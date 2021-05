La hora de La 1 - La hora de la actualidad - 15/04/21

Estamos aquí hablando de los niños.

Buenos días.

Nos vienes a hablar de la precampaña de Madrid.

Esto de pre me suena absurdo. Estamos en campaña todo el rato.

Es es absolutamente imposible estar viviendo

en el último pueblo de la última comunidad

y no encontrarse en la precampaña de Madrid.

También el acto de precampaña

que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados.

Parecía, supuestamente, una sesión de control,

pero está volcada en las elecciones.

Hubo algo que me gustó bastante.

Fue la crispación en su máximo esplendor. Voy a matizar esto.

La catarata de acusaciones,

el tono elevadísimo,

toda esa crispación derramada por los escaños

era una forma de regresar a la normalidad

y de, a lo mejor, como en el futuro,

conseguir que se insulten ahí dentro y en la calle estén tranquilos.

Es la crispación callejera, la crispación nuestra,

la de nuestros conocidos, familiares y amigos,

que no existe, o existen baja intensidad,

es la que realmente me preocupa.

Nunca pensé que podía decir esto.

Yo pensaba: "Tampoco ha pasado mucho".

Si es el precio a pagar porque no saquen la mierda a la calle

y puedan dejarla allí, tampoco vamos a perder demasiado.

Hay que canalizar de alguna forma.

Si se canaliza a través del verbo y la palabra,

sé que normalmente eso implica una mesa que termina explotando

en otro lado y no en forma de palabras.

Pero creo que sería positivo...

Lo positivo sería que rebajaran el tono.

Es una pregunta que me hago,

¿dónde está el tono?

¿En esa Cámara o en la calle?

¿La crispación dónde se origina?

¿La sociedad está viendo que nuestros dirigentes

utilizan ese tono y nos abonamos a él?

El origen de la crispación es un origen socioeconómico.

Está harta.

No llegan a fin de mes,

no cobran lo que tienen que cobrar,

Están enfadado por eso,

no por lo que digan en un periódico.

Realmente, ahí empieza la crispación.

Los políticos tiran gasolina todo eso.

Cuando estás con el agua al cuello,

que un tipo diga una gilipollez, te revienta.

Te revienta, en la forma de que te puedas enfadar,

que puedas manifestarte, no que te justificamos que cojas una piedra.

Esa es una crispación política.

Si solo existiese en política,

no estaríamos hablando de ella, nos daría igual.

Lo que nos preocupa es la desigualdad.

Que se pierda el tiempo.

¿De qué se habla de la precampaña?

Ni uno de los solo de los problemas que atañe a los madrileños.

¿Qué hacemos para dejar de hablar de Madrid?

Cuando viajo, yo soy gallego,

lo está empapando todo.

También tenemos nuestros problemas.

Estáis hablando de otras cosas que no tienen

que ver con la supervivencia o con la política

que puede hacer la vida mejor de la gente.

Hablo de estrategia política de cara unas futuras elecciones generales.

Bruselas apuesta por las vacunas de Pfizer.

La farmacéutica dice que va adelantar vacunas.

Supone menos de AstraZeneca después de incumplimientos de la firma.

Esperarán para saber si administran las casi 50.000 dosis de Janssen

que han llegado.

La decisión la tomará en unos días.

Tenemos a Margarita del Val.

Buenos días. Hola, buenos días.

Todavía hay incertidumbre en muchas decisiones

que tienen que tomar.

Empezamos hablando de la vacuna de Janssen.

Tendremos que esperar unos días hasta que las agencias se preguntan.

¿Crees que habrá cambios en las edades que se proponen?

¿Crees que se va a restringir el suministro de esa vacuna

a personas fuera de ese grupo de 18 y 48 años, mujeres,

que serían las que han sufrido los trombos en Estados Unidos?

Una cosa es lo que se recomienda, la indicación,

para quién se puede vacunar,

que lo dice en la Agencia Europea del Medicamento,

y como se organizan las campañas de vacunación.

Lo primero es que la campaña de vacunación vaya dirigida

a las personas más vulnerables.

Un 6% con dos dosis

o un 9% con una dosis.

Tenemos que concentrarlo en las mayores.

No concentrarnos en 18 a 48,

sino concentrarnos en acabar con mayores de 80,

que quedan poquitos,

y vacunar entre 70 y 80, 65 a 70,

eso es lo que tenemos que hacer.

Independientemente de cómo se puede restringir,

en la campaña, vacunar a los grupos de riesgo.

Hay que proteger los grupos de riesgo de la muerte,

de las enfermedades muy graves,

de UCI, de hospitalizaciones, de secuelas.

Son los que nos están haciendo tener saturado el sistema sanitario,

de tener que andar con tanto cuidado todos los demás, etc.

Por egoísmo y por sentido práctico de realismo,

hay que vacunar a esas personas.

No es que mi padre mi abuelo tengan algo más de riesgo que yo,

cada generación se multiplica por 10 el riesgo.

Es decir, una persona de 18 años,

que sepa que es su abuelo tiene 100 veces más riesgo

que él o ella de la infección.

La consideración tiene que ir a los que tienen más riesgo.

A ti te han vacunado ya, ¿verdad?

Me acaban de vacunar hace día medio.

¿Cómo estás? Ya me ha cambiado el ánimo.

Asumía esto, que eran año de pandemias.

Ya se puso la primera dosis de AstraZeneca.

Están pendientes de lo que decidan hacer desde el Ministerio.

La ministra dijo que había dos opciones,

dejarles con una vacuna o ponerle la segunda dosis.

¿Qué crees que hay que hacer? Me vacunado con AstraZeneca.

Me dieron dos citas,

una por edad y otra por nvestigadora por el coronavirus del CSIC.

Y tengo esa misma situación.

Dejar con una sola dosis o vacunar con otra vacuna distinta,

me parecen opciones peores

que vacunar la segunda dosis de AstraZeneca.

Es lo que está estudiando.

Es lo que tiene un riesgo mínimo.

A partir de dos semanas empieza a decaer poquito a poquito

y lentamente el riesgo de protección.

Si pasamos a una dosis, hacemos un experimento.

Un experimento en el que no sabemos si va a funcionar

en cuanto a eficacia

y en el que no sabemos si va a tener más riesgos de seguridad,

es que no se debería hacer.

No podemos renunciar algo que tiene un riesgo mínimo.

Como renunciemos alguna de estas vacunas que tiene un riesgo mínimo,

la de AstraZeneca y Janssen,

tendríamos que renunciar a Pfizer y Moderna.

Tienen el mismo nivel de mínimo riesgo.

Todas tienen el mismo mínimo riesgo.

En este momento, ¿queremos renunciar a todas las vacunas que tenemos?

Hay que ser coherente.

Todos los medicamentos tienen algo de riesgo,

pero tiene el mismo riesgo comerme una manzana.

Margarita. Creo que son seguras.

Hay que hacerlo.

Estuvimos hablando de que la atragantamiento

era la tercera causa de muerte en España, por cierto.

Margarita habla claro.

Lo que cuenta todo el sentido común del mundo.

¿Por qué no se toman las decisiones teniendo en cuenta a personas

y expertos como ellos?

Porque hay política.

Desde el principio dice que había una guerra política

detrás de las vacunas, desde el principio.

Curiosamente, ahora, por ser un poco mal pensado,

la Unión Europea decidió que se va a apostar

de forma casi definitiva, por lo que han dicho, por Pfizer.

Casualmente, Pfizer ya tiene 50 millones de vacunas preparadas

para sustituir lo que no se pueda vacunar con AstraZeneca y Janssen

por los problemas que está habiendo.

En fin, pensar que no hay una guerra política detrás de las vacunas,

me parece ser un poco niños...

A ver si Margarita quiere meterse en este fregado.

¿Hay guerra comercial?

Es difícil probarlo.

AstraZeneca nos ha ido despistando de vez en cuando.

En los primeros ensayos clínicos

no vacunaron voluntarios de las edades más importantes.

Nos ha hecho recomponer las campañas.

Ha hecho vacunar primero

a los profesionales esenciales.

En Europa se ha vacunado personas más jóvenes que a personas mayores.

Si los que se está muriendo son hombres mayores.

Claro.

Hablábamos de ese sesgo.

Las personas vacunadas con AstraZeneca,

colectivos esenciales,

en muchos casos eran colectivos eminentemente femeninos...

Lo que dice Margarita, no solo por su conocimiento,

sienta cátedra.

Estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo.

El riesgo que se está detectando es mínimo.

Hay sobreinformación.

No tenemos que tener miedo a la vacuna,

tenemos que tener miedo al virus.

Nos hemos preparado para la semana que viene.

Para que la gente entienda lo que significan los efectos secundarios,

como se encuentran,

como se detestan los fármacos

y la inoculación con Janssen es como la fase cuatro

de la vacuna y se hace con todos los medicamentos.

Con este, estamos con el minuto y resultado.

Jamás había tenido toda la farmacovigilancia

tantas horas de televisión.

Sabemos que nos vamos a infectar sí o sí.

El virus está circulando por todo el planeta.

El virus, incluso las personas que se protegen,

les acaba llegando,

y no sabemos en el 80% de los casos donde nos hemos contagiado.

Incluso las personas que se protegen mucho,

no pueden protegerse toda la vida.

Dependemos de que los demás también lo respeten.

Los vamos a contagiar sí o sí.

La elección es:

aquí le llega la vacuna,

elijo vacunarme con riesgo mínimo, porque no hay riesgo cero...

Hay una diferencia de 1000 veces para mí rango de edad.

--mi

Será una diferencia de 1000 veces,

10.000 veces para los mayores

y un beneficio de 100 veces para los jóvenes.

Estos números se los digo los políticos para que los usen

y para que se defiendan de las críticas

que tengan por tener la valentía de seguir con la vacuna.

Margarita, déjame que vayamos en directo,

porque como se ha tomado la decisión de no poner AstraZeneca

a menores de 60 años,

se ha dejado al personal esenciales de imponer la primera dosis.

Clara está con algunos profesores de infantil

de la Comunidad de Madrid contrastan con los críos

y los niños no llevan a esa edad mascarilla.

Este colectivo se ha quedado sin vacunarse.

Hasta el 20% del total de profesorado

estaría sin vacunarse.

Ella nos envió un mensaje a través de WhatsApp

para explicarnos su situación.

¿Cuántas veces habéis solicitado la vacunación que no ha llegado?

-Nosotros, en primer lugar,

contacto con nosotros la Consejería de Educación

para que mandáramos los datos de nuestro personal

para incluirlos en el protocolo de educación.

También el teléfono de incidencia de vacunas de la Comunidad de Madrid.

Hemos llamado de manera individual cada una de nosotras,

de las trabajadoras, también en varias ocasiones,

pero no tienen datos.

Lo único que hacen es tomarnos nuestro teléfono,

nuestros datos personales,

y nos dicen que se pondrán en contacto con nosotros,

pero no nos ha llamado nadie.

-Sois una escuela privada,

pero tenéis otra escuela en las mismas condiciones

a la que han llamado.

¿Por qué lo crees?

-Dijeron en la Consejería que no les había llegado,

pero hemos llamado en tres ocasiones el listado.

Aquí seguimos.

-No es que otros colectivos no necesitan urgentemente,

pero vosotros estás en contacto con niños que no llevan mascarilla.

-Los tenemos en brazos, les cambiamos...

Es continuo contacto con los peques.

-Hay muchas personas que por miedo están retrasando la vacunación

con AstraZeneca.

En tu caso personal, ¿te gustaría ofrecerte como voluntaria

para vacunarte con AstraZeneca?

-Si me lo preguntas a título personal,

me vacunaría cuando pudiera.

Luego, es una decisión personal.

Con todo lo que está saliendo,

hay gente que tiene más miedo.

Cualquiera de las vacunas que me ofrecieran, me vacunaría.

-Se habla mucho de las personas que se han quedado en ese limbo

por ponerse en la primera vacunación de AstraZeneca,

pero se habla menos de las personas que no tienen ese 70% de inmunidad

que da a la primera dosis

y no ha recibido ningún pinchazo. Claro.

Déjame preguntarle a Margarita.

¿Qué se tendría que hacer en este caso?

En Andalucía y Madrid se ha pedido

que si se quisieran vacunar de forma voluntaria...

¿Qué se podría hacer?

¿Podría afirmarse un consentimiento?

Vamos a perder el norte.

Esos grupos esenciales se estaban vacunando

para proteger a los grupos de riesgo, no por ellos mismos.

Se vacunar para que no haya contagio entre la población

y para que no llegue a los grupos de riesgo.

Tenemos que vacunar,

siempre que tengamos vacunas para los grupos de riesgo,

los grupos de riesgo.

Esas personas no están en un limbo,

están mejor que si no hubieran recibido nada.

Tienen el 70%.

Necesitan una protección de 70% porque sus riesgos muy bajo.

Podrían ir con vacunas menos eficaces.

No es un limbo, está muy bien.

Tenemos que priorizar.

En un momento dado,

se han saltado las prioridades porque había vacunas

que solo se pueden usar para ellos, fantástico,

que me quitan lo bailado,

pero esto no me da ningún derecho a saltarme las prioridades.

Víctor, hazme un pronóstico de cómo va a evolucionar todo esto,

es difícil, pero esta semana y la siguiente.

¿Crees que volveremos vacunar con Janssen?

No puedo saberlo.

El cuello de botella es la disponibilidad de las vacunas

y la disposición que tengamos a utilizarlas.

Por favor, por cada día que dejamos de vacunar...

Porque una vacuna que la tenemos en stand-by en por dudas,

estamos dejando de vacunar a miles de personas en un día.

Se traducirá en decenas de muertos dentro de poco.

Lo que hay que hacer es acelerar ese proceso de vacunación,

esa campaña de vacunación.

Como dice Margarita, hay una forma de priorizar esto.

Primero, los vulnerables.

Y aquellos posibles focos de contagio masivo,

que es donde más contacto, este tipo de colectivos.

Pero Marga dice que el objetivo de salvar vidas.

Hay que priorizar con ese criterio.

Dejadme hacer una última pregunta a Margarita

y luego seguimos con vosotros. La Comisión Europea anunciaba ayer,

se filtraba el periódico la estampa, que se iba a dejar de contar

con las vacunas basadas en la tecnología de adenovirus

y se iban a quedar con las basadas en ARN mensajero.

¿Eso cómo podía afectar a las vacunas que se están investigando

en el CSIC?

No trabajamos con adenovirus. No le puedo decir.

Es una decisión política.

Los científicos tenemos que apoyar a los políticos

para que no tengan que tomar esas decisiones

por el miedo a las reclamaciones.

Gracias y que sigas así de bien.

Es maravilloso escuchar a Margarita.

Lo deja todo claro y no se anda con medias tintas,

a pesar de su elegancia. Ese último llamamiento que hace lo reiteraría.

Por favor, los políticos que no piensen en los réditos

o los fracasos políticos por hacer una cosa u otra con una vacuna

u otra. Solo en los científicos.

-No hay un solo científico,

y la Agencia Europea del Medicamento tampoco, que haya recomendado frenar

la vacunación con ninguna vacuna.

-AstraZeneca y Janssen ya se han comprado unos cuantos

millones de vacunas. Una vez que las autoridades sanitarias han dicho

que no hay ningún problema y que el tema del riesgo

es inferior al beneficio,

me pregunto qué hacemos con las vacunas, si las tiramos...

¿A los voluntarios porque no los dejamos vacunar?

Con Janssen tenemos 17 millones.

Vamos con las portadas del periódico.

Qué bien habla Margarita Del Val. Qué bien lo explica todo.

-Lo cuenta así. Políticos, escúchenla y ya está.

Con lo fácil que lo vemos aquí.

Nunca en mi vida había hablado tanto de vacunas. Nunca jamás.

-La UE apuesta por Pfizer tras los problemas de AstraZeneca.

Pfizer, la de siempre, la nuestra,

cuando salía decíamos que iban a salir mejores. No. Esa.

Se negocian contratos para 2022 y 23.

Y el dueño de Pfizer ha declarado ja, ja, ja,

mientras acaricia un gato.

Sánchez descarta alternativas estado de alarma frente a las críticas.

Su receta es unidad, cogobernanza y responsabilidad individual.

-Ojalá pudieran hacer algo más, pero es que solos en el gobierno.

De la sesión de control de ayer destacamos el momento de Abascal

sacando un ladrillo.

-Lanzamiento de piedras, adoquines y estacas impulsado por ustedes,

tolerado por usted y justificado por una gran parte de esta Cámara

que no cree en la democracia ni en la libertad de todos.

-Parece un turrón. Parece un trozo de turrón.

-El único cubo de Rubik que podría resolver.

Una sola pieza. Los demás no puedo.

-Me deja flipado la de políticos que llevan piedras.

Albert Rivera, Ayuso, Abascal, Margarita Seisdedos.

-El político que saque la tijera y el papel...

-Me gusta es la clave Mónica todo el rato.

-Los países podrán restringir la entrada de los viajeros

aunque tengan este documento. La pregunta es para que va a servir...

He pensado lo mismo.

¿Esto sirve para un dos por uno en un bar?

-Y la Aap Radar COVID. Con esas dos cosas llegas al fin del mundo.

Pensaba que con lo del pasaporte alguien nos iba a corregir.

-Alguien es Mónica.

-Si esto no está bien seguro que nos lo explica.

Es así, es así.

El inusual cartel de un Ayuntamiento

para las parejas en los parques.

Ha colocado unos carteles en los que se puede leer lo siguiente.

"Nos gusta que os queráis, pero también que lo dejéis todo limpio.

Tirad los desechos a la papelera, por favor".

Se refieren a los preservativos. Sutil.

-El cartel lo han puesto saliendo del invierno.

Me preocupa cuando llegué el buen tiempo.

-A la gente le pica. La gente está harta.

Un mismo cartel diciendo que seas guarro y que no lo seas todo junto.

Y los dos de arriba del cartel...

El que está tumbado está encantado.

-Qué seguridad en ti mismo debes tener para hacer así.

Como píntame como una de tus chicas francesas.

¿Quién tira la basura?

El pringado del barrio.

Da paso a las promos, el dueño de Pfizer.

En lo que duran estas promos, en estos pocos segundos,

voy a ganar chorrocientos millones de euros.

Se reanuda el juicio por el crimen de Pablo Podadera.

Era un joven que media en una pelea el día que cumple 22 años,

recibe un golpe y muere en la caída. Condenaron a dos de los acusados.

Por un delito de lesiones. Absorbieron a otros dos.

¿Por qué se va a repetir?

-Porque lo que entendía la instancia superior es que esa sentencia

no se había hecho correctamente.

El objeto del veredicto del jurado

y la respuesta del mismo era incorrecto. Lo que dice ese recurso

es lo siguiente: que en una parte del jurado entiende

que a la víctima le atacan por detrás impactando la cabeza,

cae desplomado, de rodillas, etcétera,

pero en otra parte de la argumentación

dice que es atacado de frente.

Entonces dice la Audiencia que no se trata de relatos complementarios,

sino alternativos y excluyentes entre sí.

La juez tendría que haber dicho a los miembros del jurado

que no es compatible, no es posible que le atacan por detrás

y por delante. Es fundamental a la hora de aplicar la pena.

Revisen la sentencia y las justificaciones.

Por qué y en qué se basan ustedes. Redacten una nueva resolución.

Eso no ocurrió. Se dictaron dos sentencias para dos personas

como encubridores y otras dos para los principales acusados.

Ambas fueron recurridas. Finalmente se ordenó repetir ese juicio

y por eso, hoy de nuevo, cuatro personas y un quinto que faltaría

tienen que sentarse en el banquillo.

-Antes una pequeña duda que me surge.

¿Es habitual que se repita un juicio?

-Si la fundamentación del recurso es que se aleja de la lógica

y lo que la experiencia en casos similares nos puedan llevar

a considerar lo que es lógico,

si se determina la irracionalidad de la sentencia, en ese caso,

el recurso puede considerar que hay que repetir el juicio cargando

el órgano reconocido del caso anterior porque, si no,

estaría contaminado. No suele ser habitual pero es un remedio penal

para garantizar que la sentencia de las pruebas de cargo y descargo

tienen una consecuencia lógica para lo ocurrido.

Es lo que va a ocurrir con el caso de Navarra.

-Vamos en directo es Audiencia Provincial con Renata Rota.

Primera pregunta.

¿Por qué se suspende ese juicio la semana pasada,

cuando se tenía que celebrar?

-Se aplazó porque el segundo día de juicio,

el martes de la semana pasada,

cuando le tocaba declarar a los acusados,

uno de los principales avisó que dos días antes había estado

en contacto con un positivo. Su abuela.

Estaba ya vacunada de coronavirus y él lo había pasado,

pero se le hizo la PGR pertinente,

dio negativo, pero los médicos de la clínica forense indicó la cuarentena

obligatoria de 10 días. Acaba hoy y por eso se reanuda ahora.

Ha comenzado con las peticiones.

Hemos escuchado a la fiscal hace unos minutos.

Ha incidido en que los acusados tenían intención

de acabar con la vida de Pablo,

que no tenían intención de provocarle lesión más o menos grave.

Ha incidido en asesinato, lo mismo que pidió hace justo dos años.

En estos momentos está hablando la abogada de la acusación

particular con esa petición.

Este último golpe, este último retraso del juicio, 10 días,

sido un nuevo varapalo para la familia.

Repetición del juicio

y se encuentran con esto del segundo día de juicio.

Ahora quieren que continúe sin ningún tipo de problemas

ni imprevisto y salga adelante.

-Gracias. Vamos a estar muy pendientes de la resolución.

-En este caso hay una cosa clara.

Está la agresión grabada en vídeo.

Una cámara de seguridad lograba todo. Incluso un jurado popular,

con las carencias que pueda tener en temas judiciales, que no sepa leyes,

puede determinar si una agresión se produce, como decían Eneko e Igor,

por detrás o por delante. Si lo agreden por detrás o...

-Estos delitos son "preterintencional".

La intención es agredir con alevosía, por detrás,

y uno de culpa. Por no querer provocar la muerte.

Te voy a dar con un botiquín en la cabeza y hago el gesto...

hago el ademán, hay una viga, rompo el botiquín

y al darte te seccionó la yugular.

Tenía intención de darte en la cabeza.

-Luego hay que ver si es lógico.

Si se ha roto, sí que se ha roto y te estoy agrediendo, aunque se vea,

los jueces no tienen conocimiento, desde el punto de vista mecánico,

y lo último para producir una muerte.

Eso es lo que los peritos y los forenses transmiten.

-Pero deben tener el informe.

El juez tiene que tener en su mesa un informe suficientemente claro

como para dirimir eso.

No podemos perder de vista nunca que era un chaval de 22 años

que iba a celebrar su cumpleaños, porque cumplía 22 años,

y está muerto. La intención o no intención...

En función de cuántos años más o menos.

(HABLAN A LA VEZ)

Lo que me parece tremendo es que a día de hoy estas personas

están insistiendo en que habían bebido mucho alcohol

y habían tomado sustancias tóxicas. Esto sigue siendo una eximente.

Sinceramente, no lo entiendo.

El ejemplo que has puesto del botellón me parece perfecto.

Ahora, todo aquel que va a dar con un botiquín tiene un afán violento

que nunca se sabe hasta dónde puede llegar.

Lo que está claro es que todo aquel que bebe alcohol o toma sustancias

es consciente de que luego va a tener mermadas...

su capacidad para decidir el bien del mal.

Decirlo de una manera básica.

¿Por qué esto no es una mayor condena en lugar de una eximente?

-Porque lo dice el Código Penal.

-No actúa como atenuante cuando me coloco en esa situación

para cometer el delito. Lo dice el Código Penal.

Si estoy borracho, con mis amigos

y hay una pelea tengo la conciencia nublada y...

No buscó la situación de consumo de drogas para pelear.

-¿Pero cómo demuestras que no? -Por eso se hacen juicios.

(HABLAN A LA VEZ)

Vamos a valorar la importancia de la consecuencia.

Hay que valorar todo esto y tener todos los informes de los peritos,

pero la pena debe ser justa en relación a la consecuencia

que tiene el delito que has cometido.

Especialmente en este tipo de delitos que tienen como consecuencia

la muerte me da la impresión que los eximente son más importantes

que la consecuencia, que es un niño de 22 años que se muere.

Tenía toda la vida por delante.

Y unos señores borrachos, por lo menos, le han matado.

-Es lo que ha ocurrido con el tema de los accidentes, mal llamados,

de tráfico.

Se les aplicaba una pena de cuatro años, no entraba nadie en la cárcel

y se había cargado una familia entera.

Luego hablaremos del alcohol. Tenemos un caso desconcertante.

Antes una persecución policial.

Ha ocurrido en Madrid.

La policía ha conseguido localizarles

y ha tenido consecuencia.

3 presuntos ladrones heridos, uno de ellos grave, al salir su coche.

Participaron presuntamente en el robo de tres perfumerías

en Ciudad Lineal. ¿Qué más sabemos?

-Una noche muy movida.

Robaron, presuntamente, con fuerza en tres perfumerías.

La policía localiza el vehículo en el que habían huido en la A4

y a partir de ahí se inicia una persecución.

A la altura de la salida 59 este vehículo dado a la fuga

da un volantazo, se sale de la vía con el resultado de varios heridos.

Son los tres prófugos. 41 años, 44 y 21 años.

Cuando la policía abre el maletero del coche se encuentra dos mazas

y un pico con el que, creen, habrían realizado esos robos.

El que está más grave es el conductor.

Los bomberos escarcelaron de esa posición de conductor.

Están en diferentes hospitales.

Ahora quieren identificarles y, llegado el caso,

que pasen a disposición judicial por los hechos cometidos.

-Vamos con las novedades del juicio de Igor el ruso.

Acusado de asesinar a dos guardias civiles y un ganadero de Teruel.

Ayer declaró por la tarde la viuda del ganadero

y estuvimos hablando con ella después de la vista oral.

-Yo le decía a José Luis que tuviera cuidado porque tenía un arma.

No es una escopeta, es un arma.

Desde el día ocho, que hubo una batida con perros y un helicóptero,

no había nada especial en la zona.

Solo estaban los pobres guardias intentando hacer lo que podían

con lo que podían. Que no vea nunca más la luz del sol.

Estoy segura de que será así. No me ha mirado a los ojos.

Yo quería mirarle a los ojos. Nos ha hecho mucho daño.

-Un testimonio muy revelador, Eneko.

Deja claro que es un hombre sin escrúpulos.

-Paramilitar, ya lo hemos hablado.

El hombre de las ventitantas identidades.

Ha contado diferentes capítulos y episodios de su vida

que casi nunca corresponden con la realidad. Es una persona

que, lo estamos viendo, es frío, aparentemente calculador

y hay un dato muy importante.

Cuando declara el padre de José Luis Iranzo, no solo no quiere mirar

al presunto asesino de su hijo, sino que pide que bajen unas persianas

para tener cero contacto con él.

En cambio la viuda le mira directamente a la cara

y él permanece impasible en esa jaula de cristal.

-Mentiroso compulsivo. Se ha inventado muchísimas personalidades.

Dice que es militar serbio.

¿Puede ser mentira o está confirmado que es real?

-Una formación militar sí que parece que está confirmado.

Se ha llegado a decir que era gigoló en Valencia.

Cuando viene huyendo de Italia en bicicleta, según cuenta,

precisamente por los crímenes que había cometido,

primero recala en Valencia y luego, de allí, subía Teruel.

-Te preguntaba por las distintas personalidades

porque la sesión de hoy se centra en el análisis del carácter

y la manera de actuar del acusado. Vamos a conectar con Maitane.

-Hoy es el turno para los médicos forenses que presentaron informes

en el que decían que es una persona asocial y narcisista.

Tendrán que hablar de esa presunta neurosis de guerra

que alega la defensa y determinar si tiene algún tipo

de trastorno mental o no. Todos los informes que se han presentado

alegan que Igor el ruso en todo momento es consciente de sus actos

y muestra cero empatía con las víctimas y sus allegados.

Se presenta como una persona fría.

Ha asegurado que ha asesinado a personas.

A lo largo de su vida ha utilizado hasta 23 identidades diferentes.

¿Quién es realmente Norbert Feher? Vean.

-¿Neurosis de guerra, narcisismo?

Los cuatro especialistas que le analizaron aclararán al jurado

si el paramilitar serbio sufre algún tipo de trastorno

que le lleva a actuar de forma sanguinaria y sin piedad.

La defensa se basa en el supuesto estrés postraumático

y la obsesión delirante que le lleva a proteger la vida en todo momento,

pero hablan de un psicópata que sabe perfectamente lo que hace.

El subdirector de la cárcel de Zuera afirma que fue derivado

a psiquiatría pero algo protocolario,

ya que no se apreció nada extraño en su conducta. En su expediente

no consta medicación por ansiedad. El principio no quiso contacto

con otros presos, pero más tarde sí.

Cuatro profesionales emitieron informes en 2018

destacando su frialdad emocional y carencia de empatía afectiva

con las víctimas. El criminal serbio llegó a usar hasta 23 identidades

falsas en su vida desde Italia a España. El estrés postraumático

de muchos soldados en situación de guerra es un desgaste psicológico

que conducía el pánico y convierte a la supervivencia en obsesión

delirante. La defensa asegura que además de este trastorno padece

el llamado shock de las trincheras.

-Hay una persona que está con Maitane Bermejo

y que puede darnos más información. Es el cura de la cárcel de Zuera.

Quizá es la persona que más sabe,

porque ha estado con él durante años.

-Así es. Es el capellán de la prisión de Zuera.

Álvaro, buenos días.

-Muy buenos días para todos. Mucho gusto.

-Has mantenido contacto directo con Igor el ruso.

-Solicitó un acompañamiento, una Biblia y un rosario

y estuviste con él.

-Dentro de la visión y la misión de la Iglesia en la prisión

es estar y asistir a todo interno que lo solicite.

El ha seguido los protocolos, como cualquier interno,

solicitando la asistencia religiosa. Se hace todo el procedimiento

y con medios de seguridad por estar en primer grado

y todas las circunstancias que llevan y se le asistió

y se le dio lo que pidió.

-Es un preso al que califican como altamente peligroso.

Ese encuentro, él estaba en un lado y al otro lado tú.

Separaban unas rejas. Había varios funcionarios.

-Son protocolos de seguridad de la prisión para estos casos.

Hubo una reja de por medio.

Lo visité en aislamiento, donde él estaba, y la reja nos separaba.

Tenía algunos funcionarios detrás.

Fue un encuentro, en mi función como capellán, he estado en diferentes

cárceles en varias partes del mundo, en otros continentes,

y nuestra labor y nuestro trabajo es ver a las personas como personas.

Obviamos el delito.

Te piden una asistencia y tú llegas. Fue un encuentro muy normal.

No hubo ningún altercado ni nada. Pudimos dialogar un momento.

-Buenos días. -Buenos días.

-No sé si con esto le hago romper el secreto de confesión,

pero ¿en algún momento se ha arrepentido?

¿Le confesó lo que había hecho? ¿Realmente mató por una

Biblia? -A ver, mira...

Dentro del diálogo que tuvimos siempre hay una parte

que es confidencial, pero platicamos un rato a nivel

general de su estado. Él acababa de llegar.

Quizá no estaba del todo, no sé...

Fue un contacto mucho más de saludos,

de poder recibir la asistencia religiosa, dialogar y platicar.

Realmente no fue más profundo.

Fue muy amable y todo.

Algún otro diálogo que hubo...

siempre queda en día secreto de confesión.

-¿Le notó arrepentido?

-Cuando compartimos,

le vi bastante sereno, tranquilo y amable

y respetuoso en su forma de hablar.

De compartir esa parte del arrepentimiento y es entrar

en las profundidades de su vida.

¿Qué arrepentimiento hay en el fondo?

Ustedes lo ven.

La Iglesia no estar para condenar o juzgar,

está para acompañar.

Esta para ayudarles a ellos a reencontrarse consigo mismos

y con Dios, precisamente, a través de la palabra de Dios

y el acompañamiento para que lleguen al proceso

de arrepentimiento, que no es un momento puntual,

que necesita un proceso y un tiempo. Y esperemos que pueda recapacitar

y pedir perdón a la familia por el daño hecho y reconstruir su vida

en la realidad compleja que le tocará vivir. Son las palabras.

-Es el capellán de la prisión

de Zuera que no ha tenido contacto directo con Igor el Ruso.

Le has cambiado el nombre. Laura...

-Los psiquiatras forenses hablan de distintos trastornos

de personalidad. Es lo que conocemos como un psicópata,

una persona que tiene ausencia de empatía.

Laura, el cura decía hasta qué punto se puede medir

el grado de arrepentimiento.

No se puede medir.

Cuando trabajamos con dolor,

utilizamos medidas subjetivas del dolor.

Nos lo da el propio paciente.

Con el arrepentimiento,

pasa algo parecido. Un agresor te puede decir que está arrepentido,

pero no sabemos cuánto, pero lo calibra él

el arrepentimiento.

Lo importante es que se arrepienta.

Pero es importante que se arrepienta.

Yo les disparé porque tenían mi Biblia.

Dicen todos los psicólogos que harán lo posible

por escapar empleando la violencia necesaria.

Lo vimos el otro día en el traslado.

(HABLAN A LA VEZ)

Fueron llamativas las declaraciones del fiscal italiano.

Este hombre explica que ha matado a dos personas como

si te explica un día de playa.

Es una emoción plana.

-Te describe de la misma manera que ha matado alguien que

ha hecho dos huevos fritos.

-Demuestra claramente que no tiene ningún interés...

-No significa que no sepa lo que está haciendo.

-No, no. Las personas con trastorno antisocial no tienen

empatía, pero no significa que no sean conscientes

de lo que están haciendo.

Lo hemos dicho siempre.

Que uno tenga un trastorno de personalidad no significa

que no sepa lo que hace,

simplemente, es una persona que se aleja de la norma,

que tiene unos rasgos de personalidad que se alejan

de la norma.

Eso no es un eximente. -En absoluto.

-La línea de defensa de su abogado es que tiene una neurosis provocada

por una situación dramática de guerra.

-Hay que explicarlo.

-Muy bien.

El abogado defensor utiliza

un término obsoleto.

No lo entiendo muy bien.

No sé si es un golpe de efecto.

Claro, para manipular

al jurado popular,

el término se utilizó en la I Guerra Mundial,

hasta la Guerra del Vietnam no se utilizó el trastorno

de estrés postraumático.

Los soldados venían con imposibilidad de dormir...

El ejército no consideraba que eran enfermos,

si no de desertores y cobardes.

Que lo utilice es muy bueno,

por lo que hay rigor,

no la identifica.

No quiere ser cobarde.

Lo utiliza el abogado,

pero su defendido no se identifica.

-Dice que es capaz de

vivir varios días en el monte solamente

con una Biblia y un rosario...

En el Congreso de los Diputados continúa el debate de la ley

de protección a la infancia.

La nueva norma introduce novedades importantes, entre ellas,

retrasar la prescripción de los delitos cometidos

por los menores.

Hoy se va a votar.

Ahora mismo, está el Grupo Mixto.

Si sale adelante, irá al Senado

y se espera su aprobación definitiva para junio.

Vamos a ver las claves

más importantes, las novedades

que tiene esa ley

y que viene a cambiar bastante la protección infantil

en España.

Vamos a comenzar con uno

de los aspectos más importantes que se regulan.

Es el tema de los abusos a menores.

Se ha presentado una enmienda

que se va a aprobar.

El plazo de prescripción empieza

a contar desde los 35 años.

En la actualidad, desde los 18.

Los delitos de abuso sexual prescriben entre los 5 y 15 años.

En el caso de los delitos graves,

una persona tendría hasta

los 50 años de edad para denunciar.

Una única declaración judicial cuando la víctima sea menor

de 14 años o tenga discapacidad.

Trata de evitar a la víctima que a lo largo del proceso judicial

tenga que revivir los hechos traumáticos.

También la obligación de denunciar al cónyuge

y a los familiares en caso de que sean conocedores del delito.

Esto respecto a los abusos

sexuales a menores,

pero la ley hace una protección integral.

Privación de la patria potestad a los penados por homicidio

y asesinato.

Se va a regular la publicidad y también, muy importante

hoy en día, proteger a los menores con nuevos tipos

de ciberdelitos.

Marina, son importantes

esos puntos es algo que quería hablar con Laura.

Esta ley pone encima de la mesa que una persona que haya sufrido

abusos durante la niñez,

pues no se puede ver capaz de denunciar a partir

de los 18 años. Hasta ahora,

la prescripción empezaba a contar cuando el niño era mayor

de edad, 18 años, en función de la gravedad del abuso, 5-15 años.

Te podías plantar con 23 años

y si no habías denunciado, pues prescribía. Ahora, empieza

a contar a partir de los 30.

Con lo cual, en casos muy graves,

por ejemplo, una violación a un niño podría no prescribir

hasta que ese niño tenga 50 años.

Es uno de los aspectos

más importantes.

Como bien dices, una víctima de agresión sexual puede tardar

muchos años en aceptar que ha sido una víctima

de agresión sexual,

ordenarlo en su cabeza,

verbalizarlo y decidirse

a denunciarlo. Muchas víctimas lo elaboran, lo trabajan

y lo resuelven, pero jamás lo denuncian porque quieren

ahorrarse la victimización

secundaria. Además, esta ley

lo recoge muy bien. Y lo aplaudo.

Que haya equipos especiales dentro de los cuerpos y seguridad

del Estado para recoger bien los testimonios y que no tengan

que declarar varias veces,

que declaren en la consulta de un psicólogo o un profesional

y con esa declaración sea suficiente y no volverlo

a contar delante de un juez. -Es el menor de los casos.

De lo normal, tienen que declarar un par de veces en varios sitios.

Cuando a una menor, cuando ha sido abusada una menor por cuatro

chavales, pero dos eran menores

y dos eran mayores de edad,

esas chavalas se ha sometido a dos juicios distintos.

En el juicio, en el de los mayores, pues fueron condenados.

En el de los menores, pues fueron absueltos.

Entonces, la condena personal se cuadruplica, hay que tener

una sensibilidad extraordinaria con este tipo de víctimas

porque es muy difícil hablar

de todo esto en público y en una sala con los presuntos

allí mismo.

-Valoro especialmente que la víctima tenga que declarar solamente

una vez.

He hablado con muchas víctimas.

Dicen que es la principal traba

que encuentran a la hora de revivir lo ocurrido.

Es una pena que solo sea

para menores de edad.

Ojalá se pudiera aplicar a víctimas de violación...

¿Por qué tiene que prescribir?

No tendría porque hacerlo.

-El acusado tiene que tener un juicio justo.

Hasta los 50 años, puedes denunciar.

Por lo general,

solo habrá un informe forense.

Si todo se ha producido

en el entorno familiar, pues no hay más pruebas

que puedas aportar.

En los procedimientos de este tipo de abuso,

solo hay un informe de una agresión de hace 18 años.

-Ni siquiera eso.

Luego, no digamos ya que solo

puedes hacer una declaración

y no está el abogado de la defensa.

-Se puede grabar en vídeo y revisar.

-Un momento, cuando se acusa

a alguien, también hay denuncias

falsas. Muchas...

-Aitor, en el caso de abusos sexuales, muy pocas.

-Las hay. -Algo anecdótico.

-Laura, entonces los condenamos automáticamente.

Hay que tener un poco de cautela. Y también las herramientas.

Está bien de legislar para una cobertura, pero también hay que

poner medios. (HABLAN A LA VEZ)

Y también las clínicas forenses

para traducir la verdad de lo que ha ocurrido.

(HABLAN A LA VEZ)

Me parece fundamental que esta ley, por fin, vean la luz.

-Una ley sin medidas económicas se queda en eso.

Ojalá tenga una aceptación total de la Cámara.

-Se ha quedado corta.

Para mí, estos delitos nunca tendría que prescribir.

Lo más importante es la atención precoz. Poner medios en las escuelas

y formar a los niños y a los docentes.

(HABLAN A LA VEZ)

Si un niño no sabe que lo que le están haciendo está mal,

pues no lo puede parar.

-Algunos no son tan niños.

Tiene 14-15 años.

Nos podemos dejar todo el esfuerzo económico, pero hay unas redes

sociales que están banalizando

el sexo hasta un punto...

-Hay que regularlo también.

-Una regulación moral.

Aitor, hemos hablado muchas veces de la importancia de la educación

afectivosexual para erradicar esto entre los menores.

En esta ley también se recoge la educación afectivosexual.

Al final, está calando y se va a invertir dinero en la educación

afectivo sexual en los colegios.

Pueden prestar atención en casa de esta sentencia.

La Audiencia de Navarra absuelto a un hombre de abusar

de su hijastra de 14 años.

Desde 2015, la edad de consentimiento expreso...

Es de 16 años, es decir,

mantener relaciones sexuales

con un menor de 16 años, haya consentimiento o no,

es violación. Se absuelto a este hombre.

¿Dónde viene lo sorprendente?

En la declaración policial de la menor exculpó a su padrastro.

Y dijo que mantuvo la relación sin que el padrastro se enterara

y dijo que estaba dormido y borracho en el sofá.

La menor se quedó embarazada.

Tuvo un hijo.

El padre era el padrastro.

¿Cómo se ha llegado a esta decisión judicial?

Tenemos los datos de la sentencia.

Y están las declaraciones de ambos involucrados en este tema.

Luego, hablaremos de la madre.

El inculpado mantiene una versión constante

y uniforme sobre lo ocurrido.

Dice que estaba borracho en el sofá y no se entero de nada.

En el caso de la menor, a preguntas del juez,

que fue incapaz de hacer

una versión libre de lo sucedido.

Que hablaba muy bajo y, en muchas ocasiones,

monosílabos. No dio detalles

de lo que ocurrió supuestamente esa noche. Valorando las

declaraciones de ambos implicados, la sentencia dice que no es

posible...

(LEE)

Con las declaraciones no pueden saber si el señor era consciente

de que mantenía relaciones

sexuales con una menor de 14 años.

Aquí viene lo más retorcido.

El informe pericial forense recogido en la sentencia

es el siguiente gráfico. Dice lo siguiente...

(LEE)

Ahora me lo explicais.

Un hombre, estando borracho y dormido, pueden mantener

relaciones sexuales con otra

persona y no darse cuenta

de nada.

¿Cómo se sabe el nivel de alcohol que tiene esa persona

en ese momento?

Luego, la menor, me refería

al principio, que había sido violada mientras paseaba al perro.

No es que estuviera pasando

por el sofá y la cogiera

su padrastro,

tuviese un coito y la deja embarazada.

Se tira 12 folios refiriendo los antecedentes de la madre

de la menor y que había una situación de consentimiento

sexual en ese aspecto.

De hecho, que lo provoca la niña.

En la sentencia consta que la madre se vio obligada a denunciarlo.

En la asistencia de servicios sociales,

como tuvo un parto...

La madre y el padrastro supieron que la chica estaba

embarazada con 14 años el día que dio a luz.

Presuntamente. En todo momento, hablamos de una menor de 14 años.

No lo olvidemos.

Me sorprende mucho...

Me gustaría saber si a la menor le han realizado un informe

psicológico forense. Gustaría ver el informe para ver cómo es la niña y

lo que cuenta en su estilo de personalidad, pero como

no lo conozco, no puedo opinar.

Sería interesante saber qué le pasa esa niña. Está contando

una cosa que es bastante inverosímil.

-Me vas a permitir...

¿Es posible?

-¿Por qué cuenta algo tan inverosímil?

(HABLAN A LA VEZ)

Las pruebas de ADN confirman

que el hijo de la hijastra

de esas de su padre.

La agresión se produjo,

el cómo es otra cosa.

-Sea como sea la personalidad de la menor de 14 años,

¿exculpa al padrastro? -No, en absoluto.

La sentencia dice que este hombre no se dio cuenta.

Alguien te viola

y no me doy cuenta porque estoy borracho y estoy pensando

que en vez de ser mi hijastra, pues estoy teniendo un coito

con Bo Derek.

-El discurso de la menor no tiene una seguridad.

Parece falta de convencimiento. -Tiene 14 años.

(HABLAN A LA VEZ)

-Quiero decir qué esperan de una menor de 14 años

que, supuestamente, ha sido...

-Es compatible con que miente por encubrir algo.

(HABLAN A LA VEZ)

Miedo.

-O se acostumbra a ver una cosa normal en esa casa.

-Lo que ha dicho Carmen es muy importante.

Especialmente una víctima menor de edad tiene que dar un discurso

coherente de lo acontecido,

pero no es así. No se sabe nada de lo que es una víctima de abusos.

Lo esperable y lo lógico es que su discurso no sea siempre el mismo,

que no sea coherente.

Lo que os digo. Habría que ver lo que condiciona el discurso

de esa menor.

-¿Cómo se vive en esa casa para que una madre no se entere

de que la hija está embarazada?

-Es muy sospechoso que una niña

de 14 años declare en cogida y con monosílabos.

Aitor, ¿se va a recurrir la sentencia?

Ministerio Fiscal de oficio.

En principio,

por la información que tengo,

pues no es racional

lo que se está diciendo. ¿Qué hechos privados hay para ver

que la inclinación alcohólica del padrastro era determinada esa hora?

Nos vamos al Congreso.

Ione Belarra se estrena como ministra de derechos sociales.

La escuchamos.

En 2017, 4875 denuncias de violencia en el ámbito familiar,

con sospechas de más de 16.700 notificaciones.

Son datos muy graves.

Detrás hay nombres y apellidos,

historias que son truncadas

por la violencia, historias

como la de Nadia, que durante cinco años fue abusada

por su padre, tras demostrar

ser capaz de contarlo,

no pudo hacerlo porque el delito estaba prescrito.

Con esta ley, el tiempo de prescripción no comenzará

a contar hasta que cumplan 35 años.

También la historia de Sara,

que cuando decidió contar

los abusos, se encontró

con un sistema judicial que volvía a revictimizarla

repitiendo su testimonio

continuamente.

Habla de historias en las que ya había prescrito el delito.

Un golpe contra la pornografía infantil.

La Policía Nacional ha detenido

a seis personas por tener material de abuso de menores

por Internet. Se ha llevado

a cabo en Madrid, Barcelona,

Alicante, Almería, Pontevedra y Valladolid. Intervención

de 14 móviles y discos duros.

Uno de ellos es una mujer que enviaba imágenes pornográficas

de su propia hija, por cierto, menor de edad.

De verdad, vaya tela... Vamos con otra noticia que es increíble,

como lo que acabamos de escuchar,

una madre que enviaba imágenes pornográficas de su propia hija.

La noticia es increíble y sobre todo que pasa en España en el siglo XXI.

Han rescatado una niña en La Coruña.

De 12 años, que ha sido vendida

por sus padres por 4000 E para casarla con un joven de 18 años.

Cuando los agentes encontraron

a la niña no paraba de llorar.

Buenos días, firmas la noticia de "El español".

Cuéntanos.

Hace un mes, a principios de marzo, los profesores

de la niña, en un colegio de Córdoba, que residía allí,

junto a su familia.

Notan que lleva varios días sin asistir a clase.

Llaman a los padres y responden

con evasivas. Por eso, deciden poner la información en conocimiento

de la Policía Nacional.

La Policía Nacional abre

una investigación.

Las pesquisas llevan a la posibilidad

de que sean vendida a otra familia de nacionalidad rumana,

porque hay que decir

que la familia es rumana.

Hay posibilidades de que la niña este en varias ciudades.

Se presentan en un segundo piso de un barrio de La Coruña. Encuentran

a la niña y a los supuestamente

sus nuevos suegros y el chico con el que la van a casar.

La niña dice que quería volver con parte de su familia

que estaba en contra de que la vendieran.

Es una menor y no se pueden dar ciertos datos,

pero hay parte de la familia que no veía con buenos ojos

lo que pasaba con esa niña.

Ahora mismo, está en manos de los servicios sociales de las Xunta

de Galicia.

Veremos lo que sucede con ella...

(ININTELIGIBLE)

Es posible que el juzgado veía

con buenos ojos que pase a convivir con esa parte

de la familia que no veía bien la venta para casarla

con un chico de 18 años.

Gracias por contarnos esta cruda noticia.

Gracias.

La nueva ley obliga a cualquier persona que tenga conocimiento

de que se produce un abuso a denunciarlo. Lo obliga.

Otra cosa es no mirar para otro lado.

Que todos los agentes sociales estamos implicados

en el abuso y hay que evitarlo.

Por supuesto, la prevención

es fundamental, pero si no se ha podido evitar, pues denunciarlo.

-Sirve para cualquier delito.

Lo importante es la violación en el cónyuge.

Esa obligación está igual.

Otra cosa es que exista

la dispensa entre marido y mujer.

La obligación de denunciar un delito está ahí.

-El 82 % de los abusos sexuales se producen en la familia

y las parejas son cómplices de esa conspiración de silencio.

Hay que romperla.

Vamos con Martín.

Jornada lluviosa.

Precipitaciones intensas en el sur de la península

y en Melilla. Acumulaciones significativas. En Melilla, 20 l.

Más de 30 en Cáceres.

Núcleo muy activo que afecta a Almería.

Van a recibir lluvia persistente e intensa. Estos núcleos

de la meseta norte son muy activos.

Tormentas, precipitación, calima...

Hay aviso amarillo en Melilla.

Se podría activar en otras zonas, sobre todo,

del sureste.

También chubascos en Canarias.

El viento de levante afecta

el mismo sector de las lluvias que hablábamos. Avisos por oleaje

e incidencias por viento en Lugo y en las carreteras del norte

y el centro, nieblas abundantes.

Las temperaturas bajan

y se quedan en valores bastante frescos,

salvo en Galicia. Marina creo que quiere hablar

de sol. -Queremos hablar de sol.

(HABLAN A LA VEZ)

Ha elegido un día nuboso.

-España es un país en donde

debemos hablar de energía solar. Puede ser una energía muy molona.

Se ha abierto para presentar diseños de energías alternativas.

Este es uno de los diseños de placas solares.

-Esto está en el desierto de Nevada.

Está creado por el proyecto Burning Man.

Seguro que os suena del festival.

Es capaz de producir mucha energía.

Es un proyecto que, además de bonito,

va a producir mucha energía eléctrica.

-Seguimos enseñando fotos.

Existen diseños espectaculares de placas solares.

Os vamos a enseñar dos de ellos.

Es una instalación en Dubái.

-En China se ha construido en una mina de carbón.

Lo que era una mina de carbón,

que se inundado artificialmente.

Tiene muchas ventajas.

Las placas nos ensucian por el polvo y se mantienen refrigeradas.

Es muy sostenible.

Aguanta mucho en el tiempo por eso.

-Produce energía para más de 15.000 hogares.

166.000 paneles flotantes en China.

Me he documentado.

España tiene una situación privilegiada.

Las posibilidades mundiales.

-Se miden varias variables.

Es Solar Atlas.

Podéis ver cuánta energía llega.

Cuánta energía podría producir.

Salvo en las zonas donde mucha convección,

que tienen mayor cantidad de energía disponible.

-En el barómetro del CIS 2020 preguntaron a los españoles

por la aceptación de las energías renovables.

La energía solar es la más aceptada por los ciudadanos de nuestro país.

Fíjate la respuesta, un 77,3% dijo que no lo hace habitualmente.

Dice que está dispuesto a hacerlo.

-Fíjate que poca gente lo hace.

Es la más limpia.

La que menos enturbia.

-Nos despedimos con un reto, un vídeo.

Vamos a subir una encuesta con las posibilidades.

¿Qué le pasa a este césped?

-La imagen es real.

Da para vídeos de Tik Tok.

-Luego desvelaremos la real.

Mira, los locos entran.

Que viene lado, los locos.

120.000 placas solares.

Placa, placa, hasta que lo ponen.

-Mira, robar al conejo más grande del mundo

y ofrecen una recompensa de 1000 E a quien lo encuentre.

El titular lo explica.

-Un pedazo de conejo.

-Es una especie gigante continental.

Mide 129 cm.

Podemos ver la foto.

Es enorme, ¿eh?

Para robarlo, hace falta una cuadrilla de hombres fornidos.

-Puedes ir montado en el conejo.

-Tiene nombre, Mónica.

-Yo he tenido conejo.

No, pobre.

No he tenido conejos tan grandes ni aquí, ni a la entrada.

Vamos a hablar de los conejos de TVE.

¿Es normal que en una cadena de televisión

haya más conejos trabajando que personas?

A ver, los conejos trabajando no están.

Pero es una barbaridad de conejos las que hay en Prado del Rey.

-¿Cómo sabes que no están trabajando?

-Si en "MasterChef" hacen conejo al ajillo, vamos a sospechar.

-Que les den un programa.

Haced fotos a los conejos

y se los enseñamos a los espectadores.

Como sé que mi madre está viéndolo, mamá,

por el prado de Prado del Rey hay muchos conejos.

De eso están hablando. -No es ninguna clave.

Vamos a seguir con animales.

Un hombre se dispara accidentalmente probándose pantalones.

Ha sucedido en Oregón.

Te los pones y te envasa al vacío.

El 36,7% de todas las lesiones por arma de fuego son involuntarias.

-Es el hombre al que le podemos decir los pantalones

le sientan como un tiro.

Esas noticias...

No las teníamos.

Un estudiante de Astrobiología

esta en su primer año de doctorado en la Universidad de Texas.

Mostró las impresionantes piedras que tenía en su haber.

Un tuitero preguntó a qué sabía la piedra de Marte.

Apoyaron la idea de que chupara la piedra.

Ahí va.

(HABLA EN INGLÉS)

-Ay, por Dios.

-Atención.

-"Está saladito".

Dice que necesita sal.

Claro que necesita sal.

Los marcianos son unos sosos.

Vuelve a la actualidad

la supuesta moción de censura de Ciudadanos

en la Comunidad de Madrid.

Mientras Javier nos cuenta lo que ha ocurrido,

tengo a Euprepio mandando wasaps.

El titular nos lo dejaba Maroto.

Ha dicho que si Isabel Díaz Ayuso no llega a dar el paso,

ahora tendríamos en Madrid un gobierno de izquierda

de manos de Ciudadanos.

Lo argumentaba así, como vamos a escuchar.

-Durante el día de la moción de censura,

se celebraba pleno en el Senado.

Con estos dos ojos vi como salían por la puerta de atrás

los gobernadores autonómicos del PSOE.

También a senadores de Ciudadanos de Vallecas

que iban a la sede de la asamblea.

No les dio tiempo. Afortunadamente.

Dijo que lo ha visto con sus ojos.

No va a revelar quién. Con sus ojitos.

-Me dicen que es totalmente falso.

¿Quién te dice que es totalmente falso?

Ciudadanos.

Voy a citarte otra cosa.

Para empezar, estamos en campaña.

He preguntado.

-Dice que van allí, pero, en teoría,

con esos ojitos, le ven salir,

pero no ve dónde van.

-Cuando se hacen este tipo de afirmaciones,

ya es totalmente irrevelante.

Me parece absurdo no aportar pruebas.

Es una opinión que tú estás dando.

Si no hay pruebas,

es muy muy complicado que tenga ningún efecto.

-Uno puede comprometerse en decir lo que ve,

pero hasta dónde ve.

Ve que salen, no ve dónde llegan, no ve dónde llegan.

-Puede haber alguna cámara.

-En esta sociedad, el gran hermano...

Lo veis como muy claro, ¿no?

"No es verdad y ya está".

Si es así, que se aportan pruebas.

Si no se aportan pruebas, embarrar una situación...

Además, sin ningún tipo de consecuencia.

¿Para qué se da esta exclusiva si no hay pruebas?

¿Me explico?

Si Ciudadanos ha mantenido constantemente

que no iban a presentar una moción de censura en Madrid.

Lo dijo Aguado, Inés Arrimadas...

Habló con Casado y dijo que no iba a haber moción de censura.

Entiendo que estamos en precampaña electoral.

Ayer estuve desayunando con un consejero, no voy a decir nombre,

de Ciudadanos, que fue cesado ese día justamente,

cuando se anunciaron las elecciones, y dijo, que es amigo,

no creo que me mienta,

dijo que no tenían idea de lo que pasó en Murcia

y, por supuesto, no tenía ni idea de que iba a haber moción de censura

en Madrid.

-Dices que negamos con rotundidad que lo que haya dicho sea cierto.

Yo no lo niego. -Yo tampoco, ¿eh?

Me sorprende que una persona venga y diga una mentira.

No lo sé, me parece.

Tú eres una bellísima persona y, a veces,

la política te sigue sorprendiendo.

No hemos dicho que haya mentido. -No.

-Decimos que lo que es muy llamativo es que asegure algo

sin aportar ningún tipo de prueba.

Por lo tanto, de momento no es más que ruido.

-Además... -Más cizaña.

-Es más, ha dicho que ha visto gente salir corriendo.

Ha dicho que senadores de Ciudadanos.

Me han dicho que no fue así.

Eso nos decía Javier Maroto esta mañana en este programa.

Saben que afectados por la pandemia en muchos sectores, entre ellos,

los parques temáticos.

Han caído un 80% en 2020.

El sector está desesperado y pide regresar de forma urgente

para recuperarse.

Los feriantes están en una situación similar.

El verano se acerca.

Muchos ven que podría ser una vía de escape

para superar esta crisis o, como mínimo,

en pasar a remontar.

En Valladolid han montado la feria en el Campo Grande.

¿Cómo ha sido el regreso?

Es su primer paso para la recuperación.

Ha sido con mucha ilusión. Ha sido un balón de oxígeno.

Esta feria es ambulante.

Se montó el Semana Santa y termina este domingo.

El Ayuntamiento les ha dejado más tiempo

para que puedan tener más ingresos.

Ahora mismo están cerrados.

Es por la mañana y está cerrado.

Nos acompaña Félix Galicia,

el presidente de la Asociación de Feriantes de Valladolid.

¿Es el primer paso en la recuperación?

-Esperamos que sí.

El verano se presenta difícil.

Estamos llamando los municipios para las fiestas

que corresponden a verano

y dicen que no se van a hacer las fiestas.

Si no hacen fiestas,

que la feria la autoricen a montar.

-Lleváis un año muy duro.

-Llevamos un año si poder trabajar.

Somos de los pocos privilegiados,

que podemos trabajar,

cuando hay gente que no trabaja desde marzo.

-Él tiene una situación muy delicada.

-Gracias a Dios, mi hijo estaba trabajando, sigue.

Cuando hemos empezado,

me ha tenido que dejar dinero para empezar a hacerlo.

Esperamos a ver si podemos seguir,

si hay otro parón, a ver cómo lo hacemos.

-Decís que la feria es segura.

Cuéntanos.

Las medidas, aquí, las cumplís con todas.

-Tenemos geles.

Cuando el niño monta, le echamos el gel.

Distancia de seguridad cuando se montan.

Vendemos fichas de papel.

Esas son para tirar, no son para renovar.

-Dicen que la feria segura y piden trabajar.

Poder seguir desempeñando su trabajo.

La ferias, vuelven los cacharritos.

Hemos preguntado a nuestros espectadores

dónde le gustaría ir.

No hay nada que me guste más en el mundo.

Lo echo muchísimo de menos.

Hemos preguntado qué rincón del mundo os gustaría visitar.

Lo hemos ilustrado con postales.

Estos son nuestros deseos, digamos.

Por ahora son deseos.

Machu Picchu,

Petra, Jordania,

auroras boreales en Noruega, el Tíbet,

Jerusalén, que es mi ciudad favorita del mundo.

El Taj Mahal, Escocia, Cartagena de Indias...

Hay dos destinos que son los que más en repetido.

A ver si sabéis cuáles son.

Habéis dicho mucho Francia, aquí cerquita,

y Japón, antes de la pandemia notaba que se estaba poniendo

mucho de moda

y lo habéis propuesto algunos espectadores.

Sergio nos contaba que le gustaría ir a Holanda,

donde conoció a su mujer hace 12 años de Erasmus.

Habían hecho el viaje por el aniversario.

Por la pandemia lo tuvieron que anular.

Guillermo nos escribe de Alemania.

Lo he querido enseñar también.

Nos decía que le gustaría ir a Hawái.

Se me ha quedado esto congelado.

Se ve a contar.

Si la situación actual se convierte en la norma,

me alegararía ir al restaurante de la calle de al lado.

¿Desde Alemania nos ven?

Sí.

Yo, si pudiera haber un pie en el mar...

Hoy es un día distinto.

Os he hablado mucho de los fichajes de "Machester Celebrity".

Se han dado nombres. Luego se han desmentido.

Hoy les vamos a contar quiénes son

los verdaderos candidatos de "MasterChef".

Un hombre por encima de todos va estar rodeado de polémica.

Se van a enterar aquí.

¿En cuánto tiempo?

En unos 30 minutos.

Nadie del equipo conoce ese nombre.

Ninguno de los colaboradores lo conoce.

Se van a enterar, igual que ustedes e igual que tú, Mónica, en directo.

-Me has parecido un poco Carlota Corredera.

-Nunca me dejan ponerme traje.

-Buenos días.

-¿Va a participar Mónica López?

-Y nuestra invitada de lujo, María Galiana.

Tienes mucho trabajo.

-Sí, estoy haciendo la serie.

Acaba de terminar ahora de grabarse.

Durante todo el mes de febrero,

parte de enero y de febrero, he estado ensayando teatro.

-En el Bellas Artes.

-Sí.

-¿El trabajo es salud? -Para mí, sí. Para mí, sí.

Acostarme muy temprano y levantarme muy temprano.

-Las mujeres nos dicen:

"¿Para cuándo los niños?".

A ti te dicen: "La jubilación...".

-Yo estoy bien como estoy.

-María tiene muchas vidas.

Tiene la de madre, la de profesora, la de actriz, la de esposa hasta...

-Hasta que se murió.

-Y la de Herminia.

-Le ha dado tiempo a vivir.

-Ha aportado la mirada de las abuelas de España.

Es la abuela del país.

Ha vivido desde que Massiel ganó Eurovisión, ha vivido todo.

-No sé lo que tiene.

Empecé la serie con 65 años.

Ya tengo 85. Voy a cumplir 86.

Me dijeron que era joven para ser la abuela de la familia.

Vamos a ponerte como 71 o 72.

Más de 70.

Debo tener casi los 100.

-Es inmortal Herminia en la serie.

-Mira que has pasado por unos cuantos disgustos.

-No te sientes identificada con el personaje.

-Tienes poco en común. Nada.

No tengo absolutamente nada.

Gracias a Dios, eso no me da un subidón extraordinario.

"Qué buena actriz soy".

-En eso consiste.

-¿Te han vacunado? -No, no. Bueno, no pasa nada.

Tranquila, no me obsesiono con las cosas.

En general.

Estuve con una persona que cayó con el COVID.

Estábamos ahora a distancia.

En un restaurante en una mesa pequeña.

Esta persona había estado haciendo una serie de consultas.

Había estado con él una familia que seguramente

es la que se lo pegó.

Venía de Saigón, de oriente.

Se lo llevaron al hospital.

Gracias a Dios, está bien.

Puede de los primeros, en febrero del año pasado.

Me llamaron de Sanidad.

"Ha estado usted con esta persona.

Estamos llamando a todos los que han estado con él.

Puede ser que usted esté contagiada.

Tómese la temperatura por la mañana y por la noche.

Si notas síntomas raros, que se asfixia, que no sé qué,

que no sé cuántos, llámenos, que le haremos la prueba".

Hasta hoy.

Dije: "Habrá que morirse".

A lo mejor me ha tocado.

No pasa nada.

No es que no pase nada.

-¿Te da miedo la muerte?

¿Te da miedo pensar en la muerte?

-No, me da miedo pensar en los hospitales.

Me sube la tensión.

Soy de esas de la hipertensión

nada más ver la bata blanca.

Soy extraordinariamente desconfiada.

Pienso: "¿Y si me toca el médico que no ha estudiado?".

Entro muerta de miedo.

Me siento un número a un hospital.

No porque quiera ser diferente, no, sino porque...

-Nunca vas a ser un número porque eres María Galiana.

-No, pero entiéndeme.

-Hemos hablado...

-Enseguida me hablan de tú.

-No te preocupes.

-Me pongo malísima.

Tú y yo, ¿cuándo hemos comido juntos?

No lo puedo remediar.

-Hemos hablado con dos alumnos tuyos.

-No lo sé.

-Hemos hablado con dos alumnos tuyos.

A María...

-¿Con quién?

-Antes de ser una famosa actriz, fue profesora.

Luego, la vida, le cambió.

Quieren ver sus inicios, toda su historia, vean.

-Siempre sintió el gusanillo de la interpretación,

pero nunca imaginó

que en su madurez se consagraría

como uno de las mejores.

Su primera película la rodó con 53 años.

Desde aquel momento es imprescindible.

Huye de los protagonistas,

curtida en el escenario frente a la cámara, es Herminia,

la abuela que da los mejores consejos.

-Voy a probar subiendo el primero.

Voy a probar con el segundo. -Bueno.

-Algo que le cansa un poco después de 21 temporadas

y 389 capítulos de "Cuéntame cómo pasó".

-¿Qué sientes al ser la abuela de España?

-No tiene nada que ver con su personaje.

Lo construyó a la manera de su abuela María.

Detrás de la cámara se esconde una mujer de rompe y rasga.

De sus alumnos que eran estricta y con amor por la cultura.

-La solución para todas mis penas...

-A sus 85 años, puede presumir de tener las ideas muy claras.

-Ahora vuelve a las tablas con la obra "El abrazo",

que tanto necesitamos.

"La hora de La 1" recibe a María Galiana,

la abuela de España.

El abrazo en el Teatro Bellas Artes. ¿Qué pasó en ese ascensor?

A la familia está Alcántara de poner un ascensor.

Viven en un barrio donde hay tantos, en Madrid,

donde hacen casas de pisos, de tres o cuatro, y no ponen ascensor.

En Moratalaz hay cantidad de casas de cuatro plantas sin ascensor.

Mi con suegro, por ejemplo, que tiene 90 años,

se lo acaban de poner por fuera con una torre.

Con metacrilato pegado a la fachada.

-En "Cuéntame" los pusieron el ascensor y Herminia le daba miedo

montarse. Retrataba muy bien esa ingenuidad del país.

Y ya te metiste en el ascensor y no querías salir.

-Una vez que sabía que dando al botón subía

y dando el botón bajada me pasé todo el día subiendo y bajando.

Era de mentira.

-Le pasó a una amiga mía que nunca había ido a extender un cheque

ni metió la tarjeta y cuando vio que metiendo la tarjeta

se sacaba dinero fue por todos los cajeros sacando dinero.

¿Qué es eso de que a los mayores no se os quiere?

A los actores mayores.

Bueno, es difícil. Es muy difícil por un problema de guiones

y de público.

Los chicos jóvenes que tratan de abrirse camino en el cine...

Escriben guiones, generalmente, basados en experiencias.

O, por lo menos, en sentimientos o en su mundo... interior.

En ese mundo los viejos no tienen cabida.

Lees los guiones de las películas y muy bien, pero, vamos.

Y en el cine español, en general, no siempre,

pero en general los actores secundarios

casi nunca tienen tramas para ellos. Es un soporte del protagonista.

Es interesante porque en un momento determinado

a los protagonistas les pasan cosas con una persona que aparece.

Sea mayor o no sea mayor. Un secundario, en general.

Es muy difícil que tengan sus propias tramas.

-Pero las actrices se han quejado más de la franja de edad de 50.

-Siempre pongo como ejemplo, que no tiene nada que ver conmigo,

papelón del director del hotel de "Pretty Woman".

-Pero para los hombres y que hay.

-Había una película que no me acuerdo cómo se llamaba,

y a partir de ahí nunca más.

-Hay que presumir de años. No hay que ocultar los años.

-Cuando vio a Helen Mirren se me caen las lágrimas.

Hoy vamos a decir nombre. "MasterChef Celebrity".

Les vamos a confirmar los nombres.

¿Todos?

Vais a salir muy impactados.

Tengo en Torrejón de Ardoz a María Ortega y nos pide paso.

¿Qué está pasando?

-Buenos días, Cristina.

Estoy en la base aérea de Torrejón de Ardoz con dos militares.

Uno de la UME y otro del Ejército de Tierra. ¿Y por qué estoy aquí?

Son los encargados de elaborar y sufragar las emergencias

que surgen en cada situación.

Nos remontamos a, aproximadamente, el 11 de enero,

estación de Atocha, plena Filomena. Acuérdate del caos que se produjo.

La gente no podía movilizarse. Un tremendo caos.

Hoy la invitada que tenemos en plató vino a Madrid por estas fechas...

-Qué guapos son los que te salvaron.

(HABLAN A LA VEZ)

Vamos a ver, primero que cuente María que pasó el 11 de enero

con Filomena sobre Madrid sitúa en Atocha.

-María vino de Sevilla a Atocha y al salir de la estación se encontró...

-Como no podía andar por la nieve, cuando llegué

a la estación de Atocha, me sugirieron que tomara el Metro

y yo les dije a los de la estación que no había taxis.

Que yo en el metro no podía.

Que no podía bajar las escaleras ni subir ni ir de la estación

de metro a mi casa.

En mi casa todavía no había entrado la máquina Peter quitanieves.

Ya me por teléfono al hotel de enfrente

y les pedí que me reservarán una habitación.

Y como estaban los de la UME me vieron que estaba desvalida

y me cogieron en brazos y me llevaron.

(RÍEN)

-Te llevaron en brazos hasta el hotel de enfrente.

Vamos a preguntar a los compañeros de la UME y el Ejército de Tierra.

El caso de María Galiana,

no sé si se repitió mucho de esos días o fue excepcional.

Buenos días y muchas gracias.

-Buenos días. Pues no fue un hecho excepcional.

Eran rescates que nos íbamos encontrando en el momento.

Eran situaciones. Íbamos solventando situaciones.

El caso de esta señora fue uno más.

Era rescatar a los señores que nos íbamos encontrando en los vehículos,

despejando vías y demás cosas que íbamos ayudando.

-¿Días después habéis recibido el agradecimiento?

¿Esta gente ha contactado con vosotros para agradeceros

los servicios? Damos por hecho que es vuestro trabajo.

Salvasteis, no sé si la vida, pero el papelón de mucha gente.

-Más que días después no, yo creo que fue prácticamente en el momento.

La gente nos ayudaba como podía.

No sacaba café o nos facilitaba el uso de las quitanieves.

Más que días después fue en el propio rescate.

-También tenemos a un agente del Ejército de Tierra.

Nos preguntaba Cristina como fue de agradecido a la gente.

-Buenos días. La gente se volcaba con nosotros.

Cada vez que íbamos a cualquier zona a elaborar la misión

que se nos encomendarse era siempre para el agradecimiento

y, si podían arrimar el hombro, lo hacían.

En ese aspecto, muy contentos con la población civil.

-Grandísima labor la de los Cuerpos de Seguridad, la UME y el Ejército.

Esperamos mucho que tarde la próxima Filomena,

pero sabemos que estamos en las mejores manos.

-Déjame que te pregunte cuántas noches estuviste en el hotel.

-Nada más que una. Yo llamé por teléfono a mi vecino

y le pregunté qué hacía.

Yo no quería pagar más que una noche.

Y me dijo que los vecinos habían abierto un camino con sus palas,

el portero y todo esto, hasta el portal.

Hemos conseguido que pase una especie de quitanieves,

era un camión, en realidad, porque tenemos un Carrefour exprés

y un supermercado y ellos necesitaban avituallamiento.

Por ese camino dentro un taxi conmigo.

-Este médico es vecino también. Es más que un médico.

-Quien tiene un buen médico tiene un tesoro.

-Yo vivo sola en Madrid y si me pongo mala viene a mi casa.

-Esto es un botijo.

¿Quien no ha tenido? Aquí está muy fría el agua dentro.

La tecnología ha dejado paso a otras botellas,

pero esto es lo que más se enfría el agua.

-En Andalucía le llamamos búcaro.

-Tú eres sevillana.

¿Sabes beber de esto?

-Vamos hasta Angost.

Vamos a ver si recuperamos el espíritu de los botijos.

Dicen que están en peligro de extinción.

Queremos impulsar esta campaña.

Hasta allí ha ido nuestra compañera Natalia. Estás con un alfarero.

Cinco generaciones tiene a sus espaldas.

-Hoy es de esos días que apetece hacer un directo.

Nada más entrar por esa puerta hemos entrado a este taller

de este gran alfarero.

Aquí huele a historia, tradición y costumbre, sobre todo.

Hay una campaña que es "botijo lovers" para que todo el mundo

pueda poner su granito de arena.

Se está extinguiendo esa profesión tan artesanal y costumbrista

que es la producción de estos productos que son botijos.

Os voy a invitar a que intentemos probar ver quién sabe beber

en botijo y quién no.

Tú eres mi Paul Newman.

Debajo de esa mascarilla tienes unos ojazos increíbles.

Y mi Patrick Swayze. Es un directo perfecto.

Cinco generaciones de alfareros.

Tú sigues en tu sillón...

-Estoy en el periodo de mi vida en el que lo hago como divertimento.

Ha sido mi trabajo y forma de ganar la vida.

Y toda una cultura. No solo nos ganamos la vida los alfareros.

Hemos sido creativos y hemos buscado en la historia,

hemos buscado la utilidad de las formas para la vida cotidiana.

Un cántaro para transportar el agua, botijos para refrescarlas, jarras,

lebrillos para amasar, aquí tenemos un patrimonio

de una serie de formas, 60 o 70 vasijas absolutamente

imprescindibles para aquella cultura agrícola.

Me preguntan una curiosidad absoluta.

Está en peligro de extinción.

¿Cuánto hacen las televisiones y la gente famosa?

-Ha habido envíos al papa o al presidente de España.

Esa promoción ha sido magnífica. Ha sido muy bien imaginada.

Necesitamos una sacudida.

Una sacudida ética para preservar aquellas cosas

que forman parte de la cultura y que no han agredido a la naturaleza.

Más la han potenciado.

-Un botijo como este lo tiene el rey de España

y el presidente del gobierno, o uno de los expresidentes. ¿Y el papa?

-Este es un municipio de gran tradición alfarera.

Se les ha enviado, en esta campaña.

Hay que hacerse una foto con un botijo y poner el hashtag.

Se les he enviado al papa, al rey de España,

el presidente del gobierno y también a Ximo Puig.

Así como a los alcaldes de la comarca.

Me decía que es sostenible y tiene 10 ventajas botijo en nuestra vida.

Ahora se está quitando el plástico porque está destruyendo

nuestro clima y medio ambiente y es el momento de recuperar

ese producto, ese barro.

-Nunca había visto hacer un botijo.

(HABLAN A LA VEZ)

-Voy a intentar beber. Me quito la mascarilla.

Vamos allá.

(HABLAN A LA VEZ)

No se me ha dado mal.

María, tu turno.

Los que enfrían son los de barro.

-Qué bien te sale.

-Se nota el que ha estado haciendo turismo por España.

Un abrazo muy fuerte y un beso enorme.

Viva el botijo.

Ahora nos vamos al hotel Ritz.

Del botijo al primer hotel de lujo en España.

-¿Han abierto ya?

-Y yo así.

-1 minuto y les cuento cuánto cuesta.

Yo creo que en 5 minutos vamos a desvelar los nombres más esperados,

los fichajes vips de "MasterChef Celebrity".

Se van a quedar impactados.

De verdad que mañana me lo van a recordar ustedes.

Vamos al hotel Ritz.

Mientras María y Borja hablan de "MasterChef" vamos al hotel Ritz.

Ha estado cerrado tres años. Uno de los más lujosos y exclusivos.

¿Has estado en el hotel Ritz, María?

-No. Yo digo que el "MasterChef" se pierde la dignidad.

-A María vamos a traerla todos los días.

Vamos con nuestra compañera, que está a la puerta.

Se lo sabe todo. Cuéntanos.

Hola, Laura.

-La presidenta de la Comunidad de Madrid ya está encontrándose

con los compañeros que trabajan aquí todo el personal.

Esta visitando uno de los cinco restaurantes incluidos

dentro de este hotel.

Brevemente queremos hablar con Natividad, Bel Natividad,

la responsable de marketing.

Vemos los ojos casi con lágrimas de emoción por abrir.

-Poder abrir hoy en día un hotel con prácticamente

más de 300 empleados es una ilusión que nos tiene a todos

con las lágrimas en los ojos.

Un día muy especial para Madrid y los madrileños.

Un hotel que vuelve a abrir sus puertas después de 110 años.

Vuelve a su esencia y recupera, incluso, la montera

que después de 1910 volvía a estar, brillar y aportar luz natural.

Felices por este momento importante.

-Esta es una de las cosas que ofrece este nuevo hotel.

Estuvimos ayer encontrando esos rincones, nuevas cosas y preguntando

por esas anécdotas que guardan estas paredes.

Aquellos que durante su estancia en Madrid han elegido

venir a este hotel lo han hecho en busca de más que un alojamiento.

El mundo del cine, cultura y política ha elegido

este hotel porque quiere encontrar un servicio legendario.

-Todo el mundo ha pasado por este hotel. Por la ubicación única

y porque el nombre le precede.

(Música)

-Por la suite ha pasado todo el mundo.

Recuerdo a Nicole Kidman, Robert Redford, Hugh Jackman...

-No podemos entrar, solo ver alguna fotografía que simula

esa suite real.

-Las tarifas llegan hasta

los 15.000 E por noche. Dependiendo de la temporada.

-¿Quien viene qué viene buscando? El trato humano.

La experiencia de que se preocupen por ti.

-No quiere salir de aquí.

Ava Gardner solía pasar largas temporadas en el hotel.

Si un cliente quiere algo hay que intentar hacerlo posible.

Grace Kelly y Rainiero de Mónaco celebraron aquí parte de su

luna de miel.

-Ha sido la reforma más ambiciosa de sus 110 años de historia.

-También la que ha costado más. -Más de 90.000.000 E.

Vuelven a estar disponibles sus 153 habitaciones.

-¿Generarán los nuevos huéspedes tantas historias

y anécdotas como los antecesores?

-Llevo avisándoles desde hace unos segundos que vamos a desvelar

el nombre de un fichaje bomba de "MasterChef Celebrity"

y ha llegado el momento.

El nombre de la aspirante a la nueva edición

de "MasterChef Celebrity" es...

Victoria Abril.

-Bueno...

-¿Con mascarilla o sin mascarilla?

-Va a ser uno de los fichajes estrella de este concurso

que tantos éxitos da a esta casa.

No he podido ver las caras que habéis puesto.

-A lo mejor no es solo Victoria Abril, sino con quién

va a tener que cocinar. Yo sé cosas.

-Hay más nombres. Miki Nadal.

Tamara, la famosísima cantante.

Vanesa Romero.

El presentador vasco.

Nuestro presentador Julián.

Mañana habrá más nombres.

Muy impactantes también.

Y el sábado en "Corazón" más nombres.

(HABLAN A LA VEZ)

¿Qué te parece?

-Aparte de Victoria Abril, los demás no sé quién son.

Tú y yo participando, María.

-¿Tú cocinas? -Yo guiso.

-Se debe decir guisar.

Cocinar es un anglicismo.

A mí me gusta la cocina, pero yo no cocino, yo guiso.

-Yo cada vez que hable de "MasterChef" voy a decir guisar.

-Serio momentazo televisivo verá varía delante de los jueces.

(HABLAN A LA VEZ)

¿Al muchacho del flequillo?

(RÍE) Nada.

Gracias por venir.

"El abrazo". Bellas Artes.

De miércoles a domingo.

-Y "Cuéntame" esta noche.

-Madre mía.

-Trabaja mucho. Gracias. A seguir.

Mónica, vaya día.

Nos vamos con esa noticia que hemos empezado esta mañana.

En los próximos minutos se vota en el congreso la ley

de protección de la infancia de la que hemos hablado ampliamente.

Esta mañana se ha debatido en la Cámara Baja

esta nueva norma que será un antes y un después en la protección

de los menores frente a todo tipo de violencia.

El Congreso lo aprobara con una amplísima mayoría.

Esta es la foto que se han hecho los grupos que van a aprobar la ley.

Todos menos Vox y PNV. Votará en contra.

Foto de familia en la que estaba James Rhodes,

el que le da el nombre a la ley, como muchos otros que han luchado

por una ley que proteja de forma efectiva a nuestra infancia

y la adolescencia de la violencia. Lo dejamos aquí. Volvemos mañana.