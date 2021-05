A “La Metro” anem al Parc de Collserola per parlar de la necessitat de controlar els senglars a la zona, que cada cop són més nombrosos. L’augment dels visitants als parcs naturals ha fet que s’hagin prohibit les batudes i això està provocant molts problemes a pagesos i habitants dels municipis propers. També anem a Olesa de Montserrat per fer-nos ressò de la queixa de veïns pel pla urbanístic de la zona de Cal Candi, que vol dur endavant l’ajuntament i acabem coneixent la història de la Irene, que va deixar la feina d’economista per dedicarse a fer bosses sostenibles.