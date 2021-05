Las cosas claras - Programa 102 - 14/04/21

María Álvarez, cuéntanos, la vacunación,

la de Janssen paralizada.

AstraZeneca llegan menos la de las que se esperaban.

¿Qué pasa con la vacuna?

Última hora.

Pese a todo, Pedro Sánchez ha dicho

que se mantiene en los planes de vacunación.

Hoy deberían haber llegado

las 300.000 primeras dosis de la vacuna monodosis de Janssen.

Para la primera semana de julio habrá, según estos planes,

10 millones de personas inmunizada en nuestro país.

Hay movilización en el Congreso de los Diputados.

¿Qué y por qué?

Las asociaciones de pensionistas

vienen a protestar contra el ministro Escribá.

-Estamos luchando por nuestras pensiones.

Pertenezco a un sindicato pequeño.

Estamos en contra de lo que quiere imponer el Gobierno

y, sobre todo, lógicamente,

el ministro.

Es hacer una nueva reforma de las pensiones

que recorta el fondo común de la Seguridad Social.

Quieren, aprovechando la cláusula 16 del Pacto de Toledo,

retraer dinero de las empresas para plan de pensiones.

-¿Qué pedirían?

-Que no aplique la cláusula 16 del Pacto de Toledo

y que no se vaya a intentar a privatizar las pensiones.

-Muchas gracias.

Continúa la protesta a las puertas del Congreso de los Diputados,

donde comparece ahora el presidente, Pedro Sánchez.

El plato fuerte, vamos a estar muy pendientes,

¿qué ocurre con la vacuna?

Sigue el objetivo del 70 % vacunados a finales de agosto.

Pablo Casado ha llamado gafe a Sánchez.

Se empieza a ser gafe.

Cuando habla de AstraZeneca,

hay un problema y hay que cancelarlo.

-Cumpliremos el objetivo que se ha propuesto toda Europa.

En total, tenemos contratadas más de 87 millones de dosis

para recibir entre el mes de abril y septiembre.

Con ello, nos vamos a asegurar de que cualquier persona

que lo desee puede estar vacunada en este periodo.

Estás a las puertas del ministerio.

Están llegando menos vacunas de las debidas.

¿Qué ocurrirá con el estado de alarma? Diego.

Consejo interterritorial el esta tarde después

de saber que se suspende la vacunación de Janssen.

Noticia que ha cogido por sorpresa.

Estaban pendientes de ver lo que decide Europa.

Tienen que llegar 5,5 millones de dosis hasta junio.

Debatirán sobre eso.

También sobre el retraso, el enésimo, de AstraZeneca.

También sobre el estado de alarma.

Se va a debatir hoy.

El gobierno sigue insistiendo en que no debe prorrogarse,

pero algunas comunidades autónomas, como el País Vasco,

dicen que sí y otras proponen un plan alternativo.

Siguen las vacunaciones.

Lucía Valero, llegan menos de AstraZeneca,

pero la gente va a vacunarse.

Llevamos muchas semanas enseñándoos

esos grandes centros de vacunación y nos hemos venido a un hospital.

Estamos en el Gregorio Marañón.

En los hospitales, desde el pasado sábado, también se está vacunando.

José Luis es farmacéutico.

Aquí están las vacunas.

¿Qué vacunas son estas?

-Son las vacunas de Pfizer.

Por el grupo de edad que vacunamos en este centro,

las estamos preparando.

Según la estrategia vacunal,

es la que estamos utilizando en personas mayores.

-70-74 años.

-En algunos hospitales de Madrid, entre 70 y 74 años.

-Os presento a Emilio.

Está coordinando el proceso de vacunación.

Desde el pasado sábado, ¿cuántos vacunados?

-Hemos citado a 1100 personas diarias.

Se están vacunando en torno a las 1000.

Es una afluencia importante.

-Este momento es importantísimo para todos los sanitarios.

Después de pasarlo muy mal durante este año,

el poder desarrollar esta labor de cuidado con las personas,

nos reporta...

-Gran labor.

Hoy hemos hecho lo que hacemos siempre,

ir a la calle y preguntar cómo está viendo la gente este proceso

de vacunación,

qué dudas tienen y una pregunta muy importante,

que es lo primero que harán cuando estén inmunizados.

Esto es lo que nos han contado.

-Nos tienen un poco agobiados cuando todos sabemos

que todos los medicamentos tienen efectos secundarios,

está clarísimo,

pero no puede ser que hoy te citan para poner una vacuna

y, cuando llegas allí, no, se suspende.

-No hay otro remedio que vacunarse sí o sí.

El miedo es libre.

-Cuando esté inmunizada,

¿qué es lo que hay que hacer?

-Dar besitos a mis nietos.

-Un viaje.

-Bailar por sevillanas.

Con la vacuna siempre es bueno bailar.

Dos noticias de última hora.

La primera, Alberto Fernández.

Se dice que Europa no va a renovar los contratos

con Janssen.

Han tomado la decisión de no renovar la vacuna

de Johnson y Johnson, Jannsen, ni AstraZeneca.

Se quierne centrar en las vacunas de ARN mensajero.

La de Moderna, Pfizer y la alemana de Curavac,

que está pendiente de desarrollo.

Una de cada tres vacunas en Europa eran de estas dos farmacéuticas.

¿Qué hacer con la segunda de AstraZeneca?

Hay que recordar que Alemania solo vacuna con AstraZeneca

a los mayores de 60 años

y Francia a los mayores de 55.

Es lo que ocurre.

Gracias, Laura Cerdeira.

Mantenemos líneas abiertas.

Momentos tensos en el Congreso.

Sí, señores.

Estábamos solo a 18 m,

lo mismo que nos separa de las columnas

de los que nos lanzaban los adoquines.

¿Le escandaliza que nos lo lanzasen o que lo muestre?

Impulsado por ustedes,

y justificado por una gran parte de esta Cámara,

que no cree en la democracia ni a la libertad de todos.

-Nuestra sociedad se enfrenta a una amenaza más peligrosa

que el virus, táctica para dividir a las personas trabajadoras

y buscar votos en el odio,

es, por supuesto, un aumento de la violencia

y de la atención en la sociedad.

Después de impedir que los reaccionarios

sigan vampirizando Madrid,

después de ganarles,

estoy seguro de que volveremos a ponernos de acuerdo

para gobernar, a pesar de nuestras diferencias.

Así está el debate.

¿Qué tal?

Os pido una primera impresión.

Todo el mundo pendiente de la vacunación.

El presidente ha dicho que sigue el plan de vacunación.

Casado le ha llamado gafe.

Lo de usar el gafe,

no soy muy de utilizar esos términos.

Entiendo que es aceptar la superchería.

Creo que no es muy científico llamar gafe a nadie.

El presidente Sánchez ha hecho un discurso hiperoptimista,

en contraste con el de Casado, que ha sido hiperpesimista.

En algún momento,

rayando el catastrofismo.

Sánchez se ha mostrado muy seguro

de que va a recibir 85 millones de dosis.

Son 85 millones de dosis. Es casi el doble de la población.

Es verdad que son de dos dosis.

Que lo va a recibir sí o sí,

ocurra lo que ocurra con Janssen.

-Reconocerá que las últimas horas hay bastantes novedades

que implicarían, por lo menos,

que el presidente las tuviera en cuenta.

No digo que vaya a cambiar radicalmente

el calendario de vacunación,

pero hubiera sido deseable que hubiera dicho

cómo va afectar el hecho de que no vengan 300.000 vacunas

de Janssen ahora o el hecho de que,

si se confirma lo que ha publicado "La Stampa",

que no se renueven contratos con dos marcas.

Van a faltar dosis a corto plazo.

Es preciso saber cómo estamos con la vacunación.

Anne, la gente está pendiente.

¿Cuándo le van a llamar?

¿Cómo afecta lo que está ocurriendo?

La suspensión de Janssen nos deja sin 300.000

de los 5,5 millones de viales previstos

para este trimestre.

Un fármaco monodosis reservado para personas entre 70 y 79 años,

que recibirán la de Pfizer o Moderna.

Una campaña tocada por los problemas de suministro de AstraZeneca.

Nos ha enviado menos de la mitad de las dosis acordadas.

A pesar de las estimaciones,

Sánchez dice que se cumplirá el calendario.

Que el 70% de la población estará vacunada para agosto.

Los datos son los siguientes.

No llegamos al 7% de vacunados con los dos pinchazos.

Estos son los datos ahora mismo.

Vamos a ver.

Nos parece preciso preguntar qué está ocurriendo y, después,

plantear cómo afecta esto.

Doctor Infante.

Sería bueno hablar con nuestro experto sanitario.

¿Cree que parar la vacuna de Janssen es lo justo?

¿Qué indica esto?

Las autoridades norteamericanas y sus agencias reguladoras

han sido, en este caso,

han ido un paso más adelante de lo que hizo la EMA.

Reconoció que podía haber un posible vínculo

entre los trombos y administración de esta vacuna.

Pidió seguir estudiando, pero no recomendó, al contrario,

más bien hizo lo contrario, suspender la vacuna.

Los norteamericanos,

con una tasa de efectos trombóticos menor, han sido mucho más drásticos.

Yo confío en que esta medida,

como ha dicho la propia presidenta de la agencia nortamericana,

sea temporal y dure unos pocos días.

Si es así y se retoma el ritmo de suministro,

este pequeño parón de días

no debería afectar al ritmo de vacunación.

Si no es así y dura más...

Quiero seguir diciendo que, de momento,

el porcentaje de efectos trombóticos es ínfimo.

No acabo de entender el celo de la agencia nortamericana.

¿Por qué los trombos afectan más a mujeres jóvenes?

Trombos en el caso de AstraZeneca y Janssen.

Parece un hecho que es bastante consolidado.

Hay distintas hipótesis.

Certezas, francamente, no tenemos.

La primera tiene que ver con la estadística.

Por razones de selección de grupos,

estas vacunas se han administrado población más joven

y a colectivos como enseñantes y sanitarios,

profundamente feminizados.

Se ha administrado más mujeres que hombres,

por ponerlo de forma sencilla.

Podría ser una explicación.

La segunda, por algo que se sabe.

En general, existe una mayor frecuencia de reacciones

autoinmunes, esta puede ser la causa, entre las mujeres.

Las mujeres jóvenes, en general, tienen, lógicamente,

un uso mayor de anticonceptivos

que cualquier otro grupo poblacional.

Esto podría ser un factor coagulante en el caso nuestro.

¿Por qué se están produciendo trombos

en el caso de AstraZeneca y Janssen

y no habido con Pfizer, por ejemplo?

¿Por qué con estas dos marcas, que sepamos por ahora?

Por la plataforma viral, que es como se denomina,

los adenovirus de chimpancé en uno y humanos en otro.

Se forman plaquetas.

Hay trombos al mismo tiempo

que cae el recuento de plaquetas.

Se tienen que familiarizar con el tratamiento de los trombos.

Bien tratados,

es parecido a la reacción autoinmune con heparina,

no tiene que llevar a condición fatal.

Esto explica el exceso de cautela de las autoridades americanas.

A quien le vea y tenga miedo de vacunarse,

con AstraZeneca, Janssen, ¿qué le diría?

Que se vacune, sin dudarlo.

Estoy esperando que me vacunen.

Si nada pasa, me van a administrar la de AstraZeneca.

Duda ninguna.

Vacunarse.

El riesgo que supone contraer la COVID es infinitamente mayor

que el hipotético riesgo que supone administrarse una de estas vacunas.

Sé que quiere hablar de la comparativa de muertos

entre en Madrid y otras capitales europeas.

Si me permite, sobre lo que es de usted.

Opciones que hay, probabilidades,

de morir con una vacuna de Janssen o AstraZeneca,

que morir porque te piquen abejas o que te toque la lotería.

Cuéntanos, Sara Valle.

Es una comparativa que ha hecho "Daily Mail".

El temor a sufrir un trombos como posible efecto secundario

de la vacuna contra la COVID está en la calle.

¿Qué probabilidad de real

tenemos de sufrir una trombosis frente a otro tipo de situaciones?

La vamos a ver.

Las mujeres tenemos 15.000 veces más posibilidades

de quedarnos embarazadas de gemelos que de sufrir un trombos.

También es mucho más probable,

hasta 15 veces más probable morir por una picadura mortal

de abeja por un accidente de coche.

Otra situación que puede ocurrirnos

antes que sufrir el temido efecto de la vacuna.

Es hacernos ricos.

Tenemos hasta siete veces más probabilidades de hacernos ricos

con la lotería que de sufrir un trombol.

Otra de las posibilidades

de sufrir una trombosis,

se iguala, en este caso, a morir fulminado por un rayo.

¿Cómo lo ves?

Todo el mundo pendiente.

Hay un debate político con esto.

Son sentimientos encontrados.

El calendario de vacunación no entra

dentro del ámbito político.

Un poco de responsabilizado a los políticos,

que no contribuyan a esta ceremonia

de la confusión pudo también a los medios de comunicación

nos hacemos eco,

autocrítica, no seguir a este juego.

Es un sentimiento encontrado.

Vemos la luz al final del túnel, que estamos ansiando acariciar.

-A nadie le obligó a Sánchez a fijar un calendario de vacunación

tan optimista.

Va más adelantado que en Europa.

Dice en mayo 5 millones

de vacunados.

Nadie le obliga a Sánchez a llegar ahí.

Janssen era la esperanza, no de España, de toda Europa.

Eso está en peligro.

Los hitos están en serio peligro.

-El calendario temporal, el horizonte temporal que se da,

es difícil en una pandemia donde hemos visto...

Estaba previsto que hubiera una convocatoria electoral en Madrid,

que era innecesaria.

Es absolutamente necesario el haber hecho este movimiento

de carácter importante,

de carácter movilizador de las personas en plena cuarta ola.

Eso se podía haber evitado.

Estamos en contratiempo con la vacuna.

Maldita hemeroteca.

Venimos de lo de AstraZeneca.

Tenemos ahora Janssen.

Estamos en una pandemia, aprendiendo conforme corremos.

Hemeroteca.

Jesús, arrancar la campaña de vacunación no fue nada fácil.

Más de uno recuerda que en enero y febrero fueron los retrasos

en la entrega de viales de las farmacéuticas

los que hicieron que se retrasos en los calendarios.

Pfizer y Moderna,

en febrero AstraZeneca.

Hubo algunas, incluso Cataluña y Madrid,

que en enero dejaron de vacunar porque no querían quedarse

sin la segunda dosis que les querían poner.

Después llegó marzo.

Hubo países, incluido el nuestro...

Hemos tenido el problema de AstraZeneca.

Todavía hay que decidir qué se hace con el segundo pinchazo

de los que llevan el primero.

Ha habido dos cambios respecto AstraZeneca.

A mediados de marzo,

la Agencia Europea del Medicamento estudiaba si había vinculación

entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos.

Varios países, entre ellos son nuestros,

decidían paralizar durante 15 días la vacunación.

Posteriormente, se retoma.

Nos dijo que abril sería el mes,

en el mes en el que hay que empezar a vacunar sin parar.

Había que llegar a esa inmunización del 70% a finales de agosto.

-Ya queda menos

para dejar definitivamente atrás está tapada oscura

y dolorosa nuestras vidas.

Entre todas las prioridades,

no les quepa duda que la prioridad es la aceleración

del ritmo de llegada de las dosis y la vacunación sin descanso.

Vacunar para salvar vidas.

Vacunar para recuperar nuestra vida social.

Vacunar, vacunar y vacunar de manera mucho más intensa

a partir del segundo trimestre del año.

-Ya sabes que, de repente, ha llegado abril.

Un día después de ese anuncio, AstraZeneca...

EMA dice que existe vinculación entre los trombos.

Ese acelerón que esperábamos no se ha producido.

Están vacunando en Zaragoza.

Hay imágenes llamativas como este.

Entre camiones de bomberos.

Cuéntanos, Jesús.

Quiero que os fijéis.

Son camiones de bomberos.

Estoy en el Museo del Fuego de Zaragoza.

El ritmo de vacunación, ¿qué tal?

-Vamos bien, buen ritmo.

Cada vez vamos a aumentar más las dosis.

Aquí seguimos, poco a poco.

-El ritmo parece que muy bueno.

Muchísimas gracias, Carla.

Mucha gente sentada.

Entran por este pasillo,

después de vacunarse,

se quedan aquí por si tienen cualquier problema.

Lugar icónico y peculiar.

-Es un espacio que tiene 445 años de historia.

Ha sido convento, cárcel, escuela,

museo y punto de vacunación de refuerzo.

-Hablamos de seis centros cívicos.

-El Gobierno de Aragón solicitó al Ayuntamiento

y cedió alguno de los espacios para que el Gobierno de Aragón

pudiera disponer de ellos como vacunódromos,

grandes espacios de vacunación.

Esos espacios están en espera.

Estos pequeños centros,

como el nuestro,

que tenemos capacidad para 250 personas cada mañana para vacunar,

es suficiente como complemento

y como refuerzo para esos puntos de vacunación

de los centros de salud.

-Muchas gracias, Carlos, por este trabajo.

AstraZeneca el pasado lunes.

Y hablamos de Pfizer.

Lunes, miércoles y jueves.

El martes sirve para recopilar todos los datos

y no se detenga la vacunación en Zaragoza.

Eso lo que ocurre en los puntos de vacunación.

El presidente del Gobierno toma la palabra en el Congreso.

Vamos en directo.

13 en el primer estado de alarma y 31 desde el inicio de la pandemia.

Ha participado en 29 sesiones de control.

Cuando hablamos de cogobernanza,

por citar el ejemplo de la cogobernanza,

hablamos de 302 reuniones

en los distintos departamentos ministeriales

con las distintas comunidades autónomas.

201 conferencias sectoriales, 101 comisiones sectoriales.

Ha habido 99 encuentros del consejo interterritorial de salud.

Hay que sumar otras 18 junto con otros departamentos,

también del ámbito de agricultura,

educación, cultura, política universitaria...

Lecciones de transparencia y rendición de cuentas,

a este Gobierno, ninguna.

Ninguna.

Sobre la supuesta inacción del Gobierno,

dirán que se habrán hecho las cosas mejor o peor, más o menos,

pero no se puede decir que el Gobierno de España

no ha puesto medidas para paliar los efectos

en sus tres dimensiones...

Es más, creo que si algo demuestra esta pandemia,

es que muchas de las cosas

que decíamos en el discurso de investidura,

hoy son más urgentes, más prioritarias que nunca.

Algunas cuestiones que ustedes han dicho.

Dicen que no apoyamos a la industria.

Si hemos aprobado un plan de impulso

y de apoyo a la industria de la automoción.

Yo he presentado con todos los actores privados vinculados,

junto con la vicepresidenta segunda,

el plan de España digital 2025,

estrategia nacional de inteligencia artificial,

la alianza de países de pobreza infantil cero,

los planes de digitalización de pymes.

Un largo etc., señorías.

El ejemplo del portavoz de UPN, que viene sin papeles.

Señor Abascal, pensé que venía con papeles.

Viene con un adoquín.

Luego hablaremos de ello.

Sobre la vacunación.

Sobre la vacunación.

Lo que no se puede decir es que la capacidad

del Sistema Nacional de Salud

para vacunar es francamente sobresaliente.

3,5 millones de dosis podemos administrar semanalmente.

Lo reitero.

Entre abril y junio está prevista la entrada de 38 millones de dosis

de las distintas vacunas aprobadas por la Agencia Europea

del Medicamento. Decía el portavoz del BNG que no señalamos

unas vacunas u otras. Son las autoridades sanitarias

las que nos dicen cuáles son las que se pueden homologar.

Vemos algunos responsables de Comunidades Autónomas

decir que ellos, por su cuenta, van a negociar la Sputnik con Rusia.

Van a declarar unilateralmente la independencia a la EMA,

y no es por cierto la catalana.

La tenemos a escasos metros, la Puerta del Sol.

Son 3,5 millones más de dosis que las que llegaron

en el primer trimestre y vacunación, vacunación y vacunación, señorías.

Tenemos que ser muy conscientes de que es un proceso complejo.

Ya lo sabíamos. No solo desde el punto de vista logístico.

Habrán podido hablar con expertos científicos, epidemiólogos

y en vacunación. Cuando uno es consciente de que en menos

de un año no tenemos una sino cuatro vacunas homologadas,

pero van a venir otras tantas...,

y esperemos que una financiada con dinero público español,

lo que quiero decir es que los ensayos públicos

han sido extendidos, 40 o 50.000 personas.

Estamos vacunando por primera vez en la historia de la humanidad

a millones y millones de personas.

Ya nos decían los científicos que podíamos encontrar episodios

como los que estamos sufriendo. El coste-beneficio es el que es

y es ampliamente mayor el beneficio a los costes

que podamos estar sufriendo.

Con todo lo que está haciendo la EMA, es registrar cualquier tipo

de episodio y, si tenemos que paralizar cualquier administración

de cualquiera de las vacunas, hasta garantizar el máximo nivel

de seguridad, se está haciendo.

No es una prueba de desconcierto ni desinformación ni desorganización,

como se está diciendo aquí. Es todo lo contrario.

Con la vacuna de AstraZeneca,

lo que nos decían las autoridades sanitarias, los científicos

y los técnicos es que los ensayos clínicos certificaban que era eficaz

hasta las personas mayores de 55 años.

¿Qué se hizo en la comisión de salud técnica

y lo que hicieron en el Consejo Interterritorial de sanidad?

Decir que solo se podía vacunar hasta los 55 años.

En el momento en que conocemos los resultados de ensayos clínicos

en países como Inglaterra, Escocia o Estados Unidos,

que dicen que la vacuna de AstraZeneca es eficaz en aquellas

personas de más de 55 años, lo que hace el Gobierno de España

es adaptarse y extender, por tanto, la vacuna a personas

de más de 55 años. Es un documento abierto porque es la primera vez

en la historia de la humanidad que se vacuna tanta gente

en tan poco tiempo y, por tanto, creo que si todos queremos

contribuir a que no haya desinformación,

que se traslade seguridad y garantías por parte de todos

y cada uno de los intervinientes que suben a esta tribuna seamos serios,

rigurosos en la crítica, y critiquen lo que hagamos mal,

pero no lo que hacemos bien y con garantía

y para garantizar la administración de las vacunas con total seguridad.

El presidente del gobierno respondiendo a los contratiempos

con las vacunas diciendo que entra dentro de lo previsible.

La pandemia tiene consecuencias,

lo que ocurre con ciertas restricciones.

Ojo a los territorios cercanos a Madrid.

No hay cierre perimetral ni medidas duras como la que nos lleva

a Guadalajara. Cierran la hostelería. Cuéntanos, María.

La imagen a estas horas en Guadalajara es la que ven

a continuación. Mesas encadenadas, sillas apiladas

y los locales de restauración cerrados.

Es el resultado de una tasa de incidencia semanal

que se sitúa peligrosamente cerca de los 300 casos

por cada 100.000 habitantes.

Un nivel de riesgo muy elevado que ha llevado a decretar estas medidas.

El nivel 3 reforzado.

Supone el cierre de todos los locales de restauración

como bares y, por ello, la queja de los hosteleros que están,

en estos momentos, abogados.

-No. Más que abogados. Es vergonzoso. No tiene sentido.

No vamos a vivir.

A ver quién nos paga el trimestre, a nuestros obreros.

Es una puta vergüenza.

Lo de Guadalajara es una puta vergüenza.

Y Page que limita, que es lo único que tiene que hacer.

Es lamentable no poder vivir. Estamos abogados. ¿Qué vamos hacer?

¿Llega el trimestre y cómo pagamos? Es una vergüenza. Qué dimitan.

-Muchas gracias.

El cierre de la restauración y centros comerciales

que estarán vigentes en los próximos días.

-Entiendo que este señor esté angustiado,

esté cabreado y en una situación económica, probablemente, crítica.

Lo pueda entender.

Puedo entender que reclame ayudas

y que se le atienda para que sus negocios puedan seguir adelante.

No puedo entender que pida la dimisión del señor Page

porque no encuentra ningún placer ni ningún beneficio encerrar

los locales para evitar los contagios. No le concibo.

Este señor tiene que entender que si eso ocurre

es porque se trata de evitar que la pandemia avance.

En no hacer una valoración tan...

-El problema es que no se les está ayudando.

Se dan ayudas de 1000 E cada cuatro meses.

No les da ni para pagar la luz.

Si obligas a cerrar, lo que tienes que hacer es indemnizar.

No pueden subsistir de esa manera.

¿Pero dónde hay ayudas directas?

Ese es el problema.

Son tan irrisorias que no pueden pagar ni siquiera

la luz de los locales.

Si les obligas a cerrar tienes que indemnizarles.

-En Navarra y Euskadi hay ayudas directas. En Madrid no hay.

(HABLAN A LA VEZ)

-Se les deja trabajar.

-Pero hay que ver los datos sanitarios.

Para tener claro que cuando se manda cerrar un comercio

o una actividad hostelera no se quiere criminalizar la actividad,

sino lo que supone nuestro comportamiento

dentro de esas actividades.

La pandemia está siendo una máquina absoluta de devorar recursos.

Unos ponen más y otros menos.

Si te obligan a cerrar tiene que haber ayudas, pero no vale decir

que como no tengo dinero... Hay que ser honrado.

Mantengan abierto, que ya lo solucionaremos.

(HABLAN A LA VEZ)

Vamos a buscar datos.

Como estamos ahora mismo.

Riesgo alto, extremo... Fotografía en España ahora mismo.

Siguen riesgo alto en 196 casos por 100.000 habitantes.

Ha bajado tres puntos la incidencia pero faltan los datos de Andalucía,

que no los ha actualizado por problemas técnicos.

En riesgo extremo y subiendo Navarra, País Vasco

y las ciudades autónomas. En riesgo alto ocho comunidades.

La ocupación en u 100 riesgo alto.

Se han notificado 100 padecidos por COVID.

Riesgo extremo también en País Vasco.

En Bilbao han decidido medidas duras en Álava, Guipúzcoa y Vitoria.

Es confinamiento. No solo el cierre del interior de los locales.

Confinamiento perimetral.

Pues ocurre así donde se supera una incidencia de 400 casos

por 100.000 habitantes y es gran parte del País Vasco.

Por eso vemos esta imagen en Bilbao, Sestao, Tolosa o Vitoria.

También en Álava y Guipúzcoa. Los interiores cerrados.

Solo pueden servir en el interior cuando se trata de desayunos

y comidas. Además, en estos sitios hay nuevas restricciones

porque hay cierre perimetral en todas esas zonas.

Muy afectados por los cierres perimetrales

están los guías turísticos.

Ella nos dice que lleva sin actividad desde septiembre,

pero con el cambio de restricciones...

-No se puede trabajar. No hay reservas.

Y las que había se anulaban. No tenemos trabajo.

-Los guías turísticos no tienen trabajo.

Vamos a intentar hablar con algún cliente de la terraza.

Buenas tardes.

En las terrazas continúa la actividad

hasta las 8:00 de la tarde. El interior cerrado. ¿Qué le parece?

-Quieren controlar las incidencias de contagios,

pero el aforo de las terrazas es reducido

y no creo que se permita mucho más.

-Estamos viendo opiniones diferentes.

Este cliente nos decía que le gustaría que siguieran abiertos

los interiores de los bares.

La incidencia en País Vasco es de las más altas de España.

Pendientes también de Andalucía. Pendientes de la Feria de Abril.

Hay actos que se suspenden.

Estás en Sevilla y estamos haciendo un recorrido de las consecuencias.

Lo primero, para los sevillanos, sobre todo las sevillanas,

es que se suspende la pasarela de moda flamenca,

conciertos al aire libre y actividades que no sean culturales.

Solo se mantiene la calle del Infierno. Son las atracciones.

Estamos en este escaparate

que es una tienda de las más visitadas en estas fiestas

y ahora mismo los trajes son testimoniales.

Por segundo año nos quedamos sin feria. Las mujeres no se visten.

Y el sector de la moda flamenca se está resintiendo.

No solo hablamos de vestidos.

Hablamos de mantones, de los flecos, las flores y los pendientes.

No se vende absolutamente nada, y sin atisbos de que mejore.

-Segundo año consecutivo sin feria.

No se vende nada relacionado con la moda flamenca.

-Que hayan suspendido la pasarela...

-Eso iba a dar visión y recordar que la moda flamenca sigue viva,

pero tampoco nos fuera a aportar económicamente nada,

porque la gente no se viste de flamenca.

-Estos son trajes de flamenca de la última colección.

Estamos parados. -Sin estrenar.

-Estos son de los pocos vestidos regionales que van pendientes

de las modas. El año pasado sin colección y este también.

-Recién salida del horno y sin vender nada.

-A mí me da una pena terrible ver esto.

Nos quedamos sin feria.

Muchos sectores económicos

y empresariales se están viendo muy afectados por estas restricciones.

Afecta a varios territorios. A muchos sectores.

Se ven en una situación crítica porque han paralizado sus negocios.

¿Lo han hecho por placer el señor Moreno Bonilla, Nuñez Feijóo

o Ximo Puig? No. Por una necesidad. Ayudas.

Se echan de menos más ayudas directas en todos los sitios,

pero hay una que se está produciendo a nivel nacional,

que son los ERTES. Casi 1 millón de personas en ERTES.

Ahora son 700 y pico mil. Ojalá pueda ir cayendo.

Esa es una ayuda de todos, con dinero público...

Cierre del interior de la hostelería también en Cantabria.

Estamos en Cantabria, Santander, con nivel de alerta tres.

Se avecinan nuevas restricciones.

Se cerrar el interior de la hostelería.

Las terrazas van a quedar reducidas a un aforo de 75%.

También se reduce en los comercios minoristas, a un tercio,

bautizos y comuniones. No sé cómo caen estas restricciones.

-Mal. Ya estamos cansados.

Estamos muy saturados.

No estamos tan mal como para volver a cerrar otra vez.

-La incidencia acumulada es de 161/100000,

bastante mejor que en otras comunidades

y entran estas restricciones.

-A mí no me parece mal si el aumento de COVID ha sido efectivo.

Si ha aumentado el número de enfermos me parecen bien

todas las restricciones posibles.

Pero me da mucha pena por los que tengan comercios, restaurantes,

mesas al aire libre. Me dan mucha pena. Pero la salud es ante todo.

-El cierre perimetral influye en que puedan venir a verle

o no sus hijas o hijos.

-Ya, sí. Eso es muy triste, pero ya llevamos un año así.

Si no hay más remedio...

Yo soy vieja y soy mayor. Lo que quiero escribir.

Si por salir a las 10 o las 11:00 de la noche

corro el riesgo de contagiarme pues prefiero quedarme en casa.

-Has dicho que si toca, toca.

-Claro. Si hay que hacerlo, se hace.

Está mal por los que tienen los negocios y esas cosas,

pero es lo que hay.

-Usted se pone también un poco en los pies de los hosteleros

que lo están pasando mal.

Es el sentir de algunos vecinos de Santander que han tenido

a bien participar con nosotros.

Esta es la opinión, una vez más, en la calle.

Pendientes de la última hora.

El presidente cántabro está en cuarentena.

Horas después de recibir la primera dosis de la vacuna

el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla ha tenido que ponerse

en cuarentena por un contacto estrecho con un positivo

en el ámbito laboral.

También otras dos personas.

Entretanto Pedro Sánchez compareciendo en directo.

Señal en directo y respondiendo a Santiago Abascal.

El primero en pedir que se levantara el estado de alarma.

Puede resultar paradójico lo que le digo, señor Abascal,

pero da la sensación de que no sabe dónde tiene la mano derecha.

Lo único que han hecho ustedes a lo largo de esta pandemia,

en esta situación insólita e inédita que hemos atravesado

ha sido oponerse sistemáticamente a todos los instrumentos para defender

la salud. El estado de alarma, la protección social,

todos los paquetes que hemos puesto para proteger a trabajadores,

empresas, la creación del ingreso mínimo vital que han descalificado

diciendo que era una paguita.

Incluso han llegado a decir que estábamos provocando

un efecto llamada a la inmigración irregular. En fin.

Trae ideas de hace siglos.

Se empeñan hasta y en llamar señora presidente...

Señora vicepresidente... Y hacen ostentación de eso.

Me decía una colaboradora que la palabra presidenta,

señor Abascal, está registrada en nuestro diccionario desde 1803.

Desde el año 1803.

Usted, señor Espinosa de los Monteros,

entérese de que los diccionarios utilizan la palabra presidenta.

Aquí hay una presidenta del Congreso, una presidenta del Senado

y cuatro vicepresidentas en el Gobierno de España.

De todas formas, si me permite el sarcasmo, señor Abascal,

yo le felicito porque la derecha es hoy lo que es gracias a ustedes.

Ya tienen su mejor creación, el potaje del señor Casado,

un poquito de allí, un poco de allá, y algo de Toni Cantó,

que tiene que estar en todas las salsas.

Se habla de las medidas después del estado de alarma.

A puerta gayola Ayuso se plantará ante Las Ventas

el 2 de Mayo con un festival taurino por todo lo alto.

Recibe la alternativa de otros dirigentes populares

que hicieron del coso su escenario favorito y clausura

la campaña electoral en la arena.

-El valor, equipo, sacrificio, arte, vida y muerte.

-Coge el toro por los cuernos y hace de él su lema de campaña.

-También la libertad.

Mima a un sector al que otorgó más de 720.000 E en el plan de ayudas

por COVID-19 de la región y le concederá otros 900.000 E

para la Feria del Toro en pequeñas localidades.

-Somos conscientes del valor cultural y ecológico

del mundo del toro. Por eso somos sus máximos defensores.

-Con un cartel plagado de figuras y una plaza,

probablemente al 25 % de su capacidad, ante la atenta mirada

de 6000 personas y una retransmisión televisiva para el resto.

-La defensa de la tauromaquia es más que nunca la defensa de la libertad.

-Inaugurará la temporada pues pandemia antes de su cita

con las urnas.

Vemos lo que está ocurriendo con la pandemia, las vacunas

y las medidas en varias comunidades. ¿Cómo lo veis?

Un horizonte, jurídicamente,

inestable con lo que va a pasar a partir de ese 9 de mayo.

Más allá de quienes han utilizado políticamente la pandemia

para desgastar le preguntaría al señor Sánchez qué razones

tiene para no haberlo anunciado a aquellos que le dieron

el apoyo para la prórroga. Lo ha hecho de manera unilateral.

Hay convocatorias de corridas de toros.

Medidas duras con cierres perimetrales y de la hostelería

y gente que lo pasa mal. Asuntos polémicos y opiniones diversas.

Polémicos pero que no tienen el componente ideológico

que a veces se piensa, a juzgar por lo que ocurre en unas comunidades

y otras, de distinto color. Las medidas que se toman aquí en Madrid

difieren mucho de las que ha tomado Nuñez Feijóo en Galicia

o el señor Mañueco en Castilla y León. Al final hay una coincidencia

mayor en el aspecto más restrictivo para evitar la pandemia.

-El apoyo a la tauromaquia...

-A mí me parece que como acto de convocatoria de masas,

se tiene un control estricto, en una plaza abierta, no le pondría pegas.

-Igual que hay representaciones teatrales

o los cines están abiertos.

-El Partido Socialista también apoya la tauromaquia,

dicho por el señor Gabilondo.

Hay muchos aficionados que votan.

¿Por qué fútbol no hay toros

y, controlando los aforos como los conciertos?

Yo creo que es un error. Es un error celebrar actos como este.

Lo primero es vacunar y, entre medias, precauciones.

Mientras establecemos precauciones, ayudar a la hostelería.

Hay un plan de 7000 millones del que no sabemos nada.

¿Dónde están las ayudas?

-Hay claramente un mensaje político. De ha sido un sector bien tratado

por la derecha y la ultraderecha y un mensaje político.

Que uno de los grandes actos multitudinarios sea en concreto

un acto con una corrida de toros... El alcalde de Pamplona

dijo que el 7 de julio tenía que haber corridas.

Y es inasumible con los datos que tenemos.

El doctor Infante dice que se está levantando la mano.

Y con los datos de la mortalidad de las capitales de aquí de Europa.

Con este tipo de cosas uno siempre tiene la duda

de cómo enfocarlas.

Yo lo hago desde el punto de vista de la salud pública.

Otros aspectos son relevantes, pero a mí no me toca juzgarlos.

Un acto como el que se menciona ahora, cuando la gente

está debidamente asentada en las gradas y se mantienen

las distancias de seguridad, un 25 de aforo y al aire libre,

por sí mismo, no parece que el riesgo sea muy grande.

El problema es que estos actos tienen flujos de personas

a la entrada y a la salida.

Esos flujos de personas a las entradas y salidas hemos visto,

en estos actos y otros parecidos, que no se suelen ni pueden controlar

de la misma manera que cuando están en el interior

y que los desplazamientos a las entradas y las salidas multiplican

los riesgos. Certeza de que se vayan a producir más contagios

no hay nunca. Probabilidades, las hay. Ese es mi comentario

con respecto a los toros.

Decía que quería comentar los datos de mortalidad de varias

capitales europeas.

Sí, es verdad. Ha circulado ampliamente por las redes.

Se citaba en Londres, París, Roma y Berlín.

En lo que llevamos de pandemia, por desgracia, la tasa de mortalidad

por millón de habitantes de matrices, de largo y lejos,

la más elevada. Algo tendrá que ver con las medidas más permisivas

que se han adoptado en la pandemia en la comunidad

y la ciudad con respecto a otras capitales europeas.

Vamos a estar muy atentos.

La gente está muy sensible y pendiente.

¿Qué ocurrirá con el estado de alarma?

Se vivía este momento entre Maroto y Sánchez.

¿En qué quedamos? Miente.

Otra mentira al descubierto. Miente siempre.

¿Cómo puede pedir responsabilidad a los demás

alguien que miente más que habla?

-¿Están a favor del estado de alarma a partir del 9 de mayo?

La sensación que tengo es que si se propone prolongar

a partir del 9 de mayo chillan y si no lo proponemos también.

Ya ven esta repercusión.

Eso es tan cierto como que...

Hay comunidades del Partido Popular que están pidiendo la prórroga

del estado de alarma. Y el Partido Popular, el Congreso,

no ha apoyado los estados de alarma. De igual lo que hagas.

Mires por donde mires te encuentras a Ramírez.

Le critican por hacer una cosa y la contraria.

Habría que tener un mínimo de sentido de Estado

por todas las partes a la hora de abordar un tema tan serio como este.

-Hay una contradicción dependiendo de la comunidad en la que estés.

Si durante estos 12 meses se hubieran hecho bien los deberes

y legislado para encontrar una alternativa al estado de alarma

que protegiera a las Comunidades Autónomas cuando decayera,

si se hubiera legislado para protegerlas y ampararlas,

no estaríamos hablando de esto.

(HABLAN A LA VEZ)

El riesgo que tiene esa modificación de la legislación que pides

es que, de alguna forma, se normalice la excepcionalidad.

Me parece más peligroso que un estado de alarma.

(HABLAN A LA VEZ)

Hay gente que tiene consecuencias económicas

que venían de atrás y se complican. Vean las imágenes en Puerto Real.

Los trabajadores de Airbus, en Cádiz, movilizados

y defendiendo sus puestos de trabajo.

Los trabajadores movilizados y pidiendo por sus puestos de trabajo.

Ahí ven esa movilización.

¿Entretanto que pasará con el estado de alarma? La gente está pendiente.

Hay un debate abierto. Cada uno tiene sus puntos de vista.

A partir del 8 de mayo se levantarían los cierres perimetrales

y toques de queda.

Así lo anunció.

-El 9 de mayo, sea el punto final al estado de alarma.

-Así se enteraron las autonomías.

-Me sorprende que no hayamos sido informados previamente.

-Estamos ante un doble salto mortal.

-Critican esta decisión.

-Es necesario mantener el estado de alarma.

-El ejecutivo remarca que cuentan con margen para decidir.

-Hay instrumentos obedientes,

si no hay ninguna incidencia,

como para continuar con esta cogobernanza.

-A partir del 10 de mayo caen en dos medidas fundamentales,

los toques de queda.

Se podrá restar en la calle más allá de las 11 de la noche.

También los cierres perimetrales.

Algo sobre lo que ironiza Ayuso.

-Solo falta que no nos obliguen a cerrar la Comunidad de Madrid

en el puente de mayo.

Ha sido llegar las elecciones y las cosas han cambiado.

-Establecer de nuevo una normalidad en la que caen las restricciones

a las reuniones sociales.

Las autonomías, eso sí, pueden limitar horarios y aforo.

Naiara.

El estado de alarma ha sido una de las armas arrojadizas

que se utilizado.

Y lo sigue siendo.

No suele dar resultado.

Una comunidad frente al resto.

No lo creemos,

--queremos

pero es necesario por un bien superior,

como es la salud.

La restricción de nuestros derechos fundamentales.

Vienen acotados por una ley de un rango importante,

porque estamos hablando

de derechos.

Para que no estén al albur de los tribunales

las decisiones de las comunidades.

Debería de haber contado con los partidos

que sí apoyaron el estado de alarma.

-Creo que, efectivamente,

si se hubieran hecho los deberes desde el primer momento

y si hubiera previsto un escenario que no fuera el todo o la nada,

probablemente, no estaríamos hablando de esta situación.

Todo es el estado de alarma

y la nada es no tener ningún instrumento jurídico

que garantice que todas las decisiones políticas

van a hacer en el mismo sentido,

dependiendo de la comunidad autónoma.

Al final, en algunas comunidades,

vendrá un juez y te cerrará un restaurante.

En otra comunidad, otro juez vendrá y te lo abrirá.

Eso es incertidumbre.

-Ese instrumento que tú dices intermedio tienen riesgos.

El riesgo es que se pueda llegar a, digamos,

utilizar ese instrumento para que la excepcionalidad

que representa la situación de pandemia se convierta en normal.

Lo pueden utilizar aviesamente

como se podía haber utilizado aviseamente el estado de alarma.

Una procuradora en Castilla y León pregunta por la salud mental

Vamos a necesitar unas buenas dosis de ansiolíticos.

-Quería preguntar que no juegue con un tema tan importante.

-Vamos a ver, me preocupa la salud mental,

mucho y la suya especialmente.

-Silencio.

-Señora Sánchez, la llamo al orden por tercera vez,

abandone el edificio ya.

Ya.

-Una falta de respeto...

-Señora, abandone el edificio.

No.

No, no tiene la palabra,

señora Gómez, no tiene la palabra.

Ya lo ven.

No es la primera vez que ocurre.

Cuando Errejón hablaba de la salud mental, dijeron: "Vete al médico".

Son lugares comunes en nuestro lenguaje y se le saca punta,

pero hay que tener un poco de fineza

en el ejercicio de la política y en el ejercicio parlamentario.

Esto que hemos visto aquí, desde luego,

no deja muy bien la atmósfera política de una región,

por cierto, la tuya, que es Castilla y León.

Nos merecemos que los políticos sepan comportarse públicamente.

Trasladan un mal ejemplo a la ciudadanía.

Trasladan un mal ejemplo, por ejemplo, a la gente joven.

Hablando de temas serios. Demasiado serios.

Una última hora.

Declara Alejandro López de Miguel,

el inspector que es conocido porque se puso a investigar

la corrupción y fue apartado.

Qué raro que ocurra esto, qué raro. Cuéntanos la última hora.

Una docena de policías

están en la Audiencia Nacional declarando como testigos

por el juicio de los papeles de Bárcenas.

Ha dicho que le ofrecieron algún puesto muy bien remunerado

para que se apartara de la investigación.

Dirigentes del PP le pusieron hasta siete querellas

y se le abrió una investigación en asuntos internos.

Está declarando a preguntas del PP.

Defendía la credibilidad los papeles de Bárcenas.

Dice que cuadran y que la versión de los mismos es única.

Han preguntado por la identificación de Javier Arenas

o por M. Rajoy.

Ha defendido esas conclusiones.

Que se hizo con los criterios habituales de investigación.

Es importante lo que diga el inspector Morocho.

Vamos a verlo.

La documentación establece un patrón de identificación.

Estamos hablando de la sede nacional del PP,

la tesorería, la gerencia, en algunos casos,

existe una identificación más plena,

porque aparece un hombre más completo

y otras veces una inicial,

pero si esa inicial, en otro apunte,

está complementada con un hombre,

nos permite atribuir esa inicial sin más nombre vinculado a esa persona.

¿Por qué es importante que declare el inspector Morocho?

Porque es alguien que trabajó en la investigación

y dice que fue apartado.

Recibió querellas para terminar con su carrera profesional.

Es una pieza clave.

-Gracias por su palabra.

-El procedimiento que se estaba instruyendo.

Sobre la trama Gürtel.

Testifica ante la Audiencia Nacional.

-Uno de los objetivos que habido desde el principio

ha sido tratar de condicionar mi posición como responsable.

-Hasta en tres ocasiones le ofrecieron un cambio de destino

para apartarse de la investigación.

-Suponían una barrera más al curso de la investigación

que llevamos haciendo

bajo la dirección del juez.

-Indagaciones centradas...

-Luis Bárcenas Gutiérrez.

Personas vinculadas al señor Luis Bárcenas, su entorno familiar.

-Complicadas de realizar, de hecho,

todos lo que trabajaron con él, ha dicho,

solo quedan cuatro en el departamento.

Ernesto, periodista de investigación.

¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.

Bien, me has puesto un nuevo mote,

periodista de investigación.

Soy periodista a secas.

Investigar es algo que hacen los periodistas.

Hay dos más que quieren tirar de la manta,

número dos de la Gürtel,

el otro llamado el Albondiguilla.

Lo de Morocho es muy importante.

Añadiré algo que no ha dicho.

Indagad y veréis que Carlos Gómez,

uno de sus superiores...

¿Qué ocurre?

Algunos lo han reconocido por escrito.

Pagar campañas electorales con dinero de la corrupción.

Lo primero que hice fue hablar con Miguel Durán.

Es una de las personas que está desde el comienzo de la Gürtel.

Es el abogado de Crespo.

Me ha contado que, con ocho años de prisión,

ocho o nueve años que se iba Crespo,

digamos, ha empezado una fase que podríamos decir,

es una palabra mía, de ablandamiento.

En el sentido de que la defensa tiene que ser pragmática.

Tiene que entender que no va a poder cambiar

el curso de los acontecimientos.

Se ha convertido en una colaboración o acuerdo de conformidad.

Los 27 acusados,

juicio que se empieza a celebrarse en septiembre,

está negociando con la Fiscalía.

Están llegando a un acuerdo de conformidad.

Refleja que la fiscalía pide penas muy grandes.

A Crespo le pide Gürtel, Bobadilla,

le pide 44 años.

Este cambio está determinado porque no aguantan más.

Reconocen, entonces...

Van a reconocer sobornos, van a reconocer...

Han dado indicios de Esperanza Aguirre.

Veremos si son probatorios y serios.

Ha cantado la gallina.

Gracias. Cuídate.

Laura Cerdeira, una última hora.

Se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro,

los dueños de la empresa responsable de la reforma en la sede del PP.

Los dueños de la empresa,

los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García,

que están siendo investigados el Audiencia Nacional

por la reforma de la sede del PP por cobrar en B esas obras,

se ha conocido que tenían cuentas en el extranjero.

Los asesores fiscales de han declarado

ante el Audiencia Nacional que desconocían estas cuentas

en el extranjero ocultas a Hacienda.

Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo con un incendio,

Nacho Pulido, cuéntanos, en Seseña.

Se ha pedido por parte de las autoridades

que la gente no salga a las calles.

¿Qué ha ocurrido?

Un incendio tremendo en varias naves industriales.

En la localidad hay un llamamiento a que no se muevan. Cuéntanos.

Para empezar,

os tengo que contar con dos mascarillas.

Aquí es prácticamente imposible respirar bien.

A lo largo de la mañana la Guardia Civil

ha ido ampliando el perímetro de seguridad.

A los medios de comunicación cada vez nos ha ido alejando

más del centro.

Ese es el centro del incendio.

Comenzó ayer a las 6:00 de la tarde.

Hay 62.000 m² de incendio.

Se puedan derrumbar edificios colindantes.

El aire no ha llegado a ser tóxico,

pero se ha pedido a los vecinos que están en sus casas,

cierren las versiones.

Ha cerrado algunos colegios.

Ahora, la preocupación está ahí,

en la A-4.

Estamos al lado del cuatro.

El viento es caprichoso.

Se teme que el humo pueda llegar a los conductores.

La Guardia Civil tiene un plan preparado para desviar el tráfico.

Por cierto, el origen se está investigando.

Está en varias naves.

Vamos a acercarnos otra vez.

Vamos a tratar de enseñaros la imagen.

Se investiga el origen.

En los pueblos se cuentan muchas teorías, pero no hay nada claro.

Hablamos de cuatro naves industriales.

Para que os hagáis idea de la magnitud del fuego,

nos dicen que puede durar varios días y empezó ayer.

Los bomberos solo pueden entrar en las zonas que ya se han derrumbado.

A aquellos edificios que todavía tienen los muros,

no pueden acercarse.

Esto se puede caer en cualquier momento.

Dicen que está medio controlado,

pero esto va para largo, para días.

Llamamiento para los vecinos.

Lo remarcamos.

Más allá de la gente que pasa por esa carretera.

¿Qué han dicho las autoridades?

Hay una organización a 600-700 m.

--urbanización

Pasaron dos horas malas.

Luego, casi todos han podido hacer una vida más o menos normal.

El humo está ahí.

Han pedido que los vecinos permanezcan en sus casas.

También se han cerrado algunas colegios.

Nacho Pulido nos cuenta lo que sucede en Seseña con ese incendio.

Saludamos a Javier Aroca. ¿Cómo te encuentras?

Hola. Estupendamente, Jesús.

Alguien acaba decir: "Hombre, qué guapo".

Yo. -Ha sido Fátima.

Tienes buen aspecto. Tomo buena nota.

Me he chivado.

Era por subirte el ánimo.

Lo tengo subido.

Ha ocurrido esto en el Congreso.

Han llamado a Sánchez gafe.

Dice que mantiene su plan de vacunación.

Empieza a ser gafe.

Cuando hablo de AstraZeneca,

hay un problema en el suministro por un problema sanitario

que cancelarlo.

Cuando habla de la Sputnik,

que se queja de alguna comunidad autónoma,

sale Merkel y de que lo están negociando.

Cuando sale a hablar de Janssen...

-El ritmo de vacunación se va a acelerar en abril.

Nos vamos a asegurar de que cualquier persona

que lo desee pueda estar vacunada en este periodo.

Javier Aroca, ¿cómo lo ve?

Creo que si el ritmo y el calendario de vacuna

no está funcionando todo lo bien que debiera,

no es porque nadie se ha gafe.

Hay un subsuelo dentro de esto,

debajo de todo esto que, actualmente,

cuando termine la epidemia

y estemos en condiciones de reconstruir,

guerras comerciales, zancadillas contractuales, competencias, etc.

Confío en las agencias de seguridad, que nos están conduciendo, creo,

por el buen camino.

Hablar de gafe en política...

El mayor gafe en políticas el que pierde elección tras otra.

A veces las cosas a la mejor y otras peor.

El gafe en política es perder elección tras otra.

Lo del adoquín.

Cada vez que saca uno una piedra o un adoquín,

acaba colocado en un bufete

y después en un curso de alguna universidad

de estas semiprivadas o semipúblicas.

No es el lenguaje adecuado.

¿A qué te refieres?

¿A Rivera?

Sí, por ejemplo.

¿Qué ha pasado con Rivera?

Hay gente que me pregunta.

El hombre se dedica a otros menesteres ajenos a la política.

Yo no sé si porque tenía gafe o no.

Tiene competencias en una universidad madrileña.

Este tipo de acontecimientos...

Este tipo de cosas,

mal hacemos en seguir a la corriente.

No debería llamarnos que el líder de un partido extremista de derecha

muestre materiales constructivos.

Se lugar en el que se habla,

no se exhiben objetos arrojadizas.

Se pide petición de ilegalización de partidos.

Escucha esto.

Podemos tiene que ser ilegalizado.

El señor Pablo Iglesias, primero,

señaló, luego nos mandó a sus brigadistas a matarnos,

porque iban a matar

y, después de eso, justificó el ataque a Vox.

Eso es un político con responsabilidades,

que ha sido vicepresidente del Gobierno,

que está amparando la violencia.

Está amparando el terrorismo.

Fue terrorismo.

-Sí, claro.

Esto no deja de ser un alargue de la bronca de Vallecas,

que ha salido bien.

Seguimos hablando de ello.

Hay países de nuestro entorno

en donde es más fácil ilegalizar partidos.

La mayoría de los que se ilegalizar en nuestro entorno partido

son de extrema derecha, nazis y fascistas.

Por cierto, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán,

que fue el partido que financió la primera campaña,

segunda campaña europea de la extrema derecha española,

Vox, sería ilegal.

Un partido que ha participado en tantos asesinatos

y actos terroristas contra un régimen político,

no podría convivir con nosotros.

Convendría que valorase el mejor esta señora

las peticiones de ilegalidad o de ilegalización,

porque creo que se le vuelven en contra.

Pregunta rápida.

Javier ¿se vacunaría, se vacunará?

Absolutamente.

Porque confío en la ciencia,

es la manera científica de luchar contra esta pandemia

que nos asola.

Deberíamos confiar en la ciencia.

No tengo más nada que decir,

excepto que el día que tenga la suerte de que me vacunen,

diré públicamente que me vacunado.

Se ha anunciado en el Congreso de los Diputados,

ampliar la moratoria para los desahucios

y las medidas de alquileres para los más desfavorecidos

en la pandemia.

¿Será suficiente, se quedará corto?

PSOE y Unidas Podemos hablan de un pacto.

Más impuestos de IBI a viviendas vacías.

Espero que lleguen a acuerdos que benefician a la gente.

¿Me parece insuficiente?

Por supuesto, quiero muchísimo más.

Pediría a los partidos que gobiernan España

que hicieran un esfuerzo de entendimiento

y capaces de convencer a los poderes fácticos

de este país que las solidaridad debe alcanzar a todos.

Animo al gobierno de coalición progresista

a que no sea tímido, que se estire.

Van a venir 140.000 millones de euros.

Espero que sea en beneficio de toda la ciudadanía de este país.

Esto es muy complicado.

90 años de la segunda República, Javier Aroca, querías decir algo.

Tenemos 20 segundos. Mira...

Mucha emoción.

Es recordar cómo un régimen constitucional republicano

fue derrotado por la fuerza de las armas, un golpe militar.

Fue una apertura a la libertad,

una apertura a la igualdad, una apertura a la educación,

a la igualdad entre hombre y mujer.

Debemos aprender de aquella experiencia.

Unirnos y crear entre todos los entornos necesarios

para que la igualdad, la igualdad y la justicia social,

nos ampare a todos.

Recuerdo a todos los policía,

guardia civiles, militares, maestros...

Queda el recuerdo.

Luego me critican por cortar.

Gracias, Javier.

Vienen los compañeros del territorial.

Volvemos con "Las cosas claras".

Es Norbert Feher, Igor con el Ruso.

El asesino que, según los informes psiquiátricos,

es consciente de sus actos.

El hombre de las 1000 caras.

Señal en directo en el Congreso de los Diputados.

Es una mañana en la que se habla mucho del futuro de la vacuna,

de lo que va a ocurrir.

Habla el presidente del Gobierno.

Nos debe llenar de emoción.

Refleja el cansancio,

pero también la esperanza del conjunto de la sociedad española.

Hemos escuchado los suspiros de alivio,

lágrimas de alegría, de quienes ya está vacunada,

más aún,

de los hijos hijas, nietos, nietas,

que veían a sus padres, abuelos

y, por fin podía respirar tranquilos.

Nos recuerdan que somos un país democrático

que merece ser protegido,

un país que ven del futuro con toda esperanza.

Gracias por su apoyo y gracias por sus palabras.

Muchas gracias, señor presidente.

Mantienen el plan de vacunación.

Se anuncia la moratoria de ayudas en los alquileres,

también en los desahucios

y la intención de que el termine la estado de alarma el 8 de mayo.

Comparecía el presidente.

Sigue compareciendo para explicar el plan de recuperación económica,

pero los planes respecto a las vacunas.

Ha dicho que no se cambian esos planes.

La pretensión sigue siendo la intención

es que a partir de agosto el 70%

de la población española está vacunada.

También una prórroga de las ayudas sociales, por ejemplo,

la paralización de los desalojos,

si no tienen una alternativa habitacional.

El estado de alarma decareía el 9 de mayo,

pero prorrogan la moratoria durante dos meses más.

En materia económica,

han puesto el acento en lo que ocurre con la moratoria.

Hay algunas discrepancias en el Gobierno.

Sí, en la ley de vivienda.

Ha encallado especialmente en esos techos del alquiler.

Se ha llegado a una especie de solución.

Parece que es un acuerdo que han tenido

entre esos dos Ministerios,

Unidas Podemos y PSOE.

Se gravan los IBI de viviendas que estén vacías.

Cámara Baja.

Murcia, limitar las restricciones que tenían,

ayudas al turismo hasta confiscar el material

que había comprado con Ceuta.

Dejarle al albur de la política migratoria

porque ni siquiera se ha molestado en ir a ver a Marruecos.

Habla de división.

El que viene a reabrir la historia de España,

que viene a reabrir debates morales

que hasta las históricas feministas de su partido no pueden entender.

Que ha prohibido el uso vehicular de la lengua que nos une.

Transparencia, por ejemplo,

con lo que está haciendo con la prensa la justicia.

Transparencia con el caso que hacer Consejo de Estado.

¿Por qué me dice que de una vez si va a apoyar una ley de pandemias?

Una modificación en el artículo único

en el artículo 3

de la ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública

que, copiando el reglamento internacional de pandemia,

avalada por el tribunal de derechos humanos,

tiene que incluir una ley orgánica

que pueda haber control de los enfermos y límite y salida y

entrada. ¿Por qué no lo aprueba?

Igual quiere seguir gobernando en la excepcionalidad.

(Aplausos)

Ni siquiera la 4/81 lo permite.

Lo que dice en el artículo 12

es que para períodos largos tiene que recurrir

a la legislación ordinaria.

Lo dicen las leyes previas,

leyes contra enfermedades infecciosas.

Señal de Congreso de los Diputados.

Varios anuncios, rifirrafes... ¿Cómo lo ves?

Creo que Casado empleado un tono de campaña.

Va a Congreso con un tono bastante duro.

Creo que Moncloa está estudiando un nuevo estado de alarma.

Es una opción.

Diferente, con toque de queda o sin toque de queda,

con medidas diferentes para dar seguridad jurídica.

-Acaba de acusarle Pablo Casado

de querer seguir gobernando la excepcionalidad,

cuando lo que ha dicho el presidente es que no va a prorrogar

el estado de alarma, que es la mayor excepcionalidad imaginable.

Es discutible si debe haber ese instrumento que propones.

Creo que tiene contraindicaciones,

que son las que han debido de ver han debido de observar el gobierno,

por eso no se ha creado ese instrumento intermedio,

ese instrumento jurídico que le viene una

y otra vez reclamando PP.

Que podría haber hecho algo desde el principio,

haber planteado como una opción de consenso,

pero no se hizo así,

siempre ha sido con un tono muy inculpatoria al Gobierno,

de la forma en la que la estaba llevando a cabo.

Ha faltado diálogo desde el principio.

Creemos los ciudadanos, pensábamos los ciudadanos,

que tenían la magnitud lo suficientemente amplia

y lo suficientemente transversal como una pandemia

para que se pudieran entender en algo,

pero no habido ese entendimiento.

-Ha habido dos reproches que han hecho todos los partidos políticos,

con la única excepción de Unidas Podemos.

Uno ha sido el tono propagandístico

con el que se ha vendido ese plan de recuperación,

en el que no se termina de concretar,

que se presenta 12 veces

y se aprovecha una y otra vez la ocasión para presentarlo.

Y otro ha sido el estado de alarma.

Todas las Comunidades Autónomas está coincidiendo

en el clamor de pedir algún instrumento

que no les deje solos

y que les ayude a la hora de tener que aplicar

las restricciones que sea.

La fórmula más adecuada no sé cuál es, probablemente,

no lo sepa ni el propio gobierno,

pero lo que sí se es que las Comunidades Autónomas

están pidiendo que no se vaya al sávese quien pueda.

-Podemos discutir la falta de paraguas jurídico una y otra vez.

La respuesta ha sido gafe.

No salgo de mi asombro en el nivelón político

que se demuestra ante unas propuestas

que se deberían plantear frente

a lo que no consideran justo.

La respuesta del PP,

el nivelón es decir que el señor Sánchez es gafe.

Si no fuese tan grave...

-Hay una noticia de última hora que creo que la...

Digamos que justifica el hecho de que el presidente

se ha manifestado públicamente a favor...

Vamos a mantener en suspense.

La pandemia es un momento para poner de acuerdo a Gobierno

con oposición,

pero marquemos el 4 de mayo,

como ocurrió con Cataluña.

Estuvieron a punto de un acuerdo para el CGPJ.

-Las campañas electorales, en plena pandemia,

no me cansaré de repetir que esta de la Comunidad de Madrid

ha sido un capricho personal de la presidenta Ayuso,

porque las encuestas le venían bien,

no con todo el apoyo de Génova con anterioridad.

-Es una opinión personal.

(HABLAN A LA VEZ)

Termino, Fátima.

Había ganas.

Las encuestas daban que Ayuso crecía.

-Esas encuestas vienen desde hace...

-Estoy hablando yo también.

Me encanta confrontar contigo,

pero es imposible si lo hacemos las dos a la vez.

Por lo tanto, termino. Gracias.

Vio la oportunidad de Murcia.

Tuvo la autorización de Génova.

Son unas elecciones para solo dos años,

cuando criticó lo de Cataluña.

No nos podemos descree

que hay una desafección política de los ciudadanos.

-Esta campaña va a ser la mayor movilización de la historia.

La gente está hipermovilizada. -Por la polarización.

-Vemos cosas que no me gustan nada.

La polarización me parece nefasta.

No creo en el blanco y en el negro.

Creo siempre en la gama de grises.

Creo que crea una atmósfera tóxica para la ciudadanía,

pero es verdad que la polarización moviliza.

-Los datos pandémicos y sanitarios son horrorosos.

-Pero considero que es un mal negocio.

-Están funcionando y movilizando.

Por una parte, para que no se dé por hecho una victoria de la derecha

y, por otra parte,

para que la izquierda pueda movilizarse.

Cuando no hay movilización,

por lo menos en la Comunidad de Madrid,

el partido que se perjudica es el Partido Socialista.

Los políticos pretenden tensionar y movilizar.

-En estos siempre hay niveles de culpabilidad,

que cada uno de nosotros seguro que tendrá una opinión matizada,

pero hay niveles de culpabilidad y hay evidencias

de quién está polarizando más y quién polariza menos.

Cada uno de los sectores del teatro político,

cada uno de los actores se significa y retrata.

-Ya sabemos en qué nivel es tamos hablando.

En el momento que se plantea como una guerra de titanes

de la libertad o el comunismo,

de la libertad o la falta de libertad,

de Ayuso frente a Pedro Sánchez, sobre todo...

-En eso te voy a dar la razón.

Hablar de comunistas y de la libertad,

hablar de fascismo, todo esto hace olvidar los problemas de verdad.

Las cosas de comer que quedan pendientes.

Los muchos problemas pendientes en nuestro país por resolver

y, lo siento, echo de menos que se hable de ellos

con más rigor y más fineza en el Parlamento,

en esta sesión parlamentaria.

Se llama gafe, mentiroso, me da igual quien lo haga.

El escenario político está faltando a una regla fundamental,

que es que nos sirvan a los ciudadanos.

-A diferencia de otras citas electorales,

creo que estás en Madrid van a suponer una tabla de experimento,

una suerte de probar estrategias de estos partidos,

que vemos que están basados en la polarización

y mensajes muy simples y muy poco elaborados.

Creo que para las fuerzas políticas

de ámbito estatal va a suponer una tabla de pruebas

y tenga consecuencia en otros gobiernos.

-No lo dudes.

-Son autonómicas, pero lo traspasan

la clave autonómica.

Es como un gimnasio para probar que estrategia a seguir.

-Evaluar cuál ha sido la gestión también del gobierno en esta crisis.

Una de las cosas que se va a premiar o castigar es si la gestión

del presidente del Gobierno fue la adecuada

o la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid

ha sido la más adecuada.

Es una de las cosas que van a evaluar los ciudadanos.

-Se va a producir en Madrid. -En Madrid, claro.

-Un escenario político muy concreto.

-No, estoy hablando de Madrid.

-Habláis de quien gane las elecciones en el 4 de mayo.

Hablamos de quién va a poder gobernar.

Ayuso para obtener excelente resultados.

¿Serán suficientes para gobernar?

Es una de las incógnitas.

Y si necesita el apoyo de Vox.

Ese Rubicón o tabla de pruebas que va a experimentar el PP.

-Ese apoyo...

-Ese apoyo lo tiene asegurada.

-Puede resultar diabólico.

Hay algunas incertidumbres en el aire que están, precisamente,

pendientes del nivel de participación,

el nivel de movilización que cada uno haga.

-Que una participación supera el 70%,

abre un escenario muy abierto.

-Hay una derecha normalmente Madrid movilizada,

tendente a votar en cada elección.

Sin embargo, la izquierda,

que podría haber llegado mayorías en el pasado,

tiene problemas en movilizar a las personas

que potencialmente podrían votar.

Dejan PP en un callejón sin salida,

en el que sería necesario, en Madrid y en el ámbito nacional,

para estar con la ultraderecha para gobernar.

-Se normaliza, porque son partidos legalmente constituido, como sabes,

a los que se vota.

-Marcaría un hito.

-Ataca derechos fundamentales.

No se puede hablar de diferentes opciones,

en lo que puedes proponer una cosa...

(HABLAN A LA VEZ)

Están legalmente constituidos.

-Quiere ilegalizar partidos nacionalistas,

independentistas, Unidas Podemos...

-Todo eso no va ocurrirá. -¿Pondrías la mano en el fuego?

-No, tendrá representación,

no creo que tenga la fuerza suficiente, así lo espero,

para imponer medidas o acciones muy radicales.

Creo que tiene una cierta trascendencia política

lo que ocurre en la derecha si Díaz Ayuso

tiene que entenderse con Vox.

Hay que recordar cuál fue el discurso de Pablo Casado...

-En la tribuna. -En el Congreso.

Para mí, uno de los mejores discursos que ha pronunciado.

Vamos a continuar en "Las cosas claras".

Bronca en las Cortes de Castilla y León.

A continuación en "Las cosas claras".

-Es el asesino que, según los informes psiquiátricos,

es plenamente consciente de sus actos.

El hombre de las 1000 caras,

a continuación, en "Las cosas claras".

Estamos en un día de mucho debate político.

Ha habido hasta ladrillos en Congreso de los Diputados.

Se anuncian millones de dosis de otra marca, última hora.

Estás a las puertas del Ministerio,

donde hay el consejo interterritorial de salud.

¿Qué ocurre?

Pfizer adelantará dosis de vacunas.

Se repartirán entre los estados miembros de forma proporcional

en base a sus necesidades.

Esta novedad permitiría la Unión Europea mirar con esperanza

a que se cumpla el objetivo de vacunar al 70%

de la población adulta en verano.

Lo comunicaba la presidenta de la Comisión Europea,

Ursula von der Leyen.

Hay una marca, Pfizer,

que anuncia millones de dosis,

mientras se paraliza la de Janssen

y la de AstraZeneca también se paralizó.

Esa es la situación, Jesús.

Janssen está en suspenso.

300.000 dosis tenían que llegar en abril.

Debían llamar esta semana más de 300.000 dosis.

Han llegado la mitad, 130.000.

Ojo, según cuenta la prensa europea respecto a las otras marcas,

hay novedades.

¿Puede ser una guerra comercial?

Respecto a lo que publica "La Stampa".

Que la Unión Europea tiene previsto no renovar contrato

con dos marcas, AstraZeneca y Janssen.

La propia presidenta hace apenas unos minutos

confirmado de forma implícita esta información.

Dice que se quieren entrar en tecnologías

que han mostrado su eficacia.

Vacunas de ARN mensajero,

como las de Pfizer, Moderna y la que está por llegar, Curavac.

Cabe preguntarse hasta qué punto piensan en una vacuna u otra.

Hay más probabilidad de morir por un ataque de abejas.

Vamos a tomar el pulso en la calle con Federico.

Vean.

Hay que ver el vídeo

para ver qué les parece a ustedes

lo que estamos comentando con televisión.

Vamos a ver. -Sí.

-Daily Mail compara la probabilidad de sufrir

un trombo con AstraZeneca que otras realidades.

Es más fácil que nos toque la lotería.

-¿Sí? -Sí.

-Es muy difícil eso.

-He jugado toda mi vida y no he acertado.

-Es más probable que toque la lotería o la quiniela.

-Es más fácil que nos toque la lotería.

-¿Es más problema toque la lotería que el otro?

-Siete veces más probable.

-Lo han dicho el Daily Mail.

-¿Más probable que nos caiga un rayo

o nos pase algo con la vacuna de AstraZeneca?

-No lo sé.

-Las dos cosas... -AstraZeneca.

-La misma probabilidad hay.

-Nos están metiendo más miedo que la madre que los parió a todos.

-Con todos los datos que le he dado,

¿le da repelús la vacuna?

-Es que no se acaban de aclarar con cuál es la buena y la mala.

-Que sea Pfizer, Moderna...

Sigue la vacunación.

Aquí llevan desde el fin de semana vacunando.

¿Qué vacuna están poniendo

y cuántas personas han vacunado?

-Ponemos la de Pfizer.

Llevamos, desde el sábado que empezamos,

unas 4000 personas vacunadas.

Además, muy buena respuesta.

Viene todo el mundo.

Llevamos casi un 99% de personas vacunadas.

-Vacuna Pfizer para personas de 70 a 74 años.

Importantísima la labor de los hospitales.

Es lo que más cerca pilla a estas personas de su casa.

-Son vecinos y vecinas nuestras.

Conocen el hospital, saben venir.

Estamos encantados.

Es un servicio más.

Les damos todo el año dando servicio a vecinos y vecinas.

Ahora, otro servicio más que podemos dar.

-Es muy importante lo que están haciendo.

Habéis pasado un año tremendamente duro nosotros los sanitarios.

-Para nosotros, está siendo respiro.

Hemos estado luchando,

tratando de que recuperen la salud.

Ahora se la estamos dando.

Se le estamos dando directamente.

Que vengan, que puedan volver con sus familias, que estén protegidos.

Entonces, para todos los profesionales

es una alegría el poder hacerlo.

-Muchísimas gracias por vuestra labor.

Vamos a preguntar a este señor.

Buenos días, caballero.

Veo que le acaban de vacunar con Pfizer.

¿Qué tal? -Bien. Un pinchazo ligero.

Nada doloroso.

-Importante este momento. -Sí.

Después del año en el que hemos estado, sí.

Es un descanso.

Me falta otra dentro de 21 días, pero ya...

-Tiene cinco nietos. -Seis nietos.

-Me había dejado uno.

Me había dejado uno.

-Seis nietos a los que va a poder abrazar.

Cuando los veo, que lo veo pocos.

-Ellos continúan con la vacunación.

Empezarán vacunar a sus pacientes de alto riesgo.

Queremos preguntar a Juan José Padilla.

¿Cómo está usted?

Y le traslado la pregunta que está ahora en la sociedad.

Venimos de lo que ocurrió con AstraZeneca.

¿Qué diríamos a la población? Que no se alarme.

Es una solicitud que ha hecho los CDC americanos...

Quizá una o dos semanas, finalmente, espero.

Es una reacción adversa muy similar a la de AstraZeneca.

Quieren estudiar.

Ya se sabe bastante.

La gente debe estar tranquila y debe pensar que, de momento,

tenemos suficientes vacunas para seguir adelante con la vacunación.

Tenemos los datos que los tramos se producen en mujeres,

en la mayor parte de los casos, mujeres jóvenes.

¿Se debe seguir investigando bien?

Sí, lo que pretenden las autoridades sanitarias

de Estados Unidos es estudiar bien,

ver por qué se producen esas trombosis.

Se apuntan algunas explicaciones.

La primera es que, bueno,

aparecen más en personas jóvenes porque el sistema inmunitario

es más potente.

Parece que es una reacción inmune de los propios anticuerpos

que genera el organismo.

Activados por la vacuna, en esos casos tan particulares,

hace que se une a uno de los factores de coagulación

y se agregan las plaquetas,

que forman parte de nuestro sistema,

y se forman trombos,

pero, por otra parte, bueno, disminuyen las plaquetas.

Creo que en las mujeres se habla de que es posible,

aparte de que los jóvenes tienen un sistema más fuerte,

el uso de anticonceptivos.

Se ha demostrado en los anticonceptivos

que una de las reacciones adversas son trombosis.

Mientras tanto, a vacunarse.

Gracias por atendernos.

Voy a dar ejemplo.

Me voy a vacunar. Ah, mira. Enhorabuena.

Hay novedades sobre Miguel Ángel Revilla,

al que vimos vacunarse ayer.

Antes, última hora de Laura Cerdeira.

Una protesta de Cádiz.

Trabajadores de Airbus se ha manifestado

contra el cierre previsto de la fábrica en Puerto Real.

Como ven, ha levantado barricadas,

han cortado el tráfico.

Una protesta de trabajadores de Airbus.

Los sindicatos temen que la compañía anuncie el próximo 21 de abril

en Ámsterdam el cierre de la factoría de Puerto Real.

Han anunciado que convocan una huelga general el 23 de abril,

a partir del 23 de abril, y ha anunciado

que, si se confirmase cierre de la fábrica,

se van a encerrar de forma indefinida en la fábrica.

Lo que estamos viendo, Laura,

es el corte de la carretera que lleva a Cádiz.

Han cortado los accesos a Cádiz.

Los organizadores calculan que unas 500 personas.

No solo trabajadores de Airbus,

también empleados de la industria aeronáutica

y representantes políticos se han sumado esta manifestación

contra el cierre de la fábrica de Puerto Real.

Ahí están bien todo el corte de la carretera de los trabajadores

de Airbus. Trabajadores que están protestando por sus puestos

de trabajo. Eso es lo que está ocurriendo. Hay otras imágenes,

hablando de fuego, que llegaban de este incendio en Seseña.

Se declaraba en una de las naves industriales...

Una imagen tremenda que veíamos después de un incendio

en varias naves industriales en Seseña.

Fíjense en estas llamas.

Es la imagen del espectacular incendio que ha mantenido en vilo

a los ciudadanos de Seseña.

-Están dedicadas a logística.

14 dotaciones de la Comunidad de Madrid comienzan

a trabajar junto con dotaciones de Toledo.

-Se da por controlado, pero la humareda es tan grande

que se hace visible a más de 40 km de distancia. Una nube negra

que obliga al Ayuntamiento a activar el plan de emergencia

y pide a los ciudadanos que se queden en casa

con las ventanas cerradas hasta que el humo desaparezca.

Labores de extinción que se han prolongado toda la noche.

-Las naves estaban deterioradas debido a Filomena

y la situación de acceso era comprometida.

-A las llamas les acompaña la caída de cubiertas y paredes exteriores.

Una noche toledana de fuego en Seseña en la que, por fortuna,

no ha habido que lamentar víctimas.

Debemos con la humareda. A llamamiento a la gente.

Que tenga cautela al moverse.

Más que cautela que, en la medida de lo posible,

se queden en casa. No son las llamas, es esta humareda.

El incendio comenzó ayer a las 6:00 de la tarde.

Esta humareda lo impregna todo.

Se veía ayer en una distancia de 40 km.

En el pueblo de Seseña han cerrado dos colegios.

Estamos hablando de 900 y 380 alumnos que han tenido

que hacer clases online.

Han cerrado una guardería con 17 alumnos.

Nos cuentan los vecinos que han hecho más o menos vida normal,

pero ayer tuvieron un par de horas complicadas en las que se les pidió

encarecidamente que no saliesen de sus casas.

Hoy todas las persianas todavía cerradas porque aquí, prácticamente,

no se puede respirar bien.

Aunque digan que el fuego está controlado, y es verdad,

lo cierto es que es una partida que se está jugando ahora mismo contra

el viento, que es caprichoso.

En cualquier momento lo puede llevar a la A4

y se tendría que improvisar... Bueno, no, ya está preparado,

se tendría que llevar a cabo un desvío de circulación.

Todo depende del viento.

Decía Carmelo Encinas que el paraje tiene una situación...

Muy cerca se produjo aquel pavoroso incendio que estuvo días

y días de un vertedero ilegal de neumáticos que provocó

una nube tóxica también afectó a la población próxima.

Y ahora vemos este pavoroso incendio en el mismo lugar.

Casado diría que está gafado el lugar, porque, realmente,

es el segundo incendio de estas características.

Aquello fue un poco raro,

cómo se produjo el incendio...

Se acusó... Este está por determinar.

No sé los que investigan las causas, con este nivel de virulencia

que ha adquirido el siniestro, si van a poder determinar

qué lo ha causado.

-Una de las razones por las que se prolongó fueron

por razones climatológicas que extendió muchísimo la nube tóxica.

Puede pasar exactamente lo mismo.

-Recuerda mucho este humo negro que está afectando a la población.

Se hace irrespirable. Cuando se mueve hacia un núcleo poblacional

produce efectos verdaderamente negativos sobre el aire.

-Espero que se consigan determinar las causas

de este incendio y de aquel. Que quien la haga la pague.

Se genera un daño ecológico y medioambiental importante,

que las personas que lo hayan provocado, que lo paguen.

Conectamos con "Maldita hemeroteca".

En el clima que tenemos, cuéntanos, volvemos a ese debate...

Hay quien diría de patio de colegio sacando objetos.

Hoy en ese debate que tenía lugar en el Congreso

sobre los fondos europeos Santiago Abascal ha sacado un adoquín.

Se lo ha enseñado a la bancada socialista y de Unidas Podemos

para decirles que son los que permiten que le tiren en la calle.

-Sí, señores.

Estábamos solo a 18 m, lo mismo que nos separa de las columnas,

de los que nos lanzaban estos adoquines.

¿Qué le escandaliza, que lo lancen o que lo muestre en la tribuna?

Lanzamiento de piedras, adoquines y estacas tolerado

y justificado por gran parte de esta Cámara ni en la libertad de todos.

No es la primera vez que en política sacan piedras, ladrillos...

Concretamente adoquines y piedras del suelo.

Se ha hecho en otras ocasiones para decir lo mismo,

que los partidos de la oposición no condenan que eso tenga lugar.

Albert Rivera con el adoquín diciendo que eran los que no

se condenaba por parte de los independentistas que se tiraban

a las policías y en la asamblea de Madrid, Ayuso,

que no condenaba la violencia contra la policía en las manifestaciones

de Pablo Hasel. A veces sacan adoquines y a veces

otras cosas para crear discurso político. Gabriel Rufián se plantó

en el Congreso con una impresora bajo el brazo

para decir que con ella imprimían las papeletas del 1O.

-Dejen de perseguir impresoras, impresores,

y persigan corruptos y ladrones. Yo tengo una papeleta. Lo confieso.

También le juro que es para consumo propio. Nos vemos en las urnas.

Esto es lo que ocurre.

Alguno podría pensar que sería más preciso la tila,

la calma y el sosiego.

Tú tienes muy buena memoria.

Igual que se utilizan objetos para representar un discurso

político también para despedir a algunos.

Lo hacía Joan Baldovi con esa bolsa de tila.

¿Lo tienes eso? Vamos a verlo.

Lo tengo. Vamos.

-Permítame un consejo a sus señorías de la derecha.

La ultraderecha y la derecha que se va.

Es que últimamente los veo muy alterados.

Un pequeño remedio para que te empleen sus nervios.

Un remedio castizo, tradicional, español, como les gusta a ustedes,

mi español. Esta humilde bolsita de tila que, tomada en cantidades

moderadas, hace verdaderos milagros.

Vaya con la hemeroteca.

Tengo que decirte que viendo el ambiente que hay estos días

en la Cámara Baja me temo que la tila no se la han tomado.

Estábamos hablando del Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno ha dicho que se mantiene

el plan de vacunación, el líder del PP le ha llamado gafe y chulo.

Llevamos 12 comparecencias en esta Cámara aguantando la chulería

de un gobierno insensible e incompetente y ahora viene

a restregarnos que tiene que ser rescatado por su incompetencia

y sus mentiras. Hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez.

Esto ocurría en un momento en el que Sánchez ha reprochado

a Casado la actitud de Díaz Ayuso con lo que ocurre con la pandemia

y ocurría esto.

Estamos viendo alguna responsable de comunidades autónomas

decir que ellos mismos, por su cuenta, van a negociar la Sputnik

con Rusia. Dentro de poco van a declarar unilateralmente

la independencia de la Agencia Europea del Medicamento

algunas comunidades autónomas que todos tenemos en mente

y no es, por cierto, la catalana. Alguna la tenemos muy cerca de aquí.

A escasos metros en la Puerta del Sol.

Debate político, el clima, la pandemia y la vacunación.

¿Llegaremos a la vacunación del 70 % a finales de agosto?

Hay un factor que se olvida.

Se detiene la distribución de AstraZeneca. Ahora de Janssen.

Ninguna de esas dos farmacéuticas ha detenido la producción.

Y, mientras tanto, otras farmacéuticas, como Pfizer,

ha puesto su maquinaria de producción al límite para más

y más vacunas. Van a venir más vacunas.

Están pendientes hasta cuatro vacunas.

Una alemana está a punto de caer.

La maquinaria de producción...

-Ojalá, porque de verdad nos va la vida en ellos, no solo

en términos reales, sino también de la recuperación económica.

Hoy por hoy lo que podemos decir es que no depende

de la voluntad del presidente del gobierno. No depende de España.

Ni siquiera de la voluntad europea. Pero ojalá.

Ojalá no sea un anuncio grandilocuente hecho

en contexto de campaña electoral.

Ojalá no te equivoques ni tú ni el presidente del gobierno.

-No depende del presidente del gobierno, depende de la UE.

Lo que tiene el presidente del gobierno es buena información.

Sabe que van a venir un aluvión de vacunas de otras farmacéuticas.

Entretanto, para que veamos un día más que lo de la pandemia

nos afecta a todos, Miguel Ángel Revilla

está en cuarentena porque empezó con la vacuna, tuvo protestas,

abucheos y acabó en confinamiento.

Mal día para el presidente de Cantabria.

Miguel Ángel Revilla llegaba al centro de salud

para vacunarse pero tenía a un grupo de hosteleros...

Concentrados para increparle por el cierre del interior de bares

y restaurantes debido al aumento de contagios de la Semana Santa.

Habla con ellos con los gritos de fondo.

Sin éxito entrada vacunarse.

El siguiente pinchazo...

-En tres semanas.

-A la salida, dispuesto a dar una rueda de prensa...

Tiene que hacer la en un interior.

-Hay insultos que te sacan a relucir el nombre

de la presidenta de Madrid, que tiene su sistema,

que yo no entro ni crítico, pero que respeten el nuestro.

-Termina el día entre críticas y confinado.

Tras un contacto estrecho con un contacto estrecho

en el ámbito laboral.

Tiene esa situación de cuarentena.

Enseguida vamos a ver lo que dice Revilla.

Con la vacuna hay que prestar atención porque siguen llegando

bulos para engañar a la gente y que vayan donde no tienen que ir.

Se han presentado en Cartagena decenas de personas de 70 años

en un polideportivo porque se hicieron el mensaje de WhatsApp

que les había llegado diciendo que se fuesen a vacunar sin cita

previa y, sin cita previa, no vacunan a nadie.

Ese mensaje ya circuló durante la Semana Santa.

El Jueves Santo no se presentó allí gente a vacunarse

y fue la propia Consejería de Sanidad la que puso en circulación

ese mensaje. Ese mensaje valía para Semana Santa

pero ahora se ha quedado viejo y han seguido circulando sin control

y la gente se lo está creyendo y está yendo.

Sin cita previa, en Cartagena, no vacunan.

Igual que hay que estar pendiente de que sea

desde organismos oficiales. Es una historia que ha pasado en Baleares.

Circula también por WhatsApp un número en el que, si llamas

y estás dentro de los rangos de edad con los que estás vacunando,

te dan cita previa para vacunarse en las siguientes 48 horas.

Hemos hablado con la consejería de salud balear

y nos han explicado que es el número con el que te llaman

para darte la cita para ir a vacunarte.

Que hay gente que se le quedan llamadas perdidas

y saben que cuando vuelven a llamar y dicen la edad

que tienen la está la cita.

Hay gente que ha conseguido el número y la cita antes

que las personas que esperan en casa.

Hice la consejería balear que, por favor, no llamen

y que a partir de mañana van a habilitar una página web

para que puedan pedir cita online.

Dicho esto, aunque te vacunen hay que esperar.

Siempre hay otra dosis y no es ipso facto.

Revilla está vacunado y el mismo día tiene cuarentena.

A casa. Confinado. En 100 m².

Es muy duro.

Hace no sé cuantos años que no he faltado jamás al trabajo

y aquí me veo hasta el martes de la semana que viene.

Confinado. Es muy duro, pero más duro es aquellos

que han tenido la desgracia de coger el virus y terminar en las UCIS

y, lo que es peor, los que han muerto.

Ya lo ven. Se nota que es para todos.

Hombre, no está mal.

Tiene buen piso y unas vistas maravillosas y la familia.

Esto le puede pasar a cualquiera.

Nadie se ha librado de un confinamiento, una prueba,

una PCR o contacto estrecho. También nuestros políticos son víctimas.

Se está hablando mucho de las multas que se ponen y no se pagan.

Hay un ranking de comunidades autónomas.

Multas por incumplimientos, fiestas ilegales, por la mascarilla...

Tenemos un ranking de la primera fase. Es ilustrativo.

Vamos a ver cuáles son las comunidades que más

o menos han recaudado a raíz de las multas del primer estado de alarma

por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

1.142.127 multas. Andalucía, con diferencia, es la región

que más ha recaudado con más de 1.400.000 E.

Le sigue de cerca Canarias con 1.100.000 E.

Castilla y León con algo más de 1.000.000 E.

Y la Comunidad Valenciana por último.

Por detrás las regiones que menos han recaudado.

País Vasco, por las multas entre marzo y junio,

ha logrado recaudar, aproximadamente, 6310 E.

Cinco veces menos que lo que recaudó Ceuta, por ejemplo,

la mitad que lo que recaudó Melilla y con unas cifras muy parecidas

a las de Cantabria. Llama la atención el caso de Madrid.

A pesar de las más de 170.000 actas de sanción que levantó

en el primer estado de alarma poco más ha recaudado que 60.000 E.

Es decir, 25 veces menos que lo que recaudó Andalucía.

Esto está ocurriendo también.

Yo estuve muy cerca, por casualidad,

un domingo paseando... con la manifestación negacionista de Colón

que pareció como de otro planeta.

Escuché que unos policías tomaban nota de una chica

que había estado en la manifestación, no se había puesto

la mascarilla ya había incumplido todas las formas imaginables

y dijo que "esto no se paga". Esa sensación se ha impuesto.

En Madrid he tenido la sensación de que esta gente que vulnera

las normas que se han impuesto para intentar controlar la pandemia,

esa gente, ha entendido que esto... Te ponen la multa pero no se paga.

Es interesante la comparativa de comunidades.

Una gobernada por el Partido Popular endurece el toque de queda.

Galicia, gobernada por el Partido Popular.

Retrasará el toque de queda a las 11:00 de la noche

y mantiene el cierre perimetral.

Los bares deberán cerrar a las 9:00 de la noche pero los restaurantes

podrán cerrar a las 11:00 de la noche. Deberán funcionar

con cita previa, llevar un registro de clientes y garantizar la cantidad

del aire con medidores deseados.

Es lo que está ocurriendo en Galicia. Vamos a Aragón.

Estamos pendientes del juicio a Igor el Ruso.

Lo que se está investigando... Ventitantas identidades.

Ha tenido tantos nombres...

Se llama Norbert Feher. Le llaman Igor el Ruso.

Ha tenido otros nombres. Son algunas de las 23 identidades falsas

que ha llegado a utilizar el criminal serbio desde la vida

en Italia donde asesinó a tiros a dos personas.

En España disparó hiriendo de gravedad a dos personas

y, el día después, tres hombres en Teruel. Su perfil de Facebook

está activo. Allí se llama Ezequiel.

Con esa identidad contó que era un espía ruso

y luego fue gigoló en España. Ahora dice que con 18 años,

tío contra los cascos azules de la ONU en Serbia.

Desde que entró en prisión ha permanecido en régimen

de aislamiento, atacado con un azulejo a cuatro guardias

penitenciarios, tiene derecho a una hora de patio pero jamás abandona

la celda. Hay temporadas en las que se se niega a comer.

Da pasos en la celda de 4 m en la que vive.

Le definen como un psicópata consciente de sus actos.

En el juicio se muestra frío, sereno y colaborador.

Una cara distinta a la mostrada en enero de 2020

donde ante las cámaras hizo la señal de victoria.

Ventitantas identidades. Sigue el juicio en Teruel. Cuéntanos.

Norbert Feher de 44 años.

Serbio de nacionalidad. Conocido también por otros nombres.

En múltiples identidades para este siniestro personaje,

según relatan los informes psiquiátricos.

La primera vez que se le juzgó en España mostraba la imagen

de la victoria y la arrogancia.

Distinto a lo que se está viendo en este proceso judicial

por el triple asesinato en 2017 en la que él mismo asegura

que es prácticamente una víctima de guerra por los bombardeos

que vivía en Serbia en 1999.

Una persona condenada por un asesinato en Italia

y a la que se le juzga por esos tres asesinatos,

un agricultor y dos guardias civiles, en la localidad de Andorra.

Hoy tendrá lugar la declaración de la vida del agricultor.

Esto está ocurriendo. Conectamos de urgencia con Miquel Ramos.

Quiere contarnos algo. ¿Se acuerdan de la actuación de expolicías...?

Contra un padre en Linares hay novedades, ¿no?

Efectivamente.

Ayer publicamos que uno de ellos había sido denunciado

por, presuntamente, haber abusado de un menor de edad hace unos años

y esta persona, al ver las imágenes de estos policías,

decidió, tras pensar y revivir todo aquel episodio traumático,

denunciarlo. Conocimos y publicamos ayer este caso en "La Marea".

Siendo menor de edad. 16 años tenía esta persona cuando el policía,

supuestamente, contacto con él a través de redes sociales,

tuvo un encuentro con esta persona y no solo abusó sexualmente de él

sino que, además, le humilló con las armas reglamentarias.

Se presentó vestido de policía.

Esta persona ha pasado bastante miedo

y tiene trauma por la situación.

Tiene un informe psicológico, testigos y pruebas que ha aportado

para ver si esto evita que otras personas sufran lo mismo

y, si hay otras víctimas, que se animen a denunciar.

Gracias, Miquel, por la información.

Así está el patio. Vamos a la información de servicio

y a ver qué pasa con el tiempo.

Es lo que toca en primavera y en abril.

Lluvias y aguas mil.

No nos tiene que extrañar el panorama revuelto que está afectando

al sur peninsular. Tenemos este número de WhatsApp

para que nos envíen vídeos grabados en horizontal

para ver un tipo de nubosidad que ayer había encima de Madrid,

bien curioso. Se llaman "asperatus".

Es como ver un mar ondulado desde abajo. Una imagen espectacular.

Evidentemente acelerada. Y de ahí a la calma en Cardona,

Barcelona, con el tiempo estable dominante en la mitad

norte de España. Esto contrasta con la situación que tenemos ahora.

Las lluvias en el sur peninsular, Ceuta, Melilla,

el entorno del mar de Alborán y adentrándose al sur de la península

pero de momento con muy poca lluvia. Donde más ha llovido ha sido...

Estas lluvias van a ir a más.

En las próximas horas el modelo anuncia que en el sur peninsular

y Andalucía las precipitaciones van a ser copiosas afectando

a Extremadura, Castilla-La Mancha o la Región de Murcia

y nubes creciendo con chaparrones en todas las áreas de montaña

del centro peninsular. Más tranquilidad por el norte.

Esta escena mañana se repite casi de forma exacta.

Lluvia abundante en el sur peninsular.

Más tranquilidad por el norte.

En Galicia y el Cantábrico mañana será un día de sol.

Viento de levante en el estrecho con rachas moderadas

y, en Canarias, nubosidad variable con chubascos dispersos

en zonas de montaña.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada en el sur.

En el noroeste encontramos 25° en Pontevedra o 20 en Zamora

y Almería no pasa de los 17 o Murcia se queda en 14.

De los próximos días remarcamos que el viernes quedarían

los últimos chubascos y que el fin de semana yo debería muy poco.

Tiempo variable.

Ahora dos días pasados por agua pero, de cara al fin de semana,

en una situación más tranquila con ambiente fresco.

Gracias, Jacob.

Nos gusta hablar de información de consumo.

La banca.

Cuando uno va a una sucursal tiene distintos horarios

para que le atiendan. Miles de despidos se anuncian.

Tila para los políticos pero, sobre todo, para los consumidores,

con los temas de banca y telefonía.

La banca está en los últimos 10 años despidiendo aproximadamente

al 35 % de sus trabajadores.

En los próximos meses se anuncian despidos entre 12 y 15 000.

Solo los dos más importantes con la fusión de Caixa, Bankia y Santander,

despedirán en torno a 12.000 trabajadores. Se anuncian otros.

La que cada día nos cobra más comisiones

y cada día tiene menos oficinas,

la que cada día tiene una atención personalizada

en las oficinas más restringidas es la misma que, por lo que sea,

por los bajos intereses, por el tema de internet, o lo que sea,

más bajas va a dar en este año.

Este titular es que más de 15.000 salidas en un año,

despidos masivos.

Más de 15.000 salidas.

Entre 6000 y 8000 en el primer banco,

la fusión de dos bancos importantes, el Santander del orden de 4000,

Unicaja 1500 y BBVA 30 000.

Seguramente no serán los últimos.

35 % de los trabajadores han perdido,

en los últimos 10 años, su puesto de trabajo.

Ya ven lo que está ocurriendo.

¿Qué ha pasado con Ryanair?

Ha perdido un nuevo juicio.

La sentencia es que tiene que devolver a los usuarios los 50 E

que les cobró a cada uno por llevar la maleta de mano.

Según el tribunal de justicia europeo está clarísimo.

No se puede cobrar por ese equipaje.

Unos pierden el trabajo y otros parece que lo encuentran.

Laura Cerdeira, ¿qué pasa con Albert Rivera?

La Comunidad de Madrid le ha fichado por el patronato

de la cardenal Cisneros por su significado relieve en la enseñanza

universitaria.

Gracias. Un titular a modo de conclusión.

Todos los caminos nos llevan a la campaña electoral.

Ojalá sea el de la vacuna.

Esperan tres semanas de alta tensión.

Fátima.

Pfizer al rescate.

-A pesar del parón de Janssen

el ritmo de vacunación se puede mantener porque se multiplicará

la producción de otros productos.

AstraZeneca parada también en Dinamarca.