Las cosas claras - Programa 104 - 16/04/21

Novedades. 58.000.000 E bloqueados en Suiza.

Es dinero de cabecillas

de la trama Gürtel.

Última hora, se pide traerlos a España, 58.000.000 E.

Alejandro López de Miguel, ¿qué ocurre?

La Audiencia Nacional acaba de pedir

en los millones de los cabecillas de la Gürtel para hacer frente a sus

condenas. Deberá ser transferido

a una cuenta del Audiencia Nacional. Luis Bárcenas, Pablo crespo...

Si sobra algo,

servirá para afrontar las otras

responsabilidades que tenga con la justicia.

En el caso de Bárcenas, debe pagar 36,2 millones

que tiene en Suiza.

58.000.000 E.

Negocios en los palcos de los equipos de fútbol.

Presten atención a alguien que dice que se movía por la Moncloa

y que estaba puesto por el jefe de de José María Aznar.

Le llamaban el Bujías.

Manejaba así el dinero de la Gürtel.

Su apellido coincide con una reconocida marca

de electrodomésticos.

El exdiputado popular confiesa que cobro de la trama Gürtel

en un escrito que ha enviado al Audiencia Nacional.

Seis páginas donde admite haber recibido dinero y explican

los mecanismos ilegales

diseñados para ese fin.

Relata que le nombraron gerente

de la empresa municipal

de suelo de Boadilla del Monte por recomendación previa

de Antonio Cámara,

jefe de la José María Aznar.

Conceder adjudicaciones públicas a cambio de mordidas

y acceso a palcos de eventos

deportivos. Se hizo amigo del alcalde de Boadilla del Monte.

Es una confesión que hace después de Correa.

-Todos ellos participaron

en el reparto de dádivas.

-También Pablo Crespo, ex secretario de organización

del Partido Popular. El juicio comenzará en septiembre

y se sentarán todos ellos como procesados.

Ojo a lo que les contamos. Saludamos a José Luis Peñas,

antiguo concejal del PP.

Tiro de la manta.

¿Cómo está usted?

Buenas tardes.

Le hago preguntas muy directas después de un escrito de alguien

que era diputado del Partido Popular.

¿Le conocía?

Perfectamente. Todo el PP. En ese escrito, Alfonso se quita

la importancia que tenía.

Estaba en los cenáculos del poder todo el día.

Efectivamente, mano derecha

de Antonio Cámara, que era mano derecha de José María Aznar.

Alfonso Bosch iba con Aznar en todos los mítines en el Falcón.

Estuvo en tres o cuatro campañas,

dirigía prácticamente todo el cotarro.

Era una persona muy importante dentro de la cúpula del PP.

Este señor envía un escrito a la Audiencia Nacional asumiendo

un montón de delitos

de corrupción.

¿Este señor llegó a este cargo recomendado por el jefe de gabinete

de José María Aznar en el gobierno?

Llegó a la empresa municipal de Boadilla del Monte

gracias Antonio Cámara. ¿De dónde viene?

Alfonso era concejal en el Escorial.

Si lo recordáis,

hubo una boda sobre el año 2000. La boda de la hija de Aznar.

El señor Antonio Cámara, en algunos escritos mando

al ayuntamiento de Madrid hacía otros ayuntamientos,

entre ellos, al Escorial contactó con Alfonso para facilitar,

en la medida de lo posible vallas,

policía... para el desarrollo

de la moda en óptimas condiciones.

Alfonso fue uno de los organizadores de la despedida de soltero

de Alejandro,

uno de los contrayentes. Se quita importancia porque

era muy importante en el PP.

Un escrito a la Audiencia Nacional asumiendo

su culpabilidad en la corrupción.

¿Había reuniones en palcos

de importantes equipos de fútbol?

Para hacer negocios.

Claro, en el palco del Madrid se cerró una de las mayores

operaciones de la trama Gürtel denunciada por mí,

específicamente,

en algunas de las grabaciones

se oye al cabecilla,

el señor Correa, diciendo que un antiguo presidente

del Madrid le debía 25.000.000 E

de una sola mordida

y se lo pago con una

parcela en Arganda del Rey.

Correa tenía palcos en el Open de tenis y en el Atlético de Madrid.

En todas estas partes,

los empresarios y políticos,

pues era donde cerraban

buena parte de los negocios

y las comisiones.

¿Te sorprende que hoy se conozca que hay 58 millones bloqueados

en Suiza de cabecillas de la Gürtel

y que la Audiencia Nacional pide que llegan a España?

¿Le sorprende semejante cantidad?

Bueno, hay bastante más. Bárcenas tenía más de 40

y también Correa. Es el dinero que recopila la Audiencia Nacional.

Parece muy poco dinero.

Creo que hay más distribuido y más paraísos fiscales

que no colaboran en absoluto.

Yo tenía conocimiento de ese dinero y espero que aflore más

y la Audiencia Nacional sea capaz de exigir el dinero robado a todos

los españoles y se reintegre para el pago de responsabilidades

civiles.

Por una parte, la Audiencia Nacional habla de 58 millones

bloqueados en Suiza.

Por otro lado, el escrito

de Alfonso Bosch.

Por tener el mismo apellido que una empresa de

electrodomésticos, le llamaban el Bujías.

El lenguaje del hampa total.

¿Hay grabaciones repartiéndose mordidas?

Tengo una grabación donde el señor Correa manifiesta

que ha grabado, entre otros, a Alfonso

y Tomás Martín Morales repartiéndose una mordida

en su casa. Muchos millones de euros. Lo reconoce

en una conversación.

El vídeo de la grabación no se pudo encontrar nunca,

desgraciadamente.

Está el soporte aportado por mí al Audiencia Nacional.

El señor Correa, en una grabación,

admite que se ha repartido mordidas con toda esta gente.

Es tremendo lo que estoy oyendo.

Todo lo que aparece en este escrito y lo que estamos oyendo

de Suiza es bastante tremendo. Mariela Rubio, buenas tardes.

José Luis Peñas.

Alguien que tira de la manda.

Nos corrobora reuniones importantes en palcos de equipos

de fútbol. Puede preguntar a nuestro invitado, Mariela.

Usted ha mencionado la cercanía del señor Alfonso Bosch

a José María Aznar.

Formaba parte de un séquito

exclusivo que se subió

al Falcón de Aznar en la campaña

de 2003 y gestionar toda esa campaña con cargo a Pasadena Viajes,

la agencia de Correa.

Estuvo muy implicado en esa campaña de Aznar de 2003.

¿Es así? -Por supuesto.

Aportado la causa en la relación de la tripulación y todos

los acompañantes del banco.

También estaban López Viejo, Antonio Cámara,

los que tú acabas de decir,

una corte de la que se rodea el señor Aznar para el tema

de campaña. Por supuesto,

era pagado por las arcas del Partido Popular y entregado

a los que organizaban los viajes,

que era la empresa de Correa para estos casos.

El señor Bosch, desde el principio de la trama Gürtel, ha estado ahí.

Sabía lo que había

y era parte fundamental,

por una parte, de la trama

y, por otra parte, del entramado.

Ya lo ven, 58 millones de euros...

La Audiencia Nacional dice que están en Suiza

y pide que vengan a España.

Se repartirán mordidas en los palcos de los estadios de fútbol.

Curiosos los motes, todo muy de la mafia.

Les presento al Bujías o el Neveras.

Alfonso Bosch ha reconocido que así se referían a él.

Este sería Don Vito.

También el Asturiano y el Barbas.

No sería otro que Mariano Rajoy.

No son los amigos del Vaquilla,

sino los nombres aparecidos

en los altos de las investigaciones.

Uno de los más sorprendentes,

Olla de Hierro, así se referían a López de Hierro.

Soraya Sáenz de Santamaría sería la Pequeñita.

La explicación detrás de otros apodos,

pues nunca lo sabremos.

Para alivio de algunos, se les pregunta por sus actos, no por sus

motes en los juzgados.

Ya lo ven, son motes

que ganen sus declaraciones judiciales.

Vamos a preguntar al portavoz

territorial de Jueces y Juezas para la Democracia,

Joaquim Bosch. Gracias

por atendernos.

Noticias de última hora.

Lo que se ha detectado en Suiza y en el escrito de alguien

que, más allá del lenguaje del hampa, ¿estos nombres

en clave se utilizan por si hay escuchas telefónicas

para no detectar a los delincuentes?

En este caso concreto,

no me atrevería a afirmar

que es así, pero si la pregunta

es si es habitual en algunas tramas, pues lo habitual

es utilizar nombres en clave

y no hablar más allá del círculo

donde se comentan actividades delictivas.

En el escrito, reconoce un montón de delitos.

El Audiencia Nacional

pide 58 millones de euros detectados en Suiza.

¿Cuál es el procedimiento para recuperar el dinero?

¿Hay alguna forma de hacerlo?

Pasa el tiempo, vemos cantidades de dinero, pero recuperarlo cuesta.

Hay que entender el contenido de la primera sentencia

del caso Gürtel que indicaba que había una trama empresarial

corrupta que actuaba en diversos ayuntamientos

y otras instituciones con manipulaciones fraudulentas

de los contratos para hinchar

los precios y repartirse mucho dinero a través de sobornos,

comisiones, mordidas y todo tipo

de actividades delictivas.

Esto es lo que dice la Audiencia Nacional.

Los condenados son responsables,

es decir, tienen que devolver

lo apropiado ilegítimamente.

Además, en las condenas hay muchísimas multas.

Este dinero tiene que ser pagado por los condenados con su

patrimonio. A diversos condenados

se les ha encontrado cuentas en Suiza de las que son titulares,

aunque no siempre están a su nombre.

Se está refiriendo a las autoridades desde Suiza para que transfieran

este dinero al poder estatal español

para que pueda resarcirse la responsabilidad civil

de los condenados.

Yo creo que no es difícil.

Era difícil antes de que hubiera una sentencia condenatoria,

una vez que existe y, además,

los propios condenados

han autorizado que ese dinero

podrá transferirse a las entidades bancarias, pues creo que no tardará.

Hablamos de 58 millones de euros.

Al mismo tiempo, el escrito del Bujías, que estaba puesto

ahí por alguien relacionado por

el expresidente del gobierno.

¿El uso de testaferros y cuentas opacas es una práctica habitual

para dificultar el acceso al dinero?

Sin duda ninguna,

no solo pasa en el ámbito de la corrupción política,

sino en todo tipo de actuaciones

vinculadas al blanqueo de capitales, tráfico de drogas,

todos los mecanismos de evasiones fiscales...

El uso de un testaferro y de empresas pantalla...

Lo que hace, por un lado,

en primer lugar, dificultar la identificación de quién

es el verdadero propietario de ese dinero

y, por otro lado, dificultar la propia expatriación del dinero.

En el ámbito internacional,

pues genera dificultades con autoridades de otros países.

Hay una persona condenada,

pero el dinero no está a su nombre.

Todos estos mecanismos de opacidad para dificultar

la recuperación del dinero,

pues es habitual en la delincuencia económica.

¿Cómo valora que alguien de la trama Gürtel reconozca

un procedimiento de corrupción en un escrito?

Ha sido adelantado por "El País".

Nos lo contaba el exconcejal Peñas.

Se habla de reunirse en palcos y el cobro de mordidas.

¿Son procedimientos habituales de la mafia?

¿Es parecido a lo visto en otros casos en nuestro país?

Ha sido una tónica muy frecuente en las diversas ramificaciones

del caso Gürtel, pero también de otros procedimientos de corrupción.

Desde Púnica a distintos casos. Por ejemplo, en el ámbito

valenciano. En una situación donde queda en evidencia su participación,

pues acaban contando.

Es una conducta

que les acaba beneficiando procesalmente y en la pena

que se les puede imponer.

El reconocimiento de los hechos es un dato muy importante.

Por si no es determinante,

en lo que obligan y, además, pueda corroborarse.

Ha habido muchos arrepentidos

que han cambiado de punto de vista y han pasado de negarlo

todo para reconocer hechos

y han aportado datos muy importantes para permitir que haya una sentencia

condenatoria muy amplia.

Los indicios de corrupción son difíciles de detectar.

Los robos a las personas, en general, en más del 90 %

de los casos, nunca son condenados los autores.

Es decir,

hay muchos delitos que es fácil que el delincuente acabe siendo

llevado a la justicia y condenado.

En la corrupción, es más difícil por los instrumentos de ingeniería

financiera y los instrumentos

que tienen los corruptos para eludir la acción de la

justicia. Si no hay gente dentro

que cuente cosas, pues es más difícil.

Por lo tanto, es necesario que se produzcan este tipo de concesiones

y es una dinámica que ha facilitado muchas de las condenas por

corrupción que existen en nuestro país.

Joaquim Bosch, muchas gracias por saludarle y aclararnos

las noticias que surgen.

Ya ven, aquí, en cualquier momento, surge un corrupto.

Si conseguimos recuperar el dinero sería maravilloso.

Gracias. Jesús, encantado.

Tengo al exconcejal Peñas del Partido Popular.

Tiro de la manta.

Estamos viendo a una serie

de gente...

Reconocen los hechos.

¿Gente como usted ha recibido amenazas e intimidaciones

por tirar de la manta?

Bueno, nada más salir la denuncia que hice en 2007

y se hizo pública en 2009,

cuando empezaron los arrestos,

enseguida, salió mi nombre, el firmante de esa denuncia.

En este momento,

he tenido todo tipo de presiones.

Desde un intento... Sacaron a mi mujer y a mi hija de la carretera

intentando dar un susto importante.

Mi mujer se estrelló contra un árbol.

En la calle, he visto la presión de mucha gente. Me han intentado

comprar para cambiar mi testimonio.

Es un camino muy duro para la persona que decide denunciar.

Hay mucho dinero juego. Muchas empresas.

Hablamos de miles de millones de euros. Es gente con muchísimo

poder.

Hablábamos de Antonio Cámara.

A lo mejor, la gente no le pone cara,

pero Aznar, siendo presidente,

llamó al señor Correa para que le diera trabajo cuando

acababa su mandato en la Moncloa.

Hablamos del caso Gürtel, no creo que haya tenido en Europa

ni una red tanto acceso al poder económico, político y judicial

como ha tenido la trama Gürtel. Todo el mundo que decida denunciar

sabe que va a tener un camino complicado, pero merece la pena.

Nos parecía oportuno hablar de esto. Hay gente que dice

que no se habla de que se detecte este dinero en Suiza.

También hay más. Hablaremos de un inspector policial que se pone

a investigar la corrupción y le hacen la vida imposible,

igual que usted.

Gracias por atendernos,

buenas tardes.

Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte.

El inspector Morocho, inspector policial.

Se pone a investigar y declara ante la justicia lo ocurrido.

Tuvimos que realizar una declaración en la unidad

que investiga los delitos internos de funcionarios policiales

basado en una supuesta filtración de información,

lo cual era incierto, se buscaba generarnos una presiono

paradoblegarnos.

-Uno de los objetivos era tratar de condicionar mi posición

y separarme de la unidad

donde prestaba mis servicios.

-¿Hubo represalias de algún tipo? -Sí.

Voy a presentar a mis compañeros de mesa.

Buenas tardes. Pido impresiones.

En Valencia este tema ha caído de lleno desde hace muchos años.

Parece que la sociedad está acostumbrada

a este tipo de noticias.

Me parece grave lo que está surgiendo me parece grave

que atraviese el poder

de una manera tan bestia.

Hablamos de presidentes de gobierno que tengan relación con las personas

que aparecen en los papeles

y el poder empresarial

al máximo nivel.

Hablamos de que el país tiene un grave problema.

Este tipo de prácticas se han dado durante

mucho tiempo de manera infame.

No debemos acostumbrarnos

a que estas noticias aparezcan

y cambiemos de tema como

si no pasara nada.

Es tremendamente grave.

Se tiene que poner los puntos sobre las íes.

Es una organización que se creo para saquear las arcas públicas.

El dinero repercute en la calidad

de vida de los ciudadanos.

Lo ha dicho el exconcejal antes, se nos ha robado a todos y todas.

-Me quiero quedar con el origen de tu planteamiento, Jesús.

Esos 58.000.000 E en Suiza. Recuerdo que cubría aquella información

en la Audiencia Nacional recuerdo cuando saltó la noticia

de que Bárcenas tenía 40 millones.

Nos empezamos a dar cuenta

de la dimensión del expolio.

Fíjate, ha dicho el señor Peñas,

que es valiente,

que esto no es nada. Que habla de de millones. Me parece

que es pegar un salto muy relevante en la cuantía del dinero saqueado

de las puntas públicas.

Nos encontramos con que la investigación avanza lentamente,

sobre todo,

porque los países afectados, generalmente paraísos fiscales,

pues no colaboran.

Es el famoso muro con el que chocan los jueces porque hacen comisiones

rogatorias para tratar de conseguir información.

Llega con cuentagotas y a medias.

Es muy fácil conseguir ese dinero.

Hay muchas herramientas.

Hoy se pone trabas a la investigación.

Saludamos a Ernesto Ekaizer. ¿Cómo te encuentras?

Bien, buenas noticias. Al final, he tenido un virus,

no ha sido una infección.

Y ha complicado la recuperación creo que me van a soltar hoy.

Ernesto, noticia de alcance.

La Audiencia Nacional pide

que vuelva el dinero de Suiza a España.

También el diputado habla

cómo se movía con el poder. Quiero preguntarle por el papel

del inspector Morocho.

Reconoce ante la justicia que le hicieron la imposible

para no investigar. Por esto último, en este país,

solo por esto último, sin comparecencia

en el tribunal y, por su comparecencia en la comisión

de investigación, pues habría un escándalo en este país.

Pero unas noticias para citar a las otras.

Los escándalos son tan impresionantes

y los jueces tardan años.

¿Cuántos años van a pasar con la Kitchen?

¿Cuántos años pasarán hasta que vaya el procedimiento abreviado?

Lo de inspector Morocho

es un gran escándalo.

También lo de Kitchen.

También lo de Fernández-Díaz, que ahora está con el teléfono

nuevo, que no se le puede revisar el teléfono. Es un escándalo.

Toda esta dinámica de locos por los escándalos,

donde una noticia se parásita otra y aquí no pasa nada.

Yo creo que esto es muy importante.

Por ejemplo, lo fundamental

de Alfonso Bosch es quien

le recomienda para la empresa

municipal de suelo de Boadilla

el jefe de gabinete de Aznar,

en 2003, que se llama

Antonio Cámara.

Terminará trabajando con el señor Correa.

Antonio Cámara, desde la Moncloa,

le recomienda a Alfredo Bosch para la empresa municipal

del suelo donde hacen todas

las guarradas que reconocen haber hecho.

Otra vez tenemos Aznar en el centro de la escena.

Sobre la cinta de 8 minutos que grabó Paco Mercado,

donde Lapuerta, el anterior tesorero,

les llevaba billetes mezclados

con informes a la calle Génova.

Tenemos al jefe de la mente de Aznar recomendando

al señor Bosch para la empresa del suelo de Boadilla.

El cuadro es completo.

Aznar vuelve a la primera línea y esto es para la satisfacción

de Cospedal y Rajoy.

¿Cómo es eso?

Ellos siempre dijeron que Correa era herencia de Aznar.

El Escorial,

los viajes organizados

por Pasadena Viajes, del grupo Correa para la esposa

de José María Aznar desde la Moncloa.

Aznar está otra vez en primera línea.

Ernesto, gracias por atendernos. Buenas tardes.

Por cierto, novedades sobre la investigación del rey emérito.

La Fiscalía del Tribunal Supremo,

según fuentes, descartaría llamarle a declarar,

pero hay varias líneas de investigación abiertas

con la fortuna en el extranjero.

Cuéntanos.

La Fiscalía mantiene cuatro líneas de investigación abiertas.

Las funciones del AVE la Meca

y los 65 millones en comisiones recibidas por el rey Juan Carlos.

También las tarjetas opacas,

cuando ya no era inviolable

y los de 10.000.000 E que podría ocultar en la isla de Jersey.

Ahí los viajes por valor de 8 millones abonados

por la fundación Zagatka

a nombre de su primo, Álvaro de Orleans.

Cordón sanitario en torno a Juan Carlos I

en Emiratos Árabes unidos.

Todo el personal del rey está vacunado para evitar

cualquier riesgo.

Es cierto que cualquiera

que resida allí,

pues tiene la oportunidad de ser inoculado.

Siguiendo el protocolo

de vacunación del país,

integró en uno de los primeros grupos

y, con él, los que trabajan

en su casa. Es el segundo país

del mundo con más vacunas

practicadas. Sus hijas se vacunaron en una de las visitas

a su padre.

La vacunación fue polémica.

Es Emiratos el segundo país del mundo con más vacunas practicadas.

Sus hijas también se vacunaron en uno de esos viajes,

en una de esas visitas a su padre.

Vacunación que fue bastante polémica.

Enseguida preguntamos al inspector Murillo.

Otro que se puso a investigar le cambiaron de destino.

Sobre esto varias líneas de investigación que estamos

a la espera de que el Supremo le llame a visitar.

Soy escéptica sobre esas líneas de investigación.

El indicio principal es que la Fiscalía haya estimado

que no hay motivos para llamar al rey emérito

y creo que no habrá muchas opciones de que avancen.

Aunque haya muchas líneas de investigación

son para generar una alarma social increíble, pero no creo que avancen.

Ainhoa Martínez, "La Razón", fiscalía no se decantaría

por llamar a declarar al rey emérito.

Es un tema complejo y trascendente.

Creo que no hay que dar pasos en falso.

Cuando se haga lo más mínimo que pueda generar una impunidad a futuro

nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Hay muchos países implicados

y muchas comisiones rogatorias y desde Hacienda ya se dijo que,

que no se este dando información no implica que no se está investigando.

Inspector de Hacienda, Raúl Murillo. Zaragoza. Buenas tardes.

Muy buenas tardes.

Esta información habla de varias líneas de investigación posibles.

Fortuna en el extranjero relacionada con el uso de tarjetas opacas

por parte del rey emérito...

Dice que no estaría decantándose la Fiscalía por llamarle a declamar.

¿Hay materia para investigar lo relacionado con el rey emérito

de la fortuna en el extranjero?

Los que están investigando saben investigar.

Fiscalía, Agencia Tributaria...

La cuestión está en la complejidad de los temas,

como bien ha dicho los tertulianos. Es mucha, e incluso contradictoria.

Muchas personas estamos esperando que va a hacer la Fiscalía

con la declaración del rey emérito porque lo habitual

en delitos económicos es que no llamen a declarar

en estos expedientes, en estas diligencias de investigación.

Normalmente porque se suele presentar una querella

y es el juzgado de instrucción, en este caso el Supremo,

el que tendría que investigar.

Aquí, los temas que estamos investigando son muy amplios

y lo más importante para mí es que son contradictorios.

En cuanto al papel que juega el rey emérito. Es decir, en dos de ellos

lo que se está investigando es una declaración complementaria

que ha presentado alegando la persona que no tenía dinero

y que se lo prestaron. Que se lo dieron.

Pero como esto no era posible presentó una declaración haciendo

suyo el dinero. Para que esto no sea delito la declaración

de renta que tiene que presentar, la declaración de patrimonio

que tiene que presentar, debe ser completa y veraz

y esto es contradictorio con las otras dos líneas de investigación

que hay en las que se pone en investigación que puede tener dinero

a consecuencia, 100.000.000 E, que llegan de Arabia Saudí

y que puede tener también dinero en las islas de Jersey.

Dinero, aparentemente, que se está investigando, oculto y no declarado.

Las cuatro líneas de investigación entran en contradicción.

En una dice que no tiene dinero, en dos dice que no tiene dinero,

y en las otras dos que tiene dinero oculto. Por lo tanto, es complicado

no tomar declaración porque en el caso de que consideraran

que no hay elementos para investigar...

Se habrá hecho sin pedirle explicación de ese dinero.

Por lo tanto, entiendo que no se le pida pero entiendo mucho más

que se le pidiera.

Usted, como inspector de Hacienda,

¿cuál es el procedimiento llevar a cabo, qué deberían hacer

y quién debería llamar a declarar y cómo?

Los tertulianos lo han dicho muy bien. Es un caso complejo.

No hay que mirar para otro lado por saber que es un rey emérito,

no hay que dar pasos en falso, pero por eso los ciudadanos

estamos pendientes de cómo se investiga una situación como esta.

Lo habitual sería no tomar declaración.

Lo habitual, cuando son parecidos a estos, es presentar una denuncia

o una querella.

Por lo tanto, por eso no se le pide que vaya a declarar.

En este caso creo que se le debería pedir que fuera declarar

y dudo de que los fiscales hayan tomado esta decisión

de mutuo acuerdo.

Seguro que muchos de ellos se habrán pronunciado por esta vía,

la que yo le estoy diciendo.

Sería cerrar en falso un tema

que, si se cierra sin encontrar en elementos de investigación

y ni siquiera haberle pedido explicación...

Tiene que presentar sus declaraciones de renta,

su patrimonio, y decir si ha presentado el modelo 705.

Hay que decir cuánto dinero hay en el extranjero

y tiene que explicarlo.

Lo contrario sería cerrar la investigación en falso.

Entiendo que lo habitual sea que no se haga pero,

en este caso tan complejo y contradictorio entre sí

en las líneas de investigación yo, desde luego, sería partidario

de que, teniendo en cuenta, incluso, que es el rey emérito,

y precisamente porque lo es, porque es importante dar una imagen

de ejemplaridad y de una transparencia que no existe

y que la corona necesita,

incluso pediría voluntariamente ir a declarar.

Raúl Murillo, Zaragoza, gracias por atendernos. Buenas tardes.

Encantado como siempre.

Hemos ido hablando de alguien que es un exconcejal

y que vio como le amenazaban a él

y perseguía persecuciones en coche y ahora con un inspector que tenía

un destino, se puso a investigar aquello infanta

y demás y a cabo en Zaragoza.

Miquel Ramos, ¿cómo te quedas por lo que cuenta Murillo?

Es complejo pero hay muchas contradicciones.

La figura yo creo que debería ser acorde a su responsabilidad.

Debería ser esta persona la que se ofreciera a dar las explicaciones

oportunas porque creo que nos lo merecemos.

Es importante que la Fiscalía aclare.

Es la figura que es, y es complejo, y no hay que dar pasos en falso.

-Estamos acostumbrados a filtraciones de todas

las investigaciones y aquí se está teniendo sumo cuidado.

Debería ser en todos los casos.

Las hay aquí y en la prensa francesa.

Estamos aquí y hay novedades hablando de los tribunales.

Toni Cantó expulsado de las listas. Y en el terreno preelectoral

hay noticias en todos los partidos. Lo primero, Toni Cantó,

por no haber cumplido los requisitos,

fuera de las listas del PP.

Ni Agustín Conde ni Toni Cantó,

ninguno formará parte de las listas populares

para las elecciones madrileñas.

-Viva Isabel Díaz Ayuso y viva Madrid libre.

-La justicia ha hablado para poner tierra de por medio

entre tanta pasión.

-Ya has ganado. Pase lo que pase estarás siempre con nosotros.

-Tras un intenso debate resuelve dejar los fuera

por no estar inscritos en el último censo electoral del 1 de enero.

-Mi compromiso es por la libertad.

Me dejaré hasta el último aliento.

-Y hasta el último aliento han comunicado la renuncia a incluir

una tercera candidata.

Ana Vanessa Torrente se queda también fuera de las listas

porque el argumento de que se puede ser madrileño de Valencia...

-Ser madrileño es una actitud.

-No ha sido el papel más brillante que le ha tocado a Toni Cantó.

-Cuando dices que los valencianos sabemos que cuando venimos...

No. Mal. Ya empezamos mal.

-Un intento fallido de guion bajo el paraguas de esta otra imagen.

La de los abrazos rotos.

Díaz Ayuso dicho que, si por ella fuera,

Madrid centro estaría vacunado pero la culpa es del Gobierno central.

Hay más declaraciones. Entre otras ha dicho que hay un plan B,

siempre hay un plan B para Toni Cantó.

Muy buenas tardes, Jesús.

Ayer mismo Díaz Ayuso decía que, aunque Toni Cantó

no pueda ir en estas listas electorales lo cierto

es que podría ocupar otros cargos, dejando caer

que podría ser consejero o viceconsejero.

Hemos acudido a un acto en el que ha estado la presidenta en funciones

y le hemos vuelto a preguntar por esta cuestión.

¿Qué va a pasar con Toni Cantó?

No ha sido tan explícita ni ha querido ahondar en esta cuestión

y nos ha dicho que, a priori,

las listas seguirán corriendo y que, en cualquier caso, siguen adelante.

Ayuso dice que no sería alguien en la candidatura,

pero puede ser consejero, viceconsejero director general.

Lo ha dicho así en una entrevista.

Tengo planes para todo.

-Para ser consejero no hace falta ir en las listas.

-Ni viceconsejero ni director. Afortunadamente no hace falta.

Conectamos con "Maldita hemeroteca".

Este caso tiene ahora un impasse.

No irá en las listas, pero hay posibilidad legal para un cargo.

Vaya culebrón.

Vaya culebrón,

sobre todo porque ahora les vemos haciendo actos juntos,

dándose abrazos, diciendo Toni Cantó que es feliz de defender

el Partido Popular de la libertad de Ayuso y el Partido Popular

de Pablo Casado cuando no hace tanto, un par de años,

lo que nos decían era que el Partido Popular era el de la corrupción.

-Los españoles que quieran seguir votando a un partido

que no luche contra la corrupción que voten al PP.

Los que quieran seguir votando un partido que pacta continuamente

con los nacionalistas, con los del 3%, que voten a Pablo Casado,

el PP rancio de toda la vida.

Pablo ha estado toda su vida en el Partido Popular

y no le he oído decir nunca nada en las peores épocas

de corrupción del Partido Popular.

Es polémico lo de Toni Cantó.

Estamos en un momento en el que ha dicho que lo mismo puede ser Madrid

pero, ¿podría ser Valencia?

Le han preguntado si se presentaría como cabeza de lista

a la alcaldía de la ciudad de Valencia o la Comunidad Valenciana.

Hay un poco de lío en el PP de Valencia con esto.

Y dice que es su tierra y quiere estar allí donde sirva.

Si se va defender el Partido Popular valenciano va defender

al partido que robaba a manos llenas.

-Señor Casado le pide al señor Sánchez que intervenga

la Comunidad Valenciana. Ahora.

No cuando el Partido Popular robaba a manos llenas.

No cuando el Partido Popular elevó la deuda de los valencianos

por su mala gestión y la corrupción. No. Ahora.

Clara Jiménez, gracias. Gracias por ahora.

Abierto el tiempo de la precampaña electoral.

Adriana Lastra ha dicho que el PP quería engañar

al tribunal constitucional con la candidatura de Agustín Conde

y Toni Cantó. Lo decía así.

Han intentado engañar a la justicia.

Han intentado engañar, precisamente, incorporando a personas

en su lista electoral que ni siquiera son madrileños

ni están empadronados en Madrid y ha tenido que ser el Constitucional

el que les enmendara la plana.

Pues ya lo ven.

Llama la atención las posiciones políticas y cómo pueden cambiar.

Desde luego.

Esta decisión del Constitucional no ha sorprendido al PP.

No esperaba otro desenlace.

No sembró muchas expectativas en las últimas horas.

Toni Cantó acabará en el gobierno.

No sé si como consejero, puesto que Marta Rivera de la Cruz,

también dicho por Ayuso, será consejera de Cultura.

No lo va a decir porque lo que ella está trasladando

a su entorno es que hay que lanzar el mensaje de que esto

no está ganado y por eso es la única que no ha cuestionado el Tezanos.

Ella no quiere trasladar la idea de que esto está ganado,

porque podría ser peligroso.

Y la preocupación de Génova es prepararse para una líder como Ayuso

crecida porque la primera batalla va a ser el PP de Madrid.

-Me da la sensación de que el PP sabía cómo se iba a resolver

este caso. Hubo un debate interesante ayer con un empate

a tres resuelto por el voto de calidad del presidente

porque estamos anteponiendo lo que dice una ley electoral autonómica

a lo que dice la Constitución.

Tal vez esté por delante del derecho constitucional

que la regulación aquí o allá de cada Comunidad Autónoma

o cada entidad local. Dicho esto, el resultado es el que es.

No son gestiones de Ayuso, son de Génova. Cuando me enteré

que entraba Toni Cantó me pareció precipitado porque ha cambiado

de opinión y de partido como de camisa

y eso requiere una explicación.

Y la salida de Toni Cantó

y el efecto que tienen el voto de Madrid es nulo.

-Más allá de que esté o no en las listas, el PP lo da por amortizado,

al menos en campaña. Va a tener un problema en Valencia

con el Partido Popular. La caña que le ha metido desde Ciudadanos...

Yo creo que no lo van a ver con muy buenos ojos en el PP

que este personaje que parece que viene a Madrid a salvar algo,

yo creo que le van a encontrar encaje dentro del gobierno,

pero está siendo visto con mucho recelo.

Nos pide paso Alicia Gutiérrez. Hemos conseguido contactar con ella.

Buenas tardes.

Hola, buenas tardes desde la redacción de "infoLibre".

Sismédica.

Consta como una empresa en la que el 50 % de este Isabel Díaz Ayuso.

Decís que además de este nombre, que no sé si tiene que ver con productos

médicos o no, no presenta cuentas desde 2014.

Efectivamente, como acabas de decir, no lo decimos nosotros,

lo dice el registro mercantil y la presidenta ahora,

después de que tuviera que rectificar su declaración de bienes

y rectificó su declaración de bienes porque 32 horas

antes de que anunciara que iba a rectificar este periódico,

como hace siempre, le envió una serie de preguntas

y le comunicó a sus portavoces qué información tenía.

La presidenta, por cierto, esta mañana ha vuelto a insistir

en un mensaje, que no sé si pretende atemorizar a este periódico

o quitar se culpas de encima, si es que existen,

pero ha dicho varios datos que, lo diré de una manera suave,

no son ciertos.

Vamos a escuchar lo que ha dicho.

Antes te pido el siguiente dato.

La empresa se llama Sismédica y el 50 % este Isabel Díaz Ayuso.

Consta en el registro y en su nueva declaración de bienes.

Cualquiera que entre ahora mismo en la asamblea de Madrid

y se va a composición del pleno,

pinchan Isabel Díaz Ayuso, en transparencia

y verá declaración de bienes actualizado a esta fecha,

o a la de ayer. Se abre un PDF y verá que aparece sociedad limitada

y, debajo, entre paréntesis, Sismédica S.L.

Hasta que nosotros publicamos esto y le avisamos

de que había incumplido la normativa aparecía sociedad limitada.

Simplemente. La normativa del Asamblea de Madrid

dice que aquí hay que reflejar las acciones y participaciones

en todo tipo de sociedades, entidades con valor económico

y cooperativas y que hay que especificar el nombre,

además del valor, pero, bueno.

Quería comentar lo de esta mañana

porque me he quedado muy sorprendida.

Le preguntaban ayer por esta noticia y ocurrió lo siguiente.

Lo cierto es que no respondió. Primero lo que ocurría ayer.

De las cosas que Podemos no hablo.

-Es de "infoLibre".

-Pues lo mismo es.

Ocurría así y se iba.

Hoy también le han preguntado y ha dicho esto.

Es el bulo de Podemos y no lo voy a comentar.

Están a la desesperada una y otra vez atacando a mi familia

y mi honor. Tiene una base social que no sé si es de 2000 E.

Viene por parte de un tipo que, desde que está en política,

triplicado su patrimonio. Está muerta. No tiene actividad.

Insisto, esto es más de lo mismo, intentar desprestigiarme

y atacar a mi familia. El estilo comunista para desprestigiar

al adversario.

Dice que es un bulo de Podemos. Lo has sacado tú.

Lo he firmado yo. En la vida firmaría una información

de la que no estuviera segura.

No es un bulo porque se ha modificado su declaración de bienes.

Tenemos ambas. Por si acaso había algún problema informático

y desaparecía la primera...

Tenemos ambas. Ha dicho algo más que me ha sorprendido,

viniendo de la presidenta de la comunidad más importante

y rica de España. Dice que esta empresa... Que no es una empresa,

que es una sociedad limitada.

Miles de españoles y pequeños empresarios tienen sociedades

limitadas, es lo que más hay, y todos saben que es una empresa.

Dice que tiene una base social, no sabe si de 2000 E.

Entiendo que se refiere al capital social. No son 2000, sino 3000.

No son 2000, sino 3000,5 E. Está en su declaración de bienes.

Dice que el 50% de valor es 1500,2. Cuando habla del estilo comunista...

Yo simplemente me he quedado, como firmante de la información,

el periódico asume, pero yo también, y no sé si se refiere

a...

"infoLibre" no publica una información sin dar opción a todas

las partes a ofrecer su versión.

La versión que el equipo nos dio es que se había equivocado

y, cuando dice esta mañana que es la misma de siempre,

la misma empresa de siempre,

esa empresa nunca la había mencionado

en sus declaraciones de bienes.

Solamente nos percatamos de ello cuando miramos todas

las declaraciones de bienes de los seis candidatos. De los seis,

solo hay dos personas que tienen empresas privadas.

Una es la presidenta y otra es Rocio Monasterio, de Vox,

de quien todo el mundo sabe que no soy seguidora como persona humana,

pero si menciona cuáles son esas sociedades.

Vamos a remarcar que tener empresas no es malo.

El problema era que no se había declarado.

No he dicho que sea malo, en absoluto.

Lo sé. Por si acaso.

-El problema es que no estaba declarada.

Y un problema adicional.

Dice que está muerta desde que murió su padre. No es cierto.

La sociedad en el registro mercantil sigue existiendo.

Si está muerta, si carece de actividad desde diciembre de 2013

la gran pregunta que sigue sin responder desde el martes el equipo

de Isabel Díaz Ayuso es porque no se ha liquidado, extinguido,

esa sociedad. Ahora, solo una pregunta,

imaginemos que esto mismo...

si el protagonista no fuera Ayuso, sino Gabilondo

o Mónica García o Pablo Iglesias. ¿Qué ocurriría?

Gracias y a seguir investigando. Buenas tardes.

Tiene tal caudal de datos e información, y contrastado,

y tiene tanto que contarnos... El resto de candidatos.

Ángel Gabilondo ha dicho que si gana y preside la responsable

de la economía sería Reyes Maroto, actual ministro de Industria.

Hoy presentamos, si soy elegido presidente,

quien habría de coordinar el equipo

económico como vicepresidenta económica, Reyes Maroto.

-El modelo de Partido Popular en Madrid es un modelo fracasado.

Incapaces. Falta de gestión y responsabilidad.

Me comprometo a presentarnos en los primeros 100 días de gobierno.

Compromiso. Madrid necesita unos presupuestos.

Pablo Iglesias decía que ha habido una gestión

en Madrid por destruir lo que hacía el gobierno más que por abortar.

Ha estado utilizando el gobierno de la Comunidad de Madrid

para intentar hacer caer a lo que llaman el gobierno social comunista

entendiendo que la pandemia no era una desgracia sino una oportunidad.

¿Por qué Madrid tiene ya tenido los datos de incidencia acumulada más

escandalosos y de ocupación de UCIS?

Porque no han querido gobernar para proteger a los madrileños

sino una coyuntura para hacer caer al gobierno.

Veremos qué ocurre después de las elecciones.

Begoña Villacís decía que Ciudadanos estaría abierto a un gobierno

con el Partido Popular.

No hay otra suma alternativa a día de hoy. Es Ayuso decidiendo

si queda en manos de partidos que presentan políticas de pinta borra

y colorea, cambia un mural o un nombre de la calle,

o gobernar con quien sabe que gobierna bien.

Y otra vez votando en mitad de la pandemia.

Sobre Reyes Maroto, entiendo que la intención de Gabilondo

hablando de su vicepresidenta es ocultar un poco

o arrojar algo de humo sobre el hecho de que,

si en realidad sumase la izquierda,

su vicepresidenta sería Mónica García o Pablo Iglesias.

-Teniendo Sánchez cuatro vicepresidenta se intentará hacer

un gobierno similar.

-Reyes Maroto es el modelo de Industria, Comercio y Turismo

del PSOE y estás contrastando dos modelos.

No deja de ser alguien del gobierno. -El mismo movimiento en Cataluña.

Lo anunció el candidato antes de saber si va a poder formar gobierno.

Un intento de trasladar Moncloa a Sol.

Poner a la gente de Sánchez allí.

A Reyes Maroto le hace un flaco favor. La coloca en la picota.

Pone la coletilla de si Gabilondo gobierna.

Pero, si no, queda como una ministra cuestionada y que estaba salida.

No es necesaria porque la ibas a mandar a Madrid.

-Solo veo sufrir más a Begoña Villacís

en el laberinto imposible de Ciudadanos.

-Se puede quedar sola en Madrid.

Las encuestas dan mal resultado a Edmundo Bal. Y a la baja.

-Cada vez más. Y en una posición imposible.

Defendiendo un gobierno disfuncional.

-Argumentan que son el partido...

Más o menos lo que ha venido a decir...

Que puede propiciar que el PP vaya al centro y no a la derecha.

Yo lo que me pregunto es cuanta gente conoce a Reyes Maroto.

El índice de popularidad de una ministra que ha tenido un papel

poco relevante a efectos de aparición.

Vamos a entrevistar a Mónica García. Le vamos a hacer una serie

de preguntas relacionadas... Ella es sanitaria, anestesista.

Antes de nada, movilización en Bilbao.

Hay gente que quiere su vacuna.

Las cajeras de supermercado dicen que son población en primera línea.

Ellas son las responsables, junto con otra cadena de personas,

de que durante los días más complicados y duros

de la pandemia pudiésemos llevar alimentos a nuestra casa.

Se manifiestan porque dicen que a la hora de vacunar

se han olvidado de ellas.

Hola, buenos días.

Quiero hacer una pregunta.

¿Por qué consideran que es injusto que no se les haya vacunado?

-Cuando les ha interesado que trabajásemos éramos esenciales.

¿Qué diferencia hay ahora? Éramos esenciales antes y ahora.

-Han sido días muy duros para los que habéis trabajado,

no están en primera línea como los médicos, pero muy cerca.

-Sobre todo pensar en nuestras familias, trabajar todo el día

y llegar a casa y no poder dar un abrazo a tus hijos

porque has estado en contacto con muchísima gente.

-Sigue siendo difícil y complicado estar ahí,

¿en los supermercados?

-Sí. Los irresponsables que salen y hacen botellón y fiestas

en casa vienen a comprar a los supermercados

y están a una distancia mínima de nosotras. Estamos en riesgo.

Nosotros y nuestras familias.

-Querías hacer una pregunta.

A quien corresponda. ¿Porque han cambiado de opinión?

Cuando estábamos en pandemia estábamos en primera línea

para dar de comer a la gente y éramos esenciales. Ahora no.

Hoy manifestación de cajeras.

Ahí está el asunto. Quieren su vacuna. Natalia Yáñez.

El consejero delegado de Pfizer, la apuesta para vacunar,

dice que sería necesaria una tercera dosis. Cuéntanos.

Es lo que ha dicho el jefe de la multinacional farmacéutica.

Administrar una tercera dosis.

Ahora mismo se inocula una primera dosis, después una segunda dosis,

la pauta completa, pero dice que habría que administrar

una tercera dosis cuando pasen entre seis meses

y un año de la segunda dosis. Además habla de estacionalidad en la

vacuna.

¿Qué quiere decir? Poner la vacuna anualmente.

Como se hace en el caso de la gripe. No existen estudios

suficientes que demuestren

la efectividad de la inmunización.

Por cierto,

¿el consejero de Pfizer da una fecha de cuándo estaremos

en la normalidad?

En otoño, una vida plena.

No es que sea optimista. Tiene datos para ello

por la administración de las vacunas y por la tercera dosis

que acabamos de explicar.

Pone el ejemplo de Israel,

donde está inmunizada más de la mitad de la población.

Jesús, a partir del domingo podrán hacer cosas que aquí no podemos

hacer. Por ejemplo, no utilizar mascarillas

al aire libre.

Datos actualizados en España. 18,5 de la población con una dosis

al menos.

Un 6,9, con ambas dosis.

Vamos a ver, doctor Infante, buenas tardes.

Ahora dice Pfizer, que es la apuesta farmacéutica

de Europa en este momento

que sería necesaria una tercera dosis que podría ser en un año.

Doctor...

Jesús, buenas tardes.

Es pura especulación.

Añadiría que tiene algunos visos de ser especulación... Vamos

a llamarle así, financiera por parte de quien ha hecho

estas declaraciones.

Este señor preside una de las compañías productoras de vacunas.

Se ha transformado, de facto,

en un oligopolio con posición

dominante en el mercado

por una serie de decisiones

concatenadas de la última semana.

Las vacunas de que ser un bien público global no sujeto

a este tipo de especulaciones

que, en realidad,

lo que hacen es no avanzar

gran cosa en términos de cobertura

vacunan de la población mundial,

pero engrosar el valor

de las acciones,

parte de las cuales están

en los bolsillos de ejecutivos de compañías y, en particular,

de este señor.

Hay una pregunta que deja de estar en el aire.

Ayuso dice que sería capaz de haber vacunado ya a todo Madrid,

pero antes están las restricciones.

Algunas serán el interior de la hostelería y otros que no.

Sevilla, en vísperas de la feria,

cierra a partir de las 8:00 de la tarde del domingo,

Laura, ¿qué ocurre allí?

Efectivamente,

desde el domingo, gran parte

de Andalucía aumenta

la restricciones y bares y comercios tendrán

que cerrar a las 8:00 de la tarde,

no a las 22:30, pero se salva

la noche del pescadito en Sevilla, que da inicio

a la Feria de Abril.

Bueno, este año a la no feria.

Está en nivel 3 de alerta en grado 1.

Estamos en el mercado de las setas, en Sevilla.

La gente ya se está animando

a comprar el pescado

para mañana, para esa noche. Hola, buenas tardes.

Cuéntanos, ¿cómo vas a vivir la noche del pescado?

-

En casa muy tranquilo. Con esto del coronavirus uno no quiere

salir de casa.

-Las restricciones entran en vigor el domingo. Mañana mucha

gente celebrará esta noche en los restaurantes.

-Yo prefiero cenar en casa tranquilo con mis cosas

y, así, mantenemos la distancia y demás.

-Vamos a preguntar a los pescaderos.

¿Se anima mucho a la gente?

-Se está animando.

Lo vamos a hacer en casa,

con el tema del COVID-19,

todo el mundo está con miedo

y lo harán en casa.

Se están animando y comprando un poco para cada casa.

Va todo bien, gracias a Dios.

Muy bien, muchas gracias.

-Ven cómo se anima la gente para la noche del pescadito. Será mañana.

Las restricciones entrarán en vigor el domingo.

Cierre a las 8:00 de la tarde

en gran parte de Andalucía.

¿Qué ocurre en Galicia?

Además, apertura de la hostelería con máquinas y control del nivel

de oxígeno.

Desde hoy, se amplía el toque de queda hasta las 11:00 de la

noche. La hostelería, por primera vez en 2021 puede dar servicio

decenas, hasta unos minutos antes de las 11:00 de la noche.

Estamos en el Restaurante Soriano.

Todo lleno para las comidas,

un montón de reservas. Se van a empezar a llenar las reservas

en las horas de la cena, pero con condiciones

y cita previa para los clientes

y su control y aparatos como este, que controla el ozono.

Estas preparado, pero no entra en vigor hasta dentro de una semana.

-Aquí habría renovación de aire para poderse adaptar.

Todo el día tenemos renovación de aire nos restaurante.

-Vamos a verlo.

Nos cuesta que están verde, que estaría bien,

pero si se pone en rojo,

que el aire no tiene esa calidad,

entonces, tendríamos que activar la renovación del aire.

Espérate, vamos a verlo.

Lo damos.

Nosotros estamos renovando todo el tiempo.

-Nos dicen que cuestan 120 E más IVA.

Ahora mismo,

todos los restaurantes tratan de comprarse uno. Se publicaba

ayer en el Boletín Oficial de Galicia y entra en vigor

la semana que viene. Vosotros sois pioneros, pero aquí

hay muchos salones.

-Tengo cuatro pedidos para el lunes que me los traen para otras salas.

Lista de espera en Galicia.

Solo van a poder abrir hasta las 11:00 de la noche los restaurantes,

los bares y los lugares de

tapas que no tengan la licencia de restaurante van a tener

que cerrar a las nueve.

Hay polémica, evidentemente,

porque hay comunidades que están restringiendo más

y otras menos.

Con riesgo extremo tenemos País Vasco, Navarra, Madrid...

Madrid no cierra trimestralmente y siguen subiendo los contagios

y la presión hospitalaria.

¿Qué se sabe hoy de las medidas?

Cierran tres nuevas áreas básicas de salud. El lunes

serán 17 las cerradas perimetralmente y también

tres localidades. Se ha anunciado así esta mañana porque continúan

subiendo los casos. La incidencia acumulada se sitúa en 372 casos

por 100.000 habitantes. Por lo tanto, las restricciones

se mantienen en estas áreas

y, por otro lado, el toque de queda hasta las 11:00

de la noche. Se prohíben reuniones

en domicilios particulares entrenó convivientes y se mantienen

las mismas medidas en cuanto

a hostelería. Todos ellos

siempre con mascarilla, cuatro en el interior

y seis en el exterior en lugares hosteleros.

Unas comunidades toman más restricciones y otras menos.

Ha vuelto a subir la incidencia en los tres territorios peores

de la península, Madrid,

País Vasco y Navarra.

Las medidas tomadas son diferentes.

Navarra mantiene el cierre

de la comunidad y tienen localidades confinadas.

Cierra el interior de la hostelería.

En el País Vasco,

también hay cierres perimetrales. El interior de los bares

tiene limitaciones de horario.

En Madrid, Ayuso no cierra perimetral mente la comunidad

y tiene restricciones en las zonas básicas de salud

y tampoco cierra el interior de la hostelería. Jesús,

así están las cosas.

Díaz Ayuso ha dicho que si fuera por ella vacunaría toda la población

de Madrid. Que la culpa es del gobierno.

Si no hubiésemos ido en consenso con el gobierno de España,

yo tendría Madrid vacunado al 100 %.

Le han preguntado por esto los periodistas.

Vamos a ver lo que ha ocurrido.

Si dependiera de mí,

desde luego,

hubiera ido mucho mejor.

-Al cien por cien es un poco arriesgado.

-¿Sabéis en lo que es una expresión? Son figuras literarias.

La gente no es tonta. -Gracias, presidenta.

Mónica García, candidata de Más Madrid. Buenas tardes.

Buenas tardes.

Le pregunto como candidata y como sanitaria.

¿Sería posible?

Obviamente, pues no. Es otro disparate más que ha contado

la señora Díaz Ayuso intentando hacer lo que no ha dejado de hacer

durante toda la pandemia, confrontar con el gobierno central

y jugar con las expectativas de madrileños y madrileñas.

Estamos cansado de tantos anuncios huecos y faltas de respeto.

De ella dependía que tuviéramos unos centros de salud seguros

y que la gente se pudiera vacunar con su enfermera y hubiésemos

tenido un refuerzo

de esa atención primaria y de personal para la vacunación.

De lo que de ella dependía no ha habido nada,

solamente una chapuza.

En las encuestas de valoración de voto, ahora mismo,

Díaz Ayuso gana las elecciones ampliamente según los sondeos.

Hay comunidades donde se restringe

en mitad de la pandemia y en Madrid,

ella presume de restringir menos y que esto va a mejorar.

Claro, tenemos todas esas realidades.

No sé hasta qué punto influye.

No sé si población que piensa que la gestión de Díaz Ayuso es mejorar.

No se puede sacar mucho pecho de la gestión de la comunidad

de Madrid. Hemos ha sido la comunidad con mayor exceso

de mortalidad y las UCI con mayor número de tiempo

ocupadas y mayores ingresos

que el resto de las comunidades.

Los ingresos económicos no han sido tan espectaculares.

No lo hemos visto ni en los datos económico, ni en los datos de paro

ni en el dato de cierre de empresas de la comunidad.

Ni salud ni economía.

En este caso, en la Comunidad de Madrid hemos pagado

el desgobierno

y el caos de una presidenta

que solo quiere confrontar

con el señor Sánchez.

Se olvida de los madrileños

y madrileñas.

Cuando ve a hosteleros de otras comunidades apoyando a Díaz Ayuso,

¿ese mensaje está calando o están confundidos?

Ese mensaje se desarma desde el momento

en el que la Comunidad de Madrid ha dado 0 ayudas a la hostelería,

pymes y autónomos. Ha sido la comunidad del sálvese

quien pueda. También del lejano oeste. Ha campado a sus anchas

en el virus. Los resultados en salud han sido dramáticos.

Es lo que se trataba de proteger durante la pandemia.

No entiendo cómo en la señora Díaz Ayuso se erige

como defensora de la hostelería

y en otros países se les

ha ayudado de manera directa

y también en otras comunidades.

Aquí, la Comunidad de Madrid ni para los ERTE para las ayudas.

Es de muy poca vergüenza,

la verdad.

La gente se pregunta qué ocurre con la vacuna.

¿Cómo interpreta las declaraciones del consejero delegado de Pfizer?

Se apuesta por una tercera dosis de Pfizer.

Escuchado las palabras del señor Infante. Estoy de acuerdo.

En un momento donde todavía no tenemos la primera dosis

en la población

y los países que han apostado

por vacunar con la primera dosis están teniendo buenos

resultados, hablar de una tercera,

pues puede ser una maniobra

de marketing. Obviamente,

nos falta suministro de vacunas. La de Janssen se ha parado.

También la de AstraZeneca.

No ha llegado todo lo rápido

que quisiéramos.

Es un bien escaso,

pero lo tenemos que ir planificando y nos sacará de este agujero.

Va a hacer que veamos la luz al final del túnel.

Por lo tanto, máxima confianza en los organismos reguladores

y en la ciencia.

Si los políticos fuéramos capaces de ponernos detrás de la ciencia,

pues hubiésemos gestionado la pandemia de otra manera.

¿Se van a arrepentir ustedes de no haber hecho una confluencia

electoral de cara a las elecciones? En absoluto.

Creo que no. Esta demostrándose, a lo largo de las encuestas,

creo que en el sentir de la gente

que afrontar estas elecciones desde tres plataformas políticas

que somos capaces de sumar más para que el 4 de mayo podamos

tener un gobierno decente y progresista

en la Comunidad de Madrid, pues yo creo que es una buena noticia.

Además, creo que la posición de Más Madrid,

pues es una posición donde cada vez sumamos más

y abrimos el hueco para que la extrema derecha

no llegue a la Puerta del Sol.

Como fuerza verde, al igual que el resto de fuerzas verdes en Europa,

pues somos la vacuna contra la ultraderecha.

¿Cuál sería la primera medida que habría que llevar a cabo?

Gestionar bien la vacunación.

Planificarla bien.

Ahora mismo es una prioridad

sanitaria y económica.

Señora García, el viceconsejero de salud,

Antonio Zapatero, dice que si no llegan dosis van a tener

que cerrar los centros

de vacunación masiva. Ha culpado al gobierno central.

El viceconsejero

se tiene que plantear...

Siempre. Ante cualquier pregunta,

la respuesta siempre es la misma,

Sánchez. La podría dar Siri cualquier miembro del gobierno

de Madrid.

El consejero tendría que haber puesto refuerzos dentro

de los centros de atención primaria y apoyar a los médicos

y a las enfermeras de los centros de atención primaria. Por ejemplo,

hace seis meses vacunaron de la gripe sin tanto esperpento

y espectáculo.

Mónica García, candidata de Más Madrid,

gracias por atenderlos. Buenas tardes.

Gracias a vosotros.

Uno de los planteamientos es prohibir fumar en las terrazas

a pesar de la distancia de seguridad.

Hemos preguntado en la calle.

Ha preguntado Federico. ¿Qué piensan ustedes?

-Es complicado.

Es una tontería como una casa.

Me he enterado. La gente va a escondidas al váter a fumar.

-Lo veo bastante bien.

Hay niños. Los padres están sentados a la terraza

y no tienen que transmitir el humo ese que es veneno.

-Y las viejas menos. -También fumar.

-Van todos los días con el cigarro en las terrazas.

Pueden estar dando paseos por ahí.

-No me parece bien que lo prohíban todo.

No pueden fumar dentro, no pueden fumar fuera...

¿Dónde fuman? -Al aire libre.

-Muy bien que lo prohíban.

-Te intoxicas.

Yo me fumaba cuatro paquetes en un día.

-Me he tirado 41 años fumando.

Me dio un infarto. Lo dejé radical.

-Es una droga.

¿Qué pensarán los fumadores de la medida?

Lo que les dé la gana.

-Fumador mucho,

pero no se puede fumar

en la terraza.

Creación de bares específicos.

Terraza de fumadores, no se puede sentar nadie

que no fume.

No queremos dejar de contar lo que ocurre con la polémica

de los latinos, los negros y la brutalidad policial

denunciada en Estados Unidos.

Chicago, un chaval de 13 años en una situación donde

de forma transparente muestra sus manos y es tiroteado de esta forma.

(HABLAN EN INGLÉS)

Era un niño de 13 años desarmado.

Tenía las manos en alto.

La policía no dudó en disparar.

Justo antes de abatirlo, le grita a Adam Toledo,

de origen latino, que se detenga.

Enseña las manos.

Es lo que hace,

pero no es suficiente

para el agente.

Intentan reanimar al pequeño mientras el autor del disparo le

dice que se quede con él.

Sucedió el 29 de marzo. Hasta ahora, la policía mantuvo que una pistola

había sido hallada en el lugar.

El joven iba desarmado en el momento en el que fue abatido.

Su caso amenaza con despertar otra ola contra los abusos policiales.

La alcaldesa de Chicago ya ha pedido tranquilidad. Toledo es una de

las personas más jóvenes abatidas por la policía en años.

Hay más que van a ver.

Llamamiento de Amnistía Internacional.

En este caso,

también un tiroteo en Indianápolis.

Ha sido en la oficina de reparto de correos de FedEx.

Hay ocho fallecidos a estas horas.

Son todavía datos parciales

por el que la policía hará

un nuevo balance de víctimas en las próximas horas.

Miquel Ramos, ¿cómo lo ves?

Es tremendo en Estados Unidos.

Hay un problema estructural por parte de la policía.

Además,

está habiendo propuestas.

Esta semana la policía asesinó a otro joven que estaba dentro

de un coche.

Llama mucho la atención de los problemas

cuando pasan fuera,

pero lo importante de fiscalizar siempre el trabajo

de las fuerzas del hombre.

Necesitan ser fiscalizadas

por las democracias para que no pasen este tipo de cosas.

Si hay comportamientos irregulares...

Por cierto,

te pido un titular tras las detenciones del acto

de VOX en Vallecas.

13 detenidos.

1 denunció ser detenido en una comisaría

y si está saliendo poco en las vías de comunicación.

Hablan de gente violenta con los radicales

del Rayo Vallecano.

La gente hace su trabajo

con los periodistas amigos

para sembrar el ambiente

de criminalización para

que la sociedad nos tenga fichados

y criminalizados.

Hablaremos de esto y mucho más.

Estamos aquí en 15 minutos. Se quedan con la información

más cercana. Estaremos con este tipo de asuntos.

Música alta y jóvenes disfrutando hasta las seis de la madrugada.

Fiestas privadas en el centro de Sevilla en viviendas.

Una imagen que se repite cada fin de semana.

A continuación, en "Las cosas claras".

2:00 de la tarde, 13 en Canarias,

un ambiente preelectoral.

Hay un acto de VOX en Alcorcón, en el sur de Madrid, señal en directo.

Hemos hablado de lo que había ocurrido en el acto de Vallecas.

Una hora sin que se interviniera se hasta que lo exigimos

y llamamos por teléfono al ministro de interior,

que no se puso, pero mientras tanto hubo personas heridas.

Esa violencia fue inspirada por dos señoras de Podemos,

tolerada por el ministro de Interior,

justificada por el secretario general del Partido Comunista

y delegado de las FARC, abogado de las FARC en el Congreso,

diciendo que fuimos a Vallecas a insultar a los vecinos

y después también justificada por el presidente del Gobierno.

Es lo que está diciendo Santiago Abascal en un acto en Alcorcón.

Ver Abascal doble, como que no.

Acto en Chueca, acto de Unidas Podemos. Señal en directo.

Podemos verlo.

Hay que tenerlo en cuenta para trabajar la salud mental

postpandemia.

Y para acabar, memoria histórica.

Sigue pendiente la creación del Centro de documentación

en la Comunidad de Madrid.

Es una herramienta imprescindible,

no solo para agradecer a las que vinieron antes de nosotras,

pero con memoria evitaremos

que vuelva una sociedad en blanco y negro.

Un clima preelectoral. ¿Cómo lo veis?

Os pido opiniones.

En el caso de VOX es llamativo,

no es la campaña de monasterio, es la campaña nacional de Abascal.

Hay mucha clave nacional en esta campaña.

En el caso de VOX todos los mítines son de Abascal

y luego después Monasterio.

Para VOX, que no va a tener más remedio que apoyar a Ayuso,

entrando en el Gobierno perdería lo que Abascal puede hacer

en el Congreso, meterse con Casado.

VOX está atrapado en su propio laberinto.

El único que lo puede rentabilizar es Abascal.

-Los votantes de VOX prefieren a Ayuso antes que a Monasterio.

Abascal sigue viviendo una semana después de lo que pasó en Vallecas.

-Lo van hacer porque les funcionó en Cataluña.

-Les están funcionando.

-Han subido en las encuestas porque no había hecho campaña VOX

hasta Vallecas.

Estuvieron dos semanas esperando a ver qué pasaba,

y luego irrumpieron en el mitin de Vallecas, los violentos atacaron.

Por eso han subido.

En Madrid no vende la violencia, o vende poco.

Están apostando por eso,

por dar recorrido al hecho de haber sido atacados por los radicales,

pero no a las propuestas.

Abascal no solo es el presidente de VOX,

es director de campaña de Monasterio. Es algo insólito.

-VOX se ha distinguido por no tener prisa.

Está viendo cómo poco a poco,

los que tienen a su derecha se parecen a ellos.

Y lo de Vallecas, que siguen sacando rédito,

les permite no hablar del problema.

Era un paripé y era lo que buscaban.

-Volaron adoquines, y los violentos son los violentos.

-Fueron allí a buscar eso.

-Si lo buscaban, lo encontraron.

-Cuando todas y todas nos ponemos a hablar de este tema

en el marco en el que la ultraderecha le interesa.

En ese momento les estamos haciendo la campaña.

Una cosa que hemos comentado,

el señor que se bajó de la tribuna y rompió el cordón policial

fue Abascal.

¿Cuáles deberían ser las claves de un clima electoral como este?

Dices que no hacer el caldo gordo a la ultraderecha.

Centrar en las propuestas.

Preguntar...

¿En qué debería centrarse en la campaña electoral?

En hablar de lo que le afecta la mayoría de la población,

temas laborales, temas sanitarios en mitad de una pandemia,

tema de servicios públicos,...

Que vengan con discursos de el comunismo... Es paripé.

-Me parece muy interesante la pregunta, Jesús,

has hecho una entrevista a Mónica García

y ella en las primeras preguntas te ha respondido hablando de Ayuso.

Estamos en el juego de trasladar las culpas a terceras personas.

Lógicamente, creo yo,

suele ser oferta-contraoferta.

Yo creo que ella ha propuesto una serie de aspectos.

Es la única candidata, Juan,

que lleva en la oposición varios años haciendo oposición.

-Es interesante, al final hay asuntos concretos que hablar

que vienen de los dos años que lleva gobernando Ayuso,

uno es los impuestos y el otro es el cierre o no de locales.

He visto una información

que dice Gabilondo que no cerraría los locales.

-Que no los hubiera cerrado en pandemia.

-Está de acuerdo con Ayuso.

Le escucho decir que no bajará impuestos.

El papel de Gabilondo es interesante,

no solo con el tema de la hostelería,

que nos ha sorprendido,

también entrando en el marco de radicalismos no,

y pone en el mismo saco a Podemos y a VOX.

Por lo tanto, Gabilondo está un poco intentando decir, estoy aquí,

pero creo que no está atinando muy bien en sus propuestas.

-Decirle que no hay iglesias es lo mismo que dijo Sánchez

con el "no dormiría tranquilo".

Gabilondo tiene un problema,

la campaña se la llevan desde Moncloa.

El tema de los impuestos le preguntaba,

entra en contradicción con el Gobierno.

Montero y Sánchez dijeron que había que subir impuestos.

Se acoge en que va a ser el marco en el que se negocie en Europa.

Le da tiempo en la recuperación para dejar los impuestos como están.

-A Madrid, cuando dice,

tenemos distintos tiempos en las subidas de impuestos.

La ministra montero dice un plan a medio plazo,

pero Gabilondo presentó un plan para subirlo ya en Madrid.

Hay contradicciones importantes.

-Puede salirle mal la puesta VOX por el asunto de la seguridad.

En Cataluña puede funcionar por la particularidad del sistema,

pero en Madrid yo creo que no.

VOX aquí se equivoca, las encuestas así lo apuntan,

pero lo intentan, el asunto de los menores,

las violaciones, los abusos en el parque del Oeste.

Monasterio es una señora que no ha hecho oposición

porque ha apoyado al gobierno este tiempo.

Pablo Iglesias acaba de llegar y luego tenemos a Mónica García,

que es la que ha hecho la oposición. -Te dejas a Gabilondo.

-Tiene un doble problema,

en estos años no se ha reivindicado como una gran figura,

y coincido contigo que el marco que le plantea la Moncloa

no le está ayudando.

Y el tema de los impuestos entiendo las explicaciones,

pero las dudas sobre los impuestos en el PSOE penalizan mucho.

En el espectro del votante de izquierdas ponerte de perfil

en un asunto como la fiscalidad también te penaliza.

-Y sobre todo que se ha hecho tanta campaña contra el dumping fiscal.

Tenemos una situación política muy marcada por la campaña

en Madrid, también por la pandemia.

Aspectos relacionados con la corrupción, con la sanidad,

con el empleo. Tenemos una crisis económica ahora mismo muy delicada.

Antes decía, no quiero sonar frívola, y un montón de elementos

que hacen esta precampaña muy interesante,

pero en el tramo final todo va a pasar

qué va a pasar después del estado de alarma.

-Eso es el 9 de mayo, las elecciones son el cuatro.

-En las elecciones, sobre todo últimamente,

digamos que las campañas electorales las gana el que comete

menos errores,

tal vez porque se han frivolizado demasiado.

El enemigo a batir es Isabel Díaz Ayuso,

ya sea porque es la presidenta, porque las encuestas le dan mayoría,

de momento la campaña le está yendo bien.

Lo de Toni Cantó es un tema muy menor y hablamos de Toni Cantó.

El gran tema contra Ayuso es si entra o no entra en las listas.

El candidato que está llamado a ser el vencedor, Gabilondo,

no acaba de enganchar.

No le he escuchado

una propuesta concreta.

En el propio PSOE le están contraprogramando.

Lo hemos visto, hemos visto Adriana Lastra con alcaldes del sur

en actos paralelos, para buscar algún tipo de enganche.

Por lo tanto, creo que el tiempo va pasando.

Ya estamos a menos de 20 días.

Aquí no ha habido grandes errores, no ha habido grandes temas.

-Todavía quedan los debates,

que habrá que contraponer proyectos y habrá que defender la gestión.

Se está judicializarlo mucho, por un lado el tema de la empresa de Ayuso,

el tema de Toni Cantó, para desviar la atención

de lo que le preocupa a los ciudadanos.

Ahonda la desafección ciudadana.

-Las campañas benefician al presidente en primer lugar,

y además ella, Isabel Díaz Ayuso,

está siendo muy hábil eliminando de la agenda a un enemigo difícil,

como Pablo Iglesias. No habla. No existe en la campaña.

Le pone muy difícil la visibilidad, tampoco existe Gabilondo.

Es ella y Pedro Sánchez.

-Y Pedro Sánchez ha entrado en la campaña.

Se le da la condición de igual a igual.

Consigue lo que quiere, colocarse al mismo nivel.

-Creo que la campaña tiende a beneficiar a Ayuso

y de momento no le está saliendo bien.

-Por extensión, será una derrota de Sánchez.

-Los debates van a ser importantes,

los debates no son el fuerte de Ayuso y sí de Pablo Iglesias.

-Puede haber más de ese tipo en distintos medios de comunicación,

pero ese no es un punto fuerte, y los quiere evitar,

y sí que lo es en candidatos rivales, como Pablo Iglesias.

-El comportamiento de los seis partidos con la prensa

desde que se anunciaron las elecciones.

Podemos y VOX no permiten preguntas de los periodistas.

Hoy Podemos ha rectificado,

pero están cerrando muchos los actos.

Envían vídeos enlatados,

anuncian los actos a posteri.

En el caso del Partido Popular y del PSOE no llegan a tal punto,

pero o limitan las restricciones

para que las intervenciones de los líderes sean controladas.

Me da una sensación bastante basada en realidad que se está tratando

de aprovechar la situación para amordazar

a los medios de comunicación.

Nosotros como periodistas tenemos que ser beligerantes.

-Tenemos que estar alerta todos.

Es una tendencia de todos los partidos,

que se ha hecho más intensa con el asunto de la pandemia.

Lo que sucede en el Congreso,

no podemos llevar una cobertura naturalizada,

y los partidos utilizan este asunto como excusa

para cada vez convocarnos menos presencialmente.

Esta campaña coincide en un periodo de COVID,

pero los partidos están muy cómodos.

-Ya pasó durante la pandemia

para que nos dejaran preguntar de viva voz.

A Moncloa estamos entrando, de 15 en 15,

pero a la sede del PSOE no hemos podido ir.

-En Génova se ha naturalizado en la antigua sede.

Pero tenemos que estar alerta, cuando uno se descuida...

-Los periodistas no somos demasiado corporativistas.

Cuando se produjo eso lo firmaron 600 periodistas de toda España

quejándonos por lo que era un abuso,

la utilización de la pandemia para esconder a la prensa.

No puede ser.

Estás hurtando un derecho al ciudadano.

-Pone de manifiesto un problema que tiene la transparencia,

la transparencia y que practicarla.

No te puedes poner el pin transparente.

Todos los partidos están cómodos, pero...

-Todos son el partido más transparente

cuando están en la oposición.

-Escuchando a Alicia, de Infolibre, mira, ha ocultado el nombre

de la empresa.

Es el espíritu, la transferencia te lo tienes que creer.

Me ha llamado la atención una cosa,

lo que ha dicho Ayuso a Alicia Gutiérrez,

veamos si tiene otra repercusión.

Me parece que está un poco fuera de lugar, comunismo y Podemos,

creo que estas actitudes no ayudan a relajar,

ahora que habido estos debates

en torno a los partidos y los medios de comunicación,

incluso se han quejado políticos de intereses.

Vamos a comentar en un momento imágenes como estas

que nos llegan de Vitoria,

cargas policiales con trabajadores, a las puertas del Parlamento Vasco.

Lo vamos a contar enseguida.

Tenía 13 años e iba desarmado.

Es el tercer episodio de abusos policiales

en Estados Unidos en menos de una semana.

A continuación en "Las cosas claras".

-Con música alta y jóvenes disfrutando hasta la madrugada.

-Hasta las siete incluso a las ocho.

-No se puede dormir.

-Una imagen que se repite cada fin de semana.

A continuación en "Las cosas claras".

Aquí seguimos, es también la imágenes

que nos llegan de Vitoria.

Están viendo la carga policial a los trabajadores

por el despido de unas 130 personas.

Trabajadores que se han concentrado en el Parlamento Vasco.

Estamos viendo las cargas del Ertzaintza

después de que los empleados hayan cortado parte de la calzada,

también el tranvía,

y la intervención de la policía autonómica vasca.

Momentos de tensión.

Enfrentamientos de casi una hora.

Han cortado el tráfico rodado y el servicio de tranvía,

y un grupo de trabajadores conseguía acceder a la calzada.

La Ertzaintza ha intervenido y están viendo las cargas policiales.

Son 129 personas concretas las que se van a la calle

de Llodio y Amurrio.

Han ido a concentrarse y están viendo lo ocurrido.

Las cargas de la policía autonómica vasca.

Esto es lo ocurrido.

Vamos a contarles también lo ocurrido en Estados Unidos,

pero antes una última hora.

¿Qué ocurrido con la manada de Sabadell?

Última hora.

La audiencia condena a 31 años de prisión

a uno de los miembros de la manada de Sabadell

como autor material de una agresión sexual y cooperador necesario

de las otras dos que sufrió la víctima.

Condena a 13 años por complicidad

y absuelve al cuarto acusado.

La víctima, que denunció una violación grupal,

tendrá que ser indemnizada con 60.000 euros, Jesús.

Esto es lo ocurrido.

Vean las imágenes que llegan de Estados Unidos,

denuncias de brutalidad y racismo policial.

Han visto el caso de este chico de 13 años en Chicago.

Enseña sus manos batidas y es abatido por la policía.

Es un caso que se investiga.

Ha causado un gran revuelo.

Además, se produce en mitad

de una sucesión de episodios de este tipo.

Más gasolina para la rabia contra los abusos policiales.

La semana empezó con la llama prendida en Minneapolis

por la muerte de un joven afroamericano

después de una infracción de tráfico.

La policía dice que fue un accidente,

que la gente quería utilizar el taser.

Su dimisión es insuficiente.

Apenas un día después moría otro afroamericano

a manos de la policía.

En este caso, en un hospital.

En el cacheo le encontraron un cuchillo,

fue reducido y finalmente abatido.

Las protestas vuelven a recorrer el país.

Menos de un año después de la muerte de George Floyd,

precisamente al juicio está visto para sentencia.

El agente ayer se negó a declarar.

-No tiene explicaciones ni de su propio episodio

de violencia policial.

Alberto Fernández, en un momento muy polémico

con distintos episodios acusan de racismo y brutalidad policial,

es lo que se denuncia.

Hemos visto episodios a lo largo de los últimos días,

pero son muchos más y algunos son muchos menos mediáticos.

En Estados Unidos en 2020 cada día de media fallecieron

al menos tres personas por disparos de la policía,

más de 1000 fallecidos en 2020 por acción policial.

Esos datos indican que existe

una discriminación racial en las acciones policiales

en Estados Unidos.

Es preciso denunciar estas imágenes,

no dar la espalda a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras.

Llega el fin de semana,

tiempos de vísperas de fiestas de la feria de abril.

Los vecinos nos han dicho, por favor, estamos hartos

de situaciones como estas en Sevilla.

Meten droga.

Alguna vez subiendo la escalera me dijeron que daban una fiesta.

-¿A qué horas?

-Las fiestas solían empezar a las seis.

-En la puerta pusieron un macetero para que no tuvieran

que molestarse en llamar. Esto era como un pub.

-Compartiendo vasos, con música y con un número

muy elevado de no convivientes. En pleno centro de Sevilla,

cuando se acerca el fin de semana.

-Nos decís que hay un balcón especialmente problemático.

-Se llena de gente con guitarras.

-¿Cuántos pueden ser? -15 o 20 personas.

-¿Mascarilla y distancias? -No.

-Vecinos de otros bloques han venido a llamar a la puerta.

-Llegaba el ruido.

-No se puede dormir.

-Cantando el otro día "volando voy, volando vengo".

-Cuando viene la policía se esconden.

No abren a la Policía ni al casero.

-Estas chicas son universitarias, están arrendadas,

una me ha dicho que estudia farmacia.

-No sé si hay vecinos de riesgo.

-La vecina de abajo transplantada de riñón, mi abuela es mayor,

los vecinos de abajo con problemas respiratorios.

-Veo a mi novia, a mis amigos una vez al mes,

y entre gente de mi casa sin control.

En un momento polémico porque llega la feria de abril.

Han suspendido los festejos taurinos.

Ya veis lo que ocurre.

Nos llegan unas imágenes, un concejal del Partido Socialista

en una localidad de Salamanca al que han pillado

en una fiesta ilegal.

Hay buena polémica montada en Salamanca. Vean.

Pillado, un concejal del PSOE en Salamanca se divierte así

en una fiesta ilegal.

Es Jorge Carrasco.

Junto a este grupo, gritan a la cámara,

ajenos al coronavirus, lo graban todo.

Imágenes que han indignado a un pueblo salmantino.

Celebrar las fiestas chicas de la localidad,

a pesar de estar suspendidos.

El ayuntamiento ya no sabe qué hacer.

No es el único político pillado in fraganti.

Otro ejemplo, Secretaría de Comunicación de Ciudadanos

en Salamanca dimite tras ser pillado en una discoteca.

El alcalde de Valencia, que organiza una fiesta ilegal en su casa.

Son políticos que de día piden ejemplo y de noche se van de fiesta.

Con la pandemia y sanitarios que nos dicen que les demos voz

porque están hasta arriba en las UCI.

Estas con una de las trabajadoras, Diego Arce, estás ahí,

además acompañado. Diego Arce, Zaragoza.

Estamos viviendo una situación complicada, hay el riesgo extremo.

La incidencia supera los 250 casos.

Estamos acompañado de una enfermera que trabaja en la UCI

que tienen todas las camas ocupadas, 34, 18 con pacientes COVID.

-Estamos viendo lo que llamamos la cama caliente.

Sale uno y entra otro. Es lo que estamos haciendo.

Haber cómo se gestiona,

no sé si habrá que derivar pacientes a otros hospitales.

-En este momento todas las camas están ocupadas y hay pacientes

esperando a tener una cama.

-No sé si hay pacientes esperando en este momento,

pero en este momento están todas las camas ocupadas.

No sé si algún paciente requiera cuidados de UCI,

pero estamos llenos.

No sé si puede oírme.

Hola.

Está a las puertas del Clínico de Zaragoza.

Así es.

¿En qué ola estamos ahora mismo?

Nosotros estamos en la quinta.

¿Cómo?

Estamos en la quinta.

Nosotras estamos en la quinta.

Nada, estamos trabajando como llevamos trabajando

un año y pico. Sigue igual.

Tenemos 18 pacientes de 34

y las camas de UCI al principio de la pandemia se gestionaron

un montón y ahora tenemos 34.

Por eso también estamos llenos. Han disminuido las camas.

Se montaron plantas, la reanimación en el quirófano,

y eso ahora no existe como tal.

Cuando habla de saturación hospitalaria,

habla de camas calientes,

cuando hablan de presión hospitalaria ustedes

lo están viviendo a cada hora.

No llevamos mucho. Se nota estos últimos días.

Van viniendo más COVID.

Ahora estamos con el 100%.

¿Es el efecto del puente, de la Semana Santa?

¿Está justo llegando el efecto de esos días?

Aquí tuvimos la cinco marzada.

Aquí ya han venido.

Y aquí estamos con los comienzos de la Semana Santa.

Nos queda todavía la Semana Santa.

A quien le vea y esté pensando hacer los planes,

hay gente que dice que estamos hartos, gente negacionista,

¿qué diría?

Hartos estamos todos, no hay nadie que se libre.

Es verdad, cada uno en su posición está cansado.

El que no tiene trabajo no tiene trabajo,

el que tiene trabajo y le han cerrado el garito está cansado,

y el ciudadano, o incluso la gente joven que quiere vivir su juventud

y tiene todo el derecho, está cansado de no poder hacerlo.

Pues mal.

Debería pensar en aquellos

que están dando la cara para salvar vidas.

Muchas gracias, Virginia, las puertas del Clínico de Zaragoza.

No queremos robarle más tiempo, porque están dedicándolo

en trabajar.

Gracias.

Otra cara de la moneda. Vamos a Cantabria.

Una persona entra en dos locales de hostelería en Santander,

un restaurante y un bar la misma mañana.

Acaba en 75 contagios y una ristra de brotes en el interior.

¿Qué ha ocurrido?

Pues mira, Jesús, vamos a tratar de enseñaros la imagen

que ejemplifica la imagen

de lo vulnerables que somos al COVID.

Una misma persona al final de esta calle se tomó una cerveza

y luego camina durante unos 150 m aproximadamente

y come en un restaurante.

Total, 75 contagios.

En Cantabria ha habido 10 brotes, 206 contagios,

todos vinculados a la hostelería.

Hemos hablado con el dueño del restaurante y nos dice que sí,

que ha tenido que cerrar durante 10 días,

pero no le salen las cuentas.

Que se contagiaron cuatro personas de su plantilla

y estos a su vez contagiaron a tres familiares.

Son datos que se han sumado a los que había.

El panorama es este, la hostelería está a tope.

Todos los negocios tienen que cerrar el interior.

Dice el consejero que si no hubiera sido por estos contagios,

no habrían tenido que cerrar el interior de dos locales.

Como decíamos, 10 brotes, 206 nuevos contagios.

En una comunidad que practica el cierre del interior

de la hostelería, igual que Navarra, Castilla y León.

En Madrid están en riesgo extremo, igual que Euskadi, Navarra,

Ceuta y Melilla, pero se anuncian medidas,...

no cierran el interior de la hostelería.

¿Qué medidas se han anunciado en Madrid?

Sí.

Se van a cerrar 3 áreas más de salud básicas en la Comunidad de Madrid.

En total 17 áreas con cierres perimetrales,

también tres localidades,

pero a pesar de ello las UCI también se van disparando,

508 ingresados en 24 horas y con una incidencia de 372 casos

por 100.000 habitantes.

La imagen en el centro de Madrid os la estamos dando,

continúan las terrazas,

la hostelería abierta y en el interior solo puede haber

cuatro personas en mesa, pero en el exterior hasta seis.

Derivadas de esta pandemia. Gracias.

Se ha abierto un debate

de cómo afecta nuestra conducta habitual.

En en la práctica del sexo, a pique.

Hemos salido a la calle.

¿Qué tal el sexo este último año?

-Divinamente.

-Me he encontrado cada cuadro.

(Música)

-Según un estudio de la Universidad de indiana,

el 43% de los encuestados aseguran que la calidad del sexo

en este año ha bajado. ¿Qué les parece?

-Eso ya ha pasado.

-No he ido a ver el urólogo.

-No sabía por dónde iba.

-A lo mejor por miedo.

-¿Cuántas veces habría que practicarlo a la semana?

-No te puedo responder.

-Yo me conformo con un par a la semana.

-¿Solo?

-Le tienes que dar leña todos los días.

-Usted ha jugado mucho esta cuarentena.

-Esto solo sale en la tele.

-Hay un señor que me lo he encontrado

que es como Julio Iglesias de potente.

-Del dicho al hecho hay mucho trecho.

-Me la han metido doblada, nunca mejor dicho.

-La calidad sexual muy mala.

-Yo creo que un poco por miedo.

-Tenemos... Somos unos carrozas.

No puedo con la muleta.

-75 años. ¿Dónde?

-¿Qué van a tener?

(Música)

-Conectamos con Maldito bulo, novedades sobre las mascarillas.

¿Qué ocurre?

Hay un llamamiento con algunas mascarillas.

Clara Jiménez, cuéntanos.

La Agencia Europa ha hecho un llamamiento a retirar

por precaución las mascarillas de las que hablábamos ayer

que contenían grafito.

Todo parte de la alerta que parte del Ministerio de salud de Canadá.

Se grafito podría ser inhalado

y podría ser perjudicial.

Algunas comunidades empezaron a retirar esas mascarillas

que se habrían distribuido

y nos encontramos con que la propia Agencia Europea del Medicamento

que lo está investigando

y pide a las comunidades que por precaución las retiren.

-Mascarillas de grafeno.

Con este tipo de mascarillas se había comenzado un reparto

con determinados sectores de la población.

Habría que prestar atención de cómo saber que son de grafeno.

Para la gente que tenga dudas,

el sindicato ha publicado un vídeo en sus redes sociales.

Explican cómo identificarlas,

hay tres maneras, ver el fabricante, si coincide con el fabricante.

Lo segundo, mirar el contenido del plástico

a ver si dice que contienen grafeno.

La tercera, la más sencilla,

las mascarillas de grafeno por dentro son grises.

Así podemos saber si las tenemos en casa o no.

La Agencia de española del medicamento está diciendo

que no las usemos por precaución

y van a empezar a investigar si pueden ser perjudiciales.

Esto ocurre en todas las comunidades,

¿unas que sí y otras que no?

Ayer dijimos que Euskadi, Castilla y León las habían retirado,

Madrid se lo estaba planteando y también se estaban utilizando

en Andalucía.

Madrid retiró ayer medio millón de mascarillas y Andalucía publica

hoy que ha solicitado directamente el sindicato CSIF

a la Junta que las retire,

pero no tenemos noticia de que las haya retirado.

Dicho queda esa noticia.

Mascarillas que no deben estar en el mercado.

Llega el fin de semana.

Vamos a ver el ambiente en las playas.

En Vigo está nuestra compañera.

Hay que decirlo, llega buen tiempo. Cuéntanos, María, Galicia.

Somos mi compañero yo los únicos vestidos en la playa.

Hay un día espectacular.

Especialmente aquí en Vigo.

Vaya paisaje que os enseño.

Vamos a interrumpir, están tomando el sol,

qué bien que que vengáis a enseñar las playas.

-Muy bonito, se lo recomiendo, que vengan a visitar Vigo,

que está precioso.

Y sobre todo nuestras playas, las gente las desconoce.

-Planazo.

-Ha sido un valiente.

¿Cómo está el agua?

No está muy fría. Bien.

-Ni fría ni caliente, una respuesta muy gallega.

-¿Cómo lleváis la mascarilla?

-No muy bien. Es mucho tiempo.

Lo que pasa que no hay más remedio, hay que adaptarse.

-Usted se ha adaptado muy bien porque con la pamela

no se le queda la marca del sol.

-Hay que protegerse para que la piel luzca bien.

-Luce divina.

-Esto es como una sombrilla.

-Se han puesto las mascarillas cuando nos hemos acercado,

porque si son un grupo de convivientes,

entonces no hay que llevarla mascarillas

y tampoco cuando se está en el agua.

Gracias, María. Hay novedades sobre los viajes del Imserso.

¿Qué sabemos?

La idea es que se empiecen a vender a partir de octubre,

siempre y cuando los datos del coronavirus sean favorables.

Va a haber dos propuestas,

una, hacer un control exhaustivo de los usuarios

de estos viajes y contactar con las sanidades

de los lugares de destino para que estén preparadas

y prevenidas por si hay algún tipo de eventualidad.

Hemos salido a la calle y hemos preguntado sobre esto.

-Tengo muchas ganas de coger playa,

pero también tengo ganas de conocer sitios, me gusta mucho viajar.

-Qué alegría. No nos puede dar más alegría.

-¿Dónde quiere ir?

-Me da igual, el caso de salir.

-Benidorm, Castellón.

-Ir al pueblo, a mi casa.

-Cuando hablé con mi pareja,

seguro que va a pegar saltos de alegría.

Me han puesto la primera el día ocho y el día 30 la segunda.

Si quedamos inmunes para correr y disfrutar.

A ver si nos abren los bailes también.

Vamos a ver, los viajes del Imserso en marcha.

Hay algo que se pone en marcha en junio,

un certificado digital para los que tengan la vacuna,

que hayan pasado la COVID, para moverse. Cuéntanos.

El certificado verde o digital con la pandemia.

Además de llevar el DNI o el pasaporte para poder viajar,

a través de junio España podría implantar el pasaporte COVID

para facilitar los desplazamientos a los ciudadanos europeos.

Se llamará certificado verde digital y permitirá comprobar tres datos,

si estamos vacunados,

si hemos dado negativo en una prueba diagnóstica

o si hemos superado la enfermedad.

Presentando esta enfermedad,

los viajeros no vamos a tener que guardar cuarentena

ni someternos a este; no será obligatorio.

Sanidad insiste en que servirá para agilizar y facilitar la movilidad,

pero no para limitarla.

La vacuna sigue siendo la gran esperanza y la polémica política.

Ayuso dice que por si ella fuera tendría todo Madrid vacunado,

pero el gobiernos central se lo ha impedido.

Yo tendría a Madrid vacunado al 100%.

Enseguida nos cuentan cómo da la vacuna

y lo que ha dicho Pfizer de una tercera dosis posible.

¿Es posible que hubiera una comunidad como Madrid

que ya estuviera vacunada?

El gran problema que tiene Europa,

España en la Comunidad de Madrid es que la capacidad de producción

y de suministro de las empresas no da abasto para vacunar

a todo el mundo en los plazos.

Este es el principal problema,

hay otros principales problemas, pero este es el principal problema.

Ni Ayuso ni nadie podría haber vacunado con la capacidad

de distribución que tenemos ahora.

Forma parte de la estrategia habitual de la señora Ayuso

de pelearse con el Gobierno de España.

Tenemos la noticia, nos lo cuenta Natalia, el consejero delegado

de Pfizer dice que sería posible una tercera dosis

y la normalidad vamos a tener en otoño.

Una tercera dosis.

Ahora se inocula una primera dosis,

después una segunda, ahí sería una pauta,

pero dice que hay que añadir una tercera dosis,

cuando pasen seis meses y un año.

Habla de estacionalidad,

poner la vacuna una vez al año,

porque dice que no hay estudios de cuánto dura la inmunización.

Habla de plena normalidad en otoño.

No es que sea optimista,

que tiene datos por la aceleración del proceso de vacunación.

Doctor Infante, ¿qué le parece esto de la tercera dosis?

No hay ciencia, no se sabe,

pero si especula el director ejecutivo de Pfizer,

las acciones suben en Bolsa. Se deberían evitar.

Primero, no tienen base y tienen un interés financiero evidente.

El hecho de poder llegar a la normalidad en otoño,

tal y como está el patio,

hay gente que quiere una fecha, una orientación. Usted lo clava.

¿Cómo vamos a estar la semana que viene con la pandemia?

¿Va a seguir aumentando la incidencia?

Si ya es difícil predecir la semana que viene,

imaginemos en otoño.

Estos son ejercicios de otra naturaleza.

Sabiendo usted lo que ocurre con las aguas residuales,

la semana que viene.

La semana que viene es posible, es bastante posible

que el crecimiento de esta tercera ola empiece a amainar

o alcance una meseta.

Habrá comunidades que estarán mucho peor que otras,

pero es posible que el efecto Semana Santa alcance su techo.

El presidente de visita a laboratorio acaba de hacer

el anuncio sobre una vacuna española.

Estamos ante una gran esperanza, y es la de la vacunación.

Es verdad que para España entre abril y septiembre

van a llegar 87 millones de dosis y vamos a poder garantizar

en este año la vacunación de todos los compatriotas,

vivan donde vivan, pero me parece fundamental

que la industria española, catalana,

sepamos dar respuesta a esta pandemia.

Debate político y novedades sobre el juicio

a Igor el ruso, pero antes el tiempo.

Ojo a las heladas en el interior,

con las repercusiones que tiene para el campo en estas fechas.

Muy mala época para el frío que estamos teniendo estas noches,

madrugadas bajo cero que complican las cosechas.

Este fin de semana seguiremos con valores negativos.

Recuerdo que tenemos un teléfono

al que podéis enviarnos los vídeos y fotos.

Antes de ver imágenes de cómo se preparan para este frío nocturno,

quiero mostraros unas imágenes de un río en Gales, Reino Unido.

Un camión con leche volcaba en una carretera produciendo

un atasco importante y vertiendo la leche al río.

Vamos a la Rioja alavesa.

Se preparan para luchar contra las heladas en los viñedos,

con artefactos que encienden durante las madrugadas

para dar ese pequeño calor que hacen

que suban las mínimas y que no se estropeen los brotes

de los viñedos.

Lo hacen también en zonas de la mitad norte peninsular.

Os enseñó los mapas de las mínimos de hoy.

Nos quedamos en 3 bajo cero en Vitoria, dos bajo cero en Burgos.

La heladas se extiende incluso hacia la meseta sur,

hacia otras zonas de España.

Frío riguroso, y la próxima noche,

aunque sube ligeramente en el valle del Ebro,

en el resto se imponen las heladas.

Es una anomalía térmica para estas épocas.

Sube de forma clara en el suroeste peninsular.

Entretanto, en Teruel terminal juicio a Igor el ruso.

Ya saben, el asesinato de tres personas.

Está ocurriendo esto.

Sin miedo a nada ni a nadie, mentiroso, manipulador,

antisocial, narcisista y seductor.

Habla cuando quiere.

Así lo describen las dos psicólogas del Instituto de medicina legal.

-Estamos asustados,

la comarca entera sabía que era muy peligroso.

-Un psicópata primario con el perfil más peligroso.

-Yo quería mirarle a los ojos.

-Un perfil peligroso acompañado por múltiples identidades.

Ezequiel, Marco, gigolo en Valencia, paramilitar serbio.

Autor de dos asesinatos en Italia y sospechoso de un tercero.

Tras huir a España, Igor el ruso viajó de Valencia a Teruel,

días antes había disparado a dos personas.

Fue condenado en 2020.

Tras su declaración en la de 60 testigos,

el tribunal dará su veredicto...

-No vamos a parar.

-Para este falso profeta.

Ana, cuéntanos, en Valencia hay una investigación

por tres crímenes de mujeres.

Tres asesinatos en tiempos diferentes.

3 asesinatos cometidos por el mismo modus operandi

han disparado todas las alarmas.

Las víctimas son mujeres estranguladas cuyos cuerpos

se encontraron en una acequia.

Las autoridades creen que no hay conexión,

pero están investigando estos crímenes porque creen

que es mucha casualidad que se repita el mismo patrón.

Había novedades sobre la manada de Sabadell,

sobre el caso de violación. ¿Qué ocurrido?

La audiencia de Barcelona condena a 31 años a uno

de los miembros como autor material de una agresión sexual

y cooperador necesario de las otras dos.

Condena a 13 años y seis meses a dos de ellos por complicidad

y absuelve al cuarto acusado. Además de la pena de prisión,

cinco años de libertad vigilada a cumplir superada

la pena de cárcel. La víctima tendrá que ser indemnizada

con 60.000 euros.

Esto es lo que está ocurriendo.

¿Recuerdan estas imágenes?

Son las imágenes de lo ocurrido en Vallecas. 13 detenidos.

Santiago Abascal ha dicho esto esta mañana.

Desde el Consejo de Ministros

se incitó a la violencia en Vallecas.

Fue incitados por dos señoras de Podemos

que se sientan en el Consejo de Ministros,

tolerada por el ministro,

justificada por el secretario general del Partido Comunista,

y después también justificada por el presidente del gobierno.

Ya lo ven, en mitad de la precampaña,

Abascal culpando al Gobierno en pleno.

Los que incitan a la violencia son los que se van

a estos centros de menores.

Los que señalan a los murales feministas

y a los murales de memoria histórica

y a las semanas aparecen vandalizados.

Que esta persona intenta tener protagonismo

por una acción que provocó al bajar del atril,

me parece preocupante,

pero más preocupante es el silencio respecto al detenido,

que ha denunciado haber sido torturado en comisaría.

Solo ha aparecido en dos o tres medios de comunicación.

Me parece preocupante

que no se hable de un caso de torturas en España.

-La violencia y que condenarla siempre y sin matices.

-La violencia hay que condenarla siempre y en toda circunstancia.

VOX condena un acto,

Monedero habló de limpiar con lejía.

Hay extremos que se buscan y que se tocan,

los violentos siempre aprovechan esos momentos.

Nunca hay que perder el norte sobre quienes lanzan las piedras.

-Estamos perdiendo otra vez el foco,

este partido vive de la provocación constante,

provocando constantemente a los colectivos LGTB...

-Vallecas, ayer hubo una rueda de prensa de los vecinos

para hablar de esta situación,

cosa que no se habla mucho de lo que dicen los vecinos,

y explicaban lo que sintieron los vecinos.

Los vecinos dicen...

O parte de los vecinos.

Reivindicaron el carácter del barrio,

recordando a víctimas de la extrema derecha,

Carlos Palomino, Yolanda González.

Dijeron que estas cargas policiales fueron buscadas

por los convocantes de este acto.

Abrimos el foco, en el exterior a imágenes muy llamativas

que están llegando,

no es solo polémico lo que ocurre aquí.

Queremos ver estas imágenes tremendas que nos llegan

desde la India, a orillas del río Ganges vemos el final

de una peregrinación de 600.000 personas en pleno coronavirus.

Muchas se tiran al agua sin mascarilla.

Coinciden con el peor día desde el inicio de la pandemia

con más de 184.000 positivos en un solo día.

Vamos a ver qué ocurre,

llega el fin de semana, sería la feria de abril,

hay actos que se mantienen, como el pescadito.

Vamos a las calles.

Tiempos en los que hay que decirlo,

hay restricciones que entran en vigor el domingo.

Casos de positivos son cerca de 2500.

Aumentan las restricciones,

a partir del domingo se adelanta el cierre de la hostelería

a las 8:00 de la tarde. La imagen es llamativa,

la mayoría de la gente, jóvenes y no tan jóvenes,

no llevan las mascarillas.

No todo el mundo lo hace así.

Estas jóvenes tienen la mascarilla mientras no están bebiendo.

-Buenas.

-Mucha gente no lleva mascarilla. ¿Qué os parece?

-La llevamos siempre puesta.

-Estamos en un ambiente pre no feria de abril.

Aumentan los contagios, ¿estas preocupada?

-En Semana Santa a la gente se le ha ido la olla,

pero siempre que estés con tus amigos de siempre,

todo bien.

-Vamos hablar con los que no las llevan. Buenas.

Ambiente pre no feria.

¿Qué planes tenéis?

-Estar todo el día de cerveceo.

-Estamos viendo que mucha gente no lleva las mascarillas.

¿No estáis preocupados?

-Nos preocupa,

pero la edad que tenemos no la vamos a volver a vivir.

No estamos tan preocupados.

-Esa es la imagen que vemos en esta terraza,

en pleno centro de Sevilla.

Bueno, con Sevilla terminamos, y con un titular.

Celebro el alta de Ernesto.

Juan.

Ánimo a la gente a que no tengas miedo a la vacuna.

-No bajemos la guardia, que el virus sigue ahí.

-Prudencia y cuidémonos.

58 millones de euros

que la Audiencia dice que están bloqueados en Suiza

y quieren que vuelvan a España. Buen fin de semana.

Nosotros volvemos el lunes