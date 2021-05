Las cosas claras - Programa 103 - 15/04/21

Cogemos el testigo.

Vean una imagen.

Vean una imagen.

pero la Agencia del Medicamento de Dinamarca.

Ha suspendido la vacunación con AstraZeneca.

Se paraliza de AstraZeneca.

Es uno de los países que ha paralizado AstraZeneca.

Ocurría esto.

¿Qué ocurre con las vacunas? Diego, cuéntanos.

Se centra la confianza de Europa y de España

en una marca en detrimento de dos donde problemas.

¿Qué ocurre? Ministerio de Sanidad, Diego.

Hacían su estrategia de vacunación con Pfizer.

Adelantará 50 millones de dosis para este trimestre,

5 millones corresponden a España.

El 10%.

Fijan su estrategia de vacunación

a que el 70% de la población adulta esté vacunada en agosto.

¿Qué ocurre con Janssen?

Sigue paralizada.

En el almacén hay 140.000 dosis.

Dice que están preparados.

AstraZeneca continúa con los retrasos.

Han llegado la mitad de las dosis previstas.

Mientras tanto, sigue la vacunación,

que se intenta que sea masiva, en parroquias, cuarteles,

coches, camiones o pabellones

al que nos lleva a Castilla y León, Segovia.

Vacunaciones masivas.

1500 personas están llamadas a vacunarse.

Os enseño la fila en este polideportivo.

Esto es una vez que se entra en las instalaciones deportivas

del polideportivo Pedro Delgado.

Sillas para las personas que tienen que esperar esa cola.

Aquí tienen que enseñar el DNI y tarjeta sanitaria.

Están llamadas las personas nacidas en el 58 y en el 42.

Todos van a recibir la primera dosis de Pfizer.

¿Preparada para ponerle la vacuna?

¿Está nerviosa? -Un poquito nerviosa.

Vengo contenta,

porque me la quiero poner, pero estoy nerviosa.

Vamos a ello.

-Estamos poniendo la primera dosis de Pfizer, ¿eh?

-Eso es.

Un pinchazo y a esperar.

15 minutos para ver si hay reacciones alérgicas y demás.

Después, se puede ir.

-¿Ha dolido algo? -No, soy fuerte.

-Ahora, a esperar 10 minutitos. -Vale.

-¿Ha merecido la pena? -Sí, quiero que merezca la pena.

Muchas gracias.

Catalina ha recibido esa primera dosis de Pfizer.

Continúa la vacunación.

Pfizer es la confianza de España y Europa.

Vacunarse no garantiza de inmediato que uno esté seguro.

Es el caso de Miguel Ángel Revilla.

No puede salir.

No he faltado en el trabajo.

Me veo hasta el martes de la semana que viene.

La vacuna es la solución,

que cuanto antes nos vacunen.

Me decían los médicos

que si en vez de haberme vacunado ayer,

me hubiera vacunado hace 10 15 días,

estaría con una dosis, inmunizado.

Gracias a todos.

Espero que las pruebas salgan positivas.

Dicen que el 70% de vacunados a finales de agosto.

Es lo que mantiene la ministra de Sanidad.

Esto dice Carolina Darias.

Se se ha producido un retraso en el despliegue.

Esperemos que sea de días.

Se refuerza con el anuncio que he hecho la presidenta Von der Leyen.

Otra cara de la moneda.

Protestas.

Pinchadiscos en Valencia.

Cuéntanos, Jesús Albarracín. Adelante.

Los DJ se plantan en Valencia.

Esta es la imagen simbólica después de 13 meses sin actividad,

sin ingresos, sin ninguna ayuda,

como ellos mismos dicen y reclaman.

Estáis cansados de la situación.

-Estamos muy cansados.

Llevamos muchos meses sin trabajar.

No nos dan soluciones.

Creemos que hay un agravio comparativo con otros artistas.

Somos todos artistas, con músicos en directo,

magos, monologuistas...

-Está permitido que se ponga música,

pero no está permitido que estáis vosotros.

-Nos están viendo como un problema,

y somos solución.

Si se pone música,

el propio Dj puede parar la música por micro.

Ahora, al no haber nadie controlando la música,

no se puede hacer.

-Sin ayudas, solo 2000 E en un año.

-Solo hay que fijarse en las ayudas.

Yo estoy de profesor en un centro en el que se imparte, lógicamente,

un módulo de imagen y sonido

en un centro de la enseñanza pública.

¿Qué decimos a nuestros alumnos?

Somos los primeros que queremos que esto se solucione.

Os presento a mis compañeros en mesa.

¿Cómo estáis? ¿Qué tal?

Saludo al doctor Infante.

Nos parece pertinente.

¿Cómo está usted?

¿Qué ocurre con las vacunas?

¿Hay una guerra comercial?

Tenemos a AstraZeneca y a Janssen con problemas.

¿Qué hay detrás?

Toda una geopolítica de vacunas en el mundo.

Se manifiesta a lo largo de esta pandemia con diversos episodios.

Estamos asistiendo ahora a otro de esos episodios,

sin perjuicio de la bondad de las vacunas,

que como hemos repetido y seguiremos repitiendo que son la solución,

es verdad que la distribución mundial

no se está haciendo de manera equitativa.

No hacerse de manera equitativa,

produce efectos no deseables.

Es muy buena noticia que en la compañía Pfizer

pueda adelantar el suministro 50 millones de dosis.

Desde el punto de vista mundial,

la pregunta que hay que hacerse es a qué santo desviste Pfizer

para vestir a Europa.

Habrá que preguntarle al santo desvestido que es lo que piensa.

Hay un regionalismo de vacunas que hace que la pelea

por la producción de las vacunas se salde a favor

de quien más paga.

Hay madres que están ingresando los bebés,

porque han sido vacunadas...

Están inmunizado a bebés.

¿Por qué está ocurriendo esto? Cuéntanos.

Adelante, Nacho.

La de veces que hemos escuchado

eso de que los niños vienen con un pan debajo del brazo.

Casi mejor que vengan con anticuerpos.

Ellos son los niños de Erika.

Es médica.

Es la primera persona que se sometió a este estudio.

Por lo tanto, impulsora del mismo.

Cuéntanos cómo fue esto.

-Yo estaba de excedencia al cuidado de mis hijos.

Tuve a mi segundo hijo en 2020.

Cuando me tenía que incorporar en enero,

coincidía con la tercera ola y la campaña de vacunación.

Me generó muchas dudas, si me podía vacunar.

Me tenía que vacunar porque estaba en primera línea.

Tal vez tenga algún beneficio para mis hijos,

tal vez pase anticuerpos a la leche.

Había otras mujeres en mi misma situación, personal sanitario,

y se nos ocurrió impulsar este estudio.

-Analizas tus muestras,

es decir, te inocluas la vacuna

y que los anticuerpos pasan la leche.

-No lo hemos mirado en los niños.

Cuando pasa a la leche, genera inmunidad.

-32 madres han participado.

Una de las madres es Ana.

Está con Alex, que se está portando super bien.

¿Qué te dice la familia cuando les dices que has podido

pasar los anticuerpos a través de la leche?

-Contentos.

-La vacuna te la tenías que poner.

-Estaba segura de que no le afectaría.

Aportaría, además, beneficios para él, como se ha demostrado.

-Alex demanda tu atención.

No deja de sorprendernos esta pandemia.

Madres amamantando y les están inmunizado.

Tenemos una polémica

y la gente muy pendiente

de vacunarse.

La vacuna, la verdad,

ha sido un punto de vista

desde la investigación importantísimo.

En 11 meses, por primera vez en la historia,

del mundo hemos tenido una vacuna.

Prima el negocio.

En estos momentos hay una burbuja.

Lo contaba antes con el doctor, entre 70 y 79 años,

que no se sabe si AstraZeneca, Janssen,

como se han paralizado, será Pfizer y somos población de riesgo.

-España se abría la liberación de las patentes.

Lo iban a impulsar en los foros internacionales.

También ponía el foco en que hay un debate serio.

Hemos desembolsado, porque son de nuestros impuestos,

una cantidad para agilizar eso.

Sara Valle, hay vacunas se apuesta por una marca,

otras se paralizan, van cambiando las edades.

¿Cómo estamos con las vacunas?

Esta que ver es la situación.

Seguimos a la espera de que Sanidad tome una decisión sobre Janssen.

Iba administrarse a personas entre 70 y 79 años.

Se ha decidido paralizar a la espera

de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento.

Se sigue vacunando a personas entre 60 y 69 años.

Se estudia qué hacer con los menores de 60,

que deberían recibir en las próximas semanas su segunda dosis.

Pfizer, que se administra a mayores de 80 años,

es la gran esperanza.

A los casi 44 millones de dosis que espera recibir España

hasta septiembre,

podríamos sumar 5 millones extra después de que Pfizer

haya anunciado el adelantamiento de 50 millones de viales

para Europa.

Esta que vamos a ver es la radiografía de gente inmunizada

en nuestro país con más de 3.100.000 personas

inmunizadas con la pauta completa

y más de 8 millones que ya han recibido al menos un pinchazo.

Vamos a estar atentos a lo que ocurre con la vacunación.

Vamos a entrevistar a Pablo Iglesias.

Hay varios detenidos en Vallecas

después de lo que ocurrió en el acto de Vox.

Le preguntaremos por la Ley de la Infancia.

¿Cuál es son las claves de lo que estamos viviendo?

El interés comercial que hay detrás de la vacunación.

Sin vacunas, no vamos a superar la pandemia,

pero la propia Pfizer calculaba en febrero

que iba a ingresar 12.000.000.000 E,

12.000 millones E,

que es el presupuesto de una comunidad de España,

de las más grandes.

Para que se hagan una idea.

Detrás de la vacunación hay miles de millones de euros,

y empresas, ejecutivos y directivos,

de empresas que no están dispuestos a renunciar esos ingresos enormes,

astronómicos, y a los emolumentos que a ellos les va a suponer.

O las autoridades, como han hecho a lo largo o de otras crisis,

como un hecho recientemente...

No sé si liberar la patente, pero, por lo menos,

que la compartan o vamos a estar en este cuello de botella

y este embudo durante meses.

Pfizer prometía millones de dosis en 2022 y 2023.

Claro, para 2023, queda año y medio.

No sé si queremos estar en esta circunstancia hasta 2023.

Queremos a saludar a Antón Losada.

Hay gente con una dosis y queremos saber qué pasa con la segunda.

¿Cómo está?

Fue inoculado con la primera dosis, ¿de qué vacuna?

De AstraZeneca el día de mi cumpleaños,

el 12 de marzo de 2021.

¿Cuánta gente...?

(HABLAN A LA VEZ)

La ciudad de la cultura.

¿Cuánta gente en esta situación?

Las cifras no son claras, como mínimo, hablamos de 2 millones.

Fuimos inoculados con la primera dosis de AstraZeneca

llevamos dos semanas oyendo a la ministra

diciendo que no hay prisa,

que estemos tranquilo, que lo vamos a mirar,

pero cada día surge una especulación diferente.

En tu caso, si me permites, dejo tratarte de usted.

Claro.

Eres demasiado joven para tratarme de usted.

Dicho así, lo importante, en tu caso,

¿qué quieres con la segunda dosis?

¿Eres partidario de esperar, que investiguen?

Soy partidario de seguir el criterio de los científicos.

Soy partidario de hacer lo contrario

que hace la autoridad sanitaria de España,

la ministra de Sanidad

y responsables de Comunidad Autónoma.

Me fio por la Agencia Europea del Medicamento.

Ha sido clara: "Siga vacunando".

Los riesgos son infinitamente inferiores.

No ha establecido ningún tipo de precaución por franja de edad.

Quiero que se me complete la pauta.

Escucho los científicos.

Quiero mi segunda dosis de AstraZeneca.

La quiero cuando me toque.

Por el momento de mi vacunación,

me tocaría, más o menos, en junio.

Creo que aquí hay que ser muy científico.

Tienen menos información que nos dicen los riesgos

y los beneficios de la vacuna de AstraZeneca.

El riesgo de tener una trombosis con AstraZeneca

de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad

es de 0,0001 %.

¿Sabes cuál es el riesgo de coger el coronavirus en España

en este momento?

Un 2,5%, es decir,

los riesgos son infinitamente inferiores a los beneficios.

Es una vacuna probada,

se han hecho pruebas con la segunda dosis.

Es una vacuna que funciona.

Quiero que se me complete la pauta.

Prefiero irme algo conocido,

que son los estudios que se han hecho durante casi todo un año

con AstraZeneca,

que no probar experimentos, como empezar a mezclar vacunas,

cosa de la que no hay absolutamente ni un dato ni experiencia previa.

Yo es debido este tema con mucho interés.

Todavía no he encontrado un solo científico

que haya respaldado en público con su nombre, su apellido

y su autoridad científica...

Escuchen a los científicos.

Son los que saben. Ya.

Vamos a escuchar al científico que tenemos aquí.

¿Qué opina de lo que dice Antón Losada?

Exactamente lo mismo que dice Antón Losada.

No estaba preparado.

¿Por qué?

En este tema se producen hechos que son notables.

Ayer, la autoridad sanitaria de Dinamarca,

país que ha suspendido de manera definitiva

la administración de AstraZeneca, hace una declaración antológica.

Señala que está de acuerdo

con la Agencia Europea del Medicamento

y que la vacuna es eficaz y segura

y, a continuación,

dice que, por su propio criterio, decide suspenderla.

Mayor contrasentido en dos frases no puede haber.

Por este tipo de cosas, hoy por hoy,

generan preocupación en la población.

Se han puesto ejemplos magníficos,

el riesgo de parecer un trombo,

que no tiene porque ser un agente fatal,

es el de que te caiga un rayo cuando sales a la calle.

Se decide parar o no vacunar o establecer límites de edad.

Puestos a establecer algún límite de edad,

tendría un pase, vamos a llamarle así,

poner un límite de edad en las edades jóvenes,

que es cuando se producen los trombos.

Pero no tener sin vacunar a la población.

Es una población de alto riesgo de enfermar,

alto riesgo de acabar en un hospital

o de fallecer, simplemente porque estamos esperando.

Antón Losada, ¿qué crees que está ocurriendo con las vacunas?

Se habla de una guerra comercial.

Dicen que vamos a esperar,

porque hay trombos,

pero se apuesta por Pfizer.

Se paraliza Janssen...

Estamos inmersos en una tormenta perfecta.

Hay dos vectores, la geopolítica de las vacunas.

La diferencia entre comprar Pfizer y comprar AstraZeneca

es que AstraZeneca tiene un precio 3-4 inferior que Pfizer.

El beneficio es enorme.

La vacunación no termina este año.

Seguirá durante varios ejercicios.

Escoger una vacuna u otra en términos económicos

en términos de negocio no es neutral.

Es evidente que hay poderosísimos intereses muy bien organizados,

seguramente, practicando la estrategia de desinformación,

"fake news", meter miedo al competidor

e invertir muchos recursos en convencernos de que la otra,

la más barata, la del otro, es la peor.

Es innegable que está sucediendo.

El segundo, es un pánico incomprensible de los gobiernos

a asumir responsabilidades.

Podemos decir efecto gallinero.

Parece que estamos gobernados

por gente que cree que gobernar es dar ruedas de prensa

y dejarnos la responsabilidad de nosotros.

Gobernar significa asumir responsabilidades.

No aplicar un principio de precaución.

En el caso de Europa y España,

se está llevando al absurdo.

Si vemos todos los medicamentos como esto,

tendríamos las estanterías vacías.

Hablamos de un enorme negocio.

El efecto gallinero, el pánico incomprensible.

Si tan preocupados están por evitar responsabilidades,

ofrezca una solución, que ya está inventada, no invento nada.

Estoy dispuesto a firmar un consentimiento informado

y asumir yo, si no quieren ellos,

asumir el riesgo de ponerme la segunda dosis de AstraZeneca.

Antón Losada, hablabas de "fake news".

No pondrás en cuestión...

Se publica noticias de gente que ha sufrido trombos.

Parece prudente que esto se investiga.

Es lo que se investiga.

La Agencia Europea del Medicamento está investigando.

Las agencias del medicamento están investigando.

Hablamos de "fake news". No sé si lo dices por esto.

No.

A lo largo de estas semanas hemos recibido muchas noticias

en las que, al final,

se ha demostrado que no estaba muy claro si existía o no relación,

y si había una conexión entre el trombo y la vacuna.

Como bien sabes, Jesús,

un elemento fundamental de la "fake news"

para que funcione es que, al menos,

una parte de lo que cuenta es sea verdad

para que toda la mentira sea creíble.

Cuando estableces

y dices que seis casos de trombos en tal país

y se han inoculado 19 millones de vacunas.

Es un "fake news".

Es utilizar una parte de la verdad para transmitir información

que no se corresponde en absoluto con la realidad.

Seis casos, 19 millones de vacunas,

hablar de trombos masivos es, cuando menos,

si lo quieres llamar "fake news", yo llamaría exagerado.

Puede ser exagerado, mal enfocado,

incompleto, pero ha ocurrido y es verídico.

Te quiero preguntar por las patentes de las farmacéuticas.

¿Harías algo con esto?

Creo que hay que hacerlo, efectivamente.

Creo que hay que garantizar el margen de beneficio

que las empresas que han desarrollado

las vacunas tienen derecho a recibir.

Por dos razones.

Primero, porque tienen derecho.

Y no sentar un precedente que puede desincentivar

la investigación.

Puede hacer que muchas empresas no asuman los riesgos

de las inversiones que hayan que asumir ante un riesgo semejante

a este porque el precedente es que no estaba recibiendo los beneficios.

Pero esos beneficios deben ser legítimos y proporcionados.

Se pueden liberalizar las patentes,

que todos los laboratorios se pongan a producir garantizando

los derechos de propiedad

y que las empresas reciban un beneficio proporcional

y legítimo.

Pero hay que compensar la salud pública,

que es un interés general que supongo que nadie puede discutir,

y legítimo derecho a participar en un negocio,

recibir una parte proporcionada, legítima y razonable de beneficios.

Profesor Antón Losada, me va a permitir porque queremos conectar.

En las calles están ocurriendo cosas muy relevantes

en mitad de una pandemia. Una operación para un desahucio.

En el barrio de Carabanchel, en Madrid. Queremos ir allí.

Cuéntanos, Lucía Valero. Última hora.

Os vamos a enseñar lo que está ocurriendo. Estamos en Carabanchel.

En breve va a llegar una comitiva judicial, de hecho ya llegado

la Policía Municipal hasta esta zona. Se va a producir el desahucio

de Aurora. Una mujer muy joven, con tres hijos,

un bebé de ocho meses y dos y cinco años.

Todos los vecinos han bajado hasta aquí.

Aurora no puede ser desahuciada de su casa. Una vivienda que pertenece

a un fondo buitre. Piden un alquiler social.

De momento se lo han negado. Vamos a estar muy pendientes

de si llega la comitiva judicial y que ocurre con Aurora

y sus tres hijos.

Estamos muy pendientes también de la movilización de trabajadores

a los que despiden en Sevilla de Abengoa.

Laura Baqueiro. ¿Qué está pasando?

Podéis ver a todos los trabajadores de Abengoa que están

frente a la Diputación de Sevilla para pedir el mantenimiento

de sus puestos de trabajo.

Ahora están gritando "Abengoa solución".

En las pancartas leemos "respeto, dignidad y empleo para todos".

Vamos a hablar con alguno de ellos. Hola, Alejandra.

¿Cuántos años llevas trabajando aquí?

-Más de 15 años.

Al ver la posibilidad de despido de trabajadores...

¿Qué supondría para ti? -Una cosa personal muy gorda.

Pero no solo para mí, sino para todos los trabajadores

que estamos a nivel nacional e internacional.

E indirectamente a los proveedores, etcétera. Es una catástrofe.

-Muchas familias dependéis de Abengoa.

-Muchísimas. No solo los trabajadores y empleados.

Los proveedores y los que participan en todos los proyectos.

-Vamos a hablar con otro trabajador.

¿Cuántos años lleva en Abengoa? -20 años.

¿Un despido qué podría suponer para usted?

-Para mí y todos los compañeros.

El desempleo de una empresa a nivel nacional e internacional

y entre todas las partes a ver si llegamos a un acuerdo

y conseguir la viabilidad de esta empresa porque depender empresas

que trabajan con Abengoa y del mundo industrial y la construcción.

-Ya ven. Todas las personas y trabajadores que hay aquí.

Entre 500 y 1000.

Vamos a terminar mostrando esta pancarta en la que leemos

"somos Andalucía, por la viabilidad y el sustento de miles de familias".

Están frente a la Diputación.

Buscamos la última hora con Ane Ibarzabal.

Varios detenidos después de ese mitin de Vox en Vallecas.

Cinco detenidos. Cuatro miembros de los Bukaneros.

Algunos menores de edad. Una chica. Acto de Vox en Vallecas.

Y están previstas nuevas detenciones porque han analizado todas

las imágenes y conseguido identificar a los radicales

que lanzaron en ese polémico mitin de Santiago Abascal adoquines

y botellas. Estamos pendientes de que en las próximas horas

se puedan llevar a cabo nuevas detenciones que se suman

a esas cinco detenciones llevadas ya a cabo.

Entre los detenidos mayoritariamente pertenecientes,

dicen, el grupo de los Bukaneros, relacionado con el Rayo Vallecano.

Cinco detenidos. Cuatro miembros de los bucaneros.

Algunos menores de edad. Una chica.

Estamos pendientes de los arrestos que se puedan llevar a cabo

en las próximas horas por los disturbios del polémico mitin

de Santiago Abascal en Vallecas.

¿Qué ha ocurrido con el presidente de Repsol

y el expresidente de La Caixa?

El juez del caso Villarejo imputa al presidente de Repsol

y el expresidente de la Caixa por el espionaje al expresidente de Sacyr.

Considera que ambos pudieron cometer un delito de cohecho

al haber encargado y sufragado presuntamente ambas empresas

del IBEX 35 el espionaje a Del Rivero.

Muy atentos a la última hora. Una valoración sobre esto.

Los detenidos por el acto de Vox.

Está claro es que corresponden a grupúsculos antisistema,

pero que no puede ser predicable que esos jóvenes formen

parte de ninguna organización, ni Podemos ni ninguno de los partidos

a los que se pretende criminalizar por estas detenciones.

Sin tener en cuenta la provocación que supuso que Abascal

bajará directamente, rompiera el cinturón policial

y se dirigiera a los vecinos.

-Se concentraron antes de que llegara Abascal. Estaban preparados.

No es que pasaran por allí.

-Yo le pido a la policía contundencia preventiva.

Ante ese tipo de cosas que pueden ocurrir. Esos no son vecinos.

No forman parte de ninguna organización política

declarada legal en este país. Si son gente que entra en las provocaciones

lo que hay que hacer es prevención, prevención y prevención.

-Y si hay imágenes golpeando policías, que los detengan.

-Y si hay imágenes de un policía golpeando a un joven, un mayor

o a quien sea, también tendrán que proceder contra él.

-No. Está ejerciendo la violencia de Estado que le da la ley.

-¿Pero qué estás diciendo? ¿En un estado democrático?

-La Policía tiene la obligación de pelear...

-A pedradas.

Antidisturbios arrojando piedras contra los manifestantes es algo

que la ley no permite.

No pueden usar la fuerza, tienen legitimidad para usarla,

pero no pueden usarla de la forma que les dé la gana.

Debe ser contenida y proporcional.

Cuando un agente antidisturbios coge una piedra del suelo

y se la tira a una persona civil no está haciendo un uso proporcional.

-Un caso.

-Bueno, un caso, que se investigue.

Por la presión popular ya llevar identificación.

Se ha conseguido después de décadas sin que fueran identificados,

como marca la ley.

Ahora que lleva identificación ese agente se puede identificar.

Si no, entramos...

-Es necesario derogar la ley mordaza de 2015 para que lo puedas,

legalmente, grabar.

-En esas acciones no supone ningún hincapié

y hay que dirimir esas responsabilidades.

Cinco detenidos. Cuatro pertenecerían

al grupo de los Bukaneros.

Antón Losada, ¿qué opinión te merece esta noticia?

Me parece muy bien que se investigan los incidentes

y actúa el Estado de derecho, la policía de los juzgados.

Estoy esperando la explicación por parte del Ministerio del Interior,

que supongo que abrirán una investigación para explicar algunas

de las difíciles cosas de explicar que pasaron en Vallecas,

por ejemplo cómo es posible que permitan que Santiago Abascal

baje del estrado para encararse con unos manifestantes agresivos,

algo que no está recomendado, que yo sepa, ninguno de los manuales

de seguridad en estos eventos y hay que dejar trabajar a la policía

y la justicia.

Lo que no hay que hacer nunca es lo que hizo Santiago Abascal.

Un comportamiento indigno de un diputado que representa

a todas las españolas y todos los españoles en el Congreso

de los Diputados. Indigno fue bajarse de un estrado para

ir a encararse a unos ciudadanos que ejercen su derecho a criticarte

y expresar su desagrado por que estés en el mismo espacio público.

El acto era en un espacio público, no en un recinto cerrado.

Si lo haces en un espacio público los ciudadanos tienen derecho

a abuchearte, expresar su desagrado y disconformidad con tu presencia

allí o con lo que estás diciendo.

No tienes derecho a ejercer la violencia.

Si indigno fue eso más indigno fue verle subir

con una quien al Congreso de los Diputados a tratar

de explotar un poco más el incidente y conseguir publicidad

política gratuita. Es indecente que alguien que se hace llamar

a sí mismo diputado en el Congreso de los Diputados se comporte

de esta manera y utilice la tribuna del Congreso de los Diputados

de una manera tan innoble, oportunista e indecente.

Gracias por acompañarnos. Cuídese.

Si le avisan para la segunda dosis ya nos contará.

Saludos y buenos alimentos.

Serás, amigo Cintora, el primero en enterarte y no será "fake news".

Vamos a Zaragoza.

Mucha gente mayor no se está preguntando cómo sabrán

que les tienen que vacunar.

Hay farmacias en Zaragoza que ponen a disposición de la gente

que tiene dificultades donde les ayudan.

Jesús Albarracín está en una de ellas.

Iniciativa para incentivar la vacuna.

En este caso por parte de los farmacéuticos.

Serán los que asistan a la gente de avanzada edad que quiere recibir

información de la vacuna o pedir cita,

como en esta escena que vamos a ver ahora.

-Quería solicitar información sobre la vacuna, cómo y cuándo.

-A través de la farmacia te podemos citar para darte la fecha

y el día exacto para la vacuna.

Accedemos a la página web y lo podemos hacer.

-Pues manos a la obra.

-Fernando le ha pedido ayuda a Pilar, la farmacéutica

de este barrio de Zaragoza. Lo hará a través de una página web,

una aplicación en la que se podrá facilitar el dato del usuario

y, de esta forma, solicitar la cita.

-Entraremos con el número de identificación del paciente

a la página y tendrá su pestaña de cita de vacunación activa.

A través de ella elegiremos el centro de salud

y la hora que le interesa al paciente para su comodidad.

A partir de ahí nos aparecerá el programa que nos tira el día

y la hora exacta de la primera y de la segunda dosis.

Se lo daremos al paciente para que pueda ir a su casa

con el trámite hecho y resolver todas las dudas que pueda tener

en cuanto a la vacunación.

-Los farmacéuticos asistiendo.

La brecha digital ya sabéis cómo funciona.

Esta iniciativa está vigente en Aragón y ayudará a que la gente

mayor pueda recibir y solicitar la vacuna gracias a los boticarios.

Vamos a tratar el tema de los contagios y las restricciones.

Es muy curioso. En Zaragoza, en Navarra o en el País Vasco

están teniendo niveles de incidencia muy preocupantes

como el efecto frontera, que le llaman, pero también en Madrid

respecto a Segovia o Guadalajara donde se quejan algunos que están

confinando la hostelería y en Madrid no.

En Guadalajara, que está muy cerca de Madrid,

tienen nivel 3 reforzado y vuelven de nuevo las restricciones.

Toda la restauración totalmente cerrada. Terrazas e interior.

También centros comerciales, parques, teatros, cines,

vuelven las restricciones porque se ha disparado de nuevo

la incidencia acumulada a 479 casos por cada 100 000 habitantes.

Muy buenos días.

¿A los vecinos os han sorprendido esta restricciones?

-No. Era lo lógico.

-Se veía venir. No se respetan las medidas, en general.

La gente no es consciente de la situación. No se cumple.

Hay mucha gente que no lo hace.

-¿Y ahora qué?

-Pues, nada. Esperar a ver qué pasa.

Después de la Semana Santa irá en aumento.

Esperar a que la gente tenga más conocimiento y respete todo.

-Otras comunidades, como Madrid,

¿pueden ir detrás de Guadalajara con este tipo de restricciones?

-No. Es la ciudad sin ley.

Es otro mundo. No lo creo.

Allí no creo que... Vamos, no.

-No se van a tomar medidas.

-Se pueden disparar los casos pero las restricciones

no serán como en Guadalajara. Gracias, chicas.

Estas son las medidas que se han tomado hasta el 22 de abril.

Antes los datos.

Tenemos llamativo que aumenta la incidencia después del puente

y el efecto frontera de que se notan los contagios en determinadas áreas.

Primero la incidencia. Una curva muy curiosa.

Por primera vez desde el 25 de febrero superamos los 200 casos

por cada 100 000 habitantes en los últimos 14 días.

Rozamos los 201, concretamente. La incidencia está en riesgo alto.

Tras casi un mes de bajada, a partir del 23 de marzo,

la curva vuelve a subir de forma lenta pero continua.

Se notan claramente los efectos del puente de San José que es

el 19 de marzo y de la Semana Santa.

A todo esto hay que sumar que en las últimas 24 horas

han muerto 131 personas

y se han contabilizado 10 474 nuevos positivos.

Esa polémica, el llamado efecto frontera,

determinadas áreas del país donde se ve que hay territorios

donde sube la incidencia de una forma llamativa.

En riesgo extremo País Vasco, Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla.

Pero hay determinadas áreas donde es llamativo lo que ocurre.

Navarra es el territorio de la península con peor incidencia.

433 casos por cada 100 000 habitantes.

También su vecina País Vasco a la cabeza con 345 casos.

Podríamos hablar del efecto frontera porque tampoco son buenas

las cifras de Aragón.

En Zaragoza el índice ha crecido un 67 %.

Se sitúa en 252 casos por cada 100.000 habitantes.

Madrid también preocupa.

Está en riesgo extremo con 347 casos por cada 100 000 habitantes.

Y hablamos de ese efecto frontera que se extiende a Castilla y León

con Segovia con cifras muy preocupantes,

363 casos por cada 100 000 habitantes. Y en Castilla-La Mancha,

Guadalajara con 437.

Muy preocupante es la situación de las ciudades autónomas de Ceuta

y Melilla, por encima de 500 casos por cada 100 000 habitantes

en los últimos 14 días. Ambas con 522 casos.

Ahí están los datos.

Antes la ministra de Sanidad dice que Madrid tiene que tomar medidas.

La presidenta de Madrid también tiene su punto de vista.

Esta ministra pide a todas las Comunidades Autónomas

con una incidencia acumulada, en cuanto Madrid, porque Navarra

ya la está adoptando,

es que el documento de actuaciones coordinadas,

el conocido como semáforo, que se pongan en marcha las medidas

que están para que el incremento de casos no nos lleve a una cuarta ola

y que sea un incremento lento, incluso bajar cuanto antes la curva.

-Siempre tomamos medidas con 15 días de antelación, la manera de haber

acertado en todo momento de Madrid. Estamos convencidos de que en una

o dos semanas la curva, que no sube alarmantemente pero si sube,

se va a contener y empezar a bajar porque habrá pasado el efecto

del confinamiento de la Comunidad de Madrid por Semana Santa

y será entonces cuando tomemos nuevas medidas.

Enseguida pregunto al doctor si esto va a ser así.

¿Cómo lo veis?

Madrid es el 17,7 % de la población de todo el Estado español.

La incidencia de los contagiados es el 25 % de todo el Estado.

Tiene una incidencia brutal.

O se toman medidas o hay una cosa que se llama efecto frontera

y hay poblaciones en la frontera.

Madrid tiene que tomar medidas.

No puede ser la señora Ayuso que cuando se acerca

a las reuniones intersectoriales de sanidad siempre

decida que hace lo que quiere. Y luego en el Congreso dice que no.

-Lo ha llamado el efecto confinamiento a Madrid.

Le ha dado la vuelta.

Se lo tendría que hacer mirar.

Siempre está en la cabeza en el ranking de los contagios,

de la incidencia.

Es un porcentaje. Hay más gente en Madrid..., pero es un porcentaje.

Seguimos con una tendencia ascendente, ritmo pequeño,

sí, pero para arriba. Y a menos de un mes el fin del estado de alarma.

Yo veo un asunto que me afecta un poco más, el caso de Navarra.

Navarra está en cabeza.

Y el caso del País Vasco.

Han relacionado algunos el incremento de contagios

con la final del partido de Copa.

Aficionados que han celebrado antes y después del partido

en grupos masivos, sin mascarillas, cantando y todos juntos

el evento del partido de fútbol.

No se tomaron medidas. Sabiendo que había una concentración de hinchas

a la salida de los dos clubes,

la Ertzaintza les dejo manifestarse libremente.

-Por mucho que se empeñe la señora Ayuso y su consejero de Sanidad,

la movilidad y la concentración de las personas es una de las razones

fundamentales que genera una mayor incidencia del virus.

La señora Ayuso podrá decir lo que quiera,

pero mientras tenga la hostelería abierta,

el interior de la hostelería abierta,

mientras otras Comunidades Autónomas se arriesgan a tomar medidas,

como decía el profesor Losada,

se arriesgan a tomar medidas muy populares, pero están conteniendo.

En el País Valenciano, aunque la incidencia viene

porque en Semana Santa todo el mundo ha venido por allí...

-Estaba cerrado.

-Tú no coges el tren y yo sí.

El Jueves Santo del tren iba a reventar con mucha gente joven

que iba de Madrid al País Valenciano.

¿Qué está pasando en Castilla y León? Inconfundible el acueducto.

Ahora mismo Segovia tiene los peores datos de Castilla y León

con 363 de incidencia acumulada y alejados de la media

de la comunidad, de 171 personas.

También muy alejado de otras provincias como Zamora,

que tiene un 99. Consecuencia directa..., lo vamos a ver.

Restricciones en la hostelería. Solo se puede consumir en el exterior.

¿A qué podrían deberse estos altos datos de Segovia con respecto

a otras provincias? Al efecto contagio de Madrid.

Está a una hora en coche o media hora en tren.

Hay mucho trasvase de ciudadanos segovianos trabajando en Madrid

o de estudiantes madrileños que vienen a estudiar a Segovia,

como es vuestro caso. ¿Los malos tratos tienen que ver con Madrid?

-No. Tienen que ponerse más las mascarillas.

Vemos grupos grandes sin mascarillas puestas. Y son de aquí.

Es un problema de ellos como de nosotros, lo mejor, pero no...

-En Madrid no hay restricciones como aquí.

-No.

-Ahí entramos en el bar a comer

y aquí nada más que es en terrazas y cierran antes.

-Hoy podéis tomar un café fuera y en Madrid en el interior.

-Sí. Lo cierto es que los datos de Segovia son muy similares

a los que tiene la Comunidad de Madrid.

¿Qué pasará el 9 de mayo?

El gobierno quiere que le caiga el estado de alarma.

Hay un debate que se puede mostrar en este momento en el Parlamento.

Hemos ofrecido hace un año un plan B jurídico

para que los españoles pudiesen protegerse frente a la pandemia

y a usted no le ha dado la gana legislar.

Prefiere gobernar como Napoleón. En el Real Decreto.

Llevamos 12 comparecencias aguantando la chulería

de un gobierno insensible e incompetente

y hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez.

-La intención es no prorrogar el estado de alarma

y mientras impulsaban los acuerdos sociales con empresarios

y sindicatos han jaleado manifestaciones en Núñez de Balboa

junto con sus socios de la ultraderecha.

Juez Bosh, ¿cómo está usted?

Hay un agrio debate político y jurídico.

El nueve de mayo, si no está en vigor,

qué podrán hacer las comunidades, el gobierno central...

Dependerá el toque de queda,

los que podamos reunirnos en las casas y la hostelería.

La regla general es que ningún gobierno puede restringir

derechos fundamentales sin autorización judicial,

salvo excepciones muy concretas en la legislación

que regula los estados de alarma, excepción o sitio.

En esos supuestos, con todas las garantías, se acuerda control

parlamentario y recurso al Tribunal Constitucional.

Ahora, con el estado de alarma,

no podemos viajar libremente por el país ni salir por la noche

a la calle y tenemos limitada nuestra libertad de reunión.

Esto es porque hay un estado de alarma. Cuando acabe el 9 de mayo,

si no se prorroga, todas esas medidas quedarían sin vigencias.

Serían las Comunidades Autónomas las que recuperan las competencias

plenas en materia de sanidad porque en estos supuestos las ha

recentralizado el gobierno para estas medidas,

pero para ello necesitan autorización judicial.

Lo que ocurre es que nuestros tribunales, de manera mayoritaria,

han considerado que las Comunidades Autónomas no pueden limitar

de manera sensible derechos fundamentales para imponer

en el ámbito autonómico confinamientos perimetrales,

toques de queda o limitar la libertad de reunión,

con algunas excepciones,

pero mayoritariamente es lo que han dicho.

Si se mantiene esa línea judicial, que es bastante precaria

porque la legislación sanitaria es ambigua y no está pensada

para estas situaciones, va a haber dificultades

para que se puedan mantener toques de queda

o confinamientos perimetrales.

Vamos a ver lo que está en vigor y lo que podría pasar el día 10.

Sala valle lo ha preparado.

Mucha gente se pregunta y queda menos de un mes.

Como dices, el 9 de mayo,

en menos de un mes, pondremos punto y final a este segundo

estado de alarma, vigente desde el mes de octubre.

¿Qué pasará el día siguiente?

Diremos adiós a cierres perimetrales, toque de queda,

prohibición de reunirse más de seis personas en espacios públicos

y privados o la limitación de aforo en los lugares de culto.

Si la situación sanitaria lo requiere,

como nos decía el juez Bosh, las Comunidades Autónomas,

dadas sus competencias en sanidad,

podrán tomar medidas como cerrar zonas sanitarias,

barrios o ciudades, pero nunca toda una comunidad autónoma.

Tendrá que contar con el aval de los tribunales.

No podrán limitar el horario de los ciudadanos,

pero podrán restringir los horarios de los comercios.

Esto es lo que allí lo que está en la aire.

Le queremos preguntar por otro asunto.

Nos parece muy revelador lo del llamado inspector Morocho,

que investiga la corrupción, el caso Gürtel,

y dice ya dicho en sede judicial

"fui apartado. Hicieron todo lo posible para apartarme".

Ha ocurrido esto.

Manuel Morocho saca la documentación

y la prepara a conciencia. Declara durante tres horas

y detalla cada movimiento y presiones que sufrieron.

-Se buscaba generar una tensión y una presión para doblegarnos.

-Por parte del Partido Popular en la investigación de la caja B

los papeles de Bárcenas, que solo existe uno.

-La versión es única.

Los soportes en los que se materializa

la contabilidad serán diversos.

-Los estudiaron y ataron cabos.

-Un patrón de identificación. Parece una inicial pero si en otro apunte

está complementada con un apellido o un nombre nos permite atribuir

esa inicial a esa persona.

-Y también cómo el dinero opaco puede salir a la luz.

Un ingreso en efectivo en cuenta bancaria.

Y como quisieron apartarla del caso.

-Ha sufrido intentos de apartarle de la investigación.

-Se me ha planteado diferentes denuncias.

-El y varios de sus compañeros continúan formalmente investigados

en un juzgado de instrucción de Madrid por la denuncia

de uno de los protagonistas de su investigación.

Magistrado, ¿qué valor le da como juez al hecho de que alguien

a quien ponen al frente de una investigación diga "desde el poder

hicieron todo lo posible para amargarme la vida

y quitarme del medio"?

La primera reacción tiene que ser de enorme preocupación

porque, precisamente, las fuerzas de seguridad, día a día,

lo que hacen es intentar investigar delitos para las posibles condenas.

Esto yo creo que es poco discutible. Que personas que actúan

con imparcialidad, que no tienen interés en un asunto,

hagan su trabajo y esto les pueda generar problemas

debe poner encendidas todas las alarmas e intentar analizar

qué es lo que ha ocurrido para depurar las responsabilidades

que correspondan. En el ámbito judicial hay investigaciones

abiertas por hechos que pueden ser cercanos a la denuncia

de este inspector pero todavía más graves como que desde la cúpula

del Ministerio del Interior,

presuntamente, se cursarán instrucciones

y se utilizarán cantidades importantes de fondos reservados

para impedir que pruebas que podían tener en su domicilio

o en otros ámbitos el señor Bárcenas pudieran acabar influyendo

como pruebas de cargo relevantes en el proceso judicial en marcha.

Cualquier tipo de denuncia de este tipo merece la máxima atención

en una sociedad democrática porque afecta a principios muy básicos

de un estado de derecho.

¿Qué indica de nuestro sistema jurídico y político

del hecho de que un inspector diga que estaba para investigar

un caso de corrupción grave y la intentaron hacer la vida imposible

pusieron barreras para que no investigara,

el aparato parapolicial para investigar todo aquello relacionado

con el material que pudiera tener Bárcenas

sobre el PP la trama Gürtel? Que alguien diga esto, siendo inspector

policial...

Yo creo que, sobre todo,

estas cuestiones deben investigarse

y depurarse responsabilidades que existen en los datos

que da el inspector me parece que son bastante significativos

de que puede ser cierto.

No se puede descartar en absoluto.

Tiene que haber consecuencias como, si se demuestra lo que plantea,

en otros procedimientos judiciales en marcha.

No me perturba especialmente que pasen estas cosas.

Lo que caracteriza a las democracias avanzadas

es que la ley es implacable con los infractores

y esa impunidad no existe.

Esto genera precedentes y elementos disuasorio

para que se pueda repetir esta conducta.

Nuestro país la gran pregunta es si hay espacios de impunidad

para que puedan ocurrir, en los ámbitos policiales, estatales,

situaciones de este tipo y que el Estado derecho no tenga instrumentos

para depurar las responsabilidades.

Es lo que sería preocupante.

Otra pregunta por la que le quiero preguntar.

La Fiscalía del Tribunal Supremo

no se plantea citar a declarar al rey emérito

por las regularizaciones fiscales relacionadas

con dinero en el extranjero

y aportaciones por parte de amigos que, en algunos casos,

se ha publicado través de la prensa.

No se plantean citarle a declarar como investigado.

Vea esta información.

No tendrá que declarar.

En la Fiscalía del Supremo no se plantea citarle.

Cree que el testimonio del emérito no aportar información relevante

a las investigaciones de las que se encarga el Supremo

desde el año pasado.

La Fiscalía mantiene abiertas cuatro líneas de investigación

sobre la fortuna de don Juan Carlos.

Una comisión de casi 65.000.000 E por el AVE a la Meca.

El uso de tarjetas opacas.

La tercera,

sobre lo que la fiscalía llama inteligencia financiera.

El emérito sería el beneficiario.

-Un comportamiento adecuado.

-Viajes pagados a través de una fundación.

-Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada.

-Ha regularizado más de 5.000.000 E.

Esto publica "La Razón".

Le pregunto:

¿Debe haber algún cauce para que el rey emérito

preste declaración ante la justicia por los indicios

que van sabiéndose?

¿O no hay materia?

En este caso, estamos dando informaciones de prensa.

Tenemos que estar a la espera de si se confirman

en las diligencias de la Fiscalía.

Lo que realiza la Fiscalía,

lo que realiza en sus diligencias no es un procedimiento judicial.

Es una investigación preprocesal con la cual,

a partir de la aportación de posibles elementos probatorios,

decide si hay indicios de delito.

Presenta una denuncia o una querella.

La declaración del emérito no tiene una relevancia especial.

Solo pueden aportar algún elemento que ayude a tomar su decisión.

Donde sería de una relevancia indudable la declaración

como investigado de rey emérito

sería en el Tribunal Supremo porque supondría

que hay un procedimiento judicial abierto

y que hay indicios suficientes para que exista un proceso judicial.

Sobre hay materia o no,

tenemos que estar a los resultados de las diligencias

que se practiquen.

Ahí se dirá si existen suficientes indicios.

Hay una barrera notoria.

En esta investigación,

sobre todo la que afecte al posible blanqueo de capitales,

lo que sea anterior a 2014 no podría juzgarse de acuerdo

con la jurisprudencia que se ha seguido hasta ahora

por el principio de inviolabilidad.

¿Un jefe de Estado puede cometer delitos

y la inviolabilidad puede llevar a cubrirlos de alguna manera?

Ahora es así.

Es un toque importante para las actuaciones de la Fiscalía.

Lo que ha generado más evidencia o más indicios todos,

los documentos sobre delegados todos presuntos del rey emérito

o con las tarjetas black, opacas,

o el hecho de los viajes de la fundación Zagatka,

ha generado rastro documental.

Se ha anticipado la defensa del rey emérito regularizando

con 5.000.000 E los pagos a la Agencia Tributaria.

Lo más complicado es la investigación

por blanqueo de capitales.

Esto afecta que se habrían movido por distintos países del planeta,

son cantidades que tienen origen ilícito

y hablamos de investigaciones bastante complejas.

Tenemos que esperar el resultado de las diligencias de la Fiscalía.

Hablan de cuatro líneas de investigación.

Con dinero relacionado con el exterior.

La Fiscalía mantiene abiertas cuatro líneas de investigación.

Primero, las comisiones del AVE a la Meca.

65 millones que habría cobrado de Arabia Saudí.

Luego, las tarjetas opacas.

Las tarjetas black, entre 2016 y 2018,

cuando ya no era inviolable,

los casi 10.000.000 E que podría ocultar

en la isla de Jersey

y los viajes por un valor superior a 8.000.000 E

que habrían sido abonados por la fundación Zagatka.

Estamos pendientes de algo que puede saltar en las últimas horas,

decisión de Tribunal Constitucional

sobre la candidatura de Toni Cantó y Agustín Conde.

¿Qué cabe esperar?

No le pido que hagan una cábala,

sino, dentro del marco jurídico y su sapiencia, ¿qué cabe esperar?

Lo que cabe esperar es algo bastante importante,

no solo para el caso de Toni Cantó,

sino para los criterios jurídicos que se utilicen en el futuro.

Lo que diga Constitucional va a tener bastante relevancia.

Si considera que hay una violación clara de la ley electoral,

que obligaba a estar en el censo electoral

a la fecha de su cierre, el 1 de enero,

y la interpretación de la ley solo puede ser esa,

o si la ley puede ser interpretada de manera más amplia

y, ante ambigüedad legal,

justifica que en el sentido más favorable

para la participación política.

Más allá de las filias o fobias de determinados candidatos,

es importante que nos centremos en el problema jurídico.

¿Es importante facilitar que la gente se presente

a elecciones independientemente del candidato,

sin vulnerar de manera frontal...?

Tenemos vamos al Congreso.

Se acaba de aprobar la ley de infancia.

Esto está ocurriendo.

(Aplausos)

Acaba de aprobarse la ley de infancia.

Tiene carácter orgánico.

Se procede a la votación de conjunto...

Se ha aprobado la ley.

Lo ha dicho Meritxell Batet.

Aplauso de la Cámara Baja.

Ha habido un agrio debate.

Preguntaremos a Pablo Iglesias por esta ley polémica también.

Ha habido rifirrafes

y cierta tensión en el Congreso.

Nos contaba el juez lo ocurrido.

Toni Cantó ha dicho que está con Díaz Ayuso

pase lo que pase.

Pase lo que pase, has ganado.

Pase lo que pase, estarás siempre con nosotros.

Vas a ser siempre uno de los nuestros.

Toni Cantó va a seguir haciendo campaña, pase lo que pase,

decida lo que decida el Tribunal Constitucional.

No van a impedir que todos nosotros durante estos 20 días

recorramos toda la Comunidad de Madrid.

Esta esta mujer valiente llevó a cabo una gestión

mientras los dos machitos alfa...

-El Constitucional,

en el caso de que esté en discusión el derecho

a participar en las elecciones o la legislación sobre el censo,

en general, el Tribunal Constitucional tiende a ampliar

los derechos fundamentales

y la impresión ahora mismo

es que van a proteger el derecho a poder ser candidato.

-No podemos olvidar que la sala del Constitucional

es una sala conservadora.

Hay un exdiputado de PP.

No lo digo por nada.

No, por algo lo dices.

Por lo que pasa con el Consejo General del Poder Judicial,

nombramiento de jueces...

Hay cuestiones que están encima de la mesa.

Toni Cantó hace dos días era valenciano,

amante de la paella y el buñol de Fallas.

Ahora a alguno le abre el apetito.

Cuando te despistas, le gusta el chotis...

Está dispuesto a vivir de la política,

le pese a que la empresa.

Ahora que Ayuso le nombre consejero de cultura.

Ha salido en series.

Da contenido de cercanía.

Hay un elemento de polémica.

Ha pasado por UPyD, Ciudadanos...

No chotis, le tenemos bailando el perreo en la Cadena SER.

Ahí lo ven.

Tenemos a Mónica García bailando de esta manera reggaeton.

Las cosas que se ven en campaña electoral.

La política tiene estas cosas.

(RÍE)

-Pasar un buen rato no le viene mal a nadie.

Hay novedades.

Más elementos para la polémica.

Redacción de Infolibre.

¿Cómo estás?

Estabais punto de sacar una información

que había sacado y ha supuesto un movimiento importante.

¿Cómo estás?

¿Qué ha ocurrido con una empresa que vinculáis a Díaz Ayuso?

La vinculamos nosotros y la ha vinculado ella.

Se vio obligada a rectificar su declaración de bienes

después de que le preguntáramos a sus portavoces

por qué había ocultado esta empresa.

Esto había ayer en su declaración de bienes.

Esto es lo que hay hoy, pone S.L.

No sabemos por qué lo ocurrido.

No es la primera vez.

En 2019 tampoco aparecía,

pese a que la normativa madrileña dice de forma expresa y clarísima

que hay que poner el nombre de la empresa,

salvo que sea una cotizada en bolsa, que no es este caso.

Vais a publicar esa información.

Habido movimiento antes de la publicación.

No. Ha sido después.

Ellos anunciaron nos anunciaron anoche que iban a rectificar.

Por eso hemos publicado que se ve obligada a rectificar.

La información que teníamos es que se había saltado la normativa.

Era lo que vamos a publicar.

Como hace siempre Infolibre,

antes de publicar una información,

le da oportunidad a todas las partes concernidas

de ofrecer su versión.

Después de esperar,

sus portavoces no dijeron que se iba a producir una rectificación,

el término era una subsanación.

Hay preguntas que han quedado sin responder.

Por ejemplo, es una sociedad que no presenta cuentas

en el registro desde año 2014,

las últimas se corresponden con el ejercicio 2013.

No sabemos por qué no la disuelven.

Si no hace nada, si se supone que no hace nada,

¿por qué sigue viva 2021?

Es su hermano es el administrador único.

Se reparten el accionariado al 50%.

Salió la información por una sociedad

había puesto a su disposición préstamos fallidos

que nunca se devolvió.

Salió la luz.

Contado queda.

Muchas gracias por esta información. Gracias.

De nada.

Conexión con la redacción de Infolibre.

Saludamos a Pablo Iglesias,

candidato de Unidas Podemos en Madrid.

¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús.

Una valoración de urgencia.

Acaba de aprobarse la ley de infancia.

Le pido una valoración.

Ha sido hasta hace nada vicepresidente del Gobierno.

Ha sido impulsor de esa ley.

Hemos trabajado mucho este año para lograr

que haya una ley que proteja a los niños y niñas

de todas las formas de violencia.

Ione ha sido valiente diciendo algo.

Miembros de la Iglesia han cometido barbaridades

contra los niños del país.

En España hacía falta una ley que les proteja.

Muy orgulloso de haberlo sacado adelante.

Tenemos un país un poco mejor.

Tenemos a la derecha

y a sus ultras en contra.

Hemos demostrado una vez más que el bloque de los presupuestos generales

es el bloque de la mayoría.

Hablando de mayorías, las mayorías no le dan bien.

Aparecen con datos muy discretos.

¿Se espera un sopapo electoral?

Si es así, no se explica tanta agresividad.

Los números son buenos.

Acuérdate de las tertulias que decían que era imposible.

Me dijeron que era imposible que hubiera un gobierno

de coalición en España y, mucho menos, conmigo.

Van a salir encuestas de aquí al día tres que van a decir

que lo tiene hecho.

No lo crean.

Es lo que hacen cada vez que ven los números difíciles.

Si salen a votar y no dejan que ese 30% se imponga la mayoría,

habrá gobierno de cambio Madrid.

Los números son buenos en Madrid.

Noticia de esta misma mañana Madrid.

Detenciones tras los actos de Vallecas en el acto de Vox.

Vimos violencia y actos lamentables.

"ABC" dice que hay mayoría que pertenece a Bucaneros,

relacionado con el Rayo Vallecano.

¿Qué le parece esta información?

Te confieso que hay una cosa que me sorprende mucho.

Quien provocó la carga policial fue Santiago Abascal.

Se lo dijo la policía a un diario tan poco sospechoso de izquierdista

como "ABC".

Cuando preguntamos quiénes son los responsables

de que a la ultraderecha le vaya también,

algunos deberían reflexionar que un partido

que hace apología del terrorismo, de la violencia callejera,

que se hacen fotos frent e a la estatua vandalizada

de Largo Caballero, vayan a Vallecas a provocar la violencia.

Abascal dijo: "Vamos a por ellos".

Una semana después,

siguen consiguiendo el objetivo de que se hable de ellos.

Hay una cosa que me sorprende muchísimo.

La gente Vallecas demostró que no acepta el fascismo.

Hay gente violenta, que se ha visto en las imágenes,

se vieron cargas y actuaciones policiales,

que ahí están, son lamentables, pero se ve gente lanzando piedras.

Sí, sí. Que sí, Jesús.

¿Condena el hecho de que haya gente violenta?

Sí, pero sabes, igual que yo,

llevas mucho tiempo trabajando la televisión,

que cualquier persona de izquierdas

que haga algo ilegal,

va a caer sobre él todo el peso de la ley.

El antidisturbios que arroja una piedra...

Esas detenciones no fallan nunca.

Al revés, no ocurre.

Si vemos actuaciones irregulares,

que no se ajustan al reglamento,

no se habla en los medios de publicación.

Cuando son los nazis los que agreden,

cuando son los fascistas los que agreden,

¿dónde están las detenciones?

¿Cómo hay un vídeo de un tipo que lanza un cóctel molotov

sobre nuestra sede y no se produce ninguna detención?

¿Hay más medios para investigar cuando son de izquierdas?

Todos estamos en contra de la violencia, pero de todos.

Estoy en contra de esto,

igual que en contra de cualquier tipo de violencia.

Si eres el rey de España,

parece que puedes tener derecho a hacer las tropelías

que te dé la gana,

que buena parte de los medios de publicación en España

te van a proteger.

Yo pretendía sostener,

igual que cualquier persona con dos de los de frente,

que la violencia no tiene un pase.

Molesta a los que son pacíficos,

que son de izquierdas o de lo que quieran ser.

Completamente de acuerdo contigo.

Estarás de acuerdo conmigo en que que un antidisturbios

coja una piedra y la arroje.

Es una actuación indebida.

Y violenta.

¿O no es violenta?

Es evidente.

Habla de los procedimientos,

los plazos y los tiempos.

Es condenable en todos los casos.

Cuando aparece un exlegionario disparando

contra fotos del miembros del gobierno, se archiva.

Ese se va de rositas. Hay que decirlo.

Hay gente que tiene la sensación de que algunos tienen impunidad

para todo.

Materia de vivienda.

Si me permite.

Se habla de subir el IBI a viviendas vacías.

¿Qué va a ocurrir ahí?

¿Hasta qué punto subirá?

¿Hasta qué punto poner límite al alquiler?

Es de cajón lo de subir el IBI.

Si tenemos viviendas vacías

o gente que no puede asumir el alquiler,

se aumenta la oferta de vivienda, bajará el alquiler.

Sobre todo, cuando están en manos

de grandes propietarios

o fondos buitres.

Los jóvenes no se pueden independizar

porque la alquiler supone el 80% de su suelo.

Cada euro que no gastas en alquiler, lo gastas en el comercio de barrio,

en el bar, consumo y economía de mercado.

Es fomentar el consumo. Es evidente lo que que hacer.

Los intereses de las grandes patronales inmobiliarias

y de los fondos buitres son muy poderosos.

Tienen comprados medios de comunicación

para contarles que regular el precio del alquiler está mal.

Toda la experiencia europea nos dice lo contrario.

Cualquier estado regula el alquiler.

Por eso es importante que haya cambio de gobierno en Madrid,

para que podamos bajar el precio

de los alquileres a la gente.

Por eso nos dan, perdona lo rudo de la expresión,

las hostias que nos dan.

Gracias por acompañarnos.

Gracias por acompañarnos.

Cuídense usted también.

Cuídense usted también.

Se quedan con la información más cercana.

La fuerza de la naturaleza.

El tsunami pone en peligro

a estos pescadores.

pintar "libertad" en la tumba de Franco.

Hablamos con él.

-No es una tumba cualquiera.

Es la tumba de un dictador.

2:00 de la tarde, hora menos en Canarias.

Aquí seguimos.

Panorama electoral de nuevo.

Nueva etapa de lo que llaman precampaña,

pero la campaña a la vuelta

de la esquina.

¿Qué va a pasar en las elecciones? Los juristas...

Va a depender mucho de la participación.

Las encuestas dicen que si vota el 75 % saca mayoría absoluta

Díaz Ayuso.

El tema sucede con la representación que pudiera sacar VOX.

-Quedan semanas.

Hay que tener el escenario abierto.

Los votantes están acostumbrados a que en la última semana se decide

lo que pasa en las elecciones y todavía se puede desgastar

un poco el frente de derecha. En algunas encuestas,

VOX o no llega al porcentaje

necesario para entrar en la asamblea de Madrid, pero el revulsivo

de Iglesias de pasarse a la arena regional, pues no le está dando

es impulso a la izquierda.

Vamos a ver lo que pasaba entre Pablo Casado y Pedro Sánchez

sobre las relaciones en Madrid.

Como siga apareciendo

en mítines en Madrid,

la mayoría absoluta

está garantizada.

-Veo que usted está impaciente de entrar en la campaña de Madrid.

¿No será que no le dejan?

-Señor Sánchez,

¿cómo tiene la arrogancia de contestar así?

Estamos aguantando la arrogancia de este gobierno.

-Mientras nosotros impulsamos

acuerdos sociales con empresarios y sindicatos, ustedes alegaban

en Núñez de Balboa con sus gemelos de la ultraderecha.

Considera que Unidas Podemos

es culpable e incita a la violencia.

Ninguneo al jefe del Estado,

que ha querido amenazar desde la tribuna y nombrando

a ese régimen que llevó a España a la guerra civil.

Se celebraban 90 años de la proclamación de la República

y hablaba de un régimen radical.

¿Cómo lo ves?

Desde 2014-2015,

el sistema político que salió de la Transición estalló

y entro el multipartidismo a nivel estatal,

aunque ya existía a nivel autonómico, pues nos hemos

acostumbrado a que las encuestas raramente predicen

el resultado final,

pero hay disparidad absoluta

de las encuestas.

No había incitado al voto.

Había encuestas quedaban 15 diputados a Podemos

y otras dan 7. Hay disparidad en las encuestas muy grande.

Estamos acostumbrados a que el votante cada vez elija

más tarde la papeleta, incluso el día de las elecciones.

Por eso vemos a Pablo Casado

y a Pedro Sánchez entrando absolutamente en la campaña

y, por eso, vemos que los partidos intentan agitar mucho cada uno

a su propio electorado.

Abascal, ayer en el Congreso,

haciendo esa incitación

y haciendo esa defensa y apología del golpe de estado

del 36, que en ningún

demócrata tendría que tolerar.

Pablo Iglesias, alabando a los vecinos de Vallecas,

que tradicionalmente vota a la izquierda.

Pablo Casado dice que Pedro Sánchez va a dar la mayoría absoluta.

Cada uno va alentando a los suyos para conseguir movilizar.

-Son referentes para todas las elecciones desde que se rompió

ese bipartidismo y se abrió todo

a los demás partidos

y el juego está menos claro,

pues los líderes nacionales se han implicado más.

En el caso de Pablo Casado,

al revés, eran sus líderes

territoriales quiera los que no querían porque restaba

su presencia. Por ejemplo,

lo hemos visto en Galicia con Alberto Núñez Feijoó...

-En Galicia, se presentaba la las elecciones,

pero no el PP el espectáculo que dan en el Congreso

de los Diputados, en lugar de, en fin, en lugar del debate,

la cortesía parlamentaria,

donde se tiene que hacer

un debate de ideas,

pues estamos acabando...

Hace poco lo decía Ismael Sanz, historiador valenciano.

Decía que se estaba destruyendo el lenguaje, destruyendo la razón

y fragilizando la democracia igual que en el 31.

-Me parece muy exagerado.

-No hablo que los contextos sean idénticos.

Se está utilizando en el ámbito

parlamentario la destrucción del lenguaje y la razón

y eso debilita la democracia.

Es una frase del señor Sanz

muy acertada. De verdad,

lo que distancia a la gente es que empiezan por un debate

parlamentario y acaban por...

"Es usted un chulo".

-No es de ahora.

Llevamos años haciendo lo mismo.

-Ahora, en plena pandemia,

con 140.000 millones que vienen de Europa para ver dónde los metes,

si fuera la oposición,

le diría la letra pequeña,

las grandes empresas,

como Abengoa,

¿qué pasa cuando enteremos este dinero en las grandes empresas

y después despidan a los trabajadores?

-El dinero de Europa no ha llegado.

Y el presidente del gobierno nos está vendiendo

lo que va a hacer.

Bruselas pide a Sánchez que le explique la reforma fiscal,

de pensiones y laboral que va a hacer.

Si no, no hay dinero.

Estamos vendiendo que vamos a recibir 140.000 millones

y no es verdad. Veremos si lo recibimos.

Si la derecha se empeña en decir que no va a venir el dinero

y, luego, pues viene...

Claro que va a venir.

El gobierno, aunque se las tenga que tragar con aspirinas así de grandes,

va a proponer las suficientes medidas...

(HABLAN A LA VEZ)

El problema es cuando venga, dónde irá.

¿En la modernización del tejido industrial por bajo?

-He puesto el caso de Abengoa.

Ahora hay 10.000 personas a punto de quedarse en la calle.

El Congreso dio al presidente mano libre para que hiciera

lo que le diera la gana. Con la excepción de VOX.

-Si leemos el decreto,

hay un punto donde tiene que dar cuentas al Congreso

y ante la UE y hablar de los planes que lo recibirán.

-Estamos hablando de Madrid...

Había una escalada de la política hacia lo nacional y nos hemos ido

a los fondos europeos.

En Madrid nadie está haciendo

propuestas concretas.

Otra cosa es que se estén solapando.

Ángel Gabilondo presentaba hoy su programa electoral.

Se está haciendo. El problema es que queda totalmente solapado.

El 4 de mayo votamos cosas que nos interesan mucho a todos.

Votamos en la educación pública

para los próximos dos años

porque es una elección para los próximos dos años.

También sobre cómo serán los centros de salud.

En pleno proceso de vacunación, están cerrados en muchos sitios

y no se pueden utilizar para vacunar,

la gente tiene que hacer 80 km para ir al Zendal

o a otro hospital a vacunarse.

-Y de impuestos.

-Absolutamente de impuestos.

Entonces, de eso que

se va a votar el 4 de mayo,

el 4 de mayo no votamos

los fondos europeos.

Se votarán en otro momento.

El 4 de mayo votaremos

sanidad, educación, dependencia...

-Madrid sufre que, al estar tan cerca de la política nacional,

pues los líderes nacionales confunden lo que pasa en España

con lo que sucede en Madrid. Reclamamos más esto losque somos o

de fuera.

No es lo mismo lo que pasa en la capital que en otros puntos.

Se están haciendo propuestas que se pierden porque

no se pone el foco en este asunto.

Lo que pasa en Madrid va a marcar mucho para la política nacional

porque los líderes nacionales

se implican a fondo.

El resultado que tenga Díaz Ayuso marcará el futuro de Casado

de alguna manera.

Igual que si la izquierda

gobierna en Madrid, el gobierno de coalición podrá tener

un niño hace un lado u otro.

Teodoro García Egea,

secretario general del Partido Popular,

pregunta a Yolanda Díaz en el Congreso.

Uno de cada cuatro españoles que quiere trabajar no puede,

le deseo que los comunistas

como usted tengan un resultado electoral tan bueno para España

como el que tuvieron en Galicia.

-El principal problema

de nuestro país desde hace cuatro décadas es el desempleo.

Creo que su pregunta demuestra

que le interesa bastante poco el problema de centenares de miles

de compatriotas que lo pasan

mal hoy.

Bueno, ya lo ven.

Gloria, Pepe...

Es un error absoluto de los números y utilizar comunista

como un insulto o calificación,

pues me parece...

Olvidar que era el 90 aniversario

de la República, que el comunismo en el Estado español fue democráticoy

luchó contra la dictadura,

el franquismo y por las libertades

democráticas, claro, el señor García Egea, que es un "viejoven",

pues está haciendo comportamientos alejados si quería preguntar

por las soluciones del problema

del paro. Intentó criminalizar

a una ministra que lo está haciendo muy bien y, además,

ahora es vicepresidenta tercera

del gobierno.

-Un comunismo que, como recordarán,

asumió la bandera de España

y defendió la unidad de España, la Constitución y la monarquía.

Me parece que algunas de esas ideas no las mantiene, por ejemplo,

la unidad de España.

-Fue un comunismo general desde el principio.

-Recuerda que parte...

No rompieron estableciendo una constitución que establecía

el mecanismo de las autonomías.

El Partido Comunista de España siempre tuvo una ideología

federalista,

eran los comunistas catalanes.

-Pero no independentista.

-Para nada. No te equivoques.

-El comunismo de Carrillo no es el de hoy en día.

-Ni 1978 es 2021. Han pasado un montón de cosas.

La parte social de la Constitución,

CCOO, de Marcelino Camacho,

o el Partido Comunista,

de Santiago Carrillo, que vendieron a sus bases que se aceptaba

la monarquía y también l a bandera roja y gualda,

que era la bandera

de la dictadura durante 40 años,

pues aceptó eso a cambio

de que la Constitución recogiera unos derechos sociales

que hoy están vacíos de contenido.

Por ejemplo, el derecho

a la vivienda.

En cualquier caso,

si Teodoro García Egea y el Partido Popular pretende

confrontar con Yolanda Díaz

utilizando estas calificaciones

de comunista como un insulto

a una persona que no esconde

su militancia en el Partido Comunista desde hace muchos años

y pretende moralizar como hacía con Pablo Iglesias

hasta hace 20 días,

pues se ha equivocado de persona. Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias.

-Absolutamente.

-No es que presuma de no serlo.

Asume la diferencia que hay.

Pablo Iglesias es un político de una manera y Yolanda Díaz

tiene unas formas diferentes,

en el fondo,

a lo mejor es igual de dura.

-Se dio cuenta Yolanda Díaz,

que con ella no va un elemento

de polarización con un comunista malvado.

-Es lo principal que se vio ayer.

El relevo que se han dado Pablo Iglesias y Yolanda Díaz

no se traduce en un mimetismo.

Las formas eran distintas

en la vicepresidenta.

También en el fondo.

Se habló de temas. Con Pablo Iglesias,

con Pablo Iglesias, nunca confrontarban de temas,

se descalificaba mutuamente.

Entraron en el debate

de la cuestión.

La vicepresidenta tiene un Ministerio con unas competencias.

-Antes teníamos un vicepresidente

-Pero las transferencias estaban hechas.

-Por ejemplo, el desembolso de 200 millones para la dependencia,

a través de la vicepresidencia de Pablo Iglesias.

Tampoco le preguntaban.

Aparte de tener competencias,

la materia es tan importante y tan relevante en este momento

que, cada vez que le pregunten...

Lo hemos visto en el Senado.

Semana tras semana,

había sesión de control.

Hemos visto a los senadores

del Partido Popular atacando y Yolanda Díaz defendía

muy bien su plaza porque se lo sabe.

-Están muy marcadas

por la vicepresidenta

primera del gobierno,

que esa en la que manda en economía.

Tenemos que irnos.

Una imagen como esta.

Protestas en Sevilla.

Los agricultores.

Pone en peligro a estos pescadores.

en la tumba de Franco.

Hablamos con él y les mostramos imágenes inéditas. A continuación,

de salud pública

que ha tenido acceso

la Cadena SER. Las autoridades van a prohibir fumar

en las terrazas aunque

haya distancia. Diego Arce, Ministerio, cuéntenos, última hora.

El Ministerio de Sanidad

va a proponer a las CC. AA. la prohibición de fumar en terrazas

de bares y restaurantes aunque se cumpla con la distancia

de seguridad, propuesta que se haría esta tarde

en la comisión de salud pública,

que tiene precedentes. Se tomó una

medida parecida en agosto.

En ese momento, había diferencias.

Si se respetaba la distancia

de seguridad, se podía.

Ahora no se podría fumar

en las terrazas de bares y restaurantes.

Baleares, Canarias, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Aragón

ya lo han puesto en marcha.

Se basa en evidencias científicas que aseguran que fumar

es una acción de alto riesgo de contagio de COVID-19.

Por los aerosoles. Es lo que sabemos ahora mismo. Prohibir fumar

en las terrazas aunque haya distancia de seguridad.

Le preguntamos al doctor Infante.

Parece muy bien.

El hábito de fumar, ya se sabe, sea en ambientes cerrados

o abiertos, como terrazas,

pues es pernicioso no solo

para quien lo realiza,

sino para quienes están en el entorno.

El humo del tabaco, inspirado de manera pasiva

es un agente dañino muy importante.

Además, en situaciones de pandemia es evidente

que fumar obliga a exhalar el humo.

En primer lugar, aumenta la producción de aerosoles

y en términos generales,

los disemina más.

La distancia estaba pensada en circunstancias de exhalación

normal, no de humo. Vamos a la calle. María Álvarez.

Ya se comenta esta medida, Jesús.

Estamos con María.

Ella es fumadora.

Fumas en las terrazas a día de hoy.

-Respetando la medida de seguridad.

-Te voy a presentar a Carlos Alberto,

que es no fumador y es tolerante con los que fuman en las terrazas.

-Prefiero que no fumen cerca de mí.

Echarnos el humo, que soy alérgico,

también echan los aerosoles.

-En eso se basa la decisión del Ministerio de Sanidad.

-Te parecería bien

que se levanten para sumar.

-También para su propia salud, pero es personal de cada uno.

Acojo esa medida de buen gusto. Es un acierto.

-María, ¿te parece bien?

-Si dicen que hay que levantarse, pues nos levantamos,

pero si estamos separados,

pues no hay ningún problema mientras nos respetemos.

-Gracias, María.

Vamos a ver si se adopta la decisión. En la calle,

división de opiniones, Jesús.

Propuesta para prohibir fumar

en las terrazas aunque haya distancia de seguridad.

Se va llevar al comité de salud pública.

Clara Jiménez, otra advertencia,

Clara Jiménez. Se publican muchas cosas sobre la pandemia.

Ojo a las mascarillas de grafeno.

¿Qué ocurre?

Son mascarillas FFP2 que contendrían grafeno

y que tienen origen en Canadá,

que las distribuye una compañía canadiense. País Vasco y Castilla

y León, que habían distribuido estas son mascarillas entre trabajadores

públicos, pues ha decidido retirarlas por una alerta

del instituto nacional de gestión

sanitaria que le ha hecho a los gobiernos regionales

después de que el gobierno de Canadá haya puesto una alerta para ver si

las mascarillas son perjudiciales para la salud. A día de hoy,

no existen evidencias,

pero se hace una revisión

tanto en Canadá como en España por parte de la Agencia

del Medicamento y, por ello, Euskadi y Castilla y León han decidido parar

su distribución en los organismos públicos donde habían empezado

a distribuirlas.

¿Cómo sabemos si están hechas con grafeno?

Viene en el etiquetado, efectivamente,

que contienen grafeno.

Bueno, siempre se lo podemos preguntar a la farmacia.

Por cierto, Jesús,

existen otros lugares de España donde también se ha distribuido

este tipo de mascarillas entre trabajadores de organismos

públicos, lo dice el sindicato

CSIF. Una es Andalucía. Están estudiando para ver

lo que hacen con ellas.

La Agencia Española del Medicamento tendrá que pronunciarse

si hay que retirar las de circulación o son seguras.

Ojo a las mascarillas de grafeno. Hay comunidades

que las retiran.

Sanidad confirma que se va a proponer prohibir fumar

en las terrazas aunque haya distancia de seguridad.

Es una propuesta que confirman desde el Ministerio.

Se va a trasladar esta tarde a las CC. AA. en la comisión

de salud pública. Es una propuesta.

Se prohibiría fumar en las terrazas de bares y restaurantes aunque

se cumpla con la distancia de seguridad. En agosto ya se tomó

esta medida, pero si se respetaba la distancia, se podía fumar.

Son noticias que tienes que tienen que tener en cuenta

y están relacionadas con los hábitos. Desahucio en Carabanchel.

Volvemos con Lucía Valero.

Adelante, Lucía.

Jesús,

esta es la imagen a esta hora.

Cantan que han parado el desahucio.

Finalmente,

han parado el desahucio por hoy.

Sin embargo, usted se ha desahuciada con tres hijos.

-Coliseo no me he querido coger ningún dato para

hacer un alquiler.

Es lo que necesito. Tengo tres niños menores.

-Aurora, me decía que ha pasado una noche terrible.

Que había recogido todas sus cosas y estaba en la calle

con sus 3 hijos.

-Sentados en el sillón esperando que llegara el día y recoger

todas tus cosas para que, luego, no sabes lo que te va a pasar.

-Usted decía que necesitaba un alquiler social,

un alquiler que pueda pagar

y para vivir con mis hijos pequeños.

-Que me quieran coger los papeles para un alquiler social.

-Muchas gracias, Aurora.

Es la situación.

De momento, ha quedado paralizado, pero en pleno o de estado de alarma,

siguen llegando las órdenes de alzamiento.

Es lo que ocurre en Madrid.

Sevilla, Andalucía.

Protesta de los agricultores

con tractores por la plaza de España y la Giralda.

Laura, cuéntanos, ¿qué pasa en Sevilla?

Los agricultores salen a las calles con sus tractores.

Aquí, en Sevilla,

en la plaza de España de Sevilla, con todos estos tractores

que están viendo. Aquí, por la defensa del futuro del campo.

Muestran su rechazo ante una convergencia brusca

de la PAC. Hablamos con Juan.

Es agricultor.

¿Cuántos trabajadores dependen de usted?

-10 trabajadores, en la temporada,

puntas de trabajadores de 50-100.

Durante el año,

pagó 400.000 E de salario.

-Usted nos hablaba de esta reducción, posiblemente

de las ayudas de la PAC,

si hay una reforma, ¿cómo le afectaría?

-No podría seguir para adelante

y tendría que mandar al paro todo lo que tengo. Es el país de mandarte

al paro. Son expertos nuestros políticos.

-Bueno, Juan, muchas gracias. Hablamos con otro agricultor.

-Nosotros estamos en el sector de aceituna de mesa.

Es un sector manual.

Tenemos en peligro muchos

puestos de trabajo.

Una media de 10 ha,

en recolección, puede tener 25-30 personas.

-Si se reducen las ayudas...

-Tendríamos que pasar a otro tipo de cultivo más rentable

y eliminar mano de obra.

-Lo están escuchando.

Puede haber 400 agricultores

en plaza de España.

Podrían llegar a perder hasta el 50% de las ayudas PAC.

Es lo que ocurre con las movilizaciones. Diego Arce,

volvemos al misterio.

Nos contabas de la propuesta

para prohibir fumar en terrazas, pero también estamos pendientes

de las vacunas. Tenemos la apuesta por Pfizer y, al mismo tiempo,

está paralizada con Janssen. Veremos lo que ocurre

con AstraZeneca, que llega con retraso.

En estos momentos, España

y la UE lo fían todo a Pfizer.

Han comprado 50 millones para este primer trimestre.

La vacuna de Janssen sigue paralizada.

140.000 dosis estaban en el almacén.

La ministra de Sanidad dice que está preparada para ponerla.

Nos decía la ministra de Sanidad que están preparados para ponerla.

Con AstraZeneca sigue habiendo retrasos.

Por ejemplo, esta semana han llegado la mitad de las dosis necesarias.

Estamos pendientes de qué pasa con aquellas personas menores de 60 años

que recibieron la primera dosis por ser personal esencial

y ahora no saben si se la van a poner. Carolina Darias dice que en

los próximos días habrá una respuesta.

Sigue la vacunación masiva.

Vemos vacunaciones en coches, parroquias, cuarteles...

En un coche, en una parroquia o incluso en un parque de bomberos.

El emplazamiento es lo de menos, lo importante...

-Lo más importante es vacunarnos.

-Para alcanzar el objetivo de vacunar el 70% en verano...

-Los 15 minutos que tienes que esperar.

Si va bien, te pues marchar.

-200 personas que pasan cada día por el Museo del Fuego Zaragoza.

-Necesitamos más horas de vacunación.

-La parroquia se les quedó pequeña.

-Agradecemos a la iglesia la ayuda que nos han prestado.

Es un espacio amplio.

-En Madrid han sorprendido las colas de gente

llegando al Wanda Metropolitano.

El Wizink Center, que antes veíamos así...

(Música)

(Música)

Del mismo modo que podrían hacerlo otros enclaves,

como la Sagrada Familia, de Barcelona.

También hay que ponerse creativos.

Ofrecen pizzas gratis como incentivo

a quien se lo está pensando.

Para quienes no tengan hambre, también hay cervezas.

Usted suele acertar lo que va a ocurrir.

Estamos en riesgo alto.

Hemos superado los 200 de incidencia.

No ocurría desde febrero.

¿Van a seguir aumentando los contagios?

Desgraciadamente, lo más probable es que los próximos días,

quizá lo largo de la semana que viene,

los contagios siguen aumentando.

Hay que suponer que también aumentará la vacunación.

Vamos a entrar en una fase final del mes de abril, en que, posiblemente,

empezará a predominar la vacuna sobre los contagios.

Las buenas noticias empezarán a llegar, si no hay tropiezos,

finales de abril y primeros de mayo de manera neta y sostenida.

¿Se está notando el puente de San José y Semama Santa?

Sin duda.

Estamos viendo eso,

el incremento de casos que era esperable

porque las medidas que se adoptaron, pese a todo, eran medidas,

vamos a decirlo, relativamente laxos.

Poca acción, salvo alguna excepción,

como la Comunidad Valenciana,

para el interior de las comunidades para restringir

de manera efectiva los contagios.

Es la factura que estamos pagando ahora.

La gente sigue vacunándose.

Miguel Ángel Revilla estaba en cuarentena.

Le han hecho un test para ver si daba positivo o no.

A ver lo que ha ocurrido.

Ha mandado un vídeo.

Miguel Ángel Revilla, después de vacunarse, confinado.

Aquí sigo, confinado en Astillero.

Hay alguna novedad.

Como sabéis, el viernes pasado,

tres miembros del consejo de gobierno

acudimos a una reunión de sindicatos

en una empresa de Cantabria.

Sale una persona positiva.

Rápidamente, los que estuvimos en esa reunión

en un local cerrado, hemos sido confinados.

Se nos hizo una PCR, concretamente, hace dos días.

La buena noticia para mí es que ha salido negativa,

lo mismo que para mi compañero,

pero el vicepresidente del gobierno, que estaba en esa reunión,

sí que ha dado positivo.

Tenemos que repetir la prueba el domingo.

Si el domingo también es aprobada negativa,

el martes estaríamos ya liberados de esta pesadilla.

La vacuna me ha sentado muy bien.

No tengo ningún síntoma,

ni dolor de brazo ni ningún tipo de sintomatología

de esa que puede originar y ha originado algunos.

La vacuna es la solución.

Espero pasar la prueba del domingo. Soy optimista.

Creo que si he aguantado un año entero rodando por Cantabria

y no lo he cogido,

espero que el domingo quede liberado y, con la vacuna,

pueda ser una de las personas que pueda andar tranquilamente

por la calle y espero que de pronto todos los españoles,

por lo cual es preciso que cuanto antes tengamos a nuestra disposición

la vacuna y nos la pongamos.

¿Cómo lo veis?

Tenemos el debate,

endurecer la medidas,

prohibir fumar en las terrazas,

tenemos polémica con las marcas.

Me parece que es necesario endurecer las medidas.

Los políticos tienen que hacer caso a los científicos

y no flexibilizar por posibles impactos electorales.

Tienen que hacer caso especialmente

a lo que dice la Agencia Europea del Medicamento

y vacunar, vacunar, vacunar.

Mientras tanto, restringir al máximo.

-Que el tabaco es un riesgo para la salud, viene de muy atrás.

Era una evidencia que fumar facilita que el virus se transmita.

Me parece estupendo que se prohíba.

Prohibir no me gusta mucho.

-Es un problema de salud pública.

-Estoy a favor de que haya cortes, que haya restricciones.

-Es un problema de salud pública.

Significaba que los derechos de la mayoría tienen que primar

ante los de un señor o señora que fumar.

--que quiera fumar

Os quiero preguntar.

A un señor que pintó sobre la tumba de Franco

le piden dos años de cárcel.

Detenidos cinco radicales,

cuatro de ellos podrían ser bucaneros,

acusados todos de agredir a policía nacional y dirigentes de Vox.

En estos disturbios tras el mitin que la formación verde

dio la semana pasada en el barrio de Vallecas.

Varias personas lanzaron botellas y adoquines.

Varios grupos pretendían reventar el acto.

La policía nacional analizado minuciosamente miles de imágenes

hasta identificar a muchos de los allí presentes.

10 personas ya han sido arrestadas

y está previsto que en los próximos días se produzcan más detenciones.

Esto es lo que está ocurriendo.

Aitor, ¿cómo lo ves?

Si la policía identifica a quienes hacen actos violentos

y vandálicos, los tiene que detener, tiene que investigar,

ponerlos ante un juez para que cumpla la justicia.

Me gustaría que identificaran a que reventaron el cordón policial

desde dentro, que fue el inicio, que tan está grabado,

y hay fotos, primerísimos planos de quienes rompieron el cordón

y salieron del cordón y se fueron...

¿Quiénes?

Los que motivaron la primera carga.

Eran los acompañantes de Santiago Abascal, la guardia pretoriana,

los antiguos escuadristas,

que en los años 80 llevaban, algunos de los años 70,

algunos personajes de los que no nos queremos acordar.

-Hablando de estos incidentes,

siento que no esté presente Pablo Iglesias.

Ha dicho ultraderechistas detenidos.

En Madrid, en Valencia...

Hay detenciones de ultraderechistas.

-De todas maneras,

la contundencia no es la misma con respecto a la falta...

Creo que Pablo Iglesias lo ha dicho muy bien.

¿Dónde está la persona que lanzó el cóctel molotov en Cartagena?

Eso no se persigue con la misma saña que se persigue,

perdona, y está bien que se persiga todo.

He hablado de contundencia preventiva.

No es hacer contundencia punitiva.

-Había bastante lecheras.

-Si uno de ellos coge un adoquín y se lo tira a los manifestantes,

eso prevenir, no previene.

Más de dos años de prisión

pide para una de las acusaciones para un hombre

que pintó en la lápida de Franco "libertad" con una paloma.

Se enfrenta un juicio

y le piden más de dos años de cárcel.

Estas imágenes grabadas desde este ángulo nunca antes

se habían emitido en televisión.

Es Enrique,

la persona que pintó de rojo la tumba del caudillo

en el Valle de los Caídos en octubre 2018.

Hoy conocemos la fecha en la que será juzgado y hablamos con él.

-Pide para mí dos años de cárcel,

porque sabe que pidiendo dos años, si logran eso,

aunque no tenga antecedentes penales, voy a la cárcel.

Se han inventado el delito contra la libertad de conciencia.

¿Que pinté?

Bien, pero no es una tumba cualquiera.

Es la tumba de un dictador, con D.

Está en un mausoleo como si fuera un faraón egipcio,

pagado por todos.

Mi temor es que no me diera tiempo a hacer nada.

Yo quería intentar hacer una acción.

Me agarró un guardia de seguridad, casi me caigo.

Grité mi mensaje, que era por la libertad.

No tengo tuve que decir que no tenía nada contra Franco

porque me había asesorado un poquito.

Me dijeron que si no decía esa frase,

el delito de odio no me lo quitaba nadie.

Sabía que de ahí me iba, como mínimo, un calabozo.

Me piden que para la limpieza de la lápida,

pero, bueno, quiero verla.

Si es un bien de Patrimonio Nacional,

no puede estar escondido.

Ha habido 70 personas,

acólitos al dictador,

que han pedido que devolvieran los 10 E de entrada al valle.

He tenido que pagar 600 E.

Tengo hermanos que casi no me hablan.

La gente sigue teniendo miedo.

Parece que las cosas las han hecho de cierta manera para enfilarme.

Es la situación.

Una acusación pide dos años de cárcel.

¿Qué se pide a los que rompieron

y destruyeron el otro día la efigie,

la estatua de Largo Caballero?

¿Los que han picado los versos de Miguel Hernández?

-Si cometes un delito...

Que los jueces lo decidan.

-Lo mismo que un graffitero. Pido lo mismo que a un graffitero.

Claro, pillas a un graffitero haciendo un mural "libertad",

lo mismo que eso.

Eso no se repetiría.

Franco no está en el Valle de los Caídos.

-Pero tiene una versión ideológica, por lo que piden.

El peso de la ley...

-Enaltecimiento del terrorismo,

perdón, del franquismo, no está recogido como tal.

Estamos pendientes del juicio a Igor el Ruso.

Han declarado que después de esto se fue compró cervezas

y se fue al campo.

Frente al asesino,

la viuda relata las horas posteriores.

-Me llama por teléfono.

Habían entrado a robar esa mañana donde trabajaba José Luis.

Me explica que han entrado, que está en la ventana rota.

Llevaba varios días con robos en la zona.

-Indica la falta de seguridad que se vivía en la comarca.

-La comarca entera estaba asustada.

Sabía que era muy peligroso.

Había habido disparos con arma corta.

No se había restaurado la seguridad.

No había ningún dispositivo especial.

Y decía a José Luis:

"Que tiene un arma, no es lo mismo".

-Le pidieron que tuviera cuidado.

Iba acompañado de la guardia civil.

-Ya está.

Nos quedamos tranquilos,

porque iba con la Guardia Civil.

-Pero no volvieron a verlo.

-No me lo puedo creer.

Voy del cuartel a centro de salud... Yo sola.

-Ha entrado haciendo la señal de victoria.

No ha querido mirarla.

-Nos ha hecho mucho daño.

-Pide la mayor pena posible.

Hay novedades.

Sobre dos personas poderosas de nuestro país.

El presidente de Repsol y de La Caixa imputados

en el caso Villarejo.

El juez del caso Villarejo les imputa por, supuestamente,

estar detrás del espionaje que perpetró

contra el expresidente de Sacyr.

Supuestamente contrataron los servicios de Villarejo,

como se investiga en una treintena de causas,

y ha reclamado citarles para declarar

como imputados por un presunto delito de cohecho.

Imputados el presidente de Repsol y de La Caixa.

Estamos pendientes de la información de servicio.

¿Lluvias o no? Buenas tardes.

La que está cayendo.

Está lloviendo, de hecho,

de forma intensa en muchas zonas de la mitad sur peninsular.

Quiero mostraros unas imágenes realmente impactantes.

Un poco angustiosas incluso.

Se producía un tsunami en el oeste de Groenlandia.

Los quiero mostrar el teléfono con el que nos podéis mandar vídeos.

Los pescadores se faenaban en colocar los aparejos.

Se retiraba el agua del mar.

En la ola del tsunami está punto de llegar.

Los pescadores está grabando

y está situado en una zona más elevada.

El agua los alcanzaba.

Parece, por las informaciones que tenemos,

han salido ilesos de esta situación producida

por los casquetes de hielo que se derriten en esas zonas

y producen olas de gran tamaño.

Apenas se percibe el viento y oleaje en las superficies.

Es uno de los indicios que nos indica que puede acercarse

una ola importante y arrasar.

Vemos el pronóstico.

Lluvias muy intensas en muchas zonas de España.

Los aguaceros más fuertes se concentran en el sureste peninsular.

Cantidades importantes se han registrado en Extremadura.

Viento del noreste.

Lluvias localmente fuertes.

En zonas como Gandía se superan los 10.

Murcia, Almería, Granada siguen acumulando cantidades importantes.

Polvo en suspensión.

Lo veis en este modelo en tono marrón.

Parte de la precipitación puede caer en forma de barro.

Es la evolución del modelo.

En la mitad norte,

nada que ver con el temporal.

Día espléndido, seco, incluso soleado.

También precipitaciones en Canarias.

Irán a más en los próximos días.

Otro elemento importante, viento fuerte,

localmente muy fuerte en el Mediterráneo,

sobre todo en el sureste y mar de Alborán.

En esas zonas hay avisos amarillos por oleaje.

Precipitación para la tarde.

Tormentas localmente fuertes, incluso granizo.

La mitad norte, estabilidad.

En Galicia podrían llegar a los 25°.

Las más altas de España junto con Canarias.

En el rango de 20° o por debajo.

12 solo en Albacete.

Mañana, precipitación en el Mediterráneo.

Con la llegada de aire frío, en Cataluña podría haber nevadas.

Hay aviso amarillo.

Aumentarán establecen Canarias, no solo en el norte,

también en el sur del archipiélago.

Aviso amarillo por nevadas en puntos de Cataluña día ventoso

y con oleaje.

Quizá lo más importante se mantendrá en Galicia.

Irá poco a poco menos.

Mapa de símbolos para mañana, viernes.

Tiempo revuelto.

En la mitad sur peninsular.

Seguirá la estabilidad en el noroeste.

Seguimos hablando de precipitación,

pero cada vez más significativa en el sur, este y Baleares.

El sábado y en la jornada del domingo,

en estas dos regiones,

pero la tendencia tiempo más estable.

Esto es lo que con la información del tiempo.

La que está cayendo en todos los sentidos.

Maldito Bulo.

Sigue habiendo bulos con las vacunas.

Algunos repiten patrones que ya conocemos

para intentar meternos miedos,

como es el de suplantar a supuestos médicos

o epidemiólogos en redes sociales para alertar de cosas

como las que ves en este Twitter.

Dicen que las vacunas no son seguras

y que están promoviendo un genocidio.

¿Qué pasa?

Que no es verdad, no hay de ningún doctor Salemi.

El señor de la foto es otro médico americano.

Las vacunas están testadas,

están probadas y por eso se están poniendo.

¿Quá se dice sobre el registro civil?

Es una cadena de WhatsApp que lleva circulando años.

Cada cierto tiempo vuelto, vuelve.

Dicen que se va a privatizar el registro civil.

Escriben un nacimiento,

una defunción o matrimonio nos va a costar dinero.

Es falso.

Parte de una reforma que promovió el PP,

el gobierno de Mariano Rajoy, pero se paralizó.

Ojo con intentos de suplantación de identidades.

Identidades públicas.

Han lanzado hola DGT una alerta para decir que, por favor,

si reciben un correo de la DGT en que piden un pago de una multa

o renovar el carné de conducir,

haciendo una transferencia económica, no lo hagan.

No es la DGT.

Hay quien se está aprovechando.

La gente tiene el buen hacer de querer pagar la tiempo

y se queda con su dinero.

Maldito Bulo.

Siempre alerta Clara Jiménez.

Gracias.

Pendientes de la rabiosa actualidad.

Votación de la ley de infancia en el Congreso de los Diputados.

Ha salido adelante.

Es el momento que se acaba de vivir.

(Aplausos)

Vemos a dirigentes de la bancada socialista,

también en Unidas Podemos.

Ha hablaba de aquellos que han intentado obstaculizar

la investigaciones de abusos.

Se producía este momento.

La Iglesia católica nuestro país ha sido cómplice

demasiadas ventas de nuestro país encubriendo la violencia sexual

hacia los niños y esto tiene que terminar.

Proteger a todos los niños y niñas

para los que, como dice James Rhodes...

-Por favor, silencio.

Silencio, por favor.

Señora Montesinos de Miguel, pido silencio, por favor.

Señora Angulo, también a usted.

Pido un titular.

Me parece muy bien que se proteja a los niños, la infancia,

cuantas más normas, mejor.

Creo que se hecho la vista gorda.

-Son ciertas las afirmaciones de la diputada.

En la Iglesia se han reconocido muchos casos de pederastia.

-También entrenador de natación, de atletismo...

-Me estaba refiriendo a la intervención

que ha hecho la diputada.

Había rumores, pitos.

La bancada de los únicos que han votado en contra.

-También ha votado PNV en contra.

-No creo que los del PNV hayan hecho ningún pito.

-PNV, según lo que estaba viendo de mis compañeros,

es porque creen que se estaba dando un paso atrás

en la defensa de los menores.

Esto ha ocurrido con Isabel Díaz Ayuso

a la salida de un acto en Madrid.

Los que quieren asustar con las elecciones, allá ellos.

-Por favor.

-De las cosas de Podemos no hablo.

-Sitio.

-Gracias.

Ya lo ven, le preguntaban...

Una compañera periodista le pregunta por la información

del diario Infolibre.

Nosotros sabemos lo que estamos haciendo...

Ángel Gabilondo.

Esto ha dicho esta mañana.

Les anunció una medida que será única en toda España

y cambiará en 24 horas inmediatamente

años y años de insolidaridad en Madrid con los más débiles.

Complementaremos el ingreso mínimo vital del Gobierno de España

con 150 E todos sus beneficiarios.

Os pido valoraciones en tiempo electoral.

Tierno Galván decía que en campaña diga lo que quiera...

-Se fajan para que se cumpla cada una de las medidas.

Si eso acaban un acuerdo,

será más fácil que se cumpla que si queda no una promesa.

Enseguida os pido un titular.

Quieren que se prohíba fumar en las terrazas.

Sería prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes

aunque se respete la distancia de seguridad.

Había precedentes de esta medida en agosto,

pero respetándose las distancias.

En este caso, haya medida uno, se prohibirá fumar.

Titular, Gloria.

Cuídense mucho, vacuna, vacuna vacuna

y restricción, restricción, protección.

-Responsabilidad, siempre.

-Los niños están hoy más protegidas.

No fumar, por ellos y por nosotros.

