Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, tras vacunarse: "No sé qué me han puesto, pero no tengo ningún miedo a la AstraZeneca"

El presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado tras recibir la vacuna contra la COVID-19 que no tiene "ningún miedo a la de AstraZeneca". Revilla ha dicho a Las Cosas Claras, de TVE, que le produjo enfado la noticia de que "en España y en Cantabria, un 38-40% de los citados no acudieron a la vacuna. Cuando una vacuna está homologada por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, es buena, más allá de que pueda tener algún síntoma". Respecto a las protestas de un grupo de hosteleros que le ha criticado a su llegada al centro de salud, el presidente cántabro ha mostrado comprensión con "gente que lleva mucho tiempo sufriendo, pero ellos tienen que entender que las medidas no son caprichosas, es doctrina universal de países serios". En este sentido, ha subrayado que en Cantabria se siguen "estrictamente las recomendaciones de Sanidad. Cuando se pasa de una incidencia de 150, saltamos automáticamente del nivel 2 al nivel 3 y eso supone el cierre de interiores". En relación a las medidas adoptadas en otras comunidades autónomas, ha asegurado que en Cantabria se toman "decisiones sanitarias, no caprichos políticos. Otra cosa es que algunos o algunas que hayan intentado hacer política de un tema tan serio en el que debiéramos todos tomar las mismas decisiones". [Coronavirus: última hora en directo]

