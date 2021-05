La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido recordar que "conviene que no pongamos ningún criterio parcial desde ninguna comunidad autónoma que no sea avalado en el Consejo Interterritorial". La vicepresidenta considera "ridículo" que las comunidades intenten competir y negociar por vacunas que no están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), porque según ella, conviene "preservar la igualdad de todos".