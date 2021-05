La hora de La 1 - La hora política - 13/04/21

Buenos días.

Ya se notan lo efectos de la Semana Santa

en la evolución de la pandemia.

La última actualización de Sanidad muestra cómo la incidencia acumulada

no para de subir, Igor.

La Comisión Interministerial analizará hoy

Aumentan todos los indicadores.

El número de fallecidos en 197.

La Comisión Interministerial analizará hoy

el plan de recuperación del Gobierno,

que el Consejo de Ministros tiene que aprobar antes de final de mes,

para poder enviarlo a Bruselas.

Está previsto que mañana en el Congreso

el presidente Sánchez avance las líneas generales

de este paquete de reformas vinculadas a los fondos europeos.

Y novedades sobre la fututa reforma de las pensiones

que negocian Gobierno y agentes sociales.

El Ejecutivo propone incentivos de hasta 12 000 euros

por cada año que se retrase la edad de jubilación.

El ministro José Luis Escrivá plantea, además,

revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior.

Pueden llegar a los 12.000 E.

Hay un planteamiento intermedio.

Vinculada al IPC del año anterior.

Los funcionarios podrán teletrabajar tres días a la semana.

Es el acuerdo al que han llegado el Gobierno con los sindicatos.

Es una medida que puede afectar a unos 230 000 empleados del Estado.

La pandemia hizo que el teletrabajo se implantara de forma generalizada

y un año después sigue funcionando en muchas empresas.

El presidente Pedro Sánchez puso en duda

los datos de los contagios que ofrece la Comunidad de Madrid.

Pues bien, a Fernando Simón le han preguntado por ello,

y dice que no le consta.

A mí no me consta to puede haber algún retraso,

eso se corrige al cabo de 24 horas o 4 días.

Sobre todas estas cuestiones,

vamos a preguntar al líder de más es.

Y también puedes preguntarle a través de Twitter y WhatsApp.

Minneapolis,

la ciudad donde George Floyd fue asesinado hace un año

vive una nueva oleada de protestas,

esta vez por la muerte de otro hombre negro

a manos de un policía que lo disparó en un control de tráfico.

El jefe de los agentes dice

que su compañero se equivocó de arma,

que en realidad iba a utilizar la taser para inmovilizarlo.

Japón ha aprobado verter al Pacífico el agua contaminada

que se almacena en la central nuclear de Fukushima;

dicen que antes la tratarán para retirar la mayor parte

de los elementos radiactivos.

No está de acuerdo ni el sector pesquero

ni los países vecinos.

Hoy continúa el juicio contra Igor el Ruso

que está acusado de matar a un ganadero

y a dos guardias civiles en Teruel hace 4 años.

El acusado ha declarado que no tenía intención de matar a los agentes,

pero que lo hizo para recuperar su biblia.

Hoy estamos en directo desde la Audiencia que juzga

a este peligroso preso.

Hoy es el día internacional del beso.

Hoy queremos que nos cuentes historias.

Estévez o puede estar al principio de la historia,

al final o pasar un beso de refilón.

Y después las leemos juntas.

Una jornada de hoy,

marcadas por las lluvias otra vez.

Llegan el oeste peninsular.

El temporal de leva de,

cae facilitación Alicia castilla León norte de Extremadura.

E irá avanzando en las próximas horas hasta ser,

son heladas,

Seguimos con más noticias, Álex

Sanidad ha empezado a trabajar ya con la realidad

de que la cuarta ola está aquí y ahora hay que tratar de pararla,

para ello, el arma principal son las vacunas.

El número de vacunados, poco a poco,

se acerca al total de infectados en nuestro país.

Esa cuarta ola tendría su origen en la Semana Santa,

dice Sanidad que los contagios notificados hoy

y en los próximos días

son el resultado de lo ocurrido durante esos días.

Carlota Acha, buenos días.

está a punto de llegar a los 200 casos,

sanidad confirma,

que lo que estamos viendo son los efectos de la semana Santa.

Hay 5 territorios que se mantienen en riesgo extremo.

Y solamente la Comunidad Valenciana,

está en riesgo bajo.

La presión hospitalaria sigue aumentando.

Preocupan las unidades de cuidados intensivos.

Cuando llegue la 4 ola,

no será tan virulenta.

Cada vez hay más gente vacunada.

Sobre todo las personas mayores,

como las que están en esta residencia de mayores.

Cada vez hay más personas inmunizadas.

Sanidad confía en que así se pueda frenar

el avance de la cuarta ola.

"Cada semana tenemos un porcentaje mayor

de personas inmunes,

por lo tanto, cada semana tenemos una probabilidad menor

de que evolución de la pandemia sea tan rápida como en otras olas".

El 6,6 % de la población tiene la pauta completa,

unas 3 100 000 personas y el 16 % una dosis.

Sin embargo, aún no se ha terminado de vacunar a los mayores 80.

Más de la mitad tiene las dos dosis

y cerca del 95 % la primera inyección.

"Las vacunas de Pfizer

van destinadas al refuerzo de la segunda dosis

para los mayores de 80".

Se refiere al 1 200 000 dosis que recibimos ayer.

Además, mañana está previsto

que lleguen las primeras 300 000 de Janssen,

la vacuna monodosis que se va a destinar a personas

de entre 70 y 79 años.

Todas las dosis que recibe España se reparten entre las Comunidades,

sin embargo, Andalucía y Madrid han contactado por su cuenta

con el laboratorio ruso de la vacuna Sputnik,

algo que ha criticado el Gobierno Central.

"¿A dónde va un lander o una Autonomía sola

compitiendo con países de miles de millones de personas

a la hora de acceder a una vacuna?

Mejor juntos, mejor unidos".

Sobre la polémica con AstraZeneca,

se investiga la muerte por trombos graves

de un profesor de 30 años en Toledo,

tras haber sido inmunizado con esta vacuna.

Y más allá del reparto de vacunas,

el debate abierto entre las comunidades autónomas

y el gobierno central es a cuenta del estado de alarma.

Está previsto que se levante el 9 de mayo,

aunque algunos gobiernos autónomos aseguran

que no tienen instrumentos legales para gestionar la pandemia

a partir del día siguiente.

El anuncio del 9 de mayo

como fecha límite para el estado de alarma

ha provocado un choque entre Gobierno y Comunidades.

Varios presidentes autonómicos han solicitado una prórroga

para que las Comunidades puedan imponer medidas restrictivas

en caso de que fuera necesario.

Andalucía, Galicia y Madrid piden que se convoque

una conferencia de presidentes autonómicos

para diseñar la hoja de ruta a partir del 10 de mayo.

También el lehendakari cree que el estado de alarma

debe mantenerse, para evitar, dice, que las Comunidades se queden

sin "capacidad operativa" para esa fecha:

"Las CC. AA. tenemos que saber trabajar

con garantías jurídicas."

La portavoz de Gobierno, Maria Jesús Montero,

ya ha asegurado que la presión de las Comunidades

no hará que el Gobierno prorrogue el estado de alarma.

"Se trata de que ojalá

en el momento en el que finaliza el estado de alarma,

la incidencia acumulada que tenga nuestro país

permita que decaiga

y que solo con la aplicación de la legislación que tenemos

sea posible controlar y poner en marcha

los movimientos y las actuaciones

que cada Gobierno autonómico pretende."

Lo mismo opina Sanidad, que afirma que la situación

será muy distinta a la de octubre

debido a una mayor seroprevalencia entre la población.

Añade también que las CC. AA. disponen

de las herramientas necesarias para imponer medidas

en caso de necesidad

y la necesidad, recuerdan, será cada vez menor

a medida que avance la campaña de vacunación.

Otra polémica,

después de que Pedro Sánchez pusiera en duda -la semana pasada-

la veracidad de los datos de la pandemia

que comunica la Comunidad de Madrid;

ayer, Fernando Simón aseguró que no le consta

que haya una falsificación de esos datos.

Eso sí, reconoce que "puede haber algún retraso"

en la forma de notificarlos.

Tras las declaraciones,

la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso

afirmó que Simón demuestra tener "más altura" que Sánchez.

-En cuanto a si los datos que da la comunidad de Madrid,

si son falsos o no, a mi no me consta.

Yo creo que ningún servicio de vigilancia

en España ni en ninguna comunidad autónoma

esté haciendo conscientemente una falsificación de datos;

en absoluto.

-Es increíble, pero el Sr. Simón es más responsable y es más sincero,

y ha demostrado tener más altura que el propio presidente.

En todo el mundo,

el coronavirus ha matado ya a casi 3 millones de personas

y suma -hasta ahora- 136 millones de contagiados.

La Organización Mundial para la Salud advierte:

el final de la pandemia, todavía está lejos.

Hace un año llegamos

al medio millón contagios en todo el mundo.

Entonces, la pandemia era aún desconocida,

se propagaba a gran velocidad y no sabíamos como frenarla.

Ahora, lejos de mejorar, el pronóstico es mucho peor,

4,4 millones de casos en todo el mundo en 7 días.

La OMS nos advierte:

"En muchos países los restaurantes y los clubs de noche

permanecen abiertos a pesar del aumento de contagios."

asegura su director general

e insiste en que el aumento de la vacunación

no debe ser motivo para que los países

relajen sus medidas sanitarias.

La situación es crítica y la pandemia

está lejos de acabarse.

Con 13 millones y medio de casos desde que comenzó la pandemia,

India registra un récord de infecciones

que lo posiciona como segundo país con más contagiados

por detrás de Estados Unidos.

Superando, incluso a Brasil,

que llegó a registrar más de 4.000 muertes diarias.

"No nos equivoquemos.

Las vacunas son una herramienta importante,

pero no es la única.

Advierte, tras notificarse esta última semana

como la cuarta con más contagios desde que empezó la pandemia.

También llama la atención a los jóvenes

y asegura que deberían ser más responsables,

pues no a todos les afecta por igual.

Botellones, fiestas,

son imágenes que tendremos que dejar de ver

si queremos superar, de una vez por todas, esta pandemia.

Que aunque parece que no lo tengamos del todo claro,

depende del esfuerzo de todos.

La crisis sanitaria ha dejado también una crisis económica

con una enorme repercusión social.

Para frenarla,

el Gobierno quiere poner en marcha

el llamado Plan de Recuperación.

Hoy se analiza en una comisión creada para ello,

aunque no se va a aprobar en el Consejo de Ministros.

Palacio de la Moncloa, Álvaro Jiménez, buenos días.

A las 11 horas,

el presidente del gobierno encabezara esta reunión,

de la Comisión interministerial,

encargada de gestionar el reparto de de estos fondos europeos.

Pedro Sánchez dice que contará con 212 me pidas,

y reformas políticas de carácter fiscal económico social y

medioambiental.

Presentar a este plan en el congreso de los diputados,

y será previsiblemente el Consejo de ministros del 20 de abril,

el que lo apruebe definitivamente.

Antes de remitirlo a Bruselas.

Según ha definido el presidente del gobierno,

es la iniciativa económica más ambiciosa.

El Gobierno sigue negociando con agentes sociales

la futura reforma de las pensiones.

El Ejecutivo propone un incentivo de hasta 12.000 euros

por cada año que se retrase la jubilación

más allá de la edad legal o un aumento del 4% en la pensión

por cada año de demora.

El ministro José Luis Escrivá plantea además

revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior,

pero ajustándolo posteriormente si la inflación es negativa.

También propone restringir la jubilación obligatoria.

Puede llegar a los 11.000 euros la inversión máxima.

Por encima de los 12.000 para las personas en carreras largas

Y ha habido un planteamiento intermedio

hacia vincular las pensiones al IPC del año anterior.

En Japón, el primer ministro ha anunciado

que dentro de dos años comenzará a verterse en el mar

el agua que resultó contaminada tras el accidente

en la central nuclear de Fukushima.

En la actualidad hay alrededor de 1,25 millones

de toneladas de agua almacenadas en más de mil cisternas.

La decisión ha sido recibida con alarma por paises vecinos

como China o Corea del Sur.

11 de marzo de 2011.

Tres reactores de la central nuclear de Fukushima

en el noreste de Japón entran en fusión.

La causa, un tsunami.

El agua de las lluvias,

el existente en las capas subterráneas de la central

o el utilizado para enfriar los reactores nucleares

será vertido en el mar tras ser tratado

para evitar su contaminación con sustancias radiactivas.

La decisión del Gobierno de Japón pone fin a años de debate

sobre qué hacer con el agua contaminada.

El primer ministro Yoshihide Suga anunciaba la decisión.

"Vamos a garantizar la seguridad

que estará muy por encima de las normas de regulación.

El vertido al océano es una opción realista", ha dicho.

Y el plazo, el vertido se iniciará dentro de 2 años.

El agua será filtrada varias veces

para eliminar las sustancias radiactivas.

El primer ministro ha asegurado

que los niveles de contaminación con tritio

se van a reducir de manera radical,

según el Gobierno, la decisión a tomar era ya urgente.

En el otoño del próximo año, se insiste,

se llegará al límite de la actual capacidad de almacenamiento del agua

en grandes cisternas,

la decisión ha sido recibida con malestar

por la población de la zona.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos.

Al menos un adolescente ha muerto y un policía ha resultado herido

en un instituto de la localidad de Knoxville,

en el estado de Tennessee.

Según las primeras investigaciones,

la policía acudió al centro atendiendo a una denuncia

que alertaba de la presencia de un individuo armado.

El joven, que no ha sido identificado,

fue abatido en el intercambio de disparos.

Hay otra persona detenida.

Y centenares de manifestantes desafían el estado de emergencia

decretado por las autoridades de Minnesota

y el toque de queda en el área metropolitana de Minneapolis,

tras la muerte, el domingo,

de otro afroamericano a manos de la Policía.

Este nuevo asesinato,

que coincide con la recta final

del juicio por el caso de George Floyd,

ha desatado una ola de protestas contra el racismo

Empieza en el mes del Ramadán,

el mes del ayuno para el mundo musulmán.

Es el segundo año consecutivo que se celebra

con las restricciones a las que obliga el coronavirus.

Cerca de 2000 millones de musulmanes del mundo entero

comenzarán dentro de unas horas el mes más sagrado, el Ramadán,

durante casi 20 horas,

desde que amanece hasta la caída del sol

deben permanecer sin comer, ni beber, ni tampoco pueden fumar,

el Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam

para conmemorar la primera revelación del Corán

al profeta Mahoma,

en muchos países como aquí, en Marruecos,

romper el ayuno sin justificación puede acarrear multas

y también penas de cárcel de hasta seis meses.

En este país, además, el Ramadán empieza un día más tarde,

el miércoles 14, por estar más al oeste

y, por tanto, la luna creciente suele verse 24 horas después,

por segundo año consecutivo los musulmanes

volverán a vivir un Ramadán bajo estrictas medidas sanitarias

y aunque no estén confinados, como hace un año,

en muchos países hay toque de queda, se impide viajar

y tampoco están permitidas

las reuniones de familias no convivientes.

En Arabia Saudí este año se permite la entrada a La Meca

de fieles no residentes,

pero tienen que mostrar que están vacunados,

en Marruecos este año

tampoco podrán rezar por la noche en la mezquita,

es el rezo más multitudinario, cuando rompen el ayuno,

las autoridades médicas y religiosas recomiendan

que siga la campaña de vacunación durante el ayuno,

porque no tiene ningún efecto secundario

y como la inyección no aporta ningún nutriente,

no se considera que sea comida, ni bebida.

En Marruecos más de cuatro millones de personas

ya han recibido las dos dosis.

En Perú, el candidato izquierdista, Pedro Castillo,

ha sido el más votado en la primera vuelta electoral

de este pasado domingo.

Castillo se enfrentará el 6 de junio a Keiko Fujimori.

Según el computo oficial,

la conservadora es la segunda candidata más votada

con el apoyo del 13 % de los votantes.

El escenario que se perfila en Perú para la siguiente vuelta

es, precisamente, el que muchos querían haber evitado,

dos candidatos con ideologías radicalmente opuestas

lucharán por la carrera presidencial el próximo 6 de junio,

Pedro Castillo representa el voto

del hartazgo de los sectores populares olvidados

y de aquellos que quieren un giro de 180 grados

con respecto a Gobiernos anteriores.

Mientras, Keiko Fujimori se convertirá

en la última alternativa de los conservadores

que, aunque no simpaticen con ella no quieren, bajo ningún concepto,

que entre en el país un Gobierno de extrema izquierda,

después de años de crisis política

los peruanos han acudido hasta las urnas

para pedir estabilidad y una solución urgente

a la situación económica y sanitaria que atraviesan,

pero gane quien gane se encontrará con un país fragmentado

entre dos bloques opuestos.

Los últimos datos de participación oficial es del 72 %,

diez puntos por debajo de lo que se venía registrando,

esto representa un alto porcentaje de desencantados

con todos los candidatos que han optado por quedarse en casa,

junto a aquellos que tenían miedo de contagiarse con el virus.

Vamos con el repaso a las portadas del día.

EL PAIS.

El Estado pagará hasta el 100%

de las rehabilitaciones de viviendas.

La foto es para un terraza de Londres,

que han vuelto a abrir, tras 3 meses de cierre.

EL MUNDO.

Sanchez adapta la vacunación y los fondos

a su campaña del 4 M en Madrid.

LA VANGUARDIA.

Escrivá propone pagar hasta 12.000 euros

por año de jubilación aplazada.

Y foto para un grupo de ingleses bebiendo pintas en una terraza,

en la reapertura de los pubs.

ABC.

Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos,

dice su titular

y también leemos que más de 2.500 jueces denuncian en Europa

los ataques del Gobierno al Poder Judicial.

LA RAZON.

La Unión Europea citará a los jueces

que denuncian la mordaza de Sánchez, dice su titular,

y la foto para la Reina Letizia en la puerta del Congreso,

donde participó en el homenaje a Clara Campoamor.

EL PERIODICO.

Cheque de hasta 12.000 euros para quien aplace su jubilación.

Y foto para una terraza inglesa,

con sus grupos de gente bebiendo cerveza, 3 meses después.

El Sevilla se acerca a la lucha por la Liga, Rubén,

después de su victoria anoche en Vigo,

en un gran partido lleno de goles.

Siete goles se vieron anoche en Balaídos

en un partidazo entre el Celta y el Sevilla.

Buen fútbol, alternativas en el marcador

y tres puntos que acabaron llevándose los de Lopetegui

para afianzarse en Champions y por qué no,

presentar batalla a Atlético, Real Madrid y Barcelona.

Exhaustos, así acabaron el encuentro Celta y Sevilla

tras haber firmado un auténtico partidazo.

En la ida terminamos 4-2, aquí 3-4, es decir,

no es casualidad, ¿no?

y a partir de ahí, contento con el caracter

y la respuesta anímica del equipo.

La noche de Balaídos nos dejó

uno de los mejores partidos de la temporada,

un encuentro con festival de goles que arrancó con el tanto de Koundé

al poco de empezar.

Poco después, Iago Aspas le daría la vuelta al marcador

con un doblete con el que suma ya 12 tantos en Liga.

Y antes del descanso, llegaron otros dos goles más:

este de Fernando, con fortuna, y el tanto de Brais Méndez,

que definió muy bien

tras una gran asistencia de su compañero Denis Suárez.

Ya en la segunda parte,

continuó el intercambio de golpes del que salió ganador el Sevilla,

gracias a los goles de Rakitic y el Papu Gómez,

que aprovechó un error defensivo para dejar al Celta sin premio.

No me gusta perder y el dolor de perder,

lo siento, pero, el equipo lo hizo muy, pero muy bien,

delante de un rival que, la verdad, es un equipazo.

En Vigo, el Sevilla se llevó los tres puntos

y se engancha al tren de la Liga.

Y estamos en semana de Champions.

El Real Madrid mañana buscará defender en Anfield

el 3-1 de la ida de cuartos de final.

Pero Zidane afronta el partido con muchas bajas.

La última es la de Lucas Vázquez, que en este choque con Busquets

se lesiona la rodilla izquierda.

El equipo viaja hoy sin Lucas, sin Sergio Ramos,

sin Carvajal y sin Varane, que sigue ausente por coronavirus,

Zidane tiene 4 bajas en defensa.

Tampoco está recuperado el belga Hazard,

y el que forzará para jugar es Valverde

a pesar de acabar el clásico medio cojo.

Florentino Pérez ha sido ratificado como presidente del Real Madrid

hasta el año 2025

tras la junta electoral celebrada a medianoche,

una vez finalizado el plazo para la presentación de candidatos

sin que haya más propuestas.

Será su sexto mandato al frente de la entidad madridista

justo después de cumplir 1000 partidos como presidente.

Y el Atlético de Madrid tendrá que seguir resistiendo en Liga,

pero sin Joao Félix,

que tiene un esguince en el tobillo.

Este golpe va a dejar fuera al portugués

para el próximo partido contra el Éibar.

Rafa Nadal ya se prepara para arrancar mañana

la temporada de tierra batida en Montecarlo,

un torneo que ha ganado 11 veces

Es sin duda una de sus citas preferidas,

y ayer él mismo subía a sus redes sociales este vídeo entrenando.

Veremos si la lluvia le permite jugar.

Ayer se tuvieron que suspender muchos partidos a cusa del clima.

No el de Alejandro Davidovich,

que debutó con victoria sobre el australiano Alex de Miñaur

y hoy se medirá al italiano Berretini.

Roberto Bautista, Pablo Carreño, Pablo Andújar y Albert Ramos

también juegan hoy.

En la Euroliga finalmente

el Valencia Basket no jugará los playoffs.

Necesitaba la derrota del Zenit

y el equipo ruso arrasó ayer al Panathinaikos por 29 puntos.

El Zenit será por tanto el rival del Barcelona en cuartos de final.

El Real Madrid se medirá al Anadolu Efes.

Y el Real Madrid ha hecho oficial que este jugador

al que vemos machacando una y otra vez el aro rival, Vicent Poirier

jugará en el equipo de Pablo Laso

lo que resta de temporada y tres más.

El pívot francés viene de la NBA y jugó dos años en el Baskonia.

En la NBA, Marc Gasol ha vuelto a jugar con los Lakers

tras superar unas molestias.

Pero su equipo ha perdido con Nueva York.

Además, esta noche se ha suspendido

el partido entre los Timberwolves

de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez,

y Brooklin

por los incidentes en Minneapolis.

La selección española de fútbol sala ha cerrado el preeuropeo

con pleno de victorias

y con la cuarta mayor goleada de su historia:

14-0, sobre Suiza.

Su próximo compromiso oficial

será el Mundial de Lituania en septiembre.

Espectaculares las imágenes de surf

que nos llegan desde la playa del Turco en El salvador.

Los ocho surfistas que forman la selección española

siguen preparando los mundiales de mayo donde se decidirán

las 12 plazas que clasifican para los Juegos de Tokio.

Le echamos ahora un vistazo al tiempo, Martín,

buenos días.

Están afectando ya en el suroeste de malicia,

5 a 10 l en áreas del sur de A Coruña y Pontevedra.

Ésa lluvia se irá extendiendo a otras zonas.

Hacia el norte y hacia el este.

Es cierto que pierde actividad.

Esta es la acumulación prevista para toda la jornada.

Y llegar a puntos en Aragón y mediterráneo.

Algún chubasco en Canarias,

aumenta a la ley de estabilidad,

viento fuerte,

también aumenta en el estrecho,

y se nota en el cantábrico.

Viento aumentando en el mar de Alborán.

También vemos como el oleaje es importante en algunos casos.

Aviso amarillo en la costa gaditana.

En una jornada,

que no tenemos cambios,

precipitaciones que se esperan en zonas del oeste peninsular.

En el resto serán menos probables.

Las temperaturas siguen siendo bajas,

heladas en algunas ciudades.

Uno bajo cero en el caso de Burgos.

Ascensos generalizados,

en muchos casos los 20.

En el valle del Guadalquivir,

28 previstos en Silvia.

Precipitaciones que se van a extender por la mitad norte para

mañana.

El jueves,

hablaríamos de lluvias muy fuertes en el suroeste peninsular.

Se desplazarán por el sur de la península.

Viento y oleaje en el sur peninsular.

Hablamos de tormentas en zonas altas,

y el jueves intensidad de precipitaciones en zonas del sureste

peninsular.

Lucía Méndez,

Elsa García de Blas,

Cristina Monge

y David del Cura.

Buenos días a todos!

El plan de recuperación económico es una de las claves del día,

Igor.

Mañana el presidente del gobierno,

anunciará las líneas generales.

Podemos llegar a los 200 casos de incidencia acumulada.

Éste es el mayor número de contagios en los últimos 3 meses.

En las elecciones madrileñas sigue la precampaña en Madrid.

Ayuso ha dicho que va dejar de hablar con el Kande y datos

socialistas,

desde que dijo ayer que en Madrid había mucha probabilidad de morir

por Covite.

Hoy es el día internacional del beso,

y queremos que nos cuentes una historia,

1 historia con protagonista un beso.

Y nos lo envías a nuestro guasa la recopilamos y después las leemos.

Antes de todo esto,

nos visitará el líder de más países.

Y como cada día después hacer llegar una pregunta,

a través de el WhatsApp.

El Gobierno quiere reformar las pensiones

en su comparecencia de mañana.

Con el incremento adicional,

En cuanto a las penalizaciones, la propuesta pasa

por endurecerlas para aquellos que se retiren 23 o 24 meses antes

de la edad legal y por penalizaciones menos duras

1 medida para tratar de acercar la edad de jubilación.

para aquellos que lo hagan a partir del mes 22.

Con carácter general en los 66 años.

En cuanto a las penalizaciones,

Y con el objetivo

habrá penalizaciones para la gente que se retire antes.

de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Con el objetivo,

Vincular las pensiones al IPC del año anterior.

En el caso de que la inflación sea negativa,

esa ganancia a favor del pensionista

se compensaría en los siguientes 3 años.

Las pensiones mínimas quedarían fuera.

Escrivá contempla que el año que viene se ponga en marcha

el nuevo modelo de cotización para los autónomos.

También seguir eliminando los gastos impropios

que asume la Seguridad Social.

¿Qué pasará con el factor de sostenibilidad?

¿Qué pasará con el factor de sostenibilidad?

¿Acabarán eliminando? ¿Cómo lo sustituirán?

-Yo creo que aquí hay muchas preguntas.

El reto principal,

es que la sostenibilidad no se podía conseguir congelando las pensiones.

Si yo congeló ahora las pensiones hasta que los ingresos vuelvan a ser

superiores,

estoy congelando las pensiones.

Esto tiene un impacto sobre el gasto,

y hacía que el sistema fuera sostenible.

Una persona que se jubila con 1000 E,

no sabe cuánto o va a sobrevivir.

Dándole una renta vitalicia que va cuando en el tiempo,

es una angustia,

cada vez con menos cosas,

y como se ha podido ver,

esto era muy inestable.

Ningún país,

va a permitir,

el reto es encontrar un mecanismo de ajuste,

la primera medida que se han puesto todos de acuerdo,

es que las pensiones no pierdan poder adquisitivo,

o lo pierdan muy mínimamente.

Y garantizar la sostenibilidad,

había otro elemento,

que era el factor de sostenibilidad.

Lo que tiene que ver,

el sistema lo que decías que si cada de las personas están viviendo más

tiempo,

esto lo que hemos observado en el siglo 20,

pensemos un sistema de pensiones,

donde las personas se están jubilando antes.

Vamos a pensar algo que en otros países es muy habitual y aquí tiene

muy mala prensa.

Imaginemos mantener una madre y una hija,

que entran a trabajar con la misma edad.

Se jubilan con la misma edad.

Han trabajado lo mismo.

La únicas la diferencia del tiempo.

25 años más tarde.

Imaginemos que la hija vive sus años más que la madre.

Para que la madre y la hija,

perciban exactamente la misma cantidad de pensión,

dado que la madre va vivir menos tiempo.

Hay que bajar un poco lo que va a percibir cada año,

para que cada año perciba lo mismo.

Si tú quieres que no te bajen relación a tu madre,

tienes que trabajar un poco más.

Ese es el factor de sostenibilidad que existe en todos los países.

La contribución ya estaba definida.

Se llamaba de prestación definida.

Esta regla,

pudiera cambiar si cambia la esperanza de vida.

Retrasar la edad de jubilación puede penalizar a los jóvenes?.

- En economía a veces pasa,

que las cosas más sencillas se tienen que cumplir.

Si una persona está trabajando le quita el trabajo a un joven.

Si este debate ya ocurrido hace 30 o 40 años,

lo observaban los partidos políticos.

Esto en economía se llama la falacia en el mercado de trabajo.

La gente no lo entiende,

porque puede tener sentido en algunas profesiones.

Eso no funciona en el agregado de la economía.

En los países donde más gente trabaja,

las personas mayores también trabajan más.

Es un debate difícil de romper.

La gente,

sabemos en economía,

lo hemos vista.

Se han incorporado las mujeres y no han perdido trabajo los hombres.

Han venido los inmigrantes y no han perdido el trabajo los nativos.

Hay complementaridad,

economía tiene un poder de crecimiento.

Esto es así.

Es importante que lo explique East.

Porque si no intuitivamente,

no lo entendemos.

Es curioso que las pensiones se quieren empezar a ajustar,

a la esperanza de vida.

A la circunstancias que tienen que ver con circunstancias sociales.

Hay un tema que no entendemos bien,

que es el tipos de trabajos diferentes.

No se pueden jubilar,

no sería justo con las mismas condiciones y salario,

trabajadores que trabajan en creatividad,

en el mundo intelectual,

que trabajadores de servicios.

Cuando vamos a poder afinar,

y a ver de manera distinta los distintos tipos de empleo.

No tiene ningún sentido equipararlo.

El desgaste físico no es lo mismo uno que otro.

Se entiende que son aquellas personas,

las pensiones se tienen que garantizar una renta mínima.

Y luego facilitar aquellos que pueden,

esto en España es complicado.

Toda la legislación,

todo está encaminado y está pensado así.

Lo normal,

no es que una persona,

porque me dediqué a leer el por qué durante mucho tiempo,

se pensó que la edad legal era 65 años.

Pero es una cosa muy curiosa,

hasta de 65 años mucho tiempo,

eso es una cosa que no tiene lógica,

las personas trabajan 40 horas a la semana,

digamos que la primera persona que los 65 años caducada van como los

yogures,

y metió este sistema de pensiones en el mundo.

Dijo que lo hizo para jubilar a sus competidores,

que todos eran mayor que él.

Yo creo que esos clave,

pero también hay que tener encuentra otra cosa,

pensamos en las pensiones en el mundo como es ahora.

Más de 3 personas y media para pagar una pensión.

Si me fío de la demografía,

lo que me están diciendo,

es que dentro de 25 años,

habrá 1,

ético 5 personas para pagar una pensión.

Si en el futuro hay mucha gente que no puede trabajar,

nos hace pensar,

que hay un contrato entre generaciones.

Los políticos pasan de los jóvenes.

Si los políticos pensaran que sólo cuentan los votos de los jóvenes.

El país se arreglaba,

hasta que edad somos jóvenes?.

Cuando yo me jubile,

mis hijas,

sus amigas,

los amigos de los parques,

cuando se levanten por la mañana,

tendrán que pagar entre 2 personas una pensión.

Sabemos que eso no va a ocurrir.

El contrato se va a ocurrir.

Si yo cotiza hoy pago,

yo sé que no me lo van a pagar a mí.

Dile a un político que piense de aquí a 25 años.

- La cuestión,

es que hablamos muchísimo de pensiones y paro juvenil,

por eso se produce ese debate que no está de acuerdo con la realidad.

La cuestiones porque.

Porque hay un país que cuando se habla de pensiones todo el mundo

tiene una sensibilidad social a flor de piel extraordinaria,

cuando ve que hay un 40% de paro juvenil,

no entiendo cómo esta sociedad,

asume esta cifra sin escándalos.

Sin un debate social intenso.

Sin una exigencia de que haya un pacto de Toledo para los jóvenes.

No sólo con el paro juvenil.

Lo que está ocurriendo son escándalo.

No eso no puede tener una vida.

Si les digo que les voy a congelar las pensiones.

Pero si les digo que voy a congelar el presupuesto de I+D,

se van a enfadar pero no se va a ir.

Los políticos lo que quieren es optimizar su número de votos.

Eso es un cinismo.

Al final,

egoístamente pienso mis hijos ya sean titulados.

- El problemas que todos en algún momento,

pensamos en que somos pensionistas,

y no pensamos en los jóvenes.

Ni siquiera una comisión parlamentaria,

que se ocupe.

- El sistema de pensiones está vinculado al mercado de trabajo.

Ahí entran directamente los jóvenes.

Hay que educarles mejor.

Yo escribo esta crisis lo que ha ocurrido,

eso me parece lo más grave.

Este virus afecta a todo el mundo.

Pero afecta menos a los jóvenes.

Hemos hecho un ente obviamente en deuda pública.

Casi 20 puntos se va a pagar.

El mercado laboral es un desastre.

Luego las pensiones,

no las vamos a reformar,

- la precariedad está vinculada al retraso de la jubilación.

Más del 70% de los españoles está en desacuerdo con esa edad de

jubilación.

Los individuos y seres humanos,

pueden seguir trabajando,

pero depende en qué condiciones.

Qué condiciones de horas hacen.

Hay muchos sectores,

donde la gente está echando horas extras sin cobrarlas.

- El mercado laboral discrimina a las personas mayores.

Cuando dices que hay que alargar la edad de jubilación,

también hay casos en que la empresa no quiere que sigas,

las empresas quieren la gente joven y no quieren gente mayor.

Al final la forma en la que lo hemos,

- esto es un salto al vacío,

que te coloca como pensionista.

Los funcionarios de la Administración del Estado

podrán teletrabajar 3 días a la semana, eso sí,

será un decisión voluntaria y reversible.

Es el acuerdo al que han llegado el Gobierno con los sindicatos.

Quedan fuera los trabajadores

que tienen que estar presentes en sus puestos,

como cuerpos de seguridad, sanitarios,

profesores o personal de Justicia.

- Tres días de teletrabajo en los funcionarios,

me parece un paso adelante.

Cuando vas al trabajo y estás presencial,

ven un poco las horas que trabajas.

Se va a empezar a mirar lo que aportas,

tu productividad.

Tiene que cambiar,

si el trabajador saca el trabajo adelante,

no veo porque no lo puede hacer.

Se ve un gran avance.

En la medida que pueda seguir cumpliendo,

1 poco la experiencia,

que saca expedientes,

han aumentado la eficiencia de sacarlo adelante.

Eso hay que valorarlo.

Y ver exactamente lo que pasa.

Sabemos el contacto físico,

y la docencia,

el ser humano necesita ver una cara.

A mí me produce una pena infinita,

creo que el trabajo es una calamidad.

Una calamidad para toda la sociedad.

Trabajando en casa somos todos más tontos.

Las empresas serán más tontas.

- Es de luego es mi opinión.

Sobre esto de los funcionarios,

quería añadir,

en esta crisis ha puesto de manifiesto,

que la administración del Estado es ineficiente para resolver los

problemas de los ciudadanos.

El servicio de empleo no ha funcionado,

el ingreso mínimo vital no ha funcionado.

Hay muchos servicios públicos que no funcionan.

La atención telemática no siempre funciona para todo el mundo,

hay muchas personas que se están quedando en la cuneta.

Éste es un problema,

el Estado está muy bien que sea una superestructura.

Pero tiene que servir a los ciudadanos.

Los intereses más básicos de los ciudadanos,

no han sido satisfechos por la estructura de la administración del

Estado.

Si determinados funcionarios van a aumentar más el tiempo del

teletrabajo,

eso va en detrimento,

creo que tenemos ejemplos,

hay que salir a la calle.

No se puede hablar en el vacío.

Hablan todos a la vez.

Hablan todos a la vez.

Estoy hablando de servicios públicos que son imprescindibles.

Para que las personas vivan mejor y no han funcionado.

Hay que diferenciar.

La atención personal,

pero la gestión,

sí que se puede hacer.

Hablan todos a la vez.

En estas mesas estamos hablando de gente que vive muy bien.

Pero hay gente que vive muy mal.

Hay gente que necesitan que la atiendan.

Hablamos de teoría,

pero hay gente,

que lo está pasando muy mal.

Tiene que haber atención personal.

Hablan a la vez.

La brecha digital tiene que estar resuelto.

Creo que tenemos que diferenciar el trabajo para algunas veces hacerlo

tienes que estar en el sitio,

y otras veces lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo.

Con buenos sistemas informáticos,

y buena red.

También se puede generar otra brecha.

No todo el mundo tiene las mismas condiciones para tele trabajar.

Una casa pequeña,

con 3 o 4 niños correteando por el pasillo nos un buen sitio para

trabajar.

Un modelo mixto,

los trabajadores puedan llegar a ciertos acuerdos con la empresa.

El trabajo tiene beneficios importantes.

Como la conciliación.

También presenta otros retos,

como el derecho a la desconexión digital.

Son temas que afloran con este nuevo modelo de trabajo.

Cada ocupación tiene una casualidad.

Si estás tele trabajando todo el día.

Te levantas trabajando y te acuestas trabajando.

Para que la función pública,

responda,

también necesitamos medios.

Tiene que tener medios y conexiones suficientes.

Hay una cosa que no se puede perder.

La atención personal.

Si a una persona anciana se le ha pasado coger la llamada para ser

vacunado.

Y tenga que devolver esa llamada.

S momento se convierte en un infierno.

No sabes donde tienes que ir,

y la gente opta por ir Presencialmente a su centro de

salud.

La atención sanitaria telefónica,

hablan todos a la vez.

Hablamos de las grandes empresas,

bancos aseguradoras,

estos una cuestión vital.

Y tú no has cogido esa llamada,

o notas enterado muy bien.

En ese momento,

se inicia un infierno.

Tiene que ver con la atención personalizada.

Hablan todos a la vez.

Nos hemos acostumbrado,

a que los servicios de atención primaria ta atiendan

telefónicamente.

No sé por qué no protestamos.

Hablan todos a la vez.

Hablan todos a la vez.

Hablan todos a la vez.

Es más fácil que dar con tu médico en una terraza de 1 bar,

que te coja el teléfono.

La ministra de Hacienda ha encargado la creación de un grupo de expertos

para la reforma fiscal.

El objetivo es diseñar un nuevo sistema tributario,

que podría entrar en vigor en 2023.

Les explicamos cuáles son la claves de este

"Sostener un Estado de bienestar que es el colchón de seguridad

e igualdad del conjunto de los ciudadanos"

El plan pasa por revisar el Impuesto de Sociedades, el IRPF,

el IVA, y el de Patrimonio Suceciones y Donaciones.

"Hay que descentralizar algunos tributos

para no producir asimetrías en el conjunto del territorio

para no dejar vacíos de contenido algunas figuras fiscales

como ha ocurrido en alguna comunidad"

La Ministra Montero se refiere a Madrid donde el Impuesto

de Patrimonio se bonifica al 100%, es decir que en la práctica

no existe. Ayuso asegura que ese es el peaje

que el PSOE paga a Podemos. "Si nos suben el impuesto

de patrimonio es que le siguen haciendo

la cama a Pablo Iglesias" El objetivo del Gobierno es

que a lo largo de la legislatura la presión fiscal de nuestro país

se asemeje a la de la media europea que se sitúa en el 41,

1%, unos seis puntos por encima de España,

lo que podría aumentar la recaudación.

Se ponen así los primeros mimbres para la reforma fiscal,

cuya propuesta, espera tener el Gobierno, en un año.

Esto es otro debate.

Como economista,

a veces soy frío hablando,

es una cuestión que se podía recaudar más.

Es una cuestión de no engañar a la gente.

Estados Unidos se recauda menos,

la sanidad privada,

los economistas estamos para decir,

que no se puede soplar y sorber a la vez.

Yo prefiero un mundo como Estados Unidos.

Eso se ideología.

-Se financia con una subida del impuesto de sociedades.

En un país nórdico se vive muy bien en Estados Unidos

según te vaya la vida,

los servicios del país del norte y los impuestos anglosajones.

Uno puede decir que prefiere ir a Estados Unidos,

pero una vez que se decide que el parlamento quiere tener servicios de

calidad, que de sanidad y educación pública,

que la recaudación sea suficiente.

Si decimos que queremos ir a un país más liberal

entonces hay que subir los impuestos.

- Hay que comparar el debate público en España y en otros lugares.

Hablábamos de Biden y del plan millonario

que lleva a cabo para reflotar la economía

y se financia con una subida de sociedades

algo que en España es un tabú

que se congelan los impuestos

Ángel Gabilondo ha dicho esto

o incluso bajarlos que es lo que sostiene la derecha.

El FMI era hasta hace poco el guardián

de la ortodoxia temporal

y ahora propone una tasa a rentas altas.

Tenemos un debate muy distorsionado.

- Es un problema con todos los impuestos,

alguien lo definía entre un queso manchego y uno gruyere,

porque en España todos los impuestos tienen exenciones fiscales

que la base se reduce porque me lo han quitado

pero quien tiene impuestos de sociedades tiene muchas deducciones

pero también lo tiene el IVA

en España están súper reducidos los tipos

y porque una persona con recursos tiene que comprar

y eso genera mucha incidencia en la recaudación.

Hay que bajarle el precio todos los españoles,

y tengo mucha recaudación,

un tipo impositivo como en los países nórdicos,

el IVA que es más elevado,

pero tú le das ayudas a esas familias

para compensarles esa subida,

también pasa en el IRPF.

Siempre están metidos en exenciones nuevas

porque es muy ineficiente,

te obliga a tener tipos marginales elevados,

pero tipos efectivos bajos.

- Y la parte alta de la tabla seguimos por debajo,

la parte de sociedades va por otro lado.

- El IRPF depende de las comunidades autónomas.

- En España hace falta a una campaña ofensiva,

porque estas cuestiones no se manejan en el debate público

de forma solvente,

son complicadas,

y nombraba es el panorama internacional, no es nuevo,

Europa crece del lado de la socialdemocracia,

y Estados Unidos más reacio a pagar impuestos.

Obama hizo una inversión tremenda.

Fue una de las claves para que Estados Unidos saliera de la crisis

mucho antes que Europa,

y eso genera mayor riqueza y empleo.

Europa las ha aprendido pero en España nos cuesta,

a pesar cuando hablamos de que hay que diferenciar la pre distribución,

de la distribución y redistribución.

Lo planteamos en un país donde nos cuesta entender

las cuestiones fiscales básicas.

- El mensaje que nos llega es subir o bajar impuestos,

no hay más mensaje.

- Cuando hablamos de subir impuestos es de del IRPF.

- Otra diferencia con Europa son los precios públicos,

queremos que todo sea gratuito,

y la universidad tiene que dar becas a quien no tiene acceso,

pero no tiene que ser gratis para todos.

Porque a lo mejor vienen de un colegio privado muy caro y luego

gratis.

Aquí lo que vende es bajar,

y la pregunta es muy sencilla,

decir o desmantela amos o aumentamos la recaudación,

tenéis que decidir.

No engañar a la gente.

El Gobierno tenía previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros

el famoso plan de recuperación.

Es decir, las reformas que España necesita hacer

para recibir los fondos europeos.

Finalmente, la aprobación se pospone una semana,

pero tenemos ya algunos detalles de cómo será esa reforma.

Andrea Ventura.

Los últimos flecos de la hoja de ruta se van a incidir hoy

en la Comisión interministerial,

el órgano encargado de guiar el reparto de los fondos.

Ayer el presidente

adelantó algunos detalles,

recoge 212 medidas,

la mitad dedicadas a la inversión y la otra a la reforma.

Insisten en que el gran objetivo es la creación de empleo,

sobre todo de calidad.

Mañana a petición propia dará más detalles

en el Congreso de los Diputados.

Tendrían tiempo todavía,

se tiene que remitir a Bruselas antes de que finalice abril,

y cuenta atrás para recibir esos 140.000.000.000 E

para los próximos 6 años,

70.000 transferencias directas hasta el 2023,

para paliar las grandes consecuencias de la pandemia.

Gracias Andrea.

Vamos a analizar la importancia de lo que estamos hablando.

De las reformas que hay que hacer para que llegue ese enorme

balón de oxígeno que son los fondos europeos.

Carlos Conde está con Igor

- ¿Cuánto dinero?

La mitad a fondo perdido.

Ayer el presidente decía

que para que sea una economía más sostenible

tomarán estas medidas del panel.

En materia de vivienda es importante,

una cantidad para reformar.

- A cambio exigen reformas inversiones

-Hay algunas condiciones que ya están aprobadas,

pero hay algunas que en política y económica son de calado.

Son estas 3 que aparecen en el panel.

- ¿Qué pedía Bruselas que el gobierno no acepta?

Que destinen una cantidad de dinero para cada empleado,

por si se va al paro.

El gobierno dice que lo tiene que tratar con los agentes sociales.

Dicen que podría estar lista para la 2 parte del año.

Ya está Yolanda Díaz con los agentes sociales.

Y también el empleo juvenil.

El factor de sostenibilidad.

El gobierno dice que lo tiene que hablar con los agentes sociales.

Y en materia fiscal pedían esto.

Y entre los cambios que se podían producir

en la subida de patrimonio.

- Mañana el presidente nos podrá dar unas líneas.

Eliminar el coste de despido,

no te pagan cuando te despiden,

pero cada año te depositan en una especie de cuenta individual,

una cantidad de dinero,

y yo ya lo he pagado todo antes,

y el trabajador pueda hacer algo alguna mejora,

porque si te vas a una empresa y te mueves,

a lo mejor con un coste de despido no lo harías,

pero te llevas esa mochila contigo,

y si nunca te despiden la usas para la jubilación,

en España tendría sentido combinarla con un poco de indemnización.

Porque una vez que has adelantado el dinero

el despido es a 0

tiene que haber un poco de coste para la empresa,

y quien más despidan más pagan.

No sé si es lo que pide Bruselas.

Me molesta un poco que las reformas son malas,

tú estás en Europa,

tienes la misma moneda que Alemania,

porque antes se podía devaluar la peseta

pero ahora tenemos la misma moneda

y si quieres competir solo lo puedes si tu economía es igual de

eficiente.

Porque si no no tienes que estar en el euro.

Las reformas siempre han estado ahí,

y Bruselas cada semestre,

aunque nosotros nunca lo cumplíamos,

y así año tras año.

- 2 veces nos han apretado las tuercas.

- Pero antes nunca se hacía.

Ahora si no lo haces no te dan estos fondos.

Imaginas la perspectiva de un país del norte.

Da dinero a los países del sur

que llovía pagar más que ellos

y ellos tienen un sistema impositivo o unas pensiones

que nosotros hemos tenido que reformarlas

y encima quieren que yo les pague.

A nivel de España nadie está contento con el tema fiscal

ni con el mercado laboral

y estos una oportunidad histórica

porque puedes utilizar los fondos europeos

para compensar a los perdedores

porque las reformas en donde todo el mundo gana o mejora

ya se han hecho todas.

- El sentido de mejorar las condiciones a los trabajadores.

O a los pensionistas.

Siempre es para minorar derechos.

-En el mercado laboral va a perder

hombre con estudios superiores

que le va tocar un contrato.

Yo no permitiría que se tocaran las pensiones

de los actuales pensionistas

no puedes cambiar la renta sin margen de maniobra.

Va a ver perdedores.

-Hay una expresión muy relevante.

Tenemos que hacer muchas transiciones pendientes,

la digital, la ecológica, la fiscal,

pero o se hacen con justicia,

ayudando a los que lo van a pasar peor,

o al final va en detrimento,

porque el antieuropeismo y la extrema derecha surgida en Europa

tiene mucho que ver con esas políticas austericidio es,

y eso Europa lo aprendido.

-La clave está en buscar la equidad del sistema.

A lo mejor no son necesarias algunas reformas

que minorar los derechos de las clases trabajadoras.

También es una cuestión de enfoque y de planteamiento.

- En la anterior crisis nos obligaron a hacer recortes

a ellos les viene mejor

porque una España que no se moderniza no compite con ellos.

Yo compito contra ellos y les voy a ganar

a mí me gusta que ahora no piden recortes

y te están dando el dinero y que piden reformas.

- Ya veremos si te dan el dinero.

Hay una diferencia bestial entre el plan Biden y la Unión Europea.

- Hay un sistema de pensiones asistencial.

- Eso a mí me da bastante envidia.

-Yo lo que digo es que esto tiene una pinta horrible

porque hay mucha gente que se va a quedar en la cuneta.

Y ya se quedo anteriormente.

-España propone y Bruselas dispone.

Lo van a examinar iban a decir que por aquí sí o no.

-A Europa también le interesa que España gaste.

Salir de esta crisis sería bueno para todos.

Espero que se centren en hacer reformas modernizadoras

y no en hacer recortes.

- Muchas gracias por estar con nosotros.

¿Cuál será la posición de Bruselas ante la respuesta del Gobierno?

¿Aceptarán las reformas que maneja Moncloa sobre pensiones,

reforma laboral y fiscal?

Del plan hablará el presidente del Gobierno

en su comparecencia de mañana.

Elena Ochoa.

Qué esperamos de esa intervención.

-No le espera ningún paseo.

El plan de reconstrucción tiene que detallar

y genera mucho enfrentamiento,

no solo con el PP,

el decreto que trajo el gobierno para gestionar

los 140.000.000 E de la Unión Europea

salió adelante gracias a la abstención de VOX.

Porque también votaron en contra ERC.

Va a ser un debate complicado.

También lo será el otro asunto

el estado de alarma.

Si se tiene que prorrogar más allá del 9 de mayo.

Esto genera ya un debate muy enconado.

Además estamos en precampaña en Madrid.

El 9 de mayo acaba el estado de alarma y el lehendakari

Iñigo Urkullu ha pedido a Sánchez que lo prorrogue.

Cree que si no lo hacen se vivirán momentos delicados a la hora

de gestionar la pandemia en las Comunidades Autónomas.

"Las CCAA tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas

en aplicación de las medidas para intentar mitigar

lo que es el efecto negativo de la pandemia o para atajar

la transmisión comunitaria.

Si fuera posible, creo que es necesario

mantener el estado de alarma".

Antes de que Urkullu pidiera esta prórroga, la ministra Montero

decía lo siguiente.

"No se trata de que las CC. AA presionen o no.

Se trata de que ojalá, en el momento en el

que finaliza el estado de alarma, la incidencia acumulada

que tenga nuestro país permita que decaiga y que solo

con la aplicación de la legislación que tenemos, sea posible controlar

y poner en marcha los movimientos

y las actuaciones que cada gobierno autonómico pretende"

¿Creéis que es necesario prorrogar el estado de alarma?

¿Es estado de alarma es clave para gestionar la pandemia

o se puede hacer por CC. AA como dice el Gobierno?

-Fue el gobierno el que lo hizo.

Entonces se escucha todo el mundo unas medidas,

con una posibilidad de que las comunidades hagan algo,

porque según Montero dice que tiene que decaer,

entonces la experiencia nos dice que las comunidades autónomas

no tienen herramientas para controlar el virus.

Urkullu trató de cerrar los bares en el País Vasco

y un juez se lo tumbo.

Habla por qué conoce que con las herramientas de las comunidades

es imposible tomar medidas.

- Es un debate en 2 planos.

Por un lado está el político y sanitario y por otro el jurídico.

Se está diciendo que será necesario mantener restricciones,

porque la cepa británica está muy extendida por España,

y también dicen que ojo a los vaivenes jurídicos,

que pierden tiempo para adoptar medidas.

Algunos juristas ponen encima de la mesa

que no es muy razonable como ordinaria una situación excepcional.

Ese debate en los 2 planos

se tiene que sustanciar en cogobernanza,

en los foros donde se reúnen las comunidades y el gobierno.

Me parece razonable que se reúnan la conferencia de presidentes.

- Yo creo que es una jugada muy bien medida,

y lo que busca el gobierno es cargarse de razones

para prorrogar el estado de alarma.

Ojalá haya un milagro,

pero a partir del 9 de mayo hay solo 2 opciones,

ose cambiar la legislación para que las medidas tengan su seguridad

jurídica o se prorroga el estado de alarma

el gobierno sabe que el 5 de mayo

se presenta y dice que quiere prorrogar hay bronca política

segura.

Porque ya la ha venido viendo.

El PP ha votado en contra varias veces.

Y el gobierno lo que quiere es provocar la reacción

de los comunidades autónomas.

-No estamos para esos juegos de estrategia.

¿Un país está para estas cositas?

- Yo solo analizo pero pinta por ahí.

- Llevamos más de un año con este debate

y en una de las prórrogas el estado de alarma,

el gobierno se comprometió con Ciudadanos para reformarlo,

el gobierno no lo hizo diciendo que los derechos fundamentales

no se pueden suspender,

y se quedó ahí en el limbo,

y hemos llegado a este lugar,

estamos con la misma incertidumbre con la que estábamos.

Yo pienso que tiene que ir mejorando,

necesariamente,

eso tiene que ser así

no sabemos cómo llegaremos dentro de un mes

y tampoco tiene porque confirmarse un estado de alarma igual.

- A lo mejor puede ser en otros términos y circunstancias.

Tarde o temprano tendrá que acabar en la conferencia presidencial.

El debate y las medidas tendrán que acabar pactándose,

la última fue el 31 de julio.

-De hecho hubo reproches y sobre todo por la parte de Urkullu.

-Los presidentes no lo piensan así y de esa manera se ha aflorado.

Carece de órganos ejecutivos

donde se tomen decisiones que afectan a las administraciones

de forma ejecutiva,

hay foros de debate pero no ejecutivos.

- En sanidad lo ha sido.

- La conferencia de presidentes no se traduce en esas decisiones.

- Se puede ir aprendiendo.

El modelo federal diría eso.

-Pero esa conferencia de presidentes no sé si ha funcionado.

Desde hoy Bilbao y la provincia de Gipuzkoa

se cierran perimetralmente por la alta incidencia acumulada.

Eva Hernández ¿hasta cuándo durará esta medida?

-Por ahora habrá que esperar y tener paciencia.

Hay que bajar esa tasa de incidencia cuanto antes.

Eso ha hecho que la ciudad de Bilbao y 27 municipios

permanezcan cerrado perimetralmente.

Fíjate cómo estaba esta estación,

es martes y son las 9:00 de la mañana,

debería de tener muchísimo tráfico,

y no se puede venir porque está cerrado perimetralmente,

significa que no se pueden hacer viajes más que de forma necesaria

para trabajar o al médico.

Otra de las partes me afectadas o los hosteleros

porque se inician nuevas restricciones

se cierran los interiores y solo se puede abrir de 6:30 9:30

y de 1:30 a 4:30 para comer

y a las 8 están cerrados.

Los niveles son muy elevados,

aquí hay una tasa de 471,

muy por encima de la media nacional,

hay que bajar esa tasa de incidencia como sea

para salir o minimizar la 4 ola.

Fernando Simón le han preguntado sobre las dudas del presidente

Sánchez con los datos sobre la pandemia que ofrece

la Comunidad de Madrid.

Simón ha respondido así..

Sobre esto asunto le preguntamos ayer aquí en el programa

Puede haber algún retraso que se corrige,

pero más allá de eso no creo que ningún servicio de vigilancia en

España

esté haciendo conscientemente ninguna falsificación.

- ¿Qué os pareció la explicación

que dio ayer Gabilondo sobre este asunto?

-El presidente del Gobierno se equivocó claramente,

y lo que no se es porque,

a lo mejor menosprecia

o no tienen cuenta la relevancia que pueden tener sus palabras,

pero en términos generales no lo entiendo,

no se porque se comete un error sabiéndolo,

sigo diciendo lo mismo,

fue un error gravísimo y vergonzoso

que el PP eligiera la pandemia como principal asunto de oposición

y acusara al gobierno central de ser responsable

de las cifras de muertos,

incluso de mentir y ocultar las cifras,

y al igual que eso me parece que el PSOE

está utilizando la pandemia contra Madrid.

Y digo hechos,

y luego interpretar es libre,

todas las elecciones que ha habido este año en este país,

en todas ellas ha sido premiada la gestión de la pandemia.

Salvador Illa ganó las elecciones catalanas

y dobló los escaños.

Urkullu tuvo un triunfo impresionante,

Feijó y hasta el señor Aragonés consiguieron buenos resultados.

Y Madrid en mi opinión Ayuso está encabezando las encuestas

por la gestión de la pandemia,

así que no entiendo como puede ser que los partidos

no entiendan que la ciudadanía no penaliza la gestión,

porque hay un desamparo en la gente en esta calamidad,

que la gente que aparece ahí y les ampara,

no es castigada,

no entiendo como el PSOE hace lo mismo que hizo el PP.

- Siendo cierto,

de alguna manera se puede penalizar la gestión al gobierno

lo vimos en sondeos.

- Yo hablo en elecciones.

- Pensar que no afecta la gestión es distinto.

- A Salvador y ya le ha ido bien

-Estando absolutamente de acuerdo en que debería sacarse

de la disputa partidista.

Lo peor de la pandemia ha sido inusual en Europa.

Fue un debate especialmente enconado en España

el marco jurídico para actuar con la pandemia

pero los distintos modelos de gestión sanitaria

tiene un impacto a la ciudadanía.

-Lo que yo no tengo claro y no me atrevo a decir son los motivos.

Que Urkullu haya revalidado su mayoría

que Salvador Illa juegan Cataluña

y ganara como ganara

yo no lo tengo tan claro que tenga que ver con la gestión de la

pandemia.

Era una persona desconocida.

- Pero apunta a todo el ruido y la bronca.

Hay una hipótesis que es la gestión de la pandemia.

Pero otra es que Salvador Illa tiene una tranquilidad

y eso le benefició

así que yo lo tengo muy claro,

debe de ser un mixto.

Porque cuando decimos que la gente valora la pandemia,

que estamos diciendo,

como valora la gestión de los ingresos

de la vacunación

de las medidas económicas.

-Ojalá la pandemia entrará como distintos modelos.

Pero hasta ahora no lo ha hecho.

Estamos hablando de el presidente en un corrillo.

- Propone adelantar el toque de queda a las 10 en vez de a las 11.

Cuando sale en la pandemia no sale en esos términos.

-Llevan un año saliendo así.

- El gobierno de Madrid contra el gobierno.

La lista electoral del PP en Madrid está pendiente

del Tribunal Constitucional.

Esta vez el Tribunal Constitucional no tendrá años para decidir.

Esta misma semana debe responder al recurso del PP

para que dejen a Toni Cantó y a Conde ir en sus listas

"claramente, la documentación del señor Cantó era más falsa

que el master del señor Casado, y nos hemos encontrado con una lista

trufada de sospechosos habituales"

El PP argumenta que no importa que se empadronaran muy fuera

de plazo, que no hay tal requisito en la ley, que nunca se ha sido

tan estricto con el padrón,

y más limitando derechos políticos a Cantó

"Podrá ir o no en la lista electoral , pero que

se haya querido incorporar al proyecto del partido popular

a mi me parece que es una extraordinaria y estupenda noticia"

no cierren, el PSOE denuncia a la número 56 de la lista popular,

Vanesa Torrente, hasta ahora empadronada en Murcia,

donde tuvo variados cargos.

Por su DNI vive en madrid hace 15 días, dice el PSOE.

Más trabajo para el juez

"y vemos que el tribunal constitucional

va a a resolver ese recurso, probablemente con bastante rapidez,

el mismo tribunal constitucional que no ha resuelto

ninguno de los recursos de Vox contra el estado de alarma"

la pandemia es el otro gran asunto,

desde que Gabilondo insistió aquí mismo.

"las posibilidades de morir en Madrid son un 54% más elevadas"

"sobre el candidato de Sánchez, al que no volveré

a mencionar, insisto, solamente decir que no le oi decir

lo mismo cuando el contagio en administraciones socialistas

estaba absolutamente disparado en estos meses"

ya no se hablaba con Iglesias, y ahora tampoco con Gabilondo.

Es más, ha dicho que mientras de ella dependa,

"Gabilondo no será defensor del pueblo"

"sobre si debería, o habría sido, o no soy defensor

del pueblo, lo que quiero decir es que yo quiero ser presidente

de la comunidad de Madrid, me presento para ser presidente

de la comunidad de Madrid.

Ni un día sin sorpresa: ¿saben que el PP y Ciudadanos pudieron

fusionarse, y no hace mucho?

le hemos ofrecido todo, y todo es todo.

"está viendo todo el mundo lo que está ofreciendo

el partido popular, pero no a mi, no, a determinados

cargos, como lo que estamos viendo en Murcia,

Si ellos pensaban que era bueno hacer una convergencia

entre lo dos partidos, que pudiéramos hacer, con generosidad,

una nuevaestructura entre las dos direcciones"

"palabrería y hechos"

veremos de todo en esta campaña, un video electoral de podemos

en el que solo salen periodistas, y que ha armado el gran lío,

y hasta tenemos ya un escrache de un escrache.

En Parla, escracharon un poquito a Ayuso pidiendo un instituto

para el pueblo, pero a su vez fueron escrachados por estas señoras,

o sería el servicio de orden.

Por lo visto, al final habrá instituto

-Quien ha re soplado.

Yo os veo.

Madre nos empieza a costar muy caro al conjunto,

a mi Madrid me encanta,

me lo paso fenomenal,

pero hay un nivel de beligerancia centrado aquí,

aunque haya excepciones,

sales de la M-30 y la vida es diferente,

y también hay puyas y debate político,

pero hay un nivel de beligerancia y sacar las cosas de quicio,

que se pone en marcha una bronca que genera una espiral de violencia

que en términos de democracia cuesta caro.

El Tribunal Supremo propone juzgar al Diputado de Unidas Podemos,

Alberto Rodríguez el instructor, Antonio del Moral,

considera que existen elementos suficientes

para considerarle posible autor de un delito de atentado y una falta,

o delito leve, de lesiones.

Los hechos sucedieron en 2014 en La Laguna,Tenerife.

Rodriguez, que aún no era diputado, propinó, supuestamente una patada

a un agente de policía durante una manifestación.

Él siempre lo ha negado.

El Supremo da 10 días a la fiscalía para presentar escrito de acusación

o pedir el sobreseimiento.

Ni López del Hierro ni el empresario Luis Gálvez realizaron donaciones

al PP.

Es lo que han declarado ambos en el juicio de los papeles de

Bárcenas.

Un juicio al que le queda algo menos de mes y medio y que continua hoy

en la Audiencia Nacional.

Irma Frigenti, ¿ qué declaraciones claves nos quedan por escuchar?

-Después de haber escuchado a la antigua plana mayor del PP,

nos quedan testimonios interesantes.

Por ejemplo el de mañana.

Es el responsable de la brigada de blanqueo de capitales

lideró esta investigación entre otras,

también agentes de la UDEF

y de la empresa que realizó la reforma.

Van a pasar por aquí trabajadores del PP,

y también Adolfo Sánchez García,

el presidente de la fundación contra la tartamudez,

al que Bárcenas le acusó.

Las declaraciones de ayer fueron las de los empresarios.

Dos anotaciones de los papeles de Bárcenas le vincularían,

según el exterorero, con las donaciones al partido.

" Yo no soy ninguna de esas dos personas"

"López H puede ser López Hernández y Lopez Hierro

puede ser otra persona"

El empresario y marido

de la exsecretaria general de los populares,

Dolores de Cospedal, dice que nunca ha estado en Génova

y que conoció a Bárcenas y a Lapuerta en otros ambientes.

Al empresario Luis Gálvez, Bárcenas

le relaciona con una entrega de 50 000 euros:

"Yo no hice esa entrega"

Hace unas semanas declaró como investigado en Púnica.

El extesorero le acusaba de haber donado 60 000 euros

para la campaña de Aguirre en 2007.

El juez no se lo creyó

y le ha retirado la condición de investigado

en un auto que aún no es firme.

Santiago Lago, empresario y amigo de Bárcenas,

si valida sus papeles.

Cuenta que hizo de intermediario en la donación de un grupo francés.

Lapuerta le recordó que no había contraprestación:

"Esta donación no es finalista"

Y, según su testimonio, nunca la hubo.

Entregó los 10 millones de pesetas en efectivo

en la sede de los populares.

Íñigo Errejón.

Líder de Más País.

Buenos días.

PENSIONES Y EMPLEO JUVENIL -¿Qué le parece la propuesta del Gobierno

de incentivar el retraso de jubilación pagando hasta 12.000

No sabemos si es un globo sonda,

y por si lo fuera nosotros no la compartimos,

creemos que tenemos un problema en el mercado laboral,

no se deja salir a los mayores y a los jóvenes no se les deja entrar,

no comparto esa obsesión del ministro por retrasar la jubilación,

es un derecho ganado con muchos años de esfuerzo,

y es verdad que tenemos un problema de financiación de las pensiones,

pero tiene que ver como que las pensiones no contributivas

hay que complementarlas en los presupuestos

y con lo que han bajado los salarios,

porque los salarios de quienes trabajamos han caído,

no compartimos esa obsesión

porque la gente cuando ha llegado a su edad siga más tiempo.

No sé si es un globo sonda pero nosotros no estamos de acuerdo.

euros por año a quienes la retrasen? -En España tenemos la peor tasa

de empleo juvenil de toda la Unión Europea.

El ministro Escrivá sostiene que prolongar la jubilación no

perjudicará al empleo juvenil.

-Porque está este problema un poco absurdo

no se les deja salir a los mayores y a los jóvenes entrar.

En España vamos a tener una inmensa oportunidad en la transición

ecológica

va a haber dinero en Europa pero no se puede utilizar

para servir como hasta ahora.

Los fondos de la reconversión industrial pusieron parches

y pagaron buenas prejubilaciones,

y perdimos una gran oportunidad.

Estamos convencidos que los fondos europeos

tienen que servir para la industrialización verdE

estamos hablando de movilidad verde,

plantas de automoción que haya en Madrid,

hay1 se todos para el que hay que adaptar la formación profesional,

porque enseña oficios que cada vez no existen

y otros necesarios que no se enseñan.

Deberíamos de ser un país de paraíso en energías renovables.

Francia prohíbe que en trayectos de 2 horas y media se haga tren.

Se había hablado de lo del puente aéreo.

Dígame si cree que no podrán ir en avión.

-Yo creo que llegaremos

no por una discusión política

sino por el consenso científico.

La manera de transportarnos y consumir

es inaceptable

vivimos de prestado en este planeta

inequívocamente se tienen que reducir los vuelos en avión

pero donde haya una alternativa ferroviaria

hay que hacerlo así

lo llevamos en nuestro programa

y lo pusimos en las enmiendas a la ley del clan bioclimático

el gobierno lo rechazó,

nos gastamos mucho en subvencionar los vuelos,

hay que cuidar más el tren

y potenciar una alternativa terrestre

que sea menos contaminante.

Porque los vuelos emiten más arriba entonces o más contaminantes

esto no hay ningún científico que lo niegue,

y de esto se va a acordar nuestros hijos y nietos,

sobre lo que nos peleamos dentro de 2 años no han existido,

pero de esto se van a acordar,

y parece que en España tenemos un cierto complejo provinciano

que no nos atrevemos hacer las cosas,

esto que han hecho los franceses por ley

ya lo propusimos aquí,

espero que cuanto antes en España.

Si tienen respuesta en contra del pin para de VOX.

- La señora Ayuso contestó de trámite

diciendo que no lo había puesto en marcha.

Intentábamos sacar de la campaña electoral

un tema que esté de acuerdo

queremos que si la inmensa mayoría de los partidos

se compraventa de que los ultras tengan en su mano

la educación pública de los niños de Madrid

y no es una imaginación nuestra.

En Murcia la consejera tránsfuga de VOX,

dijo que no se va a vacunar,

no es una cosa de integristas.

- Sabe usted que matizo.

Habló de AstraZeneca.

- Pero como es consejera de educación,

le pediría algo de responsabilidad,

es algo que empieza a llegar aquí,

y queremos tener claro que no hay negacionistas

para regir la educación en Madrid.

Incluso quien haya votado conservador se le pone los pelos de

punta.

El pin parental o medieval está claro que no se va a implementar.

- Pero no han conseguido una respuesta.

- El balance no es muy satisfactorio.

Hablar ustedes del riesgo que entre Vox.

- Lo puedo relacionar,

imagínese que hay un niño gay o una niña lesbiana,

si se pone en marcha el "Pin Parental"

y sus padres son homófobos,

pueden impedir que recibo una educación

que les diga que no están enfermos,

en mi opinión es un retroceso,

es un sufrimiento para los niños

y un retroceso para la sociedad,

y me parece motivo de temer,

la escuela tiene que seguir siendo un lugar de respeto

y de libertad,

y esto es también que le digan a un niño que no pasa nada,

que no está enfermo,

y si te gusta la persona de tu mismo género

es perfectamente legítimo,

si cambiáramos de eso a que los homófobos imponga sus criterios

sufriría más gente,

y de la señora Ayuso no hemos conseguido un compromiso

que no les va a entregar a los fanáticos la educación,

sin embargo el espíritu de Madrid es abierto y diverso

y no queremos retroceder y por eso decimos que no queremos eso.

- Hábleme de la liberalización de las patentes.

- Lo propusimos en el congreso,

pero no es una propuesta solo por preocupación de los otros

también por lo que nos pase a nosotros,

el reto de la vacunación solo se hace frente de manera democrática

si solo nos vacunamos unos no nos hemos salvado,

si no se vacuna en África y allí muta el virus,

del año que viene podemos enfrentarnos a variantes nuevas,

de esta solo se sale como sociedad,

por eso todas las propuestas egoístas han hecho aguas

porque la pandemia nos presenta un reto

para que salgamos todos.

Es absurdo que no se produzca a toda velocidad

porque unas farmacéuticas no liberan las patentes

y no se sale comunicando ni negociando país a país

hace falta una posición conjunta de la Unión Europea

para liberar patentes y vacunar más rápido en todo el mundo,

la vacuna es el ejemplo arquetípico de solución democrática,

no le sirve a nadie solo,

porque podemos hacer la campaña este año

que Motegi en otras partes y volvamos en un año.

Por eso hay que liberar patentes.

Y el gobierno español debería de liderar esa posición.

Hizo viral ese momento

cuénteme una medida concreta.

Si ganaran las elecciones.

- Hay que multiplicar por 2 las plazas de psicólogos

para el sistema público,

en Madrid hay 4 por cada 100.000,

la media europea son 10,

para que haya un máximo de 10 días de lista de espera,

porque no es como si te miran las cataratas,

Si no puedes más y te dan la primera cita dentro de 3 meses,

TV el psicólogo un día y te cita en 2 días,

todo el que lo ha necesitado sabe que no se va a ningún sitio,

el año pasado se sacaron 30 y tantas plazas de psicólogos públicos e

Madrid

eso no permite que vayan a la pública,

quien puede pagarse 80 E lo hará,

pero su salud y también enfermedades y bajas laborales,

o dará más que lo hay que lamentar.

Multiplicar por 2 las plazas de psicólogos públicos.

-Quería mostrarle unas palabras.

Buenos días.

Quiero que escuche una intervención de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea

de Madrid hace nada, este mes de febrero.

Lo único que proponen es trabajar 4 días

el vago de Errejón ha dicho que van a trabajar a 4 días

se van a hernias.

-¿Qué le diría a Ayuso? - Escuelas económicas : desde

Respirar y ahí le diría

que no insulte,

puede estar más o menos de acuerdo,

yo creo que ayuda a la salud y a la conciliación,

que es una medida de futuro,

pero que no insulte,

si no está de acuerdo que lo diga,

y que diga porque su propuestas mejor,

es como lo de la salud mental se hizo público de carambola

por un insulto

si no me hubiera insultado un diputado del PP

de que me fuera al médico,

como si fuera una vergüenza,

se hizo conocido por un insulto,

pues que no insulte,

yo no hago eso, no insulto en el congreso,

y Mónica García no insulta en la Asamblea de Madrid,

puede estar de acuerdo o no,

pero no insulta,

propone lo que cree que es mejor,

y discute con ideas pero no con insultos,

esta reducción de las ideas que el que le propone hace algo,

no hace falta.

Yo no estoy de acuerdo con la señora Ayuso,

pero no hace falta insultarla.

No vale para nada eso.

Es el turno de los contertulios y sus preguntas

-Hace como 5 o 6 meses no podía ni soñar

que estuviera en la intención de voto que está ahora

le quiero hacer una pregunta,

en los primeros compases de la precampaña

acuñaron el término de turismo de borracha,

y yo le pregunto si esta estrategia que ustedes,

y no hablo solo de usted, de todos los partidos de la izquierda,

que van unidos en contra de ella,

esta estrategia no le ha servido a ella para consolidar su posición,

si no la han ayudado ustedes

a consolidar este personaje

que según todos los sondeos va a doblar el voto.

Pregunto.

- Tengo varias respuestas,

la primera es que si París adopta medidas restrictivas,

pero los turistas de París vienen a Madrid donde nos adoptan,

nos podíamos preguntar por qué no les dejan hacer eso en casa

y si lo hacen aquí.

- París tiene unas cifras peores que las nuestras.

- Y medidas más duras.

- Claro.

- Cuando adoptamos esa posición del cuidado,

no pensábamos en la señora Ayuso,

es verdad que ella lleva un año en campaña electoral,

esa subida se debe a que se ha merendando C's,

se lo dijimos hace 2 años,

e yendo de la mano del PP y de la extrema derecha

iban hacer daño a los madrileños y a ellos,

creo que no van a entrar en la Asamblea de Madrid porque se

equivocaron

y han jugado con un fuego que les ha empezado a quemar,

pero ojalá pudiéramos discutir lo que es bueno para la salud

sin pensar en la imagen que está delante,

en casualidad no es que Madrid esté

en los primeros meses en los peores datos,

porque el gobierno estaba a otras cosas,

a hacer oposición al gobierno nacional,

a pelearse con aguado,

no estaba a la salud de los madrileños,

y por eso los datos en Madrid son como son.

Yo he estado varias veces en situación de posible contagio

y todo el mundo lo ha informado

que a lo mejor había que avisar

y yo no sé lo que es un rastreador.

-¿En alguna comunidad se preocupa?

- Yo le digo la que yo conozco.

Los rastreadores han desaparecido en general.

- A mí nunca me ha llamado un rastreador,

no me han ofrecido un test,

pero tienes que hacer en la privada,

en Madrid la prioridad no ha sido la salud.

-¿A qué obedece que en estas elecciones

la izquierda tenga menos movilidad que la derecha?

Y qué parte de responsabilidad pueda tener que haya 3 listas

diferenciadas.

- Empiezo por la 2,

a la derecha también le pasa,

mismo elemento procede resultados diferentes,

el problema fundamental de la menor movilización,

es que es un poco menor que el electorado tradicional,

tiene que ver con la geografía de Madrid,

con que se nota más en Pinar de Chamartín,

parece que manifiestan más voluntad

que en Villaverde o en Fuenlabrada,

y en Madrid eso se ha hecho crónico,

que como estamos en campaña nos parece nuevo,

pero esto cada vez ha aumentado más,

la gente de los barrios y pueblos donde las cosas son más difíciles,

en Parla, Leganés, Fuenlabrada,

tienen la sensación de que no cuentan.

Para qué voy a votar,

porque además ojo que va a ser un martes,

que además no puedes dejar a los niños en el colegio,

el colegio es colección electoral, se tienen que quedar en casa,

tienes que trabajar y pedir permiso para votar,

si vives por el centro será fácil,

pero si vives en Coslada y trabajas en Moratalaz,

lo tienes más difícil.

Hay que movilizar o un esfuerzo suplementario vamos a saber,

el resultado antes de pie de urna,

sabiendo el diferencial de la participación,

si se ha multiplicado en Villaverde, Usera o Vallecas,

eso es que hay cambio político en Madrid,

si siguen votando más a quienes les va bien,

será más difícil.

-Si la sabe le damos un Premio Nobel.

Que hay que hacer en una campaña electoral como esta

para que las cosas que importan,

porque luego todo el mundo lo decimos,

se ha hablado de las cosas que importan,

para que sean objeto de debate y se escuchen.

- Me quedo sin el premio,

intentarlo y perseverar, esforzarse,

va a haber mucho ruido, hay muchos e insultos,

hablar de lo que importa,

y creemos que hay que perseverar,

aunque no sea lo que más ruido hace.

No es una respuesta muy sofisticada.

- Ha hablado de recuperar vías férreas,

que propone su partido para abrir el tren directo Madrid-Burgos,

elemento de dinamización de la Sierra norte

y aliviar la A1.

- No es competencia autonómica.

Hace mucho tiempo que hace falta una reunión

o un trabajo compartido

entre el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid.

(Música)