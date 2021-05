Las repartidoras de comida denuncian acoso sexual

Entra un pedido a su móvil. Tienen que llevar la comida a un domicilio montadas en una bici o una moto. Al llegar, algunos clientes machistas las reciben desnudos o con insinuaciones. Creen que ellas deben seguirle el juego, sino amenazan con no pagar o ponerles mala puntuación en la aplicación que gestiona su trabajo diario. Son repartidoras a domicilio que denuncian que en su entorno laboral tienen que sufrir acoso sexual. Es la experiencia de Ana Mesones, que lleva una década repartiendo comida de restaurantes en Barcelona y que, asegura, “el acoso tras la pandemia se ha incrementado” y las aplicaciones como Deliveroo, Uber Eats, Glovo o Just Eats han contribuido a ello al mostrar "sus fotografías y teléfonos”. “Me he encontrado clientes que te abren la puerta desnudos, chantajes con puntuaciones o el típico si no pasas a tomar algo, no te pago”, ha explicado en ‘La Hora de La 1’.