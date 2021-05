Las recetas de Julie - La mesa de Cézanne

(Música)

Desde hace varios años,

recorro Francia al volante de mi Micheline

para descubrir la cocina de las regiones de nuestro país.

Cada una tiene sus propios embajadores gastronómicos,

a veces ilustres,

porque algunos artistas famosos no han dudado

en plasmar su amor por la cocina en sus creaciones.

Por ejemplo, Colette evoca el pudín de su madre y las trufas;

las novelas de Jean Giono hablan de un montón de platos provenzales;

y por supuesto los bodegones de fruta de Cézanne,

de Claude Monet

o los bocetos de Toulouse-Lautrec son una celebración de la comida.

Ah, y no olvidemos a Marcel Proust y sus magdalenas.

Así que vamos a sentarnos a la mesa de estos creadores

para mostrar el vínculo entre su universo artístico

y nuestra pasión por la gastronomía.

Hoy descubriremos las mejores recetas

de uno de estos artistas epicúreos.

(Música)

(Música)

Hola, hoy me encuentro en la campiña de Aix

y en este programa de Las recetas de julie

nos sentaremos a la mesa

de un artista que me gusta especialmente:

Paul Cézanne.

Antes de descubrir a este personaje, su taller

y, sobre todo,

las recetas que marcaron su vida en la Provenza y París,

quiero mostraros un lugar increíble: su cabaña,

que está en medio de las canteras de Bibémus,

frente a la montaña de Sainte-Victoire.

Un lugar perdido e inaccesible,

donde pasó la mayor parte de los últimos diez años de su vida.

(Música)

Allí voy a conocer a Michel Fraisset,

que dirige el taller de Paul Cézanne

y que es el único que tiene

las llaves de su cabaña en medio del bosque.

¡Bravo, Micheline!

¡Hola, Michel! Hola, Julie.

Aquí estamos, junto a la cabaña de Cézanne.

Sí, esta es la cabaña que alquiló para almacenar material

y las pinturas en las que trabajaba.

Claro, porque tendría una gran cantidad de material

y, además, pesaría bastante, supongo.

Alquilaba los servicios de un cochero durante todo el año.

Lo dejaba en la carretera de Tholonet

y luego él subía hasta aquí y organizaba su material.

A veces, venían sus amigos a tomar algo con él.

Y ahí está la famosa montaña Sainte-Victoire,

cuya historia Cézanne conocía, me refiero a su historia geológica.

Conocía la geología de la región perfectamente bien.

Decía que quería saber

cómo se había formado la montaña de Sainte-Victoire,

porque todo eso le ayudaba a ver

cómo esa montaña se había asentado en el paisaje.

A lo largo de su vida fue uno de sus temas preferidos, la pintó...

Ochenta y siete veces. ¿Ochenta y siete veces?

Sí. Hizo cuarenta y cuatro pinturas al óleo y cuarenta y tres acuarelas.

Después de que Cézanne pintara la Sainte-Victoire,

ningún pintor, ni siquiera Picasso,

que sentía un amor casi filial por Cézanne, la ha pintado.

Picasso compró

algo más de mil hectáreas de terrenos de Sainte-Victoire,

ya que el castillo de Vauvenargues se encuentra

en la falda septentrional de la montaña.

Que era suyo. Que era de su propiedad,

y así tuvo para él el original de Cézanne.

Y aquí, frente a la montaña de Sainte-Victoire,

tan querida para el artista,

Cézanne se ponía a pintar.

(Música)

Hijo de un sombrerero que se convirtió en banquero,

Paul Cézanne nació en una familia acomodada,

en Aix en Provence, en 1839.

Pasó toda su adolescencia en este pueblo de la Provenza,

donde alternaba las clases de dibujo con sus estudios de Derecho,

que pronto abandonó para ir a la capital

y dedicarse a la pintura.

Aunque le gustaba vivir en París,

siempre se llevaba una garrafa de aceite de oliva,

el ingrediente esencial de sus platos favoritos.

Precursor del post-impresionismo,

se fue alejando gradualmente de ese grupo de artistas

y de su amigo Pissárro,

para volver a Aix y escapar de la vida mundana.

A Cézzanne, un auténtico gourmet,

le encantaban las verduras bañadas por el sol,

el ajo, las salsas, las aceitunas y el pescado mediterráneo.

De hecho, fue uno de los primeros en explorar

la representación de los alimentos en el siglo XIX.

A este artista poco convencional, librepensador, solitario y frío,

le costaba crear vínculos,

sobre todo con las mujeres,

y, sin embargo, se casó con Hortense,

que le dio un hijo.

Fascinado por los paisajes,

no sólo pintó la montaña de Sainte-Victoire,

aunque este gigante de granito fue siempre su favorito;

L'Estaque, un pequeño pueblo de pescadores,

también fue otra de sus fuentes de inspiración.

Incomprendidas en la época,

las naturalezas muertas de Cézanne ocupan un lugar esencial en su obra,

sobre todo, en la madurez del artista.

Las manzanas eran uno de su motivos favoritos

y podrían ser un sinónimo de su gusto por la buena comida.

(Música)

Se ha mantenido igual.

Esta es la cabaña provenzal en todo su esplendor.

No más grande que un pañuelo.

La usaba para dejar el material

y no tener que cargar con él todos los días.

Sí. Venía todos los días

y trabajaba en varios cuadros que tenía en proceso.

Lo dejaba todo aquí: caballetes, cajas de pintura, tubos,

pinceles, paraguas... Tenía bastante material.

Mucho.

¿Nos has preparado un aperitivo?

Sí, un aperitivo al estilo de Cézanne.

En el menú: productos sencillos de la región,

con las aceitunas y estas terrinas como reinas supremas.

Y, por supuesto, aceite de oliva de Aix.

Eso es, una olivada negra y otra verde.

¡Hechas por ti! Caseras, efectivamente,

hechas con aceitunas, alcaparras y con anchoas.

Claro que sí.

Un poco de ajo y pan, también casero.

¿También has hecho el pan? Sí.

Huele bien y tiene buena miga. ¿Es de espelta?

Sí, lleva espelta, exactamente... Y sal.

Qué privilegio tomar un aperitivo en el entorno de Cézanne.

Primero, voy a probar el aceite de oliva,

el producto más sencillo y auténtico de la Provenza.

Cierto.

El pan está delicioso.

Me encantan tus olivadas, ¡riquísimas!

Y se pueden preparar con aceitunas verdes o negras.

Sí.

Con anchoas, claro. Con filetes de anchoa.

Y alcaparras, también. Sí.

Las alcaparras hay que triturarlas muy bien

para que suelten todo su jugo.

¿Alcaparras saladas? No, son alcaparras en vinagre.

Se pone todo en la batidora.

Hoy en día es bastante fácil, está claro.

¿Echas almendras? No.

Es cierto que se pueden poner almendras o piñones,

pero más para la olivada verde que para la negra.

¿Y esto qué es, dime?

Lo llamamos cuajada.

Es una especie de terrina de paté a base de cerdo, hígado de pollo

y hierbas de la Provenza.

¿Dentro de una red? Sí. Podemos poner espinacas.

Entonces, Cézanne era un auténtico gourmet,

pero ¿cocinaba él mismo?

Bueno, está claro que disfrutaba muchísimo de la buena comida,

pero no, no la preparaba él,

tenía un ama de llaves que siempre cocinaba para él.

Le cuidaban muy bien las mujeres, como a muchos otros artistas ¿no?

Sí. De todos modos, decía que su único interés era la pintura.

Es hora de dejar de lado estas delicias terrenales

e ir en busca de una inspiración más espiritual,

como hacía el artista en su estudio de pintura.

Ahora te voy a llevar a un lugar sagrado:

el taller de Lauves,

el último estudio de Cézanne en Aix en Provence.

(Música)

(Música)

A los 62 años,

Cézanne compró esta vieja granja en la región de Aix en Provence.

La casona fue reconstruida,

pero lo que a él le interesaba era el terreno,

ya que le ofrecía un panorama único de la montaña Sainte-Victoire,

el gran amor del pintor,

«su única amante», como decía él.

Este es el famoso taller.

(Música)

Esta casa,

¿la diseñó él o simplemente la compró y la acondicionó?

No, él compró un gran terreno agrícola.

Había una vieja granja que ordenó demoler

y mandó construir este estudio,

a partir de los planos que diseñó él mismo.

Ah, lo diseñó él.

Supongo que entonces esto era campo. Estaba en mitad del campo.

Había campos de trigo y olivares rodeando la casa.

Eso era lo que él buscaba: soledad. Claro.

El taller de Lauves podría haber desaparecido

de no haber sido por la generosidad de algunos mecenas.

Por suerte, dos americanos,

James Lord, un escritor que vivía en París,

y John Rewald, a quien llamó a Nueva York para decirle:

«Escucha, quieren destruir el taller de Cézanne.

Tenemos que salvarlo».

Y entonces, entre 1952 y 1954,

ciento catorce personalidades americanas

gastaron hasta su último franco para poder salvar...

Para comprar el taller de Cézanne, que después se donó.

Se donó a la universidad.

Ahora es un Museo de Francia, así que ya no hay riesgo de perderlo.

¡Gracias a los americanos! Así es.

Genial.

Vamos a tener el privilegio

de preparar nuestra primera receta en la cocina del maestro,

que sigue estando igual.

Esta es una cocina histórica. Sí, es la cocina de Cézanne.

Aunque él no cocinaba aquí.

Cocinaba la señora Bremónd, su ama de llaves.

Sí, era su ama de llaves quien le traía la comida

cuando Cézanne se quedaba aquí.

La señora Bremónd le hacía guisos, pato con aceitunas...

y las cosas que le gustaban.

Voy a coger un delantal, ¿qué vamos a preparar?

Pues vamos a preparar algo bastante sencillo,

que en la Provenza llamamos «rompedientes».

¡Rompedientes! Sí.

¡La cosa promete!

¿Es de tu invención o es un plato tradicional?

Una receta tradicional,

porque en la Provenza tenemos una biblia: el libro amarillo.

Sí, de Reboul, aquí está.

La biblia de la cocina provenzal. Eso es.

Se llama La cocinera provenzal.

Y, por cierto, la señora Bremónd está en la pared de esta cocina.

¿Ah, sí? Sí, está aquí. Mira.

¿Es su cara?

Es una caricatura de una mujer que está de perfil.

Se supone que Cézanne dibujó su perfil en la pared.

Su cabeza.

En todo caso, es un dibujo muy bonito.

Es hora de empezar con los rompedientes,

esos crocantes emblemáticos de la Provenza.

Empiezo poniendo 500 gramos de harina y 350 gramos de azúcar.

De azúcar. Eso es.

Y, ahora, cuatro huevos.

Hay que ponerlos en el centro,

porque primero hay que mezclar el azúcar con los huevos

y, luego, se va mezclando suavemente la harina con todo.

Lo mezclamos todo hasta conseguir una masa ligeramente pegajosa.

¿Tienes agua de azahar? Me vendría bien una cucharada.

Es importante el agua de azahar

y no hay que olvidar las almendras, claro.

¿Son almendras de la Provenza? Sí.

No hay mucha producción aquí. No, no la hay.

De hecho, esos árboles se sacrificaron

porque no daban mucho beneficio a los campesinos de la época,

en comparación con el vino, con las viñas,

que aportaban mucho más. O la arboricultura.

Hoy en día, se están replantando muchos almendros

para obtener esta almendra provenzal.

Que es inimitable. Sí.

Las almendras darán el toque crujiente a los rompedientes.

Se nota que no te asusta meter las manos en la masa.

¡Claro que no! ¡No hay que tener miedo a mancharse!

Si quieres tomarme el relevo... Por supuesto.

¿Y esta receta se prepara a menudo en la Provenza?

Sí, sobre todo en la época en que se recogen las almendras,

en otoño,

porque se conserva y se guarda en cajas de metal.

Como casi no tiene grasa, se puede conservar mucho tiempo.

Se guarda y se puede tomar con un café o con vin cuit.

En general, gusta bastante. Claro.

A ver, ¿va bien así? No va mal.

Sigue estando pegajoso, pero esa es la idea.

Tiene que pegarse a las manos.

Ya solo queda hacer tres rodillos,

que se untan con yema de huevo

y se meten al horno 30 minutos a 180 grados.

Antes no había electricidad. No había electricidad, no la quería.

Él pensaba que el progreso iba en contra de la naturaleza.

Detestaba la línea recta que hacía felices a los ingenieros,

así que no le gustaban las aceras o las bocas de gas,

que estaban empezando a instalar.

No le atraía la Revolución Industrial.

No le atraía en absoluto.

Estaba en contra de ese tipo de progreso.

Decía: «Pero ¿en qué época estamos viviendo?"

Quería vivir en perfecta simbiosis con la naturaleza.

Por tanto, en la cocina de Cézanne no hay horno.

Michel lo horneará en su casa antes del banquete de mañana.

Terminará su receta

con la fruta favorita del padre de la pintura moderna: manzanas.

¿Por qué las manzanas fueron tan importantes en su obra?

¿Tiene algún simbolismo? Es más que un símbolo:

las manzanas forman parte de la historia de su vida.

Es la fruta que más veces pintó Cézanne.

Y por una razón: porque aguantan bastante.

Así que podía trabajar en una obra durante meses.

Eso es.

Con flores, era demasiado complicado.

Se marchitan muy rápido.

Y con modelos, también. Cierto;

mientras que la manzana es perfecta y muy paciente.

Preparar las manzanas es fácil: un poco de mantequilla,

un montón de azúcar... y listo.

¿Echo canela? Un poco por encima.

Allá voy.

Huele muy bien.

¿Así?

La molí anoche.

Claro, es lo suyo, es como la pimienta.

Las especias, recién molidas.

Ya está.

Pues mientras esto se cuece,

voy a sentarme en las escaleras para apuntar la receta.

¿Sabes qué? Me llevo tus apuntes.

(Música)

Para los crocantes de Michel, necesitamos 500 gramos de harina,

350 de azúcar, 4 huevos más una yema,

una cucharada de agua de azahar, 350 gramos de almendras

y un poco de flor de sal.

(Música)

Ya la he apuntado, ¿terminas tú con las manzanas?

Sí, claro.

Yo me encargo de las manzanas, aún siguen cociendo.

¿Y nos lo vas a preparar para mañana?

Sí, como no.

¿Crees que podremos celebrar nuestro banquete ahí arriba,

en el taller?

Pues yo creo que puede estar muy bien.

¿Es posible? Claro.

Genial. Gracias, Michel.

Bueno, voy a conocer a Jacky y su fantástico taller.

Te veo mañana. Hasta mañana.

Gracias.

(Música)

En el famoso taller de Les Lauves, me reúno con Jacky,

pintor y eminente especialista en Cézanne.

El estudio sigue intacto desde hace casi ciento veinte años.

¡Pasa! Hola, Jacky.

Siéntate a mi lado.

Me impresiona mucho este lugar y tu presencia.

Pues sí, para mí es un placer

poder pintar una naturaleza muerta donde lo hacía Cézanne.

Es verdad, es muy emocionante, muy emocionante.

Él revolucionó la pintura.

Puso fin a cuatro siglos de clasicismo,

por así decirlo.

Digamos que siguió el camino marcado por los impresionistas.

Y abrió el camino a los cubistas. Eso es, claro que sí.

Picasso decía que era «el maestro de todos nosotros».

Un maestro a quien le interesaban sobre todo los paisajes

y los bodegones

y que dejaba las modelos a otros.

Se formó en el Colegio Borbón, de Aix en Provence.

Allí comenzó su deseo de pintar

y forjó una sólida amistad con otro artista gastronómico,

Émile Zola.

El pobre Zola, era más pequeño, ceceaba.

Sus compañeros de clase eran muy crueles, se burlaban de él,

le golpeaban

y el pobre Zola lloraba en su rincón.

No se defendía. No sabía cómo defenderse.

Lo compensaba con su intelecto.

Lo compensaba, sí.

Y Cézanne, cuando vio a ese chavalín al que martirizaban, lo defendió.

Y, claro, como resultado,

Cézanne se vio apartado con Zola, por supuesto.

Y así... Ahí empezó su amistad.

Ahí empezó su amistad.

Cuentan que al día siguiente,

Zola se acercó a la casa de Cézanne con una cesta de manzanas,

y ahí están: las manzanas de Cézanne.

Es una bonita leyenda, desde luego,

aunque no sé si tiene algo de cierto.

¡Pero hay que creer la leyenda!

En sus cuadros de las manzanas,

Cézanne hizo hincapié en la luz, por supuesto.

La mayor parte del tiempo, cuando usaba el blanco,

no es porque fuera descuidado o negligente.

Lo hacía porque el blanco representa la luz.

En este estudio entra la luz por dos lados.

Sí, mira hacia el norte y hacia el sur.

El gran caballete que está ahí, y que está estropeado, es

en el que trabajó para pintar Las grandes bañistas.

Hay una fotografía donde podemos verlo.

Las grandes bañistas estaba ahí, en ese caballete.

Hay sombra, porque están cerrados los postigos

y esos postigos le permitían modular la intensidad de la luz.

Y fíjate en ese hueco que se ve en la pared;

por ahí es por donde podía sacar a Las grandes bañistas.

Ah, ¿ese hueco era para sacar los cuadros más grandes?

Así es.

¿Pero para qué? ¿Qué hacía con ellos?

¿Era para venderlos o...? No, no, no. ¡Para venderlos, no!

Era para trabajar en el exterior. Ah, vale.

Dentro se estaba bien, pero fuera, aún mejor.

Claro, era una escena en la naturaleza.

Así es. A él le hubiera gustado

pintar a las bañistas y los bañistas allí mismo, en plena naturaleza.

Pero eso era insoportable para él.

No soportaba que posara para él gente desnuda y, menos, mujeres.

¡Eso, mujeres!

Jacky me invita a tomar su pincel.

Una oportunidad para ponerme en la piel del maestro,

frente a la fuente de frutas.

Venga, un toque rojo.

La verdad es que no he pintado en mi vida.

¿Un poco de rojo?

¡Es tu oportunidad! ¡Adelante!

¿Y esto qué es? ¿Una acuarela?

Una acuarela, claro.

Pero es el fin de tu lienzo, ¿eres consciente?

No pasa nada.

¿Lo ves? Ya me he salido de la manzana.

La verdad es que no estoy en la posición ideal.

¡Eso es! ¡Ya está! Muy bien ¿ves?

Es lo que llaman asentar el color. Así es.

Te dejo con tus manzanas, Jacky, ¿nos vemos mañana para el banquete?

Sí, será un placer. Un beso.

Gracias. No, no te levantes, sigue pintando.

(Música)

Si una de las pasiones del pintor eran las manzanas,

hay otro producto que era indispensable en su vida

y que tomaba sin moderación: las aceitunas.

(Música)

Cézanne solía llevarlas en la maleta cuando iba a la capital.

Vamos a conocer a un olivarero, Olivier Nesles,

que nos hablará de las aceitunas.

Olivier también es el presidente

de la cooperativa Aceite de oliva de Aix,

y nos va a llevar a un molino que es uno de los últimos,

si no el último:

el molino de Coudoux,

para recoger el aceite con una paleta.

Como veréis, es una técnica muy especial,

con la que se obtiene un aceite con un sabor a la antigua.

Probablemente, ese sería el tipo de aceite de oliva

con el que Paul Cézanne aliñaba sus platos.

(Música)

La recogida de aceitunas está acabando.

Casi estamos a finales de otoño y no se puede perder el tiempo.

Se notan claramente las diferencias de color.

Siempre me preguntan el porqué,

que si la aceituna negra y la verde vienen de árboles diferentes.

Se ve bien.

Si miras aquí, se aprecia el cambio,

lo que llamamos el punto de inflexión,

porque tiene un tono morado, pero todavía está verde.

Por supuesto, aún hay alguna verde,

pero la temporada está muy avanzada, así que no quedan muchas verdes.

Se empiezan a ver algunas negras.

Olivier e Yves solo usan rastrillos y peines eléctricos

para recoger estas fantásticas aceitunas típicas de Aix.

Esta es la variedad Aglandau.

Mira, todavía quedan algunas verdes.

Están ahí debajo, escondidas detrás de las hojas.

-Hay que recogerlas.

Verdes, negras o moradas,

todas estas aceitunas terminan en el viejo molino de Coudoux,

un molino tradicional

en el que Olivier acaba de prensar sus aceitunas.

Una vez recogidas,

las aceitunas maduran durante ocho días en un ático.

Están bien maduras, porque se dejan fermentar ocho días.

En la época de Cézanne,

las aceitunas se recogían el Día de Difuntos, el 2 de noviembre

y el Día de Reyes,

pero el molino funcionaba hasta el mes de abril o mayo.

Así tienen un sabor totalmente diferente

a cuando se extrae su jugo justo cuando llegan las aceitunas,

al momento.

Y da lo que nosotros llamamos 'sabor a la antigua'.

Las aceitunas se prensan en la planta baja,

con una piedra de molino.

La pasta que obtienen se coloca en una malla, una especie de estera,

de donde se extrae el jugo que habrá que separar del agua.

Es un trabajo de precisión, necesito mis gafas.

En el molino de Coudoux,

recogen el aceite con una gran paleta.

Usamos la misma técnica que se empleaba en el siglo XIX,

o incluso antes.

Esta gran paleta es como una sartén del revés;

con ella recojo el aceite de la superficie.

Y así separamos el aceite del agua.

Olivier va a hacer una pequeña degustación.

-Noto un ligero ardor, porque es el aceite de este año.

Pica un poco.

No está nada amargo.

Tiene un toque a alcachofa cocida, es muy suave.

Y también noto un poco el sabor de la aceituna negra.

-Sí, es verdad, se nota la aceituna negra.

A veces, el aceite de oliva tiene un gusto a aceituna negra,

como tú dices,

no a aceituna verde.

Este aceite estará en la mesa de nuestro banquete

para acompañar los quesos,

pero también en la cocina de Jacqueline,

que va a preparar el plato principal,

uno de los favoritos de Cézanne.

(Música)

Jacqueline pertenece a una antigua familia de Aix,

que, desde el siglo XVI, son comerciantes de telas.

Ella nos va a preparar una receta imprescindible en la Provenza:

¡el daube!

Un guiso de ternera con aceitunas y naranjas...

...por supuesto.

(Música)

Jacqueline vive junto a las canteras de Bíbemús,

en medio de esta hermosa vegetación

y en un asombroso chalet escandinavo,

una casa que en su familia se ha transmitido

de generación en generación.

(Música)

¡Ah, Julie!

Hola, Jacqueline.

¡Vaya, qué casa!

¿Todo bien? Muy bien.

Me dijeron que tu casa tenía personalidad,

pero eso es decir poco.

¿Vamos a la cocina? Vamos a las dos cocinas,

porque aquí... tenemos dos.

Esta es la pequeña cocina de mis abuelos...

Sí.

A mí me gusta mucho.

La diseñó Le Corbusier.

Es una cocina muy sobria. Sí, es verdad.

Aquí, en la época de mi madre, había una gran estufa de leña,

pero usaban antracita,

porque entonces en la región había minas en Gardanne.

Con ella calentaban las casas en la época.

Entonces, ¿esta cocina es posterior?

Eso era un invernadero y sigue siéndolo.

¡Se congela uno en mi cocina!

Pero es la que usas actualmente.

Sí.

Aquí es donde cocino.

Es una casa familiar, cuéntame su historia.

Es una casa familiar que me encanta y tiene una historia muy bonita:

uno de mis abuelos ofreció una cabaña

a un vagabundo que viajaba por la Provenza.

Y ese señor, unos años más tarde,

le entregó a él esta casa de campo escandinava.

¿La construyó él? Fue en 1812, más o menos.

Entonces, ¿no era un vagabundo? No lo era.

Pero es lo que creyeron mis abuelos.

¿En un terreno que no era suyo? Sí, sí, pero era otra época.

Desde luego, la casa de Jacqueline guarda muchas sorpresas.

Esperemos

que su receta sea tan atípica como la historia de esta casa.

Por el trozo de carne que ha elegido, empieza bien.

Usaremos carrillera de ternera y panceta.

¿Haces el guiso con carrillera de ternera?

Lo prefiero, sí.

También echo un poco de panceta salada,

pero no ahumada, porque no me gusta, es algo personal.

Cézanne echaba...

¿Aceitunas? Aceitunas.

Yo lo he probado y está bueno. Es muy provenzal.

¿Es uno de tus platos favoritos o solo lo preparas para la ocasión?

No, para nada. Este es uno de mis platos favoritos de invierno.

Ah, vale.

Es agradable en invierno.

Jacqueline comienza picando dos cebollas blancas grandes,

y yo me encargo de las zanahorias, que se utilizarán para el marinado.

Siempre marinas la carne, ¿con qué? ¿con vino tinto?

¿Con hierbas aromáticas? Eso es.

Bueno, vamos a poner la cebolla ya picada y cortada...

¿Clavos? Sí.

¿Qué hago con las zanahorias? ¿Las corto?

En trozos grandes. Yo pongo trozos grandes.

¿Así va bien? Muy bien.

Ahora echamos la carne.

Añade dos dientes de ajo, los trozos de panceta

y pimienta en grano.

Es pimienta cubeba,

porque en la Provenza no tenemos pimienta.

Si no, ¡está claro que la usaría!

Y lo rociamos todo

con un buen vino tinto de Côtes du Rhône.

¿Cuánto lo dejas marinar?

Podemos dejarlo un par de días.

Yo lo dejo marinar, si lo hago ahora,

hasta mañana por la mañana.

Antes de dejarlo marinar,

Jacqueline añade una cáscara de naranja,

tomillo y una hoja de laurel.

Como es previsora, ayer hizo la misma preparación.

¿Escurrimos la carne y la freímos? La escurrimos primero.

Vale, allá voy.

Vamos a sellar la carne con un poco de harina.

Para espesar la salsa.

Una vez que la carne está bien cocinada,

colamos el vino del marinado y lo echamos a la cazuela.

Lo que no echo nunca son los clavos... Para no morderlos.

Justo.

Creo que los dentistas los usaban mucho entonces.

Jacqueline echa el vino hasta cubrir la carne

y pone el guiso a fuego lento.

Ahora, tenemos que esperar entre dos horas y media y cuatro horas.

(Música)

Un fantástico plato que no habría disgustado a Cézanne.

(Música)

Voy a apuntar la receta en mi cuaderno

junto a la chimenea de Jacqueline.

Para preparar este guiso con aceitunas,

necesitamos dos kilos de carrillada de ternera troceada,

250 gramos de panceta salada,

150 de aceitunas negras de la Provenza,

dos cebollas,

dos zanahorias,

dos dientes de ajo,

un ramo de laurel,

tomillo,

un poco de salvia, cáscara de naranja, clavos,

una cucharada de harina

y una botella y media de vino tinto.

Después de dos horas y media de cocción,

Jacqueline añade las aceitunas y...

Dos onzas de chocolate.

Para la salsa.

Sí, es un truco que tengo.

Para espesarla y darle cuerpo.

Yo creo que también suaviza un poco la acidez del vino.

Veinte minutos de cocción y se deja reposar.

Sí.

Y lo servirás en tu daubière, prométemelo.

En mi daubière.

En la olla tradicional provenzal.

Un beso.

Gracias por todo, Jacqueline. Gracias a ti.

Nos vemos en el banquete.

(Música)

Mi primer día tras los pasos de Paul Cézanne

termina con el aroma de las aceitunas y la carne guisada.

(Música)

(Música)

Vuelvo a la ciudad de Aix, porque he quedado allí con Michel.

Michel es arquitecto, pero, además, le apasiona la cocina.

Y, en especial, los grandes banquetes,

las recepciones o las comidas con amigos.

Ha transmitido su entusiasmo a su hijo Raphaël,

que se ha convertido en charcutero

y vende sus productos, artesanales, por supuesto,

en el mercado de Aix.

Michel nos va a preparar la sopa provenzal por excelencia,

el «aigo boulido».

No sé si se pronuncia exactamente así.

Lo siento.

Será mejor que Michel nos lo diga y nos enseñe esta receta.

(Música)

Por la mañana temprano, Michel va al mercado de Aix,

en la histórica Plaza de los Predicadores,

a unos pasos de la casa de Paul Cézanne,

que no vivía en su estudio de Les Lauves,

sino en el centro de la ciudad.

Hola, buenos días. -¡Hola! ¿Qué tal?

-Muy bien, ¿y usted? -Bien

¿Tiene buen pan? -Sí, como siempre,

ecológico y con levadura natural.

-Es para hacer aïgo boulido, una sopa de ajo provenzal.

-Entonces, un pan de campaña.

-Voy a llevarme un pan de campaña, sí.

Mucho mejor. Es verdad.

-Este lleva mitad harina de centeno y mitad harina de trigo.

-Muy bien. Me lo llevo.

Gracias.

-Que tenga buen día.

Michel visita sus puestos favoritos.

Va a conseguir todos los ingredientes necesarios

para preparar esta sopa hecha con ajo, aceite de oliva,

salvia y laurel;

un plato típico muy querido por el artista.

Michel elige las cabezas de ajo más frescas

para darle todo su sabor.

Voy a llevarme unos ajos.

Estos están bien. Estupendo.

Un truco de nuestro arquitecto cocinero:

añade queso de cabra a su receta.

Quiero que sea bastante seco ¿vale?

-Esos van muy bien.

-¿Esos de ahí?

¿Puedo probarlo? Porque están un poco...

No ponga mucho, pero que sean rústicos.

Están muy buenos.

Prefiero el segundo, es más.... -¿Seco?

-Es más fácil de rallar.

-¿Cuántos? -¿Puede darme cuatro?

¿Son ecológicos? -Sí.

Mi ganado pasta en las montañas. Cerca de Sisterón.

-Ah, genial.

¿Y cuántas hectáreas tiene? -Tengo 45 hectáreas.

Pastoreo todo el año.

-¿Ah, sí?

Qué bien.

Pues seguro que estará rico.

Michel no puede evitar

hacer una parada en el puesto de charcutería de su hijo Raphaël,

que incluso ha inventado un paté en costra

en honor al pintor de Aix.

Tengo algo de hambre. -Ese es el de Cézanne,

con mollejas, foie gras, albaricoques,

trompetas de la muerte, salvia y un poco de enebro.

-Buenísimo.

-La masa está buena.

-No he probado eso.

-Ese es de cerdo negro de Bigorre,

tiene trozos de trufa, foie gras y pistachos.

Este lleva arándanos, licor de violetas...

-¿De qué? -Lleva licor de violetas.

-¡Está increíble!

-¿Rico?

Es fino, aromático...

-Está muy bueno, muy bueno.

¿Nos vemos luego? -Sí, para la comida.

-¡No te olvides de llevar unos cuantos!

-Sí. ¡No te preocupes! Hasta luego.

-¡Adiós!

Algo me dice que Rafael se presentará

con una cesta llena de productos de charcutería.

(Música)

(Música)

Ahora vamos a casa de Michel para preparar esta sopa sencilla,

pero muy sabrosa.

(Música)

¿Puedo pasar? Hola.

¡Hola, Michel! Hola.

¿Qué tal? Muy bien.

Bienvenida.

¡Voy a conocer la casa del arquitecto!

Se está calentito aquí. Es una casa cómoda.

Así que vamos a preparar la tradicional sopa provenzal,

el aïgo boulido. ¿Cómo se pronuncia?

«Aïgo boulid». «Áigo bulíd».

Entonces, ¿no se pronuncia la «o»? No.

¿Y qué significa? Ajo cocido.

Ah, vale. Entiendo.

Que simplemente quiere decir ajo cocido.

Vale.

En realidad,

el ajo se puede encontrar por todo el Mediterráneo,

pero también en el norte, por supuesto.

Es una medicina en la cocina. Así es. Es fabuloso.

Esta sopa lleva también salvia.

La base es la salvia, que también tiene muchas propiedades

Nutritivas. ...y medicinales.

Dicen «que quien tiene salvia en su jardín no visita al médico».

Empezamos a preparar nuestra sopa en la mesa del comedor.

Yo dejo el centro.

Ahora se discute mucho sobre si dejarlo o no.

No sabemos qué es mejor.

Parece que últimamente se han hecho varios análisis científicos

que demuestran que tiene valores medicinales muy interesantes

y que no debe quitarse.

Así que es mejor para la salud que el propio ajo.

Aún mejor.

¡Y hemos estado quitando el germen de los ajos

durante generaciones y generaciones!

O sea que, de vez en cuando, como suele decir Thierry Marx,

un gran chef al que conozco bien:

«A veces, la tradición no es más que pura ignorancia».

Ocho dientes bastarán para aromatizar un litro de agua,

que pondremos a hervir con una ramita de tomillo.

Vamos a buscar salvia al jardín.

¡Venga, vamos allá!

Michel cultiva sus propias hierbas aromáticas.

Antes de recoger la salvia,

elige el laurel para su aïgo boulido.

Me encanta el olor del laurel. Fabuloso ¿verdad?

Muy sutil.

Lo pongo hasta en los postres. ¿Sí?

A veces hago natillas y, en vez de vainilla, pongo laurel.

La salvia.

Voy a coger este matojo que hay aquí.

¿Y cuándo echamos estas hierbas? Ponemos dos hojas de laurel.

Vale.

El laurel y los dientes de ajo deben hervir diez minutos.

Deben estar bien cocidos, pero que no queden como un puré.

Huele bien. Muy bien, sí.

Tenemos el aroma del ajo,

pero sin que pique ni tenga un sabor fuerte.

Echamos de nuevo en el caldo el ajo aplastado,

junto con las hojas de salvia.

¿Unas diez hojas? Sí, y estas también.

Y, ahora, ya está; debe cocer un poco.

Sí, sólo un pequeño hervor.

Y luego dejamos que se expanda el aroma de la salvia.

Vale, como una infusión. Eso es.

Y, mientras tanto, voy a apuntarlo todo en mi cuaderno.

Sí, sí, claro. Ve.

(Música)

Es fácil de recordar,

la sopa de ajo de Michel se prepara con unos ocho dientes,

una ramita de tomillo,

dos hojas de laurel,

un manojo pequeño de salvia,

cuatro huevos,

un poco de aceite de oliva,

cuatro rebanadas de pan tostado,

un litro de agua

y queso de cabra seco.

Vamos a por los huevos.

Separamos las yemas de las claras, ¿no?

Las cáscaras las dejo ahí.

Y las claras aquí.

¿Es un huevo por persona? Sí.

Esta sopa se puede tomar en su versión más simple,

pero también se pueden añadir huevos.

Y así es como Michel prepara su aïgo boulíd.

Coloca la yema en una rebanada de pan tostado.

Un bonito cuadro, cuyos colores habrían gustado a nuestro artista.

Y, como no se tira nada, las claras se añaden a la sopa.

Las claras de huevo se harán con el calor del caldo.

Eso es.

Darán espesor, blanquearán la sopa y, además, aportarán la proteína.

Sí, claro.

Ponemos un poco de pimienta y tienes que echar aceite.

¿Sobre el pan? En el pan.

Para terminar, rallo un poco de queso de cabra seco,

para realzar el sabor de la sopa y para darle personalidad,

como una pincelada en un cuadro.

Vale, y ahora se va a cocer un poco, ¿verdad?

Claro, eso hará que se haga un poco la yema.

Vale.

Me recuerda a la sopa de cebolla. Sí, es un poco lo mismo

No lleva tantas cosas, es más sencilla,

pero seguro que muy sabrosa.

Pongo la salvia para decorar.

Huele genial.

Me gusta mucho la idea de esta receta.

Es, como tú dices, un plato sencillo, muy modesto,

pero en él se concentran todos los sabores de la Provenza.

Está deliciosa

y el caldo es muy sutil, porque se notan las hierbas,

están ahí, pero no dominan.

Se nota el ajo, claro, pero sabe muy dulce.

Sí, ¿verdad? Sí, es un plato maravilloso.

Y, además, está la sorpresa de la yema de huevo.

Hasta los niños disfrutarían de esta sopa.

Es el encanto de la simplicidad, de verdad.

Y a nuestro Paul Cézanne le encantaba.

Sí, seguro que sí.

Y por su sencillez, precisamente.

Tampoco es demasiado rústica, pero sí,

yo creo que él apreciaba los conceptos sencillos,

le gustaban las cosas simples.

Las más elementales, como en su pintura.

Como en su pintura.

Y al que le gusta eso,

comparte esa misma idea en todos los ámbitos.

Michel, ¿prepararás este plato otra vez

para nuestra banquete en ese lugar sagrado?

Sí, es lugar mágico, lo conozco.

Pero comer allí, celebrar un banquete en ese lugar,

sin duda va a ser algo muy especial.

Sí, lo haré encantado.

(Música)

(Música)

(Música)

De forma excepcional,

Michel Fraisset nos ha abierto las puertas del taller de Cézanne

para celebrar nuestro banquete.

Y ha preparado la mesa para la ocasión.

(Música)

Madre mía, parece un cuadro de Cézanne.

Y ¡qué privilegio!

¿Organizas a menudo comidas aquí?

¿Te digo la verdad? Sí.

¡Es la primera vez! ¿En serio?

Pues es todo un privilegio.

En el taller, es la primera vez.

Hemos hecho muchas cosas en el jardín,

sobre todo, comidas provenzales,

pero, aquí, es la primera vez.

Qué maravilla. Parece naturaleza muerta.

Eso he intentado.

Aquí sólo hay productos de Aix y de la Provenza,

que vamos a probar todos juntos.

Hasta la vajilla. Sí.

Es de unos ceramistas que trabajan en Aix desde hace dos generaciones,

los Buffile.

Hacen un trabajo excepcional. Magnífico.

Las copas las hace un vidriero que vive en Saint-Rémy.

Se inspira en los vasos romanos.

Vaya, esta mesa es como un escaparate,

nos muestra la artesanía local. Cierto.

Y mirad qué luz. Parece perfecta para un pintor.

(Música)

Llegan Los primeros invitados:

Raphaël Chiappero, el hijo de Michel,

que conocimos en el mercado,

seguido de su padre.

Hola, Raphaël. -Hola.

Os damos la bienvenida al taller de Paul Cézanne, un beso.

Nos traes un paté en costra espectacular.

-Gracias.

¿Hecho por ti? Sí.

Aquí está Jacky, el pintor.

Jacqueline, que nos ha preparado el guiso.

Y, por último, Olivier Neslés, nuestro olivarero.

Encantado, Julie. Hola, Olivier.

¡Venga, todos a comer!

En este lugar, lo único que falta es el pintor.

A ver, vamos a empezar por el paté en costra,

que, por cierto, es una de mis debilidades.

Raphael, ¿cómo acabaste dedicándote a la charcutería?

En nuestra casa nos gustan las celebraciones.

Muy bien.

La verdad es que nos encanta juntarnos alrededor de una mesa.

La comida forma parte de nuestra cultura.

-¿Qué lleva este paté? Yo también quiero saberlo.

-Escomplejo. Delicioso.

-Intento adivinar lo que lleva, pero...

-Es sorprendente.

-No tiene grasa.

Lleva un poco de foie gras, ave...

-Pistachos.

¿Lleva ave o no? No.

¿Melocotón? Sí.

De hecho, la idea era retomar esa parte tradicional,

como son las mollejas y el cerdo que tenemos en Lyon,

por ejemplo,

y darle un toque local

con las especias y las hierbas aromáticas.

Uso bayas de enebro,

que solemos coger cerca de la montaña de Sainte Victoire;

salvia, que se usa mucho aquí.

Además, las mollejas las cocino con pastís

para dar frescura al producto.

¡Pues ha quedado muy bien! -Está increíble.

La masa está muy lograda.

A mí me parece lo más difícil.

Un paté en costra que no habría disgustado en absoluto

a Cézanne, Zola, Pissarro, Renoir o Degas,

la alegre banda de Batignolles.

Una vez terminado, pasamos al aïgo boulíd.

Y, como nada es imposible en este programa,

Michel lo prepara en el mismo taller.

Y para este plato has elegido un aceite a la antigua.

Precisamente ha utilizado el aceite de Olivier,

que, mientras Michel termina de emplatar,

prepara una pequeña degustación.

-Por un lado, destacan bastante las hierbas frescas, mentoladas.

Al final, también queda un toque picante en la garganta,

más que un toque de amargura, es una especie de ardor.

A veces, un aceite que parece muy fuerte,

que no es necesariamente agradable al gusto,

en concreto, los aceites fuertes y amargos,

luego resultan perfectos para dar sabor a un plato,

a un puré, por ejemplo,

porque dan fuerza a un plato.

Así que hay que ver las cosas con perspectiva

y pensar en qué uso se le puede dar.

Michel da los últimos toques a su cuadro,

un bodegón de pan tostado y huevo,

en esta sopa de ajo que parece salida de la paleta de un pintor.

¡Qué bonito, eh!

Sí, es muy bonito.

-Unas hojitas de salvia.

Sabroso y sencillo a la vez.

Y la salvia le da un punto interesante.

Sí, sorprende.

¿En qué ocasiones se suele tomar este plato?

Normalmente en Navidad.

O antes de la cena de Navidad o después,

para ayudar a hacer la digestión

o incluso al día siguiente.

Bueno... ¿Ah, sí?

¿Para digerir la cena de Navidad? Qué original.

Pero, normalmente, no se toma con huevo;

el huevo la refuerza un poco.

-Le da más sustancia.

¡Es porque ha venido la parisina! No, no, no.

Cuando lo tomamos en casa, lo hacemos así.

¿Con la yema de huevo? -Le da un toque.

A continuación, llega el guiso de Jacqueline,

que lo ha recalentado en su hermosa daubière tradicional.

Este «dób», este «dóbe», perdón.

El pobre y el «dóbe»... ¿tiene el toque de Cézanne?

Sí, claro, porque es muy provenzal.

¿Este guiso típico le habría gustado a nuestro amigo Paul?

Seguro que lo tomaría muy a menudo.

-Seguramente, Rosa Berne se lo prepararía en Tholonet.

¿Era la señora que regentaba el hostal donde iban a comer?

Era un ultramarinos que hacía las veces de restaurante.

A él le gustaban estos platos. -Era solo una tienda.

Le encantaba el pato.

Platos familiares.

Invitaba a sus amigos a comer pato con aceitunas.

No sé si este guiso es típico de la Provenza,

pero está muy muy bueno. -Sí, está muy bueno.

-¿Podemos repetir? -¡Claro!

¡Está rico!

-Adelante.

Os quería decir que es muy emocionante estar aquí.

-Somos afortunados.

Es como si, de alguna manera, nos estuviera observando.

Aquí estamos, con estas vistas de la ciudad,

los pinos...

Y es el turno del postre de Michel,

sus crocantes de almendras provenzales

y manzanas asadas, todo un guiño al artista.

-¿Lo has preparado tú? Yo soy testigo.

-¡Rompedientes! Sí, es todo un experto en crocantes.

-Los comeré con cuidado.

-¿Son caseros? -Sí.

-¿Sí? -¡Sí, con almendras de la Provenza!

Las almendras se cultivan cada vez menos, ¿no?

Eran el tercer producto de la Provenza,

porque junto con la vid y el olivo, estaban los almendros.

Hoy en día, están intentando replantarlos,

porque necesitamos almendras para hacer galletas y crocantes.

De hecho, la Provenza era la tierra de los almendros.

-Y especialmenteen Aix.

-Aix era el centro del mercado de almendras.

Había un mercado de almendras en los siglos XVIII y XIX.

-En Aix se marcaba el precio de las almendras.

En el mercado de almendras.

Se fijaba su valor.

Para mojar los crocantes

y evitar que nos rompamos los dientes,

Olivier nos trae un vino local muy especial.

Sabe a madera, tiene un gusto a tabaco.

Tiene más gusto tabaco, a quemado y a ahumado que a madera,

porque se trata de madera vieja.

Está aún más rico con quesos fuertes...

Está bueno.

Con un queso múnster o con un maroille algo más maduro.

(Música)

¿Vosotros también habéis caído bajo el hechizo

de esta tierra de la Provenza, de la tierra de Cézanne?

Creo que nos falta mucho por aprender.

En primer lugar, como Cézanne, a buscar lo esencial de las cosas,

a observar la naturaleza y a tomarnos nuestro tiempo.

Y, por supuesto, sin olvidarnos de la buena mesa,

de recibir a los amigos con platos sencillos

preparados con los mejores ingredientes,

franceses, si es posible.

El trabajo de Cézanne está ahí, en la mesa.

El resto lo podemos ver en los museos.

Venid a visitar su taller.

Os esperamos.

(Música)