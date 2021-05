Las cosas claras - Programa 101 - 13/04/21

El presidente de Cantabria ha ido a vacunarse y ha ocurrido esto.

Fuera, fuera, fuera.

-¿Por qué?

-Porque la sanidad...

-venga. -Díselo.

-Revilla, dimisión. Revilla, dimisión.

Ha ido vacunarse

y se ha encontrado con gente que ha protestado de esta manera.

Finalmente, se ha vacunado.

Es una de las caras conocidas como presidente autonómico,

que ha ido a recibir su dosis. ¿Qué ha ocurrido?

Ha ocurrido apenas hace unos minutos.

Llegaba por esta dirección.

Ha sido interceptado por un grupo de hosteleros que le gritaba:

"Fuera, fuera", también "Ayuso, Ayuso".

Uno de ellos se ha destacado.

Las hosteleros que no pertenecen a ninguna asociación.

Son un grupo de hosteleros que se han puesto

de acuerdo a través de un grupo de chat.

Después de vacunarse,

ha esperado cinco 6 minutos,

ha venido hasta aquí,

para atender a los medios de comunicación.

Iba a dar una rueda de prensa. No ha sido posible.

Nos ha emplazado los medios de comunicación

a ver si podemos hablar con él. Aquí es imposible.

-Fuera, fuera, fuera. -Oye...

Os propongo una cosa. -Revilla, dimisión.

Revilla, dimisión.

-¿Eh? Venga.

Díselo.

-Revilla, dimisión. Revilla, dimisión.

Fuera, fuera.

Bueno, esto, hay que decirlo,

Miguel Ángel Revilla se ha vacunado.

Dijo que estaría dispuesto a hacerlo con AstraZeneca para dar ejemplo.

Se ha vacunado finalmente y, de hecho,

ha sido una de las personas que menos tiempo ha esperado.

Después de pincharte hay que esperar 10-15 minutos.

Venía a hablar con medios.

Es un acto simbólico para pedir a la gente

que no tengan miedo de vacunarse.

Como habéis podido ver,

era absolutamente imposible.

Los hosteleros han manifestado su protesta.

Esto en un día en el que, pendientes de la vacunación, María Álvarez,

cuéntanos, récord de vacunaciones

al mismo tiempo que aumenta de manera drástica

los números de contagios.

La vacunación con AstraZeneca con suspicacias por el retraso de dosis.

Ha llegado una nueva remesa de vacunas de AstraZeneca.

Es la vacuna que,

después de las últimas modificaciones,

se aplica a personas entre 60 y 69 años.

Revilla se ha quedado fuera de la vacuna de AstraZeneca.

Han llegado hoy 139.000 dosis.

¿Qué pasa?

Se produce un retraso en el número de dosis.

Estaba previsto que llegaran 350.000 dosis a la semana

y, repito, han llegado 139.000.

Todas las miradas y las esperanzas puestas en mañana,

porque llega la cuarta vacuna, que se inoculará en España,

la de Johnson, Janssen.

Serán 300.000 dosis de una vacuna monodosis.

Es eficaz para las variantes.

Presten atención al siguiente dato.

Laura, ¿qué ocurre con los contagios,

que se incrementan de manera potente?

Incremento del 45%.

Desde el viernes,

la incidencia acumulada ha subido 17 puntos.

Muy llamativo también el aumento de ingresos en las UCI.

En las últimas 24 horas,

el número de ingresos ha duplicado al de altas.

En la última semana,

esos ingresos en las camas de críticos se incrementado un 45%.

Preocupan especialmente las de cinco comunidades,

que están en riesgo extremo, Madrid, 30%,

las de Cataluña y La Rioja...

Esto nos lleva a estar muy pendientes

de lo que ocurre con la vacunación.

Gracias, Laura.

Vamos a esos puntos de vacunación.

Lucía, ¿dónde estás y qué ambiente hay con la vacuna?

Estás con la gente.

Estamos siguiendo la vacunación en el Wizink Center,

antiguo Palacio de Deportes.

Se sigue vacunando con AstraZeneca personas entre 60 y 69 años.

No hay problema de suministro, los grandes centros de vacunación.

Ayer, se tuvieron que suspender las vacunaciones

en siete hospitales públicos de Madrid con AstraZeneca,

porque había fallos en el suministro.

Emiliano se acaba de vacunar.

¿Qué edad tiene? -64.

-Le vemos con la dosis de AstraZeneca.

-De momento, bien. Ya veremos. Esperemos que vaya bien.

-Hay muchos asientos a la entrada.

Muy buena atención. Muy rápido.

-Muchísimas gracias.

Le dejamos descansar los minutos que tiene que esperar.

Continúa la vacunación.

Hoy está previsto que 3500 personas solo en este centro

o reciban la vacuna de AstraZeneca.

Un centro donde vemosque la gente se va vacunando

de forma ordenada.

No ocurre en otros puntos.

Aquí había más de un centenar de personas de más de 74 años,

en su mayoría eran octogenarios.

Estaban esperando para recibir la vacuna de Pfizer.

De repente, se agotó dicha vacuna.

Tuvieron que esperar más de 100 personas en la puerta

de este centro de salud,

en unas condiciones que no eran demasiado óptimas.

Eran personas mayores. No había tiene donde sentarse.

Se produjeron aglomeraciones.

Tuvo que intervenir la policía municipal.

Horas después llegó la vacuna de Pfizer en un taxi.

Aumento llamativo de los contagios.

Gracias.

Conectaremos... Vamos a Moncloa.

Estamos muy atentos.

Va a anunciar con el plan para afrontar la crisis.

Será en los próximos minutos. ¿Qué va a ocurrir?

En unos minutos, a la 1:00 de la tarde,

presentará Pedro Sánchez el plan de recuperación

de acceso a los fondos europeos.

Lo ha presentado en el Consejo de Ministros.

También en en el interministerial,

donde está todo el ejecutivo.

El objetivo es la creación de empresas y de empleo,

transformar la economía, de nuestro país.

Es el gran plan económico de Pedro Sánchez, como decimos,

que en unos minutos desgranará más información.

Lo tiene que presentar a Bruselas antes del 30 de abril.

Os pido un comentario.

Tenemos una situación complicada económicamente.

Ha habido protestas.

Esa imagen de Miguel Ángel Revilla,

que va a vacunarse y tiene protestas de hosteleros.

Se ha vacunado en Astillero, su localidad.

Revilla, dimisión.

-Díselo.

-Revilla, dimisión, Revilla, dimisión.

Revilla, dimisión. Fuera, fuera.

Ya lo ven, protesta de hosteleros.

Un grupo de hosteleros ha acudido donde el presidente se vacunaba.

Bueno, no se ha resuelto la pandemia.

Mientras la vacuna no termine

de avanzar, va a seguir.

Sigue siendo una situación grave.

Además, la situación económica sigue siendo muy dura

y va a ser muy dura.

-Es el momento, quizá, más inadecuado,

más inoportuno para expresar la protesta.

El mensaje de la vacuna debería llegar a la población

de una manera nítida y clara, como mensaje, efectivamente,

de final de la pesadilla,

eso no quiere decir que no tengamos que seguir con la mascarilla,

la distancia y los rastreos cuando se puede.

La gente está pendiente de la vacuna,

cuándo le toca y con qué marca.

Anne, adelante.

En 24 horas recibiremos las primeras 300.000 dosis de Janssen.

La pregunta es aquel grupo de edad va destinada cada una de ellas.

Pfizer y Moderna a mayores de 80 años.

Todavía hay casi millón y medio sin recibir la segunda inyección.

Entre 70 y 79 años como la de Janssen.

AstraZeneca, entre 60 y 69 años.

Así están las vacunas por franjas.

Esto está previsto con las marcas y las edades.

Conectamos con Clara Jiménez,

siempre desmintiendo los bulos.

Siguen llegando mensajes para que la gente se despiste con la vacunación.

Algún que otro wasap sigue su circulando.

Lo hablamos ayer.

No hay que hacer caso a los wasaps.

SMS, llamado cita previa.

Siguen llegando montón de wasaps.

Uno te dice que es sin cita previa puedes ir

a vacunarte en Alamilla.

Lo ven en su pantalla. Es mentira.

La Junta ha dicho que no,

que no están vacunando sin cita previa.

En un hospital se presentó gente vacunarse por un mensaje de wasap.

No tenemos un mensaje, pero te lo cuento yo.

El propio hospital ha tenido que sacar una circular

diciendo que la gente no se acerque al hospital

para vacunarse si no tienen cita previa

porque no nos van a vacunar.

Sin embargo, se ha presentado mucha gente por mensajes de wasap.

Siguen enviando mensajes.

¿A que tienen que prestar atención para que sea una cita?

A los SMS, esos mensajes que te mandan al móvil.

A veces una llamada telefónica.

Te llama un robot o tu centro salud.

En Aragón y Castilla y León tienen que pedir los menores

de 80 años cita previa en la página web.

No hay que hacer caso a los wasaps.

Están engañando a la gente.

Estamos para desmontarlos.

Hay algunos que intentan fomentar el odio.

Por ejemplo, circula una captura

en la que como quinto grupo de vacunación

estarían las personas institucionalizadas.

Cita a los inmigrantes ilegales.

Va acompañada de un mensaje que dice:

"Fíjate, van a vacunar a los inmigrantes

antes que los españoles", intentando fomentar el odio.

Esa imagen que aparece ahí

no es ninguna estrategia de vacunación oficial

del Ministerio.

Es una estrategia de vacunación que hizo un grupo de expertos

en noviembre del año pasado planteando

quiénes creían ellos que deberían de vacunarse antes,

pero no es oficial.

Esos comentarios nos sobran.

A día de hoy, la estrategia de vacunación

del Ministerio de Sanidad,

no están los inmigrantes indocumentados.

La gente tiene que estar atenta con la vacunación,

están difundiendo bulos de efectos secundarios que no son tales.

Lo queremos desmontar para que nadie

vaya a vacunarse con miedo.

Circula una captura de wasap que más de uno recibido.

Dice que el 30% de las personas que se vacunan

van a fallecer a lo largo del próximo año.

Es mentira.

Esta mentira.

Dice que dice una científica que es la que aparece en la foto.

¿Sabéis qué pasa?

El nombre de la científica

y la mujer que aparece no son la misma persona.

Por favor, no se lo crean,

las vacunas son seguras,

están testadas y nos van a ayudar a salir de esta.

Laura, hay un caso en Toledo de un fallecimiento

de alguien con trombos.

Un profesor de 30 años que ingresó en estado muy grave

en la UCI y el pasado viernes, presentaba eventos trombóticos.

Este joven de 30 años había recibido la vacuna de AstraZeneca.

Se investiga así su muerte está relacionada con la vacuna.

Saludamos al doctor Bernabéu.

Sabe lo que es estar en las UCI,

por ejemplo, en el hospital de La Paz de Madrid.

Hay datos preocupantes,

como que está aumentando la incidencia.

Buenas tardes.

Buenas tardes, gracias a ustedes.

Vemos datos de cómo se está anotando que, ligeramente,

aumenta la incidencia de coronavirus y los ingresos las UCI.

¿Cómo está el panorama los hospitales?

Está la esperanza en la vacuna,

que es una carrera contra los ingresos hospitalarios.

Efectivamente, el ambiente es tranquilo,

pero estamos notando un aumento paulatino

pero insistente en las UCI.

Hay un incremento bastante significativo.

Estamos pudiendo derivar pacientes al Zendal.

Es significativo que la edad media de los pacientes

que ingresan en UCI en este momento es más baja

de lo que hemos tenido en episodios previos.

Eso, probablemente, se debe a la vacunación

en la población de mayor edad.

Eso es muy buena noticia.

Sabe lo que es en la UCI del hospital de La Paz.

Esto tiene repercusiones en que hay más ingresos

de coronavirus importante en otro tipo de pacientes

de otro tipo de dolencias que, lógicamente,

si entra más gente con la COVID, se ven afectados.

En este momento es, probablemente,

el principal y más dramático derivada de este incremento

de los pacientes COVID,

y es que no se puede atender a la patología convencional,

los pacientes que están enfermos de cáncer

o que tienen otra patología más o menos a la vez

y no están pudiendo ser atendidos de forma correcta.

El hospital destina prácticamente el 40% de sus recursos

a la patología COVID. Eso es una bomba de relojería.

Es un drama para muchos pacientes, que ven retrasadas sus patologías,

tanto el diagnóstico como el tratamiento,

que puede significar la separación entre la vida de la muerte.

La mayoría de los pacientes que vienen al hospital,

no pueden estar acompañados por las restricciones.

Es una sensación de soledad,

que se vive bastante mal.

Tenemos un problema de salud mental.

Estamos en un tiempo de precampaña.

Mucha gente cree que la pandemia ha terminado.

¿Qué diría a las autoridades y a la ciudadanía?

Básicamente, que esto es un problema de todos,

que España debería funcionar como un solo equipo,

como una sola voz, que no se entiende,

por lo menos los médicos no entendemos

que se utiliza una pandemia con fines políticos,

vengan de donde vengan.

Los sanitarios, en general,

han demostrado que han estado donde son capaces de dar,

que lo dan todo por los pacientes y, sin embargo,

no vemos eso mismo reflejado en los políticos,

que lo único que vemos es prioritario.

La vacunación debe ser prioritaria.

En este momento, es la máxima prioridad.

Debe estar bien organizada.

Se deben poner todos los recursos encima de la mesa.

Los medios de comunicación deberían ser mucho más cautos

a la hora de trasladar los mensajes.

No favorecen nada todos historias más o menos lacrimógenas

sobre efectos secundarios y sobre problemas.

Nos enfrentamos a algo mucho más serias.

El efecto secundario en un paciente que ha recibido una vacuna

que está autorizada,

que está en investigación y ya se verá,

porque está muriendo mucha más gente de cánceres no tratados

o de otras patologías que no están pudiendo acceder a los hospitales,

porque están colapsados

o porque están dedicados a la patología COVID.

Es un esfuerzo de todos y hago un llamamiento a todos.

Hay expertos que han marcado pautas

y creo que deberíamos todos circular por la misma vía.

Es un placer escucharle.

Creo que a los sanitarios hay que prestarles voz.

Hay quien dejó los aplausos y las palmaditas en el hombro,

pero la situación se incrementa en las UCI.

Muchas gracias.

Nuestra compañera ha vivido una movilización

en autobús de médicos

de atención primaria.

Lo han llamado la ruta del abandono de la atención primaria.

Denuncian que estos médicos de familia,

como se les conoce,

atienden hasta a 100 pacientes al día.

Están totalmente colapsados.

Exigen más recursos. ¿Qué necesitas ustedes?

-Fundamentalmente, inversión y recursos.

En estas condiciones no podemos trabajar bien.

Tenemos 60, 70, 80 pacientes diarios.

-Sufren maltrato institucional.

-Es porque llevamos denunciando esto desde hace muchos años.

Diciendo las cosas como son, haciendo comisiones de trabajo,

estudios, y no hacen caso. Seguimos igual, abandonados.

-¿Qué necesitan ustedes?

¿Qué están pasando durante este último año?

-Necesitamos reconocimiento profesional.

Tratar con dignidad y respeto.

Necesitamos refuerzos.

Inversión, profesionales,

que no se vayan los profesionales.

-¿Están al borde del colapso los médicos de familia de Madrid?

-Ya hemos llegado al colapso.

Estamos en la UVI.

Llevamos años diciendo que no podemos más.

Estamos colapsados, deprimidos.

-Es la situación que denuncian los médicos de atención primaria.

Reclaman medios y ayuda.

Debate sobre qué ocurrirá con las restricciones.

Hay comunidades donde mantienen la apertura del territorio.

Otras, con cierre perimetral.

Ahora mismo, todas las comunidades

están cerradas perimetralmente,

excepto Madrid, Baleares...

En Cantabria se cierra el interior de la hostelería.

Laura Baqueiro.

Efectivamente, en las zonas donde superan

los 400 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada

en los últimos 14 días.

Es así en Álava, Guipúzcoa

y medio centenar de municipios del País Vasco,

Bilbao, Vitoria, Getxo, Sestao o Tolosa.

Además de estos cierres perimetrales,

se cierra el interior de la hostelería.

Como decimos, solo podrán atender a la desayunos y comidas.

En Cantabria, Nacho Pulido, cuéntanos.

Gracias, Laura Baqueiro.

Acudías a la vacunación del presidente cántabro.

Hay cierre de la hostelería.

Cantabria está en nivel tres.

Hay una medida que no ha sentado a un grupo de hosteleros.

Han recibido Miguel Ángel Revilla cuando iba vacunarse.

Decían que eran hosteleros.

Este grupo de manifestantes muy descontentos con la medida.

También otras restricciones.

Tercio de aforo en comercios minoristas.

La protesta de los hosteleros.

Cuando queráis. -Vale.

-Lo tenemos.

Ya está.

Tiene que esperar 15 minutos.

La próxima cita...

Era el momento de la vacunación de Miguel Ángel Revilla.

Se ha producido también la protesta de un grupo

que decían ser hosteleros

y que alguno de ellos se encaraba al presidente cántabro.

(Silbidos)

Fuera, fuera, fuera, fuera.

-En el interior de hostelería...

-Los interiores están cerrados. La culpa no es de interiores.

Cierran todos los centros comerciales, cierra todo,

y los casos empiezan a bajar.

-Pero no firma nada, ¿no? -No, no.

-Fuera, fuera, fuera.

-No me sirve que llevan cerrados desde octubre.

Los datos no bajaron.

La culpa no es de la hostelería.

¿No será peor que estén reunidos en reuniones

hasta las 11:00 de la mañana desde las 10:00 de la noche

en los pisos?

-Sin duda. Eso es verdad.

-Y no la hostelería que lo hace bien...

Momentos de tensión.

A la gente hay que entenderla también.

Eso no es hacer demagogia.

Le ha hablado el presidente de Cantabria con datos.

Ha dicho que la pandemia existe, la tercera ola existe.

Cerró la hostelería en Cantabria y no bajaron los números.

Ha hecho una pregunta muy interesante.

No puede decir el presidente, lo este, cualquiera,

de: "Eso dice Sanidad".

Hay que tomar decisiones.

Igual en Cantabria,

hubo cierres porque había mucha incidencia.

Fue bajando.

Ahora hay un repunte en varias comunidades.

Está compareciendo.

Cuando llegamos a un tope de incidencia,

hay que limitar el movimiento

y hacer cierres de determinadas actividades

que han estado abiertas durante un tiempo,

pero es que no hay otra solución.

El problema de esta pandemia es el tema de la presión hospitalaria.

Si esta pandemia tuviese solamente el efecto

de que enferman las personas,

pero que el 10% de esas personas no acaban en los hospitales

y que un 10% de los que van a los hospitales acaban en la UCI,

eso ya se importante.

El tema es que nos olvidamos de los muertos.

Lo primero que pregunto por la mañana,

cuando hablo con el consejero a las ocho, aparte de otros datos,

es cuántas personas tenemos hospitalizadas

como la presión hospitalaria soportamos en Cantabria

y, sobre todo, cuántos han muerto.

Ese es el verdadero problema.

Hay comunidades autónomas que están en el 40% de presión hospitalaria.

Nosotros estamos en el 15-14 y estamos preocupados.

Las UCI no estaban preparadas para la pandemia.

Están preparadas para los que diariamente tienen infartos,

hay trasplantados...

Hace tres días, a un exalcalde mío le dio un infarto.

Ese día en Cantabria hubo tres o cuatro infartos más.

Imaginaos que estuvieran todas las UCI ocupadas por el COVID.

Hay una utilización,

en algunos momentos

en Cantabria llegó a ser de tener en la UCI a con 25 personas,

ahora tenemos 18.

Aquello hacía problemático atender las patologías que normalmente

tenemos y que todos los días tiene que entrar la gente en las UCIS.

Por eso en Cantabria siempre ha primado el criterio sanitario.

Jamás el presidente de Cantabria ha tomado ninguna decisión,

aparte que no tengo más que dos competencias,

que son el cierre perimetral

y alterar el toque de queda en una hora más o menos.

Estas medidas son dolorosas, pero son inevitables.

Hay que hacerlas ahora porque ahora por fin atisbamos

solución al problema. Por primera vez.

Desde hace un mes estoy optimista en que podemos tener,

y es por lo que se tomaron estas medidas

que tenemos que tomar hoy por la noche, los informes que nos dan

los expertos es que la movilidad y los interiores,

donde no se está con mascarilla y son con poca ventilación

son un foco de contagio. Se anuncia con tiempo.

Se anunció la tercera ola y la hubo.

Espero que esta sea la última situación dura,

de cara a tener un verano donde haya una cierta normalidad.

Hoy llega la vacuna 1800 dosis de Janssen. Es de una sola inyección.

Espero que para finales de junio puede estar un 60 %

de la población vacunada.

Eso es lo que está diciendo el presidente después de haber

ido a vacunarse y un grupo de personas, que eran hosteleros,

no compartían la medida de cierre del interior de la hostelería

o restricciones. En Valencia hay también una movilización.

Una acampada. Cuéntanos.

En la Comunidad Valenciana el ocio se planta

y el 13 es el número del día porque son 13 meses cerrados,

13 tiendas de campaña y 13 horas diarias durante 13 días.

-Así vamos a estar hasta que atiendan nuestras peticiones.

Son más que justas.

Es un sector que no ha podido trabajar y sigue sin poder trabajar.

Sufrimos la pandemia sanitaria y la económica.

-Las ayudas no han llegado.

Cuando hablamos de pérdidas,

solo una empresa de discotecas pueden ser 300.000 E.

Y en pubs 100.000 por empresa.

-Las ayudas está muy bien cuando se presentan en rueda de prensa,

pero no han llegado a las cuentas corrientes.

No son ayudas, pedimos compensaciones.

Son negocios legales, generamos actividad, empleo y riqueza.

La administración nos cierra y no podemos estar meses sin compensar.

Seguimos pagando impuestos, alquileres, luz,

y tenemos familias a las que dar de comer.

-Por eso esta imagen de todos los empresarios del ocio nocturno

que se han querido venir al centro de Valencia.

El dato llama poderosamente la atención.

De 2000 empresas, 800, casi un 50 %,

saben que no volverán a abrir sus puertas.

Esta es la imagen que se respira en directo en Valencia del ocio.

El ocio se planta en la Comunidad Valenciana.

Hay un número de gente ahí acampada. Todos no creo que estén.

Patricia López, ¿cómo lo ves?

Me gustaría recordar a los hosteleros de fuera de Madrid

que reivindica la imagen de Ayuso que tuvieron en cuenta

que en Madrid las camas UCIS siempre han estado a reventar,

nunca se ha bajado a la escalada de Revilla estaba apelando

y, por el lado de la economía,

se iban a repartir en los presupuestos generales

600.000.000 E para repartir entre los hosteleros,

incluso en los que no han podido reabrir sus bares

porque no tienen condiciones adecuadas y no tienen un trozo

de calle donde poner una terraza, que eso siguen estando cerrados,

esos 600.000.000 E que les iban a caer a todos

y también al ocio nocturno no les ha caído porque Ayuso

ha convocado elecciones y ahora a saber cuándo, si les va a caer,

y de qué manera se van a repartir las ayudas europeas.

Ya tenemos el Madrid conocimiento de cómo el Partido Popular

reparte las ayudas. Deberían hacer autocrítica.

Ha entrado la Guardia Civil en Sevilla, en Abengoa.

Carlota Muñoz, ¿qué está ocurriendo? Buenas tardes.

Llevamos cuatro horas de registro en la sede central

de la multinacional Abengoa en Sevilla.

A las 9:00 de la mañana una veintena de agentes de la UCO

ha entrado en el edificio de la sede de presidencia de Abengoa

y ha concentrado su registro en la planta donde está ubicado

el departamento de auditorías y contabilidad.

Así nos lo han explicado los trabajadores,

que han abandonado las oficinas por indicación de la Guardia Civil,

que les ha pedido tenéis y teléfonos móviles.

Los trabajos se centran fundamentalmente en los ordenadores.

Todavía no sabemos si van a ser sacados de la sede oficial o no.

En cualquier caso, los trabajadores de la empresa

reconocen que se sienten muy preocupados y que están

muy nerviosos porque este registro viene a añadir

más leña al fuego a todo lo que ocurre en torno a Abengoa.

Gracias.

Nos parece pertinente contar a nuestra audiencia qué ocurre.

Es una empresa que ha pedido un rescate al Estado

de cientos de millones de euros.

Antes del rescate ha entrado la Guardia Civil.

¿Se lo estaba llevando crudo algunos?

La empresa de la energía renovables de nuestro país estaba

siendo investigada por presunta estafa a inversores

por parte del Audiencia Nacional desde principios del año pasado

y se tuvo que declarar en quiebra a principios de este año.

En 2015, vienen de lejos sus problemas,

estuvo a punto de protagonizar la quiebra más grande

que ha vivido nunca nuestro país en una empresa.

9.000.000.000 E en deuda bruta.

En concurso de acreedores consiguió salvar los muebles.

Pero finalmente es la segunda empresa más grande de nuestro país

en quebrar después de la "inmobiliaria Martín Sefadensa".

Estuvieron a punto de rescatarla y no llegaron a un acuerdo

y se tuvieron que declarar en quiebra.

Parte de la empresa también son los empleados.

Llevamos viendo manifestaciones de los trabajadores de Abengoa

desde hace unos meses. En febrero se declaró en quiebra

y concurso de acreedores una empresa que no deja, por ello,

de facturar 1.500.000.000 E al año y tiene 14.000 trabajadores

que hoy están pendientes de este registro que está haciendo la UCO

en su sede de Sevilla.

Ya lo están viendo.

Pendientes también del palacio de la Moncloa donde comparece

el presidente del gobierno. Vamos a ver la señal. 13:11.

Para anunciar medidas sobre el plan económico...

Comparezco después de presidir la segunda reunión

de la comisión interministerial para la recuperación, reconstrucción,

transformación y resiliencia.

Saben ustedes que la primera reunión se celebró el 16 de febrero

de este mismo año. Tratamos de avanzar

en la elaboración y negociación del plan y nos centramos en el diseño

de los instrumentos de ejecución, coordinación,

seguimiento y control del mismo.

También aprobamos la composición del comité técnico para el plan,

el filtro que va a decidir los proyectos que van a ver la luz

en los próximos meses y años y tiene objetivo de dar un soporte

técnico legal a la comisión interministerial que hemos tenido

ocasión de reunir hoy. El propósito del comité,

y quiero dejar constancia de ello, es recoger toda la inteligencia

y todas las capacidades de la administración General del Estado,

que son muchas, y ponerlas en un objetivo común,

que es la recuperación, la modernización

y la resiliencia de nuestro país en términos económicos,

medioambientales, fiscales y sociales.

Hoy he presidido la segunda reunión de esta comisión.

El caso y objetivo ha sido informar sobre el plan

de los fondos de nueva generación. Un plan que presentamos en breve.

Será lo largo del mes de abril.

Se presentará a la Comisión Europea después de muchos meses

y semanas de trabajo conjunto, intenso, a todos los niveles,

técnicos y políticos, dentro del gobierno de España

y más allá con empresas, sindicatos y colectivos y sectores específicos

directamente implicados en algunas de estas grandes transformaciones.

A todos ellos y ellas me gustaría darles las gracias

por su compromiso con el país y su detalle y trabajo concreto,

específico y especializado en muchas de las áreas que vamos

a poner en marcha en los próximos años. Con carácter previo quiero

decirles que esta mañana hemos celebrado el Consejo de Ministros

con algunos proyectos muy importantes,

como las políticas activas de empleo que se pondrán en marcha gracias

a la colaboración con las Comunidades Autónomas

y saben ustedes que en relación con el plan de recuperación,

transformación y resiliencia mañana mismo el Congreso de los Diputados

podré explicar a los diputados y diputadas la hoja de ruta.

Por la tarde habrá una reunión liderada por la vicepresidenta

segunda con los agentes sociales, sindicatos y empresarios,

para informarles y compartir los ejes de este plan

que tengo el gusto de presentar ante los medios de comunicación.

Me gustaría hacer una afirmación.

El plan de recuperación es el económico más ambicioso

y trascendental de la reciente historia económica de España

y, por tanto, este plan es la mayor oportunidad para España

desde la entrada de España en la UE, y de eso hace 37 años.

Ocasiones como estas se presentan un par de veces en el siglo,

como mucho. Esta oportunidad España no la va a dejar pasar.

No la vamos a dejar pasar.

Durante estos últimos 10 años hemos sido duramente golpeados,

como todos los países, por la peor recesión económica

de los últimos 80 años y la peor pandemia del siglo.

Cuando nuestra economía se vio sometida a esta doble

prueba salieron a la luz los fallos de nuestro modelo económico.

Algunos largamente analizados por servicios especializados

desde el punto de vista económico pero también puestos de relieve

por los medios de comunicación. En 2020, con la llegada del virus,

quedaron en evidencia los excesos de la especulación,

los estragos de la austericidio, la fragilidad de la deriva

de la deslocalización de la producción de bienes básicos,

el debilitamiento de los servicios de atención primaria.

Hay que extraer una lección para que no vuelva a ocurrir.

De forma dramática esta circunstancia terrible

e inesperada evidenció muchas debilidades que veníamos arrastrando

desde hace muchísimo tiempo y de todo ello hemos aprendido

que la verdadera solución a las difíciles situaciones

que estamos atravesando pasa por revertir los errores

del pasado dando paso a alternativas de futuro más firmes,

duraderas y justas.

La pandemia cerrará una época de nuestra historia para dar paso

a una nueva etapa en España, Europa y el mundo y el mejor ejemplo

es el acuerdo europeo del pasado 21 de julio de 2020

por el que se articulaba el mecanismo de recuperación conocido

como el "gran plan Marshall".

España lucho con éxito y tenazmente y es el primer paso

hacia ese tiempo nuevo de modernización, transformación

y resiliencia. Gracias a este logro España va a contar

con la oportunidad de recibir 140.000.000.000 E

de 2021 a 2026. En los años 80 y 90 los fondos estructurales

representaron 8000 millones E.

Estos 140.000 serán fundamentales para el PIB de antes

de la pandemia y un crecimiento exponencial en las posibilidades

de crecer, crear empresa y empleo en los próximos seis años

de manera más sostenible. Una inversión absolutamente excepcional,

única. El plan de recuperación, transformación y residencia

de la economía española contempla el impulso más importante

de nuestra historia la inversión pública que viene

acompañando las grandes reformas estructurales y que van a permitir

cinco grandes objetivos que nos hemos marcado y reiterado

ante la opinión pública a través de los medios de comunicación.

Modernizar el tejido productivo.

La administración pública debe ser más eficiente y digital.

Aumentar la productividad. Uno de los principales talones de Aquiles

que explica porque tenemos una renta per cápita más baja

que los países más ricos de la UE y, por tanto,

aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía.

En tercer lugar, impulsar la capacidad de crear

empleos de calidad en todo el territorio nacional

y, en particular, luchar contra el desempleo estructural,

el desempleo de la gente joven y también la brecha de género

que, desgraciadamente, se ha visto agravada a consecuencia

de la pandemia. En cuarto lugar, reducir las brechas sociales

y de género ampliadas por la crisis y la emergencia sanitaria.

En quinto lugar, impulsar una economía verde.

Mientras se avanza en la lucha contra el cambio climático,

para la cual no hay ningún tipo de vacuna, y también la protección

de uno de los principales bienes y joyas de prosperidad en nuestro país

como es la biodiversidad.

El plan de recuperación tiene un calendario claro.

En el corto plazo queremos promover la recuperación económica

tras la emergencia sanitaria y por eso es muy importante,

no solo las ayudas directas, desarrollar un 20% del PIB

en términos económicos en avales públicos, ayudas directas, ERTE

y moratorias fiscales, etcétera, que es lo que hemos venido haciendo

en estos últimos meses de pandemia, sino también impulsar

la recuperación gracias al plan.

En el medio plazo tenemos que impulsar la transformación integral

de la economía. Una gran reconversión económica

para que los vectores que van a explicar la competitividad

de nuestra economía y de todas las economías en el mundo global

en los próximos años los hagamos nuestros.

Es decir, transición ecológica y transformación digital.

Es la comparecencia del presidente del gobierno.

Pasan 20 del mediodía en Canarias. Un contexto económico

en el que el ministro de Seguridad Social anuncia

una serie de propuestas. Una de ellas pasa por cama cada año

que se retrasa la Seguridad Social, pagar un máximo de 12.000 E

y vincular la revalorización al IPC.

Enseguida vamos a preguntar a Baldoví.

Vamos a ver cuáles son las propuestas de Escrivá

para la reforma de pensiones.

Retrasar la edad real de jubilación para acercarla a la edad legal.

Se ofrece un cheque de hasta 12.000 E por cada año que se demore

el retiro en caso de las pensiones máximas y un incremento anual

de un 4% en el importe de la pensión.

También endurecer las jubilaciones tempranas y aumentar la penalización

a los trabajadores con salarios más altos que decidan retirarse

antes de tiempo y, por último, volver a la revalorización

de las pensiones con el IPC. Un primer paquete de medidas

que el Gobierno quiere tener pactadas cuanto antes para iniciar

su trámite parlamentario.

Estas son las propuestas.

Es pertinente salir a la calle y preguntar.

Nuestro Federico, micrófono en mano, vamos al asfalto

a ver lo que dice el personal.

El ministro propone pagar hasta un máximo de 12.000 E

por cada año que hablásemos nuestra jubilación. ¿Qué les parece?

(Música)

-Acabo de jubilarme en enero. Bien.

-¿Por cuánta pasta retrasaría la jubilación?

-Por ninguna, amigo, que llevaba 50 años trabajando.

-¿Pero a quién se lo va a pagar?

Haría mucha gente que lo haría, pero otros no.

A los que ganan mucho no les vale la pena.

-Hay mucha gente joven que no tiene dónde meterse.

Que nos jubilen un poco antes y metan a la gente joven.

-Para tener cabida en el mercado laboral.

Para que se den cuenta que la juventud tiene que trabajar.

-Nos quieren vender la piel del oso antes de cazarlo.

A los 65 años sigue usted trabajando.

Si trabajan las carreteras, en las obras...

este se va a morir y no le vamos a pagar.

-Hay que pagar para jubilarse.

-Pues ya me dirá.

-Pero mira lo que tienes que trabajar más.

Llevaba 45 años trabajados.

Me prejubilé a los 61 y ahora ya estoy.

-Podría haber aprovechado un poco más.

-Con 61, poco. -Caray. Empecé a los 14.

-Es broma, mujer.

-Es una buena idea.

Siempre que venga algo de dinerito...

Cuando se jubila hay mucha gente que está bien,

con buenas condiciones de trabajar y todo lo demás.

-Depende de la gente. Si están en forma, que trabajen.

-¿No puede tener efecto retroactivo?

Saludamos al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo,

buenas tardes y gracias por atendernos.

Buenas tardes.

¿Comparte la propuesta del ministro?

Hasta 12.000 E al año por cada año que se retrase la jubilación.

Los complementos a las pensiones de las personas

que permanecen más allá de la edad en la que se tienen que jubilar

ya existen. El Ministerio, lo que plantea,

es mejorar esas situaciones. El Ministerio plantea otra cosa,

y es cambiar los sistemas de las jubilaciones anticipadas.

Para nosotros, en opinión de CCOO, el tema de las pensiones

hay que enfocarlo con unas prioridades distintas.

Para nosotros, lo que hay que hacer, es derogar la reforma de pensiones

de 2013 y una serie de medidas para mejorar los ingresos

de la Seguridad Social que deben empezar a tomarse

ya sobre las bases máximas, el sistema de cotización de autónomos,

la subida del salario mínimo interprofesional, por citar tres

y, si el Ministerio, si el Gobierno quiere que la edad real

y efectiva de jubilación se aproxime más a la edad legal de jubilación,

en opinión de CCOO, lo que hay que mejorar es el sistema de incentivos

para que la gente que entra en jubilaciones anticipadas

pueda demorar un poco más su entrada mejorando los coeficientes

reductores de suspensión.

Es decir, haciendo que su pensión sea menos penalizada

si se queda un poquito más de tiempo en el mercado de trabajo.

Esa sería la base para enfocar la cuestión.

En las mejoras de las pensiones de la gente que permanece

más allá de los 65 años en el puesto de trabajo hay que decir

que esto ya existe y que, en general, no funciona.

En la inmensa mayoría de las profesiones la gente, lógicamente,

salvo que tenga problemas de cotización para llegar a la pensión,

no demorar su permanencia porque hay profesiones muy duras

donde a partir de los 65 o 66 años es una temeridad trabajar

y afecta a colectivos muy concretos.

Normalmente vinculados a determinados puestos de trabajo.

Es una medida relativamente poco importante.

La base es la derogación de la reforma del 13,

mejora de los ingresos de las pensiones,

garantía de la revalorización con el IPC.

De entrada, la propuesta, diría no o ya veremos.

Es que el problema de hacer pública una propuesta encima

de una mesa de negociación es que obliga a todo el mundo

a pronunciarse sobre cosas que son dinámicas.

La propuesta que ayer explicó en la comisión parlamentaria

es su propuesta, la propuesta del Ministerio.

Se ha modificado en los últimos meses, pero es su propuesta

y no coincide con la que tenemos los sindicatos encima de la mesa.

No ha sido contrastada en el marco del diálogo social,

entendido como tal, el espacio en el que estamos gobierno, patronal

y sindicatos, y estamos en el proceso de negociación.

Pero no es nuestra propuesta y no está tan cerca como el Ministerio

quiere decir el acuerdo, ni muchísimo menos.

Hablando de otros asuntos pendientes,

subida del salario mínimo interprofesional. ¿Va a ser posible?

¿Cuándo?

Tiene que ser ya. Esa es la otra pata.

El tema de las pensiones no va solo y al margen del mundo.

Hay que hablar de más cosas.

Reforma laboral y salario mínimo interprofesional.

España necesita subir el salario mínimo interprofesional

en este año 2021 y para nosotros, cuanto antes, mejor.

En el momento en que se consolide el proceso de vacunación,

y parece que está empezando a tomar velocidad crucero,

en el entorno del verano,

cuando España recupere una cierta normalidad en la movilidad

y actividades económicas soy de los que cree que el incremento económico

va a ser una subida muy intensa.

Y no habrá ningún motivo para mantener congelado

el salario mínimo interprofesional.

Y serviría para incrementar las cotizaciones de los salarios

más bajos de 2 millones y medio de personas y repercutiría en mejores

condiciones.

¿Veremos la derogación de la reforma laboral?

Estoy convencido que tiene que ser así.

Hay un compromiso del gobierno en ese terreno,

hay una mesa de negociación que, adelantó, no está siendo sentida

y no lo va a ser porque la posición empresarial es muy evidente,

pero por el compromiso del gobierno, porque los compromisos que España

ha adquirido con Europa no pasan por volver a la reforma laboral de 2012,

pasan por superar algunos de los déficit que nuestro país

tiene en materia laboral desde hace 32 años y, por tanto,

lo que planteamos los sindicatos es más congruente con los compromisos

que España tiene adquiridos con Bruselas para los fondos

de recuperación que lo que se quiere decir que no se está imponiendo

Bruselas. Esto se puede hacer por fases. Habrá que abordar

la corrección de la reforma laboral en las medidas que evaluaron

la negociación colectiva, que hicieron que los trabajadores

fueran más débiles para negociar, que las camareras de piso puedan

recibir salarios de miseria

y hay que cambiar el modelo de contratación en España.

En eso nos hemos comprometido con Europa.

Reducir la contratación temporal, evitar que el despido sea la forma

ordinaria de ajuste de las empresas y buscar una fórmula alternativa

al despido mediante la adaptación de las jornadas de trabajo

cuando hay situaciones de crisis. Para eso necesitamos algún tipo

de prestación social pública que ayude a poder hacer esos esquemas

como existe en Alemania. Si montamos todo esto en los próximos meses

la corrección de los aspectos de la reforma laboral tiene que ser

un hecho nuestro país porque no solo es una reforma injusta,

sino que es ineficaz y muy peligrosa para la segunda parte del año

donde sería posible un incremento histórico del PIB

en España acompañado de un proceso de caída de una parte

de los salarios de nuestro país.

Pues dicho queda. Gracias por atendernos. Buenas tardes.

Gracias a vosotros.

Muy atentos a las últimas horas.

De lo laboral a lo sanitario.

¿Qué ocurre con Janssen?

Estados Unidos ha decidido paralizar temporalmente

la vacunación con Janssen.

La FDA ha comunicado que se toma esta decisión por un principio

de precaución después de detectar seis casos raros de trombos

enmujeres de entre 18 y 48 años.

Paralizada la vacunación de Jansen en Estados Unidos.

En los tribunales un par de asuntos importantes.

Primero, lo que ocurre con el recurso del Partido Popular

al respecto de la candidatura de Toni Cantó en las listas por Madrid.

El tribunal constitucional ha admitido a trámite

el recurso del Partido Popular contra la exclusión de Toni Cantó

de las listas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Y novedades en el capítulo de la corrupción. Eso es lo que está

pasando.

La salud,

el sector de la automoción, el transporte aéreo muy tocado

como consecuencia de las restricciones de movilidad.

Son 20 las principales reformas

que contempla el plan

de transformación y residencia.

Son un centenar, como he dicho antes,

por decirles algunas, están la modernización y refuerzo

de nuestros Sistema Nacional de Salud como una de las

principales reformas, un nuevo sistema energético,

despliegue de las energías

renovables con una hoja de ruta con el hidrógeno verde,

que es la energía del futuro,

también la modernización

de la justicia

y la nueva economía, aprendiendo todo lo que tenemos que aprender

del cuidado de nuestros mayores.

Sobre todo, en las residencias, con todo lo que hemos vivido con esta

pandemia. También un plan de aguas.

Ahorro y reutilización del agua

para aquellas personas que viven

en aquellas grandes ciudades, puede ser un debate no tan directo,

pero en otros ámbitos son conscientes los efectos

de la sequía y en la desertificación el cambio climático.

En sexto lugar, modernización y digitalización de las

administraciones públicas.

También la economía circular de residuos. Son sectores que van

a crear empleo de calidad durante los próximos años. La estrategia

de movilidad sostenible y conectada.

Por último, una nueva política de vivienda en toda su extensión.

Por tanto, lo que quiero decir con esto es que tenemos

por delante un horizonte de una esperanza extraordinaria,

así lo vive al gobierno de España y muchos sectores que,

en las manifestaciones públicas

de interés, a lo largo de estos

meses, han presentado sus proyectos para ser financiados

por estos planes de recuperación.

Pequeñas y grandes empresas localizadas en todos

los rincones de nuestro país.

En definitiva, hay un plan que ya está en marcha. Lo tenemos todo

listo para comenzar a desarrollar los primeros proyectos al día

siguiente de su aprobación por parte de la Comisión Europea.

Quiero subrayar esto. Por eso,

los presupuestos generales

del estado previeron una inversión de 27.000.000.000 E para priorizar

aquellos proyectos maduros y con un fuerte potencial

de arrastre que lleguen cuanto antes a la economía real.

Yo creo que las consecuencias beneficiosas del plan se comenzarán

a notar desde el primer minuto de su ejecución. Estimaciones

sobre los efectos que pueda tener este plan en la economía

española. Pues están ahí, un crecimiento adicional del PIB

en torno 2 punto porcentuales a partir de 2021.

Más de 800.000 puestos de trabajo

y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación

de población en todo el territorio. La cohesión territorial

y el reto demográfico es uno de los principales objetivos

que nos marcamos con este proyecto.

Además, su impacto no solo cuenta con una enorme trascendencia

en las posibilidades de crecimiento económico presentes y futuras

porque las estimaciones que hacemos es que el crecimiento potencial

de nuestra economía puede estar

por encima del 2 % del PIB a partir de 2030.

En definitiva, hablamos de un horizonte esperanzador

y modernización para la economía española,

no solamente de recuperación

económica, sino también de oportunidades y de cohesión

para que nadie quede atrás ni territorios ni personas

ni haya discriminación por género.

Creo que hemos conseguido

lo más difícil, un volumen extraordinario de recursos

en condiciones favorables y un marco expansivo europeo alineado

con nuestra agenda política nacional de reformas y transformaciones

y las capacidades de desarrollo de nuestro país.

Ahora, queda nuestra parte.

Quiero repetir algo que me parece muy importante.

No hablamos de un plan del gobierno de España,

hablamos del mayor esfuerzo de modernización que va a hacer

España en los últimos 37 años.

Sin duda alguna, equiparable al esfuerzo de transformación

de la social española cuando ingresó en la UE. Hablamos de un proyecto

de país para las próximas décadas y que da respuesta a las urgencias

de los ciudadanos del presente y a las necesidades futuras

de las próximas generaciones.

Es gente que aspira a tener oportunidades y tener un mundo

y un país más sostenible desde

el punto de vista ambiental y fiscal. Compromete cada una de las

instituciones. El primero,

el gobierno de España, también a los agentes sociales

y al conjunto de la ciudadanía y requiere la participación

de cada hombre y de cada mujer en nuestro país. Lo están haciendo

ya en muchos foros. Lo hemos visto en la presentación de proyectos.

Estamos definiendo el país que queremos para

las próximas décadas.

Tan trascendente como eso.

El plan propone un futuro que afiance nuestro sistema

de bienestar y España sea líder en energías renovables y tener

un sector de la automoción aportando en términos de empleo

y crecimiento económico lo que está aportando, incluso más.

Y también la digitalización es una enorme oportunidad

para el conjunto de la población española.

Un país que tiene que tener una FP modélica.

Un país con plenas competencias digitales y que ve el futuro

con una enorme dosis de confianza en torno a su competitividad

en el escenario internacional.

En definitiva, un país que modernice nuestro sector industrial impulsando

la sostenibilidad, la economía

circular y ayude a las pymes a ser más fuertes y se puedan

internacionalizar y sepan rentabilizar al máximo

la industria cultural, deportiva

y que nos convierta en un gran

país hay dio visual para atraer inversiones extranjeras y también

impulsar la producción nacional.

Un sistema de salud modélico a la altura de lo que necesitamos,

pero también un país que apueste claramente por la educación

y nuestro capital humano.

Son las 1:40,

ahora menos en Canarias.

Saludamos a Joan Baldoví. Le preguntamos por el anuncio

del presidente del gobierno. Diputado, le vemos a las puertas

del Congreso.

Hola, buenas tardes. Acabo de salir de una comisión.

Hay mucha gente pendiente

de las pensiones y las propuestas del ministro.

¿Qué le parece?

¿Las propuestas del ministro Escrivá?

12 000 E al año si retrasar la edad de jubilación...

Penalizar también la prejubilación, sobre todo,

en el caso de los que más tienen.

En el caso de la revalorización

de las pensiones, absolutamente de acuerdo, lo hemos defendido

siempre y entendemos que tiene que haber un mecanismo

de revalorizar las pensiones en el coste de la vida.

En fin, yo creo que el ministro,

a veces, cuenta mucho sus propuestas,

pero estamos a la espera de la negociación

con los agentes sociales.

En esto, sería prudente. En todo caso, mi opinión.

Me parece muy optimista decirle que ese día hacemos que la edad

de jubilación sea más tarde, también se beneficiarán los jóvenes.

Mire, lo tengo muy claro.

Tengo una familia llena

de profesores y se empiezan

a jubilar. Cuando se ha jubilado un profesor, pues ha sido

reemplazado por una persona joven. Me cuesta entender que si alargamos

la edad de jubilación esto no va a influir negativamente

en el reemplazo generacional y en el empleo de los jóvenes.

En un país donde tenemos una de las tasas más altas de desempleo

juvenil, pues me parece

que esta medida, pues merece que le den unas cuantas vueltas.

Le voy a preguntar por la vacunación.

Miguel Ángel Revilla se ha vacunado. Ha habido

gente del sector de la hostelería que ha protestado. Ha ocurrido esto.

(ININTELIGIBLE)

Fuera, fuera, fuera.

Bueno, señor Baldoví.

Está el plano económico, las protestas y la vacunación.

Por cierto, antes de nada, ¿se vacunaría con AstraZeneca?

Yo me vacuno mañana con AstraZeneca.

Tengo la cita justamente para mañana.

Yo puedo entender el cabreo, puedo entender la desesperación

de las personas que trabajan en la hostelería. Pero no puedo

entender que, en definitiva, los que marcan los criterios

de vacunación es el personal sanitario y, entonces,

establecieron unos protocolos y, en función de esos protocolos,

pues están vacunando. Creo que lo que tiene que hacer todo el mundo,

con independencia de quienes seamos, pues obedecer todos

esos protocolos.

Yo tenía un tío de 87 años que se vacunó el sábado.

Y era personal con graves complicaciones.

Yo puedo entenderlo todo.

Quienes tienen que tener la última palabra tiene que ser

el personal sanitario,

que establecen los protocolos para intentar que todo funcione

bien.

Le pregunto por lo que

puede ocurrir cuando se levante el estado de alarma.

El presidente dijo que tiene el objetivo de que sea a partir

del 8 de mayo. Hay comunidades que no lo ven claro,

que habría que prorrogarlo.

¿Sería conveniente ponernos de acuerdo todos

para que no hubiera medidas diferentes?

La gente está pendiente de lo que va a suceder

con las restricciones.

Por supuesto que nos tenemos que poner de acuerdo

y se tiene que escuchar a los presidentes autonómicos.

En definitiva, son los responsables de gestionar la pandemia

en sus respectivos territorios. Por supuesto que tendría que haber

una conferencia de presidentes

y, en definitiva, acordar todos juntos. Jesús, en algunas fases

de la pandemia, pudimos ver que diversos tribunales,

las mismas medidas, tomaban medidas contradictorias.

Me temo que pueda volver a pasar cuando a partir del día nueve

de caiga el estado de alarma por se debería escuchar

a los presidentes y presidentas autonómicos y se deberían establecer

mecanismos que dieran seguridad jurídica para que, en el caso,

como vemos ahora mismo,

que haya repuntes que se están produciendo prácticamente en todo

el Estado, para que puedan tener mecanismos eficaces

para poder controlar la epidemia.

Por tanto, me pareció un poco...

Apresurada en la declaración del presidente anunciando

que no se iba a renovar

sin escuchar a los que están ahora gestionando las pandemias

en su territorio.

Escuchemos, por favor.

Al presidente del Gobierno le han preguntado por la situación

y está diciendo esto. Señal en directo desde la Moncloa.

Es un documento abierto y participativo.

Lógicamente,

están las grandes líneas y los grandes ejes. Y estamos

en permanente escucha

con el resto de fuerzas políticas y administraciones.

En relación con la segunda de las cuestiones, creo que lo

que he dicho en una comparecencia de prensa en esta sala,

del Palacio de la Moncloa, es que el gobierno de España

tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención.

El gobierno de España quiere que no haya más prórrogas

a partir del 9 de mayo. Trabajamos con esa intención.

Fíjese. Hay dos elementos que me parece importante incorporar.

El primero de ellos es que se ha iniciado un proceso de vacunación

que se ha intensificado y se va

a intensificar cada semana de manera más importante hasta llegar

al 30 %, mejor dicho, el 70 % de vacunación en agosto con 33

millones de compatriotas.

Es un escenario distinto al del pasado verano.

Habrá un proceso de vacunación intenso. Estamos

en 11 millones de dosis administradas.

Somos de los países que más dosis estamos administrando.

Mañana entran Janssen.

Hemos avanzado en la cogobernanza.

Es decir, tienen que decidirlos

los consejeros de Sanidad y la ministra de Sanidad.

Es el espacio el consejo interterritorial.

Ha habido grupos parlamentarios

que han antepuesto recursos ante los tribunales

y los tribunales se han pronunciado y dicen que los acuerdos

del consejo son de obligado cumplimiento. Por tanto,

el marco jurídico

en el que se van a desenvolver las CC. AA. era el consejo

interterritorial de salud

y, en segundo lugar,

con el control, en este caso, de los Tribunales Superiores

de Justicia.

A lo largo de estos meses, todos somos conscientes

de que tenemos suficientes herramientas jurídicas

para abordar con garantías la pandemia en este estadio

de la pandemia. Y el estado de la pandemia hoy es un proceso

de vacunación que se va intensificar durante las próximas semanas.

Estamos poniendo dosis a medio millón de personas al día.

Por tanto, creo que el escenario es completamente distinto.

Por lo tanto, el gobierno de España trabaja con esa intención,

con la intención de que el 9 de mayo

podrá podamos plantar

el estado de alarma.

Aunque suene repetitivo,

esta semana va a tener España

las personas vacunadas

con dos dosis que los registrados oficialmente con COVID-19.

Antes de que termine el estado

de alarma, tendremos a 5 millones de españoles vacunados

con dos dosis. La semana del 14 de junio, 15 millones

de personas vacunadas.

La semana del 19 de julio

serán 25 millones de personas las vacunadas.

A finales de agosto,

vamos a lograr el objetivo tan añorado de que 33 millones

de españoles estén vacunados con pauta completa.

Ya ven, el presidente hablando del futuro. También habla

de la esperanza de la vacunación.

Señor Joan Baldoví,

le quiero preguntar sobre la polémica de la candidatura

de Toni Cantó en Madrid.

De momento, el juzgado dice

que no es elegible, pero el PP ha planteado un recurso

ante el Tribunal Constitucional.

Lo que mal empieza mal acaba.

En el caso de Toni Cantó, todo empezó mal.

Luego, yo le diría el Partido Popular una cosa.

Haciendo trampas quiere construir una candidatura seria.

Sinceramente, no veo el empecinamiento del PP

por el hecho de que Toni Cantó esté en las listas.

Creo que aporta poco al Partido Popular, sinceramente,

y está dando el espectáculo de que es un señor

que hace trampas para estar en una candidatura.

Además, ha demostrado que aquellos a los que se comprometió

a representar, los valencianos, le importaban muy poco.

Un señor con poca coherencia que hace trampas

y el Partido Popular está perdiendo los papeles

para que esté en la candidatura.

Sinceramente, no lo entiendo.

Los tramposos no tendrían que ir en listas.

¿Qué titular ponemos a la situación de la vacunación?

Mire, me gusta hacer siempre positivo. Esperanza,

pero con cautela. Es decir,

es evidente que, a medida que esto avance,

estaremos mucho mejor, pero no podemos perder,

por acelerar,

lo que tanto nos ha costado conseguir. Una vida humana

importa mucho. Joan Baldoví, muchas gracias.

Buenas tardes, encantado.

Sigue la comparecencia del presidente del gobierno

en el Palacio de la Moncloa.

Si revisan las recomendaciones específicas para España

en el año 2019-2020, pues habla de reforma fiscal.

Lo dice. En segundo lugar,

el gobierno de España lo ha demostrado

con la a aprobación de los presupuestos para 2021.

Por lo tanto, primero recuperación,

recuperación y recuperación,

también consolidación económica

y, luego, continuaremos con la hoja de ruta,

con tareas que no solo asumimos nosotros

como gobierno de coalición,

también ver cómo sostenemos nuestros niveles de bienestar

en el futuro una vez acabe esta inyección de recursos únicos

que incorporaremos a la economía

en los próximos años.

El debate de la reforma fiscal es necesario y no solamente en

España. Hemos escuchado al peligroso rojo comunista Joe Biden

elevar de que tenemos que elevar los tipos para acabar

con el dumping fiscal.

Es un debate que se produce en Europa. También en España.

Afortunadamente, no somos una isla. Queremos estar en los debates

y aportar nuestra perspectiva. Una última consideración.

Miren, sobre la reforma fiscal

ha habido muchas comisiones de expertos. No las han puesto

en marcha los gobiernos socialistas,

también gobiernos del PP.

Por cierto, vamos a ver lo que dice Miguel Ángel Revilla

después de ver las imágenes

de esta mañana donde ha ido a vacunarse.

Se ha vacunado,

pero ha sido abucheado por los hosteleros

porque no estaban de acuerdo con las medidas.

Algún hosteleros

le pedía explicaciones.

Vamos a ver lo que dice Miguel Ángel Revilla a la vuelta.

En 15 minutos, estamos aquí,

se quedan con la información más cercana. Vamos a ver lo que dice

Miguel Ángel Revilla. Hasta ahora.

Aquí seguimos.

El presidente del gobierno está anunciando el plan de medidas

para luchar contra la crisis del coronavirus. Miguel Ángel

Revilla vivía un momento desagradable para él.

Había restricciones en la pandemia. enseguida,

hablaremos con Revilla.

Antes que nada, señal en directo del Palacio de la Moncloa.

Es el presidente del gobierno.

Tercero, por los agentes sociales que se van a reunir mañana,

precisamente,

con los departamentos económicos más implicados. En definitiva,

absoluta transparencia y absoluta voluntad de participar y hacer

de este proyecto un proyecto de país.

Esta en rueda de prensa el presidente, opiniones en la mesa.

¿Cómo veis la situación?

Se habla de ayudas a distintos

sectores y rescate con las pensiones.

Patricia, ¿cómo lo ves?

Ha anunciado 20 reformas de un centenar que va a salir.

Al final, tendremos que ir

a la letra pequeña, al BOE...

Energía, sanidad, modernización de la justicia, esa gran leyenda...

Si se ejecutaran, sería modernización para España.

Habrá que estar expectantes.

-De todo lo que se ha dicho hay una cosa muy importante.

Sobre todo, el tema de las pensiones. Estoy de acuerdo

con lo que ha dicho el portavoz de Compromís.

No estoy a favor de esa continuidad

una vez llegada la edad de jubilación

porque no habrá relevo generacional.

El cheque de 12 000 E

es bastante complicado.

Si estamos ante pensiones de 1100 E mensuales,

dar un cheque de 12 000 E,

pues no sería un ahorro

para el Estado. Si continúan

en el trabajo antiguo,

pues sería para pensiones

elevadas. Si el Estado tiene que pagar una pensión elevada

a alguien de 2000-2300 E

y usted me da un cheque de 1000, pues está bien,

si no, no tiene sentido.

Ayudas de 13 200 millones para planes para el coche eléctrico,

el 5G... Natalia, cuéntanoslo que anuncia el presidente del gobierno.

Ha desgranado el plan de recuperación

que tiene que presentar a Bruselas.

Son 140 000 millones en los próximos 100 años.

110 reformas y 110 inversiones.

El objetivo es modernizar

el tejido colectivo del país y acabar con la brecha social

y de género.

Crear empleo de calidad y modernizar, en definitiva,

la economía de nuestro país, modernizarla y transformarla.

También la transformación

verde y digital.

Recordamos.

Mañana va a comparecer

en el Congreso de los Diputados. Va a manifestar todo esto

al arco parlamentario.

Nadia Calviño, por la tarde, hablará con los agentes sociales.

Antes del 30 de abril tiene

que presentar a Bruselas

para recibir estos fondos europeos.

Es el plan más importante que tiene España, según dice.

13 200 millones

para el coche eléctrico y movilidad. Esto es lo

que ocurre en el Palacio de la Moncloa.

El presidente responde a preguntas de periodistas.

Trata de entender la potencial casuística, si la hay.

A partir de ahí, evidentemente,

tomar decisiones como estamos tomando en el caso de AstraZeneca,

gracias a las recomendaciones

que nos hacen los técnicos y las autoridades sanitarias.

Fernando y Encarna,

¿cómo lo veis?

El futuro de España va a depender de los millones que van a venir.

Es la tercera vez que lo presenta el presidente de España.

Es bastante reiterativo

en esos objetivos y todavía le quedan varias presentaciones más.

Hay algo que no se ve de ese plan

y es importante. Se habla poco.

Se habla de las condiciones que nos impone la UE para

este dinero y tiene que ver con reformas respecto

a temas laborales y pensiones, impuestos...

Ahí está la parte más política,

delicada y controvertida de la llegada de los fondos

europeos.

Ya hay una negociación.

Creo que es lo más importante.

Por eso, se cambian las pensiones, propuestas como las de Escrivá.

Que yo recuerde, vamos por la tercera en los últimos meses.

Ninguna ha gustado a sus socios.

Por lo tanto, tendría difícil sacarlo adelante. Insisto, lo más

importante del plan desde el punto de vista político

y no la distribución de fondos, que es otra cosa,

pues son las condiciones de la UE.

Habrá que ver cómo se reparte el dinero.

De momento, ya beneficia claramente a algunas empresas,

que son las consultoras, que refuerzan sus departamentos

de gestión de fondos europeos y allí se queda legítimamente

una parte de los fondos europeos. -Son los detalles.

La esperanza y el optimismo tendrá que estar cuando

conozcamos los detalles.

Los objetivos generales

son inapelables.

Hay una serie de presentaciones

que son bastante genéricas.

Me llama la atención que no

es un documento...

Que el documento

no ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y mañana

el documento irá a una sesión

del Congreso que será un tres por uno. Será sesión

de control, se hablará del estado de alarma

y se abordará este asunto

tan importante. Lo está repitiendo el presidente y compromete

el futuro de la economía española.

¿Cómo los diputados van a poder decir qué les parece el detalle

del que estamos hablando?

Tiene que ver con Bruselas, las empresas, los sectores,

los plazos...

Lo veo muy con alfileres.

-No todas van a tener el beneplácito de mis socios de gobierno.

Esta mañana, hemos hablado

de la reforma laboral.

Había que haber abortado la reforma laboral

y no se llevó a cabo.

¿Cuál es el problema?

El presidente se tiene que comprometer.

El juego de equilibrios que decía Fernando.

Será muy importante.

Nos vamos a ver en la de siempre.

Habrá que ver cómo lo distribuyen las autonomías.

Madrid también espera su parte del fondo del rescate

y cada autonomía lo suyo.

Operaciones como la de Abengoa,

pues estaban esperando que llegase este dinero por parte

del Estado y de la Junta.

En otras operaciones en empresas en quiebra, se estaría esperando

lo mismo. Ahora habría que ver en esta concordia que no se ve

que exista entre algunas CC. AA.

y el gobierno.

-Voy a reiterar lo que decía Fernando.

Viene una comunidad autónoma y levanta el dedo al gobierno

central y de que quiere lo suyo,

pero el gobierno central dice que tiene que negociar la fórmula

de reparto porque debe cumplir una serie de condicionantes.

-El concepto de los fondos va a proyectos concretos

y no a CC. AA. Tiene que haber una tendencia política

y de conveniencia.

-A eso me refiero.

No es dinero transferido

a las CC. AA. para utilizarlo

a su antojo, tiene que ver

con proyectos concretos.

-Pero las comunidades autónomas tiene que tener fondos

para modernizar la justicia si tienen la justicia transferida.

Se trata de unos determinados proyectos, en este caso,

por ejemplo, la justicia.

La Constitución transfiere

a las CC. AA. los medios materiales de la administración de justicia,

pero habrá que tener procedimientos de digitalización,

procedimientos concretos...

En el momento que una comunidad autónoma tiene transferidas

las transferencias...

El País Vasco tiene hasta la sanidad penitenciaria.

Se hizo, además, en agosto.

Dicho esto, es algo político lo que estoy diciendo.

Sí, lo corríamos, pero para llevar

a cabo lo que estás demandando...

La cara B del plan y los proyectos es ver cómo se controla

la distribución de ese dinero.

Desde ahí vienen las dificultades.

De hecho ya hubo una reforma legal en diciembre,

que eliminaban algunos controles concretos. Se aprobó el decreto

y se ratificó en el Congreso con los votos de VOX, por cierto.

La reforma legal eliminaban algunos controles.

Creo que está ahí la madre del cordero de la aplicación.

En los años 80, los fondos que venían de Europa,

que sirvieron para crear infraestructuras que modernizaron

España, pero también sirvieron para otras cosas

que no quiero recordar.

Habrá controles por parte de Europa y los habrá.

También por la parte parlamentaria, que tienen que estar en comisiones

específicas que se creen. Por el momento, no están entre los planes,

también comisiones de investigación cuando se distribuyan los fondos.

-Esperemos que sirva para una pequeña reindustrialización

de España, que se desmontó de aquella otra vez.

-Pero este mantra que siempre dicen los economistas

de que hay que cambiar el modelo productivo de España,

pues es muy difícil de hacer.

Se dirige más fácil de lo que se hace, pero en oportunidad

para avanzar hacia eso.

Se puede hacer, pero siempre y cuando se haga todo con cautela.

-En vez de ir al final de la historia, que sería

la comisión de investigación,

pues yo pido comisiones de seguimiento.

-Tienes razón.

-Para que no acabe en la Audiencia Nacional.

-Auditar los fondos. -Te pongo ejemplos.

Por ejemplo, cuando en España se dan ayudas legítima innecesariamente

a sectores para comprar automóviles, pues tendría que hacerse una

auditoría para ver si sirve para promocionar las ventas

y la fabricación de automóviles.

Algo parecido,

pues se tendría que hacer con los fondos

y ver si tendrá beneficios para la industrialización o no.

-De momento, decimos que vamos en plazo.

Ha dicho el 30 de abril.

No se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros

no sabemos lo que pasará la semana que viene.

-Ojo, que se tiene que rectificar en los parlamentos europeos

y puedes estar a expensas

de alguien que quiera poner trabas a esto.

Insisto, es un plan muy necesario

y fantástico.

Todo hay algunas cosas donde hay que poner el foco

y estar permanentemente vigilantes.

-En esos detalles que va soltando

Escrivá, que creo que tiene una idea muy clara en la cabeza.

-Es lo que decía Unai Sordo.

Si estás negociando una idea, pues no puedes soltar

si te preguntan otra cosa.

De momento, Unidas Podemos no está de acuerdo,

tampoco con lo otro. Si el gobierno pretendiera hacerlo,

la parte socialista no sé qué mayoría en el Parlamento

pretende sacarlo.

-Lo que decía representante de Comisiones Obreras. Si estamos

en una época de negociación...

-A veces sueltan estas propuestas para hacer encuestas internas

de la reacción de la población.

-Creo que deben ser propuestas con más profundidad de estudio.

Fíjate, un cheque de 12.000 E

por continuar un año en la vida laboral,

pues no tendría ahorro importante para el Estado.

Si son pensiones pequeñas,

si a una persona no le pagó 1200 E y le pagó 12 000, el ahorro mensual

para el Estado son 100 E.

Tengo 38 años de vida laboral. No está nada mal.

-Sería una huida hacia delante.

Según la pirámide de población

el gobierno calcula que no hay bastante gente para contribuir

y pagar las pensiones, pero si lo hacemos,

como decían los entrevistados,

huyendo hacia delante, hacia una especie de prórroga

cada vez más pronunciada y no entra gente joven,

con un buen salario y buenas condiciones,

de tal manera que la pirámide se vaya equilibrando...

Lo decía el portavoz parlamentario de Compromís.

-Sobre todo, una cosa.

He tomado nota de lo que decía Unai Sordo.

Dice que sería bueno prima que la persona

que no se jubila anticipadamente, pues no tenga una reducción menor.

Si se jubila anticipadamente,

una persona pierde un 8% por año.

Si se jubila dos años antes, pierde un 16 % para toda la vida.

Incrementa al que se va.

No sé si me explico.

Vamos a continuar y hablaremos

con Miguel Ángel Revilla

sobre lo que ha vivido con imágenes como esta. Continuamos

en "Las cosas claras".

(Música)

Batalla campal en el campo de fútbol. Así acabaron

los jugadores y aficionados de este partido de tercera

catalana. Se lo mostramos

a continuación. Pupitres cerca del mar.

-Hacer clases en aire limpio. -Aulas libres de COVID-19.

Las clases se aprenden al aire libre.

Se lo mostramos a continuación en "Las cosas claras".

Pues sí, hay clases en la playa en mitad de la pandemia,

al aire libre. Estaremos muy pendientes de lo que diga Miguel

Ángel Revilla. Se ha ido a vacunar

y se ha encontrado con la protesta del sector de la hostelería

y ha ocurrido esto.

¡Fuera, fuera!

-¡Nos vas a arruinar!

-Revilla, dimisión.

Miguel Ángel Revilla,

después se ha vacunado.

Nacho Pulido está en Santander, en Cantabria,

con Miguel Ángel Revilla. Nacho...

Aquí estoy con el señor Revilla. Gracias por atendernos

para "Las cosas claras".

Lo primero, se acaba de poner la vacuna, ¿cómo está?

Me han dado un papel aquí que dice...

Tras recibir la vacuna algunos de los pacientes tendrán

los siguientes efectos, cefalea... Nada.

Tampoco tengo fiebre.

Me toco y debo estar en 35 o 36.

Ningún malestar distinto al que tenía levantarme

por tener esta pandemia encima.

Cansancio, nada.

Esta tarde voy hacerme 6 km.

Dolores articulares y musculares, nada. Perfecto.

El día cuatro vuelvo.

-Bueno, en esto de ponerse en la vacuna ha sido

un ejercicio pedagógico.

-Tenía ganas de ponérmela.

Tengo 78 años y soy persona de riesgo.

Trato de cuidarme, detenido en el consejo de gobierno casos

de personas confinadas un tiempo y también a amigos.

Ayer me enfadé.

En España y también en Cantabria, un 38-40 % de los citados,

pues no acudieron.

Es una irresponsabilidad.

Cuando una vacuna está homologada por la Agencia Europea

del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento,

pues es buena.

-Podemos comentar los efectos secundarios

del ibuprofeno y el paracetamol.

Por cierto, ha hecho este ejercicio pedagógico

para pedir a la población que se vacune.

Se ha encontrado con una manifestación. Ha hablado

con uno de los manifestantes. -Ayer se convocó por las redes.

Eran 16 personas.

No hay que magnificar el tema.

Son 16 personas cableadas.

No representaban el sector de la hostelería porque

el sector no había convocado una manifestación.

Es gente que trabaja en el sector de la hostelería y en algún negocio

que se ve perjudicada.

Lo entiendo.

Me pongo en el caso de gente que lleva mucho tiempo sufriendo,

pero estas medidas son doctrina

universal de países serios, Alemania, Italia, Bélgica,

Estados Unidos...

En Cantabria, tenemos un sistema y es seguir las recomendaciones

de sanidad. Aquí no interviene la política para nada.

Simplemente, sanidad nos dice que, según lo aprobado

en el consejo interterritorial entre la ministra y los consejeros,

cuando se pasa de una incidencia de 150, automáticamente,

saltamos de nivel 2 al 3 y supone el cierre de interiores.

Han ido a protestar.

He hablado con ellos,

también les explico que no son caprichos políticos.

Si algunos han intentado hacer política con un tema

tan serio, pues todos tenemos que estar en el mismo barco

y tomar las decisiones exclusivamente sanitarias.

Cuando voy a Valdecilla,

que tengo mis patologías,

pues me recetan y no le pregunto al médico lo que me da, simplemente,

me lo pongo. Cuando Sanidad dice que hay que cerrar

porque el protocolo universal europeo y español dice que pasada

de 150 de incidencia y que cerrar la hostelería,

pues se hace. No me gusta, pero se hace para salvar el verano.

Calculo que en junio,

pues podamos tener una seminormalidad.

Finales de junio.

De momento, en Cantabria,

llevamos vacunados 105 000 de los 580 000 de primera dosis.

Lo que hoy me han colocado a mí tiene un efecto.

-Señor Revilla,

los madrileños que vamos para las playas,

si no estamos vacunados, no vamos a tener una normalidad.

-Lo que siempre me ha preocupado durante esta pandemia,

pues no es cuántos contagiados hay el día anterior,

sino los hospitalizados y los que han fallecido.

A veces, no se habla de los muertos porque no hablan, pero me cierto

orgulloso de que la sanidad de Cantabria haya convertido

en la región de Cantabria

en la que menos muertos ha tenido por habitante.

-Y eso que está envejecida.

Usted confía ciegamente

en la sanidad.

Ni siquiera ha preguntado con qué vacuna le han inoculado.

-Ayer quise AstraZeneca.

Llamé al consejero para que me diera una de esas.

La gente, a lo mejor,

determinadas personas que tenemos una notoriedad...

Si Revilla se la pone, fíjate,

se la ha puesto la reina madre del Reino Unido,

fíjate lo que es esta señora para la gente.

-Me voy a quedar con ese titular,

que no tiene miedo a la de AstraZeneca. Es algo

que hay que repetir en los medios de comunicación una y otra vez.

Miguel Ángel Revilla, gracias por atendernos.

Gracias a ambos.

AstraZeneca no,

pero hay novedades respecto a Janssen.

Última hora.

En Estados Unidos

han paralizado la vacunación

con esta vacuna.

Serán administrados 7 millones de dosis.

La Agencia del Medicamento de Estados Unidos lo ha ordenado

de manera inmediata y ha pedido a los estados que hagan lo mismo

y dejen de vacunar temporalmente

con Jansen porque dicen que es por un principio de prudencia

después de detectar seis casos de trombos raros en mujeres

de 18 a 60 años.

Una de ellas ha fallecido.

Mañana llegarán en las primeras dosis de Janssen

a nuestro país.

Irán destinada población de entre 70 y 79 años.

Galicia pide que se alargue

la cuarentena de 10 días a 14 días,

como estaba en un principio.

Tenemos la situación de Miguel Ángel Revilla,

que ha ido a vacunarse.

También vemos lo de Janssen.

Vamos a ver estas medidas

que se ha tomado en Murcia.

Llevan a los niños al aire libre para recibir clases en la playa.

Las pizarras no están ancladas a una pared.

Si levantamos la mirada, tenemos una clase diferente.

No se olvidan.

Es en la playa.

-Mejor estar aquí para hacer clases al aire limpio.

-Es una idea del colegio Félix Rodríguez de la Fuente.

Nunca un personaje inspiró

tanto. La escuela sale a la naturaleza,

al lado del mar. -Me inspira vida.

-Para aprender inglés.

(HABLAN EN INGLÉS)

Dibujo en la arena. Lecturas sobre el mar.

La historia sale de los libros

y pasea por la orilla. La economía están el agua.

-Enseñaron los alumnos

y los pescadores cómo se pesca.

Ellos han sido capaces de darnos de comer durante la pandemia.

En un ambiente libre de COVID-19.

Aquí los pupitres salen del aula para fundirse con el mar.

Ya lo ven.

Es lo que esta ocurriendo.

--está

Patricia, ¿cómo lo ves?

Estaría bien tener alguna clase en el Retiro.

Salen datos de las multas que se están cobrando al mismo tiempo

que se incrementan las fiestas ilegales.

Mientras, imágenes como estas que van a ver se siguen sucediendo.

Hasta 400 personas en el interior de una discoteca de Madrid capital.

Más de 200 en otro local de fiesta.

Los incumplimientos de aforos y medidas de seguridad

en estos establecimientos continúan y cada vez con mayor afluencia.

Grandes discotecas como esta,

en la que irrumpía la Policía las últimas horas

y se encontraban con este panorama.

Gente fumando, bebiendo, bailando y celebrando,

ajenos a las restricciones y las cifras de la pandemia.

El fin de semana se intervinieron

más de 350 fiestas en Madrid capital.

Junto a las discotecas,

con la llegada de la primavera,

otro foco problemático son los cada vez más numerosos botellones.

Imágenes exclusivas de las que ha cedido a nuestro programa.

La gente se divierta si mascarilla,

música a todo volumen.

Fiestas en la que los agentes detectan

cada vez más situaciones de violencia.

Cinco agentes resultaban heridos en Manresa

cuando intentaban desalojar una fiesta.

Con este panorama,

presten atención a las multas que realmente se están cobrando.

Sara, cuéntanos por qué es polémico.

El aluvión de multas de la pandemia sido tal

que ha desbordado a los Ayuntamientos.

Los recursos de inspectores hace imposible poder tramitar,

notificar y, lo más importante,

cobrar estas multas.

Algunos consistorios han delegado esta tarea al gobierno regionales

que, a su vez, han delegado también esta tarea,

como en el caso de Comunidad de Madrid o Valencia,

en manos de otras empresas.

En el último año, de las más de 100.000 sanciones puestas en Madrid,

solo se han cobrado 2000, es decir un 2%.

De hecho, la capital tramita multas del primer estado de alarma,

de las cuales, solo se ha notificado la mitad.

Se han abonado menos del 10%, unos 490.000 E.

Mientras, de las sanciones impuestas durante el segundo estado de alarma,

todavía vigente, de momento, ya lo vemos ahí,

se han ingresado cero euros, Jesús.

Joaquín, pregunto,

esto es lo que ocurre con las sanciones.

Cero euros en la segunda fase, privatización.

¿No hay personal para cobrar esto?

Si las sanciones, sean leves, graves o muy graves,

no son notificadas en tiempo hábil, podrían prescribir.

Si esa sanción no se notifica al sujeto, no vale para nada.

No solo es que estén notificadas las mitad,

hay que ver de qué forma están notificadas.

Pueden estar notificadas, pero fuera de plazo.

Me preocupa el tema siguiente.

En ayuntamientos pequeños,

como de capitales de provincia importantes, tienen medios.

Se pone en manos de diputaciones provinciales,

que hacer una gran labor para esos ayuntamientos pequeños.

Debería, lógicamente, cumplirse.

Hay imágenes de fiestas, de incumplimientos,

gente a la que se le va la pinza en mitad de la pandemia.

Esta batalla campal la hemos visto en el fútbol.

(Gritos)

¡Eh, eh!

Eh, vamos.

(Silbato)

Pita el final, pero bien que había terminado.

Es un partido de la tercera división catalana.

(Gritos)

Queremos fútbol,

queremos público en las gradas,

pero si luego nos lo quitan, no nos quejamos. Vergonzoso.

(Gritos)

Bueno, esto es lo que se vivía en este partido

de la tercera división catalana.

Vean cuando se levantan las restricciones,

cuando la gente puede volver a la hostelería,

como ocurre en territorio británico.

Primer sorbo de normalidad,

tres meses después,

Reino Unido se relaja con la reapertura

de comercios no esenciales,

pubs o terrazas, miles de británicos han vuelto a la calle

para recuperar algo de la normalidad.

Las colas en las tiendas de ropa han llegado a las dos horas.

Lo cuenta esta británica,

que ha esperado todo ese tiempo por un par de zapatillas.

La apertura de pubs y tiendas,

pero también el zoo.

Hora de cortarse el pelo o teñirse las canas.

Reabren las peluquerías,

que tienen reservado todo para el próximo mes y medio.

Desde el aire así se ve Londres.

Reino Unido ha vacunado más de la mitad de su población.

-En Reino Unido están muy cerca de la inmunidad del rebaño.

En Italia, la situación es mucho más complicada.

Mientras que en Reino Unido,

gracias a la vacuna, han bajado mucho las tasas de contagio,

en Italia, esas cifras son bastante complejas.

Siguen cerrados todos los comercios.

Vemos imágenes de protestas de los hosteleros.

Han acabado con duros enfrentamientos con la policía,

con varios manifestantes heridos en Italia,

sobre todo en la ciudad de Roma.

Además, había varios grupos de neofascistas.

Laura, cuéntanos,

porque un incremento llamativo de los ingresos hospitalarios.

Incremento del 45% en la última semana.

Se ha pasado de notificar 40.500 semanales a cerca de 59.000.

La incidencia ha subido 17 puntos.

Está rozando los 200 casos por 100.000 habitantes.

En casos extremo, Navarra, Madrid, País Vasco

y las ciudades en riesgo extremo.

Riesgo alto, ocho comunidades.

Han crecido los ingresos en la UCI.

Entretanto, la vacunación no va,

ni muchísimo menos,

al mismo ritmo que ocurre en territorio británico.

Gracias, Laura.

Venimos de alcanzar otro récord en vacunaciones.

Sigue la vacuna.

Estamos en el Wizink Center.

Os vamos a enseñar el ritmo al que van.

Acaba de cambiar, 1800 vacunados.

A lo largo del día de hoy,

se espera que por aquí pasen 3500 personas.

Ya la mitad han pasado.

Os vamos a enseñar cómo está ahora mismo este centro de vacunación.

Es cierto que es el mediodía y, evidentemente,

han bajado bastante el volumen.

A primera hora de la mañana es cuando más gente

acude a vacunarse con AstraZeneca.

Ella es enfermera.

Ya van la mitad de los citados a vacunarse.

-Ayer se notó mucha más afluencia de gente.

Esperemos que hoy sea prácticamente lo mismo.

-En siete hospitales de Madrid se tuvo que suspender la vacunación

con AstraZeneca porque no tenían dosis suficientes.

Aquí ese problema no lo tenéis.

-Hasta ahora, no lo tenemos.

Tenemos para vacunar a todos los citados,

incluso que se aumentará

para el número para adquirir la población de rebaño, que se dice.

-Esta es la imagen.

Poco a poco, el ritmo se va manteniendo.

Ha habido algún problema de abastecimiento

en siete hospitales públicos de Madrid

y en algún centro de salud con la vacuna de Pfizer.

Esto es lo que está ocurriendo con las vacunaciones.

Ernesto está de nuevo ingresado.

¿Cómo te encuentras? ¿Por qué has vuelto?

Se ha congelado la señal.

Tenía algo que contarnos.

Le han llamado a declarar por el juicio de la caja B.

Tiene novedades que nos va a contar.

Hay un empresario que ha reconocido que pagó a la financiación del PP.

El marido de Cospedal dice que se llama López del Hierro,

pero no es el López Hierro que aparece en los papeles.

Desde su domicilio,

pero con una mascarilla que se coloca para declarar.

Niega a ser la persona que aparecen los papeles de Bárcenas.

-No soy ninguna de esas dos personas.

Por tanto, no le di mucha credibilidad.

Nunca creí que era yo esas personas.

-Pese a que sus iniciales

coinciden con dos donaciones en dinero negro

por 19 millones de pesetas.

-uede ser una persona, podría ser López Hernández.

Y López Hierro, debería ser otra persona.

Conocí al señor Lapuerta por un amigo común,

pero nunca en el PP.

Al señor Bárcenas,

me lo presentaron en un restaurante hace muchos años.

-Una declaración en línea con la de Luis Gálvez,

negando unos pagos que confirman otros empresarios.

-Luis Bárcenas nos recibió en su despacho.

A nos acompañó el despacho de Álvaro Lapuerta.

Entregaron esa cantidad, adiós muy buenas.

Ahí está, Patricia, tenemos alguien...

Dice que López Hierro puede ser otra persona.

Es poco creíble.

Declaró en la anterior comisión de investigación.

Dejó que tenía indicios suficientes para decir quién era M. Rajoy,

quien era López Hierro,

pero el jefe de su unidad en ese momento, José Luis Olivera,

que era de UDEF,

no le dejó enviar ese informe a la Audiencia Nacional.

Como Morocho se le ha encargado de la investigación

y Olivera le tenemos hablando con el señor comisario Villarejo,

que reconoce abiertamente

que conoce al señor Ignacio López del Hierro desde hace 30 años,

hay conversaciones entre López del Hierro

y Villarejo o en las que hablan de solucionar los problemas

que tiene con la UDEF a López del Hierro,

la conclusión objetiva en la que se puede sacar

es que López del Hierro se ha aprovechado de sus amigos

de la UDEF para no aparecer en los informes.

Ernesto, querías contarnos algo que tenías en exclusiva.

Estamos pendientes del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha nombrado la sala primera

ponente María Luisa Balaguer.

Es la sala primera a la que va a decidir.

El jueves o viernes...

¿Decidir sobre qué?

Hablamos de Cantó.

De la lista electoral de PP.

Creo que interesa la noticia.

Todo Madrid está pendiente de lo que va a decidir.

Era sobre eso lo que me preguntabas.

Hay dos días para presentar recurso. Se ha presentado ya.

Por lo que me he informado, hay dos alternativas.

Interpretación gramatical, por así decir de la ley,

como ha hecho el juez Fernández Flores,

que ha anulado la candidatura,

o una sentencia, entre comillas, de alto vuelo,

de cambio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

¿Por qué digo cambio?

Porque Tribunal Constitucional

siempre ha dicho que es el legislador, es decir,

los que hacen las leyes,

los que decidan sobre la modalidades concretas de las candidaturas.

Si ahora cambia de criterio,

sería un cambio jurisprudencial.

El cambio lo hace Fernández Flores

o sentencia de altos vuelos para tumbar la sentencia del juez

de Madrid y tumbar el recurso.

La Fiscalía del Tribunal Constitucional

va a apoyar la desestimación de la demanda de PP.

Quedarían fuera de las listas del PP en las próximas elecciones.

Has perdido la comunicación.

Estábamos hablando de la declaración de López del Hierro.

Estábamos hablando de eso

y has entrado al piñón con las exclusivas sobre Toni Cantó.

Era por eso.

Ernesto, cuídate, que es lo más importante.

Sigues ingresado y hay que cuidarse.

Gracias a vosotros.

Vamos a ir a Teruel.

Hay novedades en ese juicio del llamado Igor el Ruso.

Ha declarado el padre del ganadero al que mató.

Vamos con Jacob Petrus, cuéntanos.

Quedan 2-3 días de lluvias en España.

Lloverá en zonas que lo necesitan, como el sur peninsular.

El fin de semana, un poco más tranquilo.

Las próximas 48 horas con inestabilidad.

Lo enseñan a través de las imágenes que nos envían.

Si pueden, graben en horizontal.

Con su móvil.

Algunos tienen privilegios.

Estamos en la playa de Babilonia.

Construimos cerca de la playa, hayy poca arena

y llegan los temporales.

Eduardo ha combatido las heladas,

teniendo en cuenta que estos viñedos,

que han salido del letargo invernal,

han tenido hasta bajo cero.

Para que no exploten,

con estos botes de parafina, intentan combatir las heladas.

El protagonismo para estas próximas horas está en los mapas.

Vamos a ver los mapas...

No sé si los tenemos disponibles hoy.

Creo que nos ha jugado una mala pasada esto de la máquina.

Veíamos las incidencias del volcán.

Parecía que podía enviar masa de azufre hacia nuestro país,

pero al final, no lo indica.

El mapa va a jugar una mala pasada.

Una masa de aire frío que entra a España.

Afectará al centro y el sur.

Mañana con temperaturas que superan un poco por el norte.

Casi hará el mismo calor,

entre comillas, en el norte, que en el sur,

con 20° en A Coruña y Bilbao y solo 21 de Sevilla.

Juicio del llamado Igor el Ruso,

el parte del ganadero al que mató ha declarado y ha dicho esto.

Me siento...

Pa, pa, pa y pum.

Uno diferente.

¿Qué pasa?

He oído disparos.

¿Cómo que hay un cuerpo? No se mueva de aquí.

Con un fuerte despliegue policial

sigue el juicio en Teruel.

Cuéntanos.

Habló de defensa personal.

Dijo que no había auxiliado los guardias civiles

en el momento de haberlos asesinado.

Los testigos comparecerán hasta el final de la semana.

El ministerio fiscal

y los abogados de la acusación piden prisión permanente revisable.

Un juicio del que estamos muy pendientes.

Hablaba de un sentimiento parecido a determinadas películas de terror.

Con las dos manos y emulando el efecto de una metralleta,

así reconoce haber tiroteado a los dos agentes

de la guardia civil en Teruel.

-¿Recuerda cuantos disparos efectuó?

-17 disparos.

-La fiscalía pide prisión permanente revisable.

-Las víctimas no pudieron debe defenderse.

--no pudieron defenderse.

-Dice que este no tenía intención de asesinar a los agentes.

Su objetivo era recuperar la Biblia

que que se había dejado.

-Según su defensa, todo se debe a un trauma que empezó en Serbia,

donde el acusado dice haber sido víctima de bombardeos

cuando tenía 17 años de edad.

Atacó con un azulejo afilado a cuatro funcionarios de prisiones.

-Tenemos pruebas médico forenses de balística,

informes criminalísticas.

-En su celda encontraron una notaamenazante.

Cita a los Cazafantasmas.

¿Por qué hay este despliegue policial?

Es casi un término peliculero.

Mata guardia civiles, mata a ese ganadero,

ensaña con los funcionarios de prisiones.

Hemos hecho un retrato.

Ni ese llama Igor ni es ruso, es serbio.

Antes de cometer el triple asesinato,

porque el que piden prisión permanente revisable,

protagonizó un tiroteo por el que se le condena

a 21 años de cárcel.

Otros datos de interés que hemos encontrado su historial.

Vino a España huyendo de Italia en bicicleta.

Al entrar en prisión,

solo pidió hacerse con un ejemplar del Código Penal.

Varias estampitas de santos.

Además, pidió una Biblia, objeto clave.

Igor podría sufrir neurosis de guerra,

motivos que alegan para pedir su absolución.

Esto conmociona.

El juicio sirve para revivir ese momento,

esos días tan horrorosos,

porque había atacado a otras dos personas

unos días antes

en ese diciembre del 17.

Ahora se espera, efectivamente, que se haga justicia.

Si hay un caso para tal ensañamiento, tal alevosía,

les disparó para causarles dolor,

realmente, porque estaban vivos

y si yo disparando en puntos no vitales.

--siguió

Recientemente, que es importante,

la teniente coronel,

la primera mujer a un mando de una comandancia,

se comprometió con los ciudadanos de Teruel a garantizar la seguridad.

En los medios rurales de España es impresionante la necesidad que hay.

Es lo que está ocurriendo en Teruel, Aragón,

pendientes de lo que ocurre con el juicio de Igor el Ruso.

Queremos poner una sonrisa a un día como este.

Es el día internacional del beso.

Con la que está cayendo,

alguien diría que es están en peligro de extinción.

Fede ha salido a la calle a preguntar.

(Música)

Hoy es el día internacional del beso.

-Olé.

-Qué natural ha quedado.

-Tienen pinta de besar bien.

-Con esto, mal.

-Hoy es el día internacional del beso.

-No se puede, tenemos la máscara.

-Están en peligro de extinción.

-Volverá. -No se puede.

-Un chupa chupa.

He besado muchas veces.

Cuando era joven.

Un chupa chupa.

Tenía esas oportunidades que a uno le da la vida.

Es el Julio Iglesias gallego.

Me gustan las mujeres, me gusta el vino.

¿Cómo besa su mujer? -Perfecto.

-¿Qué tipo de personas le gusta a usted?

-Me han dicho de tornillo...

-De toda vida.

-A ella se lo doy y siempre.

Y es que yo...

Los besos en tiempo de pandemia.

-Hace falta.

-Volverán cuando nos quitemos la mascarilla.

-A una señora le daría un beso con mucho gusto.

Me gustan los besos que son emocionales.

-¡Uy! -Besos cariñosos.

Que te salta el corazón.

Luego, con el placer que recibes al dar un beso.

Se te suben todos los... -Ay, por Dios.

-Las energías, ¿no?

-Es un donjuán.

La bilirrubina. En fin...

Dicho esto, siempre hay noticias

que a uno le pueden helar el corazón.

¿Qué ocurre con los planos de empleo?

Última hora.

El BBVA planea un despido colectivo

que podría afectar a 3000 trabajadores.

Ete viernes comenzará a negociar con los sindicatos.

El presidente del Gobierno presentaba el plan de recuperación.

Declaraciones del presidente como estas.

Les anuncio, en este sentido,

que hay un total de 20 inversiones en el plan de recuperación

para los próximos tres años.

Primero, la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada.

Que haya puntos de recarga, en fin,

todo lo que tiene que ver con la transición al vehículo eléctrico.

Es lo que anunciaba el presidente.

Os pido un titular.

El empleo, que es lo más importante.

-Transparencia.

-El plan de recuperación

es una oportunidad que no podemos dejar perder en absoluto.

Se quedan con el telediario.

Hasta mañana.

(Música)