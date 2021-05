La fertilització amb nitrogen i la celiaquia

Un estudi del Consell Superior d'Investigació Científica (CSIC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) apunta que l'excés de fertilització dels camps de blat podria causar celiaquia. Josep Peñuelas, investigador del CSIC al CREAF, ens explica que l'ús del nitrogen com a fertilitzant ha augmentat deu vegades en 60 anys i reclama fertilitzar de manera més eficaç, evitant els excessos, que creen també problemes ambientals. Està demostrat que el nitrogen augmenta el nombre de gliadines en el blat, les quals són les causants directes de l'al·lèrgia al gluten en les persones que estan predisposades a patir la malaltia, que ja afecta l'1% de la població. Per millorar la fertilització dels cultius extensius de cereals d’hivern com el blat i l’ordi, a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), duen a terme assajos i demostracions tal com explica Francesc Domingo, especialista en cultius extensius de l'IRTA. Joan Serra, especialista en cultius sostenibles, afirma que també treballen per millorar la sostenibilitat del cultiu extensiu i reduir l’aplicació i impacte d’herbicides i fitosanitaris. Afegeix que per evitar les males herbes cal triar algunes varietats que en fan més difícil el seu creixement.

A l'IRTA també investiguen com s'adapta la vinya al canvi climàtic. En un escenari en què cada cop plou menys i la temperatura global augmenta, Feli de Herralde, investigadora en viticultura de l'IRTA, ens diu que caldrà optar per varietats més resistents perquè el cultiu serà complex. També han començat a estudiar com afecten les onades de calor la maduració del raïm o el creixement de les pomes i veure quines tecnologies es poden aplicar per reduir aquests efectes.