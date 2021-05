A La Metro hem visitat la factoria que la multinacional Alstom té a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Acaben de signar un contracte amb Renfe per fabricar 152 trens, per un valor de 1.447 milions d'euros. Això implicarà la creació de nous llocs de treball, i també els permetrà ampliar i modernitzar la seu de Santa Perpètua, on ja hi ha un departament d'enginyeria. El procés de fabricació d'un tren triga entre un any i dos i mig, i té repercussió més enllà de la planta: ara com ara, des d'Alstom calculen que unes 400 petites i mitjanes empreses intervenen en el procés servint-los peces. Abans d'entrar en funcionament, els nous trens, que seran mixtos, amb dos cotxes al mig de dos pisos i la resta d'un, hauran d'haver superat més de 1.000 quilòmetres de proves.