueve a una.

Tenía unos quevedos... de plata,

un tintero... Y este era su protector de escritorio de cuero.

Así que escribía sobre él.

Aquí escribió 12 de los 20 volúmenes

de la saga familiar de los Rougon-Macquart,

la historia de una familia durante el Segundo Imperio,

para la que hizo un minucioso trabajo de investigación.

Iba a los lugares, por ejemplo, bajaba a la mina, para...

para «Germinal» Fue a Beauce

a impregnarse del ambiente de trabajo de los campesinos para «La tierra».

Y para «La bestia humana» se subió a una locomotora.

¡Ah, sí? Sí. Hay una imagen en un periódico,

y se le ve subido en una locomotora.

Hizo el trayecto París-Nantes.

Frente a la casa, pasa la línea de ferrocarril

que une París con El Havre desde 1830.

En plena revolución industrial esta máquina de vapor inspiró a Zola

para su novela «La bestia humana».

Leía, investigaba, hacía un trabajo de periodista

para acercarse lo más posible a la realidad.

Se ponía en su piel. Sí. Y después, cuando se sentaba aquí

les daba forma como escritor y como poeta.

Sin duda, Zola era un escritor naturalista;

pero su principal característica era su parte poética y lírica.

Y ahora visitamos el taller de lencería de Alexandrine

¿Este era el taller de la señora? De la señora Zola, así es.

La señora Zola de joven fue lencera, costurera.

A Alexandrine le encantaba la ropa,

los vestidos bonitos, los trajes elegantes,

y además confeccionaba ropa para la casa;

también hacía los camisones.

Este de aquí, por ejemplo, es un camisón para hombre de cáñamo.

Es un producto.... ¡No me digas!

¿Y se ponían esto para dormir? Se lo ponían los hombres.

¡Es un vestido de sayal! Sí, de cáñamo.

Y ese busto de ahí es la imagen del segundo amor de Zola, Jeanne,

que es tu bisabuela. Sí, Jeanne Rozerot.

Zola tenía una doble vida.

Se enamoró locamente de una lencera a la que contrató Alexandrine.

Sí, la contrató Alexandrine en el 88.

Tenía 21 años. Tuvieron dos hijos: Denise, mi abuela, en 1889,

y Jacques, en 1891.

Cuando murió el escritor en 1902,

Alexandrine hizo que se reconociera a sus dos hijos naturales.

Esta mujer generosa y progresista les dio el apellido de Émile Zola,

integrándolos de lleno en la familia.

Volvemos a la carretera para descubrir esta región

a orillas del Sena que inspiró a nuestro novelista.

(Canción en francés)

A Zola y sus amigos les encantaba ir a pescar

y, lo hacían con caña en el Sena.

Hoy evidentemente, no se aconseja y, además está prohibido,

pero sí se pueden pescar truchas en la piscifactoría de Villette,

una de las más antiguas de Francia, recuperada por Emmanuel.

Allí crían truchas arcoíris y, con esas truchas de Emmanuel

vamos a poder preparar más tarde una receta

que a Émile Zola le encantaba: trucha en salsa verde.

(Música)

(Canción)

Como cada mañana, Emmanuel recorre los estanques

para alimentar a sus peces. Creada en 1896,

en la época de Zola y en los inicios de la acuicultura,

esta pequeña granja está muy cerca del río Vaucouleurs,

un afluente del Sena que alimenta sus viveros

de agua fresca y oxigenada.

Es indispensable que el agua sea de buena calidad,

sobre todo para la trucha, que es muy frágil.

Lo principal es no estresarlos. Se alimentan y crecen

en función del agua. No hay un pico de crecimiento.

Intentamos no forzarlas para que lleguen a nuestro plato

en la mejor condición posible.

La carne de la trucha es firme, sabrosa y poco o muy poco grasa.

Por eso es un pescado ideal a nivel dietético y gastronómico,

porque se puede cocinar de mil formas.

No presenta demasiadas dificultades a la hora de cocinarla.

Antes de alcanzar su tamaño adulto,

el equipo de Emmanuel las clasifica en función de su peso.

Es importante que su tamaño sea homogéneo en cada estanque.

Así crecen a su ritmo, sin que las grandes se apropien

del alimento de las pequeñas.

Vamos a separar a ojo las grandes de las medianas y de las más pequeñas

Llevaremos a las pequeñas a ese estanque de ahí al lado

para que sigan creciendo, pero las medianas y las más grandes

van a la parte de abajo de la explotación...

para limpiarlas, venderlas, etcétera.

Aquí podemos comprar el pescado limpio,

pero también podemos disfrutar pescándolo nosotros mismos.

Mira, en el anzuelo voy a poner la bolita de cebo, así.

Esto se llama flotador y, es lo que tenemos que vigilar.

Cuando eso se mueva, damos un golpe seco.

Como ya has pescado, vamos a intentarlo.

Pon la caña por encima del agua y cógela bien.

Eso es, muy bien, con esa mano. Y la metes en el agua.

Cuando se mueva le das un golpe seco ¿vale?

Esperas y, si se mueve tiras. Eso es.

Dale. Lo has hecho muy bien.

Genial.

Para nuestra próxima receta, Laure, cocinera de Médan y lectora de Zola,

viene aquí a comprar el pescado.

¿Cómo vas a prepararlas?

-Creo que papillote con salsa verde, como le gustaba a Émile Zola.

-¿Qué tamaño tienen? Pesan 250 o 280 gramos,

suficiente para una persona. -Vale, perfecto.

-Ponme siete. ¡Siete para la señora!

Voy a buscar... una bolsa de hielo para el viaje;

es mejor para los peces. Lo preparo enseguida.

-¡Gracias!

Y una vez que tiene el pescado, pone rumbo a la cocina.

(Música)

Laure me cita en su casa para compartir conmigo

la receta de trucha en salsa verde,

un plato que encantaba a Zola y a sus amigos escritores.

(Música)

¡Hola, Julie!

¡Hola! Gracias por recibirme.

He aparcado ahí mismo, en el patio. No pasa nada, está bien.

¡Qué casa tan acogedora! Gracias.

Aquí estamos, en esta cocina tan agradable.

Ya tienes todo listo. Casi.

Champiñones ¿y huevos? Sí, voy a usarlos para la salsa verde

Me han dicho que un cocinero de Napoleón III

terminó de dar forma a esta salsa. Sí, es verdad.

Al parecer era la salsa de moda en la época de Zola.

En cualquier caso, Alexandrine la preparaba;

eso está claro. Y Zola habla de ella en sus libros,

porque habla mucho de comida, así que...

Era importante para él. Sí, lo era y mucho.

Yo creo que él dijo algo así como: «si no como bien no soy feliz».

Y a mí me parece algo muy representativo.

Dice mucho sobre su estilo de vida. Es cierto.

¿Sigo cortando los champiñones? ¿Cómo los has cortado?

¿En láminas grandes?

Sí, en láminas.

Derretimos la mantequilla, añadimos los champiñones

y los cubrimos de agua hasta media altura.

¿Vamos a hacer un jugo de champiñón? Sí.

Los champiñones no vamos a usarlos; podemos consumirlos de otra forma.

Podemos hacer una crema con ellos.

Mientras cuecen a fuego lento durante diez minutos,

observo algunas de las 7000 fotografías que hizo Zola.

Le gustaba hacer fotos. Era el comienzo de la fotografía.

Se solía retratar a sujetos totalmente inmóviles,

pero él fue un precursor, e intentó que la fotografía

fuera más distendida. Están llenas de vida.

Justo. Lo vemos montando en bicicleta.

Yo creo que es interesante poder ver cómo vivían Émile y Alexandrine

en Médan, rodeados de sus amigos.

Y supongo que también iban a pescar. Es verdad.

Sí, eso es lo que dicen. Sí.

Volvemos a las truchas y vamos a preparar el papillote.

Yo siempre les corto la cola,

porque así el papillote es más pequeño.

Tengo la impresión de que es más limpio también.

La trucha saltarina. Se confirma la leyenda.

Sí. Lo siento.

Tranquila.

Las aderezo con unas rodajas de limón y naranja

y un poco de aceite de oliva. Y hacemos el papillote.

¿Prefieres hacerlo con papel de horno

en vez de con papel de aluminio? Sí, es más ecológico, supongo.

¡Ah, claro! Además, como tiene un toque ácido,

queda mucho mejor así. Claro.

Vale. ¿Hago así y ya está?

Y ya está.

¿Quieres que empiece con la salsa? Sí.

¿Qué hierbas mezclamos? Albahaca, estragón...

Y perejil. Pero el perejil vamos...

A blanquearlo. Sí.

¿Te parecen bien estas proporciones? Yo pondría más albahaca.

Vale, más albahaca. Voy.

De estragón voy a poner medio manojo.

¿Y por qué blanqueas el perejil? ¿Porque las hojas se mezclan mejor?

Es más fácil y, además se mantiene verde.

Mantiene la clorofila. ¿Ah, sí? ¿Al escaldarlo,

al meterlo en agua hirviendo? Sí, en agua con sal hirviendo.

Treinta segundos bastan para escaldar las hojas.

Lo interesante es que es una salsa que se puede servir fría o caliente.

Puede servirse con cualquier pescado y también con aves.

Sí, con carne de ave,... con salmón.

Yo la he hecho con salmón y está buenísimo.

Sumerjo el perejil en un bol con cubitos de hielo

para que mantenga su color verde y lo trituro.

Es hora de retirar los champiñones. En su jugo echamos los huevos,

que hemos pasado por agua y, preparamos una emulsión

con aceite de oliva. Listo. ¿Lo dejo así?

Déjalo así. Y ahora añadimos el puré de hierbas.

Vamos allá.

Así está bien. Ya lo tenemos.

Vale. Ahora hay que condimentarlo.

Sí, porque no hemos puesto sal y pimienta.

¿A los champiñones les has puesto? Sí. Hay que ir con cuidado.

¿Y riegas el pescado con la salsa verde?

Sí. ¿La probamos?

Qué buena. Sabe mucho a champiñón y a hierbas,

pero es muy ligera. Bueno, voy a apuntarlo todo

ahora que lo tengo en la cabeza. ¿Metes tú las truchas en el horno?

Vale. Allá voy.

Los papillotes estarán en el horno 20 minutos a 200 grados.

(Música)

Para preparar las truchas en salsa verde necesitamos:

seis truchas de unos 260 gramos vacías,

un ramillete pequeño de estragón, un ramillete grande de albahaca,

un ramillete de perejil plano, 400 gramos de champiñones de París,

dos huevos pasados por agua, dos limones, una naranja,

una cucharada de alcaparras en vinagre y aceite de oliva.

(Canción en inglés)

Bueno, Laure, veo que ya está todo listo.

Te dejo para que termines la receta y nos vemos luego en casa de Zola.

Ya sabes el camino. Está al otro lado de la manzana.

En el menú habrá risotto, trucha...

y un delicioso pastel de castañas.

Yo creo que los Zola no se avergonzarían de este banquete

¡Eso espero! Nos están vigilando. Muchas gracias.

Hasta luego. Gracias a ti.

(Música)

Aquí estoy, de nuevo en las carreteras de Yvelines,

y a punto de celebrar un banquete de otro siglo.

(Canción)

(Canta en francés)

(Canción en francés)

En el menú tenemos risotto de verduras con hinojo y calabaza,

como le gustaba a Émile Zola. Y para hacernos con las hortalizas,

y sin salir de Yvelines, vamos a visitar Morainvilliers,

donde Dominique y Philippe Nantois cultivan gran variedad de hortalizas

Ellos se encargan de abastecer a algunos de los mejores

cocineros de París. Pero también venden sus hortalizas

en la granja en un mercado que montan los sábados.

(Música)

En sus 50 hectáreas de terreno,

Philippe, agricultor de segunda generación,

produce 40 variedades de verduras y frutas que recoge a diario.

Aquí tengo apios.

Aquí.

Está listo.

Quito la tierra que lo rodea y retiramos el resto

con el dorso del cuchillo para no cortarlo.

Puede parecer pequeño, pero para cocinar...

es suficiente.

Philippe ha adaptado sus cultivos

para satisfacer los pedidos de los restaurantes parisinos.

Tengo muchas más hortalizas pequeñas que antes,

porque a la gente le gusta poner las verduras enteras en el plato.

Además a veces, las verduras pequeñas tienen más sabor que las grandes

y, son... más voluminosas,

aunque la estructura sea la misma.

En realidad soy como un recolector de setas,

porque aún me sigue sorprendiendo cómo se desarrollan las hortalizas

en el campo.

Unas veces son más pequeñas de lo que esperaba

y otras son más grandes y tienen mejor sabor.

Siempre descubro algo nuevo.

En sus parcelas, Philippe va rotando los cultivos,

así evita la proliferación de depredadores y de enfermedades.

No es su único secreto para tener unas hortalizas tan buenas.

En el campo, cuando recogemos las fresas,

solemos cantar una canción muy famosa en los años 60 y 70 que dice:

(Canta en francés)

No sé si la canción es buena para las hortalizas,

pero nos entretiene.

Canturreando, se va a la granja para instalar su puesto.

Desde hace cinco años él y su mujer venden sus hortalizas

en una curiosa máquina autoservicio que permite a los clientes

abastecerse en cualquier momento.

Una idea que no habría desagradado a nuestro escritor modernista.

Y como todas las mañanas, Dominique rellena los casilleros.

-Siempre metemos distintos productos en los casilleros

y, además intentamos que la selección

sea muy variada,

para que así cada uno encuentre lo que más le convenga.

-Asociamos productos pensando en ciertas recetas;

por ejemplo, si en un casillero hay puerros y zanahorias,

meto también patatas.

De ese modo se pueden combinar para hacer una sopa.

Cyrille Zola-Place, tataranieto de Émile Zola y editor,

viene a comprar aquí las verduras de nuestra próxima receta.

-Hola.

-Quiero hacer un risotto, así que necesito apio,...

apio nabo.

Estos que tengo aquí... no se han regado;

han crecido de manera natural.

Por eso es pequeño y concentrado. -Sí, señor.

-Perfecto. -¿Tienes raíz de perejil?

Solemos tener perejil tuberoso, pero este año no ha dado fruto.

-Es delicioso, muy fuerte.

-Yo lo mezclo con patatas para hacer purés.

A los topillos les encanta. -Pues yo debo de ser un topillo.

-Bueno, en su lugar me llevo chirivías. ¿Tienes?

Sí, claro. ¿Te pongo un kilo?

-Un kilito, sí. Y me llevo también un poco de hinojo con...

-Voy a preparar los tallos, que tenga buenos tallos,

que es lo que más voy a usar. -Perfecto.

Con los tallos. También se lleva unas setas

que Philippe acaba de recoger. Tengo boletus,...

lepiota,... -Magníficas.

..y también cortinarius, que van bien para las cocciones largas.

-¿Quedan un poquito... al dente, como con algo de textura?

Sí. Aguantan bien las cocciones largas.

-Y tienen un color maravilloso. -Violeta, amatista...

Sí. -Magníficas.

-Pues me voy a llevar medio kilo. -Pon un poco de cada.

Cyrille completa su cesta con una remolacha y una calabaza.

Para el caldo elige zanahorias, nabos y chalotas.

Y ahora regresa a Médan para compartir conmigo

nuestra última receta, un risotto.

Un plato muy querido por Zola del que incluso habla en una carta

dirigida a su esposa. Escribió: «Mañana domingo,

Eugénie preparará un buen risotto que me hará creer

que estoy contigo en Roma. Todo un festín italiano.

Solo puedo comer tus delicias si te tengo a ti en el pensamiento».

(Música)

De nuevo en la casa del siglo XIX paso por el salón,

donde Martine me muestra una decoración barroca y majestuosa

imaginada por nuestro escritor.

Este es el salón y la sala de billares.

Era un lugar de convivencia y de placer.

Un espacio para relajarse por las noches y por las tardes.

Aquí se tomaba el té con los amigos.

Aquí era donde se reunían;

se diría que era una especie de paraíso en el que evadirse.

Jugaban al billar, tomaban el té y también cosían,

hablaban,... leían...

Zola amaba la desmesura y, decoró su salón

con gigantescas vidrieras de estilo art nouveau,

con motivos de pájaros y árboles de la vida,

los símbolos del paraíso.

Vamos a la cocina para hacer una receta veneciana,

un guiño a las raíces italianas de Zola.

Me reúno con Cyrille, que cocina por primera vez

en casa de su tatarabuelo. Curioso verte en esta cocina.

-Lo es.

-Es curioso e inesperado, la verdad.

Supongo. Dame dos besos.

Sí, es inesperado... porque tiempo atrás se usó bastante.

Tiene muchísimos años.

Pero a día de hoy se podría decir, que es más un museo...

que otra cosa. -Justo.

-Solo pensar que se usó durante tantos años...

-Sobre todo en aquellas veladas de Medán,

con los movimientos naturalistas de Huysmans,...

Maupassant.... -Sí. Estoy muy contento...

de estar en esta cocina y de poder cocinar aquí.

¡Espera, espera! Acabas de hacer magia.

Has dado un toque de brujería a la cocina, como diría Colette.

-He puesto un poco de aceite de oliva Sí, pero ¿eso qué es?

-Gelatina de membrillo. Le encantaban las castañas y los membrillos.

Para darle un toque suave y azucarado,

unta las rodajas de apio nabo con gelatina de membrillo,

que se podría sustituir por sirope de arce.

-Vamos a tostarlo mucho. -Y cuando hayan cogido color,

paramos el horno y lo dejamos cocer en su propio jugo;

y prácticamente se confitan. Vale.

¿Los voy colocando? -Sí.

Lo meto en el horno a 220 grados y me pongo con el caldo.

-Unas pocas chalotas... y zanahorias.

-Si puedes ir... Claro. Toca pelar las verduras.

Tengo la impresión de estar sacando la Eugénie que llevo dentro,

la cocinera de los Zola.

Para el caldo añadimos a las zanahorias un nabo,

una chirivía troceada y el hinojo y, lo doramos en aceite de oliva.

-Ahora voy a ir abriendo la botella de vino blanco.

-Mira,... con...

este pequeño... ¿Qué es eso?

-Son los cubiertos de campo de Émile Zola.

¿De pícnic, digamos? -De pícnic, sí.

-Se separa y así tenemos una cuchara.

Son de bolsillo. -Sí; o un tenedor.

¿Eran suyos de verdad? -Sí.

Preciosos. ¿De qué material son? -Creo que es piel de tortuga.

¡Qué susto!

¿Pongo mucho? -La mitad de la botella.

En la casa de los Zola, a lo grande.

Mientras preparamos el risotto

tenemos tiempo de hablar de su prestigioso antepasado,

tanto a nivel literario como político.

-Él, continuó un poco... con el compromiso de Voltaire,

por ejemplo. De hecho, puso su reputación

al servicio de una causa.

Con una causa ¿te refieres al capitán Dreyfus?

-Eso es. La receta sigue su curso.

Aligero el caldo con 50 centilitros de agua.

Cyrille termina de cortar la calabaza y añade los trozos

a la gelatina de membrillo para dorarlos.

-Goncourt decía... que Zola era un auténtico gourmet

y, que había desarrollado toda una ciencia de la cocina.

-A pesar de no cocinar, era capaz de decir

lo que le faltaba a cada plato. Lo que no iba bien.

-Si le faltaba cierta especia o si no se había hecho a fuego

lo bastante lento. En vez de oído absoluto

¿tenía paladar absoluto? -Paladar absoluto, sí.

Y su día a día estaba ocupado en gran parte por la comida.

-Sí. Decía: «Debo comerme el mundo,

debo engullirlo para recrearlo y vivir la vida».

En una sartén caliente salteamos las setas

cortadas en láminas gruesas, a las que añadimos una chalota.

Listo. -Esas setas huelen fenomenal.

Sí que huelen bien. ¿Hacemos el arroz?

-¡Sí! Primero, lo doramos en crudo.

-Vamos a sacar el apio nabo.

-Yo creo que está perfecto así. -Vamos a hacer laminitas...

como estas.

¿Puedo escaparme para anotar todo esto en mi cuaderno?

-Sí, claro. -Vete.

Dejamos el arroz durante unos 20 minutos en el caldo.

Para preparar este risotto de verduras como Cyrille,

necesitamos 400 gramos de arroz para risotto,

una calabaza pequeña, un bulbo de hinojo con tallos,

medio bulbo de apio nabo, una chirivía,

dos o tres zanahorias, tres chalotas,

500 gramos de setas del bosque: boletus, parasoles, rebozuelos,

una remolacha cruda pequeña, media botella de vino blanco seco,

unas hebras de azafrán, parmesano, aceite de oliva,

40 gramos de mantequilla...

y cucharada de gelatina de membrillo o de sirope de arce.

(Música)

¿Todo bien, Cyrille? -Sí, ya está casi listo.

He visto que había un pescadero en la plaza del pueblo

y, tengo entendido que a Zola le gustaban mucho los moluscos.

-Hablaba de ellos en sus cartas y, escribió una pequeña novela

sobre los moluscos. Estaba pensando

que podríamos tener moluscos como entrante.

-Seguro que a él le habría gustado. Y nos vigila, ¡está claro!

Me voy, ¡hasta luego!

(Música)

Estamos en el centro del pueblo.

Aquí, una vez a la semana, el pescadero vende

mariscos y pescado de las costas normandas y bretonas.

Quería una pequeña selección de mariscos.

¿Qué tienes por aquí? Veo ostras...

Tengo ostras, vieiras, berberechos, chirlas, mejillones,

bocinas cocidas y caracolillos cocidos.

Si te atreves te doy una chirla cruda No tengo miedo. Vale.

Están buenas. Venga, la pruebo.

¡Cuidado con la mano! No quiero ser responsable.

Es complicado. Un poco.

Tengo la sensación de estar en un barco.

Gracias. ¡Es la primera vez que como una chirla cruda!

Se nota. Mastica bien.

¡Buenísima! Sí.

Está entre la ostra y la gamba.

Y tiene ese famoso toque a avellana del que tanto se habla.

Claro. Su textura es muy firme,

pero al mismo tiempo está muy tierna;

tiene muchos sabores diferentes. Eso es.

Me llevo unas cuantas. Aunque abrirlas es una pesadilla.

¡Yo las abro! ¿En serio?

Sí, y puedes comerlas hasta tres o cuatro horas después.

No durarán ni media hora. Perfecto.

Añado a mi descubrimiento una veintena de bocinas

y caracolillos. Pues eso es todo.

Muy bien, gracias.

En la casa de Zola, Martine, la bisnieta del escritor,

está colocando los platos de porcelana de su abuela Denise

para poner una encantadora mesa de época.

Karine y Laure están en la cocina con Cyrille,

que está terminado su risotto.

Queso parmesano, claro. Lo tengo ya listo.

Voy a dejarlo al calor y podemos pasar ya a la mesa.

Para mí es todo un privilegio estar rodeada de los descendientes

del ilustre novelista.

Bueno, he traído el marisco del mercado de Médan.

-¡Ah, del mercado! Sí.

Y vamos a tener la suerte de usar las servilletas de Émile Zola, ¿sí?

Sí y, te cubren hasta las rodillas. Miden alrededor de un metro cuadrado.

Señal de que estamos en una buena casa.

Son adamascadas. Aquí se nota la importancia

que se le daba a la mesa.

-Eran para comer langosta. Estamos en una buena casa.

Aparece una invitada sorpresa,

Valentine del Moral ha escrito una obra

sobre la vida del escritor en Médan. Sentémonos.

¡Ah, ahí llega Valentine! Hola.

-¿Me he perdido algo? No, justo íbamos a sentarnos.

Nos estaba llamando el marisco. -Bienvenida.

Estábamos hablando de estas magníficas servilletas

que ha traído Cyrille. Además tenemos un mantel

con las iniciales EZ, de Émile Zola.

-No sabía que a Zola le gustase tanto el marisco.

-Sí. -El marisco le encantaba

y, además, en su correspondencia decía que cuando iba a Normandía,

a pasar el verano, entre otras cosas,...

recogía gambas en Saint-Aubin-sur-Mer

y, en Piriác también recogía moluscos.

El marisco no era su único vicio.

Tenía muchos otros, de los que disfrutó toda su vida.

-Hasta el final de su vida, hizo que le trajeran

toneles de aceite de oliva, de 40 litros de Aix.

-¡De aceite de la Provenza!

Lo sorprendente es que en aquella época

cocinar con mantequilla significaba que eras burgués.

El aceite de oliva representaba a la Provenza, a los campesinos;

por eso es tan sorprendente. -¡Cierto!

Hay mayonesa; ¿quién la ha hecho? Está muy buena.

-La he hecho yo. Gracias. ¿Tú, Karine?

Yo no la he probado. A ver...

-Lleva pimentón de Espelette. -¡Qué maravilla!

Nos preparará para el risotto. No me atrevo a limpiarme

con estas servilletas. Al limpiarme pienso: «¡Madre mía!»

Cyrille se ha escapado a la cocina

para dar los últimos toques a su risotto.

Raya un poco de remolacha y parmesano

y esparce unas hebras de hinojo.

¡Pero qué bonito! -Maravilloso.

Una bonita presentación para un plato muy sabroso.

La calabaza y el apio... le dan un toque dulce.

Es una buena forma de perfeccionar el plato.

Lo que me gusta de estas verduras es que no las has cocido en agua.

No se pierde ningún sabor; es una cocción muy concentrada.

Y luego está el caldito, que marca la diferencia,

porque un risotto depende de la calidad del arroz y del caldo.

Y aquí tenemos un caldo 100 % casero; y se nota.

Un plato como los que le gustaban a Zola,

y que marcaron el ritmo de su vida, entre su pasión por la escritura

y la comida. Zola trabajaba en su despacho

por la mañana, de nueve a una, y en cuanto oía sonar la campana,

bajaba y ponía los pies sobre la mesa.

-Tomaba un huevo pasado por agua todas las mañanas ¿no?

-Ni idea. -Sí, todas las mañanas;

porque al fondo de la finca había una granja con una cuadra,

un huerto y un gallinero.

-No es una leyenda. -Su ritual matinal.

Este risotto está delicioso; voy a repetir.

Aprovecho para servir a quien quiera repetir también. ¿Quieres?

-Ponme otro poquito. -Está exquisito, la verdad.

-Me siento como Zola.

-El hinojo queda increíble, porque le da un toque crujiente

y luego se funde. ¡Ah, aquí llega la trucha!

-Sí. -Una trucha bien fresca,

pescada en la piscifactoría de Villette,

cerca de aquí, a solo 20 minutos,

con la salsa verde que tanto le gustaba a Zola

y, que solía comer con sus amigos en el Grand Palais.

¿En el Grand Palais? -Sí, claro.

¿En los salones del Grand Palais? -Eso es; en sus salones.

-Lo mencionaba en su correspondencia.

Era la época de las exposiciones universales

y, el Grand Palais era casi el centro del mundo.

¡Es muy verde! Veo alcaparras.

-He puesto alcaparras. ¿Has puesto alcaparras?

-Los sabores han cambiado mucho. Sí. Qué interesante.

Esta salsita verde está deliciosa.

Es una mezcla estupenda...

con una ligera acidez y con un color fantástico.

Supongo que a Cézanne le habría gustado verlo en su paleta.

-Seguro.

Laure, que ha tenido la gentileza de unirse a nosotros,

tiene una cita y tiene que irse ya. -Ya me darás la receta.

-¡Claro! -Yo no cocino, pero la hará mi marido

-Aunque es la receta de Zola. -Pero revisada.

-Y mejorada por Laure. A Valentine le ha gustado la trucha

y, parece estar igual de entusiasmada que nosotros

por estar en esta mesa con tanta historia.

-Esta casa fue un hogar de felicidad y de amistad.

¿Se divirtieron mucho aquí? -Yo creo que se divirtieron mucho.

-Alexandrine solía regañar un poco a Cézanne,

pero en general, se reían mucho.

-Émile Zola se apoyaba en dos pilares fundamentales,

que eran el naturalismo y el asunto Dreyfus,

que era muy importante para él; pero esos dos aspectos

ocultaron mucho al hombre que era.

-Y yo creo que al volver a su casa,

reaparecía de golpe aquel chico tan encantador, amable,

tan increíblemente entrañable.

-Por eso me parece muy emocionante poder estar en esta mesa.

-No porque fuera la de Zola, sino porque sabemos que aquí

se divertían y debatían mucho.

En la cocina, Karine da el último toque a su pastel.

-¡Bueno, aquí está el postre! Émile podía comerse alegremente

un pastel entero, tal y como le contó a Goncourt.

Nosotros vamos a rendirle homenaje con el pastel de castañas de Karine.

¿Estos platos son especiales? -Sí, son platos especiales

porque representan escenas de «La taberna».

En esta mesa todo tiene un significado.

-Sí, y es muy emotivo. Es una serie de 12 platos con motivos diferentes.

-¿Esto estaba en el cuaderno de recetas de Alexandrine?

-Sí, así es. -La has adaptado un poco, ¿no?

-¿Y aún existe? Cyrille ha traído

el cuarderno de recetas de Alexandrine. ¿Es el auténtico?

Es auténtico. Increíble.

Es uno de los cuadernos, porque supongo que tendría muchos.

-Tenía muchos, claro.

Y aquí está la pasta de membrillo que has hecho tú.

Sí. Es que esa pasta de membrillo la hacía mi padre, que no era un Zola

Leyó un poquito la receta de Alexandrine y, luego la adaptó.

La adaptó. La actualizó.

Al parecer, siempre hay que adaptar un poco las recetas.

-Es curioso porque está muy tierno, pero a la vez... muy crujiente.

-Por lo que leo en la receta, veo que Alexandrine lo presentaba más

como un pastel recubierto de chocolate; así.

¡Oh! Me ataca el pastel de castañas.

-A Zola también le entusiasmaban las galletitas, las sablé.

En el cuaderno de Alexandrine hay muchas recetas de galletas.

Y Cyrille tiene otro dulce que ofrecernos.

Esta caja era de Zola; en ella solía guardar bombones,

pero era donde se metían las hostias;

solo que él le dio una vuelta. -¡Qué hostias tan grandes!

Son espesas, pero con poco diámetro. Llevan jengibre, limón

y un poco de whisky.

Entonces es como una adaptación. Tu interpretación.

-También se puede poner cáscara de naranja; pero sí,

Alexandrine compraba muchas. Y además es un placer muy humano.

Hemos descubierto esta intensa trilogía formada por la casa,

la obra y el hombre.

Espero que hayáis conocido mejor a Zola el escritor,

Zola el sociólogo, Zola el periodista,

Zola el hombre comprometido e indignado;

pero sobre todo fue el historiador de la sociedad de su tiempo.

Pero además hemos descubierto la cocina del siglo XIX,

la cocina de Zola y de Alexandrine.

Espero que os pongáis manos a la obra y preparéis estas recetas.

Leed sus libros y venid a visitar la casa a partir de finales de 2020.

¡Adiós!

Realizado por Yolanda Fernández Gaitán.