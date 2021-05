La hora de La 1 - La hora política - 14/04/21

Buenos días.

Hoy no llegarán las vacunas de Janssen a España.

Se ha suspendido su distribución en todo el continente,

después de que Estados Unidos haya paralizado

la vacunación con este fármaco por casos de trombosis.

Este asunto marcará la Interterritorial de esta tarde.

Sanidad y comunidades autónomas tienen que decidir ahora cómo seguir

con la estrategia de vacunación.

Veremos cómo afecta al calendario previsto,

porque estaba previsto,

que más de 17 millones de españoles,

se inmunizaran con Janssen.

Y, mientras,

la incidencia acumulada ha bajado respecto al día anterior,

pero hay una explicación, Igor.

Andalucía no ha podido actualizar sus datos por razones técnicas.

Dentro de una hora comienza la comparecencia

de Pedro Sánchez en el Congreso.

El presidente del Gobierno va a rendir cuentas sobre la pandemia,

sobre el plan de vacunación y sobre el estado de alarma.

Sánchez está a favor de no prorrogarlo,

mientras la oposición le pide alternativas.

¿crees que debería mantenerse el estado de alarma

más allá del 9 de mayo?

Esta es la pregunta que es hacemos hoy,

Pedro Sánchez también presentará en el Congreso

nos puedes contestar en nuestro Twitter y WhatsApp.

las líneas generales del Plan de Recuperación,

será clave para que Bruselas dé luz verde

a los 140.000 millones de fondos europeos

que tienen que llegar a España.

De aquí a 2023, el Ejecutivo quiere movilizar la mitad de ese dinero:

casi 70000 millones.

El PSOE ha registrado una denuncia contra el presidente de Murcia,

Fernando López Miras,

y contra los diputados tránsfugas de Ciudadanos

por un presunto delito de cohecho.

Los socialistas creen que recibieron contraprestaciones:

entrar en el gobierno de Murcia como consejeros.

El presidente de Estados Unidos va a retirar

todas las tropas de Afganistán.

Y lo hará en una fecha muy simbólica:

el próximo 11 de septiembre;

cuando se cumplen 20 años de los atentados en Washington y Nueva York

Retrasa así el límite del próximo 1 de mayo

que negoció la Administración Trump con los talibanes.

Y seguimos pendientes del incendio de Seseña, en Toledo.

Los bomberos ya han conseguido controlar el fuego

que se declaró en varias naves de la zona.

Ahora lo que preocupa es la gran nube de humo.

Han tenido que suspender las clases en varios centros escolares.

Y esta es la imagen en directo de las cámaras de la DGT.

Vemos cómo se circula con normalidad por la A-4,

a pesar de la humareda que sigue generándose

en la zona del incendio.

Se declaraba ese incendio alrededor de las 18 horas.

Afecta a 52.000 m².

El alcalde de Seseña,

dice que actualmente se encontraba en obras de derrumbe.

El viento sigue soplando en esa zona del sureste,

la esperanza es que lleguen algunas precipitaciones,

para ayudar a la extinción del incendio.

Hemos núcleo,

no hay nada por ahora en Toledo,

puede haber nubosidad.

La presión puede ir descendiendo.

Si podría llegar algo de precipitación a lo largo del día.

Tenemos mucho Colima y mucho polvo en suspensión.

Decenas de la mitad sur.

Las cantidades más importantes,

hay aviso por viento en Cádiz,

así como en Alicia,

en una jornada con chaparrones tormentosos,

lluvia más persistente en Andalucía Murcia Ceuta y milicia.

Podrían llegar algunas precipitaciones al norte.

Arranca el día frío pero menos que ayer.

Las máximas subirán en el noroeste.

Valores que se quedan por debajo de la media.

Y seguimos con más información, Álex.

El parón de Janssen pone nuevas dificultades

para cumplir el objetivo de tener vacunado

al 70 % de la población adulta en agosto.

Hay que replantear el programa

y ver cómo se sustituye esa vacuna para seguir avanzando

con las inmunizaciones.

De ello se hablará esta tarde en la Interterritorial de Salud,

pero antes, en menos de una hora, en el Congreso,

el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

explicará el Plan de Recuperación

que se va a enviar a la Unión Europea

un plan necesario para que vengan los fondos europeos comprometidos,

a cambio de reformas.

Álvaro Jiménez.

Será la 3 vez que el presidente del gobierno,

presente este plan de recuperación esta semana.

El lunes lo hizo en el fondo económico del diario el español.

Ayer desde el palacio de la Moncloa,

y hoy desde el congreso de los diputados.

Ya hemos empezado a conocer algunos detalles,

como y donde irán destinados esos 140.000.000.000 que le corresponden

a España.

2 capítulos,

inversiones públicas,

la mayor partida será 13.000 millones de euros al coche

eléctrico,

y rehabilitación de viviendas.

Sánchez destacó,

algunas de las más importantes.

Modernización del sistema de salud.

El nuevo sistema de energías renovables.

Aseguró que con este plan de recuperación,

se van a crear más de 800.000 puestos de trabajo.

El PP y Fox,

acusan a Sánchez de mentir.

Además de hablar de los fondos y del Estado de Alarma

en el Congreso hay sesión de control, Álvaro.

Varias preguntas previstas por parte de la oposición,

el líder del PP,

preguntará a Pedro Sánchez,

sobre cómo valorará la imagen que proyecta en el exterior.

Y también preguntara sobre si el ejecutivo tiene previsto tener

reformas fiscales.

La portavoz parlamentaria del PP,

preguntara a Carmen Calvo,

si considera que es útil el modelo de cómo gobernanza.

El portavoz adjunto de ciudadanos,

también preguntará a Carmen Calvo sobre la crispación política.

Esta será la primera sesión de control con Yolanda Díaz como

vicepresidenta 3 del ejecutivo.

El tiene previsto preguntar sobre los datos del desempleo.

El PP y vox,

también preguntarán al ministros del interior,

sobre si piensa dimitir.

También se va a hablar en el Congreso del estado de alarma,

termina el próximo 9 de mayo y el debate sigue abierto

sobre cómo gestionar lo que vendrá después.

Ante las críticas de la oposición y la petición

de nuevas herramientas legales que han hecho algunas Comunidades,

el Gobierno insiste en que ya hay instrumentos suficientes

para gestionar la pandemia después de esa fecha.

El estado de alarma terminará el 9 de mayo

y no habrá más prórrogas.

Esa es la intención del Gobierno,

algo que sigue sin convencer a muchas comunidades autónomas.

Temen que sus medidas sean tumbadas por los tribunales,

como ya ha ocurrido con anterioridad,

y urgen una solución jurídica.

El debate ha provocado un fuerte choque

entre Gobierno y oposición

en la sesión de control del Senado.

El portavoz del PP, Javier Maroto,

ha acusado al Gobierno de contradecirse,

al asegurar hace unos meses que el estado de alarma

era un mecanismo imprescindible.

"¿Cómo puede pedir responsabilidad a los demás

alguien que miente más que habla?".

"¿Pero ustedes están a favor del estado de alarma

a partir del 9 de mayo o no?

Es que si el Gobierno propone alargar el estado de alarma

a partir del 9 de mayo, ustedes chillan.

Y si no lo proponemos, también chillan"

Otros partidos se muestran a favor de no prorrogarlo,

pero se quejan de que no se ha presentado

ninguna alternativa para controlar la pandemia.

"Y al Gobierno le corresponde traer una alternativa a la cámara".

El Gobierno reitera que ya hay alternativa:

la legislación actual

y los Consejos Interterritoriales de Salud.

"Tenemos suficientes herramientas jurídicas

para abordar con garantías la pandemia

en este estadio de la pandemia".

El escenario, dice, es muy diferente al de octubre,

cuando se aprobó el estado de alarma

y hace especial hincapié

en el avance de la campaña de vacunación,

que se prevé que se intensifique en las próximas semanas.

Para hablar de cómo recomponer el plan

se reúne hoy la Interterritorial de Salud.

Sanidad y CC. AA. ponen en común sus planes,

cómo sustituir a las dosis de Janssen que se retrasan,

y qué hacer con los menores de 60 años

que han recibido una dosis de AstraZéneca.

Las 300.000 dosis de Janssen que iban a llegar hoy,

tendrán que esperar,

en la compañía Johnson and Johnson,

ha suspendido el lanzamiento a Europa.

6 casos de trombos que se han detectado en Estados Unidos.

Las personas de entre 70 y 79 años se les va a inocular kaiser o

moderna.

Tienen que reprogramar todo el calendario de vacunación.

Cataluña,

ha anunciado que va poner espaciar,

es que se va a ocurrir con las personas menores de 60 años,

que han recibido la primera dosis.

La farmaceútica Janssen ha decidido retrasar el lanzamiento de su vacuna

en Europa.

El motivo: la recomendación

de las autoridades médicas de los Estados Unidos,

que piden que se suspenda su uso temporalmente

tras la aparición de 6 casos de trombos entre los 7 millones

de vacunados con Janssen en el país.

La Agencia Europea del Medicamento lo está investigando

sobre estos efectos excepcionales, los trombos,

muy similares a los de AstraZeneca.

Ambas vacunas también son muy parecidas..

"Ambas vacunas son esencialmente lo mismo, es decir,

un vector viral, un adenovirus.

Un vehículo que lleva como pasajero a un componente del coronavirus.

Pero el vehículo como tal es muy parecido".

Los expertos coinciden en que estas pausas cautelares

demuestran que el sistema de farmacovigilancia funciona.

Pero temen que aumente la desconfianza de la población.

La pausa de Janssen supone un nuevo revés

para la estrategia de vacunación europea,

que entre abril y junio espera recibir

55 millones de dosis de esta vacuna.

El programa de vacunación -mientras tanto- sigue en marcha.

Ya hay casi 8 millones de personas que han recibido

al menos una dosis de las otras vacunas

aprobadas en nuestro país

y los vacunados aseguran que el efecto

empieza a notarse en el día a día.

3.100.000 personas ya tienen la pauta completa en España.

Es un 6,6 % de la población.

Y casi 8 millones tiene al menos una dosis.

"Ha sido el principio del fin"

El principio de la vuelta a la normalidad,

así lo definen muchos.

"Hacer una vida normal, nada especial,

pero hacer una vida normal, estar con los míos".

Al menos más cerca de la normalidad porque hay que seguir cumpliendo

las medidas de seguridad,

ya que la vacuna no es efectiva al 100 %.

Pero sin duda, se sienten más tranquilos.

"Da mucha tranquilidad, yo creo que es fundamental,

que es a lo que aspiramos todos, ¿no?".

"Muy bien, un poquito menos de miedo".

"Lo estaba deseando por la tranquilidad que produce".

Aseguran que es un antes y un después.

"Para mí significa vivir"

Y lo que les aporta, sobre todo, es esperanza.

"Que salgamos de esto ya, de una vez,

que estamos hasta la coronilla todos".

"Espero que cambie esto radicalmente y que de un giro de 180 grados",

"Si todos ponemos de parte de todos yo creo que esto cambiará".

La incidencia acumulada marca un ligero descenso en las últimas horas

con casi tres puntos menos que en la jornada anterior.

Ahora la tasa se sitúa en 196 casos por cada cien mil habitantes.

Aún así, el dato no está completo,

faltan por conocer las cifras de Andalucía.

En el resto del territorio,

Sanidad ha notificado cerca de 6300 nuevos contagios

y un centenar de fallecidos.

Los presidentes de EE. UU. y Rusia han hablado telefónicamente

en un intento de reconducir a través del diálogo

la crisis en Ucrania.

Hoy por videoconferencia se van a reunir

los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de la OTAN,

El Gobierno de Ucrania

pide acelerar su ingreso en la organización

El conflicto en las zonas prorusas del este de Ucrania

es protagonista en el clima de recelo

que mantiene la nueva Administración de Estados Unidos

y el Gobierno ruso.

Un conflicto que, segun datos de Naciones Unidas, ha provocado

la muerte de 14.000 personas.

Ahora rusos y estadounidenses se acusan de favorecer la tensión.

Antony Blinken el responsable de la diplomacia de Estados Unidos

habla sobre la presencia de tropas rusas

en la frontera con Ucrania.

Una acción provocadora.

La más grande concentración de tropas desde 2014, afirma.

Blinken se ha reunido en Bruselas con el ministro

de Asuntos Exteriores de Ucrania.

De visita en busca de apoyo de la OTAN.

El ministro asegura que son 80.000 los soldados rusos

presentes en la frontera.

Y en Moscú, el ministro de Defensa ruso, Sergueï Shoïgou,

asegura que las maniobras de tropas rusas son una respuesta.

Hay 40.000 soldados cerca de las fronteras rusas, afirma.

En Berlín el responsable del Pentágono

ha anunciado la presencia de 500 soldados más en Alemania.

En un cambio de prioridades se confirma

la retirada de tropas en Afganistán

El presidente Joe Biden anunciará hoy

que espera completar la retirada de todas las tropas estadounidenses

que quedan desplegadas en Afganistán.

Será en una fecha cargada de simbolismo,

el próximo 11 de septiembre, cuando se cumplen 20 años

de los ataques terroristas en Nueva York y Washington

que desencadenaron la intervención estadounidense.

Washington ha decidido extender la presencia militar

más allá del 1 de mayo, fecha límite que había pactado con los talibanes

su antecesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump.

Se calcula que la cifra de soldados desplegados en el país

supera los 3.000 efectivos, además de los 7.000 militares

de la coalición de aliados, sobre todo de la OTAN.

Y en Estados Unidos un nuevo tiroteo

ha dejado un muerto y dos heridos graves

en un altercado entre trabajadores de una tienda

en el sureste de Florida.

Mientras, y a pesar del toque de queda,

por tercera noche consecutiva se suceden las protestas

por la muerte de Duante Wright, otro joven, a manos de la Policía

en Minneapolis.

Su muerte ha desatado, de nuevo, manifestaciones

contra el racismo y la violencia policial.

En esa misma ciudad, en mayo de 2020,

fue asesinado por un agente el afroamericano George Floyd,

cuyo juicio se acerca a la recta final.

Brasil supera los 355 000 fallecidos y ahora preocupa otro dato:

la mayoría de los ingresados ahora,

en las unidades de cuidados intensivos,

tienen menos de 40 años.

Brasil enfrenta su ola más dura y virulenta de la pandemia

con un nuevo patrón:

Las víctimas del virus son cada vez, más jóvenes.

Según un estudio de la Asociación Brasileña de Medicina,

el 52 % de los ocupantes de estas camas UCI

tienen tan solo 40 años o incluso menos.

En la primera ola vimos principalmente gente mayor,

pero esto no es lo que estamos viendo ahora,

ha dicho el secretario de Salud de Sao Paulo,

una de las ciudades más golpeadas.

Asegura que los jóvenes no quieren ver

la gravedad de la situación

y por eso llegan al hospital en peores condiciones.

En tan solo 3 meses hay un 16,5 % más de jóvenes

ocupando las camas UCI.

Los expertos aún no tienen del todo claro el porqué,

pero apuntan a la nueva variante brasileña,

hasta 2 veces más transmisible, y que las inmunizaciones

se destinan, principalmente, al sector más envejecido.

Por otro lado, la falta de entendimiento

entre Gobierno y Estados federales agrava la situación.

Es muy triste, deberíamos tener un liderato,

una coordinación nacional.

Recrimina el gobernador de Sao Paulo que pide al presidente Bolsonaro

que endurezca las medidas contra la COVID-19.

Muchos pubs y discotecas siguen abiertos

en un país en el que ya han muerto más de 350.000 personas.

Esta cantante brasileña asegura el negocio

da de comer a muchas familias.

No estamos aquí para pasarlo bien, tenemos una casa que mantener

y de eso nadie dice nada.

Afirma, mientras es desalojada por la Policía.

Dos posiciones enfrentadas: Salud y economía.

Una batalla que ha llegado a cobrarse

más de 4.000 vidas en un solo día.

Francia ha decidido, hasta nueva orden,

suspender todos los vuelos con Brasil,

una medida que entra en vigor hoy mismo,

y lo ha decidido ante la situación crítica

que se está viviendo en aquel país,

y por el miedo a que en Francia se extienda

la llamada variante brasileña,

en un momento en el que Francia, todavía, no ha logrado

poner freno al covid.

Vemos que la situación está empeorando

y por eso hemos decidido suspender todos los vuelos

entre Brasil y Francia hasta nuevo aviso,

ha dicho Jean Castex ante la Asamblea Nacional

y ha añadido que la situación en Brasil

es absolutamente dramática,

un país en el que se contabilizaron, solo en marzo, 66.000 muertos.

Desde hace varios días responsables médicos

y diputados de la oposición

habían advertido de la mayor peligrosidad

de la mutación brasileña del virus,

y, de hecho, ya se habían tomado medidas de control

en los aeropuertos.

Por ahora, la variante brasileña, no obstante,

supone solo el 0,4 % de los contagios en Francia,

muy por debajo del casi 4 % que supone la sudafricana

y del 82 % de contagios de la variante británica.

"El Pais".

Los problemas con otra vacuna complican la inmunización,

dice el titular, hablando de Janssen

y añade que hay más riesgo en mujeres,

pero menos que por la píldora anticonceptiva

"El Mundo".

Sanchez presenta por octava vez los fondos

sin precisar su llegada

"La Vanguardia".

El coche eléctrico y la vivienda liderarán los fondos europeos,

dice el titular

y foto para una protesta en Fukushima,

después de que se supiera que Japón va a echar

el agua de la central nuclear accidentada al mar.

"ABC" Foto de portada para el alcalde de Madrid,

Jose Luis Martínez Almeida

que dice que Madrid es la oportunidad de demostrar

que se puede vencer al sanchismo.

"La Razón" se centra en lo ocurrido con la vacuna de Janssen

y dice que el parón aleja la inmunidad de grupo hasta 2022.

"El Periódico"

El calculo de las pensiones dependerá de la esperanza de vida,

dice su titular,

la foto es para el agua de Fukushima, que irá al Pacífico,

como ya informamos ayer.

Esta noche el Real Madrid buscará las semifinales de la Champions,

Rubén.

Y para ello tiene que evitar la remontada del Liverpool.

Los de Zidane llevan una buena renta de la ida, un 3-1,

pero no se pueden relajar contra un rival como el equipo inglés

y en un campo como Anfield,

aunque el estadio no podrá contar con su gran arma:

el apoyo de la afición,

y teniendo en cuenta las bajas de los madridistas.

Nuestra cámara captaba ayer la salida de los jugadores

del escenario del partido después del entrenamiento.

Cuando vuelvan, será para intentar ponerse a dos pasos de la final.

Sí, va a ser aquí, en Anfield, el mítico estadio del Liverpool,

que ya conocen los jugadores blancos

porque anoche estuvieron entrenando durante, más o menos, una hora.

Hasta aquí ha llegado el Real Madrid con las bajas de Lucas Vázquez

y de Carvajal por lesión, igual que Sergio Ramos

que, además, dio positivo en coronavirus, como Varane,

por otra parte va a estar enfrente el Liverpool,

que no ha tenido ninguna baja desde el partido de ida

y que tiene su tridente listo para intentar

remontar la eliminatoria,

pero la circunstancia de que Anfield esté vacío

quizá juegue a favor del Real Madrid.

Nosotros no vamos a gestionar los esfuerzos, sobre todo,

siempre el Madrid cuando está en el campo

es para intentar ganar el partido, es lo que vamos a hacer.

No nos podemos quejar de cansancio

y de, no sé que,

hablando de Kylian es un buen jugador

y grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid.

Modric hablaba de una posible llegada de Mbappé al Real Madrid.

El Francés ya está en semifinales con su equipo,

el París Saint Germain, tras eliminar a Bayern.

Y así lo celebraban después en el vestuario,

cantando y saltando encima de la mesa.

También está en semis el Chelsea, que será el rival del Madrid

o el Liverpool.

En París, el Bayern se llevó el partido,

pero se dejó la corona de campeón.

El duelo estrella de los cuartos de la Champions

terminó con abrazos y nos dejó un protagonista: Neymar.

El brasileño se echó el equipo a su espalda

y firmó un encuentro excepcional al que solo le faltó el gol.

Los palos, hasta en dos ocasiones,

evitaron el tanto de un PSG que perdió,

pero logró el pase a semifinales gracias a la renta de la ida.

El Parque de los Príncipes fue testigo de un enorme encuentro

en el que el Bayern, pese al tanto de Choupo Moting,

no consiguió remontar aunque murió de pie.

Quien también se quedó con la miel en los labios fue el Oporto,

que cayó eliminado en Sevilla

pese al extraordinario gol de Taremi.

El tanto del iraní, llegó en el descuento

y fue insuficiente para derrotar a un Chelsea

que fue superior en el global de la eliminatoria

y, pese al sufrimiento de los últimos minutos,

ya espera rival en semifinales.

Rafa Nadal debuta hoy en el Masters 1000 de Montecarlo

Rafa Nadal debuta hoy en el Masters 1000 de Montecarlo

contra el argentino Federico Delbonis para empezar

su temporada en tierra batida.

Recuperará el número 2 del mundo si llega a la final.

Hace dos días, aquí lo vemos, Rafa entrenó con Medvedev

que ha dado positivo por coronavirus y se pierde

el torneo.

Nadal ha dado negativo en una prueba PCR.

Hoy también juega Pablo Carreño contra Jachanov.

Ayer, derrotó al italiano Travaglia.

Y Roberto Bautista venció a Taylor Fritz y hoy se mide

al estadounidense Tommy Paul.

Alejandro Davidovich venció a Berretini en su segundo partido.

Albert Ramos y Pablo Andújar fueron eliminados.

En la Liga Endesa,

el Real Madrid sigue ganando tras el clásico.

Ayer derrotó al tercer clasificado, el Lenovo Tenerife,

con un partidazo de Nico Laprovittola,

21 puntos y 9 asistencias.

Es la decimoquinta victoria seguida en Liga, donde los de Laso

solo han perdido un partido.

En la NBA,

se ha jugado el partido aplazado ayer por los incidentes

en Minneapolis.

Los Timberwolves de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez

han perdido por 30 puntos con Brooklin.

Y los Lakers, sin Marc Gasol, han ganado a Charlotte.

Calles vacías en Osaka al paso de la antorcha olímpica.

Hoy quedan 100 días para que comiencen los Juegos de Tokio.

El relevo ha sido sin público

en pleno repunte de los contagios por covid en Japón.

La antorcha inició el camino hace tres semanas

y se espera que llegue al estadio de Tokio el 23 de julio.

Le echamos ahora un vistazo al tiempo, Martín,

buenos días.

Una jornada con viento de levante.

Sigue aumentando en aguas del estrecho.

Éstos son los datos que superan,

volver a aumentar el viento en el noroeste.

Avisos activados en la costa andaluza.

Aviso por viento en Cádiz.

Se notará cada vez más el viento del noroeste.

Tenemos una situación de lluvias en áreas de Andalucía,

chubascos que han caído en el centro peninsular.

Muy poco significativas.

Lluvias muy débiles.

Es cierto que esta precipitación irá avanzando,

la más cuantiosa se va a quedar en la mitad sur.

Ponemos polvo en suspensión en este mapa,

que afecta al sur peninsular.

Las precipitaciones podrían ser en forma de barro.

En el norte,

día más tranquilo,

soleado,

precipitación acumulada en Ceuta y Velilla.

Precipitaciones en Canarias.

Precipitación podría ser tormentosa en zonas altas.

En el norte,

la mayor estabilidad.

Cielo más despejado.

Día frío pero más suave que ayer.

Subirán en el noroeste.

Debido a las nubes.

Se quedan en el rango de los 20°,

para la jornada de mañana,

lluvia muy fuerte en el sureste peninsular,

temporal muy serio,

algo en el noreste,

os contaremos un poco más,

que tiende a estabilizarse el fin de semana.

Mañana hablamos de oleaje.

Jornadas donde hablaremos de tormentas en zonas altas.

Mariela Rubio, Ángela Martialay, Julio César Herrero Fidel Masreal,

buenos días!!!

El retraso del reparto de la vacuna de Janssen

es una de las claves del día, IGor

Hoy no llegan las que estaban previstas.

La empresa ha realizado la distribución.

Es otra de las claves de la jornada,

y también la pregunta,

que pueden pasar cuando se incorporen los datos de Andalucía.

No es una foto completa.

Esta tarde la tendremos.

En 30 minutos empiezan el congreso de los diputados,

ahora preocupa la nube de humo.

Lo que preocupa exactamente es el humo,

los bomberos han estado trabajando toda la noche,

para perimetrar esta nave industrial.

En la que todavía están expectantes.

Está prevista una reunión por la mañana,

de los técnicos para decidir si esperan si el fuego,

las llamas que se activan con el viento,

o lleven esta maquinaria apresada,

que está preparada para remover.

Eso lo sabremos en torno a las 10 30.

Lo que preocupara mismo es el humo de esta columna.

Se ha levantado un poquito de viento,

y la columna se ha dispersado.

Preocupación también entre los vecinos.

Hay 3 colegios que no tienen clase.

Estaremos muy pendientes durante toda la mañana.

Esta es la pregunta que les hemos hecho hoy,

y nos podéis contestar por guasa o por Twitter.

Las vacunas de Janssen no llegarán hoy a España.

Ya saben que Estados Unidos ha suspendido la vacunación

tras encontrar 6 casos graves de trombosis,

y la farmacéutica ha decidido parar la distribución de su vacuna

en Europa.

Esto va a tener consecuencias en el planes de vacunación.

Hoy tendrían que haber llegado a España

300 000 vacunas de Janssen, pero de momento no será así.

Es el efecto directo que tiene que Estados Unidos

haya suspendido de manera temporal la vacunación con este fármaco.

Se han detectado seis casos de trombos

entre los casi siete millones de personas

que ya la han recibido.

"La palabra es pausa".

Queremos esperar un poco y que se investigue cuidadosamente,

ha asegurado Anthony Fauchi, el Fernando Simón americano.

En un comunicado la propia compañía asegura

que retrasa el lanzamiento de su vacuna en Europa.

Bruselas dice que se pone en manos

de la Agencia Europea del Medicamento,

que está investigando la fórmula de la vacuna de Jansen,

una investigación que aún no tiene conclusiones

que puedan relacionar esos trombos con la administración de la vacuna.

La UE confía en que más pronto que tarde

se pueda producir la entrega de los 55 millones de dosis

para el segundo trimestre.

Algunas de ellas, de hecho,

ya han llegado a algunos países como Italia.

"Pueden permanecer aquí hasta dos años".

"Puede permanecer aquí hasta dos años";

dice este responsable COVID del Gobierno italiano.

De momento a España no habían llegado dosis,

pero el Gobierno confía.

"Estamos preparados para recibir la vacuna

y además a un colectivo 70-79

para seguir maximizando los beneficios,

en este caso con la vacuna de Janssen".

La principal consecuencia del retraso:

el calendario previsto para nuestra vacunación.

hoy lo abordarán Gobierno y comunidades

en el Consejo Interterritorial.

Manuel ¿está justificada científicamente

la paralización de la vacunación con Janssen en EE.UU.

por 6 casos graves de trombosis entre 7 millones de vacunados?

¿o es una decisión política?

Científicamente hay que estudiarlo,

la acción ahora es pararlo,

estudiarlo,

como también se hizo en Europa y tomar una decisión.

Sabemos que parar la vacunación,

tiene sus riesgos y consecuencias.

Se pueden permitir parar la vacunación porque hay otras vacunas

disponibles,

que implicaría movilizar a un tercio de la población española.

- Ellos se pueden permitir jugar,

aquí realmente,

nos estamos jugando más.

- Ayer oíamos,

que Bruselas,

ha decidido que Bélgica seguirá con el calendario de vacunación.

- Será clave lo que suceda hoy en el Comité de expertos.

Hoy nos dará muchas pistas,

del alcance de esta investigación.

Sobre todo si se recomienda o un cambio en la pauta de vacunación.

Una reorganización de todo el proceso.

Será muy importante.

Será un hito,

lo que nos demuestra este asunto,

es que esta pandemia,

los dejados certezas.

Todo lo que puede salir mal sale mal,

y que a pesar de ser vacunas que se han puesto de circulación,

el proceso funciona,

el protocolo funciona.

El mensaje a la ciudadanía,

se han encontrado 6 casos en 7.000.000,

la vacuna es segura.

- Volvemos a vivir lo que ya habíamos vivido.

Estamos volviendo a caer en el mismo error y falta de previsión.

El error,

porque hasta ahora lo que se sabe,

es que los millones de vacunas puestas,

el efecto secundario,

es muy pequeño.

Si una persona en el mundo fallece,

por la vacuna,

de verdad merece la pena teniendo en cuenta,

que ayer murieron ciento y pico en España?.

Yo sé que es un planteamiento utilitarista.

Estamos en una situación que tenemos que ver pros y contras,

y beneficios si contraproducentes.

Veíamos al presidente del gobierno,

hablando de un plan de vacunación.

Estableciendo unas fechas.

Se dijo aquí en la fecha.

Ni tenemos la competencia ni la responsabilidad.

Es temerario afirmar esto.

No ha pasado una semana,

- y ya tenemos problemas.

En el caso de Janssen,

nos estaba todavía vacunándome.

No teníamos un campo de batalla para testarlo.

Una de las cosas que dicen,

es encontrar la relación entre vacuna y enfermedad,

y la 2,

es que se establezcan protocolos médicos para tratarlos.

Es importante,

que los equipos médicos sepan que si una persona se la ha vacunado con

alguna de las vacunas,

y presentan un dolor de cabeza muy intenso,

ojo que no sea un trombo.

Es un parón,

para crear los protocolos.

Tiene que ser así,

esto no cambia nada,

esta misma situación ya la hemos vivido.

Se observaron había efectos secundarios,

en un porcentaje irrelevante,

se suspendió,

son exactamente los mismos pasos con otra vacuna.

- Hay alguna vacuna en el mundo que no tenga efectos secundarios?.

No hay un éxito del 100 por 100.

Hay que ser prudentes.

Es verdad que los beneficios que pueden proporcionar,

son mayores en los inconvenientes.

Creo que hay que establecer un protocolo,

o que se reduzcan las franjas de edad que se reajuste,

sobre la fragilidad del plan de vacunación,

no tengo duda que al gobierno le encantaría que estuviéramos

vacunados todos mañana.

Pero esto no depende de nosotros.

Hay contratiempos,

todo lo que puede salir mal,

al final sale mal.

- El doctor Laporta,

el experto enferma teología de el hospital pal de Hebrón de Barcelona,

denunciaba que llevamos un año de pandemia.

No se han liberado las patentes.

Todo este vaivén,

no estaría sobre la mesa.

Un país como Estados Unidos,

tienen vacunas para multiplicar por 3 la vacunación,

y África no tiene ninguna.

Si hubiéramos liberado patentes,

este debate no lo hubiéramos tenido.

-Hemos tratado un poco por encima el tema de las patentes,

estamos preparando y estudiando todos los acuerdos que implican la

liberación de las patentes,

para ponerlo en el programa.

Estamos en ello,

porque sería algo fundamental.

En este contexto de incertidumbre,

hoy comparece el presidente del Gobierno en el Congreso.

Hablará del plan de recuperación económico, luego hablaremos de ello,

pero también dará cuenta sobre la pandemia.

Elena Ochoa.

Pedro Sánchez defiende

que el estado de alarma decaiga el 9 de mayo,

pero la oposición le pide alternativas.

Se ha generado una petición unánime en el congreso de los diputados,

piden una alternativa legal al Estado de alarma.

Para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas,

para contener la pandemia.

Con la garantía de que después no se las van a tumbar los tribunales.

Sin ese paraguas jurídico alternativo,

no va tener más remedio que prorrogar el estado de alarma.

El Partido Popular,

vuelve a poner sobre la mesa,

lo que trajo hace unos meses.

Una reforma de la ley del año 86,

si hay voluntad política habría tiempo de hacerse.

El presidente del gobierno que llegaba hace unos minutos aquí,

viene con la idea de no prorrogar ese estado de alarma.

Vamos a ver si la vacuna Janssen incluye algún punto nuevo en su

intervención.

El pleno empieza en unos minutos.

No vemos a Pablo Iglesias sentado en el banco azul.

Bronca en el Senado.

El PP reprocha a Sánchez

que defendiera estos meses el Estado de Alarma,

como única cobertura jurídica.

¿Cómo puede pedir responsabilidad alguien que miente más que habla?

-Si el gobierno propone prolongar el Estado de Alarma

a partir del 9 de mayo, ustedes chillan

y, si no lo proponemos, también chillan.

Sánchez confía en que

la mejora de la situación epidemiológica

y el ritmo de vacunación, permita no prorrogarlo e insiste.

Tenemos suficientes herramientas jurídicas,

El consejo interterritorial y el control de los tribunales,

pero la oposición habla de caos e incertidumbre.

No vale en estos momentos decir que no se legisla

y evadir esta responsabilidad.

Es mucho más cómodo

trasladar la responsabilidad a los españoles,

que obligarles a quedarse en su casa.

Reclaman al gobierno un plan B,

para cuando decaiga el decreto del Estado de Alarma

y evitar así problemas jurídicos.

Idea que comparten otros partidos,

incluso su socios de investidura.

Nosotros venimos pidiendo este plan,

desde que empezó la pandemia.

Tener la absoluta certeza

que aquellas medidas que yo implemente,

no me las pueda tirar un tribunal.

Un caos jurídico y una inseguridad social

imposibles de asumir.

Varias comunidades

como Euskadi, Andalucía o Murcia,

han pedido que se prorrogue el Estado de alarma

al menos, hasta que finalice la cuarta ola.

Estamos a menos de un mes para que decaiga el estado de alarma

¿influye la cercanía de las elecciones madrileñas

en la decisión del Gobierno de no prorrogarlo?

Estamos a menos de un mes,

de que decaiga el estado de alarma.

No se puede es separar el contexto electoral de nada.

-Hoy Pedro Sánchez,

ir al congreso a hablar de la alarma,

hablará de la vacunación.

Porque el gobierno no quiere prorrogar el estado de alarma.

Lo ha decidido,

creo que tiene más que ver,

con la campaña.

El sector turístico.

Miembro del gobierno dijo hace un par de días,

que las reservas turísticas subieron una barbaridad.

Creo que el gobierno fía todo a la vacunación,

por eso es tan importante lo que diga hoy Pedro Sánchez,

de como va a afectar el plan de vacunación.

- Efectivamente un anuncio esas características,

provoqué ese tipo de efectos.

La cuestión es si ese efecto se va volver en contra.

Lo que había avanzado,

ahora resulta que lo tengo que corregir cómo las cosas no están

yendo todo lo bien que debía.

Para el 9 de mayo,

las cosas que hayan cambiado de forma social.

Y con las vacunas la situación se pueda contener.

En el caso de que no fuera así,

esto no es un escenario improbable,

llevamos un año de crisis permanente,

donde todos los escenarios tendrían que ser observados.

Aunque sólo sea,

por consideración a lo que te están diciendo.

Aquellos que tienen que gestionar en la distancia corta,

las consecuencias de esta pandemia,

sería bueno que se tuviera en cuenta.

Creo que llevábamos un año que se ha atemorizado el estado de alarma,

se ha convertido en batalla,

entre el gobierno y la oposición,

me parece un error,

que no haya un plan jurídico claro,

para el 10 de mayo.

No dudo que probablemente la no prórroga del Estado de alarma,

es de vinculado a las elecciones.

Lo que está claro,

es que el 9 de mayo,

no estará vacunado 70% de la población,

no habrá inmunidad de rebaño.

Y entonces que vamos a volver al caos jurídico de octubre?.

Los tribunales superiores de justicia,

empezaron a establecer las leyes sanitarias de forma diferente.

Sobre el toque de queda no teníamos consenso,

y las autoridades judiciales.

Ahí no se ha trabajado,

hay nos ha hecho un plan de claro.

Han declarado parones autonómicos.

Creo que eso va a suponer un problema.

Por desgracia,

el 10 de mayo no llegaremos con inmunidad de rebaño.

Podemos estar en una 4 ola.

Calculamos unos 6.000.000 de vacunados.

- Eso era antes de lo que pasó ayer,

esto implica una modificación o igual no.

Se decida empezar a vacunar la próxima semana,

y se redobla los esfuerzos.

- Esta mañana nos echó los cálculos,

si tuviéramos todas las vacunas daría para 33.000.000 de personas,

que sería el 70%.

Pero las tenemos que tener todas antes de finales de agosto.

Las contratadas todos esos números son a lo largo de 2021.

-- Intentan dar certidumbre,

intentan poner fecha,

también es bueno recordar,

que un estado de alarma,

no es un decreto menor.

Está pensado de forma temporal,

se ha ido prorrogando,

porque restringe derechos y libertades.

- También se han hecho en otros sitios de Europa.

Esto no es menor,

hay que tenerlo en cuenta,

y más en un gobierno progresista.

La gestión por parte del gobierno no ha sido fácil.

Le ha costado una negociación muy costosa con todos sus socios.

Falta tan instrumentos jurídicos.

Cuando un juez de Lérida,

se hizo un decreto en la sanidad,

y luego ha sido replicado en otras comunidades,

para brindar la posibilidad de tomar decisiones.

Eso puede ser un instrumento jurídico,

que otras comunidades pueden utilizar a partir del día 9.

- El PP está en su propio laberinto.

Ha sido crítico con esta herramienta,

sus varones si lo quieren.

Núñez Feijóo lo calificó de mal menor.

Tiene parte de responsabilidades,

hemos llegado a esta situación.

Tanto aliados como adversarios piden al Gobierno un sostén jurídico

para que las autonomías puedan establecer restricciones,

cuando decaiga el estado de alarma.

Uno de los grupos que lo solicita es EH-Bildu,

con Elena Ochoa está su portavoz, Mertxe Aizpurua.

Buenos días,

habló ayer de una necesidad un paraguas jurídico,

en el caso de que termine el estado de alarma.

Cual sería la fórmula?.

- Le vamos a pedir hoy a Sánchez en la intervención del pleno,

es que haya un sistema,

1 paraguas jurídico,

que proteja a la ciudadanía,

si el estado de alarma decae.

Esta sería la forma jurídica que tienen que buscar el gobierno,

hay alternativas.

Lo que no puede ser,

es que nos aboquemos a un escenario en el que rinde el caos.

Es de sentido común,

que el 9 de mayo no puede caer el estado de alarma.

No pueden quedar las cosas como si nada.

Esto dejaría desprotegida a la ciudadanía.

El gobierno necesita instrumentos para avocar medidas.

Es de responsabilidad,

se debe buscar ese plan alternativo,

ese plan B,

debería haberlo previsto el gobierno y no lo ha hecho.

Jean pasado 6 meses.

Yo creo que con eso no bastaría,

en cualquier caso,

la situación debe ser consensuada con los gobiernos autonómicos.

Y con los partidos que hemos aprobado el estado de alarma.

Son esas 2 condiciones,

si se cumplen esas 2 condiciones,

puede ser factible. Hacer.

Todavía hay tiempo,

el estado de alarma decae el 9 de mayo.

- Hay muchas cosas que se hacen rápidamente cuando se quieren hacer.

Se puede hacer.

Se han tomado un montón de decisiones,

si no llegas a fórmula jurídica el 9 de mayo,

el gobierno finalmente cae una nueva Estado de alarma,

cuál sería el recurso?.

Antes de buscar la última solución,

que naturalmente nadie puede quedar desprotegido,

hay tiempo para poder hacerlo.

Creemos que es la obligación del señor Sánchez.

- En las últimas horas habido un contratiempo con la vacuna de

Janssen,

cree que esto puede influir en alguna novedad de lo que diga hoy

Pedro Sánchez?.

Es obvio,

que a medida que la vacunación aumente,

y que la población entera esté vacunada,

entonces tendremos los resortes suficientes,

para salir de esta situación pandémica.

Situaciones como lo que ha pasado con Janssen,

puede ralentizar todas las previsiones que tiene el gobierno.

A los problemas hay que enfrentarse.

Lo más urgente es poder dotar a las comunidades autónomas,

de instrumentos necesarios,

no podemos estar esperando a que unos jueces interpreten de una forma

o de otra.

- Hoy también se va hablar de plan de reconstrucción,

y muchas medidas,

y también hay reformas.

Una de ellas,

es la reforma laboral.

Ha condicionado el apoyo al gobierno,

esta propuesta que hace el gobierno ahora mismo,

les vale,

les es suficiente?.

- Hoy la reforma laboral tiene que caer,

se tiene que desmontar,

los derechos de los trabajadores,

están siendo lesionados.

Todas las reformas que se han implementado,

al final han sido un contra los trabajadores.

Pasó con la crisis de 2008,

ahora no podemos permitir que vuelva a pasar.

- Muchas gracias.

Nos vamos al congreso de los diputados,

para valorar la situación de la pandemia.

Ya se sabe que la intención del gobierno es no prorrogarla.

Veremos que explicaciones tal presidente,

que también va a informar a la Cámara del plan de recuperación.

Ayer aprobó el Consejo de ministros.

Vamos a escuchar los detalles de los programas,

donde se van a invertir los primeros 70.000.000,

que recibirá España.

En total nos corresponden 140.000.000.000,

la mitad son ayudas directas y la otra mitad en créditos blandos.

Vemos al presidente del gobierno entrar,

por el pasillo del palacio de las Cortes.

Enseguida les vamos a ver dentro del hemiciclo.

Se dirigen a su escaño,

no se espera un pleno,

que será largo e intenso.

Se van a enfrentar,

las explicaciones del presidente del gobierno,

sobre ese plan de recuperación,

y los planes que tienen previsto el gobierno para gastarlo.

Una vez que Bruselas,

autorice el envío a España de esos fondos.

Antes de que esto ocurra,

hay que dar el visto bueno a las reformas,

estructurales,

a las que se ha comprometido el gobierno.

Reformas laborales,

reformas de pensiones,

y reformas del per mercado laboral.

Esto forma parte del debate político.

A vale sin que los tribunales,

superiores de justicia tumbe en esas medidas.

Como ocurrió antes de que el gobierno aprobará este estado de

alarma.

En Madrid se siguen haciendo cierres perimetrales.

Acordados cuando se intentó poner el toque de queda

y no se podía.

- La cuestión es

que hay un paraguas que te protege

esas mismas medidas que adoptan las comunidades

las adoptan una vez que finalice el estado de alarma

porque no van a tener un paraguas informativo.

- Según judicatura los toques de queda y el derecho a reunión

son el paraguas de la democracia.

- Afectan a los derechos fundamentales

y si se ven afectados por esta circunstancia

pero cuando ya no exista

cada juez tendrán que decidir,

cada comunidad tendrá que proponer al juez y le parece bien o mal

y decidirá si sí o si no.

Y además tendrá que justificarlo.

- Hemos visto que han variado.

Es una mínima reforma legal

para que los tribunales y jueces

de conformidad de las autonomías

pero cuando empezó la 2 ola cada tribunal

interpretaba las leyes

de una forma diferente.

Yo creo que es muy criticable

que en un año no se hayan reforzado las leyes sanitarias

cuando los expertos han dicho que era una necesidad.

En el Congreso

está a punto de comenzar una sesión que va a ser maratoniana.

La primera de esta legislatura sin Pablo Iglesias

sentado en el banco azul del obierno.

El presidente del Gobierno comparece

para dar cuenta de la pandemia.

-14 de abril,

se cumple 90 años de la proclamación de la 2 República.

Los aniversarios no sirven para reflexionar,

echar la vista atrás y comprobar que hay un vínculo

con nuestro pasado que debemos de reivindicar.

Aquella República cito que era un régimen democrático,

sufragio limpio y el fin del poder de los caciques,

y añadió que la vida sería más libre y más justa

como reclamaban los tiempos.

Aquel ambicioso proyecto de hace 90 años

buscaba la modernización de nuestro estado

y de la sociedad española

la derrota de la dictadura,

anteponer el valor de la democracia.

Se aprobaron medidas muy avanzadas para la época,

especialmente para la clase trabajadora,

y para más de la mitad de la población que son las mujeres.

Con su derecho a la participación hicieron oír su voz

y participaron en la evolución de la sociedad.

En aquella época triunfaron en la cultura, en el deporte, en la

educación

era el primero en toda la historia de España

que apostaba por la educación y la ciencia.

Aquel proyecto tenía entre sus prioridades

la modernización de la economía mediante la reforma agraria

y la reindustrialización del país.

A mi juicio y 3 fechas gracias a las cuales España

es un gran país,

con un vínculo indisoluble,

la primera el 14 de abril de 1931,

6 de diciembre de 78,

y 12 de junio de 85,

cuando España firmó el tratado de adhesión a la Unión Europea.

3 saltos hacia adelante la modernización y el progreso,

y la igualdad de los españoles,

aunque el primero se viera frustrado por el golpe de Estado.

Democracia, constitución y Europa,

90 años después los relojes no se detienen,

será el valor de la democracia, la pujanza de la constitución,

el proyecto europeo lo que va a predominar.

Y Europa también nos conducirá a la transformación

del continente europeo y del país,

superando la peor emergencia económica y social.

El gobierno cree que estamos en condiciones de impulsar

esa recuperación económica

y la modernización del país,

hay que acelerar el ritmo de vacunación,

recuperar la economía,

y lo hemos hecho durante todo el año,

todas las semanas y todo el año de la pandemia.

Por eso me gustaría que hiciera un anuncio,

el gobierno va a ampliar 3 meses más todas las medidas

en materia de desahucios.

Y alquileres.

Tenemos un compromiso que estaremos ahí siempre,

no dejar a nadie atrás,

el gobierno de coalición está comprometido con la constitución

en una vida digna,

por eso vamos a ampliar 3 meses más

la posibilidad de solicitar la moratoria

del alquiler de viviendas,

cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública,

extenderemos 3 meses más

los contratos que se puedan acoger a la prórroga de 6 meses

de los alquileres de vivienda.

Y también por 3 meses más,

la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendatarios

vulnerables sin alternativa habitacional,

incluso los hogares de lanzamiento de su vivienda habitual,

que no se deriven de contratos de arrendamiento,

sobre víctima de violencia de la mujer,

o menores a cargo.

Estaban vigentes estas medidas hasta el 9 de mayo,

y todas ellas se van a prorrogar 3 meses más,

son medidas urgentes que se complementan con el conjunto

que se llevan a cabo para garantizar el ejercicio

del derecho constitucional a una vivienda digna,

entre ellas, la primera ley estatal de vivienda.

Como he hecho en 2 ocasiones,

y como nos comprometimos desde el gobierno,

comparezco ante el pleno cumplimiento del artículo 14

del 25 de abril...

- Dice que comparece para dar cuenta del estado de alarma.

Se amplía en 3 meses las medidas.

-Muy social en el primer pleno donde no está Pablo Iglesias,

anunciando medidas que eran reclamadas por Unidas Podemos.

- Tienes muy mala idea al hacer los comentarios.

- Se estrena Ione Belarra

y vamos a ver cómo el número 2 del PP

va a elegir como antagonista a Yolanda Díaz.

-La plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado movilizaciones

porque si no había 40.000 desahucios al caer,

es una medida que responde a una necesidad y a una presión.

- Es un discurso social,

y también muy europeísta,

cuando ha dicho que necesitamos ir juntos unidos.

Lo que tenemos que sacar en claro es

que más allá del plan de recuperación

que Sánchez ha ligado a la vacunación,

es que medidas concretas

en que se van a invertir esos 70.000 millones.

Y sobre todo cuando van a llegar esas medidas,

que los más afectados por la pandemia

quieren saberlo.

Cuando se van a empezar a recibir.

Éstas medidas son necesarias.

Todas las personas que se pueden incorporar a una situación,

donde no hay posibilidad de tener trabajo,

pero los que estamos en los juzgados vemos que se paralizan

lo que son los desahucios,

pero no los procedimientos hipotecarios,

que van a dar lugar a muchos desahucios,

que se va a hacer porque hoy son 40.000,

cuando se empiecen a producir serán 60.000,

y toda esta gente que no va a tener de aquí a 6 meses

solución habitacional

se prepara el camino

porque ahora se pone un parche,

¿ se está preparando el camino para esta solución?

Porque se está poniendo un parche

y que estas personas no tengan lo que se llama los lanzamientos.

- Con la ley de vivienda es como se tiene que solucionar.

El tema de regular o no el pacto del precio del alquiler,

y ahora el ministro dice que no.

- Pero es una ley futura que no tiene calendario.

Tendría que ser como el ingreso mínimo vital,

que ha sido uno de los grandes fracasos, aunque sea

bienintencionado.

Y es esencial en esta pandemia.

El gobierno tenía que hacer un esfuerzo extra,

ha hablado también de la modernización,

sería necesario invertir buena parte de los fondos

en que por ejemplo se llevarán a cabo como el ingreso mínimo vital.

- Es que es una carrera de obstáculos.

Hay muchas personas que tendrían que ser aptas

y que cumple los requisitos para acceder a ello y no pueden

porque la burocracia para obtenerlo son tales,

que es tremendo.

- La administración está superada por la pandemia.

Cualquier trámite en la Seguridad Social es una odisea.

- Como con los fondos europeos.

- La administración ya estaba superada,

por el atasco judicial que es brutal.

- Parte de los fondos europeos tienen que ir a agilizar la

administración.

Es una parte que el gobierno tiene que concretar ella.

La administración lo quiere hacer.

- Algunas de las medidas son a corto plazo y necesarias

porque que paliar esta situación

pero una vez que esto acabe

porque hablamos ahora el tema de las personas que no van a ser

desahuciadas pero en algún momento lo serán

salvo que se piense de qué manera se puede hacer.

Porque si no se crea un tapón.

En algún momento tendrán que empezar a salir como con los ERTE.

Porque me da igual que no estén ahora pero lo estén después.

Que lo está sufriendo ahora

si antes o después nadie les da una solución.

La Unión Europea abre la puerta a que

el pasaporte Covid no sirva solamente para viajar.

El certificado de vacunación comunitario

que se pondrá en marcha en los próximos meses,

podría servir también

para que quienes ya estén inmunizados,

puedan asistir

a eventos culturales u otras actividades,

que ahora están restringidas en la mayoría de países.

- El pasaporte covid se pensó para para viajes,

ahora se piensa su uso para asistir a eventos

¿y qué será lo próximo?

¿para poder trabajar?

¿qué opináis?

¿Este tipo de pasaporte discriminará a quienes no quieran vacunarse?

Ahora mismo en España una cosa es un evento privado

tú puedes establecer las condiciones

a o que no sean discriminatorias

o en contra de la ley.

Tuvo para entrar en cualquier sitio puedes establecer las condiciones.

Si lo quieres hacer de manera general.

Por ejemplo acceder a conciertos públicos

para ir al cine o al fútbol

tenemos que establecer una base legal

que diga que para eso se necesita, pero ahora no existe nada.

Es que es una situación inédita,

no tenemos ninguna base legislativa,

la ley por la que ahora,

por ejemplo si cesa el estado de alarma,

que es del año 86,

permite a las comunidades o al Estado realizar determinadas

restricciones

porque tiene 4 artículos la ley,

que no ha sido ni desarrollada,

es muy genérica y permite hacer todo y nada.

-Imagino que será una legislación

que es compleja y controvertida,

porque el que tuvo obligues a alguien

a decir públicamente o llevar en un pasaporte

para un acto público que está vacunado o no

pertenece al derecho a la intimidad.

- Además la vacuna no es obligatoria.

Y aunque lo fuera por el jaleo jurídico.

- Los temas sanitarios pertenecen a protección de datos.

Estar o no vacunado está protegido por la ley de protección de datos.

Pero yo entiendo que podría tener un encaje jurídico

porque la protección a la salud está por encima.

Tenemos que entender que si queremos proteger

los espacios públicos

y la economía,

ante la propagación o eventos de la salud,

y si es más importante la salud que la protección de datos,

se podía hacer un encaje jurídico que no es fácil.

Y seguramente habría que modificar

aparte de establecer una ley.

Pero sería posible hacerlo

y es posible por ejemplo cuando te introduces en un Estado miembro.

Para que cuando entres por la frontera tú puedas exigir al que

viene de tu país

porque la salud pública está por encima.

-Alguien que vaya a entrar en un restaurante

y vaya malamente

si te pueden impedir entrar.

- Sí.

Un restaurante es un lugar privado,

y en una discoteca dice que se reserva el derecho de admisión.

Y luego estamos siempre en lo mismo,

- si creen que yo puedo montar un Cristo me pueden impedir.

- O no vas vestido como nos gusta.

- O no llevas traje y corbata.

Imagínate que en un restaurante te pide en la entrada por el traje o

con la corbata

-en algunos a lo mejor te ponen hasta la vacuna.

- Hasta qué punto.

Se puede encontrar encaje legal

para un pasaporte que te da derecho a una vida

cuando las pruebas no las paga el Estado.

Depende de tu nivel económico.

Y hasta qué punto puede ser problemático

que al entrar en un gran evento

las personas ceden sus datos sanitarios a empresas privadas.

-Esta fue una de las cuestiones que se planteaban ayer

en la Comisión europea

o tener PCR, anticuerpos o la vacuna,

me parece problemático porque este pasaporte

cuando la PCR negativa es son 3 días antes,

te va servir esa tarjeta 3 días,

-El pasaporte era la vacunación.

Que se planteaba que fuera una PCR negativa.

-En el caso de la PCR tiene una duración determinada.

- Y planteaban que eso es discriminatorio,

los estados deberían de hacer un esfuerzo

por aminorar el coste,

como lo decían ayer,

porque depende de cada uno de los estados,

encaje legal para exigirlos lo tiene,

aunque el coste no lo asuma en estado.

Los estados deberían contribuir

a que las PCR negativas,

puesto que si tú exiges a alguien que tenga ese pasaporte y no le has

vacunado

porque otra cosa es que los estados ofrecieran la vacuna a todos

y una persona de manera libre no se ha vacunado,

entonces corre por su cuenta.

El Tribunal Constitucional ha admitido el recurso del PP

y estudiará inmediatamente

si Toni Cantó puede ser candidato en las elecciones madrileñas.

La respuesta quizás esté lista mañana,

pero mientras, el Gobierno central ha abierto la puerta

a una reforma fiscal

y el anuncio le ha estallado al candidato socialista,

a Ángel Gabilondo,

que había prometido no tocar los impuestos.

Como hay que enviar

las cuentas y las reformas de España a Bruselas,

a cambio de los 140.000 millones de ayudas,

el gobierno va caldeando el ambiente

para una reforma fiscal que recaude más,

sobre todo, donde hay.

"Seguro que el impuesto de sociedades

va a ser importante

en este primer momento de la reforma fiscal,

y luego hay otras figuras, como son

las que están vinculadas a la riqueza,

impuestos vinculados a patrimonio, sucesiones, donaciones"

17 expertos

estudian para el Gobierno el impuesto a los ricos,

pero no para ahora,

"ha antepuesto la recuperación económica

y los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia

a cualquier otra consideración vinculada al sistema fiscal".

Será para cuando todos estemos vacunados,

cuando el PIB engorde.

Para el año 22,

no va ser en el 23, que es electoral.

"y además lo está marcando Europa"

problema: Campaña electoral.

Y Gabilondo lo prometió.

"yo ratifico, confirmo,

que permanece intacta mi palabra

de que nosotros no tocaremos la fiscalidad

y no tendrá que pagar nadie ni un euro más.

"Como candidato,

Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid"

"Con cara de moderado diciendo que no va a subir impuestos,

¿pero desde cuando un socialista no sube impuestos?

¿alguna vez alguien lo ha visto?

¿alguna vez habéis visto

a un socialista que no suba impuestos?

Noooooooo

se contesta sola y pone voz de muchedumbre,

visto que nadie le responde las preguntas retóricas.

En Europa,

hay 20 países con más presión fiscal que España,

y solo seis con menos presión.

Los españoles pagan un 12% menos que los franceses,

un 6% menos que los alemanes.

Y llámese de patrimonio, impuesto inmobiliario,

o sobre la riqueza,

en todos los sitios

se grava de alguna forma a los ricos.

"Nosotros nos vamos a rebelar contra esa imposición fiscal,

ya se lo anuncio

y vamos hacer todo lo que esté en nuestra mano,

no solo para no subir los impuestos en Madrid,

como venimos defendiendo, sino además, bajarlos"

Promete una bajada que llama histórica,

de medio punto en el IRPF para todo el mundo.

Y el Confidencial pregunta a su consejero de Economía

si bajar a ricos y a pobres el mismo porcentaje

no beneficia obviamente a los ricos.

Responde textualmente que

"lo que no hacemos en la Comunidad de Madrid

es esa demagogia

de castigar fiscalmente a las rentas medias o altas".

"y es que además el Fondo Monetario ya está diciendo

que los que más tienen, más tienen que aportar"

El presidente Biden también lo cree, y el Banco central, y la OCDE,

pero el consejero de economía de Ayuso

le ha dicho a El Confidencial que se equivocan.

Por qué se abre el melón precisamente ahora.

- El debate fiscal debe de ser importante en la campaña de las

elecciones.

Y además siempre lo ha sido y está bien que lo sea.

Porque así se puede poner negro sobre blanco el proyecto.

Pero Gabilondo se ha situado en una posición imposible.

Porque hubiera sido razonable que diría que tenía un plan fiscal.

Hubiera sido coherente.

Pero el problema es que no,

y como el PSOE se ha centrado en buscar el votante huérfano de

Ciudadanos

le hace tomar una posición que le resta credibilidad

lo peor que le puede pasar Gabilondo-.

- Porque le hacen esto a Gabilondo.

Es un buen tipo.

Porque le ponen obstáculos,

primero le opacan las intervenciones,

dice que no va subir impuestos,

y la ministra dice que hay algunos que sí,

que qué necesidad de contarlo a uno.

Y luego el presidente dice que en su autonomía,

Gabilondo puede proponer lo que considere oportuno,

y yo tengo que mirar por la armonía del país.

Si esto lo dice Ayuso le das hasta en la boca,

y le dices a Gabilondo que lo puede hacer

pero que tiene que mirar por otra cosa

una propuesta contraria a Gabilondo

entonces en qué situación dejas al candidato.

- Gabilondo ha tratado de presentarse como alternativa a Ayuso

y en una campaña donde te dicen que socialismo o comunismo y libertad,

que no tenemos patrimonio ni Sucesiones,

esa refrenda en la que ha entrado

entre el Gobierno central y Ayuso

me parece una torpeza de la ministra y de Moncloa

cuando el candidato ha dicho que no va subir los impuestos

porque el plan de armonización

ha dicho que en 2 años no va tocar los impuestos.

Y que luego haya esa contra programación de Moncloa

diciendo que es una propuesta para Madrid

pero que el gobierno tiene que velar por la armonización fiscal.

- Le deja a Más Madrid expedito

asumir un mensaje que enlaza todos los poderes

como el FMI

porque no estamos para bajar impuestos.

Pero el problema original es que Gabilondo se equivoca haciendo el

anuncio

porque no debería de pescar a un votante de Ciudadanos

que no es de izquierdas.

- Pero la campaña de Gabilondo se ha trazado en Moncloa.

-Deberían responder a que el lector quieren buscar.

Hasta en un sector como la cuna del capitalismo

que es Estados Unidos

y el FMI que es poco sospechoso de ser comunista plantea esto

y como en esta comunidad

porque es un perjuicio al resto de autonomías

suprimiendo sucesiones

un partido socialista

no plantea una propuesta

de progresividad fiscal.

En un momento de pandemia donde Europa nos presta 140.000 millones

con unas condiciones

ese dinero tiene que salir de algún sitio.

Insisto en el interrogante de a dónde quiere ir.

- No me creo que Gabilondo no se haya coordinado con Moncloa.

- Es me revienta que se hable de regulación de empleo

cuando se pone a la gente en la calle.

Armonizar suena muy bien y de buen rollo.

Pero lo que te digo es que te voy a subir los impuestos

entonces si que me opongo.

A las personas que le meta la mano o en la cartera

no suele gustar.

- Esto ya es más complejo.

- Es una medida impopular.

- No lo es.

Es la más popular y lo más progresista.

Subir impuestos a quien más tiene en pandemias obligatorio.

Lo pide el FMI.

Y no la Unión Soviética si existiera.

Es decir que en este país

la presión fiscal en relación al PIB

está 7 puntos por debajo de Europa

y es mentira que en España se pague muchos impuestos.

- Hablan todos a la vez.

-Y por eso el gobierno de España ha pactado entre sus socios

una armonización fiscal

a cambio de los presupuestos.

Y el sentido es el mismo del FMI.

Con un ingreso mínimo vital paupérrimo,

y no tiene que salir del bolsillo, que es una expresión coloquial,

de tocar sociedades.

Y eso está en la cartera del PSOE desde hace años

y es un tema pendiente,

siempre y cuando un partido se reclama progresista.

Un partido liberal siempre va a estar en contra.

- No cuestiono que quien más tenga pague más,

digo que es una medida impopular y que no da votos,

y que las personas en una situación de crisis

les llega la información

porque llevan meses y años escuchando que diferentes dirigentes

están encausados por corrupción

que no se recorta la administración donde se debería

no me parece una medida popular

decir de primeras que vas a subir los impuestos.

- A quien tiene 1 millón de euros es muy popular.

- Pero los tramos son de quien gana más de 60 o 70.000.

Porque quien gana eso es clase media y no es millonario.

- Se puede estudiar a partir de que franja.

- Se subió el IRPF a quien ganaba más de 300.000.

- Los ricos no lo pagan

lo evitan.

Y lo sabemos todos.

Está toda la ingeniería fiscal.

-Pero luego mira a ver cómo encaja con la ayuda a una empresa

aeronáutica

donde una parte del accionariado tiene las cuentas

en paraísos fiscales

estamos dando una ayuda a una empresa con unos accionistas,

una empresa que no es solvente,

y al margen se sabe que parte del accionariado,

tiene sus cuentas en paraísos fiscales,

es otra contradicción,

y el votante de izquierdas no lo entiende.

- Y las compañías del Ibex.

- Y esto plantea unos problemas a la hora de explicar las cosas.

Un candidato socialista tiene que plantear esto en Madrid.

- Tenéis razón,

tan impopular es decir que subes los impuestos,

y decir que no lo vas hacer o ser confuso en otro.

No es malo que la política fiscal vuelva al centro,

porque hablamos de política real.

- Es la resolución de problemas objetivos

en los que todo el mundo coincide pero la solución es diferente.

- Eso hará a la campaña más racional.

Dos grandes claves de las elecciones en Madrid,

por sus repercusiones estatales,

son si Ciudadanos y Vox pasarán de esa frontera del 5 %,

que es el umbral legal para obtener representación parlamentaria

en la Asamblea.

Nos lo explica Lluís Orriols.

Lluís ¿de qué tipo de umbrales estamos hablando?

Sobre preferencias de impuestos me ha gustado

algún día me gustaría hacer alguna pizarra.

Es algo que hemos explicado en las universidades

pero no trasciende

pero estos días muchos hablan del 5%

hablamos del umbral legal

un porcentaje en una ley electoral

nos dice que por debajo del porcentaje

el partido no puede repartir escaños.

-De cada 100 si no hay 5 para ti ni lo intentas.

- Ese umbral por debajo del cual tiran tus papeletas.

El parlamento queremos que sea un espejo de la diversidad,

tanto porcentaje de votos tienes así tendrás escaños,

pero es como el anti Robin Hood,

es un impuesto regresivo.

Robas a los pequeños para los grandes.

Los pobres que no consiguen el 5% les robamos los escaños.

Y en Matri son 7.

También hay un 2 umbral

es el efectivo

el porcentaje de voto que necesitas para conseguir un escaño.

El umbral legal puede ser el 5%

pero si lo consigues no tienes un escaño

porque el umbral efectivos del 10

porque aunque tengas el 10%.

- Si tengo un 6%

pese a todo se lo pueden quedar los demás.

- En Madrid no porque se reparte muchos escaños.

En sitios pequeños le puedes poner un umbral del 3 o del 5

pero si solo hay 3 escaños a repartir lo consigues ninguno.

-Que pasa en los países de nuestro entorno.

-Este impuesto que le damos a los pobres para los piratas caños.

En azul oscuro están los países de la Unión Europea

que tienen un 5.

Es el valor modal,

lo más habitual,

en el sur de Europa hay umbrales del 3%,

los Países Bajos y Albania por debajo del 1%,

Escandinavia al 4%.

En Andorra tienen un 7%

es excepcional

también hay otros del 10%,

pero más allá del 5% suelen ser cuestiones excepcionales.

Hay países que no les he pintado porque no tienen umbrales,

el Reino Unido se reparte un solo escaño,

y en Francia lo mismo.

¿Y en España? ¿Qué diferencias hay entre las distintas provincias?

-Madrid el umbral legal es el 5%,

por eso decimos que o cero o 7.

En Madrid contener el 0,6% tendrías un escaño,

pero en las elecciones generales,

es el 3%,

el 3% para optar a escaños en tu circunscripción.

Eso lo efectivo en Madrid y Barcelona

porque los umbrales efectivos están por debajo.

En Madrid si no hubiera un umbral con un 2% tuvieras ya un escaño

pero como hay ese umbral legal

hasta el 3 no consigues escaño.

El 70% de las provincias en España

o sacas más del 10% o no consigue ese escaño

.

Y fijaros en el caso de Ciudadanos

si no consigue el 5% se queda fuera de la cámara,

pero las elecciones generales y consigue menos el 10,

es muy verosímil,

se quedaría fuera del 70% de las provincias,

y si saca menos del 5% no entraría en Valencia, Madrid y Barcelona.

-Vaya lío.

- Es un tema complicado,

pero la culpa es muestra por hablar del 5%.

Y han puesto la clase de la universidad.

- Porque Madrid tiene ese porcentaje tan elevado.

-Todos los sistemas electorales del mundo

no son redistributivos,

penalizan la proporcionalidad en algún grado,

por eso decía que roban a los pequeños,

roban en mayor o menor medida.

Madrid quiere un parlamento fraccionado,

que el porcentaje sea proporcional a los escaños,

pero no quieren tener a muchos partidos pequeños con uno o 2

escaños y por eso se pone el 5%.

A veces los umbrales efectivos superan el 3%.

Madrid tiene la cifra más común en Europa,

pero el sistema proporcional puro como el de Madrid

se asemejaría más a Dinamarca,

donde ponen umbrales más cercanos al 1%.

Porque luego no tienen un distrito único nacional como Madrid.

Es un mix un poco raro.

Pero lo hacen para que el parlamento no esté fraccionado.

-Volvemos a aprobar teniendo cuenta la grave situación

en la que nos encontrábamos entonces.

En los 14 días anteriores

nuestro país registraba 362 casos por 100.000 habitantes

en 14 días

y fallecidos eran 34.752,

655 de la última semana.

Nuestro país registra una incidencia de menos de 200 casos,

esta semana la vamos a rebasar,

y la cifra son 76.165 compatriotas.

Las circunstancias son distintas,

contamos con más instrumentos,

sobre todo con vacunas,

y al aceleramiento de la vacunación nos ofrece mayores garantías de

superación

pero no podemos bajar la guardia y comportarnos como si no existiera.

El virus sigue ahí.

No hay nada más duro para un responsable político

que gobernar con una catástrofe,

se lleva miles de vidas que me van a acompañar siempre,

pero también cuando no esté en el gobierno,

quiero enviar mis más sentidas condolencias

a las víctimas de esta inhumana tragedia.

Cuando el virus amenazó la vida de nuestros compatriotas

dije que haríamos lo que hiciera falta, y donde hiciera falta,

y lo mantengo,

el gobierno cumplió con su propósito de actuar enérgicamente

para frenar las consecuencias de la pandemia,

2020 fue el año de la ciencia, de la resistencia, de la protección,

desplegamos el mayor escudo social, hasta 200.000 E,

y permítame que haga un pequeño balance.

Pusimos en marcha el ingreso mínimo vital,

ha beneficiado 203.000 hogares,

con más de 565.000 personas,

extendimos la prohibición de los desahucios por impagos de hipotecas

y alquileres,

se han concedido 225.000 moratorias.

-Hablado de las vacunas.

No se ha referido a Janssen

ha dicho que va a cumplir la inmunidad de rebaño a finales de

verano.

Mantiene el calendario.

Dice que es un plan prudente,

este plan de vacunación,

ha insistido que entre abril y junio tenemos que recibir

38 millones de vacunas

y 182 millones comprometidos de dosis.

- Está muy bien,

pero el presidente es aficionado a hacer afirmaciones

y luego no sustentarlas,

sería bueno por dar la razones para creerle.

Hay hechos objetivos que parece que podrían dificultar

cumplir el calendario,

como lo que vemos con Janssen y AstraZeneca,

pero mantiene que se va a cumplir,

aunque haya cambios,

y no digas o lo que se va a cumplir,

dígame como, a pesar de esto, se va a cumplir.

- Moderna tuvo también una pausa de varios días.

Y creo que es prematuro juzgar si estamos algo parecido

a lo de AstraZeneca,

o con la vacuna de Moderna.

Hay muchas pruebas a favor de que el calendario se mantenga.

- Pero no hay ninguna certeza.

- Hablan todos a la vez.

Según un diario italiano dice el que la Comisión Europea

no va a renovar los contratos con AstraZeneca y Johnson and Johnson.

No van a ser renovados.

Se mantendrían los contratos con el ARN mensajero,

que son Pfizer y Moderna

y la fuente es del Ministerio de Sanidad italiano.

- Hay mucha incertidumbre en estos momentos,

pero con el mismo plan de prudencia que es muy frágil,

porque en Europa ni en Estados Unidos se sabe el parón de Janssen

yo creo que es más prudente decir que se va a intentar hacer

todo lo posible

y reajustar las franjas de las personas que van a recibir

la vacuna de Janssen.

Pero es algo incierto.

- Tenemos contratadas más de 87 millones de dosis a recibir entre

abril y septiembre,

con ello nos aseguramos que cualquier persona que quiera

esté vacunada.

El gobierno ha tramitado el acceso a más de 182 millones de dosis

de 5 vacunas para este año y para el próximo.

Ojalá lleguen.

Todos los países trabajan con calendarios.

- Yo digo la manera de contarlo,

la contundencia con la que afirma algo que no puede afirmar,

porque luego el personal se frustra.

- Lleva 50 y un minutos y la vacuna de Janssen no ha sido nombrada.

- Los contratos con las farmacéuticas,

el 80% de los documentos están tachados.

No sabemos precio, plazos condiciones.

- AstraZeneca dice que la compañía hará lo que esté en sus manos

para garantizar el suministro.

Éste aísla precisión y el compromiso.

Hombre.

- Si la EMA suspende los contratos con AstraZeneca y Janssen

la posible adquisición de la Sputnik tiene la misma virología.

- Si va a vetar vacunas

dependiendo de la tecnología utilizada

no se si estamos en circunstancias de permitirnos ese lujo.

Por los casos que se están dando que son irrelevantes,

y el hecho que se haya filtrado que la intención de la Unión Europea es

no renovar contrato sobre las 2 farmacéuticas

que son objeto de atención mediática,

creo que no contribuye en nada al buen desarrollo

del proceso de vacunación,

que tenía de ser cuanto más rápido mejor.

-Es el diario Stampa quien da esa información.

- Eso genera más confusión.

Cuando se habla de liberar patentes se habla de eso,

de no depender de estos contratos,

en un estado de pandemia mundial,

y estas decisiones se podrían plantear.

182 millones de dosis,

la plataforma públicoprivada llama a la solidaridad

o al egoísmo epidemiológico,

si nos vacunamos todos los españoles 25 veces da igual,

porque si el mundo interconectado no estaba curado

no va a servir de nada.

Entonces porque se hace este negocio con las vacunas.

Cuantas ahí en la India, en África en el sureste asiático,

porque es una cuestión que lo dice la plataforma,

por una razón de inmunidad conjunta,

y si no no sirve de nada.

- El problema está en la patente.

No es un problema de ausencia,

.

- Acaba de terminar la intervención de Sánchez.

Y es el momento de las réplicas.

Va a hablar Pablo Casado.

-Creo que va a ser hoy de los días más duros

que hemos visto en los últimos meses,

creo que va a entrar la campaña de lleno,

y Pablo Casado va a dejar claro

que no solo una enmienda a la totalidad del plan de salida

al estado de alarma,

si no a toda la política car relacionada con los fundos.

- No lleva absolutamente ningún papel.

-Gracias.

Acabamos de ver un auténtico desprecio parlamento de España.

Señor Sánchez, quien se cree que es,

viene a presentar un plan que según sus palabras

es el más importante en un siglo,

lo van a PAGAR nuestros hijos y nietos,

a incumplir el artículo del reglamento de recuperación

que dice que se tienen que dar cuentas a las autoridades

y pactarse con los agentes implicados,

y pone ayer a las 8:00 de la noche un tuit

200 páginas del plan de recuperación,

¿es normal que venga a la representación de la soberanía

nacional

diciendo que no va a detallar las reformas porque está en campaña

electoral

que va a retrasar un poco la concreción presupuestaria

porque me viene mejor que está en campaña electoral,

pero voy a esperar a que los expertos digan que reformas tengo

que aprobar.

¿Los expertos van a pagar a todo lo que se compromete

con el dinero de los españoles?

Lo vamos a pagar los españoles en estas Cortes

con los representantes de la soberanía nacional.

El Estado moderno se fundamenta en el monopolio de la fuerza y hacienda

más le gustaría gobernar en otro tipo de sistema.

Los ha traído 3 años tarde,

y por eso está obligado a traer aquí el debate,

como ha hecho el gobierno italiano hace unos meses,

el Senado lo tumbó y el gobierno dimitió.

Con un pacto parecido usted.

La señora Merkel pone dinero a rescatar a países como España,

¿se imagina entrando aplaudida porque España necesita dinero

para una pandemia?

Ya hemos aguantado al pianista,

pero no vamos a aguantar esto,

la 9 de Beethoven, como la 9 sinfonía del enredo

y del autobombo que usted acaba de interpretar.

Un poco de respeto.

Se va pareciendo cada vez más a Pedro y el lobo,

anuncia 8 meses lo mismo, que va venir y no viene,

es como intentar vender 8 veces una pizza recalentada,

sin decir cuanto cuesta y sus ingredientes,

y ya no cuela.

Es increíble porque ustedes no han negociado este plan,

Sánchez ha dejado el futuro de España en la vacunación

y el plan de reconstrucción,

y no ha tenido nada que ver.

Ha ido a Bruselas a reconocer un plan

reconociendo que ha chupado 4 días de rueda.

Han negociado 4 mujeres del PP.

Y el señor Sánchez estaba callado,

pero en una cena casi echó a perder lo que se negociaba.

Se da el paseíllo de aplausos aquí,

dice que lo fía a la recuperación, o sea al rescate,

sin decir lo que tiene que dar a cambio,

y a la vacunación.

Empieza a ser gafe,

cuando habló de AstraZeneca hay un problema en la administración

por parte de algún problema sanitario y hay que cancelarlo.

Habla de la vacuna rusa y sale Merkel y dice que lo negocia,

cuando habla de la Janssen se suspende,

y hoy dice que va a ir todo fenomenal

y el periódico italiano dice que se plantean bloquearlo.

Las vacunas no dependen de usted.

Usted no hace más que vender pegatinas y lo que no es suyo.

Y a mentir a los españoles.

Como decíamos y auguraba Marieta,

el tono de Casado está siendo duro.

Estamos en campaña

y tenemos que acostumbrarnos a que esto va a llegar

para quedarse una temporada.

Hacía referencia a lo que estábamos comentando

de la noticia publicada por "La estampa".

Cansado de por dónde hacer la crítica por la contundencia

de las declaraciones del presidente.

Si no fuesen tan grandilocuentes o taxativas...

El problema es que son taxativas

y hay hechos que las desmiente muy rápido.

Acostumbra y se puede entender que toque, en cierto modo,

hacer grandes declaraciones contundentes y taxativas,

pero tienen mucho riesgo porque es muy difícil encontrar absolutos

en el discurso político,

y más cuando no tienes competencia ni responsabilidad.

-El discurso político sigue anclado en esa necesidad en precampaña

electoral de la certidumbre, un contexto en el que es prácticamente

imposible porque el mecanismo es sobre variables

que no tienes garantías ni control y otros aspectos.

Hemos escuchado todo el discurso de Pedro Sánchez

y el debate va a continuar,

pero hay otros aspectos en los que sí está en su mano,

por ejemplo la política laboral. Otra cuestión que, por cierto,

una cosa es lo que se va diciendo a los socios parlamentarios

y otra el mensaje que se envía en el documento.

La ministra de Trabajo de Unidas Podemos dice que habrá

contrarreforma en 2021 y ayer no cita nada. El ministro Escrivá

dijo ayer a los parlamentarios que se iban a garantizar

y en la letra pequeña del documento de ayer decía que se iba

equiparar el incremento de la esperanza de vida.

-Es un ataque frontal.

Las dos líneas que Pedro Sánchez ha tratado de articular su discurso,

el plan de vacunación, ligado a la recuperación económica,

lo que ha venido Casado a decirle es que España tiene un plan

de vacunación porque forma parte de la UE y recibimos fondos

porque somos parte de la UE. No es mérito suyo ni de su gobierno

la solución a la crisis.

Es un tono bronco porque estamos en unas elecciones autonómicas

planteadas como generales.

-El PP tiene un tono así.

Impugnación a la pandemia política económica.

-Díaz Ayuso ha sido más líder de la oposición contra Pedro Sánchez

que el propio Pablo Casado.

Pablo Casado puede decir y tiene base para decir,

como ha dicho ahora, que ese plan de recuperación necesita concreción.

Puedes presentarlo varias veces, pero necesitamos saber

si se van a beneficiar los mismos de siempre o...

-Lo anuncian muchas veces,

pero no dicen a que va destinada cada partida.

Seguiremos pendientes. Vamos con la meteo.

Martín nos trae muchas cosas.

Jornada con viento en el sur y precipitaciones.

Irán avanzando al sur.

En el Cantábrico está en aumento el viento intenso.

Aviso amarillo en la costa de Almería, Cádiz,

y A Coruña. Fuerza siete u ocho en esos litorales.

Las precipitaciones afectan en el mar de Alborán, Andalucía,

chubascos en el centro, Toledo.

Algo ha caído en Teruel. Han caído algunos chaparrones.

Sigue lloviendo.

Esa precipitación viene acompañada de polvo en suspensión.

Podrían ser precipitaciones en forma de barro de la mitad sur peninsular.

Hoy el cielo está más despejado en el norte peninsular.

Será una jornada agradable, primaveral

y con temperaturas agradables. Esta es la acumulación para todo el día.

Podría llover en el centro peninsular de forma débil

como pasaba ayer. También chubascos en Canarias.

No serán cantidades importantes.

En algunos casos, en el interior,

los chubascos podrían ser localmente intensos.

Más estabilidad en el norte, donde suben las temperaturas.

Sobre todo en el noroeste. Bajadas importantes en la mitad sur.

Se quedan más homogéneas las temperaturas en toda la península.

Oscilando entre los 15 y 24.

En Canarias las masas máximas más altas de España.

Mañana las precipitaciones pueden ser localmente fuertes en Andalucía,

Murcia y sin duda en Melilla.

Un día muy fuerte de temporal en Melilla y en otras zonas del sur

peninsular. Van a menos conforme avancen los siguientes días.

Parece que se tiende a estabilizar la atmósfera.

Viento fuerte en el noroeste y sureste peninsular.

Avisos por el oleaje, avisos amarillos,

y los chubascos más fuertes en Melilla y el sureste peninsular

pero podría haber otras tormentas en otras regiones.

El viernes precipitaciones e incluso nieve en el Pirineo.

Las temperaturas nocturnas seguirán cortas y seguiremos hablando

de heladas. A cambio las máximas podrían recuperarse

en la tarde del viernes.