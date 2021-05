La hora de La 1 - La hora política - 15/04/21

Buenos días.

Ante las dudas sobre AstraZeneca y ahora Janssen,

Bruselas apuesta por las vacunas de Pfizer.

Está previsto que la farmacéutica adelante 50 millones de dosis,

5 millones serían para España.

Mientras, Sanidad esperará al dictamen

de la Agencia Europea del Medicamento sobre Janssen

para decidir si administran o no las casi 150.000 vacunas

que ya han llegado a nuestro país.

Y sobre las segundas dosis de AstraZeneca,

la decisión se tomará en unos días.

Y la incidencia acumulada

vuelve a superar la barrera de los 200 puntos, Igor.

3.200 un caso por cada 100.000 habitantes.

Y esa incidencia acumulada que ha subido respecto ayer.

La situación de pandemia,

solamente está controlada en la Comunidad Valenciana.

Hoy llega al Congreso

la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia.

La nueva norma tiene previsto retrasar la prescripción

de los delitos cometidos sobre los menores.

Esos delitos prescribirán cuando las víctimas tengan 35 años

y no 18, como ocurría con la antigua legislación.

En plena precampaña de las elecciones de Madrid,

ayer vivimos un pleno muy crispado en el Congreso.

El debate definitivo de las elecciones madrileñas del 4 de mayo

será el 29 de abril en directo en RTVE.

Están invitados los cabezas de lista de todos los partidos

con representación en la Asamblea de Madrid.

Se emitirá en horario de máxima audiencia por La 1,

el Canal 24 Horas, Radio 5 y la web rtve.es.

Joe Biden ha confirmado

que las tropas estadounidenses saldrán de Afganistán

el próximo 11 de Septiembre.

Una fecha simbólica, que coincide con el 20 aniversario

del ataque terroristas en Nueva York -en las Torres Gemelas- y Washington

También está previsto que salgan

los efectivos de la OTAN desplegados allí,

entre ellos una veintena de soldados españoles.

Y hoy se cumplen dos años de esta imagen

Tal día como hoy en 2019 un incendio destruía

parte de la catedral de Notre Dame de París

El mundo vió en directo cómo el fuego devoraba

uno de los símbolos del gótico europeo.

Han pasado dos años, y siguen reconstruyéndola;

lentamente, porque buena parte de esos trabajos son artesanales.

Las imágenes nos hacen recordar,

Jornada con lluvias,

en zonas del sur peninsular.

En las imágenes del satélite,

vemos estos núcleos activos,

puntos de Castilla La Mancha y Andalucía.

Especialmente importante la situación en Velilla.

Hay aviso amarillo en Velilla,

por más de 20 l en una hora.

Así también avisos por oleaje.

Vientos y oleaje en esos puntos jornadas con lluvias en la zona sur.

A estas horas arranca frío.

Por la tarde las máximas bajan un poco.

25° en Pontevedra.

España va a esperar a la decisión

de la Agencia Europea del Medicamento

para decidir qué hace con la vacuna de Janssen.

La agencia tiene que decidir en los próximos días

y esta noche hemos sabido que el comité de expertos de EEUU

también ha retrasado su decisión hasta la próxima semana.

Janssen, por lo tanto, sigue en suspenso

y de momento, hay más de 100.000 dosis almacenadas.

Pero pese al último contratiempo

el Gobierno sigue viendo factible

que se llegue al 70 % de los adultos vacunados

en el mes de agosto, el calendario, de momento,

Debido a ese contratiempo,

las cintas 46.000 dosis,

permanecen en el almacén,

a espera de lo que diga la agencia europea del medicamento.

Sanidad pide prudencia.

Esperan poder repartirlo por las comunidades.

Sigue el proyecto de vacuna el 70% antes del verano.

Se seguirá pa curando a mayores de 60 aquí en este espacio que está

detrás de mí.

España está estudiando las distintas posibilidades,

mientras Alemania o Francia,

ya han dicho que van a la 2 dosis,

será de otra vacuna,

mientras Dinamarca ha suspendido la vacunación con Astra Séneca.

Pfizer ha confirmado que adelantará la entrega

de 50 millones de sus dosis a este trimestre.

Europa hace una clara apuesta por Pfizer con Biontech

para su estrategia de vacunación.

"50 millones de dosis adicionales de las vacunas de Pfizer-Biontech

van a llegar en el segundo trimestre que empieza en abril",

ha informado la presidenta de la Comisión Europea.

De esa entrega adelantada 5 millones de dosis

serán para España.

Deben llegar entre este mes y junio a nuestro país.

"Ha mostrado ser un aliado de confianza",

ha dicho Von der Leyen en referencia al laboratorio Biontech

y la farmacéutica Pfizer.

Este anuncio de la ampliación de contratos

llega tras los problemas de distribución

de Astrazeneca y Janssen.

Pero también por los posibles efectos secundarios

que han causado dichas vacunas.

Janssen ha suspendido la entrega de sus viales a Europa

tras los seis casos detectados de trombosis

entre siete millones de vacunados en Estados Unidos.

Pero Europa mantiene su objetivo:

Inmunizar al 70 % de los adultos en verano.

Y mira más allá en el tiempo.

Negocia otro contrato más el tercero ccn Pfizer-Biontech

para recibir 1.800 millones de dosis entre 2022 y 2023.

En EE.UU. el comité asesor

del Centro para el Control de Enfermedades

retrasa su decisión sobre Janssen hasta la semana que viene

-como pronto-.

En su última reunión, se ha debatido la posibilidad

de prorrogar la suspensión o aplicar este suero

sólo a una determinada franja de edad.

Recordemos que en EEUU no se ha prohibido su uso,

simplemente se recomendó una parada

mientras se estudiaba su posible implicación en 6 casos de trombos

entre los 7 millones de vacunados.

Y todo esto, mientras la tasa de incidencia ha llegado

-aquí en España- hasta los 201 casos por cada 100.000 habitantes.

La curva de contagios mantiene una subida mínima,

pero los sanitarios advierten sobre la situación

-cada vez más tensionada- de las UCIS

en algunas comunidades.

La curva crece de manera lenta, pero continua, dice Sanidad.

Después de registrar más de 10 400 nuevos contagios

y 131 fallecidos,

España vuelve a superar la incidencia

de los 200 casos por cada 100 mil habitantes.

Aunque la evolución no es homogénea en todos los territorios.

Madrid, Navarra y País Vasco tienen una tasa de más de 300 casos.

Mientras que Baleares, Murcia o Galicia no llegan a los 100.

Los buenos datos han permitido que la Xunta relaje sus medidas.

Desde mañana se retrasa

el toque de queda a las 11 de la noche

y se flexibiliza el horario en hostelería.

La presión hospitalaria sigue aumentando,

también de manera lenta,

y la ocupación de UCI ya está en el 21,6 %.

Además, advierten los expertos, ahora las estancias son más largas

y cuesta más salir de ellas.

Mientras, en Extremadura investigan la relación de la variante brasileña

con un brote entre un grupo de esquiladores uruguayos.

Entraron a España por Barajas el pasado 1 de abril

y se desplazaron hasta la comunidad extremeña

en autobús.

De momento hay 23 positivos y 137 contactos estrechos,

todos en aislamiento.

Brasil sigue en la peor fase de la pandemia,

con más de 3.000 fallecidos diarios.

En el último día: 3.400 muertes,

lo que eleva el total de fallecidos por encima de los 360.000.

El Senado brasileño ha aprobado investigar

al presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia.

Él -ahora- ha endurecido su discurso:

Dice que el país es "un barril de pólvora"

y que tendrá "serios problemas"

por las medidas tomadas contra el virus.

Hoy en Portugal se reúne el Consejo de Ministros

para decidir nuevas medidas en su desescalada.

El Parlamento portugués ha aprobado ampliar

el estado de emergencia hasta finales de abril.

Una medida que incluye

mantener cerrada su frontera con España.

Hoy sabremos si Portugal sigue con su calendario de apertura

a partir del lunes está previsto que abran ya los centros comerciales

y que regresen los alumnos más mayores, los de Bachiller,

a las aulas,

pero podría haber cambios por la subida de contagios,

así que vamos a estar muy atentos a lo que decida

el Consejo de Ministros.

El Parlamento ha aprobado un nuevo estado de emergencia

hasta el próximo día 30 de abril en los mismos términos

y eso incluye también el cierre fronterizo con España,

la duda es si este va a ser el último estado de emergencia, o no

este lunes los expertos avisaban al Gobierno

que si siguen así las cosas en dos semanas

el país podría tener una incidencia

de 120 casos por 100.000 habitantes en 14 días,

es decir, que llegaría a zona roja,

y esta previsión preocupa y podría alterar

el plan de desconfinamiento del país.

Ahora la tasa está en torno a los 70 casos de media,

tampoco se descarta que haya distintas velocidades de apertura

o confinamientos locales

y una de las zonas que más preocupa es El Algarve,

porque es el que tiene una mayor incidencia de nuevos contagios,

prácticamente todos con la variante británica

y el El Algarve, en verano,

uno de los destinos turísticos por excelencia.

Con el pasaporte COVID podremos visitar el Algarve

portugués aunque no nos evitará restricciones

o, incluso, cuarentenas.

Eso lo decidirá el Gobierno luso

y es que tener un certificado de vacunación

nonos dará carta blanca para entrar y salir libremente

del país,

y aunque esa era precisamente, la idea de la Unión Europea

en un primer momento, los 27 han llegado a un nuevo acuerdo.

Cada país impondrá sus propias normas

a los viajeros que provengan de otro Estado miembro,

independientemente de si tienen el certificado verde digital, o no,

un cambio de rumbo propuesto por Portugal

presidente de la UE este semestre,

partidario de salvar la campaña turística

aunque en contra de que esta nueva medida

sirva para discriminar a las personas

que han elegido no vacunarse.

Lo que es una preocupación para algunos países

ya una realidad para otros:

Israel ha puesto en marcha un pase verde que autorizaría

a sus portadores, entrar en cines, restaurantes o incluso conciertos.

Universidades estadounidenses empiezan a ver el pasaporte covid

como un billete para volver a las aulas

y el Estado de Nueva York ya lo ha puesto en marcha.

Muchos juristas dudan de la legalidad de esta medidas

y temen que se acabe tergiversando:

un proyecto ideado para el beneficio de todos

y que acabe vulnerando derechos fundamentales.

Y en el Congreso, la actividad de hoy gira

en torno a la nueva ley de protección

de la infancia y la adolescencia,

con novedades sobre la prescripción de los delito.

Finalmente debido a una enmienda transaccional,

que se ha añadido al texto,

se ha ampliado ese plazo 5 años más.

Han acordado PSOE y podemos,

con otras fuerzas parlamentarias,

como PP,

ciudadanos,

H EH Bildu o el bloque gallego.

También incluirá un paquete de medidas adicionales,

la especial protección de menores,

o también la puesta en marcha de protocolos en centros educativos.

Según algunas organizaciones,

celebran que esta ley vaya a salir hoy adelante,

con un amplio consenso,

recuerdan que todavía queda mucho camino por recorrer.

El domingo empieza -formalmente- la campaña electoral en Madrid

y los partidos multiplican sus actos.

Dentro de dos semanas, aquí en RTVE,

se celebrará el último debate de la campaña.

Será el 29 de abril.

La Fiscalía pide al Tribunal Constitucional

El que la gente da las gracias por haber seguido adelante.

Menos insultos,

menos descalificaciones,

más debate,

más confrontación de ideas.

Éste es el proyecto para Madrid,

la señora Ayuso no acaba de presentar.

Aunque dice que no va a tocar la fiscalidad,

ciudadanos dice que miente.

El señor Gabilondo,

tiene que asumir la subida de impuestos de PSOE.

Por su parte más Madrid y podemos,

alerta la posibilidad de que vox entrenen el ejecutivo.

Son negaciones,

estaban en la consejería o en el gobierno de la comunidad.

Son avances sociales.

Que no se te olviden,

no permites que les maten otra vez.

La formación de Abascal,

dice que la izquierda ha olvidado a su gente.

Nos atreven a venir a los barrios y hablar con la gente.

El 29 de abril están invitados en esta casa a un debate.

En la Comisión que investiga la trama 'Kitchen'

en el Congreso de los Diputados, hoy comparecen dos policías

para responder sobre el operativo creado con fondos reservados

para sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los dos están también citados por el juez García Castellón

en la investigación judicial que lleva a cabo

en la Audiencia Nacional.

En Manresa, Barcelona,

los Mossos de Esquadra han detenido a un hombre

como presunto autor del asesinato de su expareja.

Los agentes localizaron el cuerpo de la mujer

con signos de muerte violenta.

El hombre -de 40 años- habría intentado suicidarse después.

Si se confirma como un crimen machista,

sería el primero de este año en Cataluña,

el sexto en España.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden

ha confirmado la retirada de las tropas de Afganistán

antes del 11 de septiembre.

Ese día se cumple el 20 aniversario de los atentados de Al Qaeda

que dieron paso a la invasión.

La OTAN ha confirmado tambien la retirada de sus tropas.

La semana que viene se iniciará una conferencia de paz en Estambul

Cementerio de Arlington.

El presidente Joe Biden rendía homenaje

a los mas de 2.000 soldados muertos en Afganistán.

Antes anunciaba al pais

la retirada de las tropas que aun quedan en el terreno.

Unos 2.500 soldados, llegó a haber 100.000.

La retirada será antes de cumplirse

el 20 aniversario del inicio de la invasión

tras los atentados del 11 de septiembre.

Biden no hablaba de victoria en la guerra.

No la ha habido.

Con un punto de amargura, el presidente preguntaba:

¿Qué condiciones se requerirían para irnos?

¿Por qué medios y cuánto tiempo se necesitaría para conseguirlo?

¿Y a qué coste en vidas y recursos?

Y Biden respondía:

No he oído ninguna buena respuesta.

Una guerra sin fin, ha dicho el presidente.

El mayor éxito ha sido arrinconar a Al Qaeda,

la muerte de Bin Laden en Pakistán.

Pero los talibanes, que dominaban el pais en 2001

en medio del oscurantismo y la negación

de los derechos humanos,

han vuelto a controlar gran parte del territorio.

La autoridad del Gobierno se centra en la capital, en Kabul.

Hace dos años uno de los grandes símbolos de Francia

quedó destrozado por un incendio.

La catedral de Notre Dame en llamas conmocionó a los parisinos

y a todo el Planeta.

De momento, las obras de reconstrucción avanzan,

aunque a un ritmo más lento de lo esperado.

El presidente francés, Emmanuel Macron,

prevé la reapertura del templo en 2024.

Faltaban 3 minutos para las 8 de la tarde.

Las llamas avanzaban y el mundo se estremecía

viendo cómo el fuego devoraba una joya

con 800 años de historia.

Y hacía caer la icónica aguja de 96 metros.

La imagen que quedó como el símbolo de la tragedia.

Dos años después, los trabajos avanzan,

aunque no al ritmo esperado.

La pandemia y la contaminación por plomo los han ralentizado.

Pero al menos se han retirado ya los andamios de hierro quemados

y se trabaja para consolidar la estructura.

Hay arquitectos, carpinteros, artesanos, operadores de grúas,

y los llamados "alpinistas de la catedral",

que rescatan los vestigios de valor dañados por el fuego

y trabajan desde las alturas.

Creo que es la oficina más bonita que he tenido,

bromea uno de ellos.

Poder ver de cerca este monumento es una verdadera oportunidad,

dice otro.

Dos años después del pavoroso incendio

que conmovió el mundo,

así luce hoy la catedral de Notre Dame.

Ya permanece abierta la explanada central

y en el interior se llevan a cabo

las labores de consolidación de la estructura

antes de comenzar con la reconstrucción

propiamente dicha.

En estos dos años se han gastado ya 165 millones de euros,

más de lo que han donado

340 000 particulares de todo el mundo.

El presidente Macron la visita hoy para revisar el estado de las obras

y aunque prometió terminarlas en el 2024,

los expertos dicen que es demasiado optimista.

"El Pais".

La Unión Europea fía a la vacuna de Pfizer

su estrategia de inmunización,

foto para un grupo de militares afganos

y dice el titular que EE. UU. se marcha de Afganistán

20 años después.

EL MUNDO.

Dice el titular

que Europa fía su inmunización a Pfizer

ante las dudas de AstraZeneca

y lleva también un entrecomillado de Pablo Casado de ayer

en el Congreso que dice:

Su plan de fondos es una pizza recalentada 8 veces.

"La Vanguardia".

La Unión Europea apuesta por Pfizer para salvar la vacunación

tras los problemas con AstraZeneca.

foto para militares de EE. UU. en Afganistán

y titular que dice:

La compleja retirada del avispero afgano.

ABC.

Portada para Santiago Abascal con un adoquín en la mano

y dice el titular,

Desplazados antidisturbios a Madrid para proteger los actos de VOX.

"La Razón".

El emérito no tendrá que declarar tras su regularización fiscal,

dice su titular principal

y añade que la Fiscalía cree que no tiene nada que aportar

si no hay nuevas revelaciones,

la foto es para los jugadores del Real Madrid,

celebrando su paso a semifinales de la Champions.

EL PERIODICO.

Una jueza indaga si es delito perpetuar la interinidad

y en otro titular se lee que:

El fin del estado de alarma

aviva la tensión entre el Gobierno y la oposición.

y vuelve a unas semifinales de la Liga de Campeones.

Tres años después se planta el Madrid

entre los cuatro mejores

después de que no hubiera goles anoche en Anfield.

Los de Zidane resistieron los ataques del equipo inglés

en un gran ejercicio defensivo, pese a las bajas,

y con las paradas de Courtois.

La expedición madridista llegaba esta madrugada a Barajas,

incluido el recién reelegido presidente, Florentino Pérez.

El próximo día 27 iniciarán el asalto a la final.

Se abrazaban los jugadores del Madrid y con razón:

habían superado la prueba de Anfield.

Hemos sabido sufrir esta noche pero yo creo que para pasar

el corte final era normal

y yo creo que merecimos nosotros de pasar de ronda.

El equipo blanco llegaba con un buen resultado

que rentabilizó, eso sí, con sufrimiento.

Los de Zidane realizaron un ejercicio de supervivencia

ante un Liverpool mucho más intenso que en el partido de ida.

Courtois, con varias intervenciones de mérito,

fue decisivo para sostener al Real Madrid

en un partido que acabó sin goles

ante la falta de pegada de ambos equipos.

Al final estamos ahí, al final de temporada

donde se juega todo

y, bueno, tenemos que seguir, tenemos que seguir así.

En Anfield, el Madrid sufrió, resistió y consiguió su objetivo:

ya está en semifinales, tres años después.

Así que el Real Madrid ya está en semifinales

y el próximo equipo con el que se verá las caras

será otro equipo inglés, de Londres, el Chelsea,

lo recibirá en Madrid el próximo 27 de abril,

el mismo equipo que eliminó en octavos al Atlético de Madrid.

El Real Madrid y los blues solamente se han enfrentado

dos veces en toda la historia,

la primera, a comienzos de los años 70

y la última en esa final de la Supercopa de Europa de 1998,

ganó el Chelsea 1 a 0,

pero esto es la Champions y las últimas tres veces

que el Real Madrid llegó a semifinales,

incluso ganó la orejona.

Hoy es el turno de nuestros dos representantes

en la Europa League.

Muy cerca de las semifinales está el Villarreal,

que ganó en Zagreb al Dinamo

y hoy recibe al equipo croata en el estadio de la Cerámica.

Los de Emery suman 10 victorias y un empate esta temporada

en Europa.

El Granada sí que lo tiene muy complicado

para remontar en Old Trafford un 2-0

frente al Manchester United.

Ya están en la ciudad inglesa donde veremos si acaba o no

su primera aventura europea, con muy buena nota,

pase lo que pase.

Este equipo ha conseguido cosas prácticamente imposibles,

o impensables,

y nosotros estamos convencidos de nuestras posibilidades.

Es jugar en casa aunque no esté nuestra afición,

tendremos que sentir que está ahí, que jugamos para ellos

y que este equipo juega para ganar.

Rafa Nadal ha empezado la temporada de tierra batida

ganando en uno de sus torneos preferidos,

en el Masters Mil de Montecarlo,

con el que inicia el camino hacia Roland Garros.

Sobre la arcilla monegasca ha ganado al argentino Federico Delbonis

en dos sets, 6-1 y 6-2,

y en 1 hora y 20 minutos nos ha dejado puntos como éste,

subiendo a la red para superar al argentino.

Hoy, Nadal vuelve a jugar, lo hará ante el búlgar Dimitrov,

el número 17 del mundo.

También juegan hoy Roberto Bautista,

Pablo Carreño y Alejandro Davidovich.

-Bien, sí, contento con la victoria evidentemente, ¿no?

después de un tiempo sin competir muy positivo.

Y, bueno, estar listo para mañana

que tengo un rival muy difícil enfrente, Dimitrov,

Ha empezado bien el año, es un jugador con un gran talento

y espero estar listo para poder jugar al nivel que necesito.

Pau Gasol consiguió anoche sus primeros puntos

en la Liga Endesa tras su retorno al Barça.

Se quedó sin anotar en el clásico y ayer logró 6 puntos

en la clara victoria azulgrana frente al Gran Canaria.

Y como vemos ya se ha erigido en un líder del vestuario.

El mejor fue Nico Mirotic, con 26 puntos.

El Barça fue una ametralladora desde el perímetro.

Anotó 16 triples.

En la NBA pronto podríamos ver a otro español.

Santi Aldama, tras su gran temporada

en la Universidad de Loyola en EE.UU,

ha anunciado que se presenta al próximo Draft.

Con lluvias en muchas zonas de España,

lluvias intensas en zonas de la mitad sur,

atención en Melilla.

Van acumulados 14 l ya,

valores similares en Mérida o Ciudad real.

El de Villa aviso amarillo,

y precipitaciones con barro,

porque hay en suspensión.

Se esperan precipitaciones localmente fuertes en la zona del

sur peninsular.

En el Mar de Alborán hay una acumulación importante.

Precipitaciones frecuentes en Canarias,

y viento que seguirá soplando con fuerza.

Más de 70 km hora en Cataluña y Valencia.

Aviso amarillo en el sureste,

en la costa de malicia también por lluvias.

40 l en 12 horas.

Incidencia por nubes bajas,

jornada con nubes y lluvias,

tormentas en algunos casos locales,

día despejado en el cantábrico,

esperamos predominio del sol.

Temperaturas,

que en muchos casos son negativas.

Descensos claros esta tarde.

Máximas en el noroeste 25° en Pontevedra.

En el resto por debajo de los 20°.

Desplome de temperaturas en el sureste.

Mañana precipitaciones en la mitad sur,

el sábado,

esperamos chubascos en zonas del sureste peninsular.

Avisos para mañana en Cataluña por nieve.

Avisos por oleaje en el noroeste.

Aún quedan decisiones por tomar

con las vacunas de AstraZeneca y de Janssen,

esta es una de las claves del día.

Sobre Astra cede cada clave es qué hacer con las personas que tienen la

primera dosis puesta.

Esperamos que la agencia europea del medicamento,

se pronuncie.

Todos pendientes del Consejo de los diputados. En la ley de protección a

la infancia.

la infancia.

Implicaba que muchos casos quedarán impunes.

Pendientes de la precampaña.

En esta casa,

ha ofrecido un debate a todos los candidatos,

el 29 de abril.

Se cumplen 2 años de la catedral,

esta es la pregunta que os hacemos hoy y esperamos vuestras respuestas

por WhatsApp.

Volviendo a España,

y a la realidad política,

hoy nos visita el portavoz del Partido Popular.

La Unión Europea mantiene

que quiere que el 70% del continente esté inmunizado en verano...

Pero las dudas sobre Astrazeneca,

a las que esta semana se ha sumado Janssen,

tras casos de trombos en Estados Unidos,

ha obligado a Bruselas a cambiar de estrategia.

Para cumplir los objetivos, anuncia que

ha llegado a un acuerdo con Pfizer

para que envíe 50 millones de dosis adicionales.

De ellas, 5 millones son para España.

Era el desmayo, en plena rueda de prensa,

de la directora de farmacovigilancia danesa,

que se encuentra bien según ha informado su gobierno.

Estaban anunciando

que Dinamarca suspende de forma definitiva

la vacunación con AstraZeneca.

Antes habían interrumpido su uso durante cinco semanas.

Es el primer y, de momento, único país europeo que lo hace.

Aquí en España permanecen guardadas las 146 000 dosis de Janssen

a la espera del informe de la Agencia Europea del Medicamento.

Estudian los posibles efectos secundarios de la vacuna

pero recuerdan; los beneficios superan los riesgos.

Estamos preparados, estamos dispuestos en el caso del caso

que la evaluación de la EMA sea favorable

y a pesar de los imprevistos.

Mantenemos el compromiso

de tener vacunados al 70 % de la población al finalizar agosto

Y para no alterar esos planes de vacunación

comunidades como Andalucía, Cataluña Madrid o Galicia proponen,

como ya se hace en otros países,

retrasar la segunda dosis de Pfizer y Moderna.

Hemos valorado la posibilidad de dispensar la primera dosis

y esperar a la segunda.

Para poder aumentar el número de personas

que tienen una primera dosis con lo cual

ya tendrían alguna protección

Sanidad aún sigue estudiando qué hacer con los menores de 60 años

que ya tienen una dosis de AstraZeneca ahora limitado,

por algunos casos de trombosis, para personas entre 60 y 69 años.

Alemania y Francia completarán la pauta con Pfizer o Moderna.

Valencia no es partidaria de combinar vacunas.

En principio nuestros somos favorables

a administrar la segunda dosis.

Un tema que divide a los expertos.

"La única evidencia científica

es poner una segunda dosis de AstraZeneca.

Andalucía y Madrid han solicitado que sea voluntaria a cualquier edad

Es que voluntariamente,

los ciudadanos menores de 60 años puedan recibir Astrazenca.

Darias insiste; las vacunas son seguras y salvan vidas

Esta ministra esta esperando cuando le toque

con la vacuna que me toque a irme a vacunar

Más de 8.200.000 españoles tienen al menos una dosis

y 3.100.000 las dos

Hoy revisarán las propuestas de las comunidades.

Lo que propone Madrid o Andalucía,

es administrar la de hasta Celica a quien quiera.

Ayer vimos la reacción rápida,

la decisión de ampliar la compra y ser.

Esta vez sí que parece que ha sido la actuación veloz.

Las malas noticias,

las sabemos todos.

Hay riesgos,

las buenas noticias son en estos momentos muy importantes,

cada vez hay más fabricación,

en algún momento,

ya nos lo habían dicho,

iba a haber más posibilidad,

evidentemente el mundo entero se está poniendo todo el que puede

vacunar vacunas,

se están cambiando para vacunar vacunas.

Puede haber discusiones,

hay múltiples opciones que los expertos tienen que decidir cuál.

Pero sí que hay opciones.

No están diciendo todos los gobiernos europeos,

es posible que se cumplan las previsiones con diferentes opciones.

Hasta septiembre,

ya están comprometidas 93.000.000 de dosis.

Casi 63 son de la vacuna de Fischer y moderna.

Han dejado fuera Astra Séneca y Janssen.

En España ya han puesto 2.000.000 largos de Astra Séneca.

España tiene el mecanismo,

y se ha hecho con dosis más que suficientes,

como para poder elegir y poder ir dosificando una otra punta después

un 17,4%,

ha recibido al menos,

personas que están protegidas,

la vacunación,

es un problema,

si nos dicen hace 3 meses,

cuando no venían las vacunas,

que llegaríamos a mediados de abril con y 7,4% vacunada,

nadie se lo iba creer.

Sin las vacunas de Astra Séneca y Janssen,

ahí vacunas para todos.

-Con las dosis contratadas,

hasta septiembre llegaríamos.

Llegaríamos a esos 3 Tai 3.000.000 de personas.

Es un problema de fabricación.

Es inabordable para la humanidad.

Tenemos vacunas,

- en España,

a nivel económico nuestro horizonte es el verano.

Tarde o temprano llegará.

Los lazos de los que están marcados,

no hay ningún experto,

- luego está el tema de la gestión de las expectativas.

Poníamos toda la intención en Janssen porque era monodosis.

Ahora vemos que hay vacunas más seguras que otras.

Todas las vacunas son seguras,

los efectos secundarios que se están dando son mínimos,

la gente está perdiendo ni el to al virus,

y estamos teniendo miedo a las vacunas.

La palabra expectativa,

es una de las palabras de moda.

Se ha ido creando una expectativa muy optimista,

casi tan optimista que se convertía en certidumbre,

en plan concienzudo,

que ha venido presumiendo durante varios meses,

presentando un calendario de vacunación,

como no podía ser de otra manera.

Es un ejercicio de expectativas.

Por las circunstancias.

No dependen del gobierno central.

Dependen de la producción.

- Ayer lo reconoció Pedro Sánchez.

La capacidad de ejecución y desarrollo.

De las comunidades autónomas.

Hay seres una compañía fiable.

Ayer el anuncio el acuerdo de fa y ser,

1 acuerdo para el futuro,

significa también que la Unión Europea asume,

que tenemos que convivir con el virus durante mucho más tiempo,

y necesitamos reserva de vacunas.

No sabemos si las vacunas serán estacionalmente es.

Hay un periódico en Turín,

muy serio,

y según fuentes de sanidad italiano,

iban a prescindir de Astra Séneca y Janssen.

Es un cambio radical de estrategia.

Respecto de las promesas incumplidas,

estos muy importante.

Las promesas se topan con nuevas circunstancias.

No hace falta ser tan categórico a la hora de prometer.

Centrar las cosas en Pedro Sánchez es un poco exagerado.

Escasos en Madrid.

Nos están haciendo un calendario a semanas.

El 3 de mayo va a ver tantos millones.

Esto es pillarse los dedos.

Si me permitís,

dijeron que iba llegar la vacuna en diciembre.

Ahora las elecciones.

Se dijo que estarían vacunados un 70% en verano,

y se va camino de cumplir.

La realidad se está imponiendo.

Tenemos casi un 20%,

con una dosis ya.

Esto era impensable hace unos meses.

Los augurios quedaron diluidos,

como un azúcar y yo dentro de un vaso de agua.

Los problemas de un suministro,

están superados por la capacidad de administrar una dosis otras.

El proceso de vacunación está siendo mejor que en otros países.

Esta es la realidad.

La pandemia es cambiante y el virus es cambiante.

Hay que establecer objetivos por grupos de edad.

Tenemos mayores que todavía no están vacunados.

Hay que poner el objetivo,

.

Una cosa es la prudencia y otro el catastrofista o.

Hemos vivido una catástrofe de tal calibre,

todo el mundo angustiado pensando que es,

si nos dicen hace un año,

que iban a estar las personas mayores de 70 años,

las de 80 años prácticamente todas ya vacunadas,

en fin,

lo firmamos todos.

Hace 6 meses no estamos seguros ni de que hubiera vacunas.

Una vez que hay 4 vacunas diferentes,

y que están en proceso de que haya más.

Hay otras que se siguen investigando,

van a tardar lo que pensamos que van a tardar todas.

Es una cuestión de hacia dónde va la humanidad.

Éstos mucho más grande que España.

La humanidad,

va hacia de la investigación,

y a sacar esto adelante.

Hay que habilitar fábricas para fabricarlo.

La precampaña madrileña

parece haberse instalado en la arena política estatal.

Vuelve la bronca al Congreso.

Ha subido el tono,

de la oposición,

del Partido Popular al gobierno,

que llegaba el momento de ser contundentes,

ha reprochado a Pedro Sánchez,

de traer un plan económico sin haberlo hablado antes.

Final del Estado de alarma,

enfrenta al PP y al gobierno.

El ambiente de las elecciones en Madrid,

ese enfrentamiento sube varios niveles.

Pablo casado,

acusó a Pedro Sánchez de churrería y prepotencia.

Sánchez le respondió que sólo grita porque no tiene argumentos.

Más allá de estos argumentos,

los grupos pidieron ayer al presidente,

1 plan alternativo al Estado de alarma.

Dos meses después de su última comparecencia,

Pedro Sánchez volvió al Congreso por el estado de alarma

y por los millones europeos.

Y así saludó a una derecha que le esperaba en tensión.

"Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años

de la proclamación de la segunda república,

hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado,

que debemos reivindicar"

"Nosotros no celebramos fechas que han dividido a los españoles

"Un régimen criminal,

secuestrado por socialistas y comunistas,

y que llevó a España a la guerra civil"

E día estaba para que recibiera hasta el micrófono

y eso que fue al Congreso a decir dos cosas, nada más

"La intención de gobierno es no prolongar el estado de alarma.

el ritmo de vacunación se va a acelerar"

Pero como todos quieren alarmao algo parecido, le cayó el diluvio,

el más suave, del PNV

"Yo le pediría que le den un meneo"

El dedo en el ojo fue el de Bildu

"Están utilizando las medidas para frenar el covid

para tener unos votos en las elecciones de Madrid"

Y el calibre grueso, del PP

"¿Pero a usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez,

cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia,

es un insulto a los fallecidos, es un insulto a los españoles"

"No grite tanto, ya veo que está impaciente

por entrar en la campaña de Madrid, ¿será que no le dejan?

"Oiga, señor Sánchez, usted empieza a ser gafe,

cuando habló de AstraZeneca hay un problema,

cuando habla de la Jansen,

para decir que iba a ir fenomenal, también se suspende

"Hoy ha venido usted muy enfadado"

"Hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez"

"Esa frase que le ha dicho al presiente del gobierno,

'hasta aquí hemos legado, señor Sánchez',

dije 'yo esto lo he escuchado ya'"

Tiene razón, lo dijo en octubre del año pasado

"Hasta aqui hemos llegado"

Ese dia se lo dijo a Abascal, en su mocion de censura a Sánchez

"Usted, señor Casado, ha renunciado a derrotar a Vox,

ha decidido convertirse en Vox, descanse en paz, el partido popular"

¿Hablaban de Vox? Abascal llevaba sorpresa en su cartera kinder:

Este ejemplar de ladrillo

que le tiraron en el mitin de Vallecas

"¿A usted que le escandaliza, que nos lo lanzasen,

o que yo lo muestre en esta tribuna?"

¿Escándalo?, si es plagio.

El ladrillo ya lo sacó antes Ayuso, y encima lo sacó más grande.

"¿Qué ocurriría si nosotros devolviésemos los adoquines?

Que iríamos al entrenamiento civil lagarto,

segunda mención a la guerra civil.

Pero hay margen para la paz, miren a Casado.

"Hagamos algo juntos, vamos a vacunarnos,

vamos a decir que es seguro, cuando nos toque"

¿Se imaginan que les toca juntos, y arreglan lo de los jueces

con la jeringuilla clavada en el hombro?

la intervención de Casado en el Congreso?

Que os pareció la intervención de casado ayer.

- Me sorprendió,

la dureza del tono,

ni siquiera casado no a cava,

no cuadra,

porque hace unos meses hizo una estrategia de ruptura con vox.

Ayer subió a la tribuna diciendo que digo yo.

La dureza de Casado fue tan fuerte,

que Casado va sin papeles,

suele ordenar bien los discursos,

ayer el discurso con el tono,

parte de una base,

que tiene razón.

Tiene razón que tenían que haber contado con él.

En este plan.

Es algo que pasa sistemáticamente.

Y que no tiene justificación posible.

Dicen que hemos contado con las comunidades autónomas,

pero hay mucho más acuerdos.

Pero lo cierto es que no lo han llamado,

han haberle explicado el.

Haberle llamado Moncloa.

Otra cosa es el tono que escuchamos ayer,

en un momento que no hay ambiente para eso.

Porque estamos hablando de vacunas,

estamos hablando de un plan para cambiar la economía española.

- El plan no lo ha consensuado ni con el PP ni con los socios.

Se han enterado por Twitter.

La unilateraldel gobierno Sánchez está utilizando las vacunas,

para hacer campaña.

Prorrogar el escudo social,

pero sin contar con nadie.

Así no se va a ningún sitio.

- El se hace una crítica legítima,

el gobierno se equivoca por no contar con los otros grupos.

Eso es una crítica legítima.

Pero tampoco es del todo cierto que no hable.

Con las comunidades autónomas hay mucho diálogo.

Se va a gastar buena parte de este dinero con los ayuntamientos,

con los empresarios,

sabes que no hablamos de eso.

La parte formal,

hay que criticarla.

Los consejeros entre si hablan.

Muchos de los proyectos los van a llevar adelante las comunidades

autónomas.

Sabemos que hablan con los empresarios,

con la patronal.

Que se vea que es un plan compartido.

Los 6 meses,

están diciendo que no es de recibo.

Que no se reúnan o no se expongan.

Es una foto que Sánchez prometió.

Lo quiere levantar,

y no está promoviendo una reunión.

Al final todo entra en campaña.

La interlocución con las comunidades autónomas.

Ya estaba en el debate.

Los periodistas recibimos más de 300 páginas de PDF,

en la víspera,

a las 7:00 de la tarde,

vimos cuál eran las partidas que decía,

y al día siguiente,

llegó casado,

a hablar de todo.

Un insulto a los muertos,

Napoleón.

El lenguaje cavernario,

nada de eso,

el plan no fue debatido.

Porque casado apenas.

El debate de ayer,

podría ser un debate para hablar de que país debe ser España,

y nada de eso le interesaba al líder del PP.

Tuvo que gritar mucho,

para que se le escuchara.

Perdió la voz.

Le salían gallos de lo que gritaba.

No hubo debate político sobre materias políticas.

Fue un espectáculo.

En plena campaña.

No he visto nunca ha casado tan duro en la tribuna del congreso.

No hace falta ni ser agresivo ni gritar.

Ha utilizado la palabra propaganda,

era la 9 vez,

que Pedro Sánchez presentaba el han de transformación y resiliencia.

Las líneas de ajuste,

tendrá un coste político,

en los diferentes parlamentos europeos,

seguimos sin saber en qué van a consistir.

El mercado laboral,

las pensiones,

todas las reformas necesarias para hacer sostenible la reactivación

económica,

seguimos sin saber,

algo tiene que ver porque estemos en campaña electoral.

A lo mejor no llama para hablar de la Cruz,

este plan de recuperación.

Pablo casado tenía razones para estar enfadado.

Su labor es hacer oposición.

Se puede hacer de muchas maneras.

Reprochando al presidente del gobierno lo que le acabo de decir.

- El adoquín empieza a estar demasiado visto.

Evidentemente,

todos estaban en campaña.

Abascal también.

En Madrid tienen una situación complicada,

no está logrando tener el espacio que tenía.

Algunas encuestas le dan riesgo de no entrar en el parlamento.

Lo que pasó ayer,

es que casados se colocó en el lugar de Ayuso.

Que ocupa mucho espacio de vox.

Hay un debate dentro del PP,

sobre qué es mejor,

hacer el discurso de vox para quitarle el espacio a vox,

o diferenciarse de vox y aislarlo.

Dijo que había optado por la 2 vía.

Por romper con vox.

Parece que ese plan B no es el que está funcionando,

y casado dijo ayer algo que pasa desapercibido.

A la velocidad a la que hablaba,

con una capacidad oratoria envidiable.

Acusó a Pedro Sánchez de insultar a los muertos.

Cada vez que lo escucho,

fue la frase usted traiciona a los muertos.

Ayer se cumplieron dos meses de las elecciones catalanas

y sigue sin haberse formado Govern. Aunque Esquerra y la CUP

alcanzaron un pacto, Junts, los post convergentes,

no avalan el nuevo ejecutivo que quiere formar Aragonés.

Con Elena Ochoa está la portavoz de Junts en el Congreso,

Miriam Nogueras. Elena. Buenos días,

habrá acuerdo o no habrá acuerdo?.

- Esperemos que si que haya acuerdo.

Como van las negociaciones?.

Van mal,

no es fácil hacer un acuerdo de gobierno detallado,

intentando tomar muy buena nota de lo que nos ha hecho bien estos

últimos 3 años.

Y hacer un acuerdo de prevención para que no pase lo que ha pasado

estos últimos 3 años.

Es normal que haya diferencias y discrepancias,

pero todo tiene que quedar muy claro,

que será un acuerdo totalmente global.

Cuál es la mayor discrepancia ahora mismo?.

- No hay grandes discrepancias,

pero es un trabajo muy de detalle.

Eso no se puede hacer en 3 semanas,

es una legislatura que tiene un mandato del 52% del Cataluña,

creemos que es muy serio.

Se tiene que hacer muy bien.

Cada punto y cada,

tiene que quedar clarísimo.

Este trabajo no puede quedar nada suelto.

Están más lejos o más cerca de entrar en el gobierno.

- Hasta donde he dicho,

es importantísimo que las negociaciones

en este tema tan importante

con un mandato del 52%,

que tiene el reto de la reconstrucción del país

a nivel social y económico,

no debería

poner en medio de las negociaciones a los medios de comunicación.

Nosotros hablamos con Esquerra,

desde el primer día lo hemos hecho así

y hasta el final lo haremos así.

- Hablaba Ustede de independencia y autodeterminación,

hay que pactar en ese terreno y lo demás es secundario.

- Es que DISCERNIR una cosa de la otra no lo entiendo,

la independencia no es una cosa abstracta.

Si no se entiende que la independencia no es un capricho

que es algo que otros países han hecho

que están batallando para ejercer como Cataluña

creo que es un error hacer ver a la gente

que hoy independencia o salir.

- Usted le decía a Pedro Sánchez que una Cataluña independente

habría mejorado la pandemia.

- Digo que hubiera tenido muchos más millones de euros.

- Cómo habría comprado vacunas,

cuando la Unión Europea se pone de acuerdo.

- No lo podemos saber porque Cataluña no es un estado

independiente.

Pero ayer escuchando la réplica entendí que tenía un papel escrito

con una respuesta preparada de casa

y que no escucho mi propuesta,

me dijo que gestión haríamos mejor la crisis,

yo solo dije una evidencia,

y es que cuando reparte Europa Cataluña triplica los recursos

y cuando reparte España nos quedamos con mucho menos.

De este gobierno presuntamente progresista.

- Piden 1 U de acción ERC,

se han caracterizado por apoyar al gobierno y ustedes no,

¿van a llegar a un acuerdo?

- Esperemos que sí.

Lo tenemos encima de la mesa.

Muchas gracias.

El 26 de mayo es el último día para formar gobierno.

-Pero es que llevan un año desde que Torra anunció

que el gobierno estaba roto,

y ni siquiera convocaron las elecciones.

En enero de 2020.

Cataluña lleva desde enero de 2020 por lo menos

prácticamente sin posibilidad de acuerdo.

Ha habido una pandemia,

pero desde el punto de vista político no hay acuerdos de fondo,

hace más de un año y no se ponen ni siquiera de acuerdo.

- Si no volveremos a elecciones.

Seguimos en el Congreso.

Hoy es un día en el que quienes fueron víctimas de abusos

siendo niños

van a poder calmar, por lo menos en parte, el dolor y el desasosiego.

La Cámara baja aprueba la ley de protección de la infancia.

Elena Ochoa ¿entendemos que no hay obstáculo y que sale adelante,

verdad?

-Esa ley va a salir adelante.

Es el último trámite el de hoy.

Una gran mayoría de los grupos políticos,

votaron a favor el PSOE, PP, Unidas Podemos,

encontrar lo hizo Vox y el PNV,

el PNV porque cree que invade competencias autonómicas.

Se ha pactado una enmienda que saldrá adelante,

una de las grandes reclamaciones de las asociaciones de víctimas de

abusos

que es el punto a partir del cual se consideran prescritos

los delitos contra los menores,

como los abusos sexuales.

La ley actual

es en el momento que cumplen 18 años,

el texto que va a llegar al congreso habla de 30 años,

pero ya va a empezar en la edad de 35 años por la enmienda,

y empieza a correr ese periodo de prescripción.

Era una de las exigencias de las asociaciones,

aunque pedían 40 años.

Va a empezar en unos minutos el debate.

Y quedara aprobada esta ley de protección a la infancia.

Será una ley necesaria y fundamental.

También pionera en el mundo.

En eso coinciden las organizaciones de protección a la infancia.

En España, uno de cada cinco menores ha sufrido algún tipo de abuso

y solo un 15 por ciento acaba denunciando.

Una de las principales novedades es el plazo de prescripción

de los delitos.

Actualmente empieza a contar una vez la víctima cumple 18 años.

Tras la aprobación de la ley, será a partir de los 35,

y no de los 30 como estaba previsto inicialmente.

Conocida como Ley Rhodes, por el pianista británico

que sufrió abusos sexuales cuando era niño

y que ha luchado por su aprobación de la misma.

Los ciudadanos estarán obligados a denunciar cualquier situación

de violencia sobre niños o adolescentes.

Además se impedirá que se desestime una denuncia de un menor,

con el argumento de que no tiene suficiente madurez

y se prohibirá recurrir al llamado Síndrome de Alienación Parental,

utilizado en procesos judiciales

para tratar de arrebatar la custodia al otro progenitor mediante

la manipulación de los menores.

Tras ser aprobado en comisión con los votos en contra de VOX

y del PNV, el proyecto de ley llega hoy al Pleno del Congreso,

donde es necesaria

la mayoría absoluta para que salga adelante

y sea enviado al Senado para su aprobación final,

prevista para junio.

- De las novedades de esta ley, ¿cuál os parece la más importante?

-La prescripción.

Va en contra de la impunidad,

las denuncias tardías es una constante,

los depredadores que van a niños con familia desestructurada

con niños introvertidos,

es importante que se apliquen todas las garantías posibles

para que no haya esa inmunidad.

No eres consciente de todo lo que te ha pasado.

- Es una de las claves,

el problema es durísimo y hay que aumentar de 18 a 35 años

el plazo de prescripción,

porque pasados 20 años es cuando se toma conciencia,

y eso dibuja los contornos de la tragedia,

y además de ese plazo que es fundamental,

es un milagro en la Carrera de San Jerónimo,

un acuerdo transversal y amplio

para la protección de la infancia, no es habitual.

-Ha hablado alto.

Está a las puertas del congreso.

James Rhodes es un pianista británico que vive en España,

de la que dice que es su casa.

Fue violado repetidamente cuando era un niño

y se prometió a sí mismo

que si alguna vez tenía frente a sí un altavoz,

lo usaría para hablar de este tema.

Lo primero darte las gracias.

Cómo te sientes.

Primero le quería dar las gracias y permítame que lo haga

usando sus palabras

gracias de parte de los niños y las niñas

a los que nos cortaron una pierna y nos cargaron con una mochila

llena de piedras para correr la maratón de la vida.

¿Cómo te sientes?

Ha sido una batalla muy larga,

ha sido una lucha muy grande, pero aquí estamos,

y esta ley es un paso enorme,

para el mundo,

España sería el país número uno en el mundo,

empezado con el PP, PSOE y Gobierno de coalición,

y es lo único que están de acuerdo,

y para mí significa mucho,

porque dicen que es una ley muy humanitaria,

no como impuestos o Cataluña, es algo vital.

Y por fin estamos aquí, gracias a vosotros también.

A la prensa,

porque es un tema importante y tabú,

y es muy incómodo hablar de ello,

pero hay que hablarlo y actuar.

- Me gustaría que le contases a nuestros espectadores

la importancia de que

la prescripción de los abusos a niños comience a contar

cuando la víctima tenga 35 años.

-No le escuchamos.

Ya no se puede mirar hacia otro lado.

Eso el que sabe y no lo denuncia,

es cómplice.

- Es uno de los asuntos centrales de la dificultad

de una cuestión como esta,

todo el silencio,

y por eso es la clave de los 35 años,

lo vemos en abusos entre sacerdotes,

suelen ser las personas más cercanas

o con las que tienen una fuerte confianza,

que hacen que no denuncien y se proteja el entorno

lo ha explicado mejor que nadie,

pero en el Congreso hay un ambiente de que es una ley muy trabajada,

y hay mucho consenso,

porque abarca todos los asuntos,

aunque la ley no va a arreglar el problema totalmente.

Por lo menos da un montón de instrumentos.

- Pero la escusa absolutoria que se aplicaba a los cónyuges

nadie está obligado a declarar contra su cónyuge

pero los delitos se cometen en la intimidad del hogar

y la protección del hogar,

para impedir que haya pruebas,

por eso es razonable que se levante la escusa absolutoria,

y creo que va a ser una herramienta útil,

para combatir en la medida de lo posible.

- ¿Se debería haber sido más ambicioso

y que no hubieran prescrito los delitos de abuso sexual a menores?

Es clave porque por primera vez se da este dato específico.

Se van a reforzar unidades policiales específicas

y se pone al menor en el centro

ya no solo será escuchado, será informado,

podrá formular denuncia directamente,

se trata el problema de manera específica,

se le da importancia y se refuerzan los mecanismos.

Desde la detección precoz hasta la policía.

- Importancia y credibilidad,

porque a veces hablamos de las violaciones,

en el caso de los niños a veces es así,

no se les cree y eso es importante.

- Me gustaría que le contases a nuestros espectadores

la importancia de que

la prescripción de los abusos a niños comience a contar

cuando la víctima tenga 35 años.

-Para mí es enorme,

mi propia experiencia fue que yo tenía 35,

antes tenía la habilidad de hablar,

porque hay mucha vergüenza y culpa con temas como este,

con 35 es mucho mejor que 18,

ojalá podamos borrar todo el tema de prescripción,

es demasiado complicado,

pero es una ley de puta madre.

Súper completa.

Esta ley no tenía mi nombre.

- Pero todos la conocemos con tu nombre.

-Pero no soy solo yo.

Son muchos políticos y Ongs.

Yo he tenido un pequeño papel.

Es un honor.

Y niñas serán más tranquilos.

Y si eres un pederasta y un violador

no te puedes esconder más.

- Muchas gracias.

Muchas gracias por haberle puesto la cara.

Es una larga lista.

Muchas gracias a todos y por todo.

Un abrazo.

Estamos en los últimos días de precampaña electoral en Madrid

y el estado de alarma y las denuncias electorales

siguen centrando el debate entre los candidatos.

El Tribunal Constitucional resolverá en cuestión de horas la incógnita:

si Toni Cantó puede o no ir en la lista de Ayuso.

La presidenta asegura que acatará la decisión.

"Pase lo que pase, vas a ser uno de los nuestros.

Pase lo que pase, estarás siempre con nosotros"

El PP, por cierto,

ha denunciado ante Junta Electoral Central

a la número dos de Gabilondo, por publicar, dicen ,

en Twitter su vídeo de campaña donde piden el voto.

La intención del Gobierno de no prorrogar el Estado de alarma,

entra de lleno en la precampaña...

PSOE y Más Madrid se preguntan

qué hará Ayuso cuando decaiga el 9 de Mayo.

"Que se busque el camino que haya que hacerse.

En algunas comunidades, como es Madrid,

estamos en un momento grave"

"Teniendo herramientas o no teniéndolas, no las ha puesto.

Así que sospechamos que la Comunidad de Madrid

no va a volver a hacer su trabajo,

teniendo en cuenta que tenemos unos dato dramáticos"

Y sobre fiscalidad...

el candidato de Ciudadanos dice

no creer en la promesa de Gabilondo de no subir los impuestos...

"Están hablando de subida de impuestos

y el señor Gabilondo

tiene que asumir la subida de impuestos del Partido socialista"

En un acto sin presencia de los medios de comunicación,

Pablo Iglesias ha celebrado el 90 aniversario de la República.

"Este memorial mandó destrozarlo Martínez Almeida,

poco después de tomar posesión como alcalde de Madrid,

gracias al apoyo de Ciudadanos y VOX"

Contra Iglesias carga VOX, que le augura...

"Van a fracasar estrepitosamente

y van a fracasar, porque VOX

va a estar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid"

Sobre los debates en campaña...

la incógnita es qué hará Ayuso.

El plazo es hoy.

Y es llamativo,

hay que resolverlo antes de entrar en campaña,

y luego por una cuestión que afecta al estado de alarma,

espera a que se termine,

el Tribunal Constitucional sabrá cuáles son sus tiempos.

Tiene parcialmente razón la presidenta

cuando dice que el derecho al sufragio pasivo no se debe de

restringir

pero dice que el censo se cierra en ese lugar

y ahí estará el debate.

Si una ley puede llevar a cabo una restricción tan importante.

Como es el derecho a sufragio pasivo.

- También limita el sufragio el derecho activo,

porque tienes que estar empadronado en Madrid,

es una norma bastante razonable.

- Pero cuando la junta electoral dado por buena las candidaturas.

- Es que ha habido una contradicción,

es una ley bastante razonable que estés empadronado

un par de meses antes para votar y ser votado.

Las elecciones son muy excepcionales.

Si se hubiera planteado con tiempo lo hubieran hecho antes.

Hace 3 semanas era representante y portavoz de Ciudadanos

en la Comunidad Valenciana,

y se va a hacer política madrileña a la semana siguiente.

Es lógico que tenga que haber un par de meses,

y probablemente lo hará en la próxima.

- Habrá un presidente y una seguridad jurídica,

pero diga lo que digan el efecto del fichaje

ya se ha conseguido,

la imagen de Ciudadanos en liquidación,

y que vaya o no en las listas va a ser intrascendente

más allá del debate jurídico.

Ayuso dice que le va a hacer Consejero

así que va a estar ahí dentro.

- Ayuso dice que pase lo que pase va a ser candidato

y luego desvía la atención con Puigdemont,

este tipo de trucos.

Trucos tan sofisticados de la presidenta.

Pero la ley dice lo que dice y es taxativa.

Lo que no me explico es el comportamiento de la junta electoral

porque renovaron sus de N y para tener dirección en Madrid,

y eso no garantiza fehacientemente la vecina.

Lo que se dirime es si la democracia es suficientemente generosa

con el derecho de ser elegido,

y permite la trampa de las elecciones,

porque con la ley en la mano estas 2 personas no podían presentarse,

y esto lo va a decidir una sala del tribunal constitucional

de mayoría conservadora,

con 2 magistrados que siguen en su puesto porque hay un bloqueo

y donde uno de ellos es un ex diputado del PP.

Dicen las encuestas que dos de cada tres madrileños

creen que ganará el PP.

¿Qué efectos puede tener esto en la movilización?

¿Cómo están de movilizados ahora cada uno de los electorados?

La percepción mayoritaria

es que el PP gana las elecciones

abrumadoramente.

La gente que votó a la derecha en

y los votantes del partido de la izquierda dan por hecho que va a

ganar el PP.

Cuando vemos victorias anticipadas

puede tener efectos desmovilizado es.

Además dice que si es Marte es

me da miedo

y mejor me quedo en casa.

Pero lo mismo ocurre con los votantes que no aspiran a la

victoria.

Una victoria anticipada es des movilizadora.

¿Cómo están de movilizados ahora cada uno de los electorados?

Necesita la movilización

que es el problema,

estos son los que votaron a estos 3 partidos en las elecciones.

Hay 10 puntos de diferencia con respecto a la movilización,

más por que si la izquierda pretende ganar,

le falta como poco 10 puntos con respecto a la derecha.

- Vemos una participación muy alta.

- Del 68%.

- Y en este bloque que preferencias ahí.

¿Y si hablamos de preferencias de los madrileños?

¿qué prefieren los electores?

Esto puede producir alteraciones en el resultado

que todavía no estarían reflejadas en los sondeos actuales.

A lo mejor el PP absorbe tanto voto de Vox,

y sería una victoria pírrica del PP.

El 94% prefiere que el PP gane las elecciones.

Sería otra forma de verlo.

54 que prefiere una victoria del PP que del propio VOX.

Y en Ciudadanos abrumador.

Más de la mitad de sus votantes prefieren una victoria del PP.

Cuando se vayan a movilizar

su voto parece que está más predestinado a ir al PP.

Y se podría provocar este problema de distribución.

La derecha Madrid está muy movilizada.

-Porque hace una desmovilización.

-Sería de que como estamos perdiendo,

sin intentar compensar la diferencia.

Pero como está diferencia es muy amplia

las personas no ven que haya esperanza o alternancia política

teniendo cuenta que es martes, etc. etc.

-El riesgo de un posible exceso de confianza de centroderecha

que podría pasar.

- También en el mismo sentido.

No es el mismo caso de Andalucía aunque allí sucedió.

Vaticinaban una victoria del izquierda y del PSOE,

y la simpatía con respecto a la candidatura de Susana Díaz

no estaba en el mejor momento.

Así que una parte decía que íbamos a ganar.

Y se quedaron en casa.

- Eso no sucede con Isabel Díaz Ayuso.

- Porque y simpatía.

Pero se puede dar por hecho que se va a ganar ampliamente.

Y ahí estas circunstancias de que es martes y la covid

podría producirlo.

- Monasterio decía que íbamos a gobernar en Madrid,

porque ninguna encuesta detecta esa posibilidad.

La posibilidad de que gobierne VOX en Madrid sería impactante

para la izquierda.

Ya no da tanto miedo.

La amplia diferencia de las encuestas

del PP con respecto a VOX

significaría que la entrada de VOX en un posible Gobierno en Madrid

sería con una fuerza limitada.

Hay una parte del electorado socialista

que no le anima mucho el tema de que la posible alternancia de la

izquierda fuera con Pablo Iglesias.

- Nos insisten en que hay partido desde el gobierno.

Se plantea esto por que estamos viendo que el electorado

está ya muy movilizado.

Se sobreentiende que a partir de ahora va a ser

a partir 70 o del 71.

Gente que no votó en 10.019

o no voto en las generales va a votar.

Esta mañana, a primerísima hora,

en una visita a Mercamadrid, Díaz Ayuso ha explicado

que solo va a ir a un debate electoral.

No ha dicho a cuál.

Pide a las televisiones que se pongan de acuerdo,

pero ya ha sugerido que su preferencia sigue siendo

hacer ese único debate al que está dispuesta:

"Siempre se ha hecho un debate.

Ahora hemos pasado a un debate donde hay mucha gente.

Hay muchas cadenas que quieren su propio debate.

¿A qué televisión prefiero?

Para mi son todas igual de importantes.

Prefiero que se pongan de acuerdo entre ellas,

que elijan una y hacer un gran debate ese día"

- ¿Qué os parece la estrategia de Ayuso? - Ir solo a un debate

¿perjudica o beneficia?

-Quiere muy pocos debates y lo sabíamos.

Esto debería de estar reglado hace mucho tiempo.

O legal o tácitamente.

Porque es un escándalo.

Que los gobernantes puedan permitirse el lujo

de decidir cuántos debates.

Hay costumbres que nadie puede evitar.

Estamos discutiendo cuantos debates ahí,

cuando todo el mundo sabe que la única campañas el debate,

porque esto está superado,

y es donde la gente puede ver y comparar a los candidatos,

y su nivel,

porque me parece inasumible que solo haya una cadena y un debate.

- Para confortar proyectos.

Ayuso no se quieres poner porque tiene las de perder,

va en cabeza,

las campañas es no cometer errores,

pero Pablo Iglesias solo hace actos donde no va la prensa,

acto cerrado y videos grabados,

el miedo a la exposición viene por varias partes.

- Que haya periodistas en los debates y los moderen.

En las elecciones catalanas los cabezas de cartel se enfrentaron en

4 ocasiones,

en las elecciones valencianas en 3,

en la junta de Andalucía en 2,

en ningún momento en Madrid

la presidenta o presidente se negó ir a una televisión pública,

no se si es libertad menos para debatir.

-Es que es muy relevante,

son los presidentes los que se niegan,

y por eso asumen el desgaste político.

Es el modelo que mayores dosis de transparencia aporta.

El último debate electoral de las elecciones madrileñas

se hará en RTVE el próximo 29 de abril

Para toda España y en máxima audiencia.

Desde Prado del Rey.

Seremos un altavoz público decisivo.

Un encuentro al que RTVE ha invitado a todos los candidatos.

Se podrá seguir a través de todas las plataformas.

-Pablo Casado fue ayer muy crítico en el Congreso

Preguntarle a su jefe de campaña.

-En mi rótulo no pone director de campaña.

- Los debates yo creo que aportan,

y los medios tienen que consultar con los candidatos

esos debates,

se ha hecho así en todas las campañas,

debate va a haber,

y Ayuso es una mujer que habla claro,

yo no voto en Madrid pero me gusta porque dice las cosas

como la mayoría de la gente en la calle,

no utiliza frases complicadas o con mentiras,

gana como en la calle en los debates.

Es una de las candidatas que puede hacer un debate en la calle,

lo digo porque el otro candidato, el señor Sánchez no puede salir a la

calle, y vamos a ver la diferencia,

quien está curtido en el debate.

Me he equivocado y es Gabilondo.

-Pablo Casado fue ayer muy crítico en el Congreso

con la gestión de la pandemia del Gobierno.

Y llamó "gafe" a Pedro Sánchez por las dificultades

que los científicos están teniendo con algunas vacunas.

¿Responsabiliza entonces el PP al presidente

de las complicaciones científicas con las vacunas?

-¿Mero pregunta en serio?

- El PP lleva un año presentando un plan concreto,

que sustituyese al estado de alarma,

y que permita a las comunidades autónomas

y al Estado tener los mimbres

para tomar decisiones que no dependan de un estado de alarma,

que creo que solo queda en España,

los demás países han buscado fórmulas alternativas.

En materia de vacunación si se da la competencia

tiene que haber un criterio de vacunación.

Sánchez y su gobierno no tiene un criterio de vacunación.

-Si que están.

- El criterio de vacunaciones lo siguiente,

vamos a repartir las vacunas,

no que vacunamos a los de 80,

cuantas vacunas porque ha habido polémicas

en porque se repartían más en Cataluña o menos en Madrid,

no ha habido un criterio en el reparto,

Sánchez se ha convertido en el transportista,

las coge de Europa, la reparta las comunidades,

y lo que piden los presidentes es el criterio.

- Es en función de la necesidad.

- Es por ejemplo el porcentaje de mayores de 65 años,

entonces todas las comunidades lo entienden,

nos empezaron a repartir así,

todo lo que se hace es arbitrario.

Me ha preguntado qué es lo que haría el PP,

ponernos de acuerdo con los presidentes de las comunidades

autónomas,

y fijar los criterios para el reparto de las vacunas.

Cuantas a cada comunidad autónoma y luego a quienes.

Está publicado a quienes pero no cuantas.

Así que muchas comunidades están atascadas.

Pero hay diferente cantidad de vacunas porque no hay criterio

se reparte de manera arbitraria

al igual que las ayudas económicas

hemos visto que todo el plan de resiliencia de Sánchez

que lo presentado 8 veces

la última vez cuando lo vimos me acordé de zapatero.

Aquel plan que era un montón de dinero público para hacer aceras.

De lo único que conocemos de ese plan

la única ayuda concreta y decidida

es la que se ha dado a la Plus Ultra

que todo el mundo dice que es a dedo y que es un tongo.

Se habrá dado porque alguien ahí con un amigo allí.

Es lo único que se conoce en concreto del plan.

Eso y que va a haber una subida de impuestos,

que nos hemos enterado a través de la ministra.

De lo demás no hay criterios,

así que a diferencia,

porque cualquier gobierno tiene dificultades,

un gobierno no lo hace o todo malo todo bien,

pero el PP no solo ha presentado un plan con el estado de alarma

ha planteado criterios en el reparto de las vacunas

criterios para la vacunación

y una agencia independiente para repartir las ayudas europeas

y no el dedazo de Sánchez.

Eso en Europa queda muy mal

y ahora que vemos que los europeos tienen que votar esto de las ayudas

Sánchez nos complica la vida los españoles

por sus arbitrariedades y su dedazo, y el ejemplos plus ultra.

-Habrá quien diga que tratan de sacar ustedes rédito político

de una mala noticia:

los efectos secundarios de las vacunas.

Casi como ciudadano digo que para tomar una decisión,

hay que descubrir primero cuando nos mi tío Sánchez,

y no lo digo para tirarle una piedra, lo digo de corazón,

cuando nos mintió Sánchez en este estado de 6 meses,

cuando,

cuando nos dijo hace 6 meses

que sin el estado de alarma

las comunidades autónomas no tendrían cobertura jurídica

o nos miente cuando nos dice que no hace falta estado de alarma

para que se tomen sus decisiones.

Porque una cosa y la contraria no puede ser.

O nos ha mentido antes o ahora.

Tiene que aclarar cuando nos ha mentido.

Y en el caso de Sánchez es difícil que se ponga rojo de una vez

y que nos dice que nos ha mentido.

Yo soy el portavoz del principal grupo de la oposición

en una de las 2 cámaras

y no conozco cuál es la cabeza del gobierno

esas medidas que pueden tomar las comunidades autónomas y las que no

no lo sé yo

no lo saben los presidentes de las comunidades autónomas

ni siquiera lo sabe Sánchez.

- Los jueces nos han dicho que hay determinadas restricciones

que no se pueden tomar como los cierres perimetrales,

toque de queda o reuniones entre no convivientes.

Eso no se podrá tomar sin el paraguas del estado de alarma

y a partir de ahí pueden acabar en la judicatura.

- Nos lo ha pintado perfecto.

Menudo cuadro de situaciones.

Si los presidentes autonómicos tienen que tomar medidas urgentes

sus metidas las decisiones judiciales.

Parece que no hemos aprendido.

Si vimos que pasaba eso antes del estado de alarma

se toma el estado de alarma para corregirlo

y después se está de brazos cruzados.

Nosotros lo votamos a favor.

-Ustedes no estaban a favor.

- Hemos votado a favor del estado de alarma.

Cuando no había ninguna otra alternativa jurídica.

- Se abstuvieron.

- Solo faltaba.

Los espectadores pueden distinguirlo

porque es coherente

no se puede tratar de confundirlo o no me he explicado.

El PP cuando se descubre que es una gravísima pandemia

la única manera de actuar de forma inmediata

es el estado de alarma y el desgraciado confinamiento.

El PP votó a favor de esa decisión.

Pero la obligación de un partido político no es quedarse de brazos

cruzados que es lo que criticamos que hecho Sánchez.

El resto de países fue Estado de alarma

y vamos a ver qué puedo hacer para cambiar la ley sanitaria.

Y otras leyes que afectan a las personas.

Para tener una legislación adaptada.

Una ley de pandemias por ejemplo.

El PP le dijo a Sánchez que los españoles entenderían otra cosa.

Pero aquí hay que hacer un plan como en el resto de Europa

para evitar el estado de alarma.

A Sánchez eso le ha dado risa.

Ha provocado diferentes estados de alarma.

Y 6 meses sin control y sin plan alternativo y le dijimos que no.

La parte positiva del PP aunque sea vehemente porque le critico

quiero decir que hay una solución inmediata

en 15 días

si la propuesta del PP de una ley de pandemias,

las aprueba Sánchez en el Consejo de Ministros del martes

le votamos que si inmediatamente para que en 15 días

las cuñas autónomas tengan todas las competencias.

Porque es muy desagradable ser presidente de una comunidad,

dejarte la piel para las personas,

y que un juez que es profesional se lo tire por tierra.

- A los jueces le hemos preguntado también,

y nos han dicho que es complicado por los tiempos,

- es complicado.

Llevamos un año con los brazos cruzados.

Aburrimos de tanto repetir la propuesta.

-Digo todos.

Otra gente que ha escuchado la propuesta del PP 170 veces.

Otras veces hemos hecho la propuesta 170 veces.

A las personas les parece bien que Sánchez decida

continuar o no con el estado de alarma

sin hablar con los presidentes autonómicos.

Porque yo escucho a Urkullu,

y los socialistas que se atreve nadie Preguntado

así que encima que está durmiendo el sueño de los justos,

no pregunta a los afectados,

así que Sánchez es un problema para grabar al Estado,

porque Sánchez solo ataca a Ayuso,

tiene la obsesión de las elecciones en Madrid.

La mayor parte indican

que Ayuso necesitaría los votos de Vox para gobernar en Madrid.

De hecho, Monasterio asegura que entrará en ese Gobierno

¿Estaría dispuesto el PP a gobernar con Vox

o se negará a que los de Abascal entren en el Ejecutivo madrileño?

No tenemos a VOX en ningún gobierno.

Y ellos ya lo han contestado.

Para estar dispuesto tiene que querer el otro,

y Vox ha dicho que no quiere entrar en el gobierno de Madrid.

- Monasterio dijo ayer que si.

- La señora Ayuso ha presentado un programa,

que bajo la palabra libertad quiere resumir

sobre todo el esfuerzo de millones de madrileños

que como resto españoles han pasado muy mal

y han descubierto que hay una presidenta

que por encima de las siglas se deja la piel

por dejar y defender a todo el mundo.

Éstas imágenes de Ayuso por la calle

donde todo el mundo le da las gracias,

el hostelero, el comerciante, el taxista,

le dan las gracias,

esas imágenes se producen porque contra viento y marea

ha tratado de primero, cuidar la salud,

incluyendo la construcción de un hospital público

que la izquierda critica

y en 2 lugar para cuidar el bolsillo y la economía de los

madrileños, porque tras la salud afecta la economía.

Se ha podido hacer en Madrid,

comunidades como Navarra o País Vasco han cerrado la hostelería,

tienen datos similares a Madrid,

y por eso ella tiene ese proyecto,

aspira a que tenga la confianza mayoritaria de los madrileños.

Ha pactado hasta con el señor aguado de Ciudadanos,

que incluso le presentó una moción de censura.

Le voy a contar una cosa,

a lo mejor es una exclusiva,

los senadores autonómicos por Madrid tienen que ser diputados

en la Asamblea de Madrid,

el día de la moción de censura se celebraba pleno en el Senado

y yo con estos 2 ojitos vi cómo salían por detrás los senadores del

PSOE, incluida la presidenta,

también senadores de Ciudadanos que iban a Vallecas,

a la sede de la Asamblea de Madrid afirmar,

eso sucedió y lo vimos.

Una cosas que la firmaran y otra que no la presentaron.

No les dio tiempo afortunadamente.

- Es una exclusiva.

- Pero lo que me extraña es que no lo sepan.

-Me está dando usted la exclusiva.

Los vio salir del Senado.

Podían ir a una mío reunión.

- Podían venir a TVE pero se fueron a Vallecas.

- Pero como le consta que ellos lo firmaron.

- Ciudadanos, desgraciadamente, están a tortas,

entre ellos se llevan mal y te lo cuentan,

que les llamaron para ir a firmar,

no puedo dar el nombre de la fuente,

pero ustedes deberían saber que si no llega a Ayuso a presentar la

convocatoria

hoy estaría la izquierda gobernando de la mano de Ciudadanos,

es un hecho cierto en mi opinión,

no tengo los documentos notariales pero es mi palabra.

- Es algo grave que desde Ciudadanos han negado reiteradamente.

-Con la misma rotundidad que lo negaban en Murcia 2 días antes.

Revise usted la hemeroteca.

Decían que era inaudito y que como iban a hacer eso.

Y luego la presentaron.

Los madrileños agradecen a Ayuso no solo el valor,

es una presidenta valiente, con carácter,

y además es rápida,

diciendo que a mí no me van a marear y montar una moción de censura,

sentar la convocatoria electoral, que recurrieron todos,

no tenían ninguna gana de que los madrileños hablasen,

y ahora que hablen las urnas,

que comprobemos si es tan horrorosa como cuenta desde la izquierda

o si los madrileños tienen otra idea diferente.

Igor tiene más preguntas

Buenos días, señor Maroto.

Quiero que escuche un fragmento de la intervención de Casado,

ayer en el Congreso.

"Oiga mire, ya hemos aguantado el pasillo de aplausos,

la auto evaluación de fin de año,

ya hemos aguantado al pianista,

pero lo que no vamos a aguantar es esto".

-¿Qué quiere decir Casado con esto

de que ya hemos aguantado al pianista?

¿Qué quiere decir con que ya le hemos aguantado?

¿Se está burlando de James Rhodes?

- El el debate de ayer Pablo Casado expresó claramente,

y entre otros el periódico "El Mundo" lo ha recogido,

es la 9 vez que Sánchez nos presenta el mismo plan,

es inaudito que un plan tan importante,

que nos cuenta como que ha ido Europa y atraído el dinero,

y no, Europa nos ha dado el dinero a pesar de,

y que importante es ser europeísta ahora que vemos que nos da la

vacuna, nos ayuda con los fondos,

lo digo por aquellos que tengan la opinión de que Europa no es

importante, dicho queda,

estas expresiones quieren manifestar la queja

y Pablo Casado representa muy buena parte de ellos

del hartazgo de ver un presidente al que le importa más la foto

que el contenido,

un presidente que muestra un plan del que no se conoce nada más

que hay subida de impuestos y una aerolínea venezolana

con 32.000.000 E de ayuda

no se conoce nada más.

Es molesto usar el Congreso para la propaganda permanente

y ayer Pablo Casado hizo bien en denunciarlo con esas palabras

de que estamos cansados de tener a un presidente

porque el virus que le quita el sueño Sánchez es el del poder.

Y se le nota tanto que en la parafernalia de presentar

reiteradamente

esos monólogos no los aguanto

yo me aburro como un hongo

cada vez que veo a Sánchez 40 minutos para no decir nada

y ayer se lo dijo el señor Casado muy bien dicho.

- Pero o decirlo del pianista con todo lo que ha luchado.

- Se trata de mostrar el hartazgo de un presidente

que está solo en la pose,

que no ayudado en este proceso,

si no llega a ser por los alcaldes y las comunidades.

- Pero podrían no utilizar la figura del pianista queda esta hoy en el

congreso.

- Pero no es lo mismo que ha dicho.

Se entiende todo.

- Pero no era necesario utilizar al pianista.

- Introdujo esa coletilla,

pero la idea está clara que estamos hartos de ver a Sánchez

sin contar lo que quiere hacer y haciéndose fotos.

-Me he quedado un poco desconcertado

con la moción de censura en Madrid,

no lo sabía ninguno de los periodistas que siguen C's,

no sé si no hablaron, con los periodistas

hay mucha gente que investigaron esto

y no nos consta.

Algún detalles más.

Con el que rompió con vos

o con el que hace un discurso,

que luego cuando sube Abascal es similar esa dureza.

- En relación C's de la moción de censura,

por qué no dejamos que hablen los hechos,

de todos los gobiernos de coalición

hay gobiernos donde se mantiene la responsabilidad

y el caso más evidente es Andalucía, también Castilla y León,

uno puede pertenecer C's,

pero hace un acuerdo y funciona,

y estos gobiernos son estables,

pero el mismo partido y la misma dirección nacional

han observado como en Madrid el presidente aguado

hacía lo imposible por salir en la foto,

llevarle la contraria y hacer anuncios que no le tocaban,

es natural que todo el mundo piense

que era más interesado en una moción de censura el día de la moción de

censura había pleno en el Senado,

salieron todos los diputados a toque de corneta a Vallecas.

Saqué la conclusión que quiera, le doy esa información,

porque no tengo actas notariales.

Estamos cansados ya de la comparación con VOX,

lo explicó Pablo Casado por todas las razones,

nos gusta Europa,

tenemos un pensamiento liberal,

ellos tienen un planteamiento casi el siglo pasado en algunas cosas,

ellos la mezclan con los ancianos y los jóvenes la violencia

nosotros hablamos que sin medioambiente no hay vida,

ellos niegan el cambio medioambiental.

El cambio climático y el medio ambiente es una cuestión básica,

pero no vengo a hablar mal de otro partidos,

estoy cansado de que nos comparen.

Y decir que es un presidente malo no es compartir,

es una obviedad.

Aitor Esteban le canto ayer las 40 a Sánchez,

y le dijo que no son las formas, que lo ha hecho mal,

nosotros no somos el PNV,

hemos coincidido simplemente en esa crítica.

-Preguntas cortas.

-En una frase lo puede resolver.

Pablo Casado le dijo que se comportaba como Napoleón,

es algo recurrente,

habló de dictadura constitucional,

mi pregunta es,

me podría decir una sola medida napoleónica o dictatorial

que el gobierno haya adoptado al amparo del estado de alarma,

una medida con el estado de alarma como excusa.

-El gobierno actual ha surgido de una democracia,

por eso lo digo

me podrá gustar más o menos pero Sánchez ha sido elegido

democráticamente aunque no me guste

es una decisión democrática

pero Napoleón no fue elegido como Sánchez,

y otros dictadores lo que hacen en las formas

es el abuso recurrente de Smith decreto porque yo lo valgo,

y ese abuso permanente de las instituciones y meter la mano

en el CIS, es evidente,

no voy a molestar a nadie porque estoy en esta casa,

pero esa obsesión del control del poder es napoleónico.

- Una medida tomada al amparo del estado de alarma.

Que solo haya sido posible por el estado de alarma.

- El abuso permanente de todas las herramientas constitucionales,

de todas las que hay.

Al que le gusta los modos de control absoluto,

que si por él fuera sería de forma omnímoda.

- Me parecida entenderle que el PP ofrece sus votos

algo similar al plan que se ha presentado,

no votar porque sí y sin saber.

En 15 días podíamos tener en España el plan Cajal,

que ha presentado Pablo Casado hace mucho,

tiene que haber un debate,

pero en 15 días podía estar aprobado.

- Supongamos que el gobierno no lo acepte llegamos a ese día,

el 9 de mayo, con el estado de alarma vencido,

quería saber si hay alguna circunstancia que el PP se plantea

apoyar esa prórroga del estado de alarma.

- Tenemos que saber antes lo que estamos votando,

se lo comentaba Mónica,

queremos saber en qué momento Sánchez nos mintió,

no podemos votar que si las 2 cosas,

no se puede pedir el voto a algo que puede dar cobertura

a las comunidades,

y el mismo estado de alarma diciendo que no hace falta

porque las colonias autónomas pueden hacerlo todo solos,

no se puede votar 2 veces lo mismo con significados

que son contradictorios.

Sánchez tiene que dar una explicación,

cuál es el plan alternativo,

nosotros lo tenemos y lo hemos ofrecido,

votamos en 15 días que sí y las comunidades autónomas,

antes de que avance el proceso de vacunación,

por cierto con AstraZeneca u otras vacunas que no haya miedo,

lo digo por si puede servir mi humilde opinión.

- No descarta apoyar el estado de alarma.

- Como está en ningún caso,

lo que hemos planteado es un plan alternativo,

Sánchez ha de presentar un plan alternativo,

nos tiene que decir qué es lo que quiere,

y si entra en materia por primera vez desde que es presidente

España como Francia y Alemania podría tener un programa

alternativo.

- Hay miedo en la dirección del PP que no entre Ciudadanos y VOX.

Que le dicen sus encuestas.

- Hay un espectacular resultado del PP en Madrid,

con la candidatura de Ayuso,

no hay precedentes, corríjame si me equivoco,

no hay presidentes que un partido duplique su resultado electoral

de una convocatoria a otra.

- Pero puede ser insuficiente.

- Estaríamos ante una anomalía,

una respuesta mayoritaria de una población,

porque como usted sabe muy bien,

esas horquillas de salir o no es por el 5%,

y Ciudadanos es evidente que después de lo que ha pasado,

y todas las encuestas dicen que no va a tener representación,

Vox que haga su campaña y veremos qué pasa.

Nosotros nos preocupamos del resultado de Ayuso,

no me preocupo en exceso del resto.

- En Murcia ayer llevó el PSOE una moción contra el "Pin Parental",

no salió adelante.

Como valora la implementación del pin para en Murcia.

- No conozco concreto la propuesta de Murcia,

ayer decía con mucho a cierto Ayuso

que está harta que un padre del PP o una madre de Podemos

digan lo que sí o lo que no en un colegio,

los espectadores nos pueden entender.

Mi opinión es que las materias obligatorias

que están en el currículo de los colegios,

no tienen que decidir los padres.

No se puede decir que un padre elija si su hijo estudia inglés,

matemáticas o ciencias sociales,

pero en relación con lo que tiene que ver con las extraescolares,

que es a lo que se refiere el debate,

no conozco la propuesta de Murcia,

pero he escuchado a Ayuso,

no se puede obligar a un padre o una madre que en una maestra escolar

haya una obligación.

En otras cosas los niños no dan abasto.

Pero no soy el que más lo conoce,

hay opiniones mucho más sabias que este asunto.

- Muchas gracias por estar.

Quería enseñar os unas imágenes impactantes

que nos han llegado de Groenlandia.

Es un tsunami.

Unos marineros que estaban en la zona costera

observaban una actividad inusual.

Las barca están medio arrastradas.

Se retrae el agua en ese momento.

En ese momento se dan cuenta.

Es tsunami, esta ola de muchísima energía,

arrasa toda esa cala.

Hace que tengan que huir corriendo.

Según la fuente de los vídeos,

parece ser que han conseguido salvar la vida,

pero están producidos los tsunamis por los deshielos,

los bloques de hielo

que se producen al caer, esas olas dejan este tipo de situaciones.

Hay que huir siempre a zonas elevadas.

Es uno de los consejos clásicos de los tsunamis.

Hay lluvias intensas en el sur peninsular y en Melilla.

Ahora llueve con fuerza en muchos puntos de Andalucía,

Extremadura, Melilla...

Cantidades que se acercan a 20 l.

Atención a la lluvia en el sureste peninsular.

Podría haber inundaciones debido a esas precipitaciones.

Puede ser en forma de barro.

Tenemos mucha calima,

barro en suspensión que acompaña esas precipitaciones.

Ganará fuerza en Almería, Murcia, Granada, Alicante,

en otras zonas del sureste peninsular,

como Huelva Cádiz, Málaga y seguirán las tormentas en otras zonas

de la meseta sur como Extremadura,

Castilla-La Mancha y Melilla.

Acumulaciones muy importantes.

Hay avisos de 20 l en Melilla.

40 l en 12 horas, 12 en una hora.

Lluvia fuerte en esas zonas.

Precipitaciones intensas.

Hablamos de viento de levante en todo el sur peninsular.

89 hm/h en Cádiz.

Seguirá azotando esos sectores.

Aviso por oleaje.

Nubes bajas y nieblas en el norte.

Hay avisos por precipitación,

en Almería y Granada van a ir a más.

Ambiente mucho más tranquilo y soleado en el norte.

Galicia, Asturias, Cantabria.

Bajan las temperaturas.

Hablaremos de ambiente suave.

En el resto, por debajo de los 20°.

Mañana lluvia otra vez en el sureste, sur y Mediterráneo.

Localmente podría ser fuerte.

El sábado y el domingo,

como podéis ver, va a menos.

Se mantendría sureste Baleares.