El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que todavía queda margen para decidir si continuar o no con el Estado de Alarma el 9 de mayo, aunque considera que "la situación actual no tiene nada que ver con la que había en octubre" cuando se implantó, puesto que cada vez hay "una masa mayor de no susceptibles", entre personas que ya han pasado la enfermedad o se han vacunado.