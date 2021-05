L'ús de la BTT, Mengem carxofa i Descoberta arqueològica

A “La Metro” exposem la polèmica per l’ús de la BTT al Parc de Collserola, on s’han incrementat les queixes dels veïns i usuaris en relació amb els ciclistes de muntanya, que no tenen permís per circular pels corriols. Els ciclistes denuncien que s’han trobat trampes per fer-los caure. També anem al Parc Agrari del Baix Llobregat on, en plena temporada, està en marxa la campanya Mengem carxofa i en fan bandera del seu cultiu. També expliquem la descoberta del temple Ptolomeu I a Egipte, en què hi va participar la directora del Museu Egipci de Barcelona que exposa una reproducció del temple.