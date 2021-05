La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Noguera, sostiene que las negociaciones entre ERC y JxCat para formar Govern "van" pero hay que hacer "un acuerdo de prevención" con todo "muy claro" y un acuerdo global: "Es un trabajo muy de detalle que no se puede hacer en tres semanas". Cree, eso sí, que no hay "diferencias insalvables". "La independencia no es una cosa abstracta, es lo que los ciudadanos de Cataluña creen que es la mejor herramienta para poder vivir mejor" y añade que "no es un capricho", ha manifestado.