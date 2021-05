Las cosas claras - Programa 100 - 12/04/21

Continuamos en directo en una mañana muy movida.

Vamos a conectar con Javier Aroca y con Ernesto Ekaizer.

Antes de nada, Natalia Yáñez, la izquierda acusa al PP

de hacer trampas y el PP dice que la izquierda quiere ganar

en los tribunales lo que no consiguen las urnas.

Toni Cantó sacado de las listas por parte de la justicia. Cuéntanos.

-El Partido Popular tiene que interponer un recurso

al Tribunal Constitucional. Tiene 48 horas.

Nos dicen desde el Partido Popular de Madrid que no esperan

que a lo largo del día de hoy lo vayan a interponer.

Después deberán decidir. Será esta misma semana.

Deben amparar el derecho individual a la participación

y acusan a la oposición de boicotear sus listas para el 4M.

La última hora pasa también por la declaración de nuestro compañero

Ernesto Ekaizer en el tribunal de la caja B.

Está declarando desde la habitación de un hospital,

porque está ingresado, ante la justicia.

Es lo que está ocurriendo.

Conectaremos enseguida. Justo acaba de concluir.

Vamos a ver lo que nos cuenta. Entretanto, la polémica.

Toni Cantó sacado de las listas. Polémico asunto del que vamos a

hablar enseguida.

Inelegibles. Saca de las listas de la Comunidad de Madrid

a Toni Cantó y Agustín Conde. El Partido Socialista había recurrido

la decisión de la junta electoral de Madrid, que había acordado dar

el visto bueno a ambas candidaturas.

Se habían ceñido a la dirección, en Madrid, que aparece en sus

DNI.

Es algo indispensable.

-Sus identificaciones habían sido renovadas antes

de que se registraran las listas, el 31 de marzo. La ley va más allá.

Es necesario que estén censados antes del 1 de enero.

-Cuando apostamos por lo que creemos, pues ahora sale bien.

-Ahora no. El fallo es claro.

Solo cabe recurso ante el Tribunal Constitucional.

-Lo hará el Partido Popular.

Toni Cantó marca sus intenciones.

En esta precampaña lo han dejado fuera de juego.

Ha pasado del protagonista al actor secundario.

Les presento a mis compañeros en la mesa, Gloria Marcos, Paloma Esteban...

Paloma Esteban...

Saludo al portavoz de jueces y juezas para la democracia.

¿Qué es ser inelegibles?

Los efectos que tiene

que estar en el censo

electoral vigente.

Para ser elector,

para poder votar, tenemos que estar en el censo electoral.

Si vamos a un colegio votar y no estamos en el censo,

pues no podremos votar.

Lo mismo pasa para ser elegible.

Solo pueden ser candidatos quienes estén en el censo electoral vigente,

en el caso de Madrid,

es el censo electoral vigente a fecha 1 de enero de 2021.

Por tanto, Toni Cantó no estaba

en ese censo. Era parlamentario autonómico en la comunidad

valenciana.

No estaba empadronado en Madrid.

La regla general implica

que no puede ser candidato.

La ley dice

que, aunque no se esté en el censo electoral,

se puede ser candidato si se cumplen todos los requisitos.

Judicialmente, si uno tenía derecho a estar en el censo electoral,

pero hubo un error que no fue subsanado,

pero tenía que estar,

pues eso se puede subsanar.

La Junta Electoral dio un paso más y dijo que la norma era lo bastante

ambigua como para valorarse que uno podía ser candidato aunque

no estuviese en el censo el 1 de enero, pero,

en abstracto, pudiera estar

en el censo por estar empadronado en Madrid antes

de la presentación de la lista.

La sentencia considera que ese criterio no es adecuado

y parte del concepto del censo electoral vigente.

No vale tener condiciones en abstracto, sino que tenía derecho

a estar en el censo electoral

del 1 de enero de este año.

Toni Cantó no tenía derecho porque se empadronó

con posterioridad.

Por lo tanto, no tiene posibilidad de ser candidato,

aunque cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Hay un asunto publicado.

Dice que Toni Cantó renovó su DNI con dirección

en Madrid días antes de registrar las listas del Partido Popular,

lo publicaba "eldiario.es", que decía que era una treta.

No sé.

No entro en si es una treta o no.

Este grupo político interpretado la ley electoral que ha sido

convalidada por la Junta Provincial. La sentencia considera que la ley

no es ambigua, que no puede haber una interpretación extensiva

al derecho de participación política, sino que debe

ser interpretada de manera literal y el juez competente

ha considerado que no hay ambigüedad que justifique que alguien

que no tenía derecho a estar

en el censo del 1 de enero pueda ser candidato.

La Junta Electoral dio esa interpretación extensiva.

Consideraba que,

como estaba empadronado en Madrid,

a una vez que el censo estaba cerrado, pues esto tenía

que permitirle poderse presentar

como candidato.

Más que una treta o fraude de ley,

pues pertenecería al ámbito de lo político,

pero hay interpretaciones que son contrapuestas.

Un juzgado dice que Toni Cantó y Agustín Conde son inelegibles

en Madrid. Para que alguien no empadronado debidamente

en Madrid pueda presentarse a las elecciones por Madrid,

¿qué debiera ocurrir?

¿Qué no ocurre en este caso para que haya sido excluido?

De hecho, la sentencia es bastante rotunda y recalca el

concepto del censo electoral vigente para recalcar que alguien

que a fecha 1 de enero no estuviera empadronado en Madrid,

pues no podría ser candidato.

Parte de la idea que, para ser candidato,

tienes que tener derecho

a ser elector y era uno

de los problemas centrales.

Toni Cantó no tenía derecho a votar en estas elecciones en ningún

caso porque no estaba empadronado en Madrid antes del 1 de enero,

como no podía votar,

tampoco podía ser elegible,

no podía ser candidato.

Por tanto, la regla que marca la sentencia, que una persona

que reside en Valencia, Sevilla y Santander, con posterioridad

al 1 de enero, en ningún caso puede ser candidato,

el único error subsanable es

que una persona estuviese

empadronada y residiendo en Madrid antes del 1 de enero

y que por un error no constara en el censo.

Se ha considerado que se error

en subsanable porque tenía derecho a estar en el censo electoral.

En este caso, no hay problema de error, sino una incorporación

extemporánea.

Esto impide a Toni Cantó ser candidato.

Paloma Esteban quiere preguntarle.

Usted plantea que son dos interpretaciones jurídicas

contrapuestas.

El Partido Popular dice

que tiene opciones de ganar el recurso al Tribunal

Constitucional porque la Junta Electoral tumbó un recurso del PSOE.

¿Podría ganarlo?

-La cuestión es muy controvertida. Entonces, prefiero no simplificarla.

Tenemos datos. La propia sentencia no impone costas

a ninguna de las partes porque es un tema complejo jurídicamente,

aunque por la interpretación que opta, la propia sentencia

habla de controversia jurídica. Al mismo tiempo, hay que recordar

que no hay ningún precedente. Es la primera vez que un candidato

a un paramento autonómico, a mitad de legislatura deja

el partido y el Parlamento

donde estaba, para irse a otro territorio y presentarse

como candidato. Es una situación novedosa.

Además, el Tribunal Constitucional no va a resolver solo

este caso concreto,

la decisión tomada será un precedente que permitiría

a cualquier persona sin estar en el censo electoral vigente,

pues poder presentarse como candidato.

Por lo tanto, el tema es dudoso y tiene elementos discutibles.

Si el Tribunal Constitucional opta por interpretar que la ley

y electoral ha sido suficientemente

ambigua para permitir criterios diferentes,

optará por aquella que favorece

más el derecho fundamental la participación política,

pero si considera, como ha hecho la sentencia,

que la norma es clara

e impide presentarse como candidato a quien no tenía derecho estar

en el censo electoral vigente, que es lo que ha dicho

la sentencia,

pues desestimara el recurso.

Se habla de desjudicializar la política.

Todavía estamos en campaña electoral y estamos

en procesos judiciales sobre candidatos.

La sociedad observa esto y la crispación y otros aspectos.

Como jurista, le pregunto por la judicialización de la política.

Lo que estamos viendo se suele denominar así.

Jesús, me preocupa la cuestión apuntada.

No tengo claro que este tema vaya en esa dirección realmente.

Hay una presentación de candidaturas. Es lógico que haya

fuerzas políticas en desacuerdo

y lo impugnen y otras fuerzas políticas definan la candidatura

presentada. Esto forma parte de los usos habituales

en un proceso electoral y el papel que deben cumplir

las juntas y los tribunales. Me preocupa el fenómeno

a nivel general, que tenemos muchos casos en general, que desde

el ámbito político se utilicen

los tribunales con finalidades

instrumentales de tipo partidista.

Los políticos, en el gobierno y en la oposición,

siempre deben defender que los órganos judiciales

tengamos medios para poder actuar.

Es una de las quejas continuas.

Algunos juzgados están trabajando al 300% del trabajo

que tendrían que tener.

Que se utilicen los tribunales para conseguir titulares

de medios y actuar apoyando estrategias de tipo partidista,

pues me parece muy preocupante.

Los tribunales no estamos para estas cuestiones.

Necesitamos más medios.

El fenómeno me parece muy preocupante, como dices, Jesús,

en el caso de impugnaciones de candidaturas, pues estamos

ante otro tipo de problema.

Gracias por resolver nuestras dudas.

Probablemente, es la polémica política. Gracias, buenas tardes.

Gracias, fuerte abrazo.

Tenemos Ángel Gabilondo y Mónica García diciendo que el PP o hace

trampas o no asume que hay gente en sus listas que no debiera.

Es una resolución que tiene que ver con que dos personas

inelegibles, que no pueden elegir, por tanto, es una decisión

que tiene que ver con las reglas de la democracia y el juego limpio

de la democracia. Por lo tanto, lo único que puedo decir es

que me parece razonable.

-Si no son capaces de hacer

correctamente una lista

sin saltarse las normas qué no harán estando en el gobierno.

El paso de Toni Cantó por el gobierno de Madrid

ha sido tan breve como su interés por los problemas de los madrileños.

Nadie echará de menos a Toni Cantó.

-Es como un alumno que lo pillan copiando.

Y le dice al padre que la maestra le tiene manía.

Han pillado haciendo una trampa. El carné de identidad no

es suficiente para decir que está en el censo vigente.

Ahora parece que lo han puesto en comunicación de la judicatura

aquellos que son responsables

de la trampa del PP. De todos modos,

es que Toni Cantó tiene una carrera dilatada en el plano

político, que era responsable del área de anticorrupción

de su partido desde 2011

ha pasado por diferentes

grupos políticos.

-Hasta el 15 de enero era diputado en la Comunidad Valenciana,

también era portavoz de Ciudadanos.

Para estar allí era requisito de estar empadronado allí.

-Se ha encontrado con un problema legal y le ha dado una baza

a sus rivales para que le acusen de hacer trampas.

Ojo, la Junta Electoral dio el visto bueno.

-El Partido Popular denunció a María Teresa Fernández de la Vega,

que le acusaron de no

estar empadronada en Valencia.

Estaba empadronada y no hubo caso.

Se utiliza en diferentes momentos por distintos partidos.

No tenía que extrañarle

al Partido Popular, que lo ha hecho en otras ocasiones.

Saludamos a Enrique López, consejero de justicia

del Partido Popular.

¿Han presentado en el recurso

de amparo al Constitucional para que Toni Cantó vaya

en las listas?

Estamos defendiendo nuestra candidatura, Toni Cantó y Agustín

Conde. Y defendemos una tesis

donde el Tribunal Constitucional nos puede dar la razón.

No interpretamos que nadie

haya engañado a nadie.

Ante una interpretación ambigua, se puede interpretar

de dos maneras, aplicando la literalidad de la norma,

que es lo que ha hecho el juez

de lo contencioso,

que son inelegibles

por no ser electores y después existe una interpretación

por la ambigüedad de la ley,

que se resuelve a favor de la participación política.

La Junta Provincial validó la candidatura. El juez de lo

contencioso entiende que no vale ese requisito.

Le vamos a preguntar al Tribunal Constitucional. No hay ni trampa

ni cartón, vamos a preguntar a los tribunales.

Un tribunal dice que son inelegibles.

Ustedes pueden recurrir.

¿Les gustaría que Toni Cantó fuera consejero si ganan las elecciones?

Aunque no pueda presentarse, puede ser consejero.

Lo tiene que decidir Díaz Ayuso.

Toni Cantó está en nuestro proyecto esté o no esté

en las listas.

Se da una paradoja actualmente

en España. Toni Cantó y Agustín

Conde, según el juez, insisto,

respetamos la decisión,

pero no la compartimos,

no puede ser candidato a la Asamblea de Madrid

por no estar inscrito

en el censo electoral. Carles Puigdemont lleva tres años

huido de la justicia y se le permite presentarse

a las elecciones catalanas.

Es una paradoja que el tribunal tiene que resolver amparándose

en el ejercicio del derecho fundamental.

Otro ejemplo. Un ciudadano inscrito de forma errónea en el censo

o no inscrito en el censo puede ir

a un procedimiento ante el juez

de primera instancia para pedirle que le permita votar en las

elecciones justificando

que vive en Madrid y que no va a votar en otro lugar de España.

Automáticamente,

lo convierte en elector

y, a su vez, elegible.

A veces, las normas no son tan claras como desearíamos

son los jueces y los juristas.

En el caso que nos ocupa,

¿usted cree que el proceso de empadronamiento de Toni Cantó

ha sido correcto?

¿Pondría la mano en el fuego?

Claro que es correcto.

Para presentarse como elegible a las elecciones.

Así lo entendemos en el Partido Popular y lo hemos defendido

ante la Junta Electoral Central,

que nos ha dado la razón.

Un juez nos ha quitado la razón,

pero lo vamos a defender ante el Tribunal Constitucional,

pero siempre respetando a los tribunales.

Ya sabe que hay dudas sobre la vacuna de AstraZeneca.

Hay una polémica abierta. ¿Se vacunaría de AstraZeneca?

Por despejar dudas.

Ahora mismo me vacunaría con AstraZeneca. Tengo menos de 60 años.

Creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos

para que se vacunen y, a la vez,

pedirle al gobierno de España que tenga criterios claros y confíe

en la comunidad científica.

En estos momentos,

mueren en el mundo personas

por coronavirus que si hubiesen sido vacunadas hace tres meses

con AstraZeneca, pues seguirían

viviendo. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad.

Señor López, gracias por atendernos, buenas tardes.

Hablamos también de la vacuna.

Es cierto lo que pasa con la vacuna. Los criterios en cambio en España

y también en Alemania. Conectamos con Maldita Hemeroteca.

Clara Jiménez, buenos días.

El polémico caso de Toni Cantó y Agustín Conde nos lleva al caso

de Toni Cantó que ha pasado por varios partidos políticos

y que decía que el PP era corrupción y ahora dicen que no puede ir

en las listas del PP. Clara...

Enrique López decía que Toni Cantó

está en el Partido Popular vaya

y no vaya en las listas.

Le hemos visto en Ciudadanos,

también en Vecinos por Torrelodones.

Después, UPyD.

Después, a Ciudadanos.

Y recala en el PP.

Hasta hace poco,

decía que era lo más rancio del Partido Popular

y sus corruptelas.

-Los españoles que quieran

seguir votando a un partido que no lucha contra la corrupción,

que voten al PP,

el señor Pablo Casado es una muestra rancia

del Partido Popular de toda la vida.

Ha estado toda la vida en el Partido Popular.

No ha dicho nada en las peores épocas de corrupción

del Partido Popular.

Pablo Casado es su líder ahora.

También era muy duro lo que decía del Partido Popular

y, ahora, quiere ser candidato.

Antes de la elección de Pablo Casado,

cuando fue elegido por primarias,

dijo Toni Cantó que todo una operación de blanqueo

de la corrupción

del Partido Popular y a nadie

se le escapa que,

en la comisión de investigación

de la financiación irregular

del Partido Popular le preguntó a Luis Bárcenas, pues fue de los

diputados más duros en preguntarle al extesorero. Escuchen.

-¿Saben lo que significa el coste de la corrupción

y las malas licitaciones que ustedes hicieron

durante muchos años?

Nos hemos gastado casi la mitad

por parte de la corrupción

del PP por malas licitaciones.

Nos hemos gastado casi la mitad de lo que gastamos en pagar

las pensiones en los españoles.

Es lo que decía del Partido Popular.

¿Quién es Agustín Conde?

El Consejo de Europa al objeto por incumplir los códigos

de conducta del Consejo de Europa.

Los códigos éticos del Consejo de Europa.

Fue senador del PP.

También antiguo alcalde de Toledo y muy cercano a María Dolores

de Cospedal. Fue secretario de Estado de defensa cuando

estaba en el Ministerio.

En su periplo internacional nos encontramos esas sombras,

en el Consejo de Europa, se le acusó de incumplir

el código ético cuando en las elecciones de Azerbaiyán,

que su papel era ser neutral,

pues favoreció al país y se le vetó de por vida poder participar

en el Consejo de Europa.

Una cosa importante, cuando le llamaron de la investigación

que investigaba las acusaciones de corrupción, Agustín Conde

prefirió no contestar.

Ahora mismo tiene vetada la entrada en el Consejo de Europa.

Maldita Hemeroteca, Clara Jiménez,

gracias.

Por cierto, luego nos vas a contar más. Hay algunos

asuntos sobre bulos.

Es importante tomar nota.

Antes en de conectar con Ernesto Ekaizer,

que acaba de salir de declarar en el juicio de la caja B del PP,

el terreno político se ha convertido en un asunto

de tribunales.

Corriendo, quieto, en bicicleta...

Los candidatos tratan de ganar el voto de 1000 maneras distintas.

Algunos, como el candidato socialista,

se reconocen más formales.

Otros se toman a pecho la carrera electoral del 4 de mayo.

Veamos a Díaz Ayuso.

La presidenta recorre

la capital hasta llegar exhausta a su meta,

la Puerta del Sol,

sede del gobierno regional.

La presidenta reivindica

la cultura del esfuerzo.

Algo similar hasta el que había sido su socio de gobierno.

También corre por Madrid.

Primero, en un vídeo de campaña

y, luego, en Hortaleza,

luciendo las palabras que luce en su camiseta.

-Dinámico y moderno.

-Más Madrid apuesta

por la bicicleta.

Y un vídeo publicado por VOX

este fin de semana donde

se ve a Pablo Iglesias jugando al baloncesto.

Baño de multitudes de VOX en San Lorenzo del Escorial,

mítines y distancias.

En esta ocasión,

ni piedras ni palos. Seis campañas distintas

y la meta la misma, presidencia de la Comunidad de Madrid.

Podemos conectar con Ernesto Ekaizer.

Acaba de declarar.

¿Cómo estás?

Has declarado desde el hospital, Ernesto.

Buenas...

¿Cómo te encuentras?

Estoy ingresado.

Esta vez una infección.

Estoy bajo observación.

Tenía la cita del juicio de la caja B y he decidido declarar

porque puedo hacerlo desde aquí.

¿Cuántos reingresos se llevas?

Desde el 28 de septiembre.

Las enfermeras me acogen con los brazos abiertos.

Me dicen que regreso porque les echo de menos.

Los médicos son extraordinarios.

Bueno, hay una regla general

de la cuarta ola...

En este caso, Ernesto, te vemos con los tubos.

Has vuelto al hospital.

Has atendido al tribunal

de la caja B desde ahí. Luego, hablaremos de la caja B.

Conectaremos también

con Javier Daroca.

Ayer adelantaste la noticia

de Toni Cantó. Tú diste

la primicia desde el hospital. No paras. Te quería preguntar.

Fue un mensaje en Twitter bastante temprano.

En mi opinión, la sentencia

es buena, veremos lo que pasa en el Tribunal Constitucional,

pues lo lleva la sala primera, que es una sala que tiene mayoría

de magistrados conservadores.

Veremos a lo que deciden.

Será muy pronto, porque tiene dos días para presentar recurso

y los magistrados tienen tres días para resolver.

No va a hacer un suspense a lo Hitchcock muy largo.

La sentencia es muy importante.

Abre la vía a una pregunta.

Cómo, quién y por qué autorizaron los DNI para Toni Cantó

y para Agustín Conde.

¿Qué es lo que ha pasado aquí?

Va contra todos los criterios de la Comunidad de Madrid.

Se habla incluso de una candidatura, digamos, de una ciudadanía política.

Tiene que ser ciudadano político. Fíjate que perfeccionado está.

No solo vale que tengas el carné de identidad.

Tiene que ser un ciudadano político. Estos dos candidatos, desde luego,

con la rapidez, con las prisas,

con la velocidad con que lo han hecho, no eran ciudadanos políticos

de Madrid. Lo que menos podemos decir es que eran ciudadanos

políticos de Madrid, y lo dice el juez. Eran inelegibles.

Si no tienes la posibilidad de ser electo no puede ser candidato.

Veremos lo que dice el Constitucional.

Estaremos muy atentos. Ernesto, relájate.

Acabas de salir de declarar ante un juez. Enseguida vamos al asunto.

Queremos hablar de la pandemia de la vacuna. Toma un poco de aire.

No todos los días un periodista declara en la caja B

del Partido Popular. Enseguida nos cuentas.

En mitad de la pandemia y campaña electoral.

Ayuso ha hablado de una campaña asquerosa.

Sánchez dice que el acento hay que ponerlo en vacunar, vacunar

y vacunar en estos tiempos.

Lo que está haciendo el presidente del gobierno

en una campaña evidente, clara y, como digo, asquerosa,

es trasladar el miedo a la gente cambiando el criterio

de las vacunas, diciendo que vacunarse no es del todo seguro

y, después, diciendo a los mayores que no se vayan a vacunar

porque hay que hacer largas colas y es absolutamente falso.

-La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar,

no sembrar dudas sobre la vacuna.

Esta semana que vamos a comenzar habrá más personas

completamente vacunadas que contagiadas.

El ritmo de vacunación se ha acelerado llegando a poner

medio millón de vacunas al día.

Hay una carrera, María Álvarez.

Siguen aumentando los contagios, falta el efecto de la Semana Santa,

y la vacuna se acelera. Llega la de Janssen, que es de una dosis.

Sabemos que esa vacuna monodosis,

unas 300.000 dosis de esa vacuna,

llegarán a partir del miércoles a nuestro país.

La franja de edad a la que se va a aplicar es a las personas

de entre 70 y 79 años siguiendo con esa estrategia

de primero a los mayores.

Es lo que está pasando.

Queremos prestar atención en un punto de vacunación.

¿Hasta qué punto es importante el punto en el que estamos

de vacunación?

Es importante porque se ha conseguido acelerar muchísimo

la vacunación después de un primer trimestre en el que quedamos

claramente en toda Europa por debajo de los objetivos.

Ahora esta esa nueva meta del 70 % a finales de agosto y para llegar ahí

hay que incrementar desde ya.

Es un punto positivo y hay que mantener ese ritmo.

Vamos a un punto de vacunación con Lucía Valero.

¿Dónde te encuentras, cómo van las colas y qué dice la gente?

Hay esperanza y dudas con las vacunas.

Nos encontramos en uno de los principales puntos de vacunación

que hay en todo Madrid.

Este es el Isabel Zendal y esta es la imagen a esta hora.

Nada comparable con la semana pasada. No hay apenas colas

y está siendo todo muy fluido.

Hay 15 hospitales más de toda la red de la Comunidad de Madrid

donde se va a estar vacunando.

Las personas de alto riesgo comenzarán a vacunarse.

Importante también recalcar un dato de este fin de semana.

Dos de cada tres personas llamadas a vacunarse con AstraZeneca

no han acudido a sus citas. Hoy la sensación, sobre todo,

estamos hablando con personas que se tienen que trasladar

de un sitio a otro, como Manuel.

Su mujer ha venido a vacunarse y a usted todavía no le han vacunado.

Ha venido en transporte público.

-Venimos de Torrejón y hemos tardado hora y cuarto.

Pero muy bien, muy bien, muy bien.

Merece la pena venir.

-Y usted esperando, porque no le han llamado.

-Tengo 72 años. Me tocará pronto, pero hoy no. Deseando.

-Ha sido un año duro, ¿no?

-Queremos vacunar nos para salir y hacer vida normal.

-Es el sentir general. Entran y salen rápidamente.

Muchísimas personas esperando para llevarse a sus familiares.

Esto es lo que está ocurriendo.

Hablabas de gente que no se presenta a la vacuna.

Queremos preguntar a María Álvarez.

Hay comunidades como Madrid, que dicen que hay mucha gente

que no se está presentando, y otras no dicen lo mismo.

El viceconsejero de sanidad de salud pública

de la Comunidad de Madrid hablaba el viernes de que solo el 45 %

de las citas con AstraZeneca se habían presentado.

Parece que la gente va teniendo más confianza en esa vacuna.

Ayer había llamadas 29.000 personas y algo más de 26.000

acudieron a su cita. Una disparidad que no se está produciendo

en todas las comunidades.

En algunas prácticamente el 100 % de los llamados estaban acudiendo.

En el resto de comunidades es mayoritario el número de gente

que se presenta a la vacuna.

Detectaba la ministra que solamente habían recibido esos datos

de Madrid, de ese porcentaje elevado de personas,

que ya se habría corregido durante el fin de semana,

que no acudían a la cita con AstraZeneca. En el resto

de comunidades no se producía un porcentaje tan elevado.

Apenas eran unas personas, y no relacionado por miedo

o por los cambios de criterio, si no otros motivos.

Vamos a otro punto de vacunación. A ver qué ocurre en Granada.

La gente va con el vehículo a vacunarse.

No para el ritmo de vacunación en esta feria de muestras.

Con el coche. Vienen con el coche, lo pueden hacer acompañados,

a partir de los 60 años.

Aquí se registran todos los datos de los usuarios

que se van a poner la primera dosis de esta vacuna de AstraZeneca.

Vacuna que no para. ¿Cuánta gente está pasando cada día?

-El flujo es de 3000 personas diarias.

Y a partir de los 60 años.

Entre 60 y 65 es lo que esta semana se está vacunando.

-¿Sensación de miedo o de tranquilidad?

-A raíz del miércoles, con la última modificación,

pensamos que jueves o viernes podría haber sensación,

sería lógico que la población pueda dudar,

pero se sigue un ritmo adecuado. No falla más del 15 %,

que es lo que viene de media desde que iniciamos.

-El ritmo no para desde las 8:30 de la mañana, aproximadamente.

También llegan algunas personas a pie. ¿Contenta?

-Claro. La semana pasada recibimos el aviso.

-Vienen juntos.

-Somos pareja. Contentos con AstraZeneca.

-Si tiene que pasar algo, pasará.

-No va a pasar nada. Que nos vamos a inmunizar.

-Aquí no para el ritmo de vacunación.

3000 personas estaban citadas para este día.

Hoy es el día de la atención primaria.

Dicen en la primaria que hay que prestarles más atención.

Ellos quieren también vacunar.

Dicen que hay puntos donde no están teniendo en cuenta la atención

primaria para llevar a cabo las vacunaciones y que hay que atender

a los médicos, no solo aplaudiendo, sino en momentos como este,

atendiendo a su precariedad.

Has estado esta mañana con gente que sabe lo que es que se tengan

que trasladar hasta 60 km para vacunarse. Cuéntanos, Lucía.

Hemos estado con Venancio.

Un hombre de 64 años con esclerosis múltiple.

Viven en Aranjuez e ir hasta el Wanda Metropolitano,

donde estaban citados, era un desplazamiento de no 90 km

ida y vuelta. El problema es que su movilidad es reducida

y el hombre apenas puede andar de pie un par de metros.

La solución que le han ofrecido no es ninguna.

Dice que no se ha podido vacunar, que ha sido el peor año de su vida,

que tiene miedo y que ha empezado a tener ansiedad.

Esto es lo que nos han contado. -Estaba esperando para vacunarme.

Estoy con un estado de ansiedad tremenda.

Tengo que desplazarme cerca de 90 km hasta allí

y no tengo situaciones para estar esperando.

-Para él la vacuna es fundamental.

-Sí. Yo quería que se la hubiesen puesto a él antes que a mí.

Él necesita que le vengan a vacunar.

O si hay que ir al hospital de aquí, pues se va.

Él no se niega. Está deseando que le pongan la vacuna. Pero hasta allí...

Sigue habiendo casos de gente que se pregunta por qué no en

el centro de atención primaria.

Cuesta creer cómo les citan allí porque no pueden desplazarse.

No tiene sentido cuando hay centros de atención primaria

cercanos. Te encuentras con gente como esta persona con una dificultad

terrible como la que llamaron la semana pasada

que tampoco podía ir... Les obligan porque no les dan alternativa.

La alternativa debería ser el centro de atención primaria.

Me molesta mucho que cuando se valoren cosas

se confunda a la ciudadanía. Quien ha tomado las decisiones

y las ha modificado, es la Agencia Europea del Medicamento.

Y después la Agencia Española de Medicamentos. Pero no el gobierno.

El gobierno debe intentar que vengan el mayor número de vacuna

es posible, pero no se puede decir que los criterios de vacunación

los cambia gobierno.

-Es normal que las decisiones cambien,

pero los criterios deben estar claros

y la Agencia Europea del Medicamento no ha recomendado dejar de vacunar.

Hay países...

-Había una señora que decía que cuando se vacunaba

y ella dijo que mañana y le preguntó que si le vacunaban con la mala.

Determinados poderes públicos han intentado utilizar la vacuna

en campaña electoral.

Vamos a conocer cómo vamos con la vacuna.

Llegan más vacunas a nuestro país.

1.200.000 nuevas dosis de Pfizer.

Si hay una noticia que va a copar todos los titulares

es la llegada del miércoles de la vacuna de Janssen.

300.000 viales de esta marca que solo requiere de un pinchazo.

La única monodosis. AstraZeneca sigue dando problemas de suministro.

Cantabria solo recibirá el 15% de las dosis previstas.

Se esperaban 11.000 llegarán 1700.

En los tres meses y medio que llevamos de campaña

las vacunas han conseguido frenar el exceso de fallecimientos

entre los grupos de mayor edad.

Las muertes injustificadas,

pero atribuibles a coronavirus han caído casi a cero.

¿Y en qué punto estamos con los contagios?

Siguen aumentando los contagios y los ingresos hospitalarios.

Sigue la carrera entre vacunar más y los contagios.

Suben los contagios en 35 provincias.

En 20 de ellas hay un riesgo de transmisión alto o muy alto.

La incidencia acumulada ha subido 31 puntos, hasta 182 casos

por 100.000 habitantes.

Los contagios notificados han subido en más de 56.000,

y el riesgo de extremo siguen Navarra,

rozando 400 puntos de incidencia, también Madrid por encima de 300,

País Vasco y las ciudades autónomas.

En cuanto a los ingresos en UCI,

desde el festivo de San José los ingresos semanales

han crecido un 47%.

Preocupan las UCIS de Cataluña

y de la comunidad de Madrid al 39 % de ocupación.

También las de La Rioja. Todas en riesgo extremo.

Nos parece muy oportuno saludar al doctor Infante.

Alberto Infante, buenas tardes.

Suele clavar en qué punto nos encontramos.

Desde el festivo de San José han crecido un 57 %

los ingresos semanales. Sería bueno saber hacia dónde vamos.

No oímos al doctor. Oímos una cuenta atrás.

Vamos como era previsible que fuéramos.

Esta semana va a ser muy mala.

En la última semana la incidencia acumulada ha crecido un 20 %.

En esta el crecimiento será mayor.

La que viene, más o menos del mismo tenor.

La Semana Santa está pasando ahora su factura. Ya se sabía.

Se decidieron medidas que no eran lo suficientemente contundentes

como para impedirlo. La llegada de la vacuna es la buena noticia.

Está aumentando muy rápidamente.

Pero tardará todavía en notarse a nivel poblacional.

Tardaremos un mensual, sin que se note a nivel poblacional.

Va a haber comunidades autónomas que lo van a pasar muy mal

y personas que lo van a seguir pasando muy mal esta semana

y la que viene, sin duda.

¿Qué comunidades?

Tenemos ahora mismo en riesgo extremo Ceuta, Melilla, Madrid,

Navarra, País Vasco...

Cataluña... Tenemos 13 comunidades autónomas

y dos ciudades autónomas por encima de 150 casos.

Están en situación de riesgo muy alto.

Pero cuatro de ellas, casi una quinta,

están en situación de riesgo extremo, por encima de 300 casos,

y es muy posible...

Son Ceuta, Melilla, Navarra, Madrid y País Vasco.

Detrás Rioja, Aragón, Cataluña...

La mayoría de estas comunidades van a estar en una situación que

obligará a las autoridades a adoptar medidas de restricción adicionales

a las que tienen porque, de otra forma,

no se podrá frenar la pandemia.

Los últimos siete días en España con un incremento del 28%

de los contagios.

Es un dato que indica que la tendencia es al alza.

Si a 14 días tenemos un 20 % y a siete días un 28,

en los últimos siete días ha sido peor que los siete anteriores

y la tendencia de los siete que estamos

y los que vengan será creciente.

Le pregunto por algo que están pidiendo médicos. Esto es polémico.

Hay médicos que dicen que hay que prohibir fumar en la calle.

No sé si lo respalda y por qué.

El hábito de fumar en la calle o en cualquier lugar es nocivo,

con pandemia y sin pandemia.

Además en circunstancias de pandemia fumar es un acto

que a la hora de exhalar el humo del tabaco incrementa notablemente

la emisión de aerosoles, el mecanismo habitual de contagio

del coronavirus. Para fumar hay que quitarse la mascarilla

y son dos circunstancias que, aunque se hagan en ambientes al aire libre

y sobre todo si hay personas cerca,

incrementa gravemente la probabilidad de contagio.

Sería una medida a considerar.

Me parece razonable dentro de las que habría que adoptar

en estas circunstancias.

A modo de titular, de forma muy concisa,

¿cómo vamos a estar esta semana y la que viene?

La vacunación va más rápido

y se incrementan también rápido los contagios.

Estaremos bien por las vacunas y mal por la expansión de la pandemia.

Eso ya lo sabemos. ¿Pero qué será peor?

¿Quién va ganando en esa carrera? Ojalá que gane la vacuna.

Es difícil de resumir con el titular.

Si vacunamos a quien debemos bajar hemos las enfermedades

y la presión asistencial, pero pagaremos el pasivo

si no adoptamos medidas de contención de un mayor número

de contagios en menores de 60.

Le vamos a preguntar mucho más.

Ojo a lo que está ocurriendo en las residencias de ancianos

y de qué manera tan brusca se han incrementado

los fallecimientos con la vacuna.

¿Qué está pasando en los geriátricos?

El coronavirus se ha cebado con la residencias de mayores provocando

la muerte de más de 19.600 personas.

Con la vacunación ha llegado la esperanza a este tipo

de centros que empiezan a ver la luz al final del túnel.

España ha pasado de tener 711 muertes en residencias en enero

a 390 en febrero, 23 la primera semana de marzo

y únicamente dos a finales del mismo mes de marzo.

La inmunización con la vacuna reduce en un 99,7% la mortalidad.

La tasa de contagios en un 98% pasando de 5000 contagios en enero

a 56 en esta última semana.

Eso es lo que está ocurriendo en la residencias de ancianos.

Manuel Rico, experto en la materia,

sabe lo que ha sido la mortalidad en las residencias.

Este es un dato de excelente.

Pero llega 30.000 muertos tarde,

que son las cifras oficiales entre COVID y sospechosos,

pero es la comprobación más evidente de la eficacia de la vacuna.

Con una población especialmente vulnerable,

que se reduzcan los contagios y fallecimientos en un 98%, está ahí.

La tragedia es que solo en la primera ola fallecieron personas

que atentaban contra los derechos humanos.

-Esta es una magnífica noticia que demuestra que la vacunación

es eficaz. La deberían ver los ciudadanos.

Hay medicamentos de uso común más peligrosos que la vacuna.

A ver si llegamos a la población. A mí me vacunan mañana.

Enhorabuena.

Si alguien, como ha ocurrido en Madrid,

que el 50% de los avisados no acudía,

debería acabar de una vez por todas. Ha sido culpa de las autoridades.

La ministra salido varias veces diciendo cosas contradictorias

y poniendo dudas sobre la vacuna.

-Pero esas dudas estaban motivadas por los dictámenes

de la Agencia Europea del Medicamento.

-Que un responsable político haga caso de lo que dice

la Agencia Europea del Medicamento, me parece fantástico.

El problema es que no se ponían de acuerdo en los tramos

de edad más proclives a los efectos secundarios.

-Algo tendrá que ver el gobierno en esto.

Al gobierno no se le puede exigir que haga caso...

Y cuando hace caso decir...

A lo que hay que hacer caso especialmente

esa cuando les van a llamar a vacunar.

Vamos con Clara Jiménez.

Partiendo de cuándo nos van a llamar y qué tenemos que tener en cuenta...

A llamamientos en Castilla y León de mujeres de 65 años

que no estén embarazadas. Lo han dicho que era un error.

Es un titular que ha circulado como la pólvora.

Nos hemos reído mucho todos con él. Parte de un cartel

de la Junta de Castilla y León en la que pedía que las mujeres nacidas

en el 56 y 1957 que no estuvieran embarazadas acudiesen a vacunarse

a un punto de vacunación.

La Junta ha reciclado un cartel que había utilizado

para otra cosa en la que pedía que fuesen mujeres a vacunarse

que no estuvieron embarazadas y no se ha fijado

que a los 65 quedarse embarazada va siendo un poco complicado.

Mi madre nos está viendo.

Me ha dicho por WhatsApp que ya le han vacunado con la Pfizer

y aplaude. Ojalá que haya millones de vacunados. Feedback en directo.

Enhorabuena.

A ella, especialmente.

En Soria, Castilla y León, Ágreda.

¿La gente cómo tiene que saber que le llaman o le llamarán a vacunar?

No está siendo nada fácil.

Cada comunidad autónoma decidido un sistema diferente

para alertar a la población. Hay gente que se hace lío.

Las personas mayores de 80 años, por regla general,

la comunidad autónoma les llama por teléfono.

Todo lo que vamos a decir es de 79 para abajo.

Hay unas comunidades autónomas que tiran de teléfono.

Te llaman para darte una cita para vacunarte.

Son esas que vemos en verde.

Andalucía, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Navarra y Baleares.

Llaman por teléfono para citarte para la vacuna.

Excepto en Plasencia, que hay un programa piloto

en el que se está llamando a los nacidos en 1957, 58 y 59

mediante carteles en la calle.

Hay algunas comunidades que avisan con mensaje

de teléfono móvil.

Algunas en vez de llamarte una persona directamente lo que hacen

es que yo mandan un SMS o llama un robot y tienen un sistema

de validación. Quiere decir que no solo te mandan el mensaje

o te llaman, sino que debes certificar que has recibido la cita.

Galicia manda un SMS y te llama para certificar.

Asturias primero te llama y luego te manda un mensaje recordando la cita.

Madrid lo que hacen es que mandan un SMS y debes dar al link

para confirmar que lo has recibido.

Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia mandan un SMS

o te llaman, dependiendo de dónde te vayan a citar.

A veces tu centro de salud y otras las aún vacunódromo.

Algunas comunidades solo mandan el SMS.

Son Euskadi, Canarias y Cataluña.

Y hay comunidades autónomas donde no avisan directamente.

Estas son las más complicadas y las más importantes.

Las personas que Castilla y León y Aragón y tienen menos de 80 años,

en Aragón deben pedir cita mediante salud informa, una página web,

o la de salud de Aragón.

En Castilla y León lo que se hace es que se abren citas masivas

para vacunarse entre rangos de edad y si no vas a ninguna de esas

que han anunciado en la página web te llaman

para que vayas a vacunarte.

Es la esperanza de la vacuna y lo que está ocurriendo.

La gente que tome nota y esté muy atenta a lo que está ocurriendo.

Laura Cerdeira, estamos atentos a las medidas que se toman

en varias comunidades autónomas.

Levantamiento de cierres perimetrales en Madrid,

Canarias o Baleares.

¿Cómo queda la cosa a día de hoy?

-Baleares levanta el cierre perimetral.

No todo el archipiélago ha levantado el cierre.

Siguen confinadas las islas de Tenerife,

Gran Canaria y Fuerteventura.

Puede darse el caso de que un madrileño un balear

puedan visitar La Gomera,

pero los que llegan de las islas cerradas no pueden hacerlo.

Hay novedades en el caso de algunas Comunidades Autónomas

y ciudades autónomas.

Estamos muy atentos a lo que puede ocurrir en País Vasco,

también en Aragón.

Sube la incidencia.

Ceuta ha anunciado que adelanta el toque de queda una hora,

a las 10:00 de la noche.

Además limitará a cuatro el máximo de personas que pueden juntarse.

También Cantabria acaba de anunciar hace unos minutos

que cerrará el interior de la hostelería.

En Euskadi se cierra perimetralmente la provincia de Guipúzcoa,

Bilbao y otros municipios porque han entrado en zona roja.

Desde mañana, a partir de medianoche, cierre perimetral.

La hostelería solo podrá servir desayunos y comidas.

Estamos muy atentos a lo que pase.

Ha declarado el marido de Cospedal, López del Hierro.

López Hierro en los papeles de Bárcenas,

aunque dice que no es él.

Usted dijo que no era ninguna de esas dos personas que aparecen ahí.

¿Por qué dice que son dos personas?

-Bueno, pienso que es que López H. puede ser una persona perfectamente.

Podría ser López Hernández, por ejemplo,

Hierro debería ser otra persona.

No tendría por qué ser la misma.

López Hierro podría ser otra persona.

Después de grabaciones en los que vimos como hablaban con Villarejo.

Decían que había chicha.

Hablaban del pen drive, de información.

Ignacio López del Hierro, empresario, marido de Cospedal.

-Su apellido aparece en los papeles de Bárcenas.

López Hierro anota donativos de 15.000.000 Pts.

-Si hubiera habido alguna duda de que es mi marido,

no habría ido a declarar 55 veces a los tribunales.

-En las conversaciones hablaban de Luis Bárcenas.

-Por teléfono hablaban también abiertamente

sobre la investigación de la Gürtel.

De la estrecha relación que el matrimonio mantenía

con el comisario darían también fe los motes

con los que la Fiscalía dice que Villarejo

se refería para hablar de ellos.

Cuéntanos.

López del Hierro ha dicho

que, pese a que Cospedal fue 10 años secretaria general,

no pisó Génova.

López H. dice que puede ser López Hernández.

La misma estrategia seguía Luis Gálvez.

Según Bárcenas, entregó 60.000 E a Esperanza Aguirre.

Se ha referido a una anotación por 50.000 E que han negado.

Otro testigo señala el pago de dinero metálico.

El empresario Santiago Lago era amigo de Bárcenas.

Dice que conocía a un grupo francés que quería hacer una donación.

Lo llevó hasta la puerta.

Fue testigo de cómo entregaba 10 millones en la puerta.

Hemos visto decir que López Hierro

puede ser otro y López H., López Hernández.

Puede ser una estrategia legítima.

El único que se conoce es él.

Estamos en un sistema penal muy garantista, como debe ser,

y hay que demostrar las pruebas.

El único López Hierro que hay implicado, en Kitchen,

está casado con la exsecretaria general de PP

y ha aparecido en diversos sumarios.

-Nunca nadie se corresponde con sus siglas.

Hay muchas coincidencias, pero afirman no ser ellos.

-Nos seguimos preguntando quién es M. Rajoy.

-Es muy imaginativo.

-López Hierro no es un López del Hierro.

-Este empresario incrementó su patrimonio 19 veces

cuando fue elegida presidenta de Castilla-La Mancha.

Luego estuvo en red eléctrica, luego estuvo en un banco...

Es una persona que ha vinculado todo su patrimonio a su pertenencia...

Vamos, a la pertenencia de su señora a altos cargos en el PP.

No puede decir que, precisamente, como M. Rajoy,

que no se sabe quién es el que aparece en los papeles.

Sabremos qué le ha preguntado.

Esto ha declarado López del Hierro.

¿No ha ido usted nunca con motivo de su desempeño profesional

a la sede de Génova?

-Nunca.

Para mí, conozco al señor Lapuerta por un amigo común.

Al señor Bárcenas me lo presentaron en un restaurante hace muchos años.

Ernesto, ¿cómo estás?

Ya has terminado de declarar.

Puedes contarnos claves de lo que has vivido esta mañana

declarando ante la justicia en el juicio de la caja B.

¿Por qué te ha llamado a declarar?

Yo he sido propuesto por la defensa de Bárcenas

a raíz de una reconstrucción que hago en mi libro.

Sobre una cinta que dura 8 minutos y no se ha conocido.

La hizo en relación con una crónica magnífica

donde hablaba de Aznar y de Rajoy

y citaba como fuentes Álvaro Lapuerta y a Bárcenas.

Eso fue el 19 de enero de 2013.

Hablaba de los sobresueldos.

Me interesaba en particular de esa cinta el hecho

de que la puerta,

--Lapuerta

según pude averiguar,

hablaba por primera vez de Aznar.

En esa cinta Álvaro Lapuerta, extesorero nacional del PP,

comentaba a Paco Mercado,

que llevaba dinero en efectivo, contante y sonante,

mezclado entre papeles de trabajo José María Aznar en Génova,

cuando José María Aznar estaba en la oposición.

Es lo que pude reconstruir a través de diferentes testimonios.

No escuché la cinta. Es lo que he contado al tribunal.

Sobre esto me han preguntado

y esto he declarado.

He aportado una información nueva.

Me preguntaron por mis investigaciones posteriores

por Álvaro Lapuerta.

Era una persona más bien con aspiraciones de noble.

Un hombre rico.

Un hombre con gran cultura.

Con cultura de verdad, no de tres al cuarto.

Vamos, tengo acreditado lo que leía en los últimos años,

cuando decían que estaba muy mal,

que dice, lo que trata de demostrar el PP, que estaba senil,

llevaba unas libretas carísimas, porque él era un cliente de Loewe,

y ahí tenía anotadas sus propias anotaciones

sobre el PP los sobresueldos.

Esas libretas existen.

Esas libretas las tienen sus hijos.

Sobre la declaración de esta mañana,

¿qué te parece el hecho de que Ignacio López del Hierro,

empresario, esposo de María Dolores de Cospedal,

haya dicho que López Hierro

o López H. puede ser López Hernández?

Es la misma táctica de Arenas. Hay muchos Arenas.

Aporta 114.000 E de donativos del año 97-98.

Seguro que lo va a negar. ¿Cómo no lo va a negar?

Ya lo ves, no queremos molestarte mucho más,

porque vemos que tienes algún tipo de estos.

Conviene prudencia. Recupérate.

Toca recuperarse.

Felicidades por el número 100. Sí, es verdad.

Tienes que estar sano y fuera del hospital.

Ánimo.

Os saluda a la gente que te está cuidando en el hospital.

Es lo que ocurre con Ernesto.

Queremos saludar a nuestra compañera.

Bárcenas ha vuelto a la cárcel,

pero se le ha vinculado con más cuentas en el extranjero,

en Estados Unidos y en Canadá.

Lucía ha hablado con el abogado de Bárcenas. Cuéntanos, Lucía.

Así es, Jesús.

Es la denuncia de un particular que asegura que Luis Bárcenas

tendría dos nuevas cuentas, como bien indicabas,

una en Canadá y otro en Estados Unidos,

por valor de 25,5 millones de dólares.

Dependerá del juez iniciar una investigación.

Nosotros hemos hablado con el abogado de Luis Bárcenas.

Luis Bárcenas desmiente totalmente esta información.

Una vez más, dice que queda a disposición de la justicia

para aclarar cualquier cosa relacionada

con sus cuentas en el extranjero.

Precisamente el sábado pasado volvía de nuevo a Soto del Real.

Esto es lo que nos ha contado su abogado.

-Es falso.

Hemos presentado un escrito diciendo que se pone a colaborar.

Lo sorprendente es que este documento sale a luz...

Noticia que adelanta "Levante".

Luis Zaplana está la calle a la espera de juicio.

Ganó millones de euros con un pelotazo urbanístico

en La Finca en Madrid.

Ya había acreditado ese pelotazo urbanístico

que supuestamente dio Eduardo Zaplana

cuando era diputado y portavoz del PP en el Congreso de los diputados.

La Finca es esa exclusiva urbanización.

Un nuevo informe acredita que parte de esa operación

se pagó desde Luxemburgo.

Uno de sus testaferros habría abonado más de 860.000 E

por esa operación de compra de una parcela.

Gracias, Laura.

Esto es una fiesta ilegal en medio de una pandemia

en un centro de ocio.

(Música)

Imágenes de gentes y mascarilla.

Gente bailando sin distancia de seguridad.

Por supuesto, sin cumplir la normas de seguridad.

Llama la atención que estos lugares siguen abiertos.

Gente sin mascarilla.

Festejan alegremente.

Hay un dato tremendo.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han logrado cobrar

ni una sola multa de las más de 50.000 impuestas

por irregularidades

y comportamientos no permitidos en Madrid como fiestas ilegales,

en botellones o incumplimientos de toques de queda.

Ni una.

Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, Jesús.

¿Esto es así?

¿Ni una multa de esta segunda fase de 50.000?

Varias veces en tu programa lo hemos comentado.

He dicho que estoy harto de escuchar

todos los fines de semana el balance de denunciadas propuestas,

la palabra es propuestas,

por la policía municipal por fiestas ilegales.

Creo que en la Delegación del Gobierno no había manera

de que me dieran un dato de cuáles realmente han cobrado.

Al final, después de mucho rascar,

efectivamente, hemos llevado a esas conclusiones.

No han conseguido cobrar todavía ninguna.

Han tenido que delegar la competencia

en la Comunidad de Madrid.

Ha privatizado su servicio para ver si arranca de una vez.

Al final, externaliza el servicio del cobro.

No han cobrado ni una. Privatizan el cobro de multas.

Con todo el proceso muy garantista,

lleno de recursos, alegaciones...

(Sonido entrecortado)

Tramitaron al final 2000.

Desde el 25 de octubre hasta ahora, hay 50.000 más.

No se ha conseguido ninguna.

La semana pasada hablaron con la comunidad.

Tampoco tiene capacidad de inspectores

para este aluvión de multas.

Han decidido externalizarlo.

Intentar salvar esta situación.

No es casual.

Tiene que ver con el efecto desmadre del que hemos hablado muchas veces.

Si la multa no llega a tu casa,

tienes la sensación de impunidad, que no te va a llegar.

Vemos el efecto desmadre que hemos visto en Madrid capital.

Esto es lo que, lógicamente, no sobrecoge.

Está clarísimo.

Muchas gracias por la información.

Gracias a ti y felicidades.

Saludamos también a Javier Aroca.

Hay mucha gente que está preguntando:

"Tiene un buen aspecto".

Estoy inmejorable.

Que no se me olvide, felicidades.

El programa se lo merece.

Mis compañeras y mis compañeros que están dando el callo en el programa.

Vienen a dar un soplo de aire fresco

en esta España cada día más vacía de información

y de formación, por cierto.

Bueno, tampoco queremos romper nada.

Con contar lo que ocurre, será muchísimo.

Si nos dejan, ya será la leche.

Javier Aroca, te quiero preguntar, antes de nada, por esto.

¿Cómo ves el tema de la pandemia?

Es muy llamativo que, dice la información de Javier,

que de 50.000 multas en la segunda fase,

que no se ha conseguido cobrar ninguna,

Estoy deseando que me llamen con la vacuna.

De chico me vacunaron.

No sé la marca que me pusieron.

No tengo memoria ni me interesa.

Salvaron muchas vidas.

Que cada vez que se vacunara alguien, que lo dijeran.

En el tema salud y economía, hay mucho susurro...

Hemos dejado de oírte.

Vamos a recuperarlo enseguida.

Por cierto, Manuel Rico,

te pregunto por lo que nos contaba,

ni una multa cobrada.

Es tremendamente grave.

Hay responsables en todos los ámbitos,

pero la forma y lo que tiene que hacer la administración, obviamente,

es tener unas normas y una práctica que disuada

a los irresponsables de ser irresponsables.

Eso significa sanciones

y poner sanciones cuando se incumplan la norma.

Esto es tremendo.

Incentiva a los irresponsables a seguir siéndolo.

Los que vemos en este tipo de fiestas...

Y los locales, no tengo noticia de locales cerrados o sancionados.

-Cuando estaba en la inspección educativa,

tenía un compañero que decía:

"El que no puede hacer cumplir lo que dice, solo hace el ridículo.

Al final, la gente no cree en nada de lo que dices".

Es lo que estábamos diciendo.

Si no consigues cobrar ni diligenciar

ningún tipo de sanción por comportamientos indebidos,

no puedes pedir nada.

Hemos recuperado la comunicación.

Javier Aroca, te quiero preguntar por el clima político que hay.

¿Estás ahí? Te oigo.

Lo que vimos en el acto de Vallecas.

Te quiero preguntar cuál es tu valoración

de un acto como este en mitad del clima político que tenemos.

El clima es el del que surgió la extrema derecha en España.

El clima es el clima de provocación de la extrema derecha

en el que caemos, lamentablemente, los medios de comunicación.

Contribuimos de manera voluntaria,

también de manera involuntaria,

a amplificar una política que, sirviéndose

y basándose en las libertades constitucionales,

en el fondo, lo que quieren es correrlas.

A mí eso me duele especialmente.

Los medios de comunicación,

unos voluntariamente y otros involuntariamente,

estamos contribuyendo a la amplificación

de lo que significa la extrema derecha

y su lucha contra las libertades.

Por cierto, refiriéndome al tema de Vallecas y otros muchos temas.

Una parte minúscula de la estrategia de la extrema derecha.

No se puede poner en el mismo nivel crítico

lo que hace la extrema derecha en ejercicio de sus libertades,

por ciento, que con las libertades civiles

del pueblo español, entre ellos, el pueblo de Vallecas.

No, no se puede nivelar,

y mucho menos desde los medios de comunicación,

incluidos los públicos.

Lo que está haciendo la extrema derecha

es corroer el sistema constitucional y el sistema democrática.

Te quiero preguntar, es noticia política de hoy.

Toni Cantó y Agustín Conde van a recorrer.

Aquellos que quera representar al pueblo

tienen que respetar las leyes.

No es la primera vez

que presentan listas que chocan contra la legalidad vigente.

De momento, bien por los jueces.

Lo que ha hecho el PP es, primero, reírse de los madrileños

y, desde luego, reírse del sistema democrático y de sus reglas.

No se puede consentir.

Si tiene que ganar el PP, que gane,

si tiene que ganar la derecha, pero que gane,

pero en el respeto a las reglas democráticas.

Se han saltado la ley.

Practicando el transfuguismo

y el cachondeo con la propia legalidad vigente.

Decían que te habíamos vetado en este programa.

A mí es fácil vetarme,

pero no me he vetado nadie.

Es difícil derrotarme.

De momento, "Las cosas claras" me ha dado la oportunidad

de expresarme con claridad.

Si tienes algo contra mía,

decidlo ya hay claramente.

Lo importante es que te recuperes.

Estoy perfectamente.

Os felicito por los 100 programas.

Un saludo a los que están delante de la cámara y los que están detrás.

Este programa lo hace mucha gente desde atrás.

Son unos currantes.

Javier Aroca, cuídate.

Estaremos aquí en nada.

Cuidaos.

Alguno lo veo con mala cara.

Tenemos que ir a la información más cercana.

Estamos con cosas como estas.

Música a todo volumen.

Alcohol y mucha juerga.

Botellones y fiestas ilegales en plena pandemia.

Ojo a la pandemia.

¿Qué decisión han tomado en Castilla y León?

Última hora.

Ha anunciado que cierra el interior de la hostelería

en otros nueve municipios, entre ellos, Salamanca capital.

Acaba de soltar esta noticia ahora mismo.

Lo miramos en unos minutos.

¿Qué decisiones tenemos?

También hay decisiones en Ceuta.

Adelanta el toque de queda a las 10.

Lo tenía fijado a las 11, lo adelanta una hora.

En el caso de Salamanca,

se suma a las que están ahora mismo con cierre perimetral,

igual que localidades vallisoletanas.

Tienen que adoptar medidas en el interior de la hostelería.

Por cierto, hay novedades en los tribunales

respecto de un diputado de Unidas Podemos.

De Alberto Rodríguez, secretario de organización de la formación,

el Supremo lo ha procesado.

Ha dictado un auto en el que ordena proseguir la causa contra él

por un presunto delito de atentado y falta de lesiones.

Por una manifestación en la que estaba presente Alberto Rodríguez,

diputado de Unidas Podemos.

Os pido valoraciones sobre esta noticia que acabamos de conocer.

Afecta al diputado de Unidas Podemos.

¿Cómo lo ves?

Está claro que cuando uno está imputado en una causa,

tiene que dejar su lugar, dijéramos, institucional.

No sabemos nunca si estas cosas al final son verdad o no,

porque puede que sea una sanción administrativa.

Se le acusa de algo estando en una manifestación.

Una vez me acusaron por estar una movilización

con personas que estaban defendiendo la salud mental

y menos mal que las cámaras de las Cortes

grabaron esa manifestación

y se vio que en ningún momento me acerco a ningún policía

y, por tanto, esa agresión a la policía era absolutamente falsa.

Si no, me hubiera pasado como este diputado de Unidas Podemos.

Si no lo puedes probar, de todas maneras,

tu obligación como fuerza política,

porque has hecho esa promesa es decir

que en el momento que esté imputado por la razón que sea, investigado,

como se dice actualmente,

tengo que dejar cualquier puesto institucional que tengo.

Ahí está la noticia.

No es que no me sorprenda,

pero como está aforado, tenía que pronunciarse Tribunal Supremo.

Creo que era un poco lo esperado.

Ahora habrá unas primeras reacciones.

Ha negado.

Ha negado que propinara esa patada.

Lo ha negado en reiteradas ocasiones.

Como habían intentado procesarlo y tenían

que esperar al Tribunal Supremo,

porque es diputado y está aforado,

no me extraña.

Pero él lo niega.

-Me pasó siendo diputada en las Cortes Valencianas.

Las cámaras de las Cortes, del perímetro,

grabaron todo el procedimiento y se vio que era una denuncia falsa.

El problema es que cuando eso pasa,

nadie es capaz tampoco de esos miembros

de las fuerzas y cuerpos de seguridad,

de iniciarles un expediente, nada.

Propone el Supremo juzgar a Alberto Rodríguez.

En mi caso, fue una denuncia que no prosperó.

Afortunadamente.

-Ahora se tiene que pronunciar la Fiscalía.

Tiene un plazo para que se pronuncie

sobre si considera que hay que procesar

o pedir pruebas adicionales.

-Hay un estado garantista.

Hay que probar, no que no has estado allí,

sino que está acusado

de dar una patada a un policía,

es tu palabra contra la de un agente, vale la del agente.

-Hay que ver lo que dice la Fiscalía.

-Me da mucha tranquilidad que intervengan los jueces.

La justicia tiene errores, mete la pata, es lenta,

se equivoca, pero en general, lo hace bastante bien.

Si los jueces dicen que hay indicios de un delito...

Ahora podrá defenderse

y demostrar...

Los políticos dicen muchas veces:

Si alguien es imputado por algo, nadie cesa, nadie dimite.

Deje el cargo y espere.

-Me parece lo correcto en cualquier caso. Hay que dar ejemplo.

Ahí está la información y las opiniones.

Pedro Sánchez ha dicho la situación de la pandemia y las vacunas.

Esta semana, por ejemplo,

España va a contar con más personas vacunadas

con pauta completa, dos dosis,

que el número de personas que han notificado oficialmente el contagio.

La presidenta de la Comunidad Madrid, Díaz Ayuso.

El presente el Gobierno ha abdicado

de ser presidente de los madrileños.

Ha decidido que esto no le conviene,

que no es su territorio, como si esto fuera por regiones.

Y, lejos de ayudarnos,

nos ha dado por perdidos,

da por perdido Madrid porque no lo controla.

Este es el clima que tenemos ahora mismo.

A ver, escuchar a la presidenta madrileña...

Es que es un nivel realmente lamentable.

"Ha abdicado de ser el presidente de los madrileños".

¿De dónde lo saca?

Seguir las declaraciones de Díaz Ayuso es una desesperanza.

Miente permanentemente, sobre todo tipo de cuestiones.

Tiene un discurso trumpista.

La verdad no importa nada.

Lo que deberíamos estar evaluando en esta campaña es en estos dos años,

¿qué hecho el gobierno de Madrid?

¿Cómo ha tratado la pandemia?

¿Qué leyes ha aprobada?

Ninguna.

Estamos todos los días con la última ocurrencia.

-No solo de ella.

Como estamos en campaña electoral, parece que todo vale.

Escuchamos a gente decir cosas peregrinas.

-Me niego eso.

--a eso.

¿Cómo nos vamos a tomar en serio la campaña?

Los políticos tienen que ser responsables.

Lo primero que hay que pedirles que no mienta continuamente.

Luego, hay que pedir responsabilidades

y evaluar la gestión que ha hecho.

Estamos en un clima político

en el que no se habla de lo que ha ocurrido en Madrid

durante estos dos años.

-Creo que sí se habla.

En las elecciones de Madrid, realmente,

nadie puede negar que hay uso defiende su modelo de gestión.

Otra cosa es si los ciudadanos lo entenderán o no.

-No, porque no habla de gestión.

-En el último año en España todas las CCAA

lo que importado es cómo se ha gestionado la crisis sanitaria.

(HABLAN A LA VEZ)

-Muy fallera mayor de la comunidad de Madrid.

-Lo vemos en el Congreso de los Diputados.

Déjame terminar momento.

No podemos hacer como que Ayuso no defiende su gestión.

Desde luego que la defiende.

Tiene un modelo contrario al del Gobierno de España

y otras comunidades autónomas.

Saca pecho de él.

El presidente del gobierno

la aúpa como líder de la oposición,

dándole esa interlocución.

Habla de su modelo constantemente.

-Nadie no la ha acusado de no defender su modelo.

-Dijo que lo van a valorar.

--Digo

Digo que el centro del debate político

y de la campaña debería ser de su gestión.

-¿De quién es culpa eso?

-El lema libertad o socialismo o cualquier otro simplismo,

me da igual, de cualquier partido, es tomar a la gente por tontos.

Lo de Toni Cantó, más allá del debate jurídico,

decir que se empadrona en en Madrid el 22 de marzo,

porque era a ver si conseguía trabajar en Madrid,

cuando el 24 el PP anunciaba su ingreso en las listas,

es tomar a la gente por tontos.

El tema de Toni Cantó muy presente en las redes sociales.

Ahí sigue la polémica.

Toni Cantó reaccionaba así.

¿Cuál ha sido la respuesta del PSOE vía Twitter?

Más reacciones.

Unidas Podemos decía lo siguiente.

El PP, en boca de su responsable de comunicación, decía esto.

Así están la redes sociales.

Ahora os pido opiniones.

El alcalde de Madrid decía esto.

Podrá o no podrá ir en la lista electoral,

pero que se haya incorporado al Partido Popular

es una estupenda noticia.

Lo que sé es que es una competencia que le corresponde

a la presidenta de la comunidad.

Esperemos que sea Díaz Ayuso.

-Me parece... Me parece tan...

No tengo palabras para decir...

Esto y donde dice: "Toni Cantó, que es rubito,

tendría que estar en las listas,

pero ese negro de Unidas Podemos, ese no.

Aunque está empadronado español

y además está empadronado".

Me parece racismo...

Para eso no hace falta Vox.

-Ser mantero es ser ilegal.

-No hay personas ilegales. Hay actividades ilegales.

-Bueno, vale.

Es lo que se está intentando juzgar en el caso de Toni Cantó.

-¿Él sí es legal? -Perdóname.

-Toni Cantó, plantearlo como que no vayan las listas

es un atentado contra la libertad,

es tomar a los ciudadanos por tontos.

Se juzga si cumplieron la ley o no.

-El ciudadano va a votar.

Que se está tomando al ciudadano como un torpe...

Que decida él.

Depende de si se lo cree o no.

-El ciudadano no tiene toda la información.

Toni Cantó, además de ser un actor, fue mucho tiempo diputado...

Fue mucho tiempo diputado por Valencia

por las Cortes generales.

Estuvo cobrando el complemento del pisito, es decir,

los diputados reciben 1800 E,

1840 E al mes libre de cargas, libres de impuestos, precisamente,

para manutención, de los cuales,

1000 lo cobran solo los que no son de Madrid para poder venir a Madrid.

Toni Cantó vivía en Madrid,

pero como era de la circunscripción de Valencia,

cobraba y tenía un piso en Madrid en el que vivía, era suyo,

tenía vivienda en Madrid.

Pero cobraba ese complemento.

No es ilegal, pero éticamente...

-Los diputados de todos los partidos que renuncian.

Nos llevaríamos una sorpresa. Casi nunca denuncian.

-¿Qué me estás contando?

-Los nuevos partidos se llenaban la boca diciendo

a todo lo que iban a renunciar y luego...

-Se hizo público gracias a un senador de Compromís

que publicó esto de Toni Cantó.

Me gustaría que el complemento del pisito se pudiera

poner encima de la mesa

y supíeramos cuáles son los que, de una manera, repito,

reprobable desde el punto de vista ético, está cobrando.

Si es la gran esperanza del PP...

-Una cosa, las urnas deciden legítimamente quien gobierna,

pero las urnas no limpian las mentiras

y no limpian el abandono de ancianos en residencias.

Las urnas no limpian eso.

Deciden legítimamente quién gobierna.

-Yo digo que confío mucho más en la gente que tú.

-No, perdona, confío plenamente la gente.

Perdóname. -Demos la voz a la gente.

-Perdóname.

Cuando Cantó dice que en Madrid fue la primera comunidad

que cerró las residencias, es mentira.

Me da igual que saque 100% de los votos. Es mentira.

Tengo el máximo respeto, pero no convierte una mentira en una verdad.

Cuando Toni Cantó te dice, como resto de madrileños,

que se empadronó en Madrid el 22

de marzo para buscar trabajo de actor, es mentira.

Enseguida comentamos imágenes como estas.

Música a todo volumen.

Alcohol y mucha juerga.

Botellones y fiestas ilegales en plena pandemia.

A continuación, en "Las cosas claras".

tras haber atacado a varios funcionarios,

máximas medidas de seguridad en el juicio al Igor el Ruso,

acusado del triple asesinato de Andorra.

Seguimos para contarles,

ojo con la pandemia,

hay más restricciones en algunas comunidades.

Hay novedades, dónde y qué ocurre.

Desde medianoche,

Cantabria cierra el interior de la hostelería

y las terrazas solo podrán abrir al 75% de su aforo.

Las reuniones solo podrá no ser de cuatro personas.

Castilla y León cierra el interior de la hostelería

en otros nueve municipios,

entre ellos, Salamanca capital.

Cierra perimetralmente desde medianoche

en la provincia de Guipúzcoa, Bilbao

y localidades como Getxo, Marquina o Múzquiz.

Ha levantado de cierre perimetral.

Hay alguna isla.

La Comunidad de Madrid,

Baleares, que lo ha levantado hoy y también Canarias,

aunque no todas las islas,

siguen confinadas, cerradas perimetralmente.

Las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

Estas son las que no mantienen el cierre perimetral.

En el resto sigue el endurecimiento.

Aumenta la incidencia.

Vamos a recordar el dato de por qué están subiendo contagios

de manera exponencial.

Aumentan las restricciones.

En la última semana se han notificado

más de 56.000.

Supone un 28% más respecto a la semana pasada.

Sube los casos en 35 de las 52 provincias.

Siguen el riesgo extremo Navarra,

que está muy próxima a los 400 puntos de incidencia.

Madrid supera los 300.

También País Vasco.

También los ingresos de UCI.

Desde el festivo de San José, el 19 de marzo,

ha crecido las entradas en camas de críticos en un 47%.

Están en riesgo extremo las de Cataluña,

Comunidad de Madrid y La Rioja, riesgo extremo.

Frente a esto, la esperanza de la vacuna.

Novedades sobre la vacunación.

Sabemos edades para la de Janssen.

Tiene que llegarís de una dosis.

--llega y es de una dosis

La vacuna monodosis llega esta semana.

Irá destinada a personas entre 70 y 79 años.

A personas entre 70 y 79 años.

Siguen las fiestas ilegales.

Vean imágenes en exclusiva captadas en Madrid de los locales.

Una labor de investigación.

Gente sin mascarilla bailando tranquilamente.

Música a todo volumen.

Y mucho alcohol.

Estamos en los bajos de un edificio de Madrid centro.

Así de bien se lo pasaron estos jóvenes.

Botellones en plena pandemia.

Vean cómo bailan y beben.

La mayoría, sin mascarilla.

Hasta lo graban.

No les importa incumplir las medidas sanitarias.

El buen tiempo ha propiciado estas fiestas ilegales

en plena calle.

Imágenes de hace unas semanas.

Recuerdan a tiempos anteriores a la pandemia.

Incumplidores que viven ajenos al coronavirus.

Fiestas que se están celebrando, se siguen celebrando.

Las multas nos están cobrando. Efectivamente.

Es potenciar...

Acabáis de mostrar imágenes de ahora y de hace semanas.

Es la demostración más evidente de cómo los que quieren incumplir

la ilegalidad, los que son irresponsables,

siguen con impunidad.

Eso es porque no se sanciona y porque no se cobran las sanciones.

Fiestas ilegales de este tipo está viendo en Madrid,

está viendo en otras comunidades autónomas en mitad de la pandemia.

Grabó esta fiesta ilegal en su bar de copas

y ha terminado detenido.

Ha ocurrido en La Rioja.

Celebraba de manera frecuente fiestas.

Algunos vídeos terminaron en redes sociales.

Al final la ha pillado la Guardia Civil.

Una vez dentro, sorpresa.

El dueño, de 41 años,

también se dedicaba al tráfico de drogas.

En Barcelona, 70 personas disfrutaban de la música

y el alcohol dentro de este local semiabandonado.

Se habían montado una barra improvisada para servir copas.

Los Mossos le han identificado fuera.

Varios médicos han montado una fiesta en Vigo.

No querían abrir la puerta.

La policía guardó toda la noche en vela

para sancionarles al salir.

También sanciones en Madrid.

-Muchas gracias.

-Habían acudido a esta discoteca.

Hay una imagen muy distinta.

Vean Gibraltar.

"Tenemos inmunizada al 85% de la población".

Y la gente sin mascarilla,

sin medidas como las que tenemos susto al lado,

que es ya España.

Estás en Gibraltar.

Nosotros no lo hacemos por precaución

porque no estamos vacunados, pero ellos sí.

El 85% de la población de Gibraltar esta vacunada.

Las restricciones han desaparecido.

-Parece que hemos viajado al futuro.

-La verdad, sí, se vive muy bien, gracias a Dios.

-Estáis prácticamente todos vacunados.

-Acabo de salir con mis compañeros de hacerme una PCR.

Trabajo en educación y hay mucho control.

-En España seguimos con restricciones.

Ya no hace falta la mascarilla.

Te quiero presentar por aquí a Yolanda.

-Es trabajadora española que vive en La Línea,

pero cruzas con tu marido todos los días para trabajar.

-Gracias a Dios,

mientras no esté en la tienda,

bajarme la mascarilla.

-Por lo menos, un gran alivio.

-Por ser trabajadora en Gibraltar,

estás vacunada. Bájatela.

-No, todavía la primera dosis.

Me falta la segunda dosis.

Igual que mi marido.

Por lo menos, tranquilidad.

En España, por desgracia,

no te puedo decir, no podemos tener todavía la vacuna.

-Aquí hay mucha población flotante,

que está La Línea de la Concepción viviendo,

que viene para Gibraltar para trabajar.

Los 34.000 habitantes ya están vacunados.

Hacer esto en la calle,

no me acuerdo de la última vez que hice un directo sin mascarilla.

Hay quien decía que Gibraltar siempre será español,

pero viven situaciones totalmente distintas en metros.

Cerquísima.

Por precaución, los españoles

que nos hemos cruzado lleva la mascarilla puesta.

En Gibraltar, la población está vacunada, pero nosotros no.

Son muchos españoles los que cruzan y pasean por Gibraltar.

Nos estamos encontrando muchos españoles.

Hay que ser precavidos.

Aunque se viva una libertad que todos ansiamos,

no nos podemos dejar llevar por las ganas.

Mira qué contento.

Sin la mascarilla, feliz y contento.

Así diría yo.

--iría

Esa es la imagen de Gibraltar.

85% vacunados.

Aquí la esperanza son los va vacunados de los geriátricos.

Hemos pasado de 231 a 2 muertes semanales.

Ellos lo ven de manera peculiar.

(Música)

¿Le han vacunado? -Sí. De puta madre.

-¿Cómo se ve la vida una vez que le han vacunado?

-Igual que antes.

De puta madre.

No puedo hacer nada. Yo soy muy viejo.

-¿Ahora qué? -Eso digo yo.

-¿Qué es lo que más le apetece hacer?

-Abrazar los nietos.

Y a los hijos.

He dicho a mi nieto

que si tiene apuntados todos los meses que me debe.

-Me puedo ir con Julio Iglesias a los países esos.

-Le gusta Julio Iglesias.

-La Filomena esa...

-Tengo más cosas pensadas para hacer...

-A ver, venga.

-Irme de vacaciones lo primero y pasármela bien.

Ir a un balneario o algo así de vacaciones.

-Que el balneario es cosa de viejos, dice su mujer.

-Porque ella es muy joven.

-Eso que se quieren ir a los balnearios y todo eso.

-Tendrán para pagárselo.

-No tengo nada más que lengua para decirlo.

Luego están como yo, como la mojama.

-Yo no me vacuno.

-¿Por qué? -Salen trombos.

-Es muy raro. Se la va a poner. Como todo el mundo.

-Lo que tienen que poner es un hospital de locos,

que nos van a volver locos.

-Se ha enfadado. Es broma que tiene.

-¿Con ganas de la segunda dosis?

-Sí. Con ganas de ir a bailar.

Quiero dar muchos abrazos.

(ININTELIGIBLE)

Viendo lo que dice en ese caso ese señor,

yo os pregunto si os vacunaríais.

Absolutamente sí.

Sea la marca que sea.

Nunca he preguntado la que me ponían de la gripe.

La que sea, pero vacuna.

Qué datos tenemos que indican lo que está ocurriendo

con las vacunaciones y el resultado en los muertos.

El caso de los geriátricos es muy llamativo.

Impacto muy positivo en las residencias de mayores.

En dos meses se ha pasado de registrar 771 muertes a la semana

a solo dos. Desde finales de enero la vacuna ha reducido

en un 99 % de los fallecimientos y en un 98 los contagios.

En 12 comunidades las residencias de mayores están libres de COVID.

Impacto muy positivo de la vacuna en las residencias de mayores.

Lugares como este en el que nos va a introducir Laura Baqueiro.

Nos mete en un sitio en el que saben lo que son la vacuna y los efectos.

Estamos en la residencia los Sampedros en Segovia.

Esta imagen haciendo ejercicios de motricidad

y movilidad serían impensables. Tenían que estar dos por mesa.

Poco a poco van retomando la movilidad.

Vamos a hablar con...

-Estoy muy contenta. Raquel nos da mucha tarea que hacer.

Vamos a ver a otros mayores haciendo otros ejercicios.

Antes vamos a hablar con la directora.

Se van retomando de espacios. Antes de la vacuna eran impensables.

-Sí, ya hacen las actividades más conjuntas,

pero con todas las medidas de seguridad.

Nos vamos abriendo a la nuevas normalidad.

Vamos a hablar con alguno de los mayores.

Qué contento le veo.

-Aquí se está muy a gusto y muy bien.

Ahora se siente más tranquilo, ¿no? -Sí. Va todo bien.

-Seguimos hablando por aquí para preguntarles por eso mismo.

Nos decían que sienten más confianza.

-Nos ha dado la vida a todos.

De vez en cuando pedimos permiso para salir a la calle,

no mucho, pero salimos y tal.

-Aquí dentro ya hay normalidad. -Aquí todo normal.

-Le vemos en la bicicleta...

Y hablamos con María.

Nos decía que se está retomando la normalidad

pero que tiene muchas ganas de ir a casa y abrazar a su nieta.

-Muchísimas gracias tenemos.

Ganas de ir a casa a ver a la familia.

Muy contentos de poner se la vacuna.

-Y si quieren también les cantamos, dicen.

Ya ven lo felices y contentos que están,

y los seguros que se sienten después de la vacuna.

Muy poco a poco volviendo a la normalidad.

Parece como un sueño ver a tanta gente sin mascarilla.

Lo que está costando. Casi hasta emociona.

El presidente del gobierno hablaba de contagiados

y gente vacunada y ha dicho esto esta mañana.

Esta semana España va a contar con más personas vacunadas

con pauta completa, dos dosis, que el número de personas

que han notificado oficialmente el contagio.

Un titular, Gloria, Pepe.

La vacuna es muy importante,

pero necesitas 51 días para tener inmunización,

así que mucha calma, tranquilidad y sentido común.

Quiere introducir un elemento médico que no sé si estoy en lo cierto.

Las vacunas impiden que entre el virus pero puedes llevarlo.

Puedes contagiar a pesar de estar vacunado.

La mascarilla va a durar un tiempo entre nosotros.

Hablando de mascarillas y los más vulnerables,

Maldito Bulo, advertencia al personal con lo que está ocurriendo.

Sigue ocurriendo.

Esas estafas que intentan engañar a los más vulnerables.

La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal

que había estafado a 36 jubilados medio millón de euros.

Cuando iban a renovarse el abono transporte de jubilados a un estanco

en Carabanchel copiaban los datos y falsifican documentos

y los utilizaban para pedir créditos oírse de vacaciones.

Medio millón de euros han conseguido estafarles.

Ese es el registro del estanco.

Han detenido a 14 personas de este grupo criminal.

Han encontrado otras 100 identidades que se utilizaban para estafar

a los mayores. Puede haber más víctimas.

Hay gente que intenta difundir que la gente

no se ponga la mascarilla diciendo que es malo porque no expulsas

lo que aspiras y que puede llegar a tener cáncer. Cuéntanos.

Seguimos viendo estos pueblos negacionistas que intentan convencer

a la gente de que no existe la pandemia, que no hay que ponerse

la mascarilla ni vacunarse.

Está circulando un bulo que dice que las mascarillas no permiten

que el CO2 sea expulsado y seguimos respirando nuestro propio CO2

y hace que nuestra sangre se vuelva ácida y que la acidez

en la sangre genera cáncer. Vamos a explicarlo.

No es peligroso llevar la mascarilla.

Las mascarillas no permiten el paso de partículas pero sí de gases.

Por eso podemos ingerir oxígeno y expulsar el CO2

que genera nuestro cuerpo.

Esa idea de la sangre ácida, que es verdad que es una enfermedad,

no está ligada con cáncer.

Pónganse la mascarilla.

Está fabricada para que podamos respirar sin contagiarnos.

Otra derivada de lo que está pasando, incluso con la picaresca.

Van a ver lo que ocurre cuando hay municipios

entre dos comunidades autónomas. Entre Euskadi y Cantabria.

En Castro Urdiales se está incrementando el número

de empadronamientos.

Hay una polémica... Cuéntanos.

Población de unos 32.000 habitantes.

Población real, el doble.

926 personas se han empadronado desde marzo.

Vamos a preguntar a gente que vive aquí pero que es de Bilbao.

¿Qué está ocurriendo?

-La gente busca calidad de vida a consecuencia del estado de alarma.

Mucha gente del País Vasco está viniendo para aquí.

De eso hay mucho, calidad de vida, y se vive muy bien.

-Espacios más abiertos y medidas menos restrictivas.

-La gente tiene al lado de la playa y el sol, cuando nos acompaña,

que no es mucho, y tenemos monte y playa.

Actividades al aire libre.

Y un pueblo con muchas cosas buenas.

-Y su madre también se ha venido para acá.

-Están mis hijas y mis nietos. Tengo la playa, paseo, todo llano.

-¿Ha influído la epidemia para venir?

-Totalmente. Un 70%.

-Y Arantxa tiene una inmobiliaria. Nos puede dar ciertos números.

¿Se nota? -Bastante.

Mucha gente estaba de alquiler y no estaban empadronados

y lo han hecho por el tema de estado de alarma porque no podían cruzar.

El precio de la vivienda ha subido entre un 15 y un 20%

y se sigue vendiendo bastante.

-Muchas gracias.

Esto es lo que está pasando,

contado por personas que lo están experimentando

en sus propias carnes. Y las tres personas, precisamente, de Bilbao.

Se endurecen las medidas en Cantabria

y a petición del gobierno vasco a Sánchez.

Urkullu pide que se prorrogue el estado de alarma,

más allá del 9 de mayo.

Si decae la norma la sociedad va a tener una sensación

de falsa seguridad y no habrá un paraguas jurídico,

seguridad jurídica para aplicar medidas,

y lo que pide la presidenta de Baleares es que las comunidades

tengan la potestad para ordenar el toque de queda una vez finalice

el estado de alarma.

Y la medida general en Cantabria...

Se cierra el interior de la hostelería

a partir de esta medianoche

y también se limita a cuatro el número máximo de personas

que pueden juntarse.

Hay gente que entre una comunidad

y otra se traslada en coche, pero los jets privados

que se desplazan a Baleares, en algunos casos,

con turistas alemanes, están incrementando de forma exponencial.

Baleares, como bien saben, es un destino irresistible.

Sobre todo para los ricos.

Esta Semana Santa han tirado de billetera y avión privado

para poder viajar al archipiélago balear.

Los aeropuertos de Mallorca e Ibiza han sido los testigos

de esta llegada de jets privados.

En Palma han aterrizado 220 vuelos.

En Ibiza 134. Algo menos en Menorca.

La mayoría llegaron desde Alemania.

Lo curioso es que casi un centenar llegaron desde otros aeródromos

de la España perimetrada.

Sigue la vacunación.

Hay comunidades como Madrid que dice que hay menos gente

que va a vacunar. Vamos a un punto de vacunación. Lucía Valero.

Estamos en el centro de vacunación Isabel Zendal

y os vamos a mostrar la imagen.

El volumen de personas es muy bajo si lo comparamos

con la semana pasada y esas largas colas que mostrábamos en directo.

Este fin de semana se ha comentado que había descendido ese dato.

Dos de cada tres de los llamados a vacunarse no habían confirmado

la vacunación. Estamos con Quique.

Me decía que no entraba en los primeros vacunados, de 60 a 65,

y por fin le llamaron...

-Ayer. Ayer por la tarde recibí un SMS.

Me pedía confirmación, lo confirme, y ya está,

que a las 14:30 viniera para acá.

-Usted viene de este 45 minutos en coche.

-Por supuesto.

Tengo al lado un centro de salud donde han vacunado a mi madre,

de más de 80, pero venir para acá no es un problema.

Lo importante es conseguir la vacuna ya, que es lo que teníamos

que conseguir ya.

-Su esposa no está vacunada.

Ustedes expectante.

-Confió en que con ese avance que han hecho...

Me quedan dos años por delante pero espero que en breve me llamen.

-Muchísimas gracias y enhorabuena por tener esa vacuna.

Siguen llegando muchas personas a vacunarse

que han recibido la llamada en las últimas 48 horas.

Ya lo ven. Gracias, Lucía.

Queremos preguntarle a Alberto Fernández

por imágenes que están llegando del exterior.

Hay lugares donde pareciera que no hay pandemia.

Fiestas ilegales con las que están indignados en Brasil

importantes gobernadores.

Imágenes de detenciones que hace circular la policía brasileña.

Cuerpos de élite de la policía que han puesto en marcha

gobernadores brasileños altos de tener que intervenir

en estas fiestas y opuestos a las políticas de Bolsonaro

que niega la mayor y minimiza los efectos de la pandemia

a pesar de que son más de 350.000 los fallecidos.

Y estas imágenes de Rusia, Sochi, en las pistas de esquí.

Están en bañador, con poca ropa, esquiando,

pero vemos que están sin mascarilla, al igual que el público,

apiñados y jaleando con total impunidad.

No solamente van con bañador para que todo,

sino que sin mascarilla. Pareciera que no hubiera pandemia.

Imágenes tremendas.

Eso es lo que está ocurriendo.

Y en algunos casos la distancia es la que es.

Aquí la cota de nieve ha llegado a bajar.

La bajada de temperatura y el cambio de tiempo... ¿Qué nos espera?

Un tiempo cambiante, como toca en primavera.

El fin de semana nos ha dejado lluvias, tormentas

y bajada de temperatura y de la cota de nieve.

Ahora bien en 48 horas más tranquilas

para que a partir del miércoles el tiempo vuelva a removerse.

Parece de película.

En la actualidad política suspendida la lista de Toni Cantó

y Agustín Conde. Los dos están considerados que no pueden

ser elegibles en el Partido Popular. Martínez Almeida

ha dicho esto sobre Toni Cantó.

Podrá ir o no en la lista electoral,

pero que se haya incorporado al partido me parece una extraordinaria

y estupenda noticia. Si creo no creo que vaya a ser consejero

sé que es una competencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid

que esperemos que a partir del 4 de mayo sea Díaz Ayuso.

Dicen que el PP quiere hacer trampas. Un juzgado de Madrid

dice que Toni Cantó y Agustín Conde no se censaron

en el tiempo debido. Desde la izquierda han dicho esto.

La documentación del señor Cantó era más falsa

que el master del señor Casado y en la lista hay sospechosos habituales

de la corrupción y de saltarse las normas.

Son considerados que no pueden ser elegidos

porque el censo, el padrón, no lo cubrieron al tiempo debido.

Quedan fuera de las listas. Es lo que ha dicho la justicia.

El órgano dio el visto bueno a las candidaturas

al comprobar que tenían dirección de Madrid pero no reparó la Junta

en que la fecha de emisión era de marzo del 2021.

Cantó se empadronó el 22 de marzo y Conde el 26.

Los dos debían haber estado censados antes del 1 de enero

de 2021. El magistrado concluye que son inelegibles.

Quiero preguntar a Javier Aroca.

Es el asunto que mantienen en este clima determinado de precampaña.

La polémica.

Yo no lo contemplo como un problema de derechas

o de izquierdas. Es un problema de estar o no con el orden democrático

de la legalidad vigente. Eso es lo que está en juego y lo que lamento

que no se ponga encima de la mesa. Escuchar a los alcaldes de Madrid

diciendo que ha sido un gran fichaje cuando han incorporado

a un tránsfuga profesional, porque no es la primera vez que transita

de una fuerza política a otra, me parece grave y una situación

donde la democracia está cada vez más desprestigiada.

Entre otras cosas por los ataques de la extrema derecha,

pero también por el desprestigio de los políticos.

Espero que la gente tenga sentido común. En mi anterior intervención

dije que el PP se estaba riendo de los madrileños y me olvidé de decir

que también de los valencianos.

Hay una persona que van a incorporar a sus filas y que decía

hace tres días que estaba en la política para defender los intereses

de los valencianos por encima de todo y hoy está defendiendo

los intereses de los madrileños.

No sabemos lo que va a pasar.

El Constitucional se tiene que pronunciar,

pero lo que está ocurriendo es un deterioro importante

para la democracia. Siempre le queda a uno la duda de si lo de Toni Cantó

no es una nueva interpretación. Espero que no lo sea

y que la democracia prevalezca sobre estos intereses

de poner obstáculos.

Este juego debe ser limpio.

Prefiero que gane la izquierda, pero sigan a la derecha,

que lo haga, pero con argumentos, valoraciones, promesas y proyectos

y no haciendo trampa.

Le están haciendo trampa a la democracia.

Estaremos atentos.

El PP está claro que va a dar la batalla.

Hay un debate jurídico. La ley electoral en Madrid es clara.

No puedes ser elegibles si no eres el lector.

El debate político está ahí. Yo creo que daña la imagen.

Creo que no le puede venir bien.

La candidatura de Isabel Díaz Ayuso se ven muy fuertes

y no tienen temor de que les puedan perjudicar.

Vean imágenes de este juicio.

Esta metido en una urna de cristal.

Es Igor el Ruso. Juzgado por matar a varias personas en Teruel, tres.

Es un juicio casi de película.

Con un azulejo agredido a funcionarios de prisiones.

Ha dejado notas con ceros y unos.

Empezamos con la cara de Igor el Ruso.

Acusado de matar a tres personas en Teruel en diciembre de 2017

y también ahora de agredir con este azulejo a cuatro funcionarios

de prisiones cuando entraron en su cuenta.

Dentro encontraron varias notas.

Entre ellas, esta carta como con un código binario

y también esta última que pone primera parte completada.

Hay algo de intriga. Y también este texto escrito en italiano.

Pone: "El tiempo no es otra cosa que una ventana, la muerte una puerta.

¿Volverán? O se encontraría cada uno de vosotros".

No sabemos si se refería a los funcionarios agredidos

cuyas imágenes pueden ver aquí.

Un proceso que ya se han encargado de denunciar

y publicar en redes sociales.

Los funcionarios de prisiones han sido agredidos.

Vamos a la Audiencia Provincial. El juicio en marcha.

Llegado a las dependencias en torno a las 9:20 de la mañana

en un sitio donde va a ser juzgado

por esos tres asesinatos que habría cometido en 2017

a dos guardias civiles y un agricultor.

Ocho personas.

Piden prisión permanente revisable.

La defensa hará su alegación hablando de secuelas psicológicas

para esta persona que era para militar en Serbia.

Estaba condenado por haber cometido otro delito en Italia.

A las 16:30 ha accedido a testificar.

Esto es lo que está ocurriendo en Teruel. Laura Cerdeira,

el gobierno solicita la licencia de obras para exhumar restos

de víctimas del Valle de los Caídos.

A través de Patrimonio Nacional ha solicitado esa licencia

para exhumar a unas 60 víctimas.

A finales de marzo aprobó una subvención de 665.000 E

para estas tareas.

Y noticia de un tiroteo.

En Francia, París.

Ha habido un tiroteo a las puertas de un hospital

en el distrito 16 de París.

Hay al menos un hombre muerto y una mujer herida.

El autor de los disparos se habría dado a la fuga.

Esos son los pocos detalles que ofrece la prensa francesa.

100 programas cumplimos. Un titular.

"Las cosas claras"

y desde el País Valenciano no se admiten devoluciones, señora Ayuso.

-Es una delicia estar en este programa.

Encantado de que cumpla 100 años.

Ojalá cumpla 100 años.

Por los próximos 100.

Que el ritmo no pare de la vacunación.